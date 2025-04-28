Check out the 59 businesses issued new licenses by Cobb County on week ending April 25

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Three people gathered around a wall-board with various business and industry symbols including gears and charts

Posted By: Larry Felton Johnson April 28, 2025

Here are the 59 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, 

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
CON0015791ST MECHANICALJOHN C POE04/21/2025
SERVICESD/B/A 1ST MECHANICALAIR CONDITIONING CONTRACTOR
1ST MECHANICALSERVICES
SERVICES INCATTN: JOHN C POE
1ST MECHANICAL SERVICES
INC
303 CURIE DR
ALPHARETTA, GA 30005
OCC04116622 EXTRA ENTERPRISEQUENTON HARRISON04/22/2025
22 EXTRA ENTERPRISE LLCD/B/A 22 EXTRA ENTERPRISEMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
ATTN: QUENTON HARRISON
22 EXTRA ENTERPRISE LLC
3239 MEADOWLARK LN
KENNESAW, GA 30152
OCC041155237 AUTO SALES LLCROMUAL TCHOUTA04/21/2025
237 AUTO SALES LLCD/B/A 237 AUTO SALES LLCAUTO DEALER – USED CARS ONLY
ATTN: ROMUAL TCHOUTA
237 AUTO SALES LLC
4757 CANTON ROAD, STE
108E
MARIETTA, GA 30066
OCC0411622ND AMENDMENT PENS LLCSUSAN CALVERT04/21/2025
2ND AMENDMENT PENS LLCD/B/A 2ND AMENDMENTARTS AND CRAFTS RETAIL
PENS LLC
ATTN: SUSAN CALVERT
2ND AMENDMENT PENS LLC
2774 COBB PKWY NW, STE
109-111
KENNESAW, GA 30152
OCC041165ANGELO HAIRCUTS ANDDOMINIC RUSCETTA04/22/2025
SHAVESD/B/A ANGELO HAIRCUTSBARBER SHOP
AND SHAVES
ATTN: DOMINIC C RUSCETTA
1170 ALAN LN
MARIETTA, GA 30062
OCC041176ATLANTA WESTCATHERINE WARNER04/22/2025
DERMATOLOGYD/B/A ATLANTA WESTPHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX)
ATLANTA WESTDERMATOLOGY
DERMATOLOGY & SURGERYATTN: CATHERINE WARNER
CENTER PCMD
ATLANTA WEST
DERMATOLOGY & SURGERY
CENTER PC
2850 PACES FERRY RD, STE
450
ATLANTA, GA 30339
CON001583ATTENUSULYSSES SMITH04/25/2025
ATTENUS INCD/B/A ATTENUSLOW VOLTAGE CONTRACTOR (ALARM
ATTN: ULYSSES SMITHSYSTEMS, TELEPHONE,ETC.,
ATTENUS INCINSTALLATION)
1995 N PARK PLACE, STE 570
MARIETTA, GA 30067
OCC041182B. DONSHEA’S LLCBRITTANY HOWARD04/23/2025
B. DONSHEA’S LLCD/B/A B. DONSHEA’S LLCHAIR BRAIDING
ATTN: BRITTANY HOWARD
B. DONSHEA’S LLC
9206 SAINT CLAIR DRIVE
ATLANTA, GA 30329
OCC041154BASE 2 BASE SPORTSJOSUE QUINONES04/21/2025
AZAIRUS LLCD/B/A BASE 2 BASE SPORTSCONSULTANT – EDUCATION
ATTN: JOSUE QUINONES
AZAIRUS LLC
399 FOXFIRE DR
SMYRNA, GA 30082
OCC041160BEAUTIFUL DREAM NOTARYBREONICA CARTWRIGHT04/21/2025
D/B/A BEAUTIFUL DREAMACCOUNTING, AUDITING, AND
NOTARYBOOKEEPING – NOT A CPA
ATTN: BREONICA
CARTWRIGHT
1213 SHADOWOOD PKWY SE
ATLANTA, GA 30339
OCC041201BEKAERT CORPORATIONBARRY SNYDER04/25/2025
BEKAERT CORPORATIOND/B/A BEKAERTMANUFACTURER – METAL PRODUCTS
CORPORATION
ATTN: BARRY SNYDER
BEKAERT CORPORATION
4300 WILDWOOD PKWY, STE
100
ATLANTA, GA 30339
OCC041175BIZ THROUGHDAVID WILSON04/22/2025
BIZ THROUGH LLCD/B/A BIZ THROUGHCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
ATTN: DAVID WILSON
BIZ THROUGH LLC
2451 CUMBERLAND PKWY SE,
STE 3905
ATLANTA, GA 30339
OCC041169BODYBAR PILATES VININGSJOSEPH STOCKMAN04/22/2025
HIGHER LEVEL VENTURESD/B/A BODYBAR PILATESFITNESS CENTER
LLCVININGS
ATTN: JOSEPH STOCKMAN
HIGHER LEVEL VENTURES
LLC
740 HENRY DR
MARIETTA, GA 30064
OCC041149CALM ANXIETY THERAPYADRIANA MIU04/21/2025
CALM ANXIETY THERAPYD/B/A CALM ANXIETYPSYCHOLOGIST (OCCUPATIONAL TAX)
LLCTHERAPY
ATTN: ADRIANA MIU
CALM ANXIETY THERAPY LLC
353 INDIAN HILLS TR
MARIETTA, GA 30068
CON001582ECHELBERGERWILLIAM ECHELBERGER04/23/2025
CONSTRUCTIOND/B/A ECHELBERGERBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
ECHELBERGERCONSTRUCTIONREQUIRED
CONSTRUCTION INCATTN: SHERRY
ECHELBERGER
ECHELBERGER
CONSTRUCTION INC
100 LOWER KNOLL DR, UNIT
T-1
BLUE RIDGE, GA 30513
OCC041177ECOATMSTAN PAVLOVSKY04/22/2025
ECOATM LLCD/B/A ECOATMVENDING MACHINES
ATTN: SAM VILLACANA
ECOATM LLC
10121 BARNES CANYON RD
SAN DIEGO, CA 92121
OCC041178ECOATMSAM VILLACANA04/22/2025
ECTATM LLCD/B/A ECOATMVENDING MACHINES
ATTN: SAM VILLACANA
ECTATM LLC
10121 BARNES CANYON RD
SAN DIEGO, CA 92121
OCC041179ECOATMSAM VILLACANA04/22/2025
ECOATM LLCD/B/A ECOATMVENDING MACHINES
ATTN: SAM VILLACANA
ECOATM LLC
10121 BARNES CANYON RD
SAN DIEGO, CA 92121
OCC041180ECOATMSAM VILLACANA04/22/2025
ECOATM LLCD/B/A ECOATMVENDING MACHINES
ATTN: SAM VILLACANA
ECOATM LLC
10121 BARNES CANYON RD
SAN DIEGO, CA 92121
OCC041192EKOW SOLUTIONS GROUPDEREK JOHNSON04/24/2025
EKOW SOLUTIONS GROUPD/B/A EKOW SOLUTIONSCONSULTANT – COMPUTER & DATA
LLCGROUPPROCESSING
ATTN: DEREK JOHNSON
EKOW SOLUTIONS GROUP
LLC
1182 WALKING TRAIL CT
MARIETTA, GA 30064
OCC041159ELITE SIRIUS COMMUNITYDEAN BICKLEY04/21/2025
LLCD/B/A ELITE SIRIUSCONSULTANT – EDUCATION
ELITE SIRIUS COMMUNITYCOMMUNITY LLC
LLCATTN: DEAN BICKLEY
ELITE SIRIUS COMMUNITY
LLC
5110 PACES STATION DRIVE
ATLANTA, GA 30339
OCC041150EMPRESS ESTHETICSMIKACLA GRISSOM04/21/2025
EMPRESS ESTHETICS LLCD/B/A EMPRESS ESTHETICSESTHETICIAN
ATTN: MIKACLA GRISSOM
EMPRESS ESTHETICS LLC
1755 THE EXCHANGE, 356
ATLANTA, GA 30339
OCC041185FILTA ENVIRONMENTALDANA HADLEY04/23/2025
KITCHEN SOLUTIONSD/B/A FILTACLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS
HADLEY GA09ENVIRONMENTAL KITCHENAFTER CONSTRUCTION
INVESTMENTS LLCSOLUTIONS
ATTN: DANA MARK HADLEY
HADLEY GA09 INVESTMENTS
LLC
PO BOX 117 3588 HWY 138 SE
STOCKBRIDGE, GA 30281
OCC041188GEORGIA ENDOVASCULARSEAN MULLEN04/24/2025
ASSOCIATES LLCD/B/A GEORGIAMEDICAL CLINIC
GEORGIA ENDOVASCULARENDOVASCULAR
ASSOCIATES LLCASSOCIATES LLC
ATTN: AKILAH SOLOMON
GEORGIA ENDOVASCULAR
ASSOCIATES LLC
3225 CUMBERLAND BLVD SE,
SUITE 520
ATLANTA, GA 30339
OCC041172GIULIETTA PRATO GLADEGIULIETTA GLADE04/22/2025
D/B/A GIULIETTA PRATOCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
GLADE
3339 CRANMORE CHASE
MARIETTA, GA 30066
OCC041158GRACE GILBERTGILBERT GRACE04/21/2025
D/B/A GRACE GILBERTCONSULTANT – EDUCATION
ATTN: GILBERT GRACE
1204 ASHBOROUGH TER, G
MARIETTA, GA 30067
OCC041151HAIR BY ESTER KESTER EARHART04/21/2025
HAIR BY ESTER KD/B/A HAIR BY ESTER KBEAUTICIAN
ATTN: ESTER EARHART
HAIR BY ESTER K
1971 TRISTAN DR
SMYRNA, GA 30080
OCC041173HAWK VISIONARY WEALTHLISA HAWK04/22/2025
HAWK VISIONARY WEALTHD/B/A HAWK VISIONARYCONSULTANT – FINANCIAL
LLCWEALTH
ATTN: LISA HAWK
HAWK VISIONARY WEALTH
LLC
3101 COBB PKWY, STE 124
ATLANTA, GA 30339
OCC041171INTER COUNTY SERVICESVITO STRAMAGLIA04/22/2025
COD/B/A INTER COUNTYHANDY MAN – NO STATE LICENSE
SERVICES CO
ATTN: VITO STRAMAGLIA
4751 22 MILE RD
SHELBY TOWNSHIP, MI 48317
OCC041163KYM & M LOGISTICS LLCKIM SEARLS04/21/2025
KYM & M LOGISTICS LLCD/B/A KYM & M LOGISTICSFREIGHT BROKERS
LLC
ATTN: KIM SEARLS
KYM & M LOGISTICS LLC
1870 THE EXCHANGE, STE
200
ATLANTA, GA 30339
OCC041196LAQUINTA ATLANTARAVI PATEL04/25/2025
BALLPARK / GALLERIAD/B/A LAQUINTA ATLANTAHOTEL OR MOTEL
GALLERIA HOTEL GROUPBALLPARK / GALLERIA
LLCGALLERIA HOTEL GROUP LLC
2415 PACES FERRY RD
ATLANTA, GA 30339
OCC041189M&P REMODELING ATL LLCMISAEL MONDRAGON04/24/2025
M&P REMODELING ATL LLCD/B/A M&P REMODELING ATLHANDY MAN – NO STATE LICENSE
LLC
ATTN: MISAEL MONDRAGON
M&P REMODELING ATL LLC
2603 SUNNY LN SE
MARIETTA, GA 30067
OCC041164MILL GREEN CAPITAL LLCROBERT FOX04/21/2025
MILL GREEN CAPITAL LLCD/B/A MILL GREEN CAPITALCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
LLC
ATTN: ROBERT FOX
MILL GREEN CAPITAL LLC
1827 POWERS FERRY ROAD,
BLDG 4/250
ATLANTA, GA 30339
OCC041190NEXT DRIVEOBAID MALIK04/24/2025
NEXT DRIVE AUTO SALESD/B/A NEXT DRIVEAUTO DEALER – USED CARS ONLY
LLCATTN: OBAID MALIK
NEXT DRIVE AUTO SALES LLC
2069 ROSWELL RD NE
MARIETTA, GA 30062
OCC041121OGD EQUIPMENT COMPANYBRET WESTBROOK04/23/2025
OGD EQUIPMENT COMPANYD/B/A OGD EQUIPMENTINSTALLATION OF MACHINERY &
LLCCOMPANYINDUSTRIAL EQUIPMENT
ATTN: MELISSA FUNK
OGD EQUIPMENT COMPANY
LLC
1019 N HENDERSON ST
FORT WORTH, TX 76107
OCC041174OLBOT HEALTHCAREBOWO OLAGBEGI04/22/2025
SERVICESD/B/A OLBOT HEALTHCAREHEALTH AND ALLIED SERVICES
OLBOT INCSERVICES
ATTN: BOWO OLAGBEGI
OLBOT INC
780 MOROSGO DRIVE, 14142
ATLANTA, GA 30324
OCC041156OS1 ORTHOPEDIC &WILLIAM HARTLEY04/21/2025
SPORTS INJURY CLINICD/B/A OS1 ORTHOPEDIC &PHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX)
ORTHOSPORTS1ST GA LLCSPORTS INJURY CLINIC
ATTN: DUSTIN TAYLOR
ORTHOSPORTS1ST GA LLC
3121 BLUE LAKE DR, STE 101
VESTAVIA, GA 35243
OCC041184PAULOPETTEMITOPE FAPETU04/23/2025
PAULOPET LLCD/B/A PAULOPETAUTO DEALER – USED CARS ONLY
ATTN: TEMITOPE FAPETU
PAULOPET LLC
1629 S COBB DR
MARIETTA, GA 30060
OCC041194PERCISION CAMERACHARLIE SHERROD04/24/2025
CRANESD/B/A PERCISION CAMERARENTAL OF VIDEO EQUIPMENT &
EFILMS INCCRANESASSESORIES
ATTN: CHARLIE SHERROD
EFILMS INC
2958 WINDSTONE CIRCLE
MARIETTA, GA 30062
OCC041195PEREZ ADACELISADACELIS PEREZ04/24/2025
D/B/A PEREZ ADACELISCONSULTANT – EDUCATION
ATTN: ADACELIS PEREZ
505 TAYMACK FARM CT
WOODSTOCK, GA 30188
OCC041148PREMIUM PROPERTYMICHAEL DRAGIEV04/21/2025
MANAGEMENT LLCD/B/A PREMIUM PROPERTYREAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
PREMIUM PROPERTYMANAGEMENT LLC
MANAGEMENT LLCATTN: MICHAEL DRAGIEV
PREMIUM PROPERTY
MANAGEMENT LLC
4844 IVEY GRACE WAY
KENNESAW, GA 30144
OCC041170PROFINISH COATINGDARIN CARROLL04/25/2025
PROFINISH COATING INCD/B/A PROFINISH COATINGPAINTING CONTRACTOR AND PAPER
ATTN: DARIN CARROLLHANGING
PROFINISH COATING INC
5700 CHAPEL HILL RD
RALEIGH, NC 27607
OCC041193RIDESHARE RATESDEMETRIOUS BRUNDIGE04/23/2025
RR WINS LLCD/B/A RIDESHARE RATESVEHICLE ESCORT SERVICE
ATTN: MAURICE MORRIS
RR WINS LLC
2996 SPRUCE CIR
SNELLVILLE, GA 30078
OCC041140ROOFCO GROUPJENN REYNOLDS04/22/2025
PROPEL CONSULTINGD/B/A ROOFCO GROUPROOFING CONTRACTOR
GROUP LLCATTN: JENN REYNOLDS
PROPEL CONSULTING
GROUP LLC
PO BOX 236
SAYREVILLE, NJ 08871
OCC041186ROSS HOME SERVICESROSIMAR CANDIDO DA04/25/2025
ROSS HOME SERVICES LLCCOSTAHANDY MAN – NO STATE LICENSE
D/B/A ROSS HOME SERVICES
ATTN: ROSIMAR CANDIDO DA
COSTA
ROSS HOME SERVICES LLC
4409 SWEETGUM TERRACE
NE
MARIETTA, GA 30066
OCC041161SAVORE CANDLESJEFF CAUDELL04/21/2025
D/B/A SAVORE CANDLESARTS AND CRAFTS RETAIL
ATTN: JEFF CAUDELL
1527 BOXWOOD TRCE
ACWORTH, GA 30102
OCC041167SHAH MALTIMALTI SHAH04/22/2025
D/B/A SHAH MALTIBEAUTY SHOP
ATTN: MALTI SHAH
SALON CITY SUITES 2575
WHITEHAVEN DRIVE, STE 122
MARIETTA, GA 30064
CON001581SILVER SOUTHERNJOHN PATRICK KEANE JR04/24/2025
CONTRACTING GROUPD/B/A SILVER SOUTHERNBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
SILVER SOUTHERNCONTRACTING GROUPREQUIRED
CONTRACTING GROUP LLCATTN: JOHN PATRICK KEANE
JR
SILVER SOUTHERN
CONTRACTING GROUP LLC
173 CROSS GATE DR
MARIETTA, GA 30068
OCC041206STILLHOUSE VININGSMARTHA BENNETT04/25/2025
EQR- STILLHOUSE VININGSD/B/A STILLHOUSE VININGSAPARTMENT RENTAL
LLCATTN: MARTHA BENNETT
EQR- STILLHOUSE VININGS
LLC
801 BROAD STREET, STE 1000
AUGUSTA, GA 30901
OCC041198SUBWAYASHER LALDIN04/24/2025
AMARA V LLCD/B/A SUBWAYRESTAURANT
ATTN: ASHER LALDIN
AMARA V LLC
1590 DAVIDSON FARM LN
KENNESAW, GA 30152
OCC041199SUBWAYASHER LALDIN04/24/2025
AMARA IV LLCD/B/A SUBWAYRESTAURANT
ATTN: ASHER LALDIN
AMARA IV LLC
1590 DAVIDSON FARM LN
KENNESAW, GA 30152
OCC041200SUBWAYASHER LALDIN04/24/2025
AMARA VID/B/A SUBWAYRESTAURANT
ATTN: ASHER LALOIN
AMARA VI
1590 DAVIDSON FARM LN
KENNESAW, GA 30152
OCC041089SUSAN C SCHUMACHERSUSAN SCHUMACHER04/22/2025
D/B/A SUSAN CPHYSICAL FITNESS TRAINER
SCHUMACHER
5253 HADAWAY RD NW
KENNESAW, GA 30152
OCC041152THE PAINTING PROJECTERENDIRA RODRIGUEZ04/21/2025
LLCD/B/A THE PAINTINGPAINTING CONTRACTOR AND PAPER
THE PAINTING PROJECTPROJECT LLCHANGING
LLCATTN: ERENDIRA RODRIGUEZ
THE PAINTING PROJECT LLC
5744 CRYSTAL SPRINGS WAY
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC041134THE PERFUMED COURTDIANE WEISSMAN04/22/2025
THE PERFUMED COURT LLCD/B/A THE PERFUMEDMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
COURT
ATTN: DIANE WEISSMAN
THE PERFUMED COURT LLC
4225 JVL INDUSTRIAL PARK
DR, BLDG 5 STE 502
MARIETTA, GA 30066
OCC041181TRILLIUMLICENSING04/22/2025
TRANSPORTATION FUELSD/B/A TRILLIUMWHOLESALE – GASES
TRILLIUMTRANSPORTATION FUELS
TRANSPORTATION FUELSATTN: LICENSING
LLCTRILLIUM TRANSPORTATION
FUELS LLC
P.O. BOX 26210
OKLAHOMA CITY, OK 73126
OCC041197USA GROUP REMODELINGTAVARES FABIO04/25/2025
LLCD/B/A USA GROUPHANDY MAN – NO STATE LICENSE
USA GROUP REMODELINGREMODELING LLC
LLCATTN: TAVARES FABIO
USA GROUP REMODELING
LLC
3031 WALKER DRIVE
MARIETTA, GA 30062
OCC041183WAX ANGELZ SALON LLCELIZABETH THURMAN04/23/2025
WAX ANGELZ SALON LLCD/B/A WAX ANGELZ SALONESTHETICIAN
LLC
ATTN: ELIZABETH THURMAN
WAX ANGELZ SALON LLC
471 POOL RD
HIRAM, GA 30141
OCC041202ZACHARY WILL WEDDINGSZACHARY WILL04/25/2025
D/B/A ZACHARY WILLPHOTOGRAPHER FREE LANCE
WEDDINGS
ATTN: ZACHARY WILL
101 TRINA AVE
KENNESAW, GA 30144

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.

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