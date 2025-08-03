50 new businesses licensed by Cobb County on the week ending Friday, August 1, 2025.

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Three people gathered around a wall-board with various business and industry symbols including gears and charts

Posted By: Larry Felton Johnson August 3, 2025

Here are the 50 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, August 1, 2025.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
OCC0418331930 CASON DRJACOB ALLMON07/29/2025
RHA HEALTH SERVICES GAD/B/A 1930 CASON DRPERSONAL CARE HOME
LLCATTN: JACOB ALLMON
RHA HEALTH SERVICES GA
LLC
700 SANDY PLAINS RD, STE
B14
MARIETTA, GA 30066
OCC0418373232 VANDIVER RDJACOB ALLMON07/29/2025
RHA HEALTH SERVICES GAD/B/A 3232 VANDIVER RDPERSONAL CARE HOME
LLCATTN: JACOB ALLMON
RHA HEALTH SERVICES GA
LLC
700 SANDY PLAINS RD, STE
B14
MARIETTA, GA 30066
OCC0418343474 SAWMILL TERRACE RDJACOB ALLMON07/29/2025
RHA HEALTH SERVICES GAD/B/A 3474 SAWMILLPERSONAL CARE HOME
LLCTERRACE RD
ATTN: JACOB ALLMON
RHA HEALTH SERVICES GA
LLC
700 SANDY PLAINS RD, STE
B14
MARIETTA, GA 30066
OCC0418353671 SHALLOWFORD RDJACOB ALLMON07/29/2025
RHA HEALTH SERVICES GAD/B/A 3671 SHALLOWFORDPERSONAL CARE HOME
LLCRD
ATTN: JACOB ALLMON
RHA HEALTH SERVICES GA
LLC
700 SANDY PLAINS RD, STE
B14
MARIETTA, GA 30066
OCC0418393917 EBENEZER RDJACOB ALLMON07/29/2025
RHA HEALTH SERVICES GAD/B/A 3917 EBENEZER RDPERSONAL CARE HOME
LLCATTN: JACOB ALLMON
RHA HEALTH SERVICES GA
LLC
700 SANDY PLAINS RD, STE
B14
MARIETTA, GA 30066
OCC041836731 LAURA DRJACOB ALLMON07/29/2025
RHA HEALTH SERVICES GAD/B/A 731 LAURA DRPERSONAL CARE HOME
LLCATTN: JACOB ALLMON
RHA HEALTH SERVICES GA
LLC
700 SANDY PLAINS RD, STE
B14
MARIETTA, GA 30066
OCC041838901 OLD FARM WALKJACOB ALLMON07/29/2025
RHA HEALTH SERVICES GAD/B/A 901 OLD FARM WALKPERSONAL CARE HOME
LLCATTN: JACOB ALLMON
RHA HEALTH SERVICES GA
LLC
700 SANDY PLAINS RD, STE
B14
MARIETTA, GA 3006
OCC041847AMALGAM ANIMATIONSJOSEPH O’HAILEY07/30/2025
D/B/A AMALGAM ANIMATIONSVIDEO AND FILM PRODUCTION
ATTN: JOSEPH O’HAILEY
2935 CEDAR BROOK DR, APT
2935
DECATUR, GA 30033
OCC041860APEX HEALTHCAREMY-CHERI ONWUZURUIKE07/31/2025
SERVICESD/B/A APEX HEALTHCAREHEALTH AND ALLIED SERVICES
FATHER BLESS MY CLINICSERVICES
(FBMC) LLCATTN: MY-CHERI
ONWUZURUIKE
FATHER BLESS MY CLINIC
(FBMC) LLC
2304 HABERSHAM DRIVE
MARIETTA, GA 30064
CON001610APPLIED TECHNOLOGYJEFFREY BAILEY07/30/2025
SOLUTIONS LLCD/B/A APPLIED TECHNOLOGYLOW VOLTAGE CONTRACTOR (ALARM
APPLIED TECHNOLOGYSOLUTIONS LLCSYSTEMS, TELEPHONE,ETC.,
SOLUTIONS LLCATTN: JEFFREY BAILEYINSTALLATION)
APPLIED TECHNOLOGY
SOLUTIONS LLC
1253 HADAWAY GARDEN
DRIVE
KENNESAW, GA 30152
OCC041845B & W WAREHOUSEPHILLIP LEVI COOK07/30/2025
SERVICES LLCD/B/A B & W WAREHOUSESHELVING & EQUIPMENT INSTALLATION
B & W WAREHOUSESERVICES LLC
SERVICES LLCATTN: PHILLIP LEVI COOK
B & W WAREHOUSE
SERVICES LLC
4308 SPRUCEBOUGH DRIVE
MARIETTA, GA 30062
OCC041850BOWLYMATTHEW MEJIA07/30/2025
BOWLY GA LLCD/B/A BOWLYRESTAURANT
ATTN: MATTHEW MEJIA
BOWLY GA LLC
2453 MAGNOLIA RIDGE DRIVE
MARIETTA, GA 30067
OCC041832BRILLATECH LLCVINICIO RODRIGUEZ07/29/2025
BRILLATECH LLCD/B/A BRILLATECH LLCLANDSCAPING CONTRACTOR
ATTN: VINICIO RODRIGUEZ
BRILLATECH LLC
4400 WESTERLING CT
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC041843BUILDERS UNLIMITED OGCOUGAR CIRILLO07/30/2025
GEORGIA LLCD/B/A BUILDERS UNLIMITEDPIPELINE CONSTRUCTION
BUILDERS UNLIMITED OGOG GEORGIA LLC
GEORGIA LLCATTN: COUGAR CIRILLO
BUILDERS UNLIMITED OG
GEORGIA LLC
2774 N. COBB PKWY, 109/149
KENNESAW, GA 30152
OCC041848CENTEGIXNATHANIEL COBB07/29/2025
34ED LLCD/B/A CENTEGIXRADIO, TV, AND CONSUMER ELECTRONICS
ATTN: NATHANIEL COBBSALE AND SERVICE
34ED LLC
2120 POWERS FERRY ROAD,
STE 110
ATLANTA, GA 30339
OCC041865COASTLINE WEALTHGARRETT TAYLOR08/01/2025
MANAGEMENTD/B/A COASTLINE WEALTHCONSULTANT – FINANCIAL
COASTLINE WEALTHMANAGEMENT
MANAGEMENT INCATTN: GARRETT TAYLOR
COASTLINE WEALTH
MANAGEMENT INC
1303 MAIN ST
PORT JEFFERSON, NY 11777
OCC041831COREADVOCATE SYSTEMSJIMMY LEE BLACKSHEAR III07/29/2025
LLCD/B/A COREADVOCATEBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
COREADVOCATE SYSTEMSSYSTEMS LLC
LLCATTN: JIMMY LEE
BLACKSHEAR III
COREADVOCATE SYSTEMS
LLC
2400 HERODIAN WAY SE,
SUITE 220
SMYRNA, GA 30080
OCC041852DOBLE SALUDKERI Y. MARTINEZ MEDRANO07/31/2025
DOBLE SALUD INCD/B/A DOBLE SALUDCATERING SERVICE
ATTN: KERI Y. MARTINEZ
MEDRANO
DOBLE SALUD INC
1517 BROOKCLIFF CIR
MARIETTA, GA 30062
OCC041863DOGWOOD SITEMATT DONALD07/31/2025
CONTRACTORS LLCD/B/A DOGWOOD SITEGRADING CONTRACTOR NOT CONNECTED
DOGWOOD SITECONTRACTORS LLCWITH BUILDING CONSTRUCTION
CONTRACTORS LLCATTN: MATT DONALD
DOGWOOD SITE
CONTRACTORS LLC
1100 CIRCLE 75 PKWY, STE
1350
ATLANTA, GA 30339
OCC041857EFS ADVISORY GROUP LLCSHABREKA HOSLEY07/31/2025
EFS ADVISORY GROUP LLCD/B/A EFS ADVISORY GROUPCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
LLC
ATTN: SHABREKA HOSLEY
EFS ADVISORY GROUP LLC
4705 W VILLAGE WAY SE, STE
2442
SMYRNA, GA 30080
OCC041842ENSO MU LLCMICHAEL JAMORSKI07/30/2025
ENSO MU LLCD/B/A ENSO MU LLCBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
ATTN: MICHAEL JAMORSKI
ENSO MU LLC
3337 CHASTAIN GARDENS DR
NW
KENNESAW, GA 30144
OCC041867GEN ONE CONSULTINGFABIO LEONELLO08/01/2025
GEN ONE CONSULTING LLCD/B/A GEN ONE CONSULTINGCONSULTANT – COMPUTER & DATA
ATTN: FABIO LEONELLOPROCESSING
GEN ONE CONSULTING LLC
2657 FOXGLOVE CT
MARIETTA, GA 30064
OCC041856IRON DUCT HOOD VENTMASON HALLMAN07/31/2025
SERVICESD/B/A IRON DUCT HOODAIR DUCT CLEANING CONTRACTOR
HALLMAN HOOD VENTVENT SERVICES
SERVICES LLCATTN: MASON HALLMAN
HALLMAN HOOD VENT
SERVICES LLC
925 MILL STONE DRIVE
MARIETTA, GA 30062
OCC041830JESS FIRLUSJESSE FIRLUS07/29/2025
FEARLESS JESSE LLCD/B/A JESS FIRLUSCLEANING CONTRACTOR – BUILDING &
ATTN: JESSE FIRLUSMOBILE HOME EXTERIORS
FEARLESS JESSE LLC
2558 GREYFIELD COURT
MARIETTA, GA 30062
OCC041864KADAR INTERNATIONAL LLCRICHARD LOUISSANT08/01/2025
KADAR INTERNATIONAL LLCD/B/A KADARCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
INTERNATIONAL LLC
ATTN: RICHARD LOUISSANT
KADAR INTERNATIONAL LLC
2480 OLD VILLA RICA RD
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC041828KIMIA DALIRAN SARAVIKIMIA DALIRAN SARAVI07/28/2025
SARAVI ESTUDIO LLCD/B/A KIMIA DALIRAN SARAVITUTORING SERVICES
ATTN: KIMIA DALIRAN SARAVI
SARAVI ESTUDIO LLC
817 TIBARRON PKWY, APT
817
SMYRNA, GA 30080
OCC041846KPB PILATESKRISTEN BRASHER07/30/2025
KPB WORKS LLCD/B/A KPB PILATESPHYSICAL FITNESS TRAINER
ATTN: KRISTEN BRASHER
KPB WORKS LLC
3712 ROBINSON WALK
COURT
MARIETTA, GA 30068
OCC041853LENORA CARE LLCRICHARD BRIDGE07/31/2025
LENORA CARE LLCD/B/A LENORA CARE LLCHEALTH AND ALLIED SERVICES
ATTN: RICHARD BRIDGE
LENORA CARE LLC
2020 CLAY DR SW
MARIETTA, GA 30064
OCC041825LIFETIME QUALITYALEX C GEARHART07/28/2025
ROOFING & STORMD/B/A LIFETIME QUALITYROOFING CONTRACTOR
RESTORATION LLCROOFING & STORM
LIFETIME QUALITYRESTORATION LLC
ROOFING & STORMATTN: ALEX C GEARHART
RESTORATION LLCLIFETIME QUALITY ROOFING
& STORM RESTORATION LLC
501 W SHROCK RD
COLUMBUS, OH 43081
OCC041861LIL COLLECTIONS LLCHANG DANG08/01/2025
LIL COLLECTIONS LLCD/B/A LIL COLLECTIONS LLCBOOKS & STATIONARY STORE
ATTN: HANG DANG
LIL COLLECTIONS LLC
2959 MONTVIEW DR
MARIETTA, GA 30060
OCC041824LOCKSMITH ON WHEELSLUIS ROJAS07/28/2025
LLCD/B/A LOCKSMITH ONLOCKSMITH
LOCKSMITH ON WHEELSWHEELS LLC
LLCATTN: LUIS ROJAS
LOCKSMITH ON WHEELS LLC
5046 BOYLE WAY SE
ATLANTA, GA 30339
OCC041858LODIDLOCS LLCLAUREN MILLER07/31/2025
LODIDLOCS LLCD/B/A LODIDLOCS LLCHAIR BRAIDING
ATTN: LAUREN MILLER
LODIDLOCS LLC
2 INTERLOCK AVE, APT 610
ATLANTA, GA 30318
OCC041859LOLITAS SALON DENANCY C TRUJILLO07/31/2025
BELLEZA Y BARBER INCD/B/A LOLITAS SALON DEBEAUTY SHOP
LOLITAS SALON DEBELLEZA Y BARBER INC
BELLEZA Y BARBER INCATTN: NANCY C TRUJILLO
LOLITAS SALON DE BELLEZA
Y BARBER INC
2200 POWDER SPRINGS RD
SW, SUITE 162
MARIETTA, GA 30064
OCC041851LUSH NAIL BARTHANH LE07/31/2025
LUSH NAIL BAR SUSAN LLCD/B/A LUSH NAIL BARBEAUTY SHOP
ATTN: THANH LE
LUSH NAIL BAR SUSAN LLC
3533 CLEAR CREEK
CROSSING NW
KENNESAW, GA 30144
OCC041844MAD ARTISTSDANIELLE LORENTZ07/30/2025
ENTERTAINMENT LLCD/B/A MAD ARTISTSENTERTAINMENT SERVICE
MAD ARTISTSENTERTAINMENT LLC
ENTERTAINMENT LLCATTN: DANIELLE LORENTZ
MAD ARTISTS
ENTERTAINMENT LLC
2942 OWENS POINT TRAIL
KENNESAW, GA 30152
OCC041866MAINTENANCE ELITE LLCHAROLD FINLEY08/01/2025
MAINTENANCE ELITE LLCD/B/A MAINTENANCE ELITEHANDY MAN – NO STATE LICENSE
LLC
ATTN: HAROLD FINLEY
MAINTENANCE ELITE LLC
3267 DEER VALLEY DR NW
ACWORTH, GA 30101
OCC041868NICK’S CAR SERVICE ATLNICK G. ASHNER08/01/2025
D/B/A NICK’S CAR SERVICEBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
ATL
ATTN: NICK G. ASHNER
4826 CHELSEA WAY NW
ACWORTH, GA 30102
OCC041827PURE CLOSETS & STORAGEKIRK NICHOLS07/28/2025
PURE CLOSETS & STORAGED/B/A PURE CLOSETS &SHELVING & EQUIPMENT INSTALLATION
LLCSTORAGE
ATTN: KIRK NICHOLS
PURE CLOSETS & STORAGE
LLC
2340 OLD ORCHARD DR
MARIETTA, GA 30068
OCC041854READY ALERT WARNINGCRAIG BROWN07/31/2025
SYSTEMS LLCD/B/A READY ALERTAUTO ACCESSORIES & INSTALLATION
READY ALERT WARNINGWARNING SYSTEMS LLC
SYSTEMS LLCATTN: CRAIG BROWN
READY ALERT WARNING
SYSTEMS LLC
2050 WENLOK TRL NE
MARIETTA, GA 30066
OCC041841RICHARDS PREPARATORYMICHELLE RICHARDS07/29/2025
ACADEMYD/B/A RICHARDSTUTORING SERVICES
RICHARDS PREPARATORYPREPARATORY ACADEMY
ACADEMY INCATTN: MICHELLE RICHARDS
RICHARDS PREPARATORY
ACADEMY INC
2550 SANDY PLAINS RD,
225/416
MARIETTA, GA 30066
BLR003552SERENITY WELLNESSSASHA DAY08/01/2025
STUDIOD/B/A SERENITY WELLNESSHEALTH CLUB OR SPA – REGULATED
SERENITY WELLNESSSTUDIO
STUDIO LLCATTN: SASHA DAY
SERENITY WELLNESS STUDIO
LLC
575 HAMES RD
MARIETTA, GA 30060
OCC041826SHERROD RAINGEEUGENE SHERROD RAINGE07/28/2025
PHOTOGRAPHYD/B/A SHERROD RAINGEPHOTOGRAPHER FREE LANCE
SHERROD RAINGEPHOTOGRAPHY
PHOTOGRAPHY LLCATTN: EUGENE SHERROD
RAINGE
SHERROD RAINGE
PHOTOGRAPHY LLC
1988 BROADLEAF LN
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC041862SPARTA ROOFING LLCCHRISTOPHER CANIA08/01/2025
SPARTA ROOFING LLCD/B/A SPARTA ROOFING LLCROOFING CONTRACTOR
ATTN: CHRISTOPHER CANIA
SPARTA ROOFING LLC
4225 ABINGTON WALK
KENNESAW, GA 30144
OCC041823SRS INCMICHAEL RUIZ07/28/2025
SERGIO RUIZ AND SON INCD/B/A SRS INCBRICK MASON, STONE, CONCRETE BLOCK
ATTN: MICHAEL RUIZ& CONCRETE TILE CONTRACTOR
SERGIO RUIZ AND SON INC
2621 SANDY PLAINS RD, APT
304
MARIETTA, GA 30066
ALC003525TACO HUTJACKIE PAYNE07/29/2025
D/B/A TACO HUTRESTAURANT
ATTN: JACKIE PAYNE
187 BROWNSVILLE EXT
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC041840THREENEX DIGITAL LIFETHUAN DOAN07/29/2025
LLCD/B/A THREENEX DIGITALCOMPUTER PROGRAMMING SERVICES
THREENEX DIGITAL LIFELIFE LLC
LLCATTN: THUAN N DOAN
THREENEX DIGITAL LIFE LLC
2423 CARINA TERRACE
ACWORTH, GA 30101
OCC041808TOWN CENTER AT COBBLEWIS TALBEE07/29/2025
TOWN CENTER AT COBBD/B/A TOWN CENTER ATOFFICE SPACE RENTAL
REALTY HOLDING LLCCOBB
TOWN CENTER AT COBB
REALTY HOLDING LLC
400 ERNEST BARRETT PKWY,
100
KENNESAW, GA 30144
OCC041849UNLIMITED RESTORATIONHALLAN RODRIGUEZ07/30/2025
LLCD/B/A UNLIMITEDHANDY MAN – NO STATE LICENSE
UNLIMITED RESTORATIONRESTORATION LLC
LLCATTN: HALLAN RODRIGUES
UNLIMITED RESTORATION
LLC
2790 MEADOW DRIVE
MARIETTA, GA 30062
OCC041869VESMART LLCEDWARD RIVERA08/01/2025
D/B/A VESMART LLCMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
ATTN: EDWARD RIVERA
4725 COBB PKWY NW, SUITE
119
ACWORTH, GA 30101
OCC041855VISION HOME RSOURCESVICTOR APONTE07/31/2025
LLCD/B/A VISION HOMEREAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
VISION HOME RSOURCESRSOURCES LLC
LLCATTN: VICTOR APONTE
VISION HOME RSOURCES LLC
4706 OAKLEIGH MANOR DR
POWDER SPRINGS, GA 30127

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.

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