New businesses issued licenses by Cobb County for the week ending Friday, April 4

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Three people gathered around a wall-board with various business and industry symbols including gears and charts

Posted By: Larry Felton Johnson April 7, 2025

Here are the 63 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, April 4, 2025.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
OCC0410273680 NEW MCEVER RDERIC STENGER04/03/2025
BLDG OWNERD/B/A 3680 NEW MCEVER RDOFFICE SPACE RENTAL
MCEVER SPROUT LLCBLDG OWNER
ATTN: ERIC STENGER
MCEVER SPROUT LLC
3680 NEW MCEVER RD NW
ACWORTH, GA 30101
OCC041004A&A TRADEIRMA AGUILAR04/01/2025
D/B/A A&A TRADEMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
ATTN: IRMA AGUILAR
3290 PERCH DRIVE SW
MARIETTA, GA 30008
OCC041003A.V. WELDING SERVICESVANESSA RESENDIZ04/01/2025
LLCD/B/A A.V. WELDINGFENCING CONTRACTOR
A.V. WELDING SERVICESSERVICES LLC
LLCATTN: VANESSA RESENDIZ
A.V. WELDING SERVICES LLC
1650 BARNES MILL ROAD,
APT 123
MARIETTA, GA 30062
OCC041033AH-BEETZ NEW HAVENBRETT BENIK04/03/2025
PIZZAD/B/A AH-BEETZ NEW HAVENRESTAURANT
AHBEETZGA1 LLCPIZZA
ATTN: BRETT BENIK
AHBEETZGA1 LLC
8735 DUNWOODY PLACE, R
ATLANTA, GA 30350
OCC041022AHORITA LLCBRYAN MARK LEISTER04/02/2025
AHORITA LLCD/B/A AHORITA LLCOTHER AMUSEMENT & RECREATION
ATTN: BRYAN MARK LEISTERINDUSTRIES
AHORITA LLC
3790 NORTHPOINT DR
MARIETTA, GA 30062
OCC041006AIRS PROPERTY GROUPANTHONY WARD04/01/2025
LLCD/B/A AIRS PROPERTYREAL ESTATE INVESTMENTS
AIRS PROPERTY GROUPGROUP LLC
LLCATTN: ANTHONY WARD
AIRS PROPERTY GROUP LLC
1870 THE EXCHANGE SE, STE
200
ATLANTA, GA 30339
OCC041049ANCHORED SUPPORTSABRINA FIAZ04/04/2025
SERVICES LLCD/B/A ANCHORED SUPPORTSOCIAL WORKER (OCCUPATIONAL TAX)
ANCHORED SUPPORTSERVICES LLC
SERVICES LLCATTN: SABRINA FIAZ
ANCHORED SUPPORT
SERVICES LLC
619 STONE HARBOR PKWY
MARIETTA, GA 30060
OCC041032ASL1 TRUCKING LLCANN SMITH LAROCQUE04/03/2025
ASL1 TRUCKING LLCD/B/A ASL1 TRUCKING LLCBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
ATTN: ANN SMITH LAROCQUE
ASL1 TRUCKING LLC
3905 CHASEMONT DR
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC041021BEACON HR PROS LLCMARILYN AREAS LEISTER04/02/2025
BEACON HR PROS LLCD/B/A BEACON HR PROS LLCCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
ATTN: MARILYN AREAS
LEISTER
BEACON HR PROS LLC
3390 PEACHTREE ROAD NE,
SUITE 320
ATLANTA, GA 30326
OCC041041BIOMIMICRY ENGINEERINGJON JONES04/04/2025
BIOMIMICRY LLCD/B/A BIOMIMICRYENGINEERING FIRM
ENGINEERING
ATTN: JON JONES
BIOMIMICRY LLC
3000 WINDY HILL RD PO BOX
671446
MARIETTA, GA 30006
CON001575BLUEGREEN PLUMBINGANTHONY FORMAN04/02/2025
BLUEGREEN PLUMBING LLCD/B/A BLUEGREENPLUMBING CONTRACTOR
PLUMBING
ATTN: ANTHONY FORMAN
BLUEGREEN PLUMBING LLC
4166 LITTLE SPRINGS
KENNESAW, GA 30144
OCC040995BRAIDOLOGY LLCJALECCA MCNACK03/31/2025
BRAIDOLOGY LLCD/B/A BRAIDOLOGY LLCBEAUTY SHOP
ATTN: JALECCA MCNACK
BRAIDOLOGY LLC
3753 AUSTELL RD, APT 3316
AUSTELL, GA 30106
OCC040895BUZZIN BGR KENNESAWJUNAID CHARANIYA04/02/2025
LLCD/B/A BUZZIN BGRRESTAURANT
BUZZIN BGR KENNESAWKENNESAW LLC
LLCATTN: JUNAID CHARANIYA
BUZZIN BGR KENNESAW LLC
440 ERNEST BARRETT PKWY,
STE 16
KENNESAW, GA 30144
ALC003490CHOPPED KENNESAWKYUNG GEUN PAK04/02/2025
OYSTER CLUB LLCD/B/A CHOPPED KENNESAWRESTAURANT
ATTN: KYUNG GEUN PAK
OYSTER CLUB LLC
2444 DULUTH HWY 120, SUITE
103
DULUTH, GA 30097
OCC041039CIRCUIT & HAMMERPATRICK COHEN04/03/2025
CIRCUIT & HAMMER LLCD/B/A CIRCUIT & HAMMERHANDY MAN – NO STATE LICENSE
ATTN: PATRICK COHEN
CIRCUIT & HAMMER LLC
761 FARM CREEK RD NE
WOODSTOCK, GA 30188
OCC041019CLEARLINK AQUISITIONSCLEARLINK AQUISITIONS LLC04/01/2025
LLCD/B/A CLEARLINKREAL ESTATE INVESTMENTS
CLEARLINK AQUISITIONSAQUISITIONS LLC
LLCATTN: STEPHANIE BECERRA
CLEARLINK AQUISITIONS LLC
4842 DALLAS HWY
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC041031COMMONWEALTH PRIVATERICCARDO NIXON04/03/2025
CARE LLCD/B/A COMMONWEALTHHEALTH AND ALLIED SERVICES
COMMONWEALTH PRIVATEPRIVATE CARE LLC
CARE LLCATTN: RICCARDO NIXON
COMMONWEALTH PRIVATE
CARE LLC
1640 POWERS FERRY RD SE,
BLDG 11 STE 200
MARIETTA, GA 30067
OCC041014D’BARI’S CORPORATIONBARILE NGBOBU04/01/2025
D’BARI’S CORPORATIOND/B/A D’BARI’SBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
CORPORATION
ATTN: BARILE NGBOBU
D’BARI’S CORPORATION
3302 WOODLANDS DRIVE
SMYRNA, GA 30080
OCC040997DATAPOINTSSARAH FALLAW03/31/2025
DATA POINTS LLCD/B/A DATAPOINTSCONSULTANT – FINANCIAL
ATTN: SARAH FALLAW
DATA POINTS LLC
4340 HAMPTON WOODS DR
NE
MARIETTA, GA 30068
OCC041059DET 9 AVIATION LLCHARDY HAY04/04/2025
DET 9 AVIATION LLCD/B/A DET 9 AVIATION LLCCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
ATTN: HARDY HAY
DET 9 AVIATION LLC
1297 TINDERBOX LANE
KENNESAW, GA 30144
OCC041046DFE & MEDIAKELLI COCKRELL-CAU04/04/2025
DFE & MEDIA LLLPD/B/A DFE & MEDIACONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
ATTN: KELLI COCKRELL-SHAU
DFE & MEDIA LLLP
2690 COBB PKWY SE, STE A –
145
SMYRNA, GA 30080
OCC041018DIRECT XPRESSKIMBERLY JOHNSON04/02/2025
D/B/A DIRECT XPRESSDELIVERY SERVICE – NONFOOD ITEMS
ATTN: KIMBERLY JOHNSONONLY
1550 TERRELL MILL ROAD,
APT 16M
MARIETTA, GA 30067
OCC041024DOMINION DME INCQADEER MOHAMMED04/04/2025
DOMINION DME INCD/B/A DOMINION DME INCBUSINESS MANAGEMENT SERVICE
ATTN: QADEER MOHAMMED
DOMINION DME INC
1290 KENNESTONE CIRCLE,
STE 112
MARIETTA, GA 30066
OCC041029DRANGEA JEWELRYNATASHA RIVERA-LOPEZ04/03/2025
LIMITED LIABILITYD/B/A DRANGEA JEWELRYMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
COMPANYLIMITED LIABILITY COMPANY
DRANGEA JEWELRYATTN: NATASHA RIVERA-
LIMITED LIABILITYLOPEZ
COMPANYDRANGEA JEWELRY LIMITED
LIABILITY COMPANY
2400 HERODIAN WAY, 220
SMYRNA, GA 30080
OCC041035ECOSHIELD PESTCOLE ARONSON04/02/2025
SOLUTIONSD/B/A ECOSHIELD PESTEXTERMINATING AND PEST CONTROL
THE SHIELD CO MARKETINGSOLUTIONSSERVICE
LLCATTN: COLE ARONSON
THE SHIELD CO MARKETING
LLC
5875 PEACHTREE
INDUSTRIAL BLVD, SUITE 200
PEACHTREE CORNERS, GA
30092
OCC041002FREEDOM MYOFASCIALFREEDOM MYOFASCIAL03/31/2025
RELEASERELEASEMASSAGE PRACTITIONER – INDEPENDENT
D/B/A FREEDOMCONTRACTOR – STATE LICENSED
MYOFASCIAL RELEASE
ATTN: RAE LONG
410 STREAMVIEW DR
WHITEHOUSE, GA 37188
OCC041010GJ ALL SERVICES LLCJOSE QUINTINHA04/01/2025
GJ ALL SERVICES LLCD/B/A GJ ALL SERVICES LLCCABINET SALES AND INSTALLATION
ATTN: JOSE QUINTINHA
GJ ALL SERVICES LLC
140 WOODHOUSE CIRCLE
ACWORTH, GA 30102
OCC041037HOT NUTZ LLCDANIEL DULKIEWICZ04/03/2025
HOT NUTZ LLCD/B/A HOT NUTZ LLCMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
ATTN: DANIEL DULKIEWICZ
HOT NUTZ LLC
1455 MILFORD CT S
MARIETTA, GA 30008
OCC041034IS PRODUCTION SERVICESIAN STRIMPLE04/03/2025
ISPS GROUP LLCD/B/A IS PRODUCTIONVIDEO AND FILM PRODUCTION
SERVICES
ATTN: IAN STRIMPLE
ISPS GROUP LLC
6014 ARMOR DR
POWDER SPRINGS, GA 30127
CON001574JB TECHNOLOGIES LLCMICHAEL BRUTON04/01/2025
JB TECHNOLOGIES LLCD/B/A JB TECHNOLOGIES LLCLOW VOLTAGE CONTRACTOR (ALARM
ATTN: MICHAEL BRUTONSYSTEMS, TELEPHONE,ETC.,
JB TECHNOLOGIES LLCINSTALLATION)
1690 ROBERTS BLVD, STE 104
KENNESAW, GA 30144
OCC041011JCH FAMILY TAXI ELFLORICENDA CHANAX03/31/2025
QUETZAL LLCESCOBARTAXICAB OPERATION
JCH FAMILY TAXI ELD/B/A JCH FAMILY TAXI EL
QUETZAL LLCQUETZAL LLC
ATTN: FLORICENDA CHANAX
ESCOBAR
JCH FAMILY TAXI EL QUETZAL
LLC
3190 MACEDONIA RD
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC041030K.O.G. VENDING CORPNICHOLAS GILMORE04/02/2025
K.O.G. VENDING CORPD/B/A K.O.G. VENDING CORPREAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
ATTN: NICHOLAS GILMORE
K.O.G. VENDING CORP
1972 WAYCROSS PASS SW
MARIETTA, GA 30064
OCC041038KINON MUSICMICHAEL REDDICK04/04/2025
KINON MUSIC LLCD/B/A KINON MUSICPUBLISHER – MUSIC
ATTN: MICHAEL REDDICK
KINON MUSIC LLC
1977 KRAMER WAY
MARIETTA, GA 30062
OCC041048LEGEND BEAUTY BAR LLCRESHONDA HARPER04/03/2025
LEGEND BEAUTY BAR LLCD/B/A LEGEND BEAUTY BARCLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
LLC
ATTN: RESHONDA HARPER
LEGEND BEAUTY BAR LLC
PO BOX 602
KENNESAW, GA 30156
OCC041028MARGARET SOUTERMARGARET SOUTER04/02/2025
D/B/A MARGARET SOUTERPHYSICAL FITNESS TRAINER
4933 FALCON WOOD TRCE
MARIETTA, GA 30066
OCC041044NAME IMAGESCHRISTI KASHA04/04/2025
NAME IMAGES LLCD/B/A NAME IMAGESSIGN PAINTER AND LETTERING
ATTN: CHRISTI KASHA
NAME IMAGES LLC
897 OLD FARM WALK
MARIETTA, GA 30066
OCC041001NEW HORIZON SENIORDAPHNE MONDESIR04/01/2025
HEALTHCARE LLCD/B/A NEW HORIZON SENIORPERSONAL CARE HOME
NEW HORIZON SENIORHEALTHCARE LLC
HEALTHCARE LLCATTN: DAPHNE MONDESIR
NEW HORIZON SENIOR
HEALTHCARE LLC
2291 GOODRUM LN
MARIETTA, GA 30066
OCC041016PJFPE ENGINEERING LLCPETER JOSEPH FONTANE04/03/2025
PJFPE ENGINEERING LLCD/B/A PJFPE ENGINEERINGENGINEER (OCCUPATIONAL TAX)
LLC
ATTN: PETER JOSEPH
FONTANE
PJFPE ENGINEERING LLC
2721 CREEKVIEW PT
MARIETTA, GA 30064
OCC041009PKS ZAPATERIAPRASHANT SHAH04/01/2025
PKS C STORE INCD/B/A PKS ZAPATERIAGIFT SHOP
ATTN: PRASHANT SHAH
PKS C STORE INC
1957 S COBB DR, SUITE 108
MARIETTA, GA 30060
OCC041020PTR CONTROL SYSTEMSTIMOTHY PHEIFFER04/03/2025
LLCD/B/A PTR CONTROLLOW VOLTAGE CONTRACTOR (ALARM
PTR CONTROL SYSTEMSSYSTEMS LLCSYSTEMS, TELEPHONE,ETC.,
LLCATTN: TIMOTHY PHEIFFERINSTALLATION)
PTR CONTROL SYSTEMS LLC
2130 BARRETT PARK DR, 102
KENNESAW, GA 30144
OCC041025REVYNAL CREATIONSAMIYAH LEWIS04/02/2025
REVYNAL CREATIONS LLCD/B/A REVYNAL CREATIONSHANDY MAN – NO STATE LICENSE
ATTN: AMIYAH LEWIS
REVYNAL CREATIONS LLC
2290 WILLINGTON SHOALS PL
SE
SMYRNA, GA 30080
OCC041042ROGUE BEE STRATEGIESBETHANY SENKOWSKY04/04/2025
LLCD/B/A ROGUE BEECONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
ROGUE BEE STRATEGIESSTRATEGIES LLC
LLCATTN: BETHANY SENKOWSKY
ROGUE BEE STRATEGIES LLC
4009 COYTE CT
MARIETTA, GA 30062
OCC041051SALON LOFTSALDO TEPPER04/04/2025
SALON LOFTS GROUP LLCD/B/A SALON LOFTSOFFICE SPACE RENTAL
ATTN: ALDO TEPPER
SALON LOFTS GROUP LLC
226 N FIFTH ST, STE 530
COLUMBUS, OH 43215
OCC040998SARAH STANLEY FALLAWSARAH FALLAW03/31/2025
D/B/A SARAH STANLEYCONSULTANT – EDUCATION
FALLAW
ATTN: SARAH FALLAW
4340 HAMPTON WOODS DR
NE
MARIETTA, GA 30068
OCC041005SCENTHOUND KENNESAWRASHAWN FORREST04/01/2025
AMAZING PET SERVICESD/B/A SCENTHOUNDANIMAL CLIPPING AND GROOMING
LLCKENNESAW
ATTN: RASHAWN FORREST
AMAZING PET SERVICES LLC
2159 BELMONT TRCE
POWDER SPRINGS, GA 30127
CON001576SEED DEVELOMENT ANDERIC STENGER04/03/2025
DESIGND/B/A SEED DEVELOMENTBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
SEED DEVELOMENT ANDAND DESIGNREQUIRED
DESIGN LLCATTN: ERIC STENGER
SEED DEVELOMENT AND
DESIGN LLC
3680 NEW MCEVER RD NW
ACWORTH, GA 30101
OCC041043SENIOR SAFE RIDE LLCMEHRNOUSH JABERI04/04/2025
SENIOR SAFE RIDE LLCD/B/A SENIOR SAFE RIDE LLCHEALTH AND ALLIED SERVICES
ATTN: MEHRNOUSH JABERI
SENIOR SAFE RIDE LLC
3012 DONAMIRE AVE
KENNESAW, GA 30144
OCC041007SHANEX LLCSHANE DAILEY04/01/2025
SHANEX LLCD/B/A SHANEX LLCMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
ATTN: SHANE DAILEY
SHANEX LLC
5517 HEDGE BROOKE DR NW
ACWORTH, GA 30101
OCC041045SHARKEYS CUTS FOR KIDSJASON HAYES04/04/2025
BETTER HAYES AHEAD INCD/B/A SHARKEYS CUTS FORBARBER SHOP
KIDS
ATTN: JASON HAYES
BETTER HAYES AHEAD INC
4880 LOWER ROSWELL RD,
STE 805
MARIETTA, GA 30068
OCC041026SHAW CONSULTINGCHAD SHAW04/02/2025
SERVICES LLCD/B/A SHAW CONSULTINGENGINEERING FIRM
SHAW CONSULTINGSERVICES LLC
SERVICES LLCATTN: CHAD SHAW
SHAW CONSULTING
SERVICES LLC
2255 CUMBERLAND PKWY,
BLDG 600 STE 200
ATLANTA, GA 30339
OCC041012SOUTHERN CONSTRUCTIONADAM CRONK03/31/2025
FENCED/B/A SOUTHERNFENCING CONTRACTOR
SADC ASSETCONSTRUCTION FENCE
DEVELOPMENT MGMTATTN: ADAM CRONK
SADC ASSET DEVELOPMENT
MGMT
2960 OLYMPIC INDUSTRIAL
DR SE, SUITE 210
ATLANTA, GA 30339
OCC040999SPLIT SECOND OIL LLCALBERT CREAVALLE03/31/2025
SPLIT SECOND OIL LLCD/B/A SPLIT SECOND OIL LLCAUTO REPAIR – MOBILE
ATTN: AL CREAVALLE
SPLIT SECOND OIL LLC
6890 MYRA LANE
AUSTELL, GA 30168
OCC041008TEAM ALLEN LLCWARREN ALLEN04/01/2025
TEAM ALLEN LLCD/B/A TEAM ALLEN LLCGUNSMITH RETAIL
ATTN: WARREN ALLEN
TEAM ALLEN LLC
2503 KERRY CT
MARIETTA, GA 30066
OCC041050THE LAWN GUYSTEVE TROXELL04/04/2025
D/B/A THE LAWN GUYYARD MAINTENANCE
ATTN: STEVE TROXELL
3366 OLD TRAIL CT
KENNESAW, GA 30144
OCC041047THE VITAL HEALTHCARE COTIFFANY HAYNES04/04/2025
& VITAL RESPONSES COD/B/A THE VITALBLOOD ANALYSIS LABORATORY
VITAL CONNECTIONSHEALTHCARE CO & VITAL
HEALTHCARE LLCRESPONSES CO
ATTN: TIFFANY HAYNES
VITAL CONNECTIONS
HEALTHCARE LLC
4368 W ATLANTA ROAD, STE
230
SMYRNA, GA 30060
OCC041036TK ELEVATORJEREMY RAINWATER04/02/2025
CORPORATIOND/B/A TK ELEVATORBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
TK ELEVATORCORPORATION
CORPORATIONATTN: JEREMY RAINWATER
TK ELEVATOR CORPORATION
788 CIRCLE 75 PKWY SE, STE
500
ATLANTA, GA 30339
OCC041015TORICAREVANESSA GYEBI04/02/2025
TORICARE LLCD/B/A TORICAREMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
ATTN: VANESSA GYEBI
TORICARE LLC
1870 THE EXCHANGE SE, STE
200/1316
ATLANTA, GA 30339
OCC041013TOUCH OF BEAUTE BY JTOUCH OF BEAUTE BY J JANA04/01/2025
JANAD/B/A TOUCH OF BEAUTE BYBEAUTY SHOP
TOUCH OF BEAUTE BY JJ JANA
JA’NA LLCATTN: JOYIA COLLINS
TOUCH OF BEAUTE BY J
JA’NA LLC
3142 SUMMERTON CRT
POWDER SPRINGS, GA 30127
ALT003504UNITY NORTH ATLANTAUNITY CHURCH OF04/03/2025
CHURCHPRACTICAL CHRISTIANITYCHARITABLE ORGANIZATION (NON
UNITY CHURCH OFINCPROFIT)
PRACTICAL CHRISTIANITYD/B/A UNITY NORTH ATLANTA
INCCHURCH
ATTN: PATRICIA
YARBOROUGH
UNITY CHURCH OF
PRACTICAL CHRISTIANITY
INC
4255 SANDY PLAINS RD
MARIETTA, GA 30066
OCC041023WINIFRED KWARTENGWINIFRED KWARTENG04/03/2025
PLACE OF JOY HOME CARED/B/A WINIFRED KWARTENGHEALTH AND ALLIED SERVICES
AGENCY LLCATTN: WINIFRED KWARTENG
PLACE OF JOY HOME CARE
AGENCY LLC
2000 GARVIN RD
ACWORTH, GA 30101
OCC041052ZAXBYSDREW GRESSETT04/04/2025
1796 CHICKEN LLCD/B/A ZAXBYSRESTAURANT
ATTN: LUCAS LEE
1796 CHICKEN LLC
4407 BEE CAVE ROAD, STE
212
AUSTIN, TX 78746
OCC041053ZAXBYSDREW GRESSETT04/04/2025
1796 CHICKEN LLCD/B/A ZAXBYSRESTAURANT
ATTN: LUCAS LEE
1796 CHICKEN LLC
4407 BEE CAVE ROAD, STE
212
AUSTIN, TX 78746
OCC041054ZAXBYSDREW GRESSETT04/04/2025
1796 CHICKEN LLCD/B/A ZAXBYSRESTAURANT
ATTN: LUCAS LEE
1796 CHICKEN LLC
4407 BEE CAVE ROAD, STE
212
AUSTIN, TX 78746

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.

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