Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food services from April 18 to April 24

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotels, and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health.

For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.

DRURY INN & SUITES ATLANTA NORTHWEST (MARIETTA) – FOOD

1170 POWERS FERRY PL SE MARIETTA, GA 30067-6404

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-4353

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 04-24-2025

TASSA AUTHENTIC CARIBBEAN RESTAURANT

224 POWERS FERRY RD SE MARIETTA, GA 30067-7560

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-17515C

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 04-24-2025

STOCKYARD BURGER’S & BONES

2850 PACES FERRY RD STE 300 ATLANTA, GA 30339

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002405

Last Inspection Score: 82

Last Inspection Date: 04-24-2025

BURGER KING #15665

3630 COBB PKWY NW ACWORTH, GA 30101

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000857

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-24-2025

ORIENT EXPRESS

2921 PACES FERRY RD ATLANTA, GA 30339

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004104

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 04-24-2025

MCDONALD’S #32523

4381 ACWORTH DALLAS RD NW ACWORTH, GA 30101-4308

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004400

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-24-2025

ANOTHER BROKEN EGG CAFE

4300 PACES FERRY RD SE STE 150 ATLANTA, GA 30339-5722

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004696

Last Inspection Score: 82

Last Inspection Date: 04-24-2025

DOUBLETREE BY HILTON ATLANTA MARIETTA – FOOD

2055 S PARK PL SE ATLANTA, GA 30339-2014

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005702

Last Inspection Score: 94

Last Inspection Date: 04-24-2025

LE’ZIA

3625 DALLAS HWY STE 645 MARIETTA, GA 30064-5906

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006679

Last Inspection Score: 74

Last Inspection Date: 04-24-2025

TP – BALLPARK CLASSICS STAND 116 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002596

Last Inspection Score: 98

Last Inspection Date: 04-23-2025

TP – 1ST BASE DUGOUT LOUNGE AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002769

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-23-2025

TP – 3RD BASE DUGOUT LOUNGE AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002772

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-23-2025

TP – BELOW THE CHOP PARTY ROOM AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002773

Last Inspection Score: 93

Last Inspection Date: 04-23-2025

TP – COMMISSARY / WAREHOUSE AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002774

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-23-2025

TP – EMPLOYEE DINING AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002775

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 04-23-2025

TP – TRUIST AND DELTA CLUB AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002776

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 04-23-2025

TP – MAIN KITCHEN AT TRUIST PARK-BASE OF OPERATION

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002777

Last Inspection Score: 88

Last Inspection Date: 04-23-2025

TP – SVEDKA BAR 108 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002581

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-23-2025

TP – VC STAND 136 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002610

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-23-2025

TP – HANK AARON TERRACE BAR AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002645

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 04-23-2025

TP – XFINITY BAR 309 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002653

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 04-23-2025

TP – VC STAND 342 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002659

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-23-2025

TP – COCA COLA CORNER STAND 347 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002660

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 04-23-2025

TP – HANK ARRON TERRACE STAND 247 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002651

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-23-2025

TP – VC STAND 241 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002652

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-23-2025

TP – VC STAND 114 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002609

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-23-2025

TP – THE SLICE AND CENTERFIELD MARKET STANDS 149 & 150 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002605

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-23-2025

TP – 1871 GRILLE STAND 215 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002647

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 04-23-2025

TP – 1871 GRILLE STAND 239 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002648

Last Inspection Score: 89

Last Inspection Date: 04-23-2025

TP – BALLPARK CLASSICS STAND 242 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002649

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-23-2025

TP – HANK AARON TERRACE STAND 246 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002650

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-23-2025

TP – BRAVES MARKET FRESH AND FUN STAND 343 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002661

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 04-23-2025

TP – BRAVES MARKET FRESH AND FUN STAND 313 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002655

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-23-2025

TP – COOP’S STAND 320 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002656

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-23-2025

TP – JIM BEAM BAR / 1871 GRILLE 331 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002658

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-23-2025

TP – 1871 GRILLE STAND 113 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002595

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-23-2025

TP – H&F BURGER STAND 159 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002603

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-23-2025

TP – BALLPARK CLASSICS STAND 135 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002597

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 04-23-2025

TP – COOP’S STAND 138 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002598

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 04-23-2025

TP – 1871 GRILLE STAND 141 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002599

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-23-2025

TP – CHICK-FIL-A STAND P013 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002600

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 04-23-2025

TP – BALLPARK CLASSICS STAND 146 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002601

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-23-2025

TP – TACO FACTORY STAND 152 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002378

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-23-2025

TP – XFINITY CLUB AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001280

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 04-23-2025

TP – BLUE MOON AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002189

Last Inspection Score: 85

Last Inspection Date: 04-23-2025

TP – CHAMPIONS KITCHEN AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002315

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-23-2025

TP – THE CARVERY P112 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002317

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-23-2025

TP – DIPPIN’ DOTS P156 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002318

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-23-2025

TP – ALUMNI BAR AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002607

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-23-2025

TP – GRINDHOUSE P315 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002785

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-23-2025

TP – AIRSTREAM P015 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002787

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-23-2025

TP – DIPPIN DOTS P314 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002788

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-23-2025

TP – GRILL AND GO P317 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002789

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-23-2025

TP – MAYFIELD P322 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002792

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-23-2025

TP – TACO FACTORY P324 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002794

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-23-2025

TP – SMOKEY Q P329 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002795

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-23-2025

TP – MAYFIELD P330 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002796

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-23-2025

TP – CHICK-FIL-A P340 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002797

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 04-23-2025

TP – GRILL AND GO P337 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002798

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-23-2025

TP – DIPPIN DOTS P341 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002802

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-23-2025

TP – GRINDHOUSE P335 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002805

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-23-2025

TP – DIPPIN DOTS P142 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002806

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-23-2025

TP – BONA FIDE DELUXE P145 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002808

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-23-2025

TP – FOX BROS P152 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002810

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 04-23-2025

TP – CHICK-FIL-A P160 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002813

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-23-2025

TP – CONECUH SAUSAGE P310 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002816

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 04-23-2025

TP – DIPPIN DOTS P220 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002818

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 04-23-2025

TP – CHICK-FIL-A P230 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002893

Last Inspection Score: 85

Last Inspection Date: 04-23-2025

TP – DIPPIN DOTS P231 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002894

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 04-23-2025

TP – CHOPHOUSE 1 (CH1) AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003030

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 04-23-2025

TP – CHOPHOUSE 2(CH2)/ FREDS AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003031

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-23-2025

TP – BAR CART PORTABLE PLAZA 5 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003219

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 04-23-2025

TP – BAR CART PORTABLE PLAZA 6 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003238

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 04-23-2025

TP – BACK PORCH AT SUNTRUST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004289

Last Inspection Score: 81

Last Inspection Date: 04-23-2025

TP – CHICK-FIL-A AT TRUIST PARK STAND #326

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004837

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 04-23-2025

ATLANTA BRAVES HOME CLUBHOUSE

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005747

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-23-2025

ATLANTA BRAVES VISITING CLUBHOUSE

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005757

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-23-2025

TP – BLUE MOON CONCOURSE BAR AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005807

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 04-23-2025

TP – GRILL AND GO P137 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005825

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-23-2025

TP – EL JIMADOR BAR STAND 212 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006345

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-23-2025

TP – EL JIMADOR BAR STAND 232 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006346

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 04-23-2025

TP – JIM BEAM 60′ 6 BAR STAND 144 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006348

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-23-2025

TP – THE SLICE STAND 112 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006358

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-23-2025

TP – FRED’S P310 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE UNIT P310 ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006409

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-23-2025

TP – LIT BAR STAND 311 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006410

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-23-2025

TP – CHICK-FIL-A P131 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006448

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-23-2025

TP – BEER GARDEN BITES P310 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006449

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-23-2025

!!TP – CLOSER’S BAR AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006933

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-23-2025

!!TP – THE PEN AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006938

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-23-2025

!!TP – SNOWIE P011 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006939

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-23-2025

!!TP – SNOWIE P148 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006940

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-23-2025

!!TP – SWEET SPOT 001 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006941

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-23-2025

!!TP – PEPPER’S HOT DOGS P002 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006942

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-23-2025

!!TP – VELVET TACO P003 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006943

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-23-2025

!!TP – THE GIVING KITCHEN P004 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006944

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-23-2025

!!TP – COOP’S P007 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006945

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-23-2025

!!TP – TAQUERIA TSUNAMI P006 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006946

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-23-2025

!!TP – FRED’S P005 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006947

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-23-2025

!!TP – NFA BURGER P008 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006948

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-23-2025

WALKER SCHOOL – CONCESSION STAND

830 DAMAR RD MARIETTA, GA 30062

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-9302

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-22-2025

WAFFLE HOUSE #154

2758 COBB PKWY SE ATLANTA, GA 30339-3125

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-26845C

Last Inspection Score: 93

Last Inspection Date: 04-22-2025

WALKER SCHOOL – PRE-K & KINDERGARTEN DINING

830 DAMAR RD MARIETTA, GA 30062

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-7131

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-22-2025

WALKER SCHOOL – DINING ROOM-MAIN CAMPUS

700 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-7624

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-22-2025

WALKER SCHOOL – GATTI HALL-LOWER SCHOOL

700 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-9303

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-22-2025

RUBY TUESDAY #4381

2435 DELK RD SE MARIETTA, GA 30067-6340

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004934

Last Inspection Score: 86

Last Inspection Date: 04-22-2025

KARAOKE SPOT THE

3895 CHEROKEE ST NW STE 230 KENNESAW, GA 30144-6727

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005035

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-22-2025

BARTACO

2950 NEW PACES FERRY RD SE STE 200 ATLANTA, GA 30339-6226

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005125

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 04-22-2025

WYNDHAM GARDEN MARIETTA – FOOD

455 FRANKLIN GTWY SE MARIETTA, GA 30067-7705

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005639

Last Inspection Score: 80

Last Inspection Date: 04-22-2025

YAAD STYLE KITCHEN

3861 SINIARD ST POWDER SPRINGS, GA 30127-2741

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006326

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 04-22-2025

AUNTIES HOUSE

4479 S COBB DR SE SMYRNA, GA 30080-6392

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006588

Last Inspection Score: 72

Last Inspection Date: 04-22-2025

NORTH COBB CHRISTIAN SCHOOL

4500 EAGLE DR KENNESAW, GA 30144-1098

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006638

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-22-2025

NORTH COBB CHRISTIAN SCHOOL (NEW)

4500 EAGLE DR KENNESAW, GA 30144-1098

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006639

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-22-2025

MCDONALDS

2371 DELK RD MARIETTA, GA 30067-6309

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006754

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 04-22-2025

BISCUIT BELLY

3330 COBB PKWY NW STE 504 ACWORTH, GA 30101-8437

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006796

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 04-22-2025

FISHCHICK

3200 HOPELAND INDUSTRIAL BLVD STE 600 POWDER SPRINGS, GA 30127-6056

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006850

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-22-2025

TAZIKIS MEDITERRANEAN CAFE

777 TOWNPARK LN NW STE 120 KENNESAW, GA 30144-5823

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002509

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 04-21-2025

MOXIE BURGER

255 VILLAGE PKWY NE STE 110 MARIETTA, GA 30067-4162

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000225

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 04-21-2025

FRESH TO ORDER

1260 CUMBERLAND MALL STE 175 ATLANTA, GA 30339

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-20676

Last Inspection Score: 80

Last Inspection Date: 04-21-2025

POWERS FERRY ELEMENTARY SCHOOL

403 POWERS FERRY RD MARIETTA, GA 30067

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-529C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-21-2025

GREEN ACRES ELEMENTARY SCHOOL

2000 GOBER AVE SMYRNA, GA 30080

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-4408

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-21-2025

MARIETTA CITY SCHOOLS EARLY LEARNING CENTER

368 WRIGHT ST SW MARIETTA, GA 30064-3256

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003767

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-21-2025

PANERA BREAD #6162

1430 TERRELL MILL RD SE MARIETTA, GA 30067

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004650

Last Inspection Score: 81

Last Inspection Date: 04-21-2025

MOE’S SOUTHWEST GRILL

2022 POWERS FERRY RD SE STE E ATLANTA, GA 30339-7212

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005990

Last Inspection Score: 80

Last Inspection Date: 04-21-2025

THREE DOLLAR CAFE – KENNESAW

2700 TOWN CENTER DR NW STE 108 KENNESAW, GA 30144-6911

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006023

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 04-21-2025

!!ZAXBY’S