New businesses licensed by Cobb County over the seven days ending Friday June 20

Here are the 51 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, June 20, 2025.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License # D.B.A / Business Name Mailing Address Issue Date / SIC Description OCC041533 1511 SOUTH COBB DRIVE KHALED OSMAN 06/18/2025 BUILDING OWNER D/B/A 1511 SOUTH COBB OFFICE SPACE RENTAL OSMAN PROPERTIES DRIVE BUILDING OWNER ATTN: KHALED OSMAN OSMAN PROPERTIES 3045 SUNLIGHT DRIVE MARIETTA, GA 30060 CON001598 AAPCO SOUTHEAST RICHARD DOBNER 06/16/2025 AAPCO SOUTHEAST INC D/B/A AAPCO SOUTHEAST BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE ATTN: RICHARD DOBNER REQUIRED AAPCO SOUTHEAST INC 506 WEBB RD CONCORD, NC 28025 OCC041551 ALI FOOT & ANKLE EVELYN ANN HEWELL 06/20/2025 ALI FOOT & ANKLE LLC D/B/A ALI FOOT & ANKLE PODIATRIST (OCCUPATIONAL TAX) ATTN: FINANCE ALI FOOT & ANKLE LLC 1975 HIGHWAY 54 W, STE 205 PEACHTREE CITY, GA 30269 OCC041524 ATLANTA AESTHETICS AND YESENIA REYES 06/17/2025 PERMANT MAKEUP D/B/A ATLANTA AESTHETICS ESTHETICIAN ATLANTA AESTHETICS AND AND PERMANT MAKEUP PERMANT MAKEUP LLC ATTN: YESENIA REYES ATLANTA AESTHETICS AND PERMANT MAKEUP LLC 240 VICTORIAN CIR DALLAS, GA 30157 OCC041521 AUDACITY CAR ABDUL LATEEF OLUBAJO 06/17/2025 DEALERSHIP D/B/A AUDACITY CAR AUTO DEALER – USED CARS ONLY AUDACITY ENTERPRISES DEALERSHIP LLC ATTN: ABDUL LATEEF OLUBAJO AUDACITY ENTERPRISES LLC 3312 APRIL ST SAVANNAH, GA 31404 OCC041534 AUTOLANTA BEHDAD NIKAEEN 06/18/2025 AUTOLANTA AUTOMOTIVE D/B/A AUTOLANTA AUTO DEALER – USED CARS ONLY GROUP LLC ATTN: BEHDAD NIKAEEN AUTOLANTA AUTOMOTIVE GROUP LLC 4757 CANTON RD, SUITE 218A MARIETTA, GA 30066 OCC041532 AUTOMAN AUTO SALES MEDHAT YASSA 06/18/2025 AUTOMAN AUTO SALES LLC D/B/A AUTOMAN AUTO SALES AUTO DEALER – USED CARS ONLY ATTN: MEDHAT YASSA AUTOMAN AUTO SALES LLC 3045 SUNLIGHT DRIVE AUSTELL, GA 30106 OCC041552 BECOMING PLANTY CHERYL ISENHOUR 06/20/2025 BECOMING PLANTY LLC D/B/A BECOMING PLANTY MERCHANDISE AND SERVICE BROKER ATTN: CHERYL ISENHOUR BECOMING PLANTY LLC 2618 SHADOW WOODS CIR MARIETTA, GA 30062 OCC041539 BLACK GIRL THERAPY MCKAYLA MILAM 06/20/2025 PODCAST LLC D/B/A BLACK GIRL THERAPY ENTERTAINMENT SERVICE BLACK GIRL THERAPY PODCAST LLC PODCAST LLC ATTN: MCKAYLA MILAM BLACK GIRL THERAPY PODCAST LLC 1183 HILLSIDE GREEN WAY POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC041540 BLACK GIRL THERAPY MCKAYLA MILAM 06/20/2025 PUBLISHING LLC D/B/A BLACK GIRL THERAPY PUBLISHER – BOOKS BLACK GIRL THERAPY PUBLISHING LLC PUBLISHING LLC ATTN: MCKAYLA MILAM BLACK GIRL THERAPY PUBLISHING LLC 1183 HILLSIDE GREEN WAY POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC041512 BOSWELL FLORAL & ASHLEY SILVA 06/16/2025 DESIGN CO D/B/A BOSWELL FLORAL & ENTERTAINMENT, MEETING, & SPECIAL SB COLLECTIVE LLC DESIGN CO EVENT ORGANIZER ATTN: ASHLEY SILVA SB COLLECTIVE LLC 1368 WOODMILL TRACE POWDERSPRINGS, GA 30127 OCC041573 BRIDGES & PATHWAYS MISTY BROOKS 06/20/2025 MATERNITY HOMES D/B/A BRIDGES & PATHWAYS CHARITABLE ORGANIZATION (NON BRIDGES & PATHWAYS INC MATERNITY HOMES PROFIT) ATTN: MISTY BROOKS BRIDGES & PATHWAYS INC 1615 COBB PKWY N, APT C12 MARIETTA, GA 30062 OCC041519 BRIOTIX HEALTH CHRIS READING 06/16/2025 BRIOTIX HEALTH LIMITED D/B/A BRIOTIX HEALTH JOB & SKILL TRAINING & COUNSELING PARTNERSHIP ATTN: CHRIS READING BRIOTIX HEALTH LIMITED PARTNERSHIP 1300 W. SAM HOUSTON PKWY S, STE 300 HOUSTON, TX 30144 OCC041515 CONNIE’S KITCHEN CONSTANCE SETTLE 06/16/2025 GARDENS D/B/A CONNIE’S KITCHEN CONSULTANT – EDUCATION GARDENS ATTN: CONSTANCE F SETTLE 607 JOEL DRIVE MARIETTA, GA 30066 OCC041513 COVENANT HEALTHCARE ELSIE ALLEN 06/16/2025 SERVICES LLC D/B/A COVENANT HEALTH AND ALLIED SERVICES COVENANT HEALTHCARE HEALTHCARE SERVICES LLC SERVICES LLC ATTN: ELSIE ALLEN COVENANT HEALTHCARE SERVICES LLC 4811 CHASEBROOK DRIVE POWDER SPRINGS, GA 30127 CON001599 DONALD R BORG RICHARD DOBNER 06/18/2025 CONSTRUCTION CO D/B/A DONALD R BORG BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE DONALD R BORG CONSTRUCTION CO REQUIRED CONSTRUCTION CO INC ATTN: MELANIE SKAROSI DONALD R BORG CONSTRUCTION CO INC 930 MORSE AVE SCHAUMBURG, IL 60193 OCC041547 DUCKS BURGER BAR DOUGLAS SILVA 06/20/2025 DUCKS BURGER BAR LLC D/B/A DUCKS BURGER BAR RESTAURANT ATTN: DOUGLAS SILVA DUCKS BURGER BAR LLC 2100 ROSWELL RD, SUITE 2114 MARIETTA, GA 30062 OCC041520 EINSTEIN BROS BAGELS SCOTT KENNEDY 06/16/2025 EINSTEIN AND NOAH CORP D/B/A EINSTEIN BROS RESTAURANT BAGELS ATTN: SCOTT KENNEDY EINSTEIN AND NOAH CORP 3900 LAKE BREEZE AVE N BROOKLYN CENTER, MN 55429 OCC041518 ERRICA’S TREASURES LLC ERRICA CAMPER 06/17/2025 ERRICA’S TREASURES LLC D/B/A ERRICA’S TREASURES JEWELRY CUSTOM MADE LLC ATTN: ERRICA CAMPER ERRICA’S TREASURES LLC 2400 HERODIAN WAY, STE 224 SMYRNA, GA 30080 OCC041554 ESTORIA WELLNESS LLC MELANIE KELSEY 06/20/2025 ESTORIA WELLNESS LLC D/B/A ESTORIA WELLNESS MEDICAL CLINIC LLC ATTN: MELANIE KELSEY ESTORIA WELLNESS LLC 4300 PACES FERRY RD SE, SUITE 500 ATLANTA, GA 30339 OCC041570 FAIRSQUARE FRANCK FATRAS 06/20/2025 FAIRSQUARE INC D/B/A FAIRSQUARE HOLDING COMPANY (DELAWARE) ATTN: DAVID GILBERT FAIRSQUARE INC (DELAWARE) 4380 LA JOLLA VILLAGE DR SAN DIEGO, CA 92122 OCC041522 FIRST TEAM DECKS & STEVEN TIFLIN 06/17/2025 REMODELING LLC D/B/A FIRST TEAM DECKS & HANDY MAN – NO STATE LICENSE FIRST TEAM DECKS & REMODELING LLC REMODELING LLC ATTN: STEVEN TIFLIN FIRST TEAM DECKS & REMODELING LLC 657 OLD MOUNTAIN ROAD MARIETTA, GA 30064 OCC041529 FRAMEWORK SOLUTIONS BEAUVYON SWAIN 06/17/2025 LLC D/B/A FRAMEWORK MERCHANDISE AND SERVICE BROKER FRAMEWORK SOLUTIONS SOLUTIONS LLC LLC ATTN: BEAUVYON SWAIN FRAMEWORK SOLUTIONS LLC 4661 HIRAM LITHIA SPRINGS POWDERSRPINGS, GA 30127 OCC041531 FUELED BY FAITH VENDING SCOTT MORING 06/18/2025 MORING ENTERPRISES INC D/B/A FUELED BY FAITH VENDING MACHINES VENDING ATTN: SCOTT MORING MORING ENTERPRISES INC 2754 PRADO LN MARIETTA, GA 30066 OCC041528 GOLD BRAIN ANGEL MATA 06/17/2025 CONSTRUCTION LLC D/B/A GOLD BRAIN BRICK MASON, STONE, CONCRETE BLOCK GOLD BRAIN CONSTRUCTION LLC & CONCRETE TILE CONTRACTOR CONSTRUCTION LLC ATTN: ANGEL MATA GOLD BRAIN CONSTRUCTION LLC 887 SCOTT LN MARIETTA, GA 30008 OCC041545 HOLY KETO PIES LLC MARK BOOKER 06/20/2025 HOLY KETO PIES LLC D/B/A HOLY KETO PIES LLC COTTAGE FOOD ATTN: MARK BOOKER HOLY KETO PIES LLC 679 MOZLEY DRIVE SMYRNA, GA 30080 OCC041541 JECNIX MANAGEMENT JOSEPHINE CABENA 06/20/2025 D/B/A JECNIX MANAGEMENT GRAPHICS ARTS & DESIGN ATTN: JOSEPHINE CABENA 3660 CANTON RD, SUITE 110 MARIETTA, GA 30066 OCC041536 KERMIT TYLER’S PAINTING KERMIT TYLER 06/18/2025 D/B/A KERMIT TYLER’S HANDY MAN – NO STATE LICENSE PAINTING ATTN: KERMIT TYLER 4772 SURREY RD ROSWELL, GA 30075 OCC041537 KILGORE LLOYD LLOYD KILGORE 06/20/2025 D/B/A KILGORE LLOYD BASKETBALL INSTRUCTION ATTN: LLOYD KILGORE 4802 DAVITT CT ACWORTH, GA 30102 ALC003527 MAYAN KITCHEN GABRIELA SALAS GUILLEN 06/18/2025 MAYAN KITCHEN LLC D/B/A MAYAN KITCHEN RESTAURANT ATTN: LETZI VILLALOBOS SALAS MAYAN KITCHEN LLC 2595 SANDY PLAINS RD, SUITE 101 MARIETTA, GA 30066 OCC041535 NOBIS-HIGHLIGHT DAVE WARD 06/18/2025 SOLUTIONS JV LLC D/B/A NOBIS-HIGHLIGHT JOB & SKILL TRAINING & COUNSELING NOBIS-HIGHLIGHT SOLUTIONS JV LLC SOLUTIONS JV LLC ATTN: DAVE WARD NOBIS-HIGHLIGHT SOLUTIONS JV LLC 240 INTERSTATE NORTH PKWY ATLANTA, GA 30339 CON001600 OGC LLC BLAKE OYLER 06/17/2025 OGC LLC D/B/A OGC LLC BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE ATTN: BLAKE OYLER REQUIRED OGC LLC 2572 BAVARIA CT MARIETTA, GA 30062 OCC041549 OZIAS CARE SOLUTIONS OZIAS CARE SOLUTIONS LLC 06/20/2025 LLC D/B/A OZIAS CARE HEALTH AND ALLIED SERVICES OZIAS CARE SOLUTIONS SOLUTIONS LLC LLC OZIAS CARE SOLUTIONS LLC 52 GRAMPIAN WAY MARIETTA, GA 30008 OCC041569 PCG RENTS DWAYNE EDDE 06/20/2025 PCG RENTS LLC D/B/A PCG RENTS REAL ESTATE RENTING AND LEASING ATTN: DWAYNE EDDE AGENCY PCG RENTS LLC 4071 FAMBROUGH DR POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC041553 PLANET HOME LENDING LICENSING 06/20/2025 PLANET HOME LENDING D/B/A PLANET HOME MORTGAGE COMPANY LLC LENDING ATTN: LICENSING PLANET HOME LENDING LLC 11000 BROKEN LAND PKWY, STE 200 COLUMBIA, MD 21044 OCC041538 PREMIER CONCIERGE CARE STEVEN LENHARD MD 06/20/2025 OF ATLANTA D/B/A PREMIER CONCIERGE MEDICAL CLINIC PREMIER CONCIERGE CARE CARE OF ATLANTA OF ATLANTA ATTN: STEVEN LENHARD MD PREMIER CONCIERGE CARE OF ATLANTA 3225 CUMBERLAND BLVD, SUITE 550 ATLANTA, GA 30339 OCC041542 REQUEST BOUTIQUE GABRIEL SALAZAR 06/20/2025 REQUEST ENTERPRISES D/B/A REQUEST BOUTIQUE CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL LLC ATTN: GABRIEL SALAZAR REQUEST ENTERPRISES LLC 1963 BEESON ROAD KERNERSVILLE, NC 27284 OCC041565 ROCHE DIAGNOSTICS BRAD MOORE 06/20/2025 CORPORATION D/B/A ROCHE DIAGNOSTICS WHOLESALE – MEDICAL EQUIPMENT & CORPORATION SUPPLIES ATTN: LICENSING 5311 E COVE NE INDIANAPOLIS, IN 46256 OCC041527 S J COUNSELING LLC SUSAN CLIFTON 06/17/2025 S J COUNSELING LLC D/B/A S J COUNSELING LLC FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING ATTN: SUSAN CLIFTON S J COUNSELING LLC 2855 CRESCENT PKWY SE, APT 463 ATLANTA, GA 30339 OCC041526 SALON CKIM II CHANELLE KIMBROUGH 06/17/2025 SALON CKIM II LLC D/B/A SALON CKIM II BARBER SHOP ATTN: CHANELLE KIMBROUGH SALON CKIM II LLC 3145 LANDINGTON DRIVE AUSTELL, GA 30106 OCC041523 SANDERS NAVIDAD NAVIDAD SANDERS 06/16/2025 D/B/A SANDERS NAVIDAD BEAUTICIAN ATTN: NAVIDAD SANDERS 635 LAKE DRIVE, STE 500 MARIETTA, GA 30064 OCC041546 SCDESIGN SUSAN COLLINS 06/20/2025 D/B/A SCDESIGN INTERIOR DESIGN ATTN: SUSAN COLLINS 3727 HIGH GREEN DR MARIETTA, GA 30068 OCC041544 SOLEIL HYDRATION & SPA DANIELLE BROADNAX 06/20/2025 LLC D/B/A SOLEIL HYDRATION & MEDICAL CLINIC SOLEIL HYDRATION & SPA SPA LLC LLC ATTN: DANIELLE BROADNAX SOLEIL HYDRATION & SPA LLC 1320 ROSEN ROAD BROOKHAVEN, GA 30319 OCC041511 SORIANO SIGNATURE ALAN SORIANO SANABRIA 06/16/2025 AUTOS LLC D/B/A SORIANO SIGNATURE AUTO DEALER – USED CARS ONLY SORIANO SIGNATURE AUTOS LLC AUTOS LLC ATTN: ALAN SORIANO SANABRIA SORIANO SIGNATURE AUTOS LLC 4757 CANTON RD, SUITE 213 MARIETTA, GA 30188 OCC041517 STELLA D. CRUZ STELLA D. CRUZ RODRIGUEZ 06/16/2025 RODRIGUEZ D/B/A STELLA D. CRUZ PSYCHOTHERAPIST (OCCUPATIONAL TAX) KINSTUGI INTEGRATIVE RODRIGUEZ PSYCHOTHERAPY LLC ATTN: STELLA D. CRUZ RODRIGUEZ KINSTUGI INTEGRATIVE PSYCHOTHERAPY LLC 1025 VETERANS MEMORIAL HWY SE PMB 1222, SUITE 660 MABLETON, GA 30126 OCC041550 SUPER MOM CLEANING ALEJANDRA CHURCH 06/20/2025 SERVICES LLC D/B/A SUPER MOM CLEANING JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS SUPER MOM CLEANING SERVICES LLC & CONSTRUCTION RELATED SERVICES LLC ATTN: ALEJANDRA CHURCH SUPER MOM CLEANING SERVICES LLC 3939 DUNBARTON WAY ROWSELL, GA 30075 OCC041548 THE ROYAL HAVEN LLC MERCEDES MITCHELL 06/20/2025 THE ROYAL HAVEN LLC D/B/A THE ROYAL HAVEN LLC FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING ATTN: MERCEDES MITCHELL THE ROYAL HAVEN LLC 1640 POWERS FERRY RD BLDG 11, SUITE 303 MARIETTA, GA 30067 OCC041530 TOGETHER METALS CASEY KENNEDY 06/18/2025 TOGETHER METALS LLC D/B/A TOGETHER METALS WELDING CONTRACTOR ATTN: CASEY KENNEDY TOGETHER METALS LLC 3287 SPRINGWATER CT MARIETTA, GA 30064 OCC041555 TPC POOLS AND SPAS TOMMY POWERS 06/20/2025 TPC POOLS AND SPAS LLC D/B/A TPC POOLS AND SPAS SWIMMING POOL CONTRACTOR ATTN: TOMMY POWERS TPC POOLS AND SPAS LLC 2706 STILESBORO LN NW ACWORTH, GA 30101 OCC041525 TRANSFORM FLOORS LLC YOSELIN VASQUEZ 06/17/2025 TRANSFORM FLOORS LLC D/B/A TRANSFORM FLOORS FLOOR COVERING CONTRACTOR LLC (FLOORING) ATTN: YOSELIN VASQUEZ TRANSFORM FLOORS LLC 411 WINSTON RD SW MARIETTA, GA 30008 OCC041572 VANGUARD PROPERTY JOHN MORGAN 06/20/2025 MANAGEMENT D/B/A VANGUARD PROPERTY REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT VANGUARD PROPERTY MANAGEMENT MANAGEMENT INC ATTN: JOHN MORGAN VANGUARD PROPERTY MANAGEMENT INC 1000 PARKWOOD CIR SE, STE 315 ATLANTA, GA 30339

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.