New businesses licensed by Cobb County over the seven days ending Friday June 20

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Three people gathered around a wall-board with various business and industry symbols including gears and charts

Posted By: Larry Felton Johnson June 22, 2025

Here are the 51 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, June 20, 2025.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
OCC0415331511 SOUTH COBB DRIVEKHALED OSMAN06/18/2025
BUILDING OWNERD/B/A 1511 SOUTH COBBOFFICE SPACE RENTAL
OSMAN PROPERTIESDRIVE BUILDING OWNER
ATTN: KHALED OSMAN
OSMAN PROPERTIES
3045 SUNLIGHT DRIVE
MARIETTA, GA 30060
CON001598AAPCO SOUTHEASTRICHARD DOBNER06/16/2025
AAPCO SOUTHEAST INCD/B/A AAPCO SOUTHEASTBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
ATTN: RICHARD DOBNERREQUIRED
AAPCO SOUTHEAST INC
506 WEBB RD
CONCORD, NC 28025
OCC041551ALI FOOT & ANKLEEVELYN ANN HEWELL06/20/2025
ALI FOOT & ANKLE LLCD/B/A ALI FOOT & ANKLEPODIATRIST (OCCUPATIONAL TAX)
ATTN: FINANCE
ALI FOOT & ANKLE LLC
1975 HIGHWAY 54 W, STE 205
PEACHTREE CITY, GA 30269
OCC041524ATLANTA AESTHETICS ANDYESENIA REYES06/17/2025
PERMANT MAKEUPD/B/A ATLANTA AESTHETICSESTHETICIAN
ATLANTA AESTHETICS ANDAND PERMANT MAKEUP
PERMANT MAKEUP LLCATTN: YESENIA REYES
ATLANTA AESTHETICS AND
PERMANT MAKEUP LLC
240 VICTORIAN CIR
DALLAS, GA 30157
OCC041521AUDACITY CARABDUL LATEEF OLUBAJO06/17/2025
DEALERSHIPD/B/A AUDACITY CARAUTO DEALER – USED CARS ONLY
AUDACITY ENTERPRISESDEALERSHIP
LLCATTN: ABDUL LATEEF
OLUBAJO
AUDACITY ENTERPRISES LLC
3312 APRIL ST
SAVANNAH, GA 31404
OCC041534AUTOLANTABEHDAD NIKAEEN06/18/2025
AUTOLANTA AUTOMOTIVED/B/A AUTOLANTAAUTO DEALER – USED CARS ONLY
GROUP LLCATTN: BEHDAD NIKAEEN
AUTOLANTA AUTOMOTIVE
GROUP LLC
4757 CANTON RD, SUITE 218A
MARIETTA, GA 30066
OCC041532AUTOMAN AUTO SALESMEDHAT YASSA06/18/2025
AUTOMAN AUTO SALES LLCD/B/A AUTOMAN AUTO SALESAUTO DEALER – USED CARS ONLY
ATTN: MEDHAT YASSA
AUTOMAN AUTO SALES LLC
3045 SUNLIGHT DRIVE
AUSTELL, GA 30106
OCC041552BECOMING PLANTYCHERYL ISENHOUR06/20/2025
BECOMING PLANTY LLCD/B/A BECOMING PLANTYMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
ATTN: CHERYL ISENHOUR
BECOMING PLANTY LLC
2618 SHADOW WOODS CIR
MARIETTA, GA 30062
OCC041539BLACK GIRL THERAPYMCKAYLA MILAM06/20/2025
PODCAST LLCD/B/A BLACK GIRL THERAPYENTERTAINMENT SERVICE
BLACK GIRL THERAPYPODCAST LLC
PODCAST LLCATTN: MCKAYLA MILAM
BLACK GIRL THERAPY
PODCAST LLC
1183 HILLSIDE GREEN WAY
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC041540BLACK GIRL THERAPYMCKAYLA MILAM06/20/2025
PUBLISHING LLCD/B/A BLACK GIRL THERAPYPUBLISHER – BOOKS
BLACK GIRL THERAPYPUBLISHING LLC
PUBLISHING LLCATTN: MCKAYLA MILAM
BLACK GIRL THERAPY
PUBLISHING LLC
1183 HILLSIDE GREEN WAY
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC041512BOSWELL FLORAL &ASHLEY SILVA06/16/2025
DESIGN COD/B/A BOSWELL FLORAL &ENTERTAINMENT, MEETING, & SPECIAL
SB COLLECTIVE LLCDESIGN COEVENT ORGANIZER
ATTN: ASHLEY SILVA
SB COLLECTIVE LLC
1368 WOODMILL TRACE
POWDERSPRINGS, GA 30127
OCC041573BRIDGES & PATHWAYSMISTY BROOKS06/20/2025
MATERNITY HOMESD/B/A BRIDGES & PATHWAYSCHARITABLE ORGANIZATION (NON
BRIDGES & PATHWAYS INCMATERNITY HOMESPROFIT)
ATTN: MISTY BROOKS
BRIDGES & PATHWAYS INC
1615 COBB PKWY N, APT C12
MARIETTA, GA 30062
OCC041519BRIOTIX HEALTHCHRIS READING06/16/2025
BRIOTIX HEALTH LIMITEDD/B/A BRIOTIX HEALTHJOB & SKILL TRAINING & COUNSELING
PARTNERSHIPATTN: CHRIS READING
BRIOTIX HEALTH LIMITED
PARTNERSHIP
1300 W. SAM HOUSTON PKWY
S, STE 300
HOUSTON, TX 30144
OCC041515CONNIE’S KITCHENCONSTANCE SETTLE06/16/2025
GARDENSD/B/A CONNIE’S KITCHENCONSULTANT – EDUCATION
GARDENS
ATTN: CONSTANCE F SETTLE
607 JOEL DRIVE
MARIETTA, GA 30066
OCC041513COVENANT HEALTHCAREELSIE ALLEN06/16/2025
SERVICES LLCD/B/A COVENANTHEALTH AND ALLIED SERVICES
COVENANT HEALTHCAREHEALTHCARE SERVICES LLC
SERVICES LLCATTN: ELSIE ALLEN
COVENANT HEALTHCARE
SERVICES LLC
4811 CHASEBROOK DRIVE
POWDER SPRINGS, GA 30127
CON001599DONALD R BORGRICHARD DOBNER06/18/2025
CONSTRUCTION COD/B/A DONALD R BORGBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
DONALD R BORGCONSTRUCTION COREQUIRED
CONSTRUCTION CO INCATTN: MELANIE SKAROSI
DONALD R BORG
CONSTRUCTION CO INC
930 MORSE AVE
SCHAUMBURG, IL 60193
OCC041547DUCKS BURGER BARDOUGLAS SILVA06/20/2025
DUCKS BURGER BAR LLCD/B/A DUCKS BURGER BARRESTAURANT
ATTN: DOUGLAS SILVA
DUCKS BURGER BAR LLC
2100 ROSWELL RD, SUITE
2114
MARIETTA, GA 30062
OCC041520EINSTEIN BROS BAGELSSCOTT KENNEDY06/16/2025
EINSTEIN AND NOAH CORPD/B/A EINSTEIN BROSRESTAURANT
BAGELS
ATTN: SCOTT KENNEDY
EINSTEIN AND NOAH CORP
3900 LAKE BREEZE AVE N
BROOKLYN CENTER, MN
55429
OCC041518ERRICA’S TREASURES LLCERRICA CAMPER06/17/2025
ERRICA’S TREASURES LLCD/B/A ERRICA’S TREASURESJEWELRY CUSTOM MADE
LLC
ATTN: ERRICA CAMPER
ERRICA’S TREASURES LLC
2400 HERODIAN WAY, STE
224
SMYRNA, GA 30080
OCC041554ESTORIA WELLNESS LLCMELANIE KELSEY06/20/2025
ESTORIA WELLNESS LLCD/B/A ESTORIA WELLNESSMEDICAL CLINIC
LLC
ATTN: MELANIE KELSEY
ESTORIA WELLNESS LLC
4300 PACES FERRY RD SE,
SUITE 500
ATLANTA, GA 30339
OCC041570FAIRSQUAREFRANCK FATRAS06/20/2025
FAIRSQUARE INCD/B/A FAIRSQUAREHOLDING COMPANY
(DELAWARE)ATTN: DAVID GILBERT
FAIRSQUARE INC
(DELAWARE)
4380 LA JOLLA VILLAGE DR
SAN DIEGO, CA 92122
OCC041522FIRST TEAM DECKS &STEVEN TIFLIN06/17/2025
REMODELING LLCD/B/A FIRST TEAM DECKS &HANDY MAN – NO STATE LICENSE
FIRST TEAM DECKS &REMODELING LLC
REMODELING LLCATTN: STEVEN TIFLIN
FIRST TEAM DECKS &
REMODELING LLC
657 OLD MOUNTAIN ROAD
MARIETTA, GA 30064
OCC041529FRAMEWORK SOLUTIONSBEAUVYON SWAIN06/17/2025
LLCD/B/A FRAMEWORKMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
FRAMEWORK SOLUTIONSSOLUTIONS LLC
LLCATTN: BEAUVYON SWAIN
FRAMEWORK SOLUTIONS
LLC
4661 HIRAM LITHIA SPRINGS
POWDERSRPINGS, GA 30127
OCC041531FUELED BY FAITH VENDINGSCOTT MORING06/18/2025
MORING ENTERPRISES INCD/B/A FUELED BY FAITHVENDING MACHINES
VENDING
ATTN: SCOTT MORING
MORING ENTERPRISES INC
2754 PRADO LN
MARIETTA, GA 30066
OCC041528GOLD BRAINANGEL MATA06/17/2025
CONSTRUCTION LLCD/B/A GOLD BRAINBRICK MASON, STONE, CONCRETE BLOCK
GOLD BRAINCONSTRUCTION LLC& CONCRETE TILE CONTRACTOR
CONSTRUCTION LLCATTN: ANGEL MATA
GOLD BRAIN CONSTRUCTION
LLC
887 SCOTT LN
MARIETTA, GA 30008
OCC041545HOLY KETO PIES LLCMARK BOOKER06/20/2025
HOLY KETO PIES LLCD/B/A HOLY KETO PIES LLCCOTTAGE FOOD
ATTN: MARK BOOKER
HOLY KETO PIES LLC
679 MOZLEY DRIVE
SMYRNA, GA 30080
OCC041541JECNIX MANAGEMENTJOSEPHINE CABENA06/20/2025
D/B/A JECNIX MANAGEMENTGRAPHICS ARTS & DESIGN
ATTN: JOSEPHINE CABENA
3660 CANTON RD, SUITE 110
MARIETTA, GA 30066
OCC041536KERMIT TYLER’S PAINTINGKERMIT TYLER06/18/2025
D/B/A KERMIT TYLER’SHANDY MAN – NO STATE LICENSE
PAINTING
ATTN: KERMIT TYLER
4772 SURREY RD
ROSWELL, GA 30075
OCC041537KILGORE LLOYDLLOYD KILGORE06/20/2025
D/B/A KILGORE LLOYDBASKETBALL INSTRUCTION
ATTN: LLOYD KILGORE
4802 DAVITT CT
ACWORTH, GA 30102
ALC003527MAYAN KITCHENGABRIELA SALAS GUILLEN06/18/2025
MAYAN KITCHEN LLCD/B/A MAYAN KITCHENRESTAURANT
ATTN: LETZI VILLALOBOS
SALAS
MAYAN KITCHEN LLC
2595 SANDY PLAINS RD,
SUITE 101
MARIETTA, GA 30066
OCC041535NOBIS-HIGHLIGHTDAVE WARD06/18/2025
SOLUTIONS JV LLCD/B/A NOBIS-HIGHLIGHTJOB & SKILL TRAINING & COUNSELING
NOBIS-HIGHLIGHTSOLUTIONS JV LLC
SOLUTIONS JV LLCATTN: DAVE WARD
NOBIS-HIGHLIGHT
SOLUTIONS JV LLC
240 INTERSTATE NORTH
PKWY
ATLANTA, GA 30339
CON001600OGC LLCBLAKE OYLER06/17/2025
OGC LLCD/B/A OGC LLCBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
ATTN: BLAKE OYLERREQUIRED
OGC LLC
2572 BAVARIA CT
MARIETTA, GA 30062
OCC041549OZIAS CARE SOLUTIONSOZIAS CARE SOLUTIONS LLC06/20/2025
LLCD/B/A OZIAS CAREHEALTH AND ALLIED SERVICES
OZIAS CARE SOLUTIONSSOLUTIONS LLC
LLCOZIAS CARE SOLUTIONS LLC
52 GRAMPIAN WAY
MARIETTA, GA 30008
OCC041569PCG RENTSDWAYNE EDDE06/20/2025
PCG RENTS LLCD/B/A PCG RENTSREAL ESTATE RENTING AND LEASING
ATTN: DWAYNE EDDEAGENCY
PCG RENTS LLC
4071 FAMBROUGH DR
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC041553PLANET HOME LENDINGLICENSING06/20/2025
PLANET HOME LENDINGD/B/A PLANET HOMEMORTGAGE COMPANY
LLCLENDING
ATTN: LICENSING
PLANET HOME LENDING LLC
11000 BROKEN LAND PKWY,
STE 200
COLUMBIA, MD 21044
OCC041538PREMIER CONCIERGE CARESTEVEN LENHARD MD06/20/2025
OF ATLANTAD/B/A PREMIER CONCIERGEMEDICAL CLINIC
PREMIER CONCIERGE CARECARE OF ATLANTA
OF ATLANTAATTN: STEVEN LENHARD MD
PREMIER CONCIERGE CARE
OF ATLANTA
3225 CUMBERLAND BLVD,
SUITE 550
ATLANTA, GA 30339
OCC041542REQUEST BOUTIQUEGABRIEL SALAZAR06/20/2025
REQUEST ENTERPRISESD/B/A REQUEST BOUTIQUECLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
LLCATTN: GABRIEL SALAZAR
REQUEST ENTERPRISES LLC
1963 BEESON ROAD
KERNERSVILLE, NC 27284
OCC041565ROCHE DIAGNOSTICSBRAD MOORE06/20/2025
CORPORATIOND/B/A ROCHE DIAGNOSTICSWHOLESALE – MEDICAL EQUIPMENT &
CORPORATIONSUPPLIES
ATTN: LICENSING
5311 E COVE NE
INDIANAPOLIS, IN 46256
OCC041527S J COUNSELING LLCSUSAN CLIFTON06/17/2025
S J COUNSELING LLCD/B/A S J COUNSELING LLCFAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
ATTN: SUSAN CLIFTON
S J COUNSELING LLC
2855 CRESCENT PKWY SE,
APT 463
ATLANTA, GA 30339
OCC041526SALON CKIM IICHANELLE KIMBROUGH06/17/2025
SALON CKIM II LLCD/B/A SALON CKIM IIBARBER SHOP
ATTN: CHANELLE
KIMBROUGH
SALON CKIM II LLC
3145 LANDINGTON DRIVE
AUSTELL, GA 30106
OCC041523SANDERS NAVIDADNAVIDAD SANDERS06/16/2025
D/B/A SANDERS NAVIDADBEAUTICIAN
ATTN: NAVIDAD SANDERS
635 LAKE DRIVE, STE 500
MARIETTA, GA 30064
OCC041546SCDESIGNSUSAN COLLINS06/20/2025
D/B/A SCDESIGNINTERIOR DESIGN
ATTN: SUSAN COLLINS
3727 HIGH GREEN DR
MARIETTA, GA 30068
OCC041544SOLEIL HYDRATION & SPADANIELLE BROADNAX06/20/2025
LLCD/B/A SOLEIL HYDRATION &MEDICAL CLINIC
SOLEIL HYDRATION & SPASPA LLC
LLCATTN: DANIELLE BROADNAX
SOLEIL HYDRATION & SPA
LLC
1320 ROSEN ROAD
BROOKHAVEN, GA 30319
OCC041511SORIANO SIGNATUREALAN SORIANO SANABRIA06/16/2025
AUTOS LLCD/B/A SORIANO SIGNATUREAUTO DEALER – USED CARS ONLY
SORIANO SIGNATUREAUTOS LLC
AUTOS LLCATTN: ALAN SORIANO
SANABRIA
SORIANO SIGNATURE AUTOS
LLC
4757 CANTON RD, SUITE 213
MARIETTA, GA 30188
OCC041517STELLA D. CRUZSTELLA D. CRUZ RODRIGUEZ06/16/2025
RODRIGUEZD/B/A STELLA D. CRUZPSYCHOTHERAPIST (OCCUPATIONAL TAX)
KINSTUGI INTEGRATIVERODRIGUEZ
PSYCHOTHERAPY LLCATTN: STELLA D. CRUZ
RODRIGUEZ
KINSTUGI INTEGRATIVE
PSYCHOTHERAPY LLC
1025 VETERANS MEMORIAL
HWY SE PMB 1222, SUITE 660
MABLETON, GA 30126
OCC041550SUPER MOM CLEANINGALEJANDRA CHURCH06/20/2025
SERVICES LLCD/B/A SUPER MOM CLEANINGJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
SUPER MOM CLEANINGSERVICES LLC& CONSTRUCTION RELATED
SERVICES LLCATTN: ALEJANDRA CHURCH
SUPER MOM CLEANING
SERVICES LLC
3939 DUNBARTON WAY
ROWSELL, GA 30075
OCC041548THE ROYAL HAVEN LLCMERCEDES MITCHELL06/20/2025
THE ROYAL HAVEN LLCD/B/A THE ROYAL HAVEN LLCFAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
ATTN: MERCEDES MITCHELL
THE ROYAL HAVEN LLC
1640 POWERS FERRY RD
BLDG 11, SUITE 303
MARIETTA, GA 30067
OCC041530TOGETHER METALSCASEY KENNEDY06/18/2025
TOGETHER METALS LLCD/B/A TOGETHER METALSWELDING CONTRACTOR
ATTN: CASEY KENNEDY
TOGETHER METALS LLC
3287 SPRINGWATER CT
MARIETTA, GA 30064
OCC041555TPC POOLS AND SPASTOMMY POWERS06/20/2025
TPC POOLS AND SPAS LLCD/B/A TPC POOLS AND SPASSWIMMING POOL CONTRACTOR
ATTN: TOMMY POWERS
TPC POOLS AND SPAS LLC
2706 STILESBORO LN NW
ACWORTH, GA 30101
OCC041525TRANSFORM FLOORS LLCYOSELIN VASQUEZ06/17/2025
TRANSFORM FLOORS LLCD/B/A TRANSFORM FLOORSFLOOR COVERING CONTRACTOR
LLC(FLOORING)
ATTN: YOSELIN VASQUEZ
TRANSFORM FLOORS LLC
411 WINSTON RD SW
MARIETTA, GA 30008
OCC041572VANGUARD PROPERTYJOHN MORGAN06/20/2025
MANAGEMENTD/B/A VANGUARD PROPERTYREAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
VANGUARD PROPERTYMANAGEMENT
MANAGEMENT INCATTN: JOHN MORGAN
VANGUARD PROPERTY
MANAGEMENT INC
1000 PARKWOOD CIR SE, STE
315
ATLANTA, GA 30339

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.

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