Check out the 59 businesses issued new licenses by Cobb County on week ending April 25

Here are the 59 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday,
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Mailing Address
|Issue Date / SIC Description
|CON001579
|1ST MECHANICAL
|JOHN C POE
|04/21/2025
|SERVICES
|D/B/A 1ST MECHANICAL
|AIR CONDITIONING CONTRACTOR
|1ST MECHANICAL
|SERVICES
|SERVICES INC
|ATTN: JOHN C POE
|1ST MECHANICAL SERVICES
|INC
|303 CURIE DR
|ALPHARETTA, GA 30005
|OCC041166
|22 EXTRA ENTERPRISE
|QUENTON HARRISON
|04/22/2025
|22 EXTRA ENTERPRISE LLC
|D/B/A 22 EXTRA ENTERPRISE
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|ATTN: QUENTON HARRISON
|22 EXTRA ENTERPRISE LLC
|3239 MEADOWLARK LN
|KENNESAW, GA 30152
|OCC041155
|237 AUTO SALES LLC
|ROMUAL TCHOUTA
|04/21/2025
|237 AUTO SALES LLC
|D/B/A 237 AUTO SALES LLC
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|ATTN: ROMUAL TCHOUTA
|237 AUTO SALES LLC
|4757 CANTON ROAD, STE
|108E
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041162
|2ND AMENDMENT PENS LLC
|SUSAN CALVERT
|04/21/2025
|2ND AMENDMENT PENS LLC
|D/B/A 2ND AMENDMENT
|ARTS AND CRAFTS RETAIL
|PENS LLC
|ATTN: SUSAN CALVERT
|2ND AMENDMENT PENS LLC
|2774 COBB PKWY NW, STE
|109-111
|KENNESAW, GA 30152
|OCC041165
|ANGELO HAIRCUTS AND
|DOMINIC RUSCETTA
|04/22/2025
|SHAVES
|D/B/A ANGELO HAIRCUTS
|BARBER SHOP
|AND SHAVES
|ATTN: DOMINIC C RUSCETTA
|1170 ALAN LN
|MARIETTA, GA 30062
|OCC041176
|ATLANTA WEST
|CATHERINE WARNER
|04/22/2025
|DERMATOLOGY
|D/B/A ATLANTA WEST
|PHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX)
|ATLANTA WEST
|DERMATOLOGY
|DERMATOLOGY & SURGERY
|ATTN: CATHERINE WARNER
|CENTER PC
|MD
|ATLANTA WEST
|DERMATOLOGY & SURGERY
|CENTER PC
|2850 PACES FERRY RD, STE
|450
|ATLANTA, GA 30339
|CON001583
|ATTENUS
|ULYSSES SMITH
|04/25/2025
|ATTENUS INC
|D/B/A ATTENUS
|LOW VOLTAGE CONTRACTOR (ALARM
|ATTN: ULYSSES SMITH
|SYSTEMS, TELEPHONE,ETC.,
|ATTENUS INC
|INSTALLATION)
|1995 N PARK PLACE, STE 570
|MARIETTA, GA 30067
|OCC041182
|B. DONSHEA’S LLC
|BRITTANY HOWARD
|04/23/2025
|B. DONSHEA’S LLC
|D/B/A B. DONSHEA’S LLC
|HAIR BRAIDING
|ATTN: BRITTANY HOWARD
|B. DONSHEA’S LLC
|9206 SAINT CLAIR DRIVE
|ATLANTA, GA 30329
|OCC041154
|BASE 2 BASE SPORTS
|JOSUE QUINONES
|04/21/2025
|AZAIRUS LLC
|D/B/A BASE 2 BASE SPORTS
|CONSULTANT – EDUCATION
|ATTN: JOSUE QUINONES
|AZAIRUS LLC
|399 FOXFIRE DR
|SMYRNA, GA 30082
|OCC041160
|BEAUTIFUL DREAM NOTARY
|BREONICA CARTWRIGHT
|04/21/2025
|D/B/A BEAUTIFUL DREAM
|ACCOUNTING, AUDITING, AND
|NOTARY
|BOOKEEPING – NOT A CPA
|ATTN: BREONICA
|CARTWRIGHT
|1213 SHADOWOOD PKWY SE
|ATLANTA, GA 30339
|OCC041201
|BEKAERT CORPORATION
|BARRY SNYDER
|04/25/2025
|BEKAERT CORPORATION
|D/B/A BEKAERT
|MANUFACTURER – METAL PRODUCTS
|CORPORATION
|ATTN: BARRY SNYDER
|BEKAERT CORPORATION
|4300 WILDWOOD PKWY, STE
|100
|ATLANTA, GA 30339
|OCC041175
|BIZ THROUGH
|DAVID WILSON
|04/22/2025
|BIZ THROUGH LLC
|D/B/A BIZ THROUGH
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|ATTN: DAVID WILSON
|BIZ THROUGH LLC
|2451 CUMBERLAND PKWY SE,
|STE 3905
|ATLANTA, GA 30339
|OCC041169
|BODYBAR PILATES VININGS
|JOSEPH STOCKMAN
|04/22/2025
|HIGHER LEVEL VENTURES
|D/B/A BODYBAR PILATES
|FITNESS CENTER
|LLC
|VININGS
|ATTN: JOSEPH STOCKMAN
|HIGHER LEVEL VENTURES
|LLC
|740 HENRY DR
|MARIETTA, GA 30064
|OCC041149
|CALM ANXIETY THERAPY
|ADRIANA MIU
|04/21/2025
|CALM ANXIETY THERAPY
|D/B/A CALM ANXIETY
|PSYCHOLOGIST (OCCUPATIONAL TAX)
|LLC
|THERAPY
|ATTN: ADRIANA MIU
|CALM ANXIETY THERAPY LLC
|353 INDIAN HILLS TR
|MARIETTA, GA 30068
|CON001582
|ECHELBERGER
|WILLIAM ECHELBERGER
|04/23/2025
|CONSTRUCTION
|D/B/A ECHELBERGER
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|ECHELBERGER
|CONSTRUCTION
|REQUIRED
|CONSTRUCTION INC
|ATTN: SHERRY
|ECHELBERGER
|ECHELBERGER
|CONSTRUCTION INC
|100 LOWER KNOLL DR, UNIT
|T-1
|BLUE RIDGE, GA 30513
|OCC041177
|ECOATM
|STAN PAVLOVSKY
|04/22/2025
|ECOATM LLC
|D/B/A ECOATM
|VENDING MACHINES
|ATTN: SAM VILLACANA
|ECOATM LLC
|10121 BARNES CANYON RD
|SAN DIEGO, CA 92121
|OCC041178
|ECOATM
|SAM VILLACANA
|04/22/2025
|ECTATM LLC
|D/B/A ECOATM
|VENDING MACHINES
|ATTN: SAM VILLACANA
|ECTATM LLC
|10121 BARNES CANYON RD
|SAN DIEGO, CA 92121
|OCC041179
|ECOATM
|SAM VILLACANA
|04/22/2025
|ECOATM LLC
|D/B/A ECOATM
|VENDING MACHINES
|ATTN: SAM VILLACANA
|ECOATM LLC
|10121 BARNES CANYON RD
|SAN DIEGO, CA 92121
|OCC041180
|ECOATM
|SAM VILLACANA
|04/22/2025
|ECOATM LLC
|D/B/A ECOATM
|VENDING MACHINES
|ATTN: SAM VILLACANA
|ECOATM LLC
|10121 BARNES CANYON RD
|SAN DIEGO, CA 92121
|OCC041192
|EKOW SOLUTIONS GROUP
|DEREK JOHNSON
|04/24/2025
|EKOW SOLUTIONS GROUP
|D/B/A EKOW SOLUTIONS
|CONSULTANT – COMPUTER & DATA
|LLC
|GROUP
|PROCESSING
|ATTN: DEREK JOHNSON
|EKOW SOLUTIONS GROUP
|LLC
|1182 WALKING TRAIL CT
|MARIETTA, GA 30064
|OCC041159
|ELITE SIRIUS COMMUNITY
|DEAN BICKLEY
|04/21/2025
|LLC
|D/B/A ELITE SIRIUS
|CONSULTANT – EDUCATION
|ELITE SIRIUS COMMUNITY
|COMMUNITY LLC
|LLC
|ATTN: DEAN BICKLEY
|ELITE SIRIUS COMMUNITY
|LLC
|5110 PACES STATION DRIVE
|ATLANTA, GA 30339
|OCC041150
|EMPRESS ESTHETICS
|MIKACLA GRISSOM
|04/21/2025
|EMPRESS ESTHETICS LLC
|D/B/A EMPRESS ESTHETICS
|ESTHETICIAN
|ATTN: MIKACLA GRISSOM
|EMPRESS ESTHETICS LLC
|1755 THE EXCHANGE, 356
|ATLANTA, GA 30339
|OCC041185
|FILTA ENVIRONMENTAL
|DANA HADLEY
|04/23/2025
|KITCHEN SOLUTIONS
|D/B/A FILTA
|CLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS
|HADLEY GA09
|ENVIRONMENTAL KITCHEN
|AFTER CONSTRUCTION
|INVESTMENTS LLC
|SOLUTIONS
|ATTN: DANA MARK HADLEY
|HADLEY GA09 INVESTMENTS
|LLC
|PO BOX 117 3588 HWY 138 SE
|STOCKBRIDGE, GA 30281
|OCC041188
|GEORGIA ENDOVASCULAR
|SEAN MULLEN
|04/24/2025
|ASSOCIATES LLC
|D/B/A GEORGIA
|MEDICAL CLINIC
|GEORGIA ENDOVASCULAR
|ENDOVASCULAR
|ASSOCIATES LLC
|ASSOCIATES LLC
|ATTN: AKILAH SOLOMON
|GEORGIA ENDOVASCULAR
|ASSOCIATES LLC
|3225 CUMBERLAND BLVD SE,
|SUITE 520
|ATLANTA, GA 30339
|OCC041172
|GIULIETTA PRATO GLADE
|GIULIETTA GLADE
|04/22/2025
|D/B/A GIULIETTA PRATO
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|GLADE
|3339 CRANMORE CHASE
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041158
|GRACE GILBERT
|GILBERT GRACE
|04/21/2025
|D/B/A GRACE GILBERT
|CONSULTANT – EDUCATION
|ATTN: GILBERT GRACE
|1204 ASHBOROUGH TER, G
|MARIETTA, GA 30067
|OCC041151
|HAIR BY ESTER K
|ESTER EARHART
|04/21/2025
|HAIR BY ESTER K
|D/B/A HAIR BY ESTER K
|BEAUTICIAN
|ATTN: ESTER EARHART
|HAIR BY ESTER K
|1971 TRISTAN DR
|SMYRNA, GA 30080
|OCC041173
|HAWK VISIONARY WEALTH
|LISA HAWK
|04/22/2025
|HAWK VISIONARY WEALTH
|D/B/A HAWK VISIONARY
|CONSULTANT – FINANCIAL
|LLC
|WEALTH
|ATTN: LISA HAWK
|HAWK VISIONARY WEALTH
|LLC
|3101 COBB PKWY, STE 124
|ATLANTA, GA 30339
|OCC041171
|INTER COUNTY SERVICES
|VITO STRAMAGLIA
|04/22/2025
|CO
|D/B/A INTER COUNTY
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|SERVICES CO
|ATTN: VITO STRAMAGLIA
|4751 22 MILE RD
|SHELBY TOWNSHIP, MI 48317
|OCC041163
|KYM & M LOGISTICS LLC
|KIM SEARLS
|04/21/2025
|KYM & M LOGISTICS LLC
|D/B/A KYM & M LOGISTICS
|FREIGHT BROKERS
|LLC
|ATTN: KIM SEARLS
|KYM & M LOGISTICS LLC
|1870 THE EXCHANGE, STE
|200
|ATLANTA, GA 30339
|OCC041196
|LAQUINTA ATLANTA
|RAVI PATEL
|04/25/2025
|BALLPARK / GALLERIA
|D/B/A LAQUINTA ATLANTA
|HOTEL OR MOTEL
|GALLERIA HOTEL GROUP
|BALLPARK / GALLERIA
|LLC
|GALLERIA HOTEL GROUP LLC
|2415 PACES FERRY RD
|ATLANTA, GA 30339
|OCC041189
|M&P REMODELING ATL LLC
|MISAEL MONDRAGON
|04/24/2025
|M&P REMODELING ATL LLC
|D/B/A M&P REMODELING ATL
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|LLC
|ATTN: MISAEL MONDRAGON
|M&P REMODELING ATL LLC
|2603 SUNNY LN SE
|MARIETTA, GA 30067
|OCC041164
|MILL GREEN CAPITAL LLC
|ROBERT FOX
|04/21/2025
|MILL GREEN CAPITAL LLC
|D/B/A MILL GREEN CAPITAL
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|LLC
|ATTN: ROBERT FOX
|MILL GREEN CAPITAL LLC
|1827 POWERS FERRY ROAD,
|BLDG 4/250
|ATLANTA, GA 30339
|OCC041190
|NEXT DRIVE
|OBAID MALIK
|04/24/2025
|NEXT DRIVE AUTO SALES
|D/B/A NEXT DRIVE
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|LLC
|ATTN: OBAID MALIK
|NEXT DRIVE AUTO SALES LLC
|2069 ROSWELL RD NE
|MARIETTA, GA 30062
|OCC041121
|OGD EQUIPMENT COMPANY
|BRET WESTBROOK
|04/23/2025
|OGD EQUIPMENT COMPANY
|D/B/A OGD EQUIPMENT
|INSTALLATION OF MACHINERY &
|LLC
|COMPANY
|INDUSTRIAL EQUIPMENT
|ATTN: MELISSA FUNK
|OGD EQUIPMENT COMPANY
|LLC
|1019 N HENDERSON ST
|FORT WORTH, TX 76107
|OCC041174
|OLBOT HEALTHCARE
|BOWO OLAGBEGI
|04/22/2025
|SERVICES
|D/B/A OLBOT HEALTHCARE
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|OLBOT INC
|SERVICES
|ATTN: BOWO OLAGBEGI
|OLBOT INC
|780 MOROSGO DRIVE, 14142
|ATLANTA, GA 30324
|OCC041156
|OS1 ORTHOPEDIC &
|WILLIAM HARTLEY
|04/21/2025
|SPORTS INJURY CLINIC
|D/B/A OS1 ORTHOPEDIC &
|PHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX)
|ORTHOSPORTS1ST GA LLC
|SPORTS INJURY CLINIC
|ATTN: DUSTIN TAYLOR
|ORTHOSPORTS1ST GA LLC
|3121 BLUE LAKE DR, STE 101
|VESTAVIA, GA 35243
|OCC041184
|PAULOPET
|TEMITOPE FAPETU
|04/23/2025
|PAULOPET LLC
|D/B/A PAULOPET
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|ATTN: TEMITOPE FAPETU
|PAULOPET LLC
|1629 S COBB DR
|MARIETTA, GA 30060
|OCC041194
|PERCISION CAMERA
|CHARLIE SHERROD
|04/24/2025
|CRANES
|D/B/A PERCISION CAMERA
|RENTAL OF VIDEO EQUIPMENT &
|EFILMS INC
|CRANES
|ASSESORIES
|ATTN: CHARLIE SHERROD
|EFILMS INC
|2958 WINDSTONE CIRCLE
|MARIETTA, GA 30062
|OCC041195
|PEREZ ADACELIS
|ADACELIS PEREZ
|04/24/2025
|D/B/A PEREZ ADACELIS
|CONSULTANT – EDUCATION
|ATTN: ADACELIS PEREZ
|505 TAYMACK FARM CT
|WOODSTOCK, GA 30188
|OCC041148
|PREMIUM PROPERTY
|MICHAEL DRAGIEV
|04/21/2025
|MANAGEMENT LLC
|D/B/A PREMIUM PROPERTY
|REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
|PREMIUM PROPERTY
|MANAGEMENT LLC
|MANAGEMENT LLC
|ATTN: MICHAEL DRAGIEV
|PREMIUM PROPERTY
|MANAGEMENT LLC
|4844 IVEY GRACE WAY
|KENNESAW, GA 30144
|OCC041170
|PROFINISH COATING
|DARIN CARROLL
|04/25/2025
|PROFINISH COATING INC
|D/B/A PROFINISH COATING
|PAINTING CONTRACTOR AND PAPER
|ATTN: DARIN CARROLL
|HANGING
|PROFINISH COATING INC
|5700 CHAPEL HILL RD
|RALEIGH, NC 27607
|OCC041193
|RIDESHARE RATES
|DEMETRIOUS BRUNDIGE
|04/23/2025
|RR WINS LLC
|D/B/A RIDESHARE RATES
|VEHICLE ESCORT SERVICE
|ATTN: MAURICE MORRIS
|RR WINS LLC
|2996 SPRUCE CIR
|SNELLVILLE, GA 30078
|OCC041140
|ROOFCO GROUP
|JENN REYNOLDS
|04/22/2025
|PROPEL CONSULTING
|D/B/A ROOFCO GROUP
|ROOFING CONTRACTOR
|GROUP LLC
|ATTN: JENN REYNOLDS
|PROPEL CONSULTING
|GROUP LLC
|PO BOX 236
|SAYREVILLE, NJ 08871
|OCC041186
|ROSS HOME SERVICES
|ROSIMAR CANDIDO DA
|04/25/2025
|ROSS HOME SERVICES LLC
|COSTA
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|D/B/A ROSS HOME SERVICES
|ATTN: ROSIMAR CANDIDO DA
|COSTA
|ROSS HOME SERVICES LLC
|4409 SWEETGUM TERRACE
|NE
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041161
|SAVORE CANDLES
|JEFF CAUDELL
|04/21/2025
|D/B/A SAVORE CANDLES
|ARTS AND CRAFTS RETAIL
|ATTN: JEFF CAUDELL
|1527 BOXWOOD TRCE
|ACWORTH, GA 30102
|OCC041167
|SHAH MALTI
|MALTI SHAH
|04/22/2025
|D/B/A SHAH MALTI
|BEAUTY SHOP
|ATTN: MALTI SHAH
|SALON CITY SUITES 2575
|WHITEHAVEN DRIVE, STE 122
|MARIETTA, GA 30064
|CON001581
|SILVER SOUTHERN
|JOHN PATRICK KEANE JR
|04/24/2025
|CONTRACTING GROUP
|D/B/A SILVER SOUTHERN
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|SILVER SOUTHERN
|CONTRACTING GROUP
|REQUIRED
|CONTRACTING GROUP LLC
|ATTN: JOHN PATRICK KEANE
|JR
|SILVER SOUTHERN
|CONTRACTING GROUP LLC
|173 CROSS GATE DR
|MARIETTA, GA 30068
|OCC041206
|STILLHOUSE VININGS
|MARTHA BENNETT
|04/25/2025
|EQR- STILLHOUSE VININGS
|D/B/A STILLHOUSE VININGS
|APARTMENT RENTAL
|LLC
|ATTN: MARTHA BENNETT
|EQR- STILLHOUSE VININGS
|LLC
|801 BROAD STREET, STE 1000
|AUGUSTA, GA 30901
|OCC041198
|SUBWAY
|ASHER LALDIN
|04/24/2025
|AMARA V LLC
|D/B/A SUBWAY
|RESTAURANT
|ATTN: ASHER LALDIN
|AMARA V LLC
|1590 DAVIDSON FARM LN
|KENNESAW, GA 30152
|OCC041199
|SUBWAY
|ASHER LALDIN
|04/24/2025
|AMARA IV LLC
|D/B/A SUBWAY
|RESTAURANT
|ATTN: ASHER LALDIN
|AMARA IV LLC
|1590 DAVIDSON FARM LN
|KENNESAW, GA 30152
|OCC041200
|SUBWAY
|ASHER LALDIN
|04/24/2025
|AMARA VI
|D/B/A SUBWAY
|RESTAURANT
|ATTN: ASHER LALOIN
|AMARA VI
|1590 DAVIDSON FARM LN
|KENNESAW, GA 30152
|OCC041089
|SUSAN C SCHUMACHER
|SUSAN SCHUMACHER
|04/22/2025
|D/B/A SUSAN C
|PHYSICAL FITNESS TRAINER
|SCHUMACHER
|5253 HADAWAY RD NW
|KENNESAW, GA 30152
|OCC041152
|THE PAINTING PROJECT
|ERENDIRA RODRIGUEZ
|04/21/2025
|LLC
|D/B/A THE PAINTING
|PAINTING CONTRACTOR AND PAPER
|THE PAINTING PROJECT
|PROJECT LLC
|HANGING
|LLC
|ATTN: ERENDIRA RODRIGUEZ
|THE PAINTING PROJECT LLC
|5744 CRYSTAL SPRINGS WAY
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC041134
|THE PERFUMED COURT
|DIANE WEISSMAN
|04/22/2025
|THE PERFUMED COURT LLC
|D/B/A THE PERFUMED
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|COURT
|ATTN: DIANE WEISSMAN
|THE PERFUMED COURT LLC
|4225 JVL INDUSTRIAL PARK
|DR, BLDG 5 STE 502
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041181
|TRILLIUM
|LICENSING
|04/22/2025
|TRANSPORTATION FUELS
|D/B/A TRILLIUM
|WHOLESALE – GASES
|TRILLIUM
|TRANSPORTATION FUELS
|TRANSPORTATION FUELS
|ATTN: LICENSING
|LLC
|TRILLIUM TRANSPORTATION
|FUELS LLC
|P.O. BOX 26210
|OKLAHOMA CITY, OK 73126
|OCC041197
|USA GROUP REMODELING
|TAVARES FABIO
|04/25/2025
|LLC
|D/B/A USA GROUP
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|USA GROUP REMODELING
|REMODELING LLC
|LLC
|ATTN: TAVARES FABIO
|USA GROUP REMODELING
|LLC
|3031 WALKER DRIVE
|MARIETTA, GA 30062
|OCC041183
|WAX ANGELZ SALON LLC
|ELIZABETH THURMAN
|04/23/2025
|WAX ANGELZ SALON LLC
|D/B/A WAX ANGELZ SALON
|ESTHETICIAN
|LLC
|ATTN: ELIZABETH THURMAN
|WAX ANGELZ SALON LLC
|471 POOL RD
|HIRAM, GA 30141
|OCC041202
|ZACHARY WILL WEDDINGS
|ZACHARY WILL
|04/25/2025
|D/B/A ZACHARY WILL
|PHOTOGRAPHER FREE LANCE
|WEDDINGS
|ATTN: ZACHARY WILL
|101 TRINA AVE
|KENNESAW, GA 30144
Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.
Be the first to comment on "Check out the 59 businesses issued new licenses by Cobb County on week ending April 25"