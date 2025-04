New businesses issued licenses by Cobb County for the week ending Friday, April 4

Here are the 63 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, April 4, 2025.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License # D.B.A / Business Name Mailing Address Issue Date / SIC Description OCC041027 3680 NEW MCEVER RD ERIC STENGER 04/03/2025 BLDG OWNER D/B/A 3680 NEW MCEVER RD OFFICE SPACE RENTAL MCEVER SPROUT LLC BLDG OWNER ATTN: ERIC STENGER MCEVER SPROUT LLC 3680 NEW MCEVER RD NW ACWORTH, GA 30101 OCC041004 A&A TRADE IRMA AGUILAR 04/01/2025 D/B/A A&A TRADE MERCHANDISE AND SERVICE BROKER ATTN: IRMA AGUILAR 3290 PERCH DRIVE SW MARIETTA, GA 30008 OCC041003 A.V. WELDING SERVICES VANESSA RESENDIZ 04/01/2025 LLC D/B/A A.V. WELDING FENCING CONTRACTOR A.V. WELDING SERVICES SERVICES LLC LLC ATTN: VANESSA RESENDIZ A.V. WELDING SERVICES LLC 1650 BARNES MILL ROAD, APT 123 MARIETTA, GA 30062 OCC041033 AH-BEETZ NEW HAVEN BRETT BENIK 04/03/2025 PIZZA D/B/A AH-BEETZ NEW HAVEN RESTAURANT AHBEETZGA1 LLC PIZZA ATTN: BRETT BENIK AHBEETZGA1 LLC 8735 DUNWOODY PLACE, R ATLANTA, GA 30350 OCC041022 AHORITA LLC BRYAN MARK LEISTER 04/02/2025 AHORITA LLC D/B/A AHORITA LLC OTHER AMUSEMENT & RECREATION ATTN: BRYAN MARK LEISTER INDUSTRIES AHORITA LLC 3790 NORTHPOINT DR MARIETTA, GA 30062 OCC041006 AIRS PROPERTY GROUP ANTHONY WARD 04/01/2025 LLC D/B/A AIRS PROPERTY REAL ESTATE INVESTMENTS AIRS PROPERTY GROUP GROUP LLC LLC ATTN: ANTHONY WARD AIRS PROPERTY GROUP LLC 1870 THE EXCHANGE SE, STE 200 ATLANTA, GA 30339 OCC041049 ANCHORED SUPPORT SABRINA FIAZ 04/04/2025 SERVICES LLC D/B/A ANCHORED SUPPORT SOCIAL WORKER (OCCUPATIONAL TAX) ANCHORED SUPPORT SERVICES LLC SERVICES LLC ATTN: SABRINA FIAZ ANCHORED SUPPORT SERVICES LLC 619 STONE HARBOR PKWY MARIETTA, GA 30060 OCC041032 ASL1 TRUCKING LLC ANN SMITH LAROCQUE 04/03/2025 ASL1 TRUCKING LLC D/B/A ASL1 TRUCKING LLC BUSINESS MANAGEMENT OFFICE ATTN: ANN SMITH LAROCQUE ASL1 TRUCKING LLC 3905 CHASEMONT DR POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC041021 BEACON HR PROS LLC MARILYN AREAS LEISTER 04/02/2025 BEACON HR PROS LLC D/B/A BEACON HR PROS LLC CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT ATTN: MARILYN AREAS LEISTER BEACON HR PROS LLC 3390 PEACHTREE ROAD NE, SUITE 320 ATLANTA, GA 30326 OCC041041 BIOMIMICRY ENGINEERING JON JONES 04/04/2025 BIOMIMICRY LLC D/B/A BIOMIMICRY ENGINEERING FIRM ENGINEERING ATTN: JON JONES BIOMIMICRY LLC 3000 WINDY HILL RD PO BOX 671446 MARIETTA, GA 30006 CON001575 BLUEGREEN PLUMBING ANTHONY FORMAN 04/02/2025 BLUEGREEN PLUMBING LLC D/B/A BLUEGREEN PLUMBING CONTRACTOR PLUMBING ATTN: ANTHONY FORMAN BLUEGREEN PLUMBING LLC 4166 LITTLE SPRINGS KENNESAW, GA 30144 OCC040995 BRAIDOLOGY LLC JALECCA MCNACK 03/31/2025 BRAIDOLOGY LLC D/B/A BRAIDOLOGY LLC BEAUTY SHOP ATTN: JALECCA MCNACK BRAIDOLOGY LLC 3753 AUSTELL RD, APT 3316 AUSTELL, GA 30106 OCC040895 BUZZIN BGR KENNESAW JUNAID CHARANIYA 04/02/2025 LLC D/B/A BUZZIN BGR RESTAURANT BUZZIN BGR KENNESAW KENNESAW LLC LLC ATTN: JUNAID CHARANIYA BUZZIN BGR KENNESAW LLC 440 ERNEST BARRETT PKWY, STE 16 KENNESAW, GA 30144 ALC003490 CHOPPED KENNESAW KYUNG GEUN PAK 04/02/2025 OYSTER CLUB LLC D/B/A CHOPPED KENNESAW RESTAURANT ATTN: KYUNG GEUN PAK OYSTER CLUB LLC 2444 DULUTH HWY 120, SUITE 103 DULUTH, GA 30097 OCC041039 CIRCUIT & HAMMER PATRICK COHEN 04/03/2025 CIRCUIT & HAMMER LLC D/B/A CIRCUIT & HAMMER HANDY MAN – NO STATE LICENSE ATTN: PATRICK COHEN CIRCUIT & HAMMER LLC 761 FARM CREEK RD NE WOODSTOCK, GA 30188 OCC041019 CLEARLINK AQUISITIONS CLEARLINK AQUISITIONS LLC 04/01/2025 LLC D/B/A CLEARLINK REAL ESTATE INVESTMENTS CLEARLINK AQUISITIONS AQUISITIONS LLC LLC ATTN: STEPHANIE BECERRA CLEARLINK AQUISITIONS LLC 4842 DALLAS HWY POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC041031 COMMONWEALTH PRIVATE RICCARDO NIXON 04/03/2025 CARE LLC D/B/A COMMONWEALTH HEALTH AND ALLIED SERVICES COMMONWEALTH PRIVATE PRIVATE CARE LLC CARE LLC ATTN: RICCARDO NIXON COMMONWEALTH PRIVATE CARE LLC 1640 POWERS FERRY RD SE, BLDG 11 STE 200 MARIETTA, GA 30067 OCC041014 D’BARI’S CORPORATION BARILE NGBOBU 04/01/2025 D’BARI’S CORPORATION D/B/A D’BARI’S BUSINESS MANAGEMENT OFFICE CORPORATION ATTN: BARILE NGBOBU D’BARI’S CORPORATION 3302 WOODLANDS DRIVE SMYRNA, GA 30080 OCC040997 DATAPOINTS SARAH FALLAW 03/31/2025 DATA POINTS LLC D/B/A DATAPOINTS CONSULTANT – FINANCIAL ATTN: SARAH FALLAW DATA POINTS LLC 4340 HAMPTON WOODS DR NE MARIETTA, GA 30068 OCC041059 DET 9 AVIATION LLC HARDY HAY 04/04/2025 DET 9 AVIATION LLC D/B/A DET 9 AVIATION LLC CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT ATTN: HARDY HAY DET 9 AVIATION LLC 1297 TINDERBOX LANE KENNESAW, GA 30144 OCC041046 DFE & MEDIA KELLI COCKRELL-CAU 04/04/2025 DFE & MEDIA LLLP D/B/A DFE & MEDIA CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT ATTN: KELLI COCKRELL-SHAU DFE & MEDIA LLLP 2690 COBB PKWY SE, STE A – 145 SMYRNA, GA 30080 OCC041018 DIRECT XPRESS KIMBERLY JOHNSON 04/02/2025 D/B/A DIRECT XPRESS DELIVERY SERVICE – NONFOOD ITEMS ATTN: KIMBERLY JOHNSON ONLY 1550 TERRELL MILL ROAD, APT 16M MARIETTA, GA 30067 OCC041024 DOMINION DME INC QADEER MOHAMMED 04/04/2025 DOMINION DME INC D/B/A DOMINION DME INC BUSINESS MANAGEMENT SERVICE ATTN: QADEER MOHAMMED DOMINION DME INC 1290 KENNESTONE CIRCLE, STE 112 MARIETTA, GA 30066 OCC041029 DRANGEA JEWELRY NATASHA RIVERA-LOPEZ 04/03/2025 LIMITED LIABILITY D/B/A DRANGEA JEWELRY MERCHANDISE AND SERVICE BROKER COMPANY LIMITED LIABILITY COMPANY DRANGEA JEWELRY ATTN: NATASHA RIVERA- LIMITED LIABILITY LOPEZ COMPANY DRANGEA JEWELRY LIMITED LIABILITY COMPANY 2400 HERODIAN WAY, 220 SMYRNA, GA 30080 OCC041035 ECOSHIELD PEST COLE ARONSON 04/02/2025 SOLUTIONS D/B/A ECOSHIELD PEST EXTERMINATING AND PEST CONTROL THE SHIELD CO MARKETING SOLUTIONS SERVICE LLC ATTN: COLE ARONSON THE SHIELD CO MARKETING LLC 5875 PEACHTREE INDUSTRIAL BLVD, SUITE 200 PEACHTREE CORNERS, GA 30092 OCC041002 FREEDOM MYOFASCIAL FREEDOM MYOFASCIAL 03/31/2025 RELEASE RELEASE MASSAGE PRACTITIONER – INDEPENDENT D/B/A FREEDOM CONTRACTOR – STATE LICENSED MYOFASCIAL RELEASE ATTN: RAE LONG 410 STREAMVIEW DR WHITEHOUSE, GA 37188 OCC041010 GJ ALL SERVICES LLC JOSE QUINTINHA 04/01/2025 GJ ALL SERVICES LLC D/B/A GJ ALL SERVICES LLC CABINET SALES AND INSTALLATION ATTN: JOSE QUINTINHA GJ ALL SERVICES LLC 140 WOODHOUSE CIRCLE ACWORTH, GA 30102 OCC041037 HOT NUTZ LLC DANIEL DULKIEWICZ 04/03/2025 HOT NUTZ LLC D/B/A HOT NUTZ LLC MERCHANDISE AND SERVICE BROKER ATTN: DANIEL DULKIEWICZ HOT NUTZ LLC 1455 MILFORD CT S MARIETTA, GA 30008 OCC041034 IS PRODUCTION SERVICES IAN STRIMPLE 04/03/2025 ISPS GROUP LLC D/B/A IS PRODUCTION VIDEO AND FILM PRODUCTION SERVICES ATTN: IAN STRIMPLE ISPS GROUP LLC 6014 ARMOR DR POWDER SPRINGS, GA 30127 CON001574 JB TECHNOLOGIES LLC MICHAEL BRUTON 04/01/2025 JB TECHNOLOGIES LLC D/B/A JB TECHNOLOGIES LLC LOW VOLTAGE CONTRACTOR (ALARM ATTN: MICHAEL BRUTON SYSTEMS, TELEPHONE,ETC., JB TECHNOLOGIES LLC INSTALLATION) 1690 ROBERTS BLVD, STE 104 KENNESAW, GA 30144 OCC041011 JCH FAMILY TAXI EL FLORICENDA CHANAX 03/31/2025 QUETZAL LLC ESCOBAR TAXICAB OPERATION JCH FAMILY TAXI EL D/B/A JCH FAMILY TAXI EL QUETZAL LLC QUETZAL LLC ATTN: FLORICENDA CHANAX ESCOBAR JCH FAMILY TAXI EL QUETZAL LLC 3190 MACEDONIA RD POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC041030 K.O.G. VENDING CORP NICHOLAS GILMORE 04/02/2025 K.O.G. VENDING CORP D/B/A K.O.G. VENDING CORP REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT ATTN: NICHOLAS GILMORE K.O.G. VENDING CORP 1972 WAYCROSS PASS SW MARIETTA, GA 30064 OCC041038 KINON MUSIC MICHAEL REDDICK 04/04/2025 KINON MUSIC LLC D/B/A KINON MUSIC PUBLISHER – MUSIC ATTN: MICHAEL REDDICK KINON MUSIC LLC 1977 KRAMER WAY MARIETTA, GA 30062 OCC041048 LEGEND BEAUTY BAR LLC RESHONDA HARPER 04/03/2025 LEGEND BEAUTY BAR LLC D/B/A LEGEND BEAUTY BAR CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL LLC ATTN: RESHONDA HARPER LEGEND BEAUTY BAR LLC PO BOX 602 KENNESAW, GA 30156 OCC041028 MARGARET SOUTER MARGARET SOUTER 04/02/2025 D/B/A MARGARET SOUTER PHYSICAL FITNESS TRAINER 4933 FALCON WOOD TRCE MARIETTA, GA 30066 OCC041044 NAME IMAGES CHRISTI KASHA 04/04/2025 NAME IMAGES LLC D/B/A NAME IMAGES SIGN PAINTER AND LETTERING ATTN: CHRISTI KASHA NAME IMAGES LLC 897 OLD FARM WALK MARIETTA, GA 30066 OCC041001 NEW HORIZON SENIOR DAPHNE MONDESIR 04/01/2025 HEALTHCARE LLC D/B/A NEW HORIZON SENIOR PERSONAL CARE HOME NEW HORIZON SENIOR HEALTHCARE LLC HEALTHCARE LLC ATTN: DAPHNE MONDESIR NEW HORIZON SENIOR HEALTHCARE LLC 2291 GOODRUM LN MARIETTA, GA 30066 OCC041016 PJFPE ENGINEERING LLC PETER JOSEPH FONTANE 04/03/2025 PJFPE ENGINEERING LLC D/B/A PJFPE ENGINEERING ENGINEER (OCCUPATIONAL TAX) LLC ATTN: PETER JOSEPH FONTANE PJFPE ENGINEERING LLC 2721 CREEKVIEW PT MARIETTA, GA 30064 OCC041009 PKS ZAPATERIA PRASHANT SHAH 04/01/2025 PKS C STORE INC D/B/A PKS ZAPATERIA GIFT SHOP ATTN: PRASHANT SHAH PKS C STORE INC 1957 S COBB DR, SUITE 108 MARIETTA, GA 30060 OCC041020 PTR CONTROL SYSTEMS TIMOTHY PHEIFFER 04/03/2025 LLC D/B/A PTR CONTROL LOW VOLTAGE CONTRACTOR (ALARM PTR CONTROL SYSTEMS SYSTEMS LLC SYSTEMS, TELEPHONE,ETC., LLC ATTN: TIMOTHY PHEIFFER INSTALLATION) PTR CONTROL SYSTEMS LLC 2130 BARRETT PARK DR, 102 KENNESAW, GA 30144 OCC041025 REVYNAL CREATIONS AMIYAH LEWIS 04/02/2025 REVYNAL CREATIONS LLC D/B/A REVYNAL CREATIONS HANDY MAN – NO STATE LICENSE ATTN: AMIYAH LEWIS REVYNAL CREATIONS LLC 2290 WILLINGTON SHOALS PL SE SMYRNA, GA 30080 OCC041042 ROGUE BEE STRATEGIES BETHANY SENKOWSKY 04/04/2025 LLC D/B/A ROGUE BEE CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT ROGUE BEE STRATEGIES STRATEGIES LLC LLC ATTN: BETHANY SENKOWSKY ROGUE BEE STRATEGIES LLC 4009 COYTE CT MARIETTA, GA 30062 OCC041051 SALON LOFTS ALDO TEPPER 04/04/2025 SALON LOFTS GROUP LLC D/B/A SALON LOFTS OFFICE SPACE RENTAL ATTN: ALDO TEPPER SALON LOFTS GROUP LLC 226 N FIFTH ST, STE 530 COLUMBUS, OH 43215 OCC040998 SARAH STANLEY FALLAW SARAH FALLAW 03/31/2025 D/B/A SARAH STANLEY CONSULTANT – EDUCATION FALLAW ATTN: SARAH FALLAW 4340 HAMPTON WOODS DR NE MARIETTA, GA 30068 OCC041005 SCENTHOUND KENNESAW RASHAWN FORREST 04/01/2025 AMAZING PET SERVICES D/B/A SCENTHOUND ANIMAL CLIPPING AND GROOMING LLC KENNESAW ATTN: RASHAWN FORREST AMAZING PET SERVICES LLC 2159 BELMONT TRCE POWDER SPRINGS, GA 30127 CON001576 SEED DEVELOMENT AND ERIC STENGER 04/03/2025 DESIGN D/B/A SEED DEVELOMENT BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE SEED DEVELOMENT AND AND DESIGN REQUIRED DESIGN LLC ATTN: ERIC STENGER SEED DEVELOMENT AND DESIGN LLC 3680 NEW MCEVER RD NW ACWORTH, GA 30101 OCC041043 SENIOR SAFE RIDE LLC MEHRNOUSH JABERI 04/04/2025 SENIOR SAFE RIDE LLC D/B/A SENIOR SAFE RIDE LLC HEALTH AND ALLIED SERVICES ATTN: MEHRNOUSH JABERI SENIOR SAFE RIDE LLC 3012 DONAMIRE AVE KENNESAW, GA 30144 OCC041007 SHANEX LLC SHANE DAILEY 04/01/2025 SHANEX LLC D/B/A SHANEX LLC MERCHANDISE AND SERVICE BROKER ATTN: SHANE DAILEY SHANEX LLC 5517 HEDGE BROOKE DR NW ACWORTH, GA 30101 OCC041045 SHARKEYS CUTS FOR KIDS JASON HAYES 04/04/2025 BETTER HAYES AHEAD INC D/B/A SHARKEYS CUTS FOR BARBER SHOP KIDS ATTN: JASON HAYES BETTER HAYES AHEAD INC 4880 LOWER ROSWELL RD, STE 805 MARIETTA, GA 30068 OCC041026 SHAW CONSULTING CHAD SHAW 04/02/2025 SERVICES LLC D/B/A SHAW CONSULTING ENGINEERING FIRM SHAW CONSULTING SERVICES LLC SERVICES LLC ATTN: CHAD SHAW SHAW CONSULTING SERVICES LLC 2255 CUMBERLAND PKWY, BLDG 600 STE 200 ATLANTA, GA 30339 OCC041012 SOUTHERN CONSTRUCTION ADAM CRONK 03/31/2025 FENCE D/B/A SOUTHERN FENCING CONTRACTOR SADC ASSET CONSTRUCTION FENCE DEVELOPMENT MGMT ATTN: ADAM CRONK SADC ASSET DEVELOPMENT MGMT 2960 OLYMPIC INDUSTRIAL DR SE, SUITE 210 ATLANTA, GA 30339 OCC040999 SPLIT SECOND OIL LLC ALBERT CREAVALLE 03/31/2025 SPLIT SECOND OIL LLC D/B/A SPLIT SECOND OIL LLC AUTO REPAIR – MOBILE ATTN: AL CREAVALLE SPLIT SECOND OIL LLC 6890 MYRA LANE AUSTELL, GA 30168 OCC041008 TEAM ALLEN LLC WARREN ALLEN 04/01/2025 TEAM ALLEN LLC D/B/A TEAM ALLEN LLC GUNSMITH RETAIL ATTN: WARREN ALLEN TEAM ALLEN LLC 2503 KERRY CT MARIETTA, GA 30066 OCC041050 THE LAWN GUY STEVE TROXELL 04/04/2025 D/B/A THE LAWN GUY YARD MAINTENANCE ATTN: STEVE TROXELL 3366 OLD TRAIL CT KENNESAW, GA 30144 OCC041047 THE VITAL HEALTHCARE CO TIFFANY HAYNES 04/04/2025 & VITAL RESPONSES CO D/B/A THE VITAL BLOOD ANALYSIS LABORATORY VITAL CONNECTIONS HEALTHCARE CO & VITAL HEALTHCARE LLC RESPONSES CO ATTN: TIFFANY HAYNES VITAL CONNECTIONS HEALTHCARE LLC 4368 W ATLANTA ROAD, STE 230 SMYRNA, GA 30060 OCC041036 TK ELEVATOR JEREMY RAINWATER 04/02/2025 CORPORATION D/B/A TK ELEVATOR BUSINESS MANAGEMENT OFFICE TK ELEVATOR CORPORATION CORPORATION ATTN: JEREMY RAINWATER TK ELEVATOR CORPORATION 788 CIRCLE 75 PKWY SE, STE 500 ATLANTA, GA 30339 OCC041015 TORICARE VANESSA GYEBI 04/02/2025 TORICARE LLC D/B/A TORICARE MERCHANDISE AND SERVICE BROKER ATTN: VANESSA GYEBI TORICARE LLC 1870 THE EXCHANGE SE, STE 200/1316 ATLANTA, GA 30339 OCC041013 TOUCH OF BEAUTE BY J TOUCH OF BEAUTE BY J JANA 04/01/2025 JANA D/B/A TOUCH OF BEAUTE BY BEAUTY SHOP TOUCH OF BEAUTE BY J J JANA JA’NA LLC ATTN: JOYIA COLLINS TOUCH OF BEAUTE BY J JA’NA LLC 3142 SUMMERTON CRT POWDER SPRINGS, GA 30127 ALT003504 UNITY NORTH ATLANTA UNITY CHURCH OF 04/03/2025 CHURCH PRACTICAL CHRISTIANITY CHARITABLE ORGANIZATION (NON UNITY CHURCH OF INC PROFIT) PRACTICAL CHRISTIANITY D/B/A UNITY NORTH ATLANTA INC CHURCH ATTN: PATRICIA YARBOROUGH UNITY CHURCH OF PRACTICAL CHRISTIANITY INC 4255 SANDY PLAINS RD MARIETTA, GA 30066 OCC041023 WINIFRED KWARTENG WINIFRED KWARTENG 04/03/2025 PLACE OF JOY HOME CARE D/B/A WINIFRED KWARTENG HEALTH AND ALLIED SERVICES AGENCY LLC ATTN: WINIFRED KWARTENG PLACE OF JOY HOME CARE AGENCY LLC 2000 GARVIN RD ACWORTH, GA 30101 OCC041052 ZAXBYS DREW GRESSETT 04/04/2025 1796 CHICKEN LLC D/B/A ZAXBYS RESTAURANT ATTN: LUCAS LEE 1796 CHICKEN LLC 4407 BEE CAVE ROAD, STE 212 AUSTIN, TX 78746 OCC041053 ZAXBYS DREW GRESSETT 04/04/2025 1796 CHICKEN LLC D/B/A ZAXBYS RESTAURANT ATTN: LUCAS LEE 1796 CHICKEN LLC 4407 BEE CAVE ROAD, STE 212 AUSTIN, TX 78746 OCC041054 ZAXBYS DREW GRESSETT 04/04/2025 1796 CHICKEN LLC D/B/A ZAXBYS RESTAURANT ATTN: LUCAS LEE 1796 CHICKEN LLC 4407 BEE CAVE ROAD, STE 212 AUSTIN, TX 78746

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.