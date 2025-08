50 new businesses licensed by Cobb County on the week ending Friday, August 1, 2025.

Here are the 50 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, August 1, 2025.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License # D.B.A / Business Name Mailing Address Issue Date / SIC Description OCC041833 1930 CASON DR JACOB ALLMON 07/29/2025 RHA HEALTH SERVICES GA D/B/A 1930 CASON DR PERSONAL CARE HOME LLC ATTN: JACOB ALLMON RHA HEALTH SERVICES GA LLC 700 SANDY PLAINS RD, STE B14 MARIETTA, GA 30066 OCC041837 3232 VANDIVER RD JACOB ALLMON 07/29/2025 RHA HEALTH SERVICES GA D/B/A 3232 VANDIVER RD PERSONAL CARE HOME LLC ATTN: JACOB ALLMON RHA HEALTH SERVICES GA LLC 700 SANDY PLAINS RD, STE B14 MARIETTA, GA 30066 OCC041834 3474 SAWMILL TERRACE RD JACOB ALLMON 07/29/2025 RHA HEALTH SERVICES GA D/B/A 3474 SAWMILL PERSONAL CARE HOME LLC TERRACE RD ATTN: JACOB ALLMON RHA HEALTH SERVICES GA LLC 700 SANDY PLAINS RD, STE B14 MARIETTA, GA 30066 OCC041835 3671 SHALLOWFORD RD JACOB ALLMON 07/29/2025 RHA HEALTH SERVICES GA D/B/A 3671 SHALLOWFORD PERSONAL CARE HOME LLC RD ATTN: JACOB ALLMON RHA HEALTH SERVICES GA LLC 700 SANDY PLAINS RD, STE B14 MARIETTA, GA 30066 OCC041839 3917 EBENEZER RD JACOB ALLMON 07/29/2025 RHA HEALTH SERVICES GA D/B/A 3917 EBENEZER RD PERSONAL CARE HOME LLC ATTN: JACOB ALLMON RHA HEALTH SERVICES GA LLC 700 SANDY PLAINS RD, STE B14 MARIETTA, GA 30066 OCC041836 731 LAURA DR JACOB ALLMON 07/29/2025 RHA HEALTH SERVICES GA D/B/A 731 LAURA DR PERSONAL CARE HOME LLC ATTN: JACOB ALLMON RHA HEALTH SERVICES GA LLC 700 SANDY PLAINS RD, STE B14 MARIETTA, GA 30066 OCC041838 901 OLD FARM WALK JACOB ALLMON 07/29/2025 RHA HEALTH SERVICES GA D/B/A 901 OLD FARM WALK PERSONAL CARE HOME LLC ATTN: JACOB ALLMON RHA HEALTH SERVICES GA LLC 700 SANDY PLAINS RD, STE B14 MARIETTA, GA 3006 OCC041847 AMALGAM ANIMATIONS JOSEPH O’HAILEY 07/30/2025 D/B/A AMALGAM ANIMATIONS VIDEO AND FILM PRODUCTION ATTN: JOSEPH O’HAILEY 2935 CEDAR BROOK DR, APT 2935 DECATUR, GA 30033 OCC041860 APEX HEALTHCARE MY-CHERI ONWUZURUIKE 07/31/2025 SERVICES D/B/A APEX HEALTHCARE HEALTH AND ALLIED SERVICES FATHER BLESS MY CLINIC SERVICES (FBMC) LLC ATTN: MY-CHERI ONWUZURUIKE FATHER BLESS MY CLINIC (FBMC) LLC 2304 HABERSHAM DRIVE MARIETTA, GA 30064 CON001610 APPLIED TECHNOLOGY JEFFREY BAILEY 07/30/2025 SOLUTIONS LLC D/B/A APPLIED TECHNOLOGY LOW VOLTAGE CONTRACTOR (ALARM APPLIED TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC SYSTEMS, TELEPHONE,ETC., SOLUTIONS LLC ATTN: JEFFREY BAILEY INSTALLATION) APPLIED TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC 1253 HADAWAY GARDEN DRIVE KENNESAW, GA 30152 OCC041845 B & W WAREHOUSE PHILLIP LEVI COOK 07/30/2025 SERVICES LLC D/B/A B & W WAREHOUSE SHELVING & EQUIPMENT INSTALLATION B & W WAREHOUSE SERVICES LLC SERVICES LLC ATTN: PHILLIP LEVI COOK B & W WAREHOUSE SERVICES LLC 4308 SPRUCEBOUGH DRIVE MARIETTA, GA 30062 OCC041850 BOWLY MATTHEW MEJIA 07/30/2025 BOWLY GA LLC D/B/A BOWLY RESTAURANT ATTN: MATTHEW MEJIA BOWLY GA LLC 2453 MAGNOLIA RIDGE DRIVE MARIETTA, GA 30067 OCC041832 BRILLATECH LLC VINICIO RODRIGUEZ 07/29/2025 BRILLATECH LLC D/B/A BRILLATECH LLC LANDSCAPING CONTRACTOR ATTN: VINICIO RODRIGUEZ BRILLATECH LLC 4400 WESTERLING CT POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC041843 BUILDERS UNLIMITED OG COUGAR CIRILLO 07/30/2025 GEORGIA LLC D/B/A BUILDERS UNLIMITED PIPELINE CONSTRUCTION BUILDERS UNLIMITED OG OG GEORGIA LLC GEORGIA LLC ATTN: COUGAR CIRILLO BUILDERS UNLIMITED OG GEORGIA LLC 2774 N. COBB PKWY, 109/149 KENNESAW, GA 30152 OCC041848 CENTEGIX NATHANIEL COBB 07/29/2025 34ED LLC D/B/A CENTEGIX RADIO, TV, AND CONSUMER ELECTRONICS ATTN: NATHANIEL COBB SALE AND SERVICE 34ED LLC 2120 POWERS FERRY ROAD, STE 110 ATLANTA, GA 30339 OCC041865 COASTLINE WEALTH GARRETT TAYLOR 08/01/2025 MANAGEMENT D/B/A COASTLINE WEALTH CONSULTANT – FINANCIAL COASTLINE WEALTH MANAGEMENT MANAGEMENT INC ATTN: GARRETT TAYLOR COASTLINE WEALTH MANAGEMENT INC 1303 MAIN ST PORT JEFFERSON, NY 11777 OCC041831 COREADVOCATE SYSTEMS JIMMY LEE BLACKSHEAR III 07/29/2025 LLC D/B/A COREADVOCATE BUSINESS MANAGEMENT OFFICE COREADVOCATE SYSTEMS SYSTEMS LLC LLC ATTN: JIMMY LEE BLACKSHEAR III COREADVOCATE SYSTEMS LLC 2400 HERODIAN WAY SE, SUITE 220 SMYRNA, GA 30080 OCC041852 DOBLE SALUD KERI Y. MARTINEZ MEDRANO 07/31/2025 DOBLE SALUD INC D/B/A DOBLE SALUD CATERING SERVICE ATTN: KERI Y. MARTINEZ MEDRANO DOBLE SALUD INC 1517 BROOKCLIFF CIR MARIETTA, GA 30062 OCC041863 DOGWOOD SITE MATT DONALD 07/31/2025 CONTRACTORS LLC D/B/A DOGWOOD SITE GRADING CONTRACTOR NOT CONNECTED DOGWOOD SITE CONTRACTORS LLC WITH BUILDING CONSTRUCTION CONTRACTORS LLC ATTN: MATT DONALD DOGWOOD SITE CONTRACTORS LLC 1100 CIRCLE 75 PKWY, STE 1350 ATLANTA, GA 30339 OCC041857 EFS ADVISORY GROUP LLC SHABREKA HOSLEY 07/31/2025 EFS ADVISORY GROUP LLC D/B/A EFS ADVISORY GROUP CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT LLC ATTN: SHABREKA HOSLEY EFS ADVISORY GROUP LLC 4705 W VILLAGE WAY SE, STE 2442 SMYRNA, GA 30080 OCC041842 ENSO MU LLC MICHAEL JAMORSKI 07/30/2025 ENSO MU LLC D/B/A ENSO MU LLC BUSINESS MANAGEMENT OFFICE ATTN: MICHAEL JAMORSKI ENSO MU LLC 3337 CHASTAIN GARDENS DR NW KENNESAW, GA 30144 OCC041867 GEN ONE CONSULTING FABIO LEONELLO 08/01/2025 GEN ONE CONSULTING LLC D/B/A GEN ONE CONSULTING CONSULTANT – COMPUTER & DATA ATTN: FABIO LEONELLO PROCESSING GEN ONE CONSULTING LLC 2657 FOXGLOVE CT MARIETTA, GA 30064 OCC041856 IRON DUCT HOOD VENT MASON HALLMAN 07/31/2025 SERVICES D/B/A IRON DUCT HOOD AIR DUCT CLEANING CONTRACTOR HALLMAN HOOD VENT VENT SERVICES SERVICES LLC ATTN: MASON HALLMAN HALLMAN HOOD VENT SERVICES LLC 925 MILL STONE DRIVE MARIETTA, GA 30062 OCC041830 JESS FIRLUS JESSE FIRLUS 07/29/2025 FEARLESS JESSE LLC D/B/A JESS FIRLUS CLEANING CONTRACTOR – BUILDING & ATTN: JESSE FIRLUS MOBILE HOME EXTERIORS FEARLESS JESSE LLC 2558 GREYFIELD COURT MARIETTA, GA 30062 OCC041864 KADAR INTERNATIONAL LLC RICHARD LOUISSANT 08/01/2025 KADAR INTERNATIONAL LLC D/B/A KADAR CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT INTERNATIONAL LLC ATTN: RICHARD LOUISSANT KADAR INTERNATIONAL LLC 2480 OLD VILLA RICA RD POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC041828 KIMIA DALIRAN SARAVI KIMIA DALIRAN SARAVI 07/28/2025 SARAVI ESTUDIO LLC D/B/A KIMIA DALIRAN SARAVI TUTORING SERVICES ATTN: KIMIA DALIRAN SARAVI SARAVI ESTUDIO LLC 817 TIBARRON PKWY, APT 817 SMYRNA, GA 30080 OCC041846 KPB PILATES KRISTEN BRASHER 07/30/2025 KPB WORKS LLC D/B/A KPB PILATES PHYSICAL FITNESS TRAINER ATTN: KRISTEN BRASHER KPB WORKS LLC 3712 ROBINSON WALK COURT MARIETTA, GA 30068 OCC041853 LENORA CARE LLC RICHARD BRIDGE 07/31/2025 LENORA CARE LLC D/B/A LENORA CARE LLC HEALTH AND ALLIED SERVICES ATTN: RICHARD BRIDGE LENORA CARE LLC 2020 CLAY DR SW MARIETTA, GA 30064 OCC041825 LIFETIME QUALITY ALEX C GEARHART 07/28/2025 ROOFING & STORM D/B/A LIFETIME QUALITY ROOFING CONTRACTOR RESTORATION LLC ROOFING & STORM LIFETIME QUALITY RESTORATION LLC ROOFING & STORM ATTN: ALEX C GEARHART RESTORATION LLC LIFETIME QUALITY ROOFING & STORM RESTORATION LLC 501 W SHROCK RD COLUMBUS, OH 43081 OCC041861 LIL COLLECTIONS LLC HANG DANG 08/01/2025 LIL COLLECTIONS LLC D/B/A LIL COLLECTIONS LLC BOOKS & STATIONARY STORE ATTN: HANG DANG LIL COLLECTIONS LLC 2959 MONTVIEW DR MARIETTA, GA 30060 OCC041824 LOCKSMITH ON WHEELS LUIS ROJAS 07/28/2025 LLC D/B/A LOCKSMITH ON LOCKSMITH LOCKSMITH ON WHEELS WHEELS LLC LLC ATTN: LUIS ROJAS LOCKSMITH ON WHEELS LLC 5046 BOYLE WAY SE ATLANTA, GA 30339 OCC041858 LODIDLOCS LLC LAUREN MILLER 07/31/2025 LODIDLOCS LLC D/B/A LODIDLOCS LLC HAIR BRAIDING ATTN: LAUREN MILLER LODIDLOCS LLC 2 INTERLOCK AVE, APT 610 ATLANTA, GA 30318 OCC041859 LOLITAS SALON DE NANCY C TRUJILLO 07/31/2025 BELLEZA Y BARBER INC D/B/A LOLITAS SALON DE BEAUTY SHOP LOLITAS SALON DE BELLEZA Y BARBER INC BELLEZA Y BARBER INC ATTN: NANCY C TRUJILLO LOLITAS SALON DE BELLEZA Y BARBER INC 2200 POWDER SPRINGS RD SW, SUITE 162 MARIETTA, GA 30064 OCC041851 LUSH NAIL BAR THANH LE 07/31/2025 LUSH NAIL BAR SUSAN LLC D/B/A LUSH NAIL BAR BEAUTY SHOP ATTN: THANH LE LUSH NAIL BAR SUSAN LLC 3533 CLEAR CREEK CROSSING NW KENNESAW, GA 30144 OCC041844 MAD ARTISTS DANIELLE LORENTZ 07/30/2025 ENTERTAINMENT LLC D/B/A MAD ARTISTS ENTERTAINMENT SERVICE MAD ARTISTS ENTERTAINMENT LLC ENTERTAINMENT LLC ATTN: DANIELLE LORENTZ MAD ARTISTS ENTERTAINMENT LLC 2942 OWENS POINT TRAIL KENNESAW, GA 30152 OCC041866 MAINTENANCE ELITE LLC HAROLD FINLEY 08/01/2025 MAINTENANCE ELITE LLC D/B/A MAINTENANCE ELITE HANDY MAN – NO STATE LICENSE LLC ATTN: HAROLD FINLEY MAINTENANCE ELITE LLC 3267 DEER VALLEY DR NW ACWORTH, GA 30101 OCC041868 NICK’S CAR SERVICE ATL NICK G. ASHNER 08/01/2025 D/B/A NICK’S CAR SERVICE BUSINESS MANAGEMENT OFFICE ATL ATTN: NICK G. ASHNER 4826 CHELSEA WAY NW ACWORTH, GA 30102 OCC041827 PURE CLOSETS & STORAGE KIRK NICHOLS 07/28/2025 PURE CLOSETS & STORAGE D/B/A PURE CLOSETS & SHELVING & EQUIPMENT INSTALLATION LLC STORAGE ATTN: KIRK NICHOLS PURE CLOSETS & STORAGE LLC 2340 OLD ORCHARD DR MARIETTA, GA 30068 OCC041854 READY ALERT WARNING CRAIG BROWN 07/31/2025 SYSTEMS LLC D/B/A READY ALERT AUTO ACCESSORIES & INSTALLATION READY ALERT WARNING WARNING SYSTEMS LLC SYSTEMS LLC ATTN: CRAIG BROWN READY ALERT WARNING SYSTEMS LLC 2050 WENLOK TRL NE MARIETTA, GA 30066 OCC041841 RICHARDS PREPARATORY MICHELLE RICHARDS 07/29/2025 ACADEMY D/B/A RICHARDS TUTORING SERVICES RICHARDS PREPARATORY PREPARATORY ACADEMY ACADEMY INC ATTN: MICHELLE RICHARDS RICHARDS PREPARATORY ACADEMY INC 2550 SANDY PLAINS RD, 225/416 MARIETTA, GA 30066 BLR003552 SERENITY WELLNESS SASHA DAY 08/01/2025 STUDIO D/B/A SERENITY WELLNESS HEALTH CLUB OR SPA – REGULATED SERENITY WELLNESS STUDIO STUDIO LLC ATTN: SASHA DAY SERENITY WELLNESS STUDIO LLC 575 HAMES RD MARIETTA, GA 30060 OCC041826 SHERROD RAINGE EUGENE SHERROD RAINGE 07/28/2025 PHOTOGRAPHY D/B/A SHERROD RAINGE PHOTOGRAPHER FREE LANCE SHERROD RAINGE PHOTOGRAPHY PHOTOGRAPHY LLC ATTN: EUGENE SHERROD RAINGE SHERROD RAINGE PHOTOGRAPHY LLC 1988 BROADLEAF LN POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC041862 SPARTA ROOFING LLC CHRISTOPHER CANIA 08/01/2025 SPARTA ROOFING LLC D/B/A SPARTA ROOFING LLC ROOFING CONTRACTOR ATTN: CHRISTOPHER CANIA SPARTA ROOFING LLC 4225 ABINGTON WALK KENNESAW, GA 30144 OCC041823 SRS INC MICHAEL RUIZ 07/28/2025 SERGIO RUIZ AND SON INC D/B/A SRS INC BRICK MASON, STONE, CONCRETE BLOCK ATTN: MICHAEL RUIZ & CONCRETE TILE CONTRACTOR SERGIO RUIZ AND SON INC 2621 SANDY PLAINS RD, APT 304 MARIETTA, GA 30066 ALC003525 TACO HUT JACKIE PAYNE 07/29/2025 D/B/A TACO HUT RESTAURANT ATTN: JACKIE PAYNE 187 BROWNSVILLE EXT POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC041840 THREENEX DIGITAL LIFE THUAN DOAN 07/29/2025 LLC D/B/A THREENEX DIGITAL COMPUTER PROGRAMMING SERVICES THREENEX DIGITAL LIFE LIFE LLC LLC ATTN: THUAN N DOAN THREENEX DIGITAL LIFE LLC 2423 CARINA TERRACE ACWORTH, GA 30101 OCC041808 TOWN CENTER AT COBB LEWIS TALBEE 07/29/2025 TOWN CENTER AT COBB D/B/A TOWN CENTER AT OFFICE SPACE RENTAL REALTY HOLDING LLC COBB TOWN CENTER AT COBB REALTY HOLDING LLC 400 ERNEST BARRETT PKWY, 100 KENNESAW, GA 30144 OCC041849 UNLIMITED RESTORATION HALLAN RODRIGUEZ 07/30/2025 LLC D/B/A UNLIMITED HANDY MAN – NO STATE LICENSE UNLIMITED RESTORATION RESTORATION LLC LLC ATTN: HALLAN RODRIGUES UNLIMITED RESTORATION LLC 2790 MEADOW DRIVE MARIETTA, GA 30062 OCC041869 VESMART LLC EDWARD RIVERA 08/01/2025 D/B/A VESMART LLC MERCHANDISE AND SERVICE BROKER ATTN: EDWARD RIVERA 4725 COBB PKWY NW, SUITE 119 ACWORTH, GA 30101 OCC041855 VISION HOME RSOURCES VICTOR APONTE 07/31/2025 LLC D/B/A VISION HOME REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT VISION HOME RSOURCES RSOURCES LLC LLC ATTN: VICTOR APONTE VISION HOME RSOURCES LLC 4706 OAKLEIGH MANOR DR POWDER SPRINGS, GA 30127

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.