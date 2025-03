Here are the 49 businesses licensed by Cobb County last week

Here are the 49 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, Feb. 28, 2025.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License # D.B.A / Business Name Mailing Address Issue Date / SIC Description OCC040796 ADAMS DESIGNS LLC ADAMS DESIGNS LLC DENNIS ADAMSD/B/A ADAMS DESIGNS LLC ATTN: DENNIS ADAMS ADAMS DESIGNS LLC2118 MONHEGAN WAYSMYRNA, GA 30080 02/25/2025INTERIOR DESIGN OCC040811 ANGELA HEWGLEY ANGELA D/B/A ANGELAATTN: HEWGLEY ANGELA 201 SNAP DRAGON ST WOODSTOCK, GA 30118 02/27/2025BEAUTICIAN OCC040798 ARK POOLS LLC ARK POOLS LLC ALEX WITTINGD/B/A ARK POOLS LLC ATTN: ALEX WITTING ARK POOLS LLC1199 ASHBOROGH DR, UNIT H MARIETTA, GA 30067 02/27/2025SWIMMING POOL CONTRACTOR OCC040779 AVIBRAN CARE LLC AVIBRAN CARE LLC ADEBANKE OLAYIWOLA D/B/A AVIBRAN CARE LLCATTN: ADEBANKE OLAYIWOLA 02/24/2025HEALTH AND ALLIED SERVICES AVIBRAN CARE LLC 2144 LANDSMERE DEMABLETON, GA 30126 OCC040814 BLUE VENTURE AUTO GROUP LLCBLUE VENTURE AUTO GROUP LLC DAVID FISCHERD/B/A BLUE VENTURE AUTO GROUP LLCATTN: DAVID FISCHERBLUE VENTURE AUTO GROUP LLC4757 CANTON ROAD, STE106GMARIETTA, GA 30066 02/28/2025AUTO DEALER – USED CARS ONLY OCC040790 BUTTER NUT LLC BUTTER NUT LLC JANET SANDERSD/B/A BUTTER NUT LLC ATTN: JANET SANDERS BUTTER NUT LLC2193 LAKE PARK DR, APT H SMYRNA, GA 30080 02/25/2025MANUFACTURER – FOOD PREPARATIONS & FLAVORING OCC040780 CFO ANX LLC GLADYS WANYEKI 02/24/2025 CFO ANX LLC D/B/A CFO ANX LLC CONSULTANT – FINANCIAL ATTN: GLADYS WANYEKI CFO ANX LLC 5317 FOREST BROOK PKWY MARIETTA, GA 30068 CON001565 CONCIERGE BUSINESS LUIS MONTANEZ 02/27/2025 SOLUTIONS INC D/B/A CONCIERGE BUSINESS BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE CONCIERGE BUSINESS SOLUTIONS INC REQUIRED SOLUTIONS INC ATTN: LUIS MONTANEZ CONCIERGE BUSINESS SOLUTIONS INC 2192 MAJOR LORING WAY MARIETTA, GA 30064 OCC040782 CROLAND ACCOUNTING JAMES CROLAND 02/24/2025 SOLUTIONS LLC D/B/A CROLAND ACCOUNTING, AUDITING, AND CROLAND ACCOUNTING ACCOUNTING SOLUTIONS BOOKEEPING – NOT A CPA SOLUTIONS LLC LLC ATTN: JAMES CROLAND CROLAND ACCOUNTING SOLUTIONS LLC 3364 TIMBERLAKE RD KENNESAW, GA 30144 OCC040818 EMBRACE US INC CONTESSA STRADER-MCCOY 02/27/2025 EMBRACE US INC D/B/A EMBRACE US INC CHARITABLE ORGANIZATION (NON ATTN: CONTESSA STRADER- PROFIT) MCCOY EMBRACE US INC PO BOX 904 MABLETON, GA 30126 OCC040816 EPSTEIN LEGAL AND GREGORY EPSTEIN 02/28/2025 MEDIATION SERVICES D/B/A EPSTEIN LEGAL AND LEGAL SERVICES CONCOCTING MEDIATION SERVICES COMPROMISES LLC ATTN: GREGORY EPSTEIN CONCOCTING COMPROMISES LLC 52 OLD STONEMILL RD MARIETTA, GA 30067 CON001564 EXPRESS COMFORT MARK NEWBERN 02/26/2025 HEATING AND AIR D/B/A EXPRESS COMFORT AIR CONDITIONING CONTRACTOR EXPRESS COMFORT HEATING AND AIR HEATING AND AIR LLC ATTN: MARK NEWBERN EXPRESS COMFORT HEATING AND AIR LLC PO BOX 680 128 MARIETTA, GA 30068 OCC040815 EYE BODY & SKYN KARENA TINSLEY 02/28/2025 EYE BODY & SKYN LLC D/B/A EYE BODY & SKYN ESTHETICIAN ATTN: KARENA TINSLEY EYE BODY & SKYN LLC 1156 TROPHY CLUB AVE DACULA, GA 30019 ALC003485 FLOYD ROAD SHOPPETTE NIKHIL PATEL 02/28/2025 MABLETON 5515 INC D/B/A FLOYD ROAD CONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL SHOPPETTE ATTN: NIKHIL PATEL MABLETON 5515 INC 153 BERKLEIGH TRAILS DR HIRAM, GA 30141 OCC040810 GARDENING THYME LLC ANDREW TARONJI 02/27/2025 GARDENING THYME LLC D/B/A GARDENING THYME GARDENING SERVICES LLC ATTN: ANDREW TARONJI GARDENING THYME LLC 2588 TRITT SPRINGS TRACE MARIETTA, GA 30062 OCC040807 GEORGIA VITALITY NIKOLAS ROMAGE 02/27/2025 CHIROPRACTIC LLC D/B/A GEORGIA VITALITY CHIROPRACTOR (OCCUPATIONAL TAX) GEORGIA VITALITY CHIROPRACTIC LLC CHIROPRACTIC LLC ATTN: NIKOLAS ROMAGE GEORGIA VITALITY CHIROPRACTIC LLC 3515 DALLAS HWY, SUITE 102 MARIETTA, GA 30064 OCC040773 HEROIC HR PARTNERS LLC BRENDAN GRECH 02/24/2025 HEROIC HR PARTNERS LLC D/B/A HEROIC HR PARTNERS CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT LLC ATTN: BRENDAN GRECH HEROIC HR PARTNERS LLC 4036 PINERIDGE RD SE SMYRNA, GA 30080 OCC040803 HYPERFIT TRAINING HYPERFIT LLC MARK OGLETREED/B/A HYPERFIT TRAINING ATTN: MARK EVAN OGLETREE 02/27/2025PHYSICAL FITNESS TRAINER HYPERFIT LLC1750 SHILOH RD, STE 810KENNESAW, GA 30144 CON001560 JAMES JOSEPH DOUGLAS II PROGRESSIVE TECHNOLOGIES INC DAVID BRUBAKER D/B/A JAMES JOSEPH DOUGLAS II PROGRESSIVE TECHNOLOGIES INC406 MASON RD, STE 280SHERWOOD, AR 72120 02/25/2025LOW VOLTAGE CONTRACTOR (ALARM SYSTEMS, TELEPHONE,ETC., INSTALLATION) OCC040800 KALANI’S LOGISTICS LLC KALANI’S LOGISTICS LLC KALANI K THOMASD/B/A KALANI’S LOGISTICS LLCATTN: KALANI K THOMAS KALANI’S LOGISTICS LLC 2275 MARIETTA BLVD, SUITE270ATLANTA, GA 30318 02/27/2025DELIVERY SERVICE – NONFOOD ITEMS ONLY OCC040793 KAMMER AVE CIGARS KAMMER AVE CIGAR BAR & LOUNGE LLC ANITA WILLIAMSD/B/A KAMMER AVE CIGARS ATTN: ANITA WILLIAMS KAMMER AVE CIGAR BAR & LOUNGE LLC4327 THORNGATE LNACWORTH, GA 30101 02/25/2025TOBACCO & CIGAR STORE OCC040801 KRELLA TILLMAN SALES GROUP LLCKRELLA TILLMAN SALES GROUP LLC VERNON TILLMAN D/B/A KRELLA TILLMAN SALES GROUP LLCATTN: VERNON TILLMAN KRELLA TILLMAN SALES GROUP LLC5047 RATHWOOD CIR SW POWDER SPRINGS, GA 30127 02/27/2025MERCHANDISE AND SERVICE BROKER OCC040804 LAKE BIDWELL LLC LAKE BIDWELL LLC JOHN JEFCOATD/B/A LAKE BIDWELL LLC ATTN: JOHN JEFCOAT LAKE BIDWELL LLC227 LAKE SOMERSET DR MARIETTA, GA 30064 02/27/2025HOME INSPECTION SERVICE OCC040777 LIVING IN TESTIMONY SYDNEY GARNIGAN 02/24/2025 COMPANY LLC D/B/A LIVING IN TESTIMONY CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL LIVING IN TESTIMONY COMPANY LLC COMPANY LLC ATTN: SYDNEY GARNIGAN LIVING IN TESTIMONY COMPANY LLC 2650 COBB PLACE LN, APT 433 KENNESAW, GA 30144 OCC040791 LOCAL REALTY CRAIG MCCLELLAND 02/25/2025 LOCAL REALTY GROUP LLC D/B/A LOCAL REALTY REAL ESTATE BROKERS ATTN: CRAIG MCCLELLAND LOCAL REALTY GROUP LLC 1519 OLD COUNTY FARM RD DALLAS, GA 30132 OCC040778 LUX MOTOR SPORT CHEMIN MILLER 02/24/2025 LUX MOTOR SPORT LLC D/B/A LUX MOTOR SPORT TIRE DEALER ATTN: CHEMIN MILLER LUX MOTOR SPORT LLC 4757 CANTON RD, SUITE 1071 MARIETTA, GA 30066 OCC040776 LUX MOTOR SPORT CHEMIN MILLER 02/24/2025 LUX MOTOR SPORT LLC D/B/A LUX MOTOR SPORT AUTO DEALER – USED CARS ONLY ATTN: CHEMIN MILLER LUX MOTOR SPORT LLC 4757 CANTON RD, 1071 MARIETTA, GA 30066 OCC040812 LUXSTAR ROOFING & YULY MILLAN GONZALEZ 02/27/2025 REMODELING LLC D/B/A LUXSTAR ROOFING & HANDY MAN – NO STATE LICENSE LUXSTAR ROOFING & REMODELING LLC REMODELING LLC ATTN: YULY MILLAN GONZALEZ LUXSTAR ROOFING & REMODELING LLC 3375 SPRING HILL PKWY, SUITE 1115 SMYRNA, GA 30080 OCC040817 MARDAYA CORPORATION FERNANDO ARDAYA 02/28/2025 MARDAYA CORPORATION D/B/A MARDAYA HANDY MAN – NO STATE LICENSE CORPORATION ATTN: FERNANDO ARDAYA MARDAYA CORPORATION 1220 NOTTOWAY TR MARIETTA, GA 30066 OCC040789 MERCYLAND SENIOR LIVING OLOLADE OGINNI 02/25/2025 MERCYLAND SENIOR LIVING D/B/A MERCYLAND SENIOR PERSONAL CARE HOME LLC LIVING ATTN: OLOLADE OGINNI MERCYLAND SENIOR LIVING LLC 2161 ANDY DR MARIETTA, GA 30066 OCC040792 NORTHWEST COMMERCIAL NESLIE MARTINEZ 02/25/2025 FLOORING D/B/A NORTHWEST FLOOR COVERING CONTRACTOR NORTHWEST COMMERCIAL COMMERCIAL FLOORING (FLOORING) FLOORING INC ATTN: NESLIE MARTINEZ NORTHWEST COMMERCIAL FLOORING INC 4901 HWY 411 NE FAIRMONT, GA 30139 OCC040775 NORWEST HOMES LLC JAMES DAVIS 02/24/2025 NORWEST HOMES LLC D/B/A NORWEST HOMES LLC MOBILE HOME SALES ATTN: JAMES DAVIS NORWEST HOMES LLC 150 CLAY DR MARIETTA, GA 30060 OCC040794 ODETTES CULINARY ODETTE JEAN 02/26/2025 LEISURE D/B/A ODETTES CULINARY CATERING SERVICE CATERING BY ODETTE LLC LEISURE ATTN: ODETTE JEAN CATERING BY ODETTE LLC 2001 GLENELLEN DR KENNESAW, GA 30152 OCC040802 ODYSSEY MANAGED KENNETH NIX 02/26/2025 SERVICES D/B/A ODYSSEY MANAGED CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT ODYSSEY MANAGED SERVICES SERVICES ATTN: KENNETH NIX ODYSSEY MANAGED SERVICES 1915 VAUGHN RD KENNESAW, GA 30144 OCC040808 PADILLA PROPERTIES FRANCISCO PADILLA 02/27/2025 ASSOCIATION LLC D/B/A PADILLA PROPERTIES HANDY MAN – NO STATE LICENSE PADILLA PROPERTIES ASSOCIATION LLC ASSOCIATION LLC ATTN: FRANCISCO PADILLA PADILLA PROPERTIES ASSOCIATION LLC 989 FRONTIER TRL MARIETTA, GA 30060 OCC040806 PULSE THE SCENT LEAH EDWARDS 02/27/2025 FACTORY D/B/A PULSE THE SCENT COSMETIC & BEAUTY SUPPLYS – RETAIL PULSE THE SCENT FACTORY FACTORY INC ATTN: LEAH EDWARDS PULSE THE SCENT FACTORY INC 1445 WOODMONT LN, 4001 ATLANTA, GA 30318 OCC040788 PURITY NAILS 21 BILGUNN OSOR 02/24/2025 PURITY 21 ENTERPRISES D/B/A PURITY NAILS 21 BEAUTY SHOP LLC ATTN: BILGUNN OSOR PURITY 21 ENTERPRISES LLC 900 BATTERY AVE SE, 307 ATLANTA, GA 30339 CON001563 R & T ELECTRIC LLC ROBERT MCGAHA 02/25/2025 D/B/A R & T ELECTRIC LLC ELECTRICAL CONTRACTOR ATTN: ROBERT MCGAHA PO BOX 612 OHATCHEE, AL 36271 OCC040786 RELIABLE LEAK DETECTION RUSI RACHEV 02/25/2025 LLC D/B/A RELIABLE LEAK WATER DETECTION SERVICE RELIABLE LEAK DETECTION DETECTION LLC LLC ATTN: RUSI RACHEV RELIABLE LEAK DETECTION LLC 2440 SANDY PLAINS RD, BLDG 7 STE K-6 MARIETTA, GA 30062 OCC040805 SAWSANS HAIR & BEAUTY GHALEB CHABAYTA 02/27/2025 SUPPLY LLC D/B/A SAWSANS HAIR & WIG SHOP SAWSANS HAIR & BEAUTY BEAUTY SUPPLY LLC SUPPLY LLC ATTN: GHALEB CHABAYTA SAWSANS HAIR & BEAUTY SUPPLY LLC 682 GLENBARRETT CRT NE MARIETTA, GA 30066 OCC040787 SCALESMART HR MARIA WILLIAMS 02/25/2025 SOLUTIONS D/B/A SCALESMART HR CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT SCALESMART SOLUTIONS SOLUTIONS LLC ATTN: DAVID WILLIAMS SCALESMART SOLUTIONS LLC 3221 LOST MILL TRCE MARIETTA, GA 30062 OCC040813 SIGN WORLD JACKIE LEWIS 02/26/2025 SIGN WORLD INC D/B/A SIGN WORLD SIGN ERECTION SIGN WORLD INC 2650 DALLAS HWY SW MARIETTA, GA 30064 OCC040774 SMARTKIDS VITAMINS INC LAVAR CURRY 02/24/2025 SMARTKIDS VITAMINS INC D/B/A SMARTKIDS VITAMINS MERCHANDISE AND SERVICE BROKER INC ATTN: LAVAR CURRY SMARTKIDS VITAMINS INC 1000 WHITLOCK AVE, STE 320 MARIETTA, GA 30064 OCC040781 SPARKLING POOLS GA JESSE CUNEEN 02/24/2025 SPARKLING POOLS LLC D/B/A SPARKLING POOLS GA SWIMMING POOL CONTRACTOR ATTN: JESSE CUNEEN SPARKLING POOLS LLC 3190 SANTA FE TRL MARIETTA, GA 30060 OCC040809 STYLES BY KISH KISHA GIBSON 02/27/2025 STYLES BY KISH LLC D/B/A STYLES BY KISH BEAUTY SHOP ATTN: KISHA GIBSON STYLES BY KISH LLC 8564 BRAYLEN MANOR DR DOUGLAS, GA 30134 OCC040785 TERRANOVA TITLE & KIMBERLY JACKSON 02/24/2025 ESCROW LLC D/B/A TERRANOVA TITLE & LAWYER – FIRST YEAR IN COBB COUNTY TERRANOVA TITLE & ESCROW LLC ESCROW LLC ATTN: KIMBERLY JACKSON TERRANOVA TITLE & ESCROW LLC 1860 SANDY PLAINS RD, STE 204-3221 MARIETTA, GA 30066 OCC040795 UNITY FINANCIAL PLANNING MICHAEL TURGEON 02/26/2025 GROUP D/B/A UNITY FINANCIAL INVESTMENT COUNSELOR UNITY FINANCIAL PLANNING PLANNING GROUP GROUP LLC ATTN: MICHAEL TURGEON UNITY FINANCIAL PLANNING GROUP LLC 1275 SHILOH RD, SUITE 2730 KENNESAW, GA 30144 OCC040820 YEARWOOD X WOOD FELICIA YEARWOOD 02/28/2025 YEARWOOD X WOOD LLC D/B/A YEARWOOD X WOOD CLOTHING – ACCESSORIES LADIES RETAIL ATTN: FELICIA E YEARWOOD YEARWOOD X WOOD LLC 5106 RAY CT POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC040799 ZOLFAGHARI LAW FIRM PC CAMILA ZOLFAGHARI 02/26/2025 ZOLFAGHARI LAW FIRM PC D/B/A ZOLFAGHARI LAW FIRM LAWYER – FIRST YEAR IN COBB COUNTY PC ATTN: CAMILA ZOLFAGHARI ZOLFAGHARI LAW FIRM PC 2400 HERODIAN WAY, STE 220 SMYRNA, GA 30080

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.