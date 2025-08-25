Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food services from August 15 to August 21

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotels, and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health.
For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.
STARBUCKS COFFEE #8469
- 1721 POWDER SPRINGS RD SW STE 101 MARIETTA, GA 30064-4880
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-6727
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 08-21-2025
ASIAN EXPRESS
- 2821 CHASTAIN MEADOWS PKWY STE 200 MARIETTA, GA 30066-3365
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-001566
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 08-21-2025
TACO BELL #3889
- 4880 LOWER ROSWELL RD MARIETTA, GA 30068
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-24423
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 08-21-2025
CORNER TAQUERIA THE
- 2860 ATLANTA RD SE SMYRNA, GA 30080
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-000614
- Last Inspection Score: 93
- Last Inspection Date: 08-21-2025
PADRIAC’S
- 2460 CUMBERLAND PKWY SE STE 110 ATLANTA, GA 30339-5038
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-5163
- Last Inspection Score: 83
- Last Inspection Date: 08-21-2025
C. ELLET’S STEAKHOUSE
- 2605 CIRCLE 75 PKWY SE STE 400 ATLANTA, GA 30339-6330
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002821
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 08-21-2025
PARK STREET ELEMENTARY SCHOOL
- 105 PARK ST SE MARIETTA, GA 30060-2324
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004012
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 08-21-2025
TASTY CRAB HOUSE
- 3999 AUSTELL RD STE 801 AUSTELL, GA 30106
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004038
- Last Inspection Score: 85
- Last Inspection Date: 08-21-2025
DOLLY’S HOME COOKING
- 4971 AUSTELL RD STE 300 AUSTELL, GA 30106-2053
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004742
- Last Inspection Score: 72
- Last Inspection Date: 08-21-2025
GLENN’S CAFE
- 5015 FLOYD RD SW STE 620 MABLETON, GA 30126-1674
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005712
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 08-21-2025
SHIBUYA RAMEN
- 2769 CHASTAIN MEADOWS PKWY STE 90 MARIETTA, GA 30066
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006249
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 08-21-2025
SULLY’S STEAMERS OF MARIETTA
- 50 POWDER SPRINGS ST MARIETTA, GA 30064-3261
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006952
- Last Inspection Score: 97
- Last Inspection Date: 08-21-2025
!!TOASTIQUE
- 4205 ROSWELL RD STE 510 MARIETTA, GA 30062
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006966
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 08-21-2025
JERSEY MIKE’S SUBS
- 4400 ROSWELL RD STE 148 MARIETTA, GA 30062-6483
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-000717
- Last Inspection Score: 90
- Last Inspection Date: 08-20-2025
TAQUERIA EL GUERO
- 2599 S COBB DR SE SMYRNA, GA 30080-1865
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-001772
- Last Inspection Score: 83
- Last Inspection Date: 08-20-2025
MONTERREY MEXICAN RESTAURANT
- 3326 S COBB DR SE SMYRNA, GA 30080-4118
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-27269C
- Last Inspection Score: 70
- Last Inspection Date: 08-20-2025
WAFFLE HOUSE #577
- 3521 BAKER RD NW ACWORTH, GA 30101-3706
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-897C
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 08-20-2025
LONG RIVER CHINESE RESTAURANT
- 4150 MACLAND RD STE 220 POWDER SPRINGS, GA 30127-8210
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-19571
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 08-20-2025
WEST SIDE ELEMENTARY SCHOOL
- 344 POLK ST NW MARIETTA, GA 30064-2308
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-550C
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 08-20-2025
POPEYES #11090
- 3350 S COBB DR SE SMYRNA, GA 30080-4174
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002907
- Last Inspection Score: 81
- Last Inspection Date: 08-20-2025
FAIRFIELD INN & SUITES – FOOD
- 2490 DELK RD SE MARIETTA, GA 30067
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003059
- Last Inspection Score: 89
- Last Inspection Date: 08-20-2025
FLAMES INDIAN GRILL
- 3000 WINDY HILL RD SE STE 128 MARIETTA, GA 30067-8430
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003343
- Last Inspection Score: 62
- Last Inspection Date: 08-20-2025
TOUCHDOWN WINGS
- 2856 DELK RD STE 301 MARIETTA, GA 30067
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003863
- Last Inspection Score: 99
- Last Inspection Date: 08-20-2025
PANDA EXPRESS
- 3460 SANDY PLAINS RD STE 210 MARIETTA, GA 30066-4704
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004075
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 08-20-2025
MI MEXICO MEXICAN RESTAURANT
- 4150 MACLAND RD STE 250 POWDER SPRINGS, GA 30127
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004084
- Last Inspection Score: 87
- Last Inspection Date: 08-20-2025
BRICKMONT WEST COBB ASSISTED LIVING
- 2782 DALLAS HWY SW MARIETTA, GA 30064
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004139
- Last Inspection Score: 64
- Last Inspection Date: 08-20-2025
KRYSTAL ATLF27
- 3520 ERNEST BARRETT PKWY MARIETTA, GA 30064-2729
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005689
- Last Inspection Score: 94
- Last Inspection Date: 08-20-2025
MARIETTA DONUTS II
- 2953 COBB PKWY STE 8 KENNESAW, GA 30152-2618
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006383
- Last Inspection Score: 99
- Last Inspection Date: 08-20-2025
!!ENERGY SPOT MARIETTA
- 1690 POWDER SPRINGS RD NW STE 212 MARIETTA, GA 30064-4866
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006621
- Last Inspection Score: 98
- Last Inspection Date: 08-20-2025
SMOOTHIE KING
- 1721 POWDER SPRINGS RD SW STE 106 MARIETTA, GA 30064-4880
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006655
- Last Inspection Score: 66
- Last Inspection Date: 08-20-2025
MCDONALDS
- 5145 COWAN RD ACWORTH, GA 30101-5198
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006771
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 08-20-2025
KIM’S BURGER AND WINGS
- 2555 DELK RD STE A8 MARIETTA, GA 30067-6341
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007075
- Last Inspection Score: 97
- Last Inspection Date: 08-20-2025
WAFFLE HOUSE #421
- 3340 FREY RD KENNESAW, GA 30144
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-23414C
- Last Inspection Score: 97
- Last Inspection Date: 08-19-2025
BAGELICIOUS
- 1255 JOHNSON FERRY RD STE 37 MARIETTA, GA 30068
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-4205
- Last Inspection Score: 90
- Last Inspection Date: 08-19-2025
BRUSTER’S ICE CREAM
- 1845 ANDERSON MILL RD AUSTELL, GA 30106-1850
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002890
- Last Inspection Score: 99
- Last Inspection Date: 08-19-2025
MARCO’S PIZZA #8460
- 1025 VETERANS MEMORIAL HWY SE STE 530-540 MABLETON, GA 30126-7707
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002917
- Last Inspection Score: 94
- Last Inspection Date: 08-19-2025
DUNKIN’ DONUTS #353605
- 4443 WADE GREEN RD NW STE 116 KENNESAW, GA 30144-1248
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003426
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 08-19-2025
DAIRY QUEEN GRILL AND CHILL
- 1265 POWDER SPRINGS ST MARIETTA, GA 30064-3939
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003478
- Last Inspection Score: 82
- Last Inspection Date: 08-19-2025
PANDA GARDEN
- 4400 BROWNSVILLE RD STE 201 POWDER SPRINGS, GA 30127-8903
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003585
- Last Inspection Score: 92
- Last Inspection Date: 08-19-2025
DEV’S DONUTS
- 1812 POWDER SPRINGS RD SW STE 2115 MARIETTA, GA 30064-4385
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003839
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 08-19-2025
AYO AFRICAN RESTAURANT
- 5150 AUSTELL RD AUSTELL, GA 30106-2850
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004370
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 08-19-2025
GUTHRIE’S
- 4774 LOWER ROSWELL RD MARIETTA, GA 30068-4669
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005991
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 08-19-2025
WHATABURGER
- 840 ERNEST W BARRETT PKWY NW STE 50 KENNESAW, GA 30144-4998
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006084
- Last Inspection Score: 78
- Last Inspection Date: 08-19-2025
!!TRUIST BANK CATERING
- 740 BATTERY AVE SE STE 900 ATLANTA, GA 30339-7173
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006765
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 08-19-2025
PAPA JOHN’S PIZZA #414
- 4180 AUSTELL RD AUSTELL, GA 30106-1895
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-000127
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 08-18-2025
BRUSTER’S REAL ICE CREAM
- 2044 LOWER ROSWELL RD STE 100 MARIETTA, GA 30068
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-22413
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 08-18-2025
WAFFLE HOUSE #2070
- 1450 VETERANS MEMORIAL HWY MABLETON, GA 30126
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-000961
- Last Inspection Score: 94
- Last Inspection Date: 08-18-2025
CHINA DOLL RESTAURANT THE
- 1230 POWERS FERRY RD SE STE 4-5 MARIETTA, GA 30067-5495
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-17741
- Last Inspection Score: 82
- Last Inspection Date: 08-18-2025
SAN LUIS RESTAURANT
- 951 S MARIETTA PKWY SE MARIETTA, GA 30060-2821
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-4042
- Last Inspection Score: 94
- Last Inspection Date: 08-18-2025
SUBWAY #15670
- 2774 COBB PKWY NW STE 102 KENNESAW, GA 30152-3469
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003577
- Last Inspection Score: 97
- Last Inspection Date: 08-18-2025
LEMON BUTTER SEAFOOD RESTAURANT
- 1854 TERRELL MILL RD SE STE 113 MARIETTA, GA 30062-3323
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005077
- Last Inspection Score: 86
- Last Inspection Date: 08-18-2025
PIZZA HUT #39462
- 4514 COBB PKWY NW STE 120 ACWORTH, GA 30101-1372
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005113
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 08-18-2025
!!WING IT WITH JOY
- 3330 COBB PKWY NW STE 126 ACWORTH, GA 30101-8788
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006385
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 08-18-2025
KEKE’S BREAKFAST CAFE
- 2090 BAKER RD STE 201 KENNESAW, GA 30144-4602
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006740
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 08-18-2025
TIP TOP DONUTS
- 745 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062-2405
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006860
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 08-18-2025
POBLANOS MEXICAN GRILL
- 3344 COBB PKWY NW STE 600 ACWORTH, GA 30101-8348
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-26183C
- Last Inspection Score: 84
- Last Inspection Date: 08-15-2025
JULIA’S #2
- 1869 COBB PKWY S STE 850 MARIETTA, GA 30060-9313
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-001054
- Last Inspection Score: 81
- Last Inspection Date: 08-15-2025
LAHORE GRILL RESTAURANT
- 1869 COBB PKWY S STE 150 MARIETTA, GA 30060-9315
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-22213
- Last Inspection Score: 39
- Last Inspection Date: 08-15-2025
WINNWOOD RETIREMENT COMMUNITY
- 100 WHITLOCK AVE MARIETTA, GA 30064
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-4000
- Last Inspection Score: 82
- Last Inspection Date: 08-15-2025
GOLDEN KRUST
- 3999 AUSTELL RD STE 1005 AUSTELL, GA 30106
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003417
- Last Inspection Score: 88
- Last Inspection Date: 08-15-2025
