New businesses licensed by Cobb County over the seven days ending Friday June 20

Here are the 51 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, June 20, 2025.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Mailing Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC041533
|1511 SOUTH COBB DRIVE
|KHALED OSMAN
|06/18/2025
|BUILDING OWNER
|D/B/A 1511 SOUTH COBB
|OFFICE SPACE RENTAL
|OSMAN PROPERTIES
|DRIVE BUILDING OWNER
|ATTN: KHALED OSMAN
|OSMAN PROPERTIES
|3045 SUNLIGHT DRIVE
|MARIETTA, GA 30060
|CON001598
|AAPCO SOUTHEAST
|RICHARD DOBNER
|06/16/2025
|AAPCO SOUTHEAST INC
|D/B/A AAPCO SOUTHEAST
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|ATTN: RICHARD DOBNER
|REQUIRED
|AAPCO SOUTHEAST INC
|506 WEBB RD
|CONCORD, NC 28025
|OCC041551
|ALI FOOT & ANKLE
|EVELYN ANN HEWELL
|06/20/2025
|ALI FOOT & ANKLE LLC
|D/B/A ALI FOOT & ANKLE
|PODIATRIST (OCCUPATIONAL TAX)
|ATTN: FINANCE
|ALI FOOT & ANKLE LLC
|1975 HIGHWAY 54 W, STE 205
|PEACHTREE CITY, GA 30269
|OCC041524
|ATLANTA AESTHETICS AND
|YESENIA REYES
|06/17/2025
|PERMANT MAKEUP
|D/B/A ATLANTA AESTHETICS
|ESTHETICIAN
|ATLANTA AESTHETICS AND
|AND PERMANT MAKEUP
|PERMANT MAKEUP LLC
|ATTN: YESENIA REYES
|ATLANTA AESTHETICS AND
|PERMANT MAKEUP LLC
|240 VICTORIAN CIR
|DALLAS, GA 30157
|OCC041521
|AUDACITY CAR
|ABDUL LATEEF OLUBAJO
|06/17/2025
|DEALERSHIP
|D/B/A AUDACITY CAR
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|AUDACITY ENTERPRISES
|DEALERSHIP
|LLC
|ATTN: ABDUL LATEEF
|OLUBAJO
|AUDACITY ENTERPRISES LLC
|3312 APRIL ST
|SAVANNAH, GA 31404
|OCC041534
|AUTOLANTA
|BEHDAD NIKAEEN
|06/18/2025
|AUTOLANTA AUTOMOTIVE
|D/B/A AUTOLANTA
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|GROUP LLC
|ATTN: BEHDAD NIKAEEN
|AUTOLANTA AUTOMOTIVE
|GROUP LLC
|4757 CANTON RD, SUITE 218A
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041532
|AUTOMAN AUTO SALES
|MEDHAT YASSA
|06/18/2025
|AUTOMAN AUTO SALES LLC
|D/B/A AUTOMAN AUTO SALES
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|ATTN: MEDHAT YASSA
|AUTOMAN AUTO SALES LLC
|3045 SUNLIGHT DRIVE
|AUSTELL, GA 30106
|OCC041552
|BECOMING PLANTY
|CHERYL ISENHOUR
|06/20/2025
|BECOMING PLANTY LLC
|D/B/A BECOMING PLANTY
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|ATTN: CHERYL ISENHOUR
|BECOMING PLANTY LLC
|2618 SHADOW WOODS CIR
|MARIETTA, GA 30062
|OCC041539
|BLACK GIRL THERAPY
|MCKAYLA MILAM
|06/20/2025
|PODCAST LLC
|D/B/A BLACK GIRL THERAPY
|ENTERTAINMENT SERVICE
|BLACK GIRL THERAPY
|PODCAST LLC
|PODCAST LLC
|ATTN: MCKAYLA MILAM
|BLACK GIRL THERAPY
|PODCAST LLC
|1183 HILLSIDE GREEN WAY
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC041540
|BLACK GIRL THERAPY
|MCKAYLA MILAM
|06/20/2025
|PUBLISHING LLC
|D/B/A BLACK GIRL THERAPY
|PUBLISHER – BOOKS
|BLACK GIRL THERAPY
|PUBLISHING LLC
|PUBLISHING LLC
|ATTN: MCKAYLA MILAM
|BLACK GIRL THERAPY
|PUBLISHING LLC
|1183 HILLSIDE GREEN WAY
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC041512
|BOSWELL FLORAL &
|ASHLEY SILVA
|06/16/2025
|DESIGN CO
|D/B/A BOSWELL FLORAL &
|ENTERTAINMENT, MEETING, & SPECIAL
|SB COLLECTIVE LLC
|DESIGN CO
|EVENT ORGANIZER
|ATTN: ASHLEY SILVA
|SB COLLECTIVE LLC
|1368 WOODMILL TRACE
|POWDERSPRINGS, GA 30127
|OCC041573
|BRIDGES & PATHWAYS
|MISTY BROOKS
|06/20/2025
|MATERNITY HOMES
|D/B/A BRIDGES & PATHWAYS
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|BRIDGES & PATHWAYS INC
|MATERNITY HOMES
|PROFIT)
|ATTN: MISTY BROOKS
|BRIDGES & PATHWAYS INC
|1615 COBB PKWY N, APT C12
|MARIETTA, GA 30062
|OCC041519
|BRIOTIX HEALTH
|CHRIS READING
|06/16/2025
|BRIOTIX HEALTH LIMITED
|D/B/A BRIOTIX HEALTH
|JOB & SKILL TRAINING & COUNSELING
|PARTNERSHIP
|ATTN: CHRIS READING
|BRIOTIX HEALTH LIMITED
|PARTNERSHIP
|1300 W. SAM HOUSTON PKWY
|S, STE 300
|HOUSTON, TX 30144
|OCC041515
|CONNIE’S KITCHEN
|CONSTANCE SETTLE
|06/16/2025
|GARDENS
|D/B/A CONNIE’S KITCHEN
|CONSULTANT – EDUCATION
|GARDENS
|ATTN: CONSTANCE F SETTLE
|607 JOEL DRIVE
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041513
|COVENANT HEALTHCARE
|ELSIE ALLEN
|06/16/2025
|SERVICES LLC
|D/B/A COVENANT
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|COVENANT HEALTHCARE
|HEALTHCARE SERVICES LLC
|SERVICES LLC
|ATTN: ELSIE ALLEN
|COVENANT HEALTHCARE
|SERVICES LLC
|4811 CHASEBROOK DRIVE
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|CON001599
|DONALD R BORG
|RICHARD DOBNER
|06/18/2025
|CONSTRUCTION CO
|D/B/A DONALD R BORG
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|DONALD R BORG
|CONSTRUCTION CO
|REQUIRED
|CONSTRUCTION CO INC
|ATTN: MELANIE SKAROSI
|DONALD R BORG
|CONSTRUCTION CO INC
|930 MORSE AVE
|SCHAUMBURG, IL 60193
|OCC041547
|DUCKS BURGER BAR
|DOUGLAS SILVA
|06/20/2025
|DUCKS BURGER BAR LLC
|D/B/A DUCKS BURGER BAR
|RESTAURANT
|ATTN: DOUGLAS SILVA
|DUCKS BURGER BAR LLC
|2100 ROSWELL RD, SUITE
|2114
|MARIETTA, GA 30062
|OCC041520
|EINSTEIN BROS BAGELS
|SCOTT KENNEDY
|06/16/2025
|EINSTEIN AND NOAH CORP
|D/B/A EINSTEIN BROS
|RESTAURANT
|BAGELS
|ATTN: SCOTT KENNEDY
|EINSTEIN AND NOAH CORP
|3900 LAKE BREEZE AVE N
|BROOKLYN CENTER, MN
|55429
|OCC041518
|ERRICA’S TREASURES LLC
|ERRICA CAMPER
|06/17/2025
|ERRICA’S TREASURES LLC
|D/B/A ERRICA’S TREASURES
|JEWELRY CUSTOM MADE
|LLC
|ATTN: ERRICA CAMPER
|ERRICA’S TREASURES LLC
|2400 HERODIAN WAY, STE
|224
|SMYRNA, GA 30080
|OCC041554
|ESTORIA WELLNESS LLC
|MELANIE KELSEY
|06/20/2025
|ESTORIA WELLNESS LLC
|D/B/A ESTORIA WELLNESS
|MEDICAL CLINIC
|LLC
|ATTN: MELANIE KELSEY
|ESTORIA WELLNESS LLC
|4300 PACES FERRY RD SE,
|SUITE 500
|ATLANTA, GA 30339
|OCC041570
|FAIRSQUARE
|FRANCK FATRAS
|06/20/2025
|FAIRSQUARE INC
|D/B/A FAIRSQUARE
|HOLDING COMPANY
|(DELAWARE)
|ATTN: DAVID GILBERT
|FAIRSQUARE INC
|(DELAWARE)
|4380 LA JOLLA VILLAGE DR
|SAN DIEGO, CA 92122
|OCC041522
|FIRST TEAM DECKS &
|STEVEN TIFLIN
|06/17/2025
|REMODELING LLC
|D/B/A FIRST TEAM DECKS &
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|FIRST TEAM DECKS &
|REMODELING LLC
|REMODELING LLC
|ATTN: STEVEN TIFLIN
|FIRST TEAM DECKS &
|REMODELING LLC
|657 OLD MOUNTAIN ROAD
|MARIETTA, GA 30064
|OCC041529
|FRAMEWORK SOLUTIONS
|BEAUVYON SWAIN
|06/17/2025
|LLC
|D/B/A FRAMEWORK
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|FRAMEWORK SOLUTIONS
|SOLUTIONS LLC
|LLC
|ATTN: BEAUVYON SWAIN
|FRAMEWORK SOLUTIONS
|LLC
|4661 HIRAM LITHIA SPRINGS
|POWDERSRPINGS, GA 30127
|OCC041531
|FUELED BY FAITH VENDING
|SCOTT MORING
|06/18/2025
|MORING ENTERPRISES INC
|D/B/A FUELED BY FAITH
|VENDING MACHINES
|VENDING
|ATTN: SCOTT MORING
|MORING ENTERPRISES INC
|2754 PRADO LN
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041528
|GOLD BRAIN
|ANGEL MATA
|06/17/2025
|CONSTRUCTION LLC
|D/B/A GOLD BRAIN
|BRICK MASON, STONE, CONCRETE BLOCK
|GOLD BRAIN
|CONSTRUCTION LLC
|& CONCRETE TILE CONTRACTOR
|CONSTRUCTION LLC
|ATTN: ANGEL MATA
|GOLD BRAIN CONSTRUCTION
|LLC
|887 SCOTT LN
|MARIETTA, GA 30008
|OCC041545
|HOLY KETO PIES LLC
|MARK BOOKER
|06/20/2025
|HOLY KETO PIES LLC
|D/B/A HOLY KETO PIES LLC
|COTTAGE FOOD
|ATTN: MARK BOOKER
|HOLY KETO PIES LLC
|679 MOZLEY DRIVE
|SMYRNA, GA 30080
|OCC041541
|JECNIX MANAGEMENT
|JOSEPHINE CABENA
|06/20/2025
|D/B/A JECNIX MANAGEMENT
|GRAPHICS ARTS & DESIGN
|ATTN: JOSEPHINE CABENA
|3660 CANTON RD, SUITE 110
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041536
|KERMIT TYLER’S PAINTING
|KERMIT TYLER
|06/18/2025
|D/B/A KERMIT TYLER’S
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|PAINTING
|ATTN: KERMIT TYLER
|4772 SURREY RD
|ROSWELL, GA 30075
|OCC041537
|KILGORE LLOYD
|LLOYD KILGORE
|06/20/2025
|D/B/A KILGORE LLOYD
|BASKETBALL INSTRUCTION
|ATTN: LLOYD KILGORE
|4802 DAVITT CT
|ACWORTH, GA 30102
|ALC003527
|MAYAN KITCHEN
|GABRIELA SALAS GUILLEN
|06/18/2025
|MAYAN KITCHEN LLC
|D/B/A MAYAN KITCHEN
|RESTAURANT
|ATTN: LETZI VILLALOBOS
|SALAS
|MAYAN KITCHEN LLC
|2595 SANDY PLAINS RD,
|SUITE 101
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041535
|NOBIS-HIGHLIGHT
|DAVE WARD
|06/18/2025
|SOLUTIONS JV LLC
|D/B/A NOBIS-HIGHLIGHT
|JOB & SKILL TRAINING & COUNSELING
|NOBIS-HIGHLIGHT
|SOLUTIONS JV LLC
|SOLUTIONS JV LLC
|ATTN: DAVE WARD
|NOBIS-HIGHLIGHT
|SOLUTIONS JV LLC
|240 INTERSTATE NORTH
|PKWY
|ATLANTA, GA 30339
|CON001600
|OGC LLC
|BLAKE OYLER
|06/17/2025
|OGC LLC
|D/B/A OGC LLC
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|ATTN: BLAKE OYLER
|REQUIRED
|OGC LLC
|2572 BAVARIA CT
|MARIETTA, GA 30062
|OCC041549
|OZIAS CARE SOLUTIONS
|OZIAS CARE SOLUTIONS LLC
|06/20/2025
|LLC
|D/B/A OZIAS CARE
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|OZIAS CARE SOLUTIONS
|SOLUTIONS LLC
|LLC
|OZIAS CARE SOLUTIONS LLC
|52 GRAMPIAN WAY
|MARIETTA, GA 30008
|OCC041569
|PCG RENTS
|DWAYNE EDDE
|06/20/2025
|PCG RENTS LLC
|D/B/A PCG RENTS
|REAL ESTATE RENTING AND LEASING
|ATTN: DWAYNE EDDE
|AGENCY
|PCG RENTS LLC
|4071 FAMBROUGH DR
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC041553
|PLANET HOME LENDING
|LICENSING
|06/20/2025
|PLANET HOME LENDING
|D/B/A PLANET HOME
|MORTGAGE COMPANY
|LLC
|LENDING
|ATTN: LICENSING
|PLANET HOME LENDING LLC
|11000 BROKEN LAND PKWY,
|STE 200
|COLUMBIA, MD 21044
|OCC041538
|PREMIER CONCIERGE CARE
|STEVEN LENHARD MD
|06/20/2025
|OF ATLANTA
|D/B/A PREMIER CONCIERGE
|MEDICAL CLINIC
|PREMIER CONCIERGE CARE
|CARE OF ATLANTA
|OF ATLANTA
|ATTN: STEVEN LENHARD MD
|PREMIER CONCIERGE CARE
|OF ATLANTA
|3225 CUMBERLAND BLVD,
|SUITE 550
|ATLANTA, GA 30339
|OCC041542
|REQUEST BOUTIQUE
|GABRIEL SALAZAR
|06/20/2025
|REQUEST ENTERPRISES
|D/B/A REQUEST BOUTIQUE
|CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
|LLC
|ATTN: GABRIEL SALAZAR
|REQUEST ENTERPRISES LLC
|1963 BEESON ROAD
|KERNERSVILLE, NC 27284
|OCC041565
|ROCHE DIAGNOSTICS
|BRAD MOORE
|06/20/2025
|CORPORATION
|D/B/A ROCHE DIAGNOSTICS
|WHOLESALE – MEDICAL EQUIPMENT &
|CORPORATION
|SUPPLIES
|ATTN: LICENSING
|5311 E COVE NE
|INDIANAPOLIS, IN 46256
|OCC041527
|S J COUNSELING LLC
|SUSAN CLIFTON
|06/17/2025
|S J COUNSELING LLC
|D/B/A S J COUNSELING LLC
|FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
|ATTN: SUSAN CLIFTON
|S J COUNSELING LLC
|2855 CRESCENT PKWY SE,
|APT 463
|ATLANTA, GA 30339
|OCC041526
|SALON CKIM II
|CHANELLE KIMBROUGH
|06/17/2025
|SALON CKIM II LLC
|D/B/A SALON CKIM II
|BARBER SHOP
|ATTN: CHANELLE
|KIMBROUGH
|SALON CKIM II LLC
|3145 LANDINGTON DRIVE
|AUSTELL, GA 30106
|OCC041523
|SANDERS NAVIDAD
|NAVIDAD SANDERS
|06/16/2025
|D/B/A SANDERS NAVIDAD
|BEAUTICIAN
|ATTN: NAVIDAD SANDERS
|635 LAKE DRIVE, STE 500
|MARIETTA, GA 30064
|OCC041546
|SCDESIGN
|SUSAN COLLINS
|06/20/2025
|D/B/A SCDESIGN
|INTERIOR DESIGN
|ATTN: SUSAN COLLINS
|3727 HIGH GREEN DR
|MARIETTA, GA 30068
|OCC041544
|SOLEIL HYDRATION & SPA
|DANIELLE BROADNAX
|06/20/2025
|LLC
|D/B/A SOLEIL HYDRATION &
|MEDICAL CLINIC
|SOLEIL HYDRATION & SPA
|SPA LLC
|LLC
|ATTN: DANIELLE BROADNAX
|SOLEIL HYDRATION & SPA
|LLC
|1320 ROSEN ROAD
|BROOKHAVEN, GA 30319
|OCC041511
|SORIANO SIGNATURE
|ALAN SORIANO SANABRIA
|06/16/2025
|AUTOS LLC
|D/B/A SORIANO SIGNATURE
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|SORIANO SIGNATURE
|AUTOS LLC
|AUTOS LLC
|ATTN: ALAN SORIANO
|SANABRIA
|SORIANO SIGNATURE AUTOS
|LLC
|4757 CANTON RD, SUITE 213
|MARIETTA, GA 30188
|OCC041517
|STELLA D. CRUZ
|STELLA D. CRUZ RODRIGUEZ
|06/16/2025
|RODRIGUEZ
|D/B/A STELLA D. CRUZ
|PSYCHOTHERAPIST (OCCUPATIONAL TAX)
|KINSTUGI INTEGRATIVE
|RODRIGUEZ
|PSYCHOTHERAPY LLC
|ATTN: STELLA D. CRUZ
|RODRIGUEZ
|KINSTUGI INTEGRATIVE
|PSYCHOTHERAPY LLC
|1025 VETERANS MEMORIAL
|HWY SE PMB 1222, SUITE 660
|MABLETON, GA 30126
|OCC041550
|SUPER MOM CLEANING
|ALEJANDRA CHURCH
|06/20/2025
|SERVICES LLC
|D/B/A SUPER MOM CLEANING
|JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
|SUPER MOM CLEANING
|SERVICES LLC
|& CONSTRUCTION RELATED
|SERVICES LLC
|ATTN: ALEJANDRA CHURCH
|SUPER MOM CLEANING
|SERVICES LLC
|3939 DUNBARTON WAY
|ROWSELL, GA 30075
|OCC041548
|THE ROYAL HAVEN LLC
|MERCEDES MITCHELL
|06/20/2025
|THE ROYAL HAVEN LLC
|D/B/A THE ROYAL HAVEN LLC
|FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
|ATTN: MERCEDES MITCHELL
|THE ROYAL HAVEN LLC
|1640 POWERS FERRY RD
|BLDG 11, SUITE 303
|MARIETTA, GA 30067
|OCC041530
|TOGETHER METALS
|CASEY KENNEDY
|06/18/2025
|TOGETHER METALS LLC
|D/B/A TOGETHER METALS
|WELDING CONTRACTOR
|ATTN: CASEY KENNEDY
|TOGETHER METALS LLC
|3287 SPRINGWATER CT
|MARIETTA, GA 30064
|OCC041555
|TPC POOLS AND SPAS
|TOMMY POWERS
|06/20/2025
|TPC POOLS AND SPAS LLC
|D/B/A TPC POOLS AND SPAS
|SWIMMING POOL CONTRACTOR
|ATTN: TOMMY POWERS
|TPC POOLS AND SPAS LLC
|2706 STILESBORO LN NW
|ACWORTH, GA 30101
|OCC041525
|TRANSFORM FLOORS LLC
|YOSELIN VASQUEZ
|06/17/2025
|TRANSFORM FLOORS LLC
|D/B/A TRANSFORM FLOORS
|FLOOR COVERING CONTRACTOR
|LLC
|(FLOORING)
|ATTN: YOSELIN VASQUEZ
|TRANSFORM FLOORS LLC
|411 WINSTON RD SW
|MARIETTA, GA 30008
|OCC041572
|VANGUARD PROPERTY
|JOHN MORGAN
|06/20/2025
|MANAGEMENT
|D/B/A VANGUARD PROPERTY
|REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
|VANGUARD PROPERTY
|MANAGEMENT
|MANAGEMENT INC
|ATTN: JOHN MORGAN
|VANGUARD PROPERTY
|MANAGEMENT INC
|1000 PARKWOOD CIR SE, STE
|315
|ATLANTA, GA 30339
Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.
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