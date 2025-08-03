50 new businesses licensed by Cobb County on the week ending Friday, August 1, 2025.

Here are the 50 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, August 1, 2025.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Mailing Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC041833
|1930 CASON DR
|JACOB ALLMON
|07/29/2025
|RHA HEALTH SERVICES GA
|D/B/A 1930 CASON DR
|PERSONAL CARE HOME
|LLC
|ATTN: JACOB ALLMON
|RHA HEALTH SERVICES GA
|LLC
|700 SANDY PLAINS RD, STE
|B14
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041837
|3232 VANDIVER RD
|JACOB ALLMON
|07/29/2025
|RHA HEALTH SERVICES GA
|D/B/A 3232 VANDIVER RD
|PERSONAL CARE HOME
|LLC
|ATTN: JACOB ALLMON
|RHA HEALTH SERVICES GA
|LLC
|700 SANDY PLAINS RD, STE
|B14
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041834
|3474 SAWMILL TERRACE RD
|JACOB ALLMON
|07/29/2025
|RHA HEALTH SERVICES GA
|D/B/A 3474 SAWMILL
|PERSONAL CARE HOME
|LLC
|TERRACE RD
|ATTN: JACOB ALLMON
|RHA HEALTH SERVICES GA
|LLC
|700 SANDY PLAINS RD, STE
|B14
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041835
|3671 SHALLOWFORD RD
|JACOB ALLMON
|07/29/2025
|RHA HEALTH SERVICES GA
|D/B/A 3671 SHALLOWFORD
|PERSONAL CARE HOME
|LLC
|RD
|ATTN: JACOB ALLMON
|RHA HEALTH SERVICES GA
|LLC
|700 SANDY PLAINS RD, STE
|B14
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041839
|3917 EBENEZER RD
|JACOB ALLMON
|07/29/2025
|RHA HEALTH SERVICES GA
|D/B/A 3917 EBENEZER RD
|PERSONAL CARE HOME
|LLC
|ATTN: JACOB ALLMON
|RHA HEALTH SERVICES GA
|LLC
|700 SANDY PLAINS RD, STE
|B14
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041836
|731 LAURA DR
|JACOB ALLMON
|07/29/2025
|RHA HEALTH SERVICES GA
|D/B/A 731 LAURA DR
|PERSONAL CARE HOME
|LLC
|ATTN: JACOB ALLMON
|RHA HEALTH SERVICES GA
|LLC
|700 SANDY PLAINS RD, STE
|B14
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041838
|901 OLD FARM WALK
|JACOB ALLMON
|07/29/2025
|RHA HEALTH SERVICES GA
|D/B/A 901 OLD FARM WALK
|PERSONAL CARE HOME
|LLC
|ATTN: JACOB ALLMON
|RHA HEALTH SERVICES GA
|LLC
|700 SANDY PLAINS RD, STE
|B14
|MARIETTA, GA 3006
|OCC041847
|AMALGAM ANIMATIONS
|JOSEPH O’HAILEY
|07/30/2025
|D/B/A AMALGAM ANIMATIONS
|VIDEO AND FILM PRODUCTION
|ATTN: JOSEPH O’HAILEY
|2935 CEDAR BROOK DR, APT
|2935
|DECATUR, GA 30033
|OCC041860
|APEX HEALTHCARE
|MY-CHERI ONWUZURUIKE
|07/31/2025
|SERVICES
|D/B/A APEX HEALTHCARE
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|FATHER BLESS MY CLINIC
|SERVICES
|(FBMC) LLC
|ATTN: MY-CHERI
|ONWUZURUIKE
|FATHER BLESS MY CLINIC
|(FBMC) LLC
|2304 HABERSHAM DRIVE
|MARIETTA, GA 30064
|CON001610
|APPLIED TECHNOLOGY
|JEFFREY BAILEY
|07/30/2025
|SOLUTIONS LLC
|D/B/A APPLIED TECHNOLOGY
|LOW VOLTAGE CONTRACTOR (ALARM
|APPLIED TECHNOLOGY
|SOLUTIONS LLC
|SYSTEMS, TELEPHONE,ETC.,
|SOLUTIONS LLC
|ATTN: JEFFREY BAILEY
|INSTALLATION)
|APPLIED TECHNOLOGY
|SOLUTIONS LLC
|1253 HADAWAY GARDEN
|DRIVE
|KENNESAW, GA 30152
|OCC041845
|B & W WAREHOUSE
|PHILLIP LEVI COOK
|07/30/2025
|SERVICES LLC
|D/B/A B & W WAREHOUSE
|SHELVING & EQUIPMENT INSTALLATION
|B & W WAREHOUSE
|SERVICES LLC
|SERVICES LLC
|ATTN: PHILLIP LEVI COOK
|B & W WAREHOUSE
|SERVICES LLC
|4308 SPRUCEBOUGH DRIVE
|MARIETTA, GA 30062
|OCC041850
|BOWLY
|MATTHEW MEJIA
|07/30/2025
|BOWLY GA LLC
|D/B/A BOWLY
|RESTAURANT
|ATTN: MATTHEW MEJIA
|BOWLY GA LLC
|2453 MAGNOLIA RIDGE DRIVE
|MARIETTA, GA 30067
|OCC041832
|BRILLATECH LLC
|VINICIO RODRIGUEZ
|07/29/2025
|BRILLATECH LLC
|D/B/A BRILLATECH LLC
|LANDSCAPING CONTRACTOR
|ATTN: VINICIO RODRIGUEZ
|BRILLATECH LLC
|4400 WESTERLING CT
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC041843
|BUILDERS UNLIMITED OG
|COUGAR CIRILLO
|07/30/2025
|GEORGIA LLC
|D/B/A BUILDERS UNLIMITED
|PIPELINE CONSTRUCTION
|BUILDERS UNLIMITED OG
|OG GEORGIA LLC
|GEORGIA LLC
|ATTN: COUGAR CIRILLO
|BUILDERS UNLIMITED OG
|GEORGIA LLC
|2774 N. COBB PKWY, 109/149
|KENNESAW, GA 30152
|OCC041848
|CENTEGIX
|NATHANIEL COBB
|07/29/2025
|34ED LLC
|D/B/A CENTEGIX
|RADIO, TV, AND CONSUMER ELECTRONICS
|ATTN: NATHANIEL COBB
|SALE AND SERVICE
|34ED LLC
|2120 POWERS FERRY ROAD,
|STE 110
|ATLANTA, GA 30339
|OCC041865
|COASTLINE WEALTH
|GARRETT TAYLOR
|08/01/2025
|MANAGEMENT
|D/B/A COASTLINE WEALTH
|CONSULTANT – FINANCIAL
|COASTLINE WEALTH
|MANAGEMENT
|MANAGEMENT INC
|ATTN: GARRETT TAYLOR
|COASTLINE WEALTH
|MANAGEMENT INC
|1303 MAIN ST
|PORT JEFFERSON, NY 11777
|OCC041831
|COREADVOCATE SYSTEMS
|JIMMY LEE BLACKSHEAR III
|07/29/2025
|LLC
|D/B/A COREADVOCATE
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|COREADVOCATE SYSTEMS
|SYSTEMS LLC
|LLC
|ATTN: JIMMY LEE
|BLACKSHEAR III
|COREADVOCATE SYSTEMS
|LLC
|2400 HERODIAN WAY SE,
|SUITE 220
|SMYRNA, GA 30080
|OCC041852
|DOBLE SALUD
|KERI Y. MARTINEZ MEDRANO
|07/31/2025
|DOBLE SALUD INC
|D/B/A DOBLE SALUD
|CATERING SERVICE
|ATTN: KERI Y. MARTINEZ
|MEDRANO
|DOBLE SALUD INC
|1517 BROOKCLIFF CIR
|MARIETTA, GA 30062
|OCC041863
|DOGWOOD SITE
|MATT DONALD
|07/31/2025
|CONTRACTORS LLC
|D/B/A DOGWOOD SITE
|GRADING CONTRACTOR NOT CONNECTED
|DOGWOOD SITE
|CONTRACTORS LLC
|WITH BUILDING CONSTRUCTION
|CONTRACTORS LLC
|ATTN: MATT DONALD
|DOGWOOD SITE
|CONTRACTORS LLC
|1100 CIRCLE 75 PKWY, STE
|1350
|ATLANTA, GA 30339
|OCC041857
|EFS ADVISORY GROUP LLC
|SHABREKA HOSLEY
|07/31/2025
|EFS ADVISORY GROUP LLC
|D/B/A EFS ADVISORY GROUP
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|LLC
|ATTN: SHABREKA HOSLEY
|EFS ADVISORY GROUP LLC
|4705 W VILLAGE WAY SE, STE
|2442
|SMYRNA, GA 30080
|OCC041842
|ENSO MU LLC
|MICHAEL JAMORSKI
|07/30/2025
|ENSO MU LLC
|D/B/A ENSO MU LLC
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|ATTN: MICHAEL JAMORSKI
|ENSO MU LLC
|3337 CHASTAIN GARDENS DR
|NW
|KENNESAW, GA 30144
|OCC041867
|GEN ONE CONSULTING
|FABIO LEONELLO
|08/01/2025
|GEN ONE CONSULTING LLC
|D/B/A GEN ONE CONSULTING
|CONSULTANT – COMPUTER & DATA
|ATTN: FABIO LEONELLO
|PROCESSING
|GEN ONE CONSULTING LLC
|2657 FOXGLOVE CT
|MARIETTA, GA 30064
|OCC041856
|IRON DUCT HOOD VENT
|MASON HALLMAN
|07/31/2025
|SERVICES
|D/B/A IRON DUCT HOOD
|AIR DUCT CLEANING CONTRACTOR
|HALLMAN HOOD VENT
|VENT SERVICES
|SERVICES LLC
|ATTN: MASON HALLMAN
|HALLMAN HOOD VENT
|SERVICES LLC
|925 MILL STONE DRIVE
|MARIETTA, GA 30062
|OCC041830
|JESS FIRLUS
|JESSE FIRLUS
|07/29/2025
|FEARLESS JESSE LLC
|D/B/A JESS FIRLUS
|CLEANING CONTRACTOR – BUILDING &
|ATTN: JESSE FIRLUS
|MOBILE HOME EXTERIORS
|FEARLESS JESSE LLC
|2558 GREYFIELD COURT
|MARIETTA, GA 30062
|OCC041864
|KADAR INTERNATIONAL LLC
|RICHARD LOUISSANT
|08/01/2025
|KADAR INTERNATIONAL LLC
|D/B/A KADAR
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|INTERNATIONAL LLC
|ATTN: RICHARD LOUISSANT
|KADAR INTERNATIONAL LLC
|2480 OLD VILLA RICA RD
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC041828
|KIMIA DALIRAN SARAVI
|KIMIA DALIRAN SARAVI
|07/28/2025
|SARAVI ESTUDIO LLC
|D/B/A KIMIA DALIRAN SARAVI
|TUTORING SERVICES
|ATTN: KIMIA DALIRAN SARAVI
|SARAVI ESTUDIO LLC
|817 TIBARRON PKWY, APT
|817
|SMYRNA, GA 30080
|OCC041846
|KPB PILATES
|KRISTEN BRASHER
|07/30/2025
|KPB WORKS LLC
|D/B/A KPB PILATES
|PHYSICAL FITNESS TRAINER
|ATTN: KRISTEN BRASHER
|KPB WORKS LLC
|3712 ROBINSON WALK
|COURT
|MARIETTA, GA 30068
|OCC041853
|LENORA CARE LLC
|RICHARD BRIDGE
|07/31/2025
|LENORA CARE LLC
|D/B/A LENORA CARE LLC
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|ATTN: RICHARD BRIDGE
|LENORA CARE LLC
|2020 CLAY DR SW
|MARIETTA, GA 30064
|OCC041825
|LIFETIME QUALITY
|ALEX C GEARHART
|07/28/2025
|ROOFING & STORM
|D/B/A LIFETIME QUALITY
|ROOFING CONTRACTOR
|RESTORATION LLC
|ROOFING & STORM
|LIFETIME QUALITY
|RESTORATION LLC
|ROOFING & STORM
|ATTN: ALEX C GEARHART
|RESTORATION LLC
|LIFETIME QUALITY ROOFING
|& STORM RESTORATION LLC
|501 W SHROCK RD
|COLUMBUS, OH 43081
|OCC041861
|LIL COLLECTIONS LLC
|HANG DANG
|08/01/2025
|LIL COLLECTIONS LLC
|D/B/A LIL COLLECTIONS LLC
|BOOKS & STATIONARY STORE
|ATTN: HANG DANG
|LIL COLLECTIONS LLC
|2959 MONTVIEW DR
|MARIETTA, GA 30060
|OCC041824
|LOCKSMITH ON WHEELS
|LUIS ROJAS
|07/28/2025
|LLC
|D/B/A LOCKSMITH ON
|LOCKSMITH
|LOCKSMITH ON WHEELS
|WHEELS LLC
|LLC
|ATTN: LUIS ROJAS
|LOCKSMITH ON WHEELS LLC
|5046 BOYLE WAY SE
|ATLANTA, GA 30339
|OCC041858
|LODIDLOCS LLC
|LAUREN MILLER
|07/31/2025
|LODIDLOCS LLC
|D/B/A LODIDLOCS LLC
|HAIR BRAIDING
|ATTN: LAUREN MILLER
|LODIDLOCS LLC
|2 INTERLOCK AVE, APT 610
|ATLANTA, GA 30318
|OCC041859
|LOLITAS SALON DE
|NANCY C TRUJILLO
|07/31/2025
|BELLEZA Y BARBER INC
|D/B/A LOLITAS SALON DE
|BEAUTY SHOP
|LOLITAS SALON DE
|BELLEZA Y BARBER INC
|BELLEZA Y BARBER INC
|ATTN: NANCY C TRUJILLO
|LOLITAS SALON DE BELLEZA
|Y BARBER INC
|2200 POWDER SPRINGS RD
|SW, SUITE 162
|MARIETTA, GA 30064
|OCC041851
|LUSH NAIL BAR
|THANH LE
|07/31/2025
|LUSH NAIL BAR SUSAN LLC
|D/B/A LUSH NAIL BAR
|BEAUTY SHOP
|ATTN: THANH LE
|LUSH NAIL BAR SUSAN LLC
|3533 CLEAR CREEK
|CROSSING NW
|KENNESAW, GA 30144
|OCC041844
|MAD ARTISTS
|DANIELLE LORENTZ
|07/30/2025
|ENTERTAINMENT LLC
|D/B/A MAD ARTISTS
|ENTERTAINMENT SERVICE
|MAD ARTISTS
|ENTERTAINMENT LLC
|ENTERTAINMENT LLC
|ATTN: DANIELLE LORENTZ
|MAD ARTISTS
|ENTERTAINMENT LLC
|2942 OWENS POINT TRAIL
|KENNESAW, GA 30152
|OCC041866
|MAINTENANCE ELITE LLC
|HAROLD FINLEY
|08/01/2025
|MAINTENANCE ELITE LLC
|D/B/A MAINTENANCE ELITE
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|LLC
|ATTN: HAROLD FINLEY
|MAINTENANCE ELITE LLC
|3267 DEER VALLEY DR NW
|ACWORTH, GA 30101
|OCC041868
|NICK’S CAR SERVICE ATL
|NICK G. ASHNER
|08/01/2025
|D/B/A NICK’S CAR SERVICE
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|ATL
|ATTN: NICK G. ASHNER
|4826 CHELSEA WAY NW
|ACWORTH, GA 30102
|OCC041827
|PURE CLOSETS & STORAGE
|KIRK NICHOLS
|07/28/2025
|PURE CLOSETS & STORAGE
|D/B/A PURE CLOSETS &
|SHELVING & EQUIPMENT INSTALLATION
|LLC
|STORAGE
|ATTN: KIRK NICHOLS
|PURE CLOSETS & STORAGE
|LLC
|2340 OLD ORCHARD DR
|MARIETTA, GA 30068
|OCC041854
|READY ALERT WARNING
|CRAIG BROWN
|07/31/2025
|SYSTEMS LLC
|D/B/A READY ALERT
|AUTO ACCESSORIES & INSTALLATION
|READY ALERT WARNING
|WARNING SYSTEMS LLC
|SYSTEMS LLC
|ATTN: CRAIG BROWN
|READY ALERT WARNING
|SYSTEMS LLC
|2050 WENLOK TRL NE
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041841
|RICHARDS PREPARATORY
|MICHELLE RICHARDS
|07/29/2025
|ACADEMY
|D/B/A RICHARDS
|TUTORING SERVICES
|RICHARDS PREPARATORY
|PREPARATORY ACADEMY
|ACADEMY INC
|ATTN: MICHELLE RICHARDS
|RICHARDS PREPARATORY
|ACADEMY INC
|2550 SANDY PLAINS RD,
|225/416
|MARIETTA, GA 30066
|BLR003552
|SERENITY WELLNESS
|SASHA DAY
|08/01/2025
|STUDIO
|D/B/A SERENITY WELLNESS
|HEALTH CLUB OR SPA – REGULATED
|SERENITY WELLNESS
|STUDIO
|STUDIO LLC
|ATTN: SASHA DAY
|SERENITY WELLNESS STUDIO
|LLC
|575 HAMES RD
|MARIETTA, GA 30060
|OCC041826
|SHERROD RAINGE
|EUGENE SHERROD RAINGE
|07/28/2025
|PHOTOGRAPHY
|D/B/A SHERROD RAINGE
|PHOTOGRAPHER FREE LANCE
|SHERROD RAINGE
|PHOTOGRAPHY
|PHOTOGRAPHY LLC
|ATTN: EUGENE SHERROD
|RAINGE
|SHERROD RAINGE
|PHOTOGRAPHY LLC
|1988 BROADLEAF LN
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC041862
|SPARTA ROOFING LLC
|CHRISTOPHER CANIA
|08/01/2025
|SPARTA ROOFING LLC
|D/B/A SPARTA ROOFING LLC
|ROOFING CONTRACTOR
|ATTN: CHRISTOPHER CANIA
|SPARTA ROOFING LLC
|4225 ABINGTON WALK
|KENNESAW, GA 30144
|OCC041823
|SRS INC
|MICHAEL RUIZ
|07/28/2025
|SERGIO RUIZ AND SON INC
|D/B/A SRS INC
|BRICK MASON, STONE, CONCRETE BLOCK
|ATTN: MICHAEL RUIZ
|& CONCRETE TILE CONTRACTOR
|SERGIO RUIZ AND SON INC
|2621 SANDY PLAINS RD, APT
|304
|MARIETTA, GA 30066
|ALC003525
|TACO HUT
|JACKIE PAYNE
|07/29/2025
|D/B/A TACO HUT
|RESTAURANT
|ATTN: JACKIE PAYNE
|187 BROWNSVILLE EXT
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC041840
|THREENEX DIGITAL LIFE
|THUAN DOAN
|07/29/2025
|LLC
|D/B/A THREENEX DIGITAL
|COMPUTER PROGRAMMING SERVICES
|THREENEX DIGITAL LIFE
|LIFE LLC
|LLC
|ATTN: THUAN N DOAN
|THREENEX DIGITAL LIFE LLC
|2423 CARINA TERRACE
|ACWORTH, GA 30101
|OCC041808
|TOWN CENTER AT COBB
|LEWIS TALBEE
|07/29/2025
|TOWN CENTER AT COBB
|D/B/A TOWN CENTER AT
|OFFICE SPACE RENTAL
|REALTY HOLDING LLC
|COBB
|TOWN CENTER AT COBB
|REALTY HOLDING LLC
|400 ERNEST BARRETT PKWY,
|100
|KENNESAW, GA 30144
|OCC041849
|UNLIMITED RESTORATION
|HALLAN RODRIGUEZ
|07/30/2025
|LLC
|D/B/A UNLIMITED
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|UNLIMITED RESTORATION
|RESTORATION LLC
|LLC
|ATTN: HALLAN RODRIGUES
|UNLIMITED RESTORATION
|LLC
|2790 MEADOW DRIVE
|MARIETTA, GA 30062
|OCC041869
|VESMART LLC
|EDWARD RIVERA
|08/01/2025
|D/B/A VESMART LLC
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|ATTN: EDWARD RIVERA
|4725 COBB PKWY NW, SUITE
|119
|ACWORTH, GA 30101
|OCC041855
|VISION HOME RSOURCES
|VICTOR APONTE
|07/31/2025
|LLC
|D/B/A VISION HOME
|REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
|VISION HOME RSOURCES
|RSOURCES LLC
|LLC
|ATTN: VICTOR APONTE
|VISION HOME RSOURCES LLC
|4706 OAKLEIGH MANOR DR
|POWDER SPRINGS, GA 30127
Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.
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