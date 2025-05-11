Check out the 42 new businesses issued licenses by Cobb County

Here are the 42 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, May 9, 2025
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Mailing Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC041258
|ACHLYS STUDIOS LLC
|CHRISTOPHER STROKER
|05/05/2025
|ACHLYS STUDIOS LLC
|D/B/A ACHLYS STUDIOS LLC
|COMPUTER SOFTWARE PREPACKAGED
|ATTN: CHRISTOPHER
|STROKER
|ACHLYS STUDIOS LLC
|3044 LEASA CT
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041283
|ADAS AND GO
|MICHAEL WICKHAM
|05/08/2025
|ADAS AND GO GEORGIA
|D/B/A ADAS AND GO
|AUTO INSPECTION & SERVICE
|LLC
|ATTN: MICHAEL WICKHAM
|ADAS AND GO GEORGIA LLC
|2030 POWERS FERRY RD SE,
|SUITE 202
|ATLANTA, GA 30339
|OCC041289
|ANIBAL JJ INT LLC
|FABIO ANIBAL FREIRE
|05/09/2025
|ANIBAL JJ INT LLC
|TEIXEIRA
|MARTIAL ARTS INSTRUCTION
|D/B/A ANIBAL JJ INT LLC
|ATTN: FABIO ANIBAL FREIRE
|TEIXEIRA
|ANIBAL JJ INT LLC
|3200 COBB GALLERIA PKWY,
|SUITE 220
|ATLANTA, GA 30339
|OCC041282
|APRIL FRESH CONCIERGE
|APRIL BENNETT
|05/08/2025
|SERVICES LLC
|D/B/A APRIL FRESH
|JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
|APRIL FRESH CONCIERGE
|CONCIERGE SERVICES LLC
|& CONSTRUCTION RELATED
|SERVICES LLC
|ATTN: APRIL BENNETT
|APRIL FRESH CONCIERGE
|SERVICES LLC
|7492 SPALDING DRIVE, 394
|NORCROSS, GA 30092
|OCC041280
|ATHLETIC JOINT PHYSICAL
|HOOMAN NOURPARVAR
|05/08/2025
|THERAPY
|D/B/A ATHLETIC JOINT
|PHYSICAL THERAPIST (OCCUPATIONAL
|ATHLETIC JOINT LLC
|PHYSICAL THERAPY
|TAX)
|ATTN: HOOMAN
|NOURPARVAR
|ATHLETIC JOINT LLC
|2140 FEDERAL RD
|ROSWELL, GA 30075
|OCC041286
|BOLA FOOTBALL COMPANY
|JENNIE M LAKIP
|05/09/2025
|LLC
|D/B/A BOLA FOOTBALL
|SPORTING GOODS
|BOLA FOOTBALL COMPANY
|COMPANY LLC
|LLC
|ATTN: JENNIE M LAKIP
|BOLA FOOTBALL COMPANY
|LLC
|644 HOLT RD NE
|MARIETTA, GA 30068
|OCC041268
|CAO YANG
|YANG CAO
|05/06/2025
|D/B/A CAO YANG
|TRANSLATION SERVICE
|7020 GRANDVIEW OVRLK
|JOHNS CREEK, GA 30097
|OCC041266
|CARE POINTE COMMUNITY
|SARRAH OBIOMA
|05/06/2025
|HOME LLC
|D/B/A CARE POINTE
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|CARE POINTE COMMUNITY
|COMMUNITY HOME LLC
|HOME LLC
|ATTN: 56 RIDGEWOOD WAY
|CARE POINTE COMMUNITY
|HOME LLC
|DALLAS
|DALLAS, GA 30132
|OCC041291
|CATALINO QUALITY
|ROBERT CATALINO
|05/09/2025
|CONSTRUCTION
|D/B/A CATALINO QUALITY
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|CATALINO QUALITY
|CONSTRUCTION
|CONSTRUCTION
|ATTN: ROBERT CATALINO
|CATALINO QUALITY
|CONSTRUCTION
|1565 HOLCOMB LAKE RD
|MARIETTA, GA 30062
|ALC003508
|COBB MARKET
|NADIR RASHDI
|05/09/2025
|TIENDA COBB LLC
|D/B/A COBB MARKET
|CONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL
|ATTN: NADIR RASHDI
|TIENDA COBB LLC
|1890 S COBB DR SE, SUITE
|200
|MARIETTA, GA 30060
|OCC041272
|DUMAS TRANSPORT LLC
|KELSEY DUMAS
|05/06/2025
|DUMAS TRANSPORT LLC
|D/B/A DUMAS TRANSPORT
|WRECKER SERVICE
|LLC
|ATTN: KELSEY DUMAS
|DUMAS TRANSPORT LLC
|2155 WENLOK TRAIL
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041261
|EAST COBB CARTS
|KENNETH CRAIN
|05/05/2025
|EAST COBB CARTS LLC
|D/B/A EAST COBB CARTS
|RADIO, TV, AND CONSUMER ELECTRONICS
|ATTN: KENNETH CRAIN
|SALE AND SERVICE
|EAST COBB CARTS LLC
|1804 URQUART CT
|MARIETTA, GA 30068
|ALC003513
|FAIRFIELD INN
|KIRIT PATEL
|05/09/2025
|VP HOSPITALITY LLC
|D/B/A FAIRFIELD INN
|HOTEL OR MOTEL
|ATTN: KIRIT PATEL
|VP HOSPITALITY LLC
|2450 PACES FERRY RD SE
|ATLANTA, GA 30339
|OCC041285
|FENOMENAL REALTY LLC
|FELICIA WILKINS
|05/09/2025
|FENOMENAL REALTY LLC
|D/B/A FENOMENAL REALTY
|REAL ESTATE BROKERS
|LLC
|ATTN: FELICIA WILKINS
|FENOMENAL REALTY LLC
|4330 LAURIAN DRIVE
|KENNESAW, GA 30144
|OCC041259
|GENNAIOS
|WILLIAM BEINE
|05/05/2025
|GENNAIOS LLC
|D/B/A GENNAIOS
|INSURANCE BROKER
|ATTN: WILLIAM BEINE
|GENNAIOS LLC
|1725 BROWN CIR
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041277
|HOME KITCHEN LLC
|DAGOGO BENSONJAJA JR
|05/07/2025
|HOME KITCHEN LLC
|D/B/A HOME KITCHEN LLC
|CATERING SERVICE
|ATTN: DAGOGO BENSONJAJA
|JR
|HOME KITCHEN LLC
|2924 OLD CARRIAGE DR
|MARIETTA, GA 30060
|OCC041264
|J&M MOTORS LLC
|MARISSA CASTELLANO
|05/05/2025
|J&M MOTORS LLC
|D/B/A J&M MOTORS LLC
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|ATTN: MARISSA CASTELLANO
|J&M MOTORS LLC
|363 SMITH ROAD
|HULL, GA 30646
|OCC041274
|JAMES BENJAMIN T.
|BENJAMIN T. JAMES
|05/07/2025
|D/B/A JAMES BENJAMIN T.
|YARD MAINTENANCE
|ATTN: BENJAMIN T. JAMES
|2856 CARNEGIE WAY
|MARIETTA, GA 30064
|OCC041281
|JENNY K SUPPLY COMPANY
|JENNIFER KASCSAK
|05/08/2025
|LLC
|D/B/A JENNY K SUPPLY
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|JENNY K SUPPLY COMPANY
|COMPANY LLC
|LLC
|ATTN: JENNIFER KASCSAK
|JENNY K SUPPLY COMPANY
|LLC
|533 SMITHSTONE TRCE
|MARIETTA, GA 30067
|OCC041279
|JJ DOMINICAN SNACKS
|PAMELA VARGAS
|05/07/2025
|JJ DOMINICAN SNACKS LLC
|D/B/A JJ DOMINICAN SNACKS
|RESTAURANT
|ATTN: PAMELA VARGAS
|JJ DOMINICAN SNACKS LLC
|1010 WINTERSET PKWY
|MARIETTA, GA 30067
|OCC041276
|KATHY BUSSEY DESIGN
|KATHY BUSSEY
|05/07/2025
|CONSULTING
|D/B/A KATHY BUSSEY
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|DESIGN CONSULTING
|ATTN: KATHY BUSSEY
|4297 BRISTLECONE DRIVE
|MARIETTA, GA 30064
|OCC041263
|MARIETTA DONUTS
|PHANITH CHHEAV
|05/05/2025
|MARIETTA DONUTS PC2 LLC
|D/B/A MARIETTA DONUTS
|BAKERY – RETAIL
|ATTN: PHANITH CHHEAV
|MARIETTA DONUTS PC2 LLC
|2520 E PIEDMONT RD, SUITE
|122
|MARIETTA, GA 30062
|OCC041275
|NAWROZ ALI NOORI
|NAWROZ ALI NOORI
|05/07/2025
|A TO Z EXPRESS SUPPLY
|D/B/A NAWROZ ALI NOORI
|WHOLESALE – PLASTIC MATERIALS
|LLC
|ATTN: NAWROZ ALI NOORI
|A TO Z EXPRESS SUPPLY LLC
|3630 CANTON RD
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041265
|NEW ASIAN TASTE LLC
|FENG LIN
|05/05/2025
|NEW ASIAN TASTE LLC
|D/B/A NEW ASIAN TASTE LLC
|RESTAURANT
|ATTN: FENG LIN
|NEW ASIAN TASTE LLC
|1701 OLD CANTON RD
|MARIETTA, GA 30062
|OCC041260
|ONCE UPON A JOURNEY
|JESSICA ZHEZHEVA
|05/05/2025
|LLC
|D/B/A ONCE UPON A
|TRAVEL AGENCY
|ONCE UPON A JOURNEY
|JOURNEY LLC
|LLC
|ATTN: JESSICA ZHEZHEVA
|ONCE UPON A JOURNEY LLC
|4081 AUDUBON DR
|MARIETTA, GA 30068
|OCC041287
|PROCESS FOOTBALL
|JENNIE M LAKIP
|05/09/2025
|COMPANY LLC
|D/B/A PROCESS FOOTBALL
|SOCCER CLUB
|PROCESS FOOTBALL
|COMPANY LLC
|COMPANY LLC
|ATTN: JENNIE M LAKIP
|PROCESS FOOTBALL
|COMPANY LLC
|644 HOLT RD NE
|MARIETTA, GA 30068
|OCC041254
|ROADRANGER MOBILE
|BRANDON HALLMAN
|05/05/2025
|AUTO REPAIR LLC
|D/B/A ROADRANGER MOBILE
|AUTO REPAIR – MOBILE
|ROADRANGER MOBILE
|AUTO REPAIR LLC
|AUTO REPAIR LLC
|ATTN: BRANDON HALLMAN
|ROADRANGER MOBILE AUTO
|REPAIR LLC
|5086 CHERRY LANE
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC041267
|SHARON BROXTON
|BROXTON SHARON
|05/06/2025
|D/B/A SHARON BROXTON
|CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
|ATTN: BROXTON SHARON
|1005 KINGSBRIDGE VIEW
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC041278
|SOUTHWEST TREE
|SANTOS AYALA ALBERTO
|05/07/2025
|PROFESSIONALS LLC
|D/B/A SOUTHWEST TREE
|TREE TRIMMING SERVICE
|SOUTHWEST TREE
|PROFESSIONALS LLC
|PROFESSIONALS LLC
|ATTN: SANTOS AYALA
|ALBERTO
|SOUTHWEST TREE
|PROFESSIONALS LLC
|2497 FAIRFIELD CT SW
|MARIETTA, GA 30064
|OCC041251
|SPRINTURF
|JUSTIN REDDY
|05/06/2025
|SPRINTURF LLC
|D/B/A SPRINTURF
|LANDSCAPING CONTRACTOR
|ATTN: LICENSES
|SPRINTURF LLC
|146 FAIRCHILD ST, STE 150
|DANIEL ISLAND, SC 29492
|OCC041257
|SQUATCHY’LL FIX IT LLC
|LEE ROBERT SHONFELT
|05/05/2025
|SQUATCHY’LL FIX IT LLC
|D/B/A SQUATCHY’LL FIX IT
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|LLC
|ATTN: LEE ROBERT
|SHONFELT
|SQUATCHY’LL FIX IT LLC
|4779 CHERI LYNN RD NW
|ACWORTH, GA 30101
|OCC041288
|STELLAR ADULT SOCIAL
|STELLAR ADULT SOCIAL
|05/09/2025
|CLUB
|CLUB
|RECREATION SERVICE
|STELLAR ADULT SOCIAL
|D/B/A STELLAR ADULT
|CLUB LLC
|SOCIAL CLUB
|STELLAR ADULT SOCIAL
|CLUB LLC
|408 CARMAIN LANE
|MARIETTA, GA 30064
|OCC041273
|TANAESJA MILLGAN
|TANAESIA MILLIGAN
|05/07/2025
|ALL OF T LLC
|D/B/A TANAESJA MILLGAN
|OCCUPATIONAL THERAPIST
|ALL OF T LLC
|2653 CANTON RD
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041253
|TB MOOSE LLC
|AUSTIN SCHRINER
|05/05/2025
|TB MOOSE LLC
|D/B/A TB MOOSE LLC
|HAULING CONTRACTOR
|ATTN: AUSTIN SCHRINER
|TB MOOSE LLC
|54 MANUEL CT
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041290
|THE UPS STORE
|KEYUR PATEL
|05/09/2025
|KDAP LLC
|D/B/A THE UPS STORE
|MAIL CENTER
|ATTN: KEYUR PATEL
|KDAP LLC
|3895 CHEROKEE ST NW, STE
|06025
|KENNESAW, GA 30144
|OCC041262
|THE WILD HIBISCAN LLC
|CHELSEA DIXON
|05/05/2025
|THE WILD HIBISCAN LLC
|D/B/A THE WILD HIBISCAN
|RESTAURANT
|LLC
|ATTN: CHELSEA DIXON
|THE WILD HIBISCAN LLC
|2690 COBB PKWY SE, A5-341
|SMYRNA, GA 30080
|CON001527
|TRISTRUX LLC
|TROY WIDSTRAND
|05/09/2025
|D/B/A TRISTRUX LLC
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|ATTN: TROY WIDSTRAND
|REQUIRED
|473 US HIGHWAY 46
|CLIFTON, NJ 07011
|OCC041255
|TRUE BLUE REDO LLC
|SYDNEY CASH
|05/05/2025
|TRUE BLUE REDO LLC
|D/B/A TRUE BLUE REDO LLC
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|ATTN: SYDNEY CASH
|TRUE BLUE REDO LLC
|1746 MILLHOUSE RUN
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041256
|TSM VENDING LLC
|TIMOTHY MONAGHAN
|05/05/2025
|TSM VENDING LLC
|D/B/A TSM VENDING LLC
|VENDING MACHINES
|ATTN: TIMOTHY MONAGHAN
|TSM VENDING LLC
|3411 VELVET CREEK DRIVE
|MARIETTA, GA 30008
|OCC041269
|VPP LLC
|JOESPH GREEN
|05/06/2025
|VIRIDI POSSESSIONEM
|D/B/A VPP LLC
|REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
|PROCURATION LLC
|ATTN: JOESPH GREEN
|VIRIDI POSSESSIONEM
|PROCURATION LLC
|3891 BAYS FERRY TRL
|MARIETTA, GA 30062
|OCC041270
|WELLINGTON J
|JOHNSON WELLINGTON
|05/06/2025
|BOOKKEEPING
|D/B/A WELLINGTON J
|ACCOUNTING, AUDITING, AND
|BOOKKEEPING
|BOOKEEPING – NOT A CPA
|ATTN: JOHNSON
|WELLINGTON
|4221 CLEARVISTA LN
|ACWORTH, GA 30101
|OCC041284
|WELLSTAR RETAIL
|WELLSTAR MEDICAL GROUP
|05/08/2025
|PHARMACY AT VININGS
|LLC
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|WELLSTAR MEDICAL
|D/B/A WELLSTAR RETAIL
|PROFIT)
|GROUP LLC
|PHARMACY AT VININGS
|ATTN: BUSINESS LICENSE
|WELLSTAR MEDICAL GROUP
|LLC
|1800 PARKWAY PL STE 500
|MARIETTA, GA 30067
Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.
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