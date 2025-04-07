New businesses issued licenses by Cobb County for the week ending Friday, April 4

Here are the 63 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, April 4, 2025.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Mailing Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC041027
|3680 NEW MCEVER RD
|ERIC STENGER
|04/03/2025
|BLDG OWNER
|D/B/A 3680 NEW MCEVER RD
|OFFICE SPACE RENTAL
|MCEVER SPROUT LLC
|BLDG OWNER
|ATTN: ERIC STENGER
|MCEVER SPROUT LLC
|3680 NEW MCEVER RD NW
|ACWORTH, GA 30101
|OCC041004
|A&A TRADE
|IRMA AGUILAR
|04/01/2025
|D/B/A A&A TRADE
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|ATTN: IRMA AGUILAR
|3290 PERCH DRIVE SW
|MARIETTA, GA 30008
|OCC041003
|A.V. WELDING SERVICES
|VANESSA RESENDIZ
|04/01/2025
|LLC
|D/B/A A.V. WELDING
|FENCING CONTRACTOR
|A.V. WELDING SERVICES
|SERVICES LLC
|LLC
|ATTN: VANESSA RESENDIZ
|A.V. WELDING SERVICES LLC
|1650 BARNES MILL ROAD,
|APT 123
|MARIETTA, GA 30062
|OCC041033
|AH-BEETZ NEW HAVEN
|BRETT BENIK
|04/03/2025
|PIZZA
|D/B/A AH-BEETZ NEW HAVEN
|RESTAURANT
|AHBEETZGA1 LLC
|PIZZA
|ATTN: BRETT BENIK
|AHBEETZGA1 LLC
|8735 DUNWOODY PLACE, R
|ATLANTA, GA 30350
|OCC041022
|AHORITA LLC
|BRYAN MARK LEISTER
|04/02/2025
|AHORITA LLC
|D/B/A AHORITA LLC
|OTHER AMUSEMENT & RECREATION
|ATTN: BRYAN MARK LEISTER
|INDUSTRIES
|AHORITA LLC
|3790 NORTHPOINT DR
|MARIETTA, GA 30062
|OCC041006
|AIRS PROPERTY GROUP
|ANTHONY WARD
|04/01/2025
|LLC
|D/B/A AIRS PROPERTY
|REAL ESTATE INVESTMENTS
|AIRS PROPERTY GROUP
|GROUP LLC
|LLC
|ATTN: ANTHONY WARD
|AIRS PROPERTY GROUP LLC
|1870 THE EXCHANGE SE, STE
|200
|ATLANTA, GA 30339
|OCC041049
|ANCHORED SUPPORT
|SABRINA FIAZ
|04/04/2025
|SERVICES LLC
|D/B/A ANCHORED SUPPORT
|SOCIAL WORKER (OCCUPATIONAL TAX)
|ANCHORED SUPPORT
|SERVICES LLC
|SERVICES LLC
|ATTN: SABRINA FIAZ
|ANCHORED SUPPORT
|SERVICES LLC
|619 STONE HARBOR PKWY
|MARIETTA, GA 30060
|OCC041032
|ASL1 TRUCKING LLC
|ANN SMITH LAROCQUE
|04/03/2025
|ASL1 TRUCKING LLC
|D/B/A ASL1 TRUCKING LLC
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|ATTN: ANN SMITH LAROCQUE
|ASL1 TRUCKING LLC
|3905 CHASEMONT DR
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC041021
|BEACON HR PROS LLC
|MARILYN AREAS LEISTER
|04/02/2025
|BEACON HR PROS LLC
|D/B/A BEACON HR PROS LLC
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|ATTN: MARILYN AREAS
|LEISTER
|BEACON HR PROS LLC
|3390 PEACHTREE ROAD NE,
|SUITE 320
|ATLANTA, GA 30326
|OCC041041
|BIOMIMICRY ENGINEERING
|JON JONES
|04/04/2025
|BIOMIMICRY LLC
|D/B/A BIOMIMICRY
|ENGINEERING FIRM
|ENGINEERING
|ATTN: JON JONES
|BIOMIMICRY LLC
|3000 WINDY HILL RD PO BOX
|671446
|MARIETTA, GA 30006
|CON001575
|BLUEGREEN PLUMBING
|ANTHONY FORMAN
|04/02/2025
|BLUEGREEN PLUMBING LLC
|D/B/A BLUEGREEN
|PLUMBING CONTRACTOR
|PLUMBING
|ATTN: ANTHONY FORMAN
|BLUEGREEN PLUMBING LLC
|4166 LITTLE SPRINGS
|KENNESAW, GA 30144
|OCC040995
|BRAIDOLOGY LLC
|JALECCA MCNACK
|03/31/2025
|BRAIDOLOGY LLC
|D/B/A BRAIDOLOGY LLC
|BEAUTY SHOP
|ATTN: JALECCA MCNACK
|BRAIDOLOGY LLC
|3753 AUSTELL RD, APT 3316
|AUSTELL, GA 30106
|OCC040895
|BUZZIN BGR KENNESAW
|JUNAID CHARANIYA
|04/02/2025
|LLC
|D/B/A BUZZIN BGR
|RESTAURANT
|BUZZIN BGR KENNESAW
|KENNESAW LLC
|LLC
|ATTN: JUNAID CHARANIYA
|BUZZIN BGR KENNESAW LLC
|440 ERNEST BARRETT PKWY,
|STE 16
|KENNESAW, GA 30144
|ALC003490
|CHOPPED KENNESAW
|KYUNG GEUN PAK
|04/02/2025
|OYSTER CLUB LLC
|D/B/A CHOPPED KENNESAW
|RESTAURANT
|ATTN: KYUNG GEUN PAK
|OYSTER CLUB LLC
|2444 DULUTH HWY 120, SUITE
|103
|DULUTH, GA 30097
|OCC041039
|CIRCUIT & HAMMER
|PATRICK COHEN
|04/03/2025
|CIRCUIT & HAMMER LLC
|D/B/A CIRCUIT & HAMMER
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|ATTN: PATRICK COHEN
|CIRCUIT & HAMMER LLC
|761 FARM CREEK RD NE
|WOODSTOCK, GA 30188
|OCC041019
|CLEARLINK AQUISITIONS
|CLEARLINK AQUISITIONS LLC
|04/01/2025
|LLC
|D/B/A CLEARLINK
|REAL ESTATE INVESTMENTS
|CLEARLINK AQUISITIONS
|AQUISITIONS LLC
|LLC
|ATTN: STEPHANIE BECERRA
|CLEARLINK AQUISITIONS LLC
|4842 DALLAS HWY
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC041031
|COMMONWEALTH PRIVATE
|RICCARDO NIXON
|04/03/2025
|CARE LLC
|D/B/A COMMONWEALTH
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|COMMONWEALTH PRIVATE
|PRIVATE CARE LLC
|CARE LLC
|ATTN: RICCARDO NIXON
|COMMONWEALTH PRIVATE
|CARE LLC
|1640 POWERS FERRY RD SE,
|BLDG 11 STE 200
|MARIETTA, GA 30067
|OCC041014
|D’BARI’S CORPORATION
|BARILE NGBOBU
|04/01/2025
|D’BARI’S CORPORATION
|D/B/A D’BARI’S
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|CORPORATION
|ATTN: BARILE NGBOBU
|D’BARI’S CORPORATION
|3302 WOODLANDS DRIVE
|SMYRNA, GA 30080
|OCC040997
|DATAPOINTS
|SARAH FALLAW
|03/31/2025
|DATA POINTS LLC
|D/B/A DATAPOINTS
|CONSULTANT – FINANCIAL
|ATTN: SARAH FALLAW
|DATA POINTS LLC
|4340 HAMPTON WOODS DR
|NE
|MARIETTA, GA 30068
|OCC041059
|DET 9 AVIATION LLC
|HARDY HAY
|04/04/2025
|DET 9 AVIATION LLC
|D/B/A DET 9 AVIATION LLC
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|ATTN: HARDY HAY
|DET 9 AVIATION LLC
|1297 TINDERBOX LANE
|KENNESAW, GA 30144
|OCC041046
|DFE & MEDIA
|KELLI COCKRELL-CAU
|04/04/2025
|DFE & MEDIA LLLP
|D/B/A DFE & MEDIA
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|ATTN: KELLI COCKRELL-SHAU
|DFE & MEDIA LLLP
|2690 COBB PKWY SE, STE A –
|145
|SMYRNA, GA 30080
|OCC041018
|DIRECT XPRESS
|KIMBERLY JOHNSON
|04/02/2025
|D/B/A DIRECT XPRESS
|DELIVERY SERVICE – NONFOOD ITEMS
|ATTN: KIMBERLY JOHNSON
|ONLY
|1550 TERRELL MILL ROAD,
|APT 16M
|MARIETTA, GA 30067
|OCC041024
|DOMINION DME INC
|QADEER MOHAMMED
|04/04/2025
|DOMINION DME INC
|D/B/A DOMINION DME INC
|BUSINESS MANAGEMENT SERVICE
|ATTN: QADEER MOHAMMED
|DOMINION DME INC
|1290 KENNESTONE CIRCLE,
|STE 112
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041029
|DRANGEA JEWELRY
|NATASHA RIVERA-LOPEZ
|04/03/2025
|LIMITED LIABILITY
|D/B/A DRANGEA JEWELRY
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|COMPANY
|LIMITED LIABILITY COMPANY
|DRANGEA JEWELRY
|ATTN: NATASHA RIVERA-
|LIMITED LIABILITY
|LOPEZ
|COMPANY
|DRANGEA JEWELRY LIMITED
|LIABILITY COMPANY
|2400 HERODIAN WAY, 220
|SMYRNA, GA 30080
|OCC041035
|ECOSHIELD PEST
|COLE ARONSON
|04/02/2025
|SOLUTIONS
|D/B/A ECOSHIELD PEST
|EXTERMINATING AND PEST CONTROL
|THE SHIELD CO MARKETING
|SOLUTIONS
|SERVICE
|LLC
|ATTN: COLE ARONSON
|THE SHIELD CO MARKETING
|LLC
|5875 PEACHTREE
|INDUSTRIAL BLVD, SUITE 200
|PEACHTREE CORNERS, GA
|30092
|OCC041002
|FREEDOM MYOFASCIAL
|FREEDOM MYOFASCIAL
|03/31/2025
|RELEASE
|RELEASE
|MASSAGE PRACTITIONER – INDEPENDENT
|D/B/A FREEDOM
|CONTRACTOR – STATE LICENSED
|MYOFASCIAL RELEASE
|ATTN: RAE LONG
|410 STREAMVIEW DR
|WHITEHOUSE, GA 37188
|OCC041010
|GJ ALL SERVICES LLC
|JOSE QUINTINHA
|04/01/2025
|GJ ALL SERVICES LLC
|D/B/A GJ ALL SERVICES LLC
|CABINET SALES AND INSTALLATION
|ATTN: JOSE QUINTINHA
|GJ ALL SERVICES LLC
|140 WOODHOUSE CIRCLE
|ACWORTH, GA 30102
|OCC041037
|HOT NUTZ LLC
|DANIEL DULKIEWICZ
|04/03/2025
|HOT NUTZ LLC
|D/B/A HOT NUTZ LLC
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|ATTN: DANIEL DULKIEWICZ
|HOT NUTZ LLC
|1455 MILFORD CT S
|MARIETTA, GA 30008
|OCC041034
|IS PRODUCTION SERVICES
|IAN STRIMPLE
|04/03/2025
|ISPS GROUP LLC
|D/B/A IS PRODUCTION
|VIDEO AND FILM PRODUCTION
|SERVICES
|ATTN: IAN STRIMPLE
|ISPS GROUP LLC
|6014 ARMOR DR
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|CON001574
|JB TECHNOLOGIES LLC
|MICHAEL BRUTON
|04/01/2025
|JB TECHNOLOGIES LLC
|D/B/A JB TECHNOLOGIES LLC
|LOW VOLTAGE CONTRACTOR (ALARM
|ATTN: MICHAEL BRUTON
|SYSTEMS, TELEPHONE,ETC.,
|JB TECHNOLOGIES LLC
|INSTALLATION)
|1690 ROBERTS BLVD, STE 104
|KENNESAW, GA 30144
|OCC041011
|JCH FAMILY TAXI EL
|FLORICENDA CHANAX
|03/31/2025
|QUETZAL LLC
|ESCOBAR
|TAXICAB OPERATION
|JCH FAMILY TAXI EL
|D/B/A JCH FAMILY TAXI EL
|QUETZAL LLC
|QUETZAL LLC
|ATTN: FLORICENDA CHANAX
|ESCOBAR
|JCH FAMILY TAXI EL QUETZAL
|LLC
|3190 MACEDONIA RD
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC041030
|K.O.G. VENDING CORP
|NICHOLAS GILMORE
|04/02/2025
|K.O.G. VENDING CORP
|D/B/A K.O.G. VENDING CORP
|REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
|ATTN: NICHOLAS GILMORE
|K.O.G. VENDING CORP
|1972 WAYCROSS PASS SW
|MARIETTA, GA 30064
|OCC041038
|KINON MUSIC
|MICHAEL REDDICK
|04/04/2025
|KINON MUSIC LLC
|D/B/A KINON MUSIC
|PUBLISHER – MUSIC
|ATTN: MICHAEL REDDICK
|KINON MUSIC LLC
|1977 KRAMER WAY
|MARIETTA, GA 30062
|OCC041048
|LEGEND BEAUTY BAR LLC
|RESHONDA HARPER
|04/03/2025
|LEGEND BEAUTY BAR LLC
|D/B/A LEGEND BEAUTY BAR
|CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
|LLC
|ATTN: RESHONDA HARPER
|LEGEND BEAUTY BAR LLC
|PO BOX 602
|KENNESAW, GA 30156
|OCC041028
|MARGARET SOUTER
|MARGARET SOUTER
|04/02/2025
|D/B/A MARGARET SOUTER
|PHYSICAL FITNESS TRAINER
|4933 FALCON WOOD TRCE
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041044
|NAME IMAGES
|CHRISTI KASHA
|04/04/2025
|NAME IMAGES LLC
|D/B/A NAME IMAGES
|SIGN PAINTER AND LETTERING
|ATTN: CHRISTI KASHA
|NAME IMAGES LLC
|897 OLD FARM WALK
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041001
|NEW HORIZON SENIOR
|DAPHNE MONDESIR
|04/01/2025
|HEALTHCARE LLC
|D/B/A NEW HORIZON SENIOR
|PERSONAL CARE HOME
|NEW HORIZON SENIOR
|HEALTHCARE LLC
|HEALTHCARE LLC
|ATTN: DAPHNE MONDESIR
|NEW HORIZON SENIOR
|HEALTHCARE LLC
|2291 GOODRUM LN
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041016
|PJFPE ENGINEERING LLC
|PETER JOSEPH FONTANE
|04/03/2025
|PJFPE ENGINEERING LLC
|D/B/A PJFPE ENGINEERING
|ENGINEER (OCCUPATIONAL TAX)
|LLC
|ATTN: PETER JOSEPH
|FONTANE
|PJFPE ENGINEERING LLC
|2721 CREEKVIEW PT
|MARIETTA, GA 30064
|OCC041009
|PKS ZAPATERIA
|PRASHANT SHAH
|04/01/2025
|PKS C STORE INC
|D/B/A PKS ZAPATERIA
|GIFT SHOP
|ATTN: PRASHANT SHAH
|PKS C STORE INC
|1957 S COBB DR, SUITE 108
|MARIETTA, GA 30060
|OCC041020
|PTR CONTROL SYSTEMS
|TIMOTHY PHEIFFER
|04/03/2025
|LLC
|D/B/A PTR CONTROL
|LOW VOLTAGE CONTRACTOR (ALARM
|PTR CONTROL SYSTEMS
|SYSTEMS LLC
|SYSTEMS, TELEPHONE,ETC.,
|LLC
|ATTN: TIMOTHY PHEIFFER
|INSTALLATION)
|PTR CONTROL SYSTEMS LLC
|2130 BARRETT PARK DR, 102
|KENNESAW, GA 30144
|OCC041025
|REVYNAL CREATIONS
|AMIYAH LEWIS
|04/02/2025
|REVYNAL CREATIONS LLC
|D/B/A REVYNAL CREATIONS
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|ATTN: AMIYAH LEWIS
|REVYNAL CREATIONS LLC
|2290 WILLINGTON SHOALS PL
|SE
|SMYRNA, GA 30080
|OCC041042
|ROGUE BEE STRATEGIES
|BETHANY SENKOWSKY
|04/04/2025
|LLC
|D/B/A ROGUE BEE
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|ROGUE BEE STRATEGIES
|STRATEGIES LLC
|LLC
|ATTN: BETHANY SENKOWSKY
|ROGUE BEE STRATEGIES LLC
|4009 COYTE CT
|MARIETTA, GA 30062
|OCC041051
|SALON LOFTS
|ALDO TEPPER
|04/04/2025
|SALON LOFTS GROUP LLC
|D/B/A SALON LOFTS
|OFFICE SPACE RENTAL
|ATTN: ALDO TEPPER
|SALON LOFTS GROUP LLC
|226 N FIFTH ST, STE 530
|COLUMBUS, OH 43215
|OCC040998
|SARAH STANLEY FALLAW
|SARAH FALLAW
|03/31/2025
|D/B/A SARAH STANLEY
|CONSULTANT – EDUCATION
|FALLAW
|ATTN: SARAH FALLAW
|4340 HAMPTON WOODS DR
|NE
|MARIETTA, GA 30068
|OCC041005
|SCENTHOUND KENNESAW
|RASHAWN FORREST
|04/01/2025
|AMAZING PET SERVICES
|D/B/A SCENTHOUND
|ANIMAL CLIPPING AND GROOMING
|LLC
|KENNESAW
|ATTN: RASHAWN FORREST
|AMAZING PET SERVICES LLC
|2159 BELMONT TRCE
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|CON001576
|SEED DEVELOMENT AND
|ERIC STENGER
|04/03/2025
|DESIGN
|D/B/A SEED DEVELOMENT
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|SEED DEVELOMENT AND
|AND DESIGN
|REQUIRED
|DESIGN LLC
|ATTN: ERIC STENGER
|SEED DEVELOMENT AND
|DESIGN LLC
|3680 NEW MCEVER RD NW
|ACWORTH, GA 30101
|OCC041043
|SENIOR SAFE RIDE LLC
|MEHRNOUSH JABERI
|04/04/2025
|SENIOR SAFE RIDE LLC
|D/B/A SENIOR SAFE RIDE LLC
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|ATTN: MEHRNOUSH JABERI
|SENIOR SAFE RIDE LLC
|3012 DONAMIRE AVE
|KENNESAW, GA 30144
|OCC041007
|SHANEX LLC
|SHANE DAILEY
|04/01/2025
|SHANEX LLC
|D/B/A SHANEX LLC
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|ATTN: SHANE DAILEY
|SHANEX LLC
|5517 HEDGE BROOKE DR NW
|ACWORTH, GA 30101
|OCC041045
|SHARKEYS CUTS FOR KIDS
|JASON HAYES
|04/04/2025
|BETTER HAYES AHEAD INC
|D/B/A SHARKEYS CUTS FOR
|BARBER SHOP
|KIDS
|ATTN: JASON HAYES
|BETTER HAYES AHEAD INC
|4880 LOWER ROSWELL RD,
|STE 805
|MARIETTA, GA 30068
|OCC041026
|SHAW CONSULTING
|CHAD SHAW
|04/02/2025
|SERVICES LLC
|D/B/A SHAW CONSULTING
|ENGINEERING FIRM
|SHAW CONSULTING
|SERVICES LLC
|SERVICES LLC
|ATTN: CHAD SHAW
|SHAW CONSULTING
|SERVICES LLC
|2255 CUMBERLAND PKWY,
|BLDG 600 STE 200
|ATLANTA, GA 30339
|OCC041012
|SOUTHERN CONSTRUCTION
|ADAM CRONK
|03/31/2025
|FENCE
|D/B/A SOUTHERN
|FENCING CONTRACTOR
|SADC ASSET
|CONSTRUCTION FENCE
|DEVELOPMENT MGMT
|ATTN: ADAM CRONK
|SADC ASSET DEVELOPMENT
|MGMT
|2960 OLYMPIC INDUSTRIAL
|DR SE, SUITE 210
|ATLANTA, GA 30339
|OCC040999
|SPLIT SECOND OIL LLC
|ALBERT CREAVALLE
|03/31/2025
|SPLIT SECOND OIL LLC
|D/B/A SPLIT SECOND OIL LLC
|AUTO REPAIR – MOBILE
|ATTN: AL CREAVALLE
|SPLIT SECOND OIL LLC
|6890 MYRA LANE
|AUSTELL, GA 30168
|OCC041008
|TEAM ALLEN LLC
|WARREN ALLEN
|04/01/2025
|TEAM ALLEN LLC
|D/B/A TEAM ALLEN LLC
|GUNSMITH RETAIL
|ATTN: WARREN ALLEN
|TEAM ALLEN LLC
|2503 KERRY CT
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041050
|THE LAWN GUY
|STEVE TROXELL
|04/04/2025
|D/B/A THE LAWN GUY
|YARD MAINTENANCE
|ATTN: STEVE TROXELL
|3366 OLD TRAIL CT
|KENNESAW, GA 30144
|OCC041047
|THE VITAL HEALTHCARE CO
|TIFFANY HAYNES
|04/04/2025
|& VITAL RESPONSES CO
|D/B/A THE VITAL
|BLOOD ANALYSIS LABORATORY
|VITAL CONNECTIONS
|HEALTHCARE CO & VITAL
|HEALTHCARE LLC
|RESPONSES CO
|ATTN: TIFFANY HAYNES
|VITAL CONNECTIONS
|HEALTHCARE LLC
|4368 W ATLANTA ROAD, STE
|230
|SMYRNA, GA 30060
|OCC041036
|TK ELEVATOR
|JEREMY RAINWATER
|04/02/2025
|CORPORATION
|D/B/A TK ELEVATOR
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|TK ELEVATOR
|CORPORATION
|CORPORATION
|ATTN: JEREMY RAINWATER
|TK ELEVATOR CORPORATION
|788 CIRCLE 75 PKWY SE, STE
|500
|ATLANTA, GA 30339
|OCC041015
|TORICARE
|VANESSA GYEBI
|04/02/2025
|TORICARE LLC
|D/B/A TORICARE
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|ATTN: VANESSA GYEBI
|TORICARE LLC
|1870 THE EXCHANGE SE, STE
|200/1316
|ATLANTA, GA 30339
|OCC041013
|TOUCH OF BEAUTE BY J
|TOUCH OF BEAUTE BY J JANA
|04/01/2025
|JANA
|D/B/A TOUCH OF BEAUTE BY
|BEAUTY SHOP
|TOUCH OF BEAUTE BY J
|J JANA
|JA’NA LLC
|ATTN: JOYIA COLLINS
|TOUCH OF BEAUTE BY J
|JA’NA LLC
|3142 SUMMERTON CRT
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|ALT003504
|UNITY NORTH ATLANTA
|UNITY CHURCH OF
|04/03/2025
|CHURCH
|PRACTICAL CHRISTIANITY
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|UNITY CHURCH OF
|INC
|PROFIT)
|PRACTICAL CHRISTIANITY
|D/B/A UNITY NORTH ATLANTA
|INC
|CHURCH
|ATTN: PATRICIA
|YARBOROUGH
|UNITY CHURCH OF
|PRACTICAL CHRISTIANITY
|INC
|4255 SANDY PLAINS RD
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041023
|WINIFRED KWARTENG
|WINIFRED KWARTENG
|04/03/2025
|PLACE OF JOY HOME CARE
|D/B/A WINIFRED KWARTENG
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|AGENCY LLC
|ATTN: WINIFRED KWARTENG
|PLACE OF JOY HOME CARE
|AGENCY LLC
|2000 GARVIN RD
|ACWORTH, GA 30101
|OCC041052
|ZAXBYS
|DREW GRESSETT
|04/04/2025
|1796 CHICKEN LLC
|D/B/A ZAXBYS
|RESTAURANT
|ATTN: LUCAS LEE
|1796 CHICKEN LLC
|4407 BEE CAVE ROAD, STE
|212
|AUSTIN, TX 78746
|OCC041053
|ZAXBYS
|DREW GRESSETT
|04/04/2025
|1796 CHICKEN LLC
|D/B/A ZAXBYS
|RESTAURANT
|ATTN: LUCAS LEE
|1796 CHICKEN LLC
|4407 BEE CAVE ROAD, STE
|212
|AUSTIN, TX 78746
|OCC041054
|ZAXBYS
|DREW GRESSETT
|04/04/2025
|1796 CHICKEN LLC
|D/B/A ZAXBYS
|RESTAURANT
|ATTN: LUCAS LEE
|1796 CHICKEN LLC
|4407 BEE CAVE ROAD, STE
|212
|AUSTIN, TX 78746
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