Check out the 42 new businesses issued licenses by Cobb County

Here are the 42 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, May 9, 2025

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License # D.B.A / Business Name Mailing Address Issue Date / SIC Description OCC041258 ACHLYS STUDIOS LLC CHRISTOPHER STROKER 05/05/2025 ACHLYS STUDIOS LLC D/B/A ACHLYS STUDIOS LLC COMPUTER SOFTWARE PREPACKAGED ATTN: CHRISTOPHER STROKER ACHLYS STUDIOS LLC 3044 LEASA CT MARIETTA, GA 30066 OCC041283 ADAS AND GO MICHAEL WICKHAM 05/08/2025 ADAS AND GO GEORGIA D/B/A ADAS AND GO AUTO INSPECTION & SERVICE LLC ATTN: MICHAEL WICKHAM ADAS AND GO GEORGIA LLC 2030 POWERS FERRY RD SE, SUITE 202 ATLANTA, GA 30339 OCC041289 ANIBAL JJ INT LLC FABIO ANIBAL FREIRE 05/09/2025 ANIBAL JJ INT LLC TEIXEIRA MARTIAL ARTS INSTRUCTION D/B/A ANIBAL JJ INT LLC ATTN: FABIO ANIBAL FREIRE TEIXEIRA ANIBAL JJ INT LLC 3200 COBB GALLERIA PKWY, SUITE 220 ATLANTA, GA 30339 OCC041282 APRIL FRESH CONCIERGE APRIL BENNETT 05/08/2025 SERVICES LLC D/B/A APRIL FRESH JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS APRIL FRESH CONCIERGE CONCIERGE SERVICES LLC & CONSTRUCTION RELATED SERVICES LLC ATTN: APRIL BENNETT APRIL FRESH CONCIERGE SERVICES LLC 7492 SPALDING DRIVE, 394 NORCROSS, GA 30092 OCC041280 ATHLETIC JOINT PHYSICAL HOOMAN NOURPARVAR 05/08/2025 THERAPY D/B/A ATHLETIC JOINT PHYSICAL THERAPIST (OCCUPATIONAL ATHLETIC JOINT LLC PHYSICAL THERAPY TAX) ATTN: HOOMAN NOURPARVAR ATHLETIC JOINT LLC 2140 FEDERAL RD ROSWELL, GA 30075 OCC041286 BOLA FOOTBALL COMPANY JENNIE M LAKIP 05/09/2025 LLC D/B/A BOLA FOOTBALL SPORTING GOODS BOLA FOOTBALL COMPANY COMPANY LLC LLC ATTN: JENNIE M LAKIP BOLA FOOTBALL COMPANY LLC 644 HOLT RD NE MARIETTA, GA 30068 OCC041268 CAO YANG YANG CAO 05/06/2025 D/B/A CAO YANG TRANSLATION SERVICE 7020 GRANDVIEW OVRLK JOHNS CREEK, GA 30097 OCC041266 CARE POINTE COMMUNITY SARRAH OBIOMA 05/06/2025 HOME LLC D/B/A CARE POINTE HEALTH AND ALLIED SERVICES CARE POINTE COMMUNITY COMMUNITY HOME LLC HOME LLC ATTN: 56 RIDGEWOOD WAY CARE POINTE COMMUNITY HOME LLC DALLAS DALLAS, GA 30132 OCC041291 CATALINO QUALITY ROBERT CATALINO 05/09/2025 CONSTRUCTION D/B/A CATALINO QUALITY HANDY MAN – NO STATE LICENSE CATALINO QUALITY CONSTRUCTION CONSTRUCTION ATTN: ROBERT CATALINO CATALINO QUALITY CONSTRUCTION 1565 HOLCOMB LAKE RD MARIETTA, GA 30062 ALC003508 COBB MARKET NADIR RASHDI 05/09/2025 TIENDA COBB LLC D/B/A COBB MARKET CONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL ATTN: NADIR RASHDI TIENDA COBB LLC 1890 S COBB DR SE, SUITE 200 MARIETTA, GA 30060 OCC041272 DUMAS TRANSPORT LLC KELSEY DUMAS 05/06/2025 DUMAS TRANSPORT LLC D/B/A DUMAS TRANSPORT WRECKER SERVICE LLC ATTN: KELSEY DUMAS DUMAS TRANSPORT LLC 2155 WENLOK TRAIL MARIETTA, GA 30066 OCC041261 EAST COBB CARTS KENNETH CRAIN 05/05/2025 EAST COBB CARTS LLC D/B/A EAST COBB CARTS RADIO, TV, AND CONSUMER ELECTRONICS ATTN: KENNETH CRAIN SALE AND SERVICE EAST COBB CARTS LLC 1804 URQUART CT MARIETTA, GA 30068 ALC003513 FAIRFIELD INN KIRIT PATEL 05/09/2025 VP HOSPITALITY LLC D/B/A FAIRFIELD INN HOTEL OR MOTEL ATTN: KIRIT PATEL VP HOSPITALITY LLC 2450 PACES FERRY RD SE ATLANTA, GA 30339 OCC041285 FENOMENAL REALTY LLC FELICIA WILKINS 05/09/2025 FENOMENAL REALTY LLC D/B/A FENOMENAL REALTY REAL ESTATE BROKERS LLC ATTN: FELICIA WILKINS FENOMENAL REALTY LLC 4330 LAURIAN DRIVE KENNESAW, GA 30144 OCC041259 GENNAIOS WILLIAM BEINE 05/05/2025 GENNAIOS LLC D/B/A GENNAIOS INSURANCE BROKER ATTN: WILLIAM BEINE GENNAIOS LLC 1725 BROWN CIR MARIETTA, GA 30066 OCC041277 HOME KITCHEN LLC DAGOGO BENSONJAJA JR 05/07/2025 HOME KITCHEN LLC D/B/A HOME KITCHEN LLC CATERING SERVICE ATTN: DAGOGO BENSONJAJA JR HOME KITCHEN LLC 2924 OLD CARRIAGE DR MARIETTA, GA 30060 OCC041264 J&M MOTORS LLC MARISSA CASTELLANO 05/05/2025 J&M MOTORS LLC D/B/A J&M MOTORS LLC AUTO DEALER – USED CARS ONLY ATTN: MARISSA CASTELLANO J&M MOTORS LLC 363 SMITH ROAD HULL, GA 30646 OCC041274 JAMES BENJAMIN T. BENJAMIN T. JAMES 05/07/2025 D/B/A JAMES BENJAMIN T. YARD MAINTENANCE ATTN: BENJAMIN T. JAMES 2856 CARNEGIE WAY MARIETTA, GA 30064 OCC041281 JENNY K SUPPLY COMPANY JENNIFER KASCSAK 05/08/2025 LLC D/B/A JENNY K SUPPLY MERCHANDISE AND SERVICE BROKER JENNY K SUPPLY COMPANY COMPANY LLC LLC ATTN: JENNIFER KASCSAK JENNY K SUPPLY COMPANY LLC 533 SMITHSTONE TRCE MARIETTA, GA 30067 OCC041279 JJ DOMINICAN SNACKS PAMELA VARGAS 05/07/2025 JJ DOMINICAN SNACKS LLC D/B/A JJ DOMINICAN SNACKS RESTAURANT ATTN: PAMELA VARGAS JJ DOMINICAN SNACKS LLC 1010 WINTERSET PKWY MARIETTA, GA 30067 OCC041276 KATHY BUSSEY DESIGN KATHY BUSSEY 05/07/2025 CONSULTING D/B/A KATHY BUSSEY CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT DESIGN CONSULTING ATTN: KATHY BUSSEY 4297 BRISTLECONE DRIVE MARIETTA, GA 30064 OCC041263 MARIETTA DONUTS PHANITH CHHEAV 05/05/2025 MARIETTA DONUTS PC2 LLC D/B/A MARIETTA DONUTS BAKERY – RETAIL ATTN: PHANITH CHHEAV MARIETTA DONUTS PC2 LLC 2520 E PIEDMONT RD, SUITE 122 MARIETTA, GA 30062 OCC041275 NAWROZ ALI NOORI NAWROZ ALI NOORI 05/07/2025 A TO Z EXPRESS SUPPLY D/B/A NAWROZ ALI NOORI WHOLESALE – PLASTIC MATERIALS LLC ATTN: NAWROZ ALI NOORI A TO Z EXPRESS SUPPLY LLC 3630 CANTON RD MARIETTA, GA 30066 OCC041265 NEW ASIAN TASTE LLC FENG LIN 05/05/2025 NEW ASIAN TASTE LLC D/B/A NEW ASIAN TASTE LLC RESTAURANT ATTN: FENG LIN NEW ASIAN TASTE LLC 1701 OLD CANTON RD MARIETTA, GA 30062 OCC041260 ONCE UPON A JOURNEY JESSICA ZHEZHEVA 05/05/2025 LLC D/B/A ONCE UPON A TRAVEL AGENCY ONCE UPON A JOURNEY JOURNEY LLC LLC ATTN: JESSICA ZHEZHEVA ONCE UPON A JOURNEY LLC 4081 AUDUBON DR MARIETTA, GA 30068 OCC041287 PROCESS FOOTBALL JENNIE M LAKIP 05/09/2025 COMPANY LLC D/B/A PROCESS FOOTBALL SOCCER CLUB PROCESS FOOTBALL COMPANY LLC COMPANY LLC ATTN: JENNIE M LAKIP PROCESS FOOTBALL COMPANY LLC 644 HOLT RD NE MARIETTA, GA 30068 OCC041254 ROADRANGER MOBILE BRANDON HALLMAN 05/05/2025 AUTO REPAIR LLC D/B/A ROADRANGER MOBILE AUTO REPAIR – MOBILE ROADRANGER MOBILE AUTO REPAIR LLC AUTO REPAIR LLC ATTN: BRANDON HALLMAN ROADRANGER MOBILE AUTO REPAIR LLC 5086 CHERRY LANE POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC041267 SHARON BROXTON BROXTON SHARON 05/06/2025 D/B/A SHARON BROXTON CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL ATTN: BROXTON SHARON 1005 KINGSBRIDGE VIEW POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC041278 SOUTHWEST TREE SANTOS AYALA ALBERTO 05/07/2025 PROFESSIONALS LLC D/B/A SOUTHWEST TREE TREE TRIMMING SERVICE SOUTHWEST TREE PROFESSIONALS LLC PROFESSIONALS LLC ATTN: SANTOS AYALA ALBERTO SOUTHWEST TREE PROFESSIONALS LLC 2497 FAIRFIELD CT SW MARIETTA, GA 30064 OCC041251 SPRINTURF JUSTIN REDDY 05/06/2025 SPRINTURF LLC D/B/A SPRINTURF LANDSCAPING CONTRACTOR ATTN: LICENSES SPRINTURF LLC 146 FAIRCHILD ST, STE 150 DANIEL ISLAND, SC 29492 OCC041257 SQUATCHY’LL FIX IT LLC LEE ROBERT SHONFELT 05/05/2025 SQUATCHY’LL FIX IT LLC D/B/A SQUATCHY’LL FIX IT HANDY MAN – NO STATE LICENSE LLC ATTN: LEE ROBERT SHONFELT SQUATCHY’LL FIX IT LLC 4779 CHERI LYNN RD NW ACWORTH, GA 30101 OCC041288 STELLAR ADULT SOCIAL STELLAR ADULT SOCIAL 05/09/2025 CLUB CLUB RECREATION SERVICE STELLAR ADULT SOCIAL D/B/A STELLAR ADULT CLUB LLC SOCIAL CLUB STELLAR ADULT SOCIAL CLUB LLC 408 CARMAIN LANE MARIETTA, GA 30064 OCC041273 TANAESJA MILLGAN TANAESIA MILLIGAN 05/07/2025 ALL OF T LLC D/B/A TANAESJA MILLGAN OCCUPATIONAL THERAPIST ALL OF T LLC 2653 CANTON RD MARIETTA, GA 30066 OCC041253 TB MOOSE LLC AUSTIN SCHRINER 05/05/2025 TB MOOSE LLC D/B/A TB MOOSE LLC HAULING CONTRACTOR ATTN: AUSTIN SCHRINER TB MOOSE LLC 54 MANUEL CT MARIETTA, GA 30066 OCC041290 THE UPS STORE KEYUR PATEL 05/09/2025 KDAP LLC D/B/A THE UPS STORE MAIL CENTER ATTN: KEYUR PATEL KDAP LLC 3895 CHEROKEE ST NW, STE 06025 KENNESAW, GA 30144 OCC041262 THE WILD HIBISCAN LLC CHELSEA DIXON 05/05/2025 THE WILD HIBISCAN LLC D/B/A THE WILD HIBISCAN RESTAURANT LLC ATTN: CHELSEA DIXON THE WILD HIBISCAN LLC 2690 COBB PKWY SE, A5-341 SMYRNA, GA 30080 CON001527 TRISTRUX LLC TROY WIDSTRAND 05/09/2025 D/B/A TRISTRUX LLC BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE ATTN: TROY WIDSTRAND REQUIRED 473 US HIGHWAY 46 CLIFTON, NJ 07011 OCC041255 TRUE BLUE REDO LLC SYDNEY CASH 05/05/2025 TRUE BLUE REDO LLC D/B/A TRUE BLUE REDO LLC MERCHANDISE AND SERVICE BROKER ATTN: SYDNEY CASH TRUE BLUE REDO LLC 1746 MILLHOUSE RUN MARIETTA, GA 30066 OCC041256 TSM VENDING LLC TIMOTHY MONAGHAN 05/05/2025 TSM VENDING LLC D/B/A TSM VENDING LLC VENDING MACHINES ATTN: TIMOTHY MONAGHAN TSM VENDING LLC 3411 VELVET CREEK DRIVE MARIETTA, GA 30008 OCC041269 VPP LLC JOESPH GREEN 05/06/2025 VIRIDI POSSESSIONEM D/B/A VPP LLC REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT PROCURATION LLC ATTN: JOESPH GREEN VIRIDI POSSESSIONEM PROCURATION LLC 3891 BAYS FERRY TRL MARIETTA, GA 30062 OCC041270 WELLINGTON J JOHNSON WELLINGTON 05/06/2025 BOOKKEEPING D/B/A WELLINGTON J ACCOUNTING, AUDITING, AND BOOKKEEPING BOOKEEPING – NOT A CPA ATTN: JOHNSON WELLINGTON 4221 CLEARVISTA LN ACWORTH, GA 30101 OCC041284 WELLSTAR RETAIL WELLSTAR MEDICAL GROUP 05/08/2025 PHARMACY AT VININGS LLC CHARITABLE ORGANIZATION (NON WELLSTAR MEDICAL D/B/A WELLSTAR RETAIL PROFIT) GROUP LLC PHARMACY AT VININGS ATTN: BUSINESS LICENSE WELLSTAR MEDICAL GROUP LLC 1800 PARKWAY PL STE 500 MARIETTA, GA 30067

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.