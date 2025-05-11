Check out the 42 new businesses issued licenses by Cobb County

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Three people gathered around a wall-board with various business and industry symbols including gears and charts

Posted By: Larry Felton Johnson May 11, 2025

Here are the 42 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, May 9, 2025 

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
OCC041258ACHLYS STUDIOS LLCCHRISTOPHER STROKER05/05/2025
ACHLYS STUDIOS LLCD/B/A ACHLYS STUDIOS LLCCOMPUTER SOFTWARE PREPACKAGED
ATTN: CHRISTOPHER
STROKER
ACHLYS STUDIOS LLC
3044 LEASA CT
MARIETTA, GA 30066
OCC041283ADAS AND GOMICHAEL WICKHAM05/08/2025
ADAS AND GO GEORGIAD/B/A ADAS AND GOAUTO INSPECTION & SERVICE
LLCATTN: MICHAEL WICKHAM
ADAS AND GO GEORGIA LLC
2030 POWERS FERRY RD SE,
SUITE 202
ATLANTA, GA 30339
OCC041289ANIBAL JJ INT LLCFABIO ANIBAL FREIRE05/09/2025
ANIBAL JJ INT LLCTEIXEIRAMARTIAL ARTS INSTRUCTION
D/B/A ANIBAL JJ INT LLC
ATTN: FABIO ANIBAL FREIRE
TEIXEIRA
ANIBAL JJ INT LLC
3200 COBB GALLERIA PKWY,
SUITE 220
ATLANTA, GA 30339
OCC041282APRIL FRESH CONCIERGEAPRIL BENNETT05/08/2025
SERVICES LLCD/B/A APRIL FRESHJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
APRIL FRESH CONCIERGECONCIERGE SERVICES LLC& CONSTRUCTION RELATED
SERVICES LLCATTN: APRIL BENNETT
APRIL FRESH CONCIERGE
SERVICES LLC
7492 SPALDING DRIVE, 394
NORCROSS, GA 30092
OCC041280ATHLETIC JOINT PHYSICALHOOMAN NOURPARVAR05/08/2025
THERAPYD/B/A ATHLETIC JOINTPHYSICAL THERAPIST (OCCUPATIONAL
ATHLETIC JOINT LLCPHYSICAL THERAPYTAX)
ATTN: HOOMAN
NOURPARVAR
ATHLETIC JOINT LLC
2140 FEDERAL RD
ROSWELL, GA 30075
OCC041286BOLA FOOTBALL COMPANYJENNIE M LAKIP05/09/2025
LLCD/B/A BOLA FOOTBALLSPORTING GOODS
BOLA FOOTBALL COMPANYCOMPANY LLC
LLCATTN: JENNIE M LAKIP
BOLA FOOTBALL COMPANY
LLC
644 HOLT RD NE
MARIETTA, GA 30068
OCC041268CAO YANGYANG CAO05/06/2025
D/B/A CAO YANGTRANSLATION SERVICE
7020 GRANDVIEW OVRLK
JOHNS CREEK, GA 30097
OCC041266CARE POINTE COMMUNITYSARRAH OBIOMA05/06/2025
HOME LLCD/B/A CARE POINTEHEALTH AND ALLIED SERVICES
CARE POINTE COMMUNITYCOMMUNITY HOME LLC
HOME LLCATTN: 56 RIDGEWOOD WAY
CARE POINTE COMMUNITY
HOME LLC
DALLAS
DALLAS, GA 30132
OCC041291CATALINO QUALITYROBERT CATALINO05/09/2025
CONSTRUCTIOND/B/A CATALINO QUALITYHANDY MAN – NO STATE LICENSE
CATALINO QUALITYCONSTRUCTION
CONSTRUCTIONATTN: ROBERT CATALINO
CATALINO QUALITY
CONSTRUCTION
1565 HOLCOMB LAKE RD
MARIETTA, GA 30062
ALC003508COBB MARKETNADIR RASHDI05/09/2025
TIENDA COBB LLCD/B/A COBB MARKETCONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL
ATTN: NADIR RASHDI
TIENDA COBB LLC
1890 S COBB DR SE, SUITE
200
MARIETTA, GA 30060
OCC041272DUMAS TRANSPORT LLCKELSEY DUMAS05/06/2025
DUMAS TRANSPORT LLCD/B/A DUMAS TRANSPORTWRECKER SERVICE
LLC
ATTN: KELSEY DUMAS
DUMAS TRANSPORT LLC
2155 WENLOK TRAIL
MARIETTA, GA 30066
OCC041261EAST COBB CARTSKENNETH CRAIN05/05/2025
EAST COBB CARTS LLCD/B/A EAST COBB CARTSRADIO, TV, AND CONSUMER ELECTRONICS
ATTN: KENNETH CRAINSALE AND SERVICE
EAST COBB CARTS LLC
1804 URQUART CT
MARIETTA, GA 30068
ALC003513FAIRFIELD INNKIRIT PATEL05/09/2025
VP HOSPITALITY LLCD/B/A FAIRFIELD INNHOTEL OR MOTEL
ATTN: KIRIT PATEL
VP HOSPITALITY LLC
2450 PACES FERRY RD SE
ATLANTA, GA 30339
OCC041285FENOMENAL REALTY LLCFELICIA WILKINS05/09/2025
FENOMENAL REALTY LLCD/B/A FENOMENAL REALTYREAL ESTATE BROKERS
LLC
ATTN: FELICIA WILKINS
FENOMENAL REALTY LLC
4330 LAURIAN DRIVE
KENNESAW, GA 30144
OCC041259GENNAIOSWILLIAM BEINE05/05/2025
GENNAIOS LLCD/B/A GENNAIOSINSURANCE BROKER
ATTN: WILLIAM BEINE
GENNAIOS LLC
1725 BROWN CIR
MARIETTA, GA 30066
OCC041277HOME KITCHEN LLCDAGOGO BENSONJAJA JR05/07/2025
HOME KITCHEN LLCD/B/A HOME KITCHEN LLCCATERING SERVICE
ATTN: DAGOGO BENSONJAJA
JR
HOME KITCHEN LLC
2924 OLD CARRIAGE DR
MARIETTA, GA 30060
OCC041264J&M MOTORS LLCMARISSA CASTELLANO05/05/2025
J&M MOTORS LLCD/B/A J&M MOTORS LLCAUTO DEALER – USED CARS ONLY
ATTN: MARISSA CASTELLANO
J&M MOTORS LLC
363 SMITH ROAD
HULL, GA 30646
OCC041274JAMES BENJAMIN T.BENJAMIN T. JAMES05/07/2025
D/B/A JAMES BENJAMIN T.YARD MAINTENANCE
ATTN: BENJAMIN T. JAMES
2856 CARNEGIE WAY
MARIETTA, GA 30064
OCC041281JENNY K SUPPLY COMPANYJENNIFER KASCSAK05/08/2025
LLCD/B/A JENNY K SUPPLYMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
JENNY K SUPPLY COMPANYCOMPANY LLC
LLCATTN: JENNIFER KASCSAK
JENNY K SUPPLY COMPANY
LLC
533 SMITHSTONE TRCE
MARIETTA, GA 30067
OCC041279JJ DOMINICAN SNACKSPAMELA VARGAS05/07/2025
JJ DOMINICAN SNACKS LLCD/B/A JJ DOMINICAN SNACKSRESTAURANT
ATTN: PAMELA VARGAS
JJ DOMINICAN SNACKS LLC
1010 WINTERSET PKWY
MARIETTA, GA 30067
OCC041276KATHY BUSSEY DESIGNKATHY BUSSEY05/07/2025
CONSULTINGD/B/A KATHY BUSSEYCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
DESIGN CONSULTING
ATTN: KATHY BUSSEY
4297 BRISTLECONE DRIVE
MARIETTA, GA 30064
OCC041263MARIETTA DONUTSPHANITH CHHEAV05/05/2025
MARIETTA DONUTS PC2 LLCD/B/A MARIETTA DONUTSBAKERY – RETAIL
ATTN: PHANITH CHHEAV
MARIETTA DONUTS PC2 LLC
2520 E PIEDMONT RD, SUITE
122
MARIETTA, GA 30062
OCC041275NAWROZ ALI NOORINAWROZ ALI NOORI05/07/2025
A TO Z EXPRESS SUPPLYD/B/A NAWROZ ALI NOORIWHOLESALE – PLASTIC MATERIALS
LLCATTN: NAWROZ ALI NOORI
A TO Z EXPRESS SUPPLY LLC
3630 CANTON RD
MARIETTA, GA 30066
OCC041265NEW ASIAN TASTE LLCFENG LIN05/05/2025
NEW ASIAN TASTE LLCD/B/A NEW ASIAN TASTE LLCRESTAURANT
ATTN: FENG LIN
NEW ASIAN TASTE LLC
1701 OLD CANTON RD
MARIETTA, GA 30062
OCC041260ONCE UPON A JOURNEYJESSICA ZHEZHEVA05/05/2025
LLCD/B/A ONCE UPON ATRAVEL AGENCY
ONCE UPON A JOURNEYJOURNEY LLC
LLCATTN: JESSICA ZHEZHEVA
ONCE UPON A JOURNEY LLC
4081 AUDUBON DR
MARIETTA, GA 30068
OCC041287PROCESS FOOTBALLJENNIE M LAKIP05/09/2025
COMPANY LLCD/B/A PROCESS FOOTBALLSOCCER CLUB
PROCESS FOOTBALLCOMPANY LLC
COMPANY LLCATTN: JENNIE M LAKIP
PROCESS FOOTBALL
COMPANY LLC
644 HOLT RD NE
MARIETTA, GA 30068
OCC041254ROADRANGER MOBILEBRANDON HALLMAN05/05/2025
AUTO REPAIR LLCD/B/A ROADRANGER MOBILEAUTO REPAIR – MOBILE
ROADRANGER MOBILEAUTO REPAIR LLC
AUTO REPAIR LLCATTN: BRANDON HALLMAN
ROADRANGER MOBILE AUTO
REPAIR LLC
5086 CHERRY LANE
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC041267SHARON BROXTONBROXTON SHARON05/06/2025
D/B/A SHARON BROXTONCLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
ATTN: BROXTON SHARON
1005 KINGSBRIDGE VIEW
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC041278SOUTHWEST TREESANTOS AYALA ALBERTO05/07/2025
PROFESSIONALS LLCD/B/A SOUTHWEST TREETREE TRIMMING SERVICE
SOUTHWEST TREEPROFESSIONALS LLC
PROFESSIONALS LLCATTN: SANTOS AYALA
ALBERTO
SOUTHWEST TREE
PROFESSIONALS LLC
2497 FAIRFIELD CT SW
MARIETTA, GA 30064
OCC041251SPRINTURFJUSTIN REDDY05/06/2025
SPRINTURF LLCD/B/A SPRINTURFLANDSCAPING CONTRACTOR
ATTN: LICENSES
SPRINTURF LLC
146 FAIRCHILD ST, STE 150
DANIEL ISLAND, SC 29492
OCC041257SQUATCHY’LL FIX IT LLCLEE ROBERT SHONFELT05/05/2025
SQUATCHY’LL FIX IT LLCD/B/A SQUATCHY’LL FIX ITHANDY MAN – NO STATE LICENSE
LLC
ATTN: LEE ROBERT
SHONFELT
SQUATCHY’LL FIX IT LLC
4779 CHERI LYNN RD NW
ACWORTH, GA 30101
OCC041288STELLAR ADULT SOCIALSTELLAR ADULT SOCIAL05/09/2025
CLUBCLUBRECREATION SERVICE
STELLAR ADULT SOCIALD/B/A STELLAR ADULT
CLUB LLCSOCIAL CLUB
STELLAR ADULT SOCIAL
CLUB LLC
408 CARMAIN LANE
MARIETTA, GA 30064
OCC041273TANAESJA MILLGANTANAESIA MILLIGAN05/07/2025
ALL OF T LLCD/B/A TANAESJA MILLGANOCCUPATIONAL THERAPIST
ALL OF T LLC
2653 CANTON RD
MARIETTA, GA 30066
OCC041253TB MOOSE LLCAUSTIN SCHRINER05/05/2025
TB MOOSE LLCD/B/A TB MOOSE LLCHAULING CONTRACTOR
ATTN: AUSTIN SCHRINER
TB MOOSE LLC
54 MANUEL CT
MARIETTA, GA 30066
OCC041290THE UPS STOREKEYUR PATEL05/09/2025
KDAP LLCD/B/A THE UPS STOREMAIL CENTER
ATTN: KEYUR PATEL
KDAP LLC
3895 CHEROKEE ST NW, STE
06025
KENNESAW, GA 30144
OCC041262THE WILD HIBISCAN LLCCHELSEA DIXON05/05/2025
THE WILD HIBISCAN LLCD/B/A THE WILD HIBISCANRESTAURANT
LLC
ATTN: CHELSEA DIXON
THE WILD HIBISCAN LLC
2690 COBB PKWY SE, A5-341
SMYRNA, GA 30080
CON001527TRISTRUX LLCTROY WIDSTRAND05/09/2025
D/B/A TRISTRUX LLCBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
ATTN: TROY WIDSTRANDREQUIRED
473 US HIGHWAY 46
CLIFTON, NJ 07011
OCC041255TRUE BLUE REDO LLCSYDNEY CASH05/05/2025
TRUE BLUE REDO LLCD/B/A TRUE BLUE REDO LLCMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
ATTN: SYDNEY CASH
TRUE BLUE REDO LLC
1746 MILLHOUSE RUN
MARIETTA, GA 30066
OCC041256TSM VENDING LLCTIMOTHY MONAGHAN05/05/2025
TSM VENDING LLCD/B/A TSM VENDING LLCVENDING MACHINES
ATTN: TIMOTHY MONAGHAN
TSM VENDING LLC
3411 VELVET CREEK DRIVE
MARIETTA, GA 30008
OCC041269VPP LLCJOESPH GREEN05/06/2025
VIRIDI POSSESSIONEMD/B/A VPP LLCREAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
PROCURATION LLCATTN: JOESPH GREEN
VIRIDI POSSESSIONEM
PROCURATION LLC
3891 BAYS FERRY TRL
MARIETTA, GA 30062
OCC041270WELLINGTON JJOHNSON WELLINGTON05/06/2025
BOOKKEEPINGD/B/A WELLINGTON JACCOUNTING, AUDITING, AND
BOOKKEEPINGBOOKEEPING – NOT A CPA
ATTN: JOHNSON
WELLINGTON
4221 CLEARVISTA LN
ACWORTH, GA 30101
OCC041284WELLSTAR RETAILWELLSTAR MEDICAL GROUP05/08/2025
PHARMACY AT VININGSLLCCHARITABLE ORGANIZATION (NON
WELLSTAR MEDICALD/B/A WELLSTAR RETAILPROFIT)
GROUP LLCPHARMACY AT VININGS
ATTN: BUSINESS LICENSE
WELLSTAR MEDICAL GROUP
LLC
1800 PARKWAY PL STE 500
MARIETTA, GA 30067

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.

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