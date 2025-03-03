Here are the 49 businesses licensed by Cobb County last week

Here are the 49 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, Feb. 28, 2025.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Mailing Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC040796
|ADAMS DESIGNS LLC ADAMS DESIGNS LLC
|DENNIS ADAMSD/B/A ADAMS DESIGNS LLC ATTN: DENNIS ADAMS ADAMS DESIGNS LLC2118 MONHEGAN WAYSMYRNA, GA 30080
|02/25/2025INTERIOR DESIGN
|OCC040811
|ANGELA
|HEWGLEY ANGELA D/B/A ANGELAATTN: HEWGLEY ANGELA 201 SNAP DRAGON ST WOODSTOCK, GA 30118
|02/27/2025BEAUTICIAN
|OCC040798
|ARK POOLS LLC ARK POOLS LLC
|ALEX WITTINGD/B/A ARK POOLS LLC ATTN: ALEX WITTING ARK POOLS LLC1199 ASHBOROGH DR, UNIT H MARIETTA, GA 30067
|02/27/2025SWIMMING POOL CONTRACTOR
|OCC040779
|AVIBRAN CARE LLC AVIBRAN CARE LLC
|ADEBANKE OLAYIWOLA D/B/A AVIBRAN CARE LLCATTN: ADEBANKE OLAYIWOLA
|02/24/2025HEALTH AND ALLIED SERVICES
|AVIBRAN CARE LLC 2144 LANDSMERE DEMABLETON, GA 30126
|OCC040814
|BLUE VENTURE AUTO GROUP LLCBLUE VENTURE AUTO GROUP LLC
|DAVID FISCHERD/B/A BLUE VENTURE AUTO GROUP LLCATTN: DAVID FISCHERBLUE VENTURE AUTO GROUP LLC4757 CANTON ROAD, STE106GMARIETTA, GA 30066
|02/28/2025AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|OCC040790
|BUTTER NUT LLC BUTTER NUT LLC
|JANET SANDERSD/B/A BUTTER NUT LLC ATTN: JANET SANDERS BUTTER NUT LLC2193 LAKE PARK DR, APT H SMYRNA, GA 30080
|02/25/2025MANUFACTURER – FOOD PREPARATIONS & FLAVORING
|OCC040780
|CFO ANX LLC
|GLADYS WANYEKI
|02/24/2025
|CFO ANX LLC
|D/B/A CFO ANX LLC
|CONSULTANT – FINANCIAL
|ATTN: GLADYS WANYEKI
|CFO ANX LLC
|5317 FOREST BROOK PKWY
|MARIETTA, GA 30068
|CON001565
|CONCIERGE BUSINESS
|LUIS MONTANEZ
|02/27/2025
|SOLUTIONS INC
|D/B/A CONCIERGE BUSINESS
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|CONCIERGE BUSINESS
|SOLUTIONS INC
|REQUIRED
|SOLUTIONS INC
|ATTN: LUIS MONTANEZ
|CONCIERGE BUSINESS
|SOLUTIONS INC
|2192 MAJOR LORING WAY
|MARIETTA, GA 30064
|OCC040782
|CROLAND ACCOUNTING
|JAMES CROLAND
|02/24/2025
|SOLUTIONS LLC
|D/B/A CROLAND
|ACCOUNTING, AUDITING, AND
|CROLAND ACCOUNTING
|ACCOUNTING SOLUTIONS
|BOOKEEPING – NOT A CPA
|SOLUTIONS LLC
|LLC
|ATTN: JAMES CROLAND
|CROLAND ACCOUNTING
|SOLUTIONS LLC
|3364 TIMBERLAKE RD
|KENNESAW, GA 30144
|OCC040818
|EMBRACE US INC
|CONTESSA STRADER-MCCOY
|02/27/2025
|EMBRACE US INC
|D/B/A EMBRACE US INC
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|ATTN: CONTESSA STRADER-
|PROFIT)
|MCCOY
|EMBRACE US INC
|PO BOX 904
|MABLETON, GA 30126
|OCC040816
|EPSTEIN LEGAL AND
|GREGORY EPSTEIN
|02/28/2025
|MEDIATION SERVICES
|D/B/A EPSTEIN LEGAL AND
|LEGAL SERVICES
|CONCOCTING
|MEDIATION SERVICES
|COMPROMISES LLC
|ATTN: GREGORY EPSTEIN
|CONCOCTING COMPROMISES
|LLC
|52 OLD STONEMILL RD
|MARIETTA, GA 30067
|CON001564
|EXPRESS COMFORT
|MARK NEWBERN
|02/26/2025
|HEATING AND AIR
|D/B/A EXPRESS COMFORT
|AIR CONDITIONING CONTRACTOR
|EXPRESS COMFORT
|HEATING AND AIR
|HEATING AND AIR LLC
|ATTN: MARK NEWBERN
|EXPRESS COMFORT HEATING
|AND AIR LLC
|PO BOX 680 128
|MARIETTA, GA 30068
|OCC040815
|EYE BODY & SKYN
|KARENA TINSLEY
|02/28/2025
|EYE BODY & SKYN LLC
|D/B/A EYE BODY & SKYN
|ESTHETICIAN
|ATTN: KARENA TINSLEY
|EYE BODY & SKYN LLC
|1156 TROPHY CLUB AVE
|DACULA, GA 30019
|ALC003485
|FLOYD ROAD SHOPPETTE
|NIKHIL PATEL
|02/28/2025
|MABLETON 5515 INC
|D/B/A FLOYD ROAD
|CONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL
|SHOPPETTE
|ATTN: NIKHIL PATEL
|MABLETON 5515 INC
|153 BERKLEIGH TRAILS DR
|HIRAM, GA 30141
|OCC040810
|GARDENING THYME LLC
|ANDREW TARONJI
|02/27/2025
|GARDENING THYME LLC
|D/B/A GARDENING THYME
|GARDENING SERVICES
|LLC
|ATTN: ANDREW TARONJI
|GARDENING THYME LLC
|2588 TRITT SPRINGS TRACE
|MARIETTA, GA 30062
|OCC040807
|GEORGIA VITALITY
|NIKOLAS ROMAGE
|02/27/2025
|CHIROPRACTIC LLC
|D/B/A GEORGIA VITALITY
|CHIROPRACTOR (OCCUPATIONAL TAX)
|GEORGIA VITALITY
|CHIROPRACTIC LLC
|CHIROPRACTIC LLC
|ATTN: NIKOLAS ROMAGE
|GEORGIA VITALITY
|CHIROPRACTIC LLC
|3515 DALLAS HWY, SUITE 102
|MARIETTA, GA 30064
|OCC040773
|HEROIC HR PARTNERS LLC
|BRENDAN GRECH
|02/24/2025
|HEROIC HR PARTNERS LLC
|D/B/A HEROIC HR PARTNERS
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|LLC
|ATTN: BRENDAN GRECH
|HEROIC HR PARTNERS LLC
|4036 PINERIDGE RD SE
|SMYRNA, GA 30080
|OCC040803
|HYPERFIT TRAINING HYPERFIT LLC
|MARK OGLETREED/B/A HYPERFIT TRAINING ATTN: MARK EVAN OGLETREE
|02/27/2025PHYSICAL FITNESS TRAINER
|HYPERFIT LLC1750 SHILOH RD, STE 810KENNESAW, GA 30144
|CON001560
|JAMES JOSEPH DOUGLAS II PROGRESSIVE TECHNOLOGIES INC
|DAVID BRUBAKER D/B/A JAMES JOSEPH DOUGLAS II PROGRESSIVE TECHNOLOGIES INC406 MASON RD, STE 280SHERWOOD, AR 72120
|02/25/2025LOW VOLTAGE CONTRACTOR (ALARM SYSTEMS, TELEPHONE,ETC., INSTALLATION)
|OCC040800
|KALANI’S LOGISTICS LLC KALANI’S LOGISTICS LLC
|KALANI K THOMASD/B/A KALANI’S LOGISTICS LLCATTN: KALANI K THOMAS KALANI’S LOGISTICS LLC 2275 MARIETTA BLVD, SUITE270ATLANTA, GA 30318
|02/27/2025DELIVERY SERVICE – NONFOOD ITEMS ONLY
|OCC040793
|KAMMER AVE CIGARS KAMMER AVE CIGAR BAR & LOUNGE LLC
|ANITA WILLIAMSD/B/A KAMMER AVE CIGARS ATTN: ANITA WILLIAMS KAMMER AVE CIGAR BAR & LOUNGE LLC4327 THORNGATE LNACWORTH, GA 30101
|02/25/2025TOBACCO & CIGAR STORE
|OCC040801
|KRELLA TILLMAN SALES GROUP LLCKRELLA TILLMAN SALES GROUP LLC
|VERNON TILLMAN D/B/A KRELLA TILLMAN SALES GROUP LLCATTN: VERNON TILLMAN KRELLA TILLMAN SALES GROUP LLC5047 RATHWOOD CIR SW POWDER SPRINGS, GA 30127
|02/27/2025MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|OCC040804
|LAKE BIDWELL LLC LAKE BIDWELL LLC
|JOHN JEFCOATD/B/A LAKE BIDWELL LLC ATTN: JOHN JEFCOAT LAKE BIDWELL LLC227 LAKE SOMERSET DR MARIETTA, GA 30064
|02/27/2025HOME INSPECTION SERVICE
|OCC040777
|LIVING IN TESTIMONY
|SYDNEY GARNIGAN
|02/24/2025
|COMPANY LLC
|D/B/A LIVING IN TESTIMONY
|CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
|LIVING IN TESTIMONY
|COMPANY LLC
|COMPANY LLC
|ATTN: SYDNEY GARNIGAN
|LIVING IN TESTIMONY
|COMPANY LLC
|2650 COBB PLACE LN, APT
|433
|KENNESAW, GA 30144
|OCC040791
|LOCAL REALTY
|CRAIG MCCLELLAND
|02/25/2025
|LOCAL REALTY GROUP LLC
|D/B/A LOCAL REALTY
|REAL ESTATE BROKERS
|ATTN: CRAIG MCCLELLAND
|LOCAL REALTY GROUP LLC
|1519 OLD COUNTY FARM RD
|DALLAS, GA 30132
|OCC040778
|LUX MOTOR SPORT
|CHEMIN MILLER
|02/24/2025
|LUX MOTOR SPORT LLC
|D/B/A LUX MOTOR SPORT
|TIRE DEALER
|ATTN: CHEMIN MILLER
|LUX MOTOR SPORT LLC
|4757 CANTON RD, SUITE 1071
|MARIETTA, GA 30066
|OCC040776
|LUX MOTOR SPORT
|CHEMIN MILLER
|02/24/2025
|LUX MOTOR SPORT LLC
|D/B/A LUX MOTOR SPORT
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|ATTN: CHEMIN MILLER
|LUX MOTOR SPORT LLC
|4757 CANTON RD, 1071
|MARIETTA, GA 30066
|OCC040812
|LUXSTAR ROOFING &
|YULY MILLAN GONZALEZ
|02/27/2025
|REMODELING LLC
|D/B/A LUXSTAR ROOFING &
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|LUXSTAR ROOFING &
|REMODELING LLC
|REMODELING LLC
|ATTN: YULY MILLAN
|GONZALEZ
|LUXSTAR ROOFING &
|REMODELING LLC
|3375 SPRING HILL PKWY,
|SUITE 1115
|SMYRNA, GA 30080
|OCC040817
|MARDAYA CORPORATION
|FERNANDO ARDAYA
|02/28/2025
|MARDAYA CORPORATION
|D/B/A MARDAYA
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|CORPORATION
|ATTN: FERNANDO ARDAYA
|MARDAYA CORPORATION
|1220 NOTTOWAY TR
|MARIETTA, GA 30066
|OCC040789
|MERCYLAND SENIOR LIVING
|OLOLADE OGINNI
|02/25/2025
|MERCYLAND SENIOR LIVING
|D/B/A MERCYLAND SENIOR
|PERSONAL CARE HOME
|LLC
|LIVING
|ATTN: OLOLADE OGINNI
|MERCYLAND SENIOR LIVING
|LLC
|2161 ANDY DR
|MARIETTA, GA 30066
|OCC040792
|NORTHWEST COMMERCIAL
|NESLIE MARTINEZ
|02/25/2025
|FLOORING
|D/B/A NORTHWEST
|FLOOR COVERING CONTRACTOR
|NORTHWEST COMMERCIAL
|COMMERCIAL FLOORING
|(FLOORING)
|FLOORING INC
|ATTN: NESLIE MARTINEZ
|NORTHWEST COMMERCIAL
|FLOORING INC
|4901 HWY 411 NE
|FAIRMONT, GA 30139
|OCC040775
|NORWEST HOMES LLC
|JAMES DAVIS
|02/24/2025
|NORWEST HOMES LLC
|D/B/A NORWEST HOMES LLC
|MOBILE HOME SALES
|ATTN: JAMES DAVIS
|NORWEST HOMES LLC
|150 CLAY DR
|MARIETTA, GA 30060
|OCC040794
|ODETTES CULINARY
|ODETTE JEAN
|02/26/2025
|LEISURE
|D/B/A ODETTES CULINARY
|CATERING SERVICE
|CATERING BY ODETTE LLC
|LEISURE
|ATTN: ODETTE JEAN
|CATERING BY ODETTE LLC
|2001 GLENELLEN DR
|KENNESAW, GA 30152
|OCC040802
|ODYSSEY MANAGED
|KENNETH NIX
|02/26/2025
|SERVICES
|D/B/A ODYSSEY MANAGED
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|ODYSSEY MANAGED
|SERVICES
|SERVICES
|ATTN: KENNETH NIX
|ODYSSEY MANAGED
|SERVICES
|1915 VAUGHN RD
|KENNESAW, GA 30144
|OCC040808
|PADILLA PROPERTIES
|FRANCISCO PADILLA
|02/27/2025
|ASSOCIATION LLC
|D/B/A PADILLA PROPERTIES
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|PADILLA PROPERTIES
|ASSOCIATION LLC
|ASSOCIATION LLC
|ATTN: FRANCISCO PADILLA
|PADILLA PROPERTIES
|ASSOCIATION LLC
|989 FRONTIER TRL
|MARIETTA, GA 30060
|OCC040806
|PULSE THE SCENT
|LEAH EDWARDS
|02/27/2025
|FACTORY
|D/B/A PULSE THE SCENT
|COSMETIC & BEAUTY SUPPLYS – RETAIL
|PULSE THE SCENT
|FACTORY
|FACTORY INC
|ATTN: LEAH EDWARDS
|PULSE THE SCENT FACTORY
|INC
|1445 WOODMONT LN, 4001
|ATLANTA, GA 30318
|OCC040788
|PURITY NAILS 21
|BILGUNN OSOR
|02/24/2025
|PURITY 21 ENTERPRISES
|D/B/A PURITY NAILS 21
|BEAUTY SHOP
|LLC
|ATTN: BILGUNN OSOR
|PURITY 21 ENTERPRISES LLC
|900 BATTERY AVE SE, 307
|ATLANTA, GA 30339
|CON001563
|R & T ELECTRIC LLC
|ROBERT MCGAHA
|02/25/2025
|D/B/A R & T ELECTRIC LLC
|ELECTRICAL CONTRACTOR
|ATTN: ROBERT MCGAHA
|PO BOX 612
|OHATCHEE, AL 36271
|OCC040786
|RELIABLE LEAK DETECTION
|RUSI RACHEV
|02/25/2025
|LLC
|D/B/A RELIABLE LEAK
|WATER DETECTION SERVICE
|RELIABLE LEAK DETECTION
|DETECTION LLC
|LLC
|ATTN: RUSI RACHEV
|RELIABLE LEAK DETECTION
|LLC
|2440 SANDY PLAINS RD,
|BLDG 7 STE K-6
|MARIETTA, GA 30062
|OCC040805
|SAWSANS HAIR & BEAUTY
|GHALEB CHABAYTA
|02/27/2025
|SUPPLY LLC
|D/B/A SAWSANS HAIR &
|WIG SHOP
|SAWSANS HAIR & BEAUTY
|BEAUTY SUPPLY LLC
|SUPPLY LLC
|ATTN: GHALEB CHABAYTA
|SAWSANS HAIR & BEAUTY
|SUPPLY LLC
|682 GLENBARRETT CRT NE
|MARIETTA, GA 30066
|OCC040787
|SCALESMART HR
|MARIA WILLIAMS
|02/25/2025
|SOLUTIONS
|D/B/A SCALESMART HR
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|SCALESMART SOLUTIONS
|SOLUTIONS
|LLC
|ATTN: DAVID WILLIAMS
|SCALESMART SOLUTIONS
|LLC
|3221 LOST MILL TRCE
|MARIETTA, GA 30062
|OCC040813
|SIGN WORLD
|JACKIE LEWIS
|02/26/2025
|SIGN WORLD INC
|D/B/A SIGN WORLD
|SIGN ERECTION
|SIGN WORLD INC
|2650 DALLAS HWY SW
|MARIETTA, GA 30064
|OCC040774
|SMARTKIDS VITAMINS INC
|LAVAR CURRY
|02/24/2025
|SMARTKIDS VITAMINS INC
|D/B/A SMARTKIDS VITAMINS
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|INC
|ATTN: LAVAR CURRY
|SMARTKIDS VITAMINS INC
|1000 WHITLOCK AVE, STE 320
|MARIETTA, GA 30064
|OCC040781
|SPARKLING POOLS GA
|JESSE CUNEEN
|02/24/2025
|SPARKLING POOLS LLC
|D/B/A SPARKLING POOLS GA
|SWIMMING POOL CONTRACTOR
|ATTN: JESSE CUNEEN
|SPARKLING POOLS LLC
|3190 SANTA FE TRL
|MARIETTA, GA 30060
|OCC040809
|STYLES BY KISH
|KISHA GIBSON
|02/27/2025
|STYLES BY KISH LLC
|D/B/A STYLES BY KISH
|BEAUTY SHOP
|ATTN: KISHA GIBSON
|STYLES BY KISH LLC
|8564 BRAYLEN MANOR DR
|DOUGLAS, GA 30134
|OCC040785
|TERRANOVA TITLE &
|KIMBERLY JACKSON
|02/24/2025
|ESCROW LLC
|D/B/A TERRANOVA TITLE &
|LAWYER – FIRST YEAR IN COBB COUNTY
|TERRANOVA TITLE &
|ESCROW LLC
|ESCROW LLC
|ATTN: KIMBERLY JACKSON
|TERRANOVA TITLE &
|ESCROW LLC
|1860 SANDY PLAINS RD, STE
|204-3221
|MARIETTA, GA 30066
|OCC040795
|UNITY FINANCIAL PLANNING
|MICHAEL TURGEON
|02/26/2025
|GROUP
|D/B/A UNITY FINANCIAL
|INVESTMENT COUNSELOR
|UNITY FINANCIAL PLANNING
|PLANNING GROUP
|GROUP LLC
|ATTN: MICHAEL TURGEON
|UNITY FINANCIAL PLANNING
|GROUP LLC
|1275 SHILOH RD, SUITE 2730
|KENNESAW, GA 30144
|OCC040820
|YEARWOOD X WOOD
|FELICIA YEARWOOD
|02/28/2025
|YEARWOOD X WOOD LLC
|D/B/A YEARWOOD X WOOD
|CLOTHING – ACCESSORIES LADIES RETAIL
|ATTN: FELICIA E YEARWOOD
|YEARWOOD X WOOD LLC
|5106 RAY CT
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC040799
|ZOLFAGHARI LAW FIRM PC
|CAMILA ZOLFAGHARI
|02/26/2025
|ZOLFAGHARI LAW FIRM PC
|D/B/A ZOLFAGHARI LAW FIRM
|LAWYER – FIRST YEAR IN COBB COUNTY
|PC
|ATTN: CAMILA ZOLFAGHARI
|ZOLFAGHARI LAW FIRM PC
|2400 HERODIAN WAY, STE
|220
|SMYRNA, GA 30080
Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.
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