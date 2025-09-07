Check out the 53 new businesses licensed by Cobb County on the week ending Friday September 5

TOPICS:
Three people gathered around a wall-board with various business and industry symbols including gears and charts

Posted By: Larry Felton Johnson September 7, 2025

Here are the 53 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, September 5, 2025.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
OCC0420831-800-GOT-JUNK?TYLER STASZAK09/04/2025
PEACH TREE DREAM TEAMD/B/A 1-800-GOT-JUNK?BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
LLCATTN: TYLER STASZAK
PEACH TREE DREAM TEAM
LLC
6300 LAMAR AVE
MISSION, KS 66202
OCC042062981 TEA SHOPROBERT RODENBERGER09/03/2025
JAZZY ARTZ INCD/B/A 981 TEA SHOPGIFT SHOP
ATTN: ROBERT
RODENBERGER
JAZZY ARTZ INC
221 VISTAWOOD LN
MARIETTA, GA 30066
OCC042095ADVOCACY TRUSTHENRY PHILLIPS09/04/2025
ADVOCACY TRUST LLCD/B/A ADVOCACY TRUSTCONSULTANT – FINANCIAL
ATTN: MADELINE RUSSELL
ADVOCACY TRUST LLC
153 LONGTREE CAMPUS DR,
STE 102
MOORESVILLE, NC 28117
OCC042060AETHER & AQUA TRAVELBRENDA GARDNER09/03/2025
AETHER & AQUA TRAVELD/B/A AETHER & AQUATRAVEL AGENCY
LLCTRAVEL
ATTN: BRENDA GARDNER
AETHER & AQUA TRAVEL LLC
2983 SUTTON DR
MARIETTA, GA 30064
OCC042065ALLSTAR STAFFINGMARION ROGERS09/03/2025
SOLUTIONSD/B/A ALLSTAR STAFFINGEMPLOYMENT AGENCY
ALLSTAR STAFFINGSOLUTIONS
SOLUTIONS LLCATTN: MARION ROGERS
ALLSTAR STAFFING
SOLUTIONS LLC
398 CHASEWOOD CIR
JONESBORO, GA 30236
OCC042074AMERICAN CHEMISTRYAMERICAN CHEMISTRY09/03/2025
COUNCILCOUNCILTRADE ASSOCIATION
AMERICAN CHEMISTRYD/B/A AMERICAN CHEMISTRY
COUNCIL INCCOUNCIL
AMERICAN CHEMISTRY
COUNCIL INC
900 CIRCLE 75 PKWY SE,
SUITE 202
ATLANTA, GA 30339
OCC042093ARTICULATE TODAYRHONDA MITCHELL09/04/2025
ARTICULATE TODAY INCD/B/A ARTICULATE TODAYSPEECH THERAPY
ATTN: RHONDA MITCHELL
ARTICULATE TODAY INC
1207 HILLSIDE GREEN WAY
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC042064ATLANTA FAMILYLILY LIU09/02/2025
DENTISTRY LLCD/B/A ATLANTA FAMILYDENTIST (OCCUPATIONAL TAX)
ATLANTA FAMILYDENTISTRY LLC
DENTISTRY LLCATTN: LILY LIU
ATLANTA FAMILY DENTISTRY
LLC
1545 POWERS FERRY RD,
STE 220
MARIETTA, GA 30067
OCC042056AYSA HOSPITALITY LLCNISHAL PATEL09/02/2025
AYSA HOSPITALITY LLCD/B/A AYSA HOSPITALITY LLCBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
ATTN: NISHAL PATEL
AYSA HOSPITALITY LLC
2727 PACES FERRY ROAD
BLDG 2, STE 1680
ATLANTA, GA 30339
CON001619BARRETT GENERALRICHARD BARRETT09/04/2025
CONTRACTORS LLCD/B/A BARRETT GENERALBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
BARRETT GENERALCONTRACTORS LLCREQUIRED
CONTRACTORS LLCATTN: RICHARD BARRETT
BARRETT GENERAL
CONTRACTORS LLC
4825 COBB PKWY NORTH
ACWORTH, GA 30101
OCC042077BLUROOF LLCRICHARD BARRETT09/04/2025
BLUROOF LLCD/B/A BLUROOF LLCROOFING CONTRACTOR
ATTN: RICHARD BARRETT
BLUROOF LLC
4825 COBB PKWY NORTH
ACWORTH, GA 30101
OCC042076CATALYST BODYSHELLEY BROWN09/04/2025
SOLUTIONS LLCD/B/A CATALYST BODYPHYSICAL FITNESS TRAINER
CATALYST BODYSOLUTIONS LLC
SOLUTIONS LLCATTN: SHELLEY BROWN
CATALYST BODY SOLUTIONS
LLC
2727 PACES FERRY ROAD,
STE 365
ATLANTA, GA 30339
OCC042094CP GROUP ACCOUNTINGCHRISTOPHER EACHUS09/04/2025
CPG PROPERTY SERVICESD/B/A CP GROUPACCOUNTING, AUDITING, AND
LLCACCOUNTINGBOOKEEPING – NOT A CPA
CPG PROPERTY SERVICES
LLC
2727 PACES FERRY RD SE,
STE 2-400
ATLANTA, GA 30339
OCC042063DRIVEWAY PLUS OFRAIMUNDO DE SOUSA09/03/2025
ATLANTA LLCD/B/A DRIVEWAY PLUS OFLANDSCAPING CONTRACTOR
DRIVEWAY PLUS OFATLANTA LLC
ATLANTA LLCATTN: RAIMUNDO DE SOUSA
DRIVEWAY PLUS OF ATLANTA
LLC
187 CRANFILL ROAD
MARIETTA, GA 30060
OCC042068DW SERVICES CO LLCDANIEL WU09/03/2025
DW SERVICES CO LLCD/B/A DW SERVICES CO LLCCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
ATTN: DANIEL WU
DW SERVICES CO LLC
3322 KEENLAND RD
MARIETTA, GA 30062
OCC042070EXTRA SPACE STORAGEP. SCOTT STUBBS09/03/2025
#3028D/B/A EXTRA SPACEMINIWAREHOUSE & SELF-STORAGE
EXTRA SPACE STORAGESTORAGE #3028
MANAGEMENT INCATTN: P. SCOTT STUBBS
EXTRA SPACE STORAGE
MANAGEMENT INC
2795 E.COTTONWOOD PKWY,
STE 400
SALT LAKE CITY, UT 84121
OCC041970EXTRA SPACE STORAGEP. SCOTT STUBBS09/03/2025
#3315D/B/A EXTRA SPACEMINIWAREHOUSE & SELF-STORAGE
EXTRA SPACE STORAGESTORAGE #3315
MANAGEMENT INCATTN: P.SCOTT STUBBS
EXTRA SPACE STORAGE
MANAGEMENT INC
2795 E.COTTONWOOD PKWY,
STE 400
SALT LAKE CITY, UT 84121
CON001621FORGE CONSTRUCTIONFRANCIS LUPO09/04/2025
SOLUTIONS LLCD/B/A FORGEBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
FORGE CONSTRUCTIONCONSTRUCTION SOLUTIONSREQUIRED
SOLUTIONS LLCLLC
ATTN: FRANCIS LUPO
FORGE CONSTRUCTION
SOLUTIONS LLC
853 FAIRLONG TRCE
ACWORTH, GA 30101
OCC042098GLANCESTAR HOMEARTIS GULLEY09/05/2025
IMPROVEMENT LLCD/B/A GLANCESTAR HOMEHANDY MAN – NO STATE LICENSE
GLANCESTAR HOMEIMPROVEMENT LLC
IMPROVEMENT LLCATTN: ARTIS GULLEY
GLANCESTAR HOME
IMPROVEMENT LLC
2925 EDGEFIELD CT SW
MARIETTA, GA 30008
OCC042080GROOMED BY LUCYLUCIANA AOYAMA09/04/2025
GROOMED BY LUCY LLCD/B/A GROOMED BY LUCYANIMAL CLIPPING AND GROOMING
ATTN: LUCIANA AOYAMA
GROOMED BY LUCY LLC
4504 LEXFORD CT NW
ACWORTH, GA 30102
OCC042089HEARUSASTEVE DANIK09/04/2025
AUDIOLOGY DISTRIBUTIOND/B/A HEARUSAWHOLESALE – MEDICAL EQUIPMENT &
LLCATTN: LISA BARRETTSUPPLIES
AUDIOLOGY DISTRIBUTION
LLC
3641 W WATERS AVE
TAMPA, FL 33614
OCC042090HEARUSASTEVE DANIK09/04/2025
AUDIOLOGY DISTRIBUTIOND/B/A HEARUSAWHOLESALE – MEDICAL EQUIPMENT &
LLCATTN: LISA BARRETTSUPPLIES
AUDIOLOGY DISTRIBUTION
LLC
3641 W WATERS AVE
TAMPA, FL 33614
OCC042092ICRYOALEXANDER PRINCE09/05/2025
PRINCE ICRYO LLCD/B/A ICRYOMEDICAL CLINIC
ATTN: ALEXANDER PRINCE
PRINCE ICRYO LLC
2745 SANDY PLAINS RD, 105
MARIETTA, GA 30066
OCC042088INTERIM HEALTHCAREDAVID MAIORANA09/04/2025
HOSPICE OF ATLANTAD/B/A INTERIM HEALTHCAREHEALTH AND ALLIED SERVICES
INTERIM HEALTHCAREHOSPICE OF ATLANTA
HOSPICE LLCATTN: DAVID MAIORANA
INTERIM HEALTHCARE
HOSPICE LLC
100 VERDAE BLVD, STE 200
GREENVILLE, SC 29607
OCC042075KINKS SALONLAKESHA WHITAKER09/04/2025
D/B/A KINKS SALONBEAUTICIAN
ATTN: LAKESHA WHITAKER
2717 ARUBA DR
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC042069KJ PERFORMANCEJR LILES THOMAS09/04/2025
MARKETINGD/B/A KJ PERFORMANCECONSULTANT SERVICE – MARKETING
MARKETING
ATTN: THOMAS LILES JR
1531 KINGLET LN
MARIETTA, GA 30062
OCC042079LAPIZ LAZULI INVESTMENTSCURTIS RICHARDSON09/05/2025
LLCD/B/A LAPIZ LAZULIREAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
LAPIZ LAZULI INVESTMENTSINVESTMENTS LLC
LLCATTN: CURTIS RICHARDSON
LAPIZ LAZULI INVESTMENTS
LLC
3684 FRED WALKER DRIVE
SMYRNA, GA 30082
OCC042084LMI LESLIE MAGARIANLESLIE MAGARIAN09/05/2025
LMI APPAREL LLCD/B/A LMI LESLIE MAGARIANCLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
ATTN: LESLIE W MAGARIAN
LMI APPAREL LLC
1045 BROCKTON CLOSE
MARIETTA, GA 30068
OCC042078LOVE TAXCARRISH GIBSON09/05/2025
LOVE ADMINISTRATIOND/B/A LOVE TAXACCOUNTING, AUDITING, AND
PROFESSIONALS LLCATTN: CARRISH GIBSONBOOKEEPING – NOT A CPA
LOVE ADMINISTRATION
PROFESSIONALS LLC
2705 GRAY ROAD
SMYRNA, GA 30082
OCC042086MAI HOLDINGSMYRON BECK09/04/2025
MAI HOLDINGS LLCD/B/A MAI HOLDINGSREAL ESTATE INVESTMENTS
ATTN: MYRON BECK
MAI HOLDINGS LLC
2142 HINTON DR
SMYRNA, GA 30080
OCC042096MANHATTAN ASSOCIATESERIC CLARK09/04/2025
MANHATTAN ASSOCIATESD/B/A MANHATTANCONSULTANT – COMPUTER & DATA
INCASSOCIATESPROCESSING
ATTN: LINDA PINNE
MANHATTAN ASSOCIATES
INC
2300 WINDY RIDGE PKWY,
STE 1000
ATLANTA, GA 30339
OCC042097MANHATTAN ASSOCIATESLINDA PINNE09/04/2025
OCC042058NEUROSAVY LEADERSHIPKESHAWN HUGHES09/02/2025
HUGES COACHING ANDD/B/A NEUROSAVYCONSULTANT – EDUCATION
CONSULTING LLCLEADERSHIP
ATTN: KESHAWN HUGHES
HUGES COACHING AND
CONSULTING LLC
5516 WILD GRAPE CT
MABLETON, GA 30126
OCC042055PROLINE PRESSUREPAYTON BRADFORD09/02/2025
WASHING LLCD/B/A PROLINE PRESSURECLEANING CONTRACTOR – BUILDING &
PROLINE PRESSUREWASHING LLCMOBILE HOME EXTERIORS
WASHING LLCATTN: PAYTON BRADFORD
PROLINE PRESSURE
WASHING LLC
3905 HAZELHURST DR
MARIETTA, GA 30066
CON001618QUADCO DESIGN BUILDDARREN DANCIL09/04/2025
MANAFEMENT FIRM INCD/B/A QUADCO DESIGNBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
QUADCO DESIGN BUILDBUILD MANAFEMENT FIRMREQUIRED
MANAFEMENT FIRM INCINC
ATTN: ARMEN POGHOSYAN
QUADCO DESIGN BUILD
MANAFEMENT FIRM INC
2141 GROOVER RD
MARIETTA, GA 30062
OCC042061REDBRICK WEB SOLUTIONSREDBRICK WEB SOLUTIONS09/02/2025
REDBRICK WEB SOLUTIONSD/B/A REDBRICK WEBCOMPUTER PROGRAMMING SERVICES
LLCSOLUTIONS
REDBRICK WEB SOLUTIONS
LLC
1100 CIRCLE 75 PKWY, SUITE
960
ATLANTA, GA 30339
CON001620ROBERT LONGROBERT LONG09/05/2025
CONSTRUCTION LLCD/B/A ROBERT LONGBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
ROBERT LONGCONSTRUCTION LLCREQUIRED
CONSTRUCTION LLCATTN: ROBERT LONG
ROBERT LONG
CONSTRUCTION LLC
PO BOX 801208
ACWORTH, GA 30101
OCC042059ROLLING WHEELS ANDARMANDO LOPEZ OLVERA09/03/2025
TIRES LLCD/B/A ROLLING WHEELS ANDTIRE DEALER
ROLLING WHEELS ANDTIRES LLC
TIRES LLCATTN: ARMANDO LOPEZ
OLVERA
ROLLING WHEELS AND TIRES
LLC
5071 AUSTELL RD
CLARKSDALE, GA 30111
OCC042085RUGGED ROADDARRIN KING09/05/2025
OUTFITTERSD/B/A RUGGED ROADAUTO DEALER – USED CARS ONLY
RUGGED ROADOUTFITTERS
OUTFITTERS LLCATTN: DARRIN KING
RUGGED ROAD OUTFITTERS
LLC
4757 CANTON RD, 107G
MARIETTA, GA 30066
OCC042081SHELLEY, POE & DOYCEBRIAN SAYE09/04/2025
SHELLY, POE & DOYCE LLCD/B/A SHELLEY, POE &MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
DOYCE
ATTN: BRIAN SAYE
SHELLY, POE & DOYCE LLC
2615 GEORGE BUSBEE PKWY,
STE 10 – 574
KENNESAW, GA 30144
OCC042067SKYLINE DELIVERYHUMAMMAD DAWOOD09/03/2025
SERVICES INCD/B/A SKYLINE DELIVERYDELIVERY SERVICE – NONFOOD ITEMS
SKYLINE DELIVERYSERVICES INCONLY
SERVICES INCATTN: HUMAMMAD DAWOOD
SKYLINE DELIVERY SERVICES
INC
5307 GREEN LEAF DR NW
LILBURN, GA 30047
OCC042091STANTON OPTICALDANIEL STANTON09/04/2025
DANIEL MAX & MARCD/B/A STANTON OPTICALOPTICAL SUPPLIES RETAIL
ANDREA LLCATTN: DANIEL STANTON
DANIEL MAX & MARC ANDREA
LLC
1615 S CONGRESS AVE, STE
105
DELRAY BEACH, FL 33445
OCC042072STITCH SOCIALJAMES FORTUNE09/04/2025
STITCH SOCIAL LLCD/B/A STITCH SOCIALCONSULTANT – COMPUTER & DATA
ATTN: JAMES FORTUNEPROCESSING
STITCH SOCIAL LLC
1111 CHASTIAN ROAD
KENNESAW, GA 30144
OCC042087TARKETT USAWINN EVERHART09/04/2025
TARKETT USA INCD/B/A TARKETT USABUSINESS MANAGEMENT OFFICE
ATTN: SHERRY STEELE
TARKETT USA INC
3200 WINDY HILL RD SE, STE
300
ATLANTA, GA 30339
OCC042082TELRITE CORPORATIONREGINALD MCFARLAND09/04/2025
D/B/A TELRITECOMMUNICATION SERVICE
CORPORATION
ATTN: KELLY JESEL
PO BOX 2207
COVINGTON, GA 30015
OCC042073THRIVENT FINANCIAL FORJAMES NORKOSKY09/03/2025
LUTHERANSD/B/A THRIVENT FINANCIALINSURANCE COMPANY – EXEMPT BY
FOR LUTHERANSSTATE LAW
ATTN: LAURIE ANDERSON
200 GALLERIA PKWY SE, STE
200
ATLANTA, GA 30339

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.

