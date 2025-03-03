Here are the 49 businesses licensed by Cobb County last week

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Three people gathered around a wall-board with various business and industry symbols including gears and charts

Posted By: Larry Felton Johnson March 3, 2025

Here are the 49 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, Feb. 28, 2025.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
OCC040796ADAMS DESIGNS LLC ADAMS DESIGNS LLCDENNIS ADAMSD/B/A ADAMS DESIGNS LLC ATTN: DENNIS ADAMS ADAMS DESIGNS LLC2118 MONHEGAN WAYSMYRNA, GA 3008002/25/2025INTERIOR DESIGN
OCC040811ANGELAHEWGLEY ANGELA D/B/A ANGELAATTN: HEWGLEY ANGELA 201 SNAP DRAGON ST WOODSTOCK, GA 3011802/27/2025BEAUTICIAN
OCC040798ARK POOLS LLC ARK POOLS LLCALEX WITTINGD/B/A ARK POOLS LLC ATTN: ALEX WITTING ARK POOLS LLC1199 ASHBOROGH DR, UNIT H MARIETTA, GA 3006702/27/2025SWIMMING POOL CONTRACTOR
OCC040779AVIBRAN CARE LLC AVIBRAN CARE LLCADEBANKE OLAYIWOLA D/B/A AVIBRAN CARE LLCATTN: ADEBANKE OLAYIWOLA02/24/2025HEALTH AND ALLIED SERVICES
AVIBRAN CARE LLC 2144 LANDSMERE DEMABLETON, GA 30126
OCC040814BLUE VENTURE AUTO GROUP LLCBLUE VENTURE AUTO GROUP LLCDAVID FISCHERD/B/A BLUE VENTURE AUTO GROUP LLCATTN: DAVID FISCHERBLUE VENTURE AUTO GROUP LLC4757 CANTON ROAD, STE106GMARIETTA, GA 3006602/28/2025AUTO DEALER – USED CARS ONLY
OCC040790BUTTER NUT LLC BUTTER NUT LLCJANET SANDERSD/B/A BUTTER NUT LLC ATTN: JANET SANDERS BUTTER NUT LLC2193 LAKE PARK DR, APT H SMYRNA, GA 3008002/25/2025MANUFACTURER – FOOD PREPARATIONS & FLAVORING
OCC040780CFO ANX LLCGLADYS WANYEKI02/24/2025
CFO ANX LLCD/B/A CFO ANX LLCCONSULTANT – FINANCIAL
ATTN: GLADYS WANYEKI
CFO ANX LLC
5317 FOREST BROOK PKWY
MARIETTA, GA 30068
CON001565CONCIERGE BUSINESSLUIS MONTANEZ02/27/2025
SOLUTIONS INCD/B/A CONCIERGE BUSINESSBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
CONCIERGE BUSINESSSOLUTIONS INCREQUIRED
SOLUTIONS INCATTN: LUIS MONTANEZ
CONCIERGE BUSINESS
SOLUTIONS INC
2192 MAJOR LORING WAY
MARIETTA, GA 30064
OCC040782CROLAND ACCOUNTINGJAMES CROLAND02/24/2025
SOLUTIONS LLCD/B/A CROLANDACCOUNTING, AUDITING, AND
CROLAND ACCOUNTINGACCOUNTING SOLUTIONSBOOKEEPING – NOT A CPA
SOLUTIONS LLCLLC
ATTN: JAMES CROLAND
CROLAND ACCOUNTING
SOLUTIONS LLC
3364 TIMBERLAKE RD
KENNESAW, GA 30144
OCC040818EMBRACE US INCCONTESSA STRADER-MCCOY02/27/2025
EMBRACE US INCD/B/A EMBRACE US INCCHARITABLE ORGANIZATION (NON
ATTN: CONTESSA STRADER-PROFIT)
MCCOY
EMBRACE US INC
PO BOX 904
MABLETON, GA 30126
OCC040816EPSTEIN LEGAL ANDGREGORY EPSTEIN02/28/2025
MEDIATION SERVICESD/B/A EPSTEIN LEGAL ANDLEGAL SERVICES
CONCOCTINGMEDIATION SERVICES
COMPROMISES LLCATTN: GREGORY EPSTEIN
CONCOCTING COMPROMISES
LLC
52 OLD STONEMILL RD
MARIETTA, GA 30067
CON001564EXPRESS COMFORTMARK NEWBERN02/26/2025
HEATING AND AIRD/B/A EXPRESS COMFORTAIR CONDITIONING CONTRACTOR
EXPRESS COMFORTHEATING AND AIR
HEATING AND AIR LLCATTN: MARK NEWBERN
EXPRESS COMFORT HEATING
AND AIR LLC
PO BOX 680 128
MARIETTA, GA 30068
OCC040815EYE BODY & SKYNKARENA TINSLEY02/28/2025
EYE BODY & SKYN LLCD/B/A EYE BODY & SKYNESTHETICIAN
ATTN: KARENA TINSLEY
EYE BODY & SKYN LLC
1156 TROPHY CLUB AVE
DACULA, GA 30019
ALC003485FLOYD ROAD SHOPPETTENIKHIL PATEL02/28/2025
MABLETON 5515 INCD/B/A FLOYD ROADCONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL
SHOPPETTE
ATTN: NIKHIL PATEL
MABLETON 5515 INC
153 BERKLEIGH TRAILS DR
HIRAM, GA 30141
OCC040810GARDENING THYME LLCANDREW TARONJI02/27/2025
GARDENING THYME LLCD/B/A GARDENING THYMEGARDENING SERVICES
LLC
ATTN: ANDREW TARONJI
GARDENING THYME LLC
2588 TRITT SPRINGS TRACE
MARIETTA, GA 30062
OCC040807GEORGIA VITALITYNIKOLAS ROMAGE02/27/2025
CHIROPRACTIC LLCD/B/A GEORGIA VITALITYCHIROPRACTOR (OCCUPATIONAL TAX)
GEORGIA VITALITYCHIROPRACTIC LLC
CHIROPRACTIC LLCATTN: NIKOLAS ROMAGE
GEORGIA VITALITY
CHIROPRACTIC LLC
3515 DALLAS HWY, SUITE 102
MARIETTA, GA 30064
OCC040773HEROIC HR PARTNERS LLCBRENDAN GRECH02/24/2025
HEROIC HR PARTNERS LLCD/B/A HEROIC HR PARTNERSCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
LLC
ATTN: BRENDAN GRECH
HEROIC HR PARTNERS LLC
4036 PINERIDGE RD SE
SMYRNA, GA 30080
OCC040803HYPERFIT TRAINING HYPERFIT LLCMARK OGLETREED/B/A HYPERFIT TRAINING ATTN: MARK EVAN OGLETREE02/27/2025PHYSICAL FITNESS TRAINER
HYPERFIT LLC1750 SHILOH RD, STE 810KENNESAW, GA 30144
CON001560JAMES JOSEPH DOUGLAS II PROGRESSIVE TECHNOLOGIES INCDAVID BRUBAKER D/B/A JAMES JOSEPH DOUGLAS II PROGRESSIVE TECHNOLOGIES INC406 MASON RD, STE 280SHERWOOD, AR 7212002/25/2025LOW VOLTAGE CONTRACTOR (ALARM SYSTEMS, TELEPHONE,ETC., INSTALLATION)
OCC040800KALANI’S LOGISTICS LLC KALANI’S LOGISTICS LLCKALANI K THOMASD/B/A KALANI’S LOGISTICS LLCATTN: KALANI K THOMAS KALANI’S LOGISTICS LLC 2275 MARIETTA BLVD, SUITE270ATLANTA, GA 3031802/27/2025DELIVERY SERVICE – NONFOOD ITEMS ONLY
OCC040793KAMMER AVE CIGARS KAMMER AVE CIGAR BAR & LOUNGE LLCANITA WILLIAMSD/B/A KAMMER AVE CIGARS ATTN: ANITA WILLIAMS KAMMER AVE CIGAR BAR & LOUNGE LLC4327 THORNGATE LNACWORTH, GA 3010102/25/2025TOBACCO & CIGAR STORE
OCC040801KRELLA TILLMAN SALES GROUP LLCKRELLA TILLMAN SALES GROUP LLCVERNON TILLMAN D/B/A KRELLA TILLMAN SALES GROUP LLCATTN: VERNON TILLMAN KRELLA TILLMAN SALES GROUP LLC5047 RATHWOOD CIR SW POWDER SPRINGS, GA 3012702/27/2025MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
OCC040804LAKE BIDWELL LLC LAKE BIDWELL LLCJOHN JEFCOATD/B/A LAKE BIDWELL LLC ATTN: JOHN JEFCOAT LAKE BIDWELL LLC227 LAKE SOMERSET DR MARIETTA, GA 3006402/27/2025HOME INSPECTION SERVICE
OCC040777LIVING IN TESTIMONYSYDNEY GARNIGAN02/24/2025
COMPANY LLCD/B/A LIVING IN TESTIMONYCLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
LIVING IN TESTIMONYCOMPANY LLC
COMPANY LLCATTN: SYDNEY GARNIGAN
LIVING IN TESTIMONY
COMPANY LLC
2650 COBB PLACE LN, APT
433
KENNESAW, GA 30144
OCC040791LOCAL REALTYCRAIG MCCLELLAND02/25/2025
LOCAL REALTY GROUP LLCD/B/A LOCAL REALTYREAL ESTATE BROKERS
ATTN: CRAIG MCCLELLAND
LOCAL REALTY GROUP LLC
1519 OLD COUNTY FARM RD
DALLAS, GA 30132
OCC040778LUX MOTOR SPORTCHEMIN MILLER02/24/2025
LUX MOTOR SPORT LLCD/B/A LUX MOTOR SPORTTIRE DEALER
ATTN: CHEMIN MILLER
LUX MOTOR SPORT LLC
4757 CANTON RD, SUITE 1071
MARIETTA, GA 30066
OCC040776LUX MOTOR SPORTCHEMIN MILLER02/24/2025
LUX MOTOR SPORT LLCD/B/A LUX MOTOR SPORTAUTO DEALER – USED CARS ONLY
ATTN: CHEMIN MILLER
LUX MOTOR SPORT LLC
4757 CANTON RD, 1071
MARIETTA, GA 30066
OCC040812LUXSTAR ROOFING &YULY MILLAN GONZALEZ02/27/2025
REMODELING LLCD/B/A LUXSTAR ROOFING &HANDY MAN – NO STATE LICENSE
LUXSTAR ROOFING &REMODELING LLC
REMODELING LLCATTN: YULY MILLAN
GONZALEZ
LUXSTAR ROOFING &
REMODELING LLC
3375 SPRING HILL PKWY,
SUITE 1115
SMYRNA, GA 30080
OCC040817MARDAYA CORPORATIONFERNANDO ARDAYA02/28/2025
MARDAYA CORPORATIOND/B/A MARDAYAHANDY MAN – NO STATE LICENSE
CORPORATION
ATTN: FERNANDO ARDAYA
MARDAYA CORPORATION
1220 NOTTOWAY TR
MARIETTA, GA 30066
OCC040789MERCYLAND SENIOR LIVINGOLOLADE OGINNI02/25/2025
MERCYLAND SENIOR LIVINGD/B/A MERCYLAND SENIORPERSONAL CARE HOME
LLCLIVING
ATTN: OLOLADE OGINNI
MERCYLAND SENIOR LIVING
LLC
2161 ANDY DR
MARIETTA, GA 30066
OCC040792NORTHWEST COMMERCIALNESLIE MARTINEZ02/25/2025
FLOORINGD/B/A NORTHWESTFLOOR COVERING CONTRACTOR
NORTHWEST COMMERCIALCOMMERCIAL FLOORING(FLOORING)
FLOORING INCATTN: NESLIE MARTINEZ
NORTHWEST COMMERCIAL
FLOORING INC
4901 HWY 411 NE
FAIRMONT, GA 30139
OCC040775NORWEST HOMES LLCJAMES DAVIS02/24/2025
NORWEST HOMES LLCD/B/A NORWEST HOMES LLCMOBILE HOME SALES
ATTN: JAMES DAVIS
NORWEST HOMES LLC
150 CLAY DR
MARIETTA, GA 30060
OCC040794ODETTES CULINARYODETTE JEAN02/26/2025
LEISURED/B/A ODETTES CULINARYCATERING SERVICE
CATERING BY ODETTE LLCLEISURE
ATTN: ODETTE JEAN
CATERING BY ODETTE LLC
2001 GLENELLEN DR
KENNESAW, GA 30152
OCC040802ODYSSEY MANAGEDKENNETH NIX02/26/2025
SERVICESD/B/A ODYSSEY MANAGEDCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
ODYSSEY MANAGEDSERVICES
SERVICESATTN: KENNETH NIX
ODYSSEY MANAGED
SERVICES
1915 VAUGHN RD
KENNESAW, GA 30144
OCC040808PADILLA PROPERTIESFRANCISCO PADILLA02/27/2025
ASSOCIATION LLCD/B/A PADILLA PROPERTIESHANDY MAN – NO STATE LICENSE
PADILLA PROPERTIESASSOCIATION LLC
ASSOCIATION LLCATTN: FRANCISCO PADILLA
PADILLA PROPERTIES
ASSOCIATION LLC
989 FRONTIER TRL
MARIETTA, GA 30060
OCC040806PULSE THE SCENTLEAH EDWARDS02/27/2025
FACTORYD/B/A PULSE THE SCENTCOSMETIC & BEAUTY SUPPLYS – RETAIL
PULSE THE SCENTFACTORY
FACTORY INCATTN: LEAH EDWARDS
PULSE THE SCENT FACTORY
INC
1445 WOODMONT LN, 4001
ATLANTA, GA 30318
OCC040788PURITY NAILS 21BILGUNN OSOR02/24/2025
PURITY 21 ENTERPRISESD/B/A PURITY NAILS 21BEAUTY SHOP
LLCATTN: BILGUNN OSOR
PURITY 21 ENTERPRISES LLC
900 BATTERY AVE SE, 307
ATLANTA, GA 30339
CON001563R & T ELECTRIC LLCROBERT MCGAHA02/25/2025
D/B/A R & T ELECTRIC LLCELECTRICAL CONTRACTOR
ATTN: ROBERT MCGAHA
PO BOX 612
OHATCHEE, AL 36271
OCC040786RELIABLE LEAK DETECTIONRUSI RACHEV02/25/2025
LLCD/B/A RELIABLE LEAKWATER DETECTION SERVICE
RELIABLE LEAK DETECTIONDETECTION LLC
LLCATTN: RUSI RACHEV
RELIABLE LEAK DETECTION
LLC
2440 SANDY PLAINS RD,
BLDG 7 STE K-6
MARIETTA, GA 30062
OCC040805SAWSANS HAIR & BEAUTYGHALEB CHABAYTA02/27/2025
SUPPLY LLCD/B/A SAWSANS HAIR &WIG SHOP
SAWSANS HAIR & BEAUTYBEAUTY SUPPLY LLC
SUPPLY LLCATTN: GHALEB CHABAYTA
SAWSANS HAIR & BEAUTY
SUPPLY LLC
682 GLENBARRETT CRT NE
MARIETTA, GA 30066
OCC040787SCALESMART HRMARIA WILLIAMS02/25/2025
SOLUTIONSD/B/A SCALESMART HRCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
SCALESMART SOLUTIONSSOLUTIONS
LLCATTN: DAVID WILLIAMS
SCALESMART SOLUTIONS
LLC
3221 LOST MILL TRCE
MARIETTA, GA 30062
OCC040813SIGN WORLDJACKIE LEWIS02/26/2025
SIGN WORLD INCD/B/A SIGN WORLDSIGN ERECTION
SIGN WORLD INC
2650 DALLAS HWY SW
MARIETTA, GA 30064
OCC040774SMARTKIDS VITAMINS INCLAVAR CURRY02/24/2025
SMARTKIDS VITAMINS INCD/B/A SMARTKIDS VITAMINSMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
INC
ATTN: LAVAR CURRY
SMARTKIDS VITAMINS INC
1000 WHITLOCK AVE, STE 320
MARIETTA, GA 30064
OCC040781SPARKLING POOLS GAJESSE CUNEEN02/24/2025
SPARKLING POOLS LLCD/B/A SPARKLING POOLS GASWIMMING POOL CONTRACTOR
ATTN: JESSE CUNEEN
SPARKLING POOLS LLC
3190 SANTA FE TRL
MARIETTA, GA 30060
OCC040809STYLES BY KISHKISHA GIBSON02/27/2025
STYLES BY KISH LLCD/B/A STYLES BY KISHBEAUTY SHOP
ATTN: KISHA GIBSON
STYLES BY KISH LLC
8564 BRAYLEN MANOR DR
DOUGLAS, GA 30134
OCC040785TERRANOVA TITLE &KIMBERLY JACKSON02/24/2025
ESCROW LLCD/B/A TERRANOVA TITLE &LAWYER – FIRST YEAR IN COBB COUNTY
TERRANOVA TITLE &ESCROW LLC
ESCROW LLCATTN: KIMBERLY JACKSON
TERRANOVA TITLE &
ESCROW LLC
1860 SANDY PLAINS RD, STE
204-3221
MARIETTA, GA 30066
OCC040795UNITY FINANCIAL PLANNINGMICHAEL TURGEON02/26/2025
GROUPD/B/A UNITY FINANCIALINVESTMENT COUNSELOR
UNITY FINANCIAL PLANNINGPLANNING GROUP
GROUP LLCATTN: MICHAEL TURGEON
UNITY FINANCIAL PLANNING
GROUP LLC
1275 SHILOH RD, SUITE 2730
KENNESAW, GA 30144
OCC040820YEARWOOD X WOODFELICIA YEARWOOD02/28/2025
YEARWOOD X WOOD LLCD/B/A YEARWOOD X WOODCLOTHING – ACCESSORIES LADIES RETAIL
ATTN: FELICIA E YEARWOOD
YEARWOOD X WOOD LLC
5106 RAY CT
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC040799ZOLFAGHARI LAW FIRM PCCAMILA ZOLFAGHARI02/26/2025
ZOLFAGHARI LAW FIRM PCD/B/A ZOLFAGHARI LAW FIRMLAWYER – FIRST YEAR IN COBB COUNTY
PC
ATTN: CAMILA ZOLFAGHARI
ZOLFAGHARI LAW FIRM PC
2400 HERODIAN WAY, STE
220
SMYRNA, GA 30080

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.

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