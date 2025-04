Check out the 59 businesses issued new licenses by Cobb County on week ending April 25

Here are the 59 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday,

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License # D.B.A / Business Name Mailing Address Issue Date / SIC Description CON001579 1ST MECHANICAL JOHN C POE 04/21/2025 SERVICES D/B/A 1ST MECHANICAL AIR CONDITIONING CONTRACTOR 1ST MECHANICAL SERVICES SERVICES INC ATTN: JOHN C POE 1ST MECHANICAL SERVICES INC 303 CURIE DR ALPHARETTA, GA 30005 OCC041166 22 EXTRA ENTERPRISE QUENTON HARRISON 04/22/2025 22 EXTRA ENTERPRISE LLC D/B/A 22 EXTRA ENTERPRISE MERCHANDISE AND SERVICE BROKER ATTN: QUENTON HARRISON 22 EXTRA ENTERPRISE LLC 3239 MEADOWLARK LN KENNESAW, GA 30152 OCC041155 237 AUTO SALES LLC ROMUAL TCHOUTA 04/21/2025 237 AUTO SALES LLC D/B/A 237 AUTO SALES LLC AUTO DEALER – USED CARS ONLY ATTN: ROMUAL TCHOUTA 237 AUTO SALES LLC 4757 CANTON ROAD, STE 108E MARIETTA, GA 30066 OCC041162 2ND AMENDMENT PENS LLC SUSAN CALVERT 04/21/2025 2ND AMENDMENT PENS LLC D/B/A 2ND AMENDMENT ARTS AND CRAFTS RETAIL PENS LLC ATTN: SUSAN CALVERT 2ND AMENDMENT PENS LLC 2774 COBB PKWY NW, STE 109-111 KENNESAW, GA 30152 OCC041165 ANGELO HAIRCUTS AND DOMINIC RUSCETTA 04/22/2025 SHAVES D/B/A ANGELO HAIRCUTS BARBER SHOP AND SHAVES ATTN: DOMINIC C RUSCETTA 1170 ALAN LN MARIETTA, GA 30062 OCC041176 ATLANTA WEST CATHERINE WARNER 04/22/2025 DERMATOLOGY D/B/A ATLANTA WEST PHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX) ATLANTA WEST DERMATOLOGY DERMATOLOGY & SURGERY ATTN: CATHERINE WARNER CENTER PC MD ATLANTA WEST DERMATOLOGY & SURGERY CENTER PC 2850 PACES FERRY RD, STE 450 ATLANTA, GA 30339 CON001583 ATTENUS ULYSSES SMITH 04/25/2025 ATTENUS INC D/B/A ATTENUS LOW VOLTAGE CONTRACTOR (ALARM ATTN: ULYSSES SMITH SYSTEMS, TELEPHONE,ETC., ATTENUS INC INSTALLATION) 1995 N PARK PLACE, STE 570 MARIETTA, GA 30067 OCC041182 B. DONSHEA’S LLC BRITTANY HOWARD 04/23/2025 B. DONSHEA’S LLC D/B/A B. DONSHEA’S LLC HAIR BRAIDING ATTN: BRITTANY HOWARD B. DONSHEA’S LLC 9206 SAINT CLAIR DRIVE ATLANTA, GA 30329 OCC041154 BASE 2 BASE SPORTS JOSUE QUINONES 04/21/2025 AZAIRUS LLC D/B/A BASE 2 BASE SPORTS CONSULTANT – EDUCATION ATTN: JOSUE QUINONES AZAIRUS LLC 399 FOXFIRE DR SMYRNA, GA 30082 OCC041160 BEAUTIFUL DREAM NOTARY BREONICA CARTWRIGHT 04/21/2025 D/B/A BEAUTIFUL DREAM ACCOUNTING, AUDITING, AND NOTARY BOOKEEPING – NOT A CPA ATTN: BREONICA CARTWRIGHT 1213 SHADOWOOD PKWY SE ATLANTA, GA 30339 OCC041201 BEKAERT CORPORATION BARRY SNYDER 04/25/2025 BEKAERT CORPORATION D/B/A BEKAERT MANUFACTURER – METAL PRODUCTS CORPORATION ATTN: BARRY SNYDER BEKAERT CORPORATION 4300 WILDWOOD PKWY, STE 100 ATLANTA, GA 30339 OCC041175 BIZ THROUGH DAVID WILSON 04/22/2025 BIZ THROUGH LLC D/B/A BIZ THROUGH CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT ATTN: DAVID WILSON BIZ THROUGH LLC 2451 CUMBERLAND PKWY SE, STE 3905 ATLANTA, GA 30339 OCC041169 BODYBAR PILATES VININGS JOSEPH STOCKMAN 04/22/2025 HIGHER LEVEL VENTURES D/B/A BODYBAR PILATES FITNESS CENTER LLC VININGS ATTN: JOSEPH STOCKMAN HIGHER LEVEL VENTURES LLC 740 HENRY DR MARIETTA, GA 30064 OCC041149 CALM ANXIETY THERAPY ADRIANA MIU 04/21/2025 CALM ANXIETY THERAPY D/B/A CALM ANXIETY PSYCHOLOGIST (OCCUPATIONAL TAX) LLC THERAPY ATTN: ADRIANA MIU CALM ANXIETY THERAPY LLC 353 INDIAN HILLS TR MARIETTA, GA 30068 CON001582 ECHELBERGER WILLIAM ECHELBERGER 04/23/2025 CONSTRUCTION D/B/A ECHELBERGER BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE ECHELBERGER CONSTRUCTION REQUIRED CONSTRUCTION INC ATTN: SHERRY ECHELBERGER ECHELBERGER CONSTRUCTION INC 100 LOWER KNOLL DR, UNIT T-1 BLUE RIDGE, GA 30513 OCC041177 ECOATM STAN PAVLOVSKY 04/22/2025 ECOATM LLC D/B/A ECOATM VENDING MACHINES ATTN: SAM VILLACANA ECOATM LLC 10121 BARNES CANYON RD SAN DIEGO, CA 92121 OCC041178 ECOATM SAM VILLACANA 04/22/2025 ECTATM LLC D/B/A ECOATM VENDING MACHINES ATTN: SAM VILLACANA ECTATM LLC 10121 BARNES CANYON RD SAN DIEGO, CA 92121 OCC041179 ECOATM SAM VILLACANA 04/22/2025 ECOATM LLC D/B/A ECOATM VENDING MACHINES ATTN: SAM VILLACANA ECOATM LLC 10121 BARNES CANYON RD SAN DIEGO, CA 92121 OCC041180 ECOATM SAM VILLACANA 04/22/2025 ECOATM LLC D/B/A ECOATM VENDING MACHINES ATTN: SAM VILLACANA ECOATM LLC 10121 BARNES CANYON RD SAN DIEGO, CA 92121 OCC041192 EKOW SOLUTIONS GROUP DEREK JOHNSON 04/24/2025 EKOW SOLUTIONS GROUP D/B/A EKOW SOLUTIONS CONSULTANT – COMPUTER & DATA LLC GROUP PROCESSING ATTN: DEREK JOHNSON EKOW SOLUTIONS GROUP LLC 1182 WALKING TRAIL CT MARIETTA, GA 30064 OCC041159 ELITE SIRIUS COMMUNITY DEAN BICKLEY 04/21/2025 LLC D/B/A ELITE SIRIUS CONSULTANT – EDUCATION ELITE SIRIUS COMMUNITY COMMUNITY LLC LLC ATTN: DEAN BICKLEY ELITE SIRIUS COMMUNITY LLC 5110 PACES STATION DRIVE ATLANTA, GA 30339 OCC041150 EMPRESS ESTHETICS MIKACLA GRISSOM 04/21/2025 EMPRESS ESTHETICS LLC D/B/A EMPRESS ESTHETICS ESTHETICIAN ATTN: MIKACLA GRISSOM EMPRESS ESTHETICS LLC 1755 THE EXCHANGE, 356 ATLANTA, GA 30339 OCC041185 FILTA ENVIRONMENTAL DANA HADLEY 04/23/2025 KITCHEN SOLUTIONS D/B/A FILTA CLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS HADLEY GA09 ENVIRONMENTAL KITCHEN AFTER CONSTRUCTION INVESTMENTS LLC SOLUTIONS ATTN: DANA MARK HADLEY HADLEY GA09 INVESTMENTS LLC PO BOX 117 3588 HWY 138 SE STOCKBRIDGE, GA 30281 OCC041188 GEORGIA ENDOVASCULAR SEAN MULLEN 04/24/2025 ASSOCIATES LLC D/B/A GEORGIA MEDICAL CLINIC GEORGIA ENDOVASCULAR ENDOVASCULAR ASSOCIATES LLC ASSOCIATES LLC ATTN: AKILAH SOLOMON GEORGIA ENDOVASCULAR ASSOCIATES LLC 3225 CUMBERLAND BLVD SE, SUITE 520 ATLANTA, GA 30339 OCC041172 GIULIETTA PRATO GLADE GIULIETTA GLADE 04/22/2025 D/B/A GIULIETTA PRATO CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT GLADE 3339 CRANMORE CHASE MARIETTA, GA 30066 OCC041158 GRACE GILBERT GILBERT GRACE 04/21/2025 D/B/A GRACE GILBERT CONSULTANT – EDUCATION ATTN: GILBERT GRACE 1204 ASHBOROUGH TER, G MARIETTA, GA 30067 OCC041151 HAIR BY ESTER K ESTER EARHART 04/21/2025 HAIR BY ESTER K D/B/A HAIR BY ESTER K BEAUTICIAN ATTN: ESTER EARHART HAIR BY ESTER K 1971 TRISTAN DR SMYRNA, GA 30080 OCC041173 HAWK VISIONARY WEALTH LISA HAWK 04/22/2025 HAWK VISIONARY WEALTH D/B/A HAWK VISIONARY CONSULTANT – FINANCIAL LLC WEALTH ATTN: LISA HAWK HAWK VISIONARY WEALTH LLC 3101 COBB PKWY, STE 124 ATLANTA, GA 30339 OCC041171 INTER COUNTY SERVICES VITO STRAMAGLIA 04/22/2025 CO D/B/A INTER COUNTY HANDY MAN – NO STATE LICENSE SERVICES CO ATTN: VITO STRAMAGLIA 4751 22 MILE RD SHELBY TOWNSHIP, MI 48317 OCC041163 KYM & M LOGISTICS LLC KIM SEARLS 04/21/2025 KYM & M LOGISTICS LLC D/B/A KYM & M LOGISTICS FREIGHT BROKERS LLC ATTN: KIM SEARLS KYM & M LOGISTICS LLC 1870 THE EXCHANGE, STE 200 ATLANTA, GA 30339 OCC041196 LAQUINTA ATLANTA RAVI PATEL 04/25/2025 BALLPARK / GALLERIA D/B/A LAQUINTA ATLANTA HOTEL OR MOTEL GALLERIA HOTEL GROUP BALLPARK / GALLERIA LLC GALLERIA HOTEL GROUP LLC 2415 PACES FERRY RD ATLANTA, GA 30339 OCC041189 M&P REMODELING ATL LLC MISAEL MONDRAGON 04/24/2025 M&P REMODELING ATL LLC D/B/A M&P REMODELING ATL HANDY MAN – NO STATE LICENSE LLC ATTN: MISAEL MONDRAGON M&P REMODELING ATL LLC 2603 SUNNY LN SE MARIETTA, GA 30067 OCC041164 MILL GREEN CAPITAL LLC ROBERT FOX 04/21/2025 MILL GREEN CAPITAL LLC D/B/A MILL GREEN CAPITAL CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT LLC ATTN: ROBERT FOX MILL GREEN CAPITAL LLC 1827 POWERS FERRY ROAD, BLDG 4/250 ATLANTA, GA 30339 OCC041190 NEXT DRIVE OBAID MALIK 04/24/2025 NEXT DRIVE AUTO SALES D/B/A NEXT DRIVE AUTO DEALER – USED CARS ONLY LLC ATTN: OBAID MALIK NEXT DRIVE AUTO SALES LLC 2069 ROSWELL RD NE MARIETTA, GA 30062 OCC041121 OGD EQUIPMENT COMPANY BRET WESTBROOK 04/23/2025 OGD EQUIPMENT COMPANY D/B/A OGD EQUIPMENT INSTALLATION OF MACHINERY & LLC COMPANY INDUSTRIAL EQUIPMENT ATTN: MELISSA FUNK OGD EQUIPMENT COMPANY LLC 1019 N HENDERSON ST FORT WORTH, TX 76107 OCC041174 OLBOT HEALTHCARE BOWO OLAGBEGI 04/22/2025 SERVICES D/B/A OLBOT HEALTHCARE HEALTH AND ALLIED SERVICES OLBOT INC SERVICES ATTN: BOWO OLAGBEGI OLBOT INC 780 MOROSGO DRIVE, 14142 ATLANTA, GA 30324 OCC041156 OS1 ORTHOPEDIC & WILLIAM HARTLEY 04/21/2025 SPORTS INJURY CLINIC D/B/A OS1 ORTHOPEDIC & PHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX) ORTHOSPORTS1ST GA LLC SPORTS INJURY CLINIC ATTN: DUSTIN TAYLOR ORTHOSPORTS1ST GA LLC 3121 BLUE LAKE DR, STE 101 VESTAVIA, GA 35243 OCC041184 PAULOPET TEMITOPE FAPETU 04/23/2025 PAULOPET LLC D/B/A PAULOPET AUTO DEALER – USED CARS ONLY ATTN: TEMITOPE FAPETU PAULOPET LLC 1629 S COBB DR MARIETTA, GA 30060 OCC041194 PERCISION CAMERA CHARLIE SHERROD 04/24/2025 CRANES D/B/A PERCISION CAMERA RENTAL OF VIDEO EQUIPMENT & EFILMS INC CRANES ASSESORIES ATTN: CHARLIE SHERROD EFILMS INC 2958 WINDSTONE CIRCLE MARIETTA, GA 30062 OCC041195 PEREZ ADACELIS ADACELIS PEREZ 04/24/2025 D/B/A PEREZ ADACELIS CONSULTANT – EDUCATION ATTN: ADACELIS PEREZ 505 TAYMACK FARM CT WOODSTOCK, GA 30188 OCC041148 PREMIUM PROPERTY MICHAEL DRAGIEV 04/21/2025 MANAGEMENT LLC D/B/A PREMIUM PROPERTY REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT PREMIUM PROPERTY MANAGEMENT LLC MANAGEMENT LLC ATTN: MICHAEL DRAGIEV PREMIUM PROPERTY MANAGEMENT LLC 4844 IVEY GRACE WAY KENNESAW, GA 30144 OCC041170 PROFINISH COATING DARIN CARROLL 04/25/2025 PROFINISH COATING INC D/B/A PROFINISH COATING PAINTING CONTRACTOR AND PAPER ATTN: DARIN CARROLL HANGING PROFINISH COATING INC 5700 CHAPEL HILL RD RALEIGH, NC 27607 OCC041193 RIDESHARE RATES DEMETRIOUS BRUNDIGE 04/23/2025 RR WINS LLC D/B/A RIDESHARE RATES VEHICLE ESCORT SERVICE ATTN: MAURICE MORRIS RR WINS LLC 2996 SPRUCE CIR SNELLVILLE, GA 30078 OCC041140 ROOFCO GROUP JENN REYNOLDS 04/22/2025 PROPEL CONSULTING D/B/A ROOFCO GROUP ROOFING CONTRACTOR GROUP LLC ATTN: JENN REYNOLDS PROPEL CONSULTING GROUP LLC PO BOX 236 SAYREVILLE, NJ 08871 OCC041186 ROSS HOME SERVICES ROSIMAR CANDIDO DA 04/25/2025 ROSS HOME SERVICES LLC COSTA HANDY MAN – NO STATE LICENSE D/B/A ROSS HOME SERVICES ATTN: ROSIMAR CANDIDO DA COSTA ROSS HOME SERVICES LLC 4409 SWEETGUM TERRACE NE MARIETTA, GA 30066 OCC041161 SAVORE CANDLES JEFF CAUDELL 04/21/2025 D/B/A SAVORE CANDLES ARTS AND CRAFTS RETAIL ATTN: JEFF CAUDELL 1527 BOXWOOD TRCE ACWORTH, GA 30102 OCC041167 SHAH MALTI MALTI SHAH 04/22/2025 D/B/A SHAH MALTI BEAUTY SHOP ATTN: MALTI SHAH SALON CITY SUITES 2575 WHITEHAVEN DRIVE, STE 122 MARIETTA, GA 30064 CON001581 SILVER SOUTHERN JOHN PATRICK KEANE JR 04/24/2025 CONTRACTING GROUP D/B/A SILVER SOUTHERN BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE SILVER SOUTHERN CONTRACTING GROUP REQUIRED CONTRACTING GROUP LLC ATTN: JOHN PATRICK KEANE JR SILVER SOUTHERN CONTRACTING GROUP LLC 173 CROSS GATE DR MARIETTA, GA 30068 OCC041206 STILLHOUSE VININGS MARTHA BENNETT 04/25/2025 EQR- STILLHOUSE VININGS D/B/A STILLHOUSE VININGS APARTMENT RENTAL LLC ATTN: MARTHA BENNETT EQR- STILLHOUSE VININGS LLC 801 BROAD STREET, STE 1000 AUGUSTA, GA 30901 OCC041198 SUBWAY ASHER LALDIN 04/24/2025 AMARA V LLC D/B/A SUBWAY RESTAURANT ATTN: ASHER LALDIN AMARA V LLC 1590 DAVIDSON FARM LN KENNESAW, GA 30152 OCC041199 SUBWAY ASHER LALDIN 04/24/2025 AMARA IV LLC D/B/A SUBWAY RESTAURANT ATTN: ASHER LALDIN AMARA IV LLC 1590 DAVIDSON FARM LN KENNESAW, GA 30152 OCC041200 SUBWAY ASHER LALDIN 04/24/2025 AMARA VI D/B/A SUBWAY RESTAURANT ATTN: ASHER LALOIN AMARA VI 1590 DAVIDSON FARM LN KENNESAW, GA 30152 OCC041089 SUSAN C SCHUMACHER SUSAN SCHUMACHER 04/22/2025 D/B/A SUSAN C PHYSICAL FITNESS TRAINER SCHUMACHER 5253 HADAWAY RD NW KENNESAW, GA 30152 OCC041152 THE PAINTING PROJECT ERENDIRA RODRIGUEZ 04/21/2025 LLC D/B/A THE PAINTING PAINTING CONTRACTOR AND PAPER THE PAINTING PROJECT PROJECT LLC HANGING LLC ATTN: ERENDIRA RODRIGUEZ THE PAINTING PROJECT LLC 5744 CRYSTAL SPRINGS WAY POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC041134 THE PERFUMED COURT DIANE WEISSMAN 04/22/2025 THE PERFUMED COURT LLC D/B/A THE PERFUMED MERCHANDISE AND SERVICE BROKER COURT ATTN: DIANE WEISSMAN THE PERFUMED COURT LLC 4225 JVL INDUSTRIAL PARK DR, BLDG 5 STE 502 MARIETTA, GA 30066 OCC041181 TRILLIUM LICENSING 04/22/2025 TRANSPORTATION FUELS D/B/A TRILLIUM WHOLESALE – GASES TRILLIUM TRANSPORTATION FUELS TRANSPORTATION FUELS ATTN: LICENSING LLC TRILLIUM TRANSPORTATION FUELS LLC P.O. BOX 26210 OKLAHOMA CITY, OK 73126 OCC041197 USA GROUP REMODELING TAVARES FABIO 04/25/2025 LLC D/B/A USA GROUP HANDY MAN – NO STATE LICENSE USA GROUP REMODELING REMODELING LLC LLC ATTN: TAVARES FABIO USA GROUP REMODELING LLC 3031 WALKER DRIVE MARIETTA, GA 30062 OCC041183 WAX ANGELZ SALON LLC ELIZABETH THURMAN 04/23/2025 WAX ANGELZ SALON LLC D/B/A WAX ANGELZ SALON ESTHETICIAN LLC ATTN: ELIZABETH THURMAN WAX ANGELZ SALON LLC 471 POOL RD HIRAM, GA 30141 OCC041202 ZACHARY WILL WEDDINGS ZACHARY WILL 04/25/2025 D/B/A ZACHARY WILL PHOTOGRAPHER FREE LANCE WEDDINGS ATTN: ZACHARY WILL 101 TRINA AVE KENNESAW, GA 30144

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.