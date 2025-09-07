Check out the 53 new businesses licensed by Cobb County on the week ending Friday September 5

Here are the 53 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, September 5, 2025.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Mailing Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC042083
|1-800-GOT-JUNK?
|TYLER STASZAK
|09/04/2025
|PEACH TREE DREAM TEAM
|D/B/A 1-800-GOT-JUNK?
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|LLC
|ATTN: TYLER STASZAK
|PEACH TREE DREAM TEAM
|LLC
|6300 LAMAR AVE
|MISSION, KS 66202
|OCC042062
|981 TEA SHOP
|ROBERT RODENBERGER
|09/03/2025
|JAZZY ARTZ INC
|D/B/A 981 TEA SHOP
|GIFT SHOP
|ATTN: ROBERT
|RODENBERGER
|JAZZY ARTZ INC
|221 VISTAWOOD LN
|MARIETTA, GA 30066
|OCC042095
|ADVOCACY TRUST
|HENRY PHILLIPS
|09/04/2025
|ADVOCACY TRUST LLC
|D/B/A ADVOCACY TRUST
|CONSULTANT – FINANCIAL
|ATTN: MADELINE RUSSELL
|ADVOCACY TRUST LLC
|153 LONGTREE CAMPUS DR,
|STE 102
|MOORESVILLE, NC 28117
|OCC042060
|AETHER & AQUA TRAVEL
|BRENDA GARDNER
|09/03/2025
|AETHER & AQUA TRAVEL
|D/B/A AETHER & AQUA
|TRAVEL AGENCY
|LLC
|TRAVEL
|ATTN: BRENDA GARDNER
|AETHER & AQUA TRAVEL LLC
|2983 SUTTON DR
|MARIETTA, GA 30064
|OCC042065
|ALLSTAR STAFFING
|MARION ROGERS
|09/03/2025
|SOLUTIONS
|D/B/A ALLSTAR STAFFING
|EMPLOYMENT AGENCY
|ALLSTAR STAFFING
|SOLUTIONS
|SOLUTIONS LLC
|ATTN: MARION ROGERS
|ALLSTAR STAFFING
|SOLUTIONS LLC
|398 CHASEWOOD CIR
|JONESBORO, GA 30236
|OCC042074
|AMERICAN CHEMISTRY
|AMERICAN CHEMISTRY
|09/03/2025
|COUNCIL
|COUNCIL
|TRADE ASSOCIATION
|AMERICAN CHEMISTRY
|D/B/A AMERICAN CHEMISTRY
|COUNCIL INC
|COUNCIL
|AMERICAN CHEMISTRY
|COUNCIL INC
|900 CIRCLE 75 PKWY SE,
|SUITE 202
|ATLANTA, GA 30339
|OCC042093
|ARTICULATE TODAY
|RHONDA MITCHELL
|09/04/2025
|ARTICULATE TODAY INC
|D/B/A ARTICULATE TODAY
|SPEECH THERAPY
|ATTN: RHONDA MITCHELL
|ARTICULATE TODAY INC
|1207 HILLSIDE GREEN WAY
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC042064
|ATLANTA FAMILY
|LILY LIU
|09/02/2025
|DENTISTRY LLC
|D/B/A ATLANTA FAMILY
|DENTIST (OCCUPATIONAL TAX)
|ATLANTA FAMILY
|DENTISTRY LLC
|DENTISTRY LLC
|ATTN: LILY LIU
|ATLANTA FAMILY DENTISTRY
|LLC
|1545 POWERS FERRY RD,
|STE 220
|MARIETTA, GA 30067
|OCC042056
|AYSA HOSPITALITY LLC
|NISHAL PATEL
|09/02/2025
|AYSA HOSPITALITY LLC
|D/B/A AYSA HOSPITALITY LLC
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|ATTN: NISHAL PATEL
|AYSA HOSPITALITY LLC
|2727 PACES FERRY ROAD
|BLDG 2, STE 1680
|ATLANTA, GA 30339
|CON001619
|BARRETT GENERAL
|RICHARD BARRETT
|09/04/2025
|CONTRACTORS LLC
|D/B/A BARRETT GENERAL
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|BARRETT GENERAL
|CONTRACTORS LLC
|REQUIRED
|CONTRACTORS LLC
|ATTN: RICHARD BARRETT
|BARRETT GENERAL
|CONTRACTORS LLC
|4825 COBB PKWY NORTH
|ACWORTH, GA 30101
|OCC042077
|BLUROOF LLC
|RICHARD BARRETT
|09/04/2025
|BLUROOF LLC
|D/B/A BLUROOF LLC
|ROOFING CONTRACTOR
|ATTN: RICHARD BARRETT
|BLUROOF LLC
|4825 COBB PKWY NORTH
|ACWORTH, GA 30101
|OCC042076
|CATALYST BODY
|SHELLEY BROWN
|09/04/2025
|SOLUTIONS LLC
|D/B/A CATALYST BODY
|PHYSICAL FITNESS TRAINER
|CATALYST BODY
|SOLUTIONS LLC
|SOLUTIONS LLC
|ATTN: SHELLEY BROWN
|CATALYST BODY SOLUTIONS
|LLC
|2727 PACES FERRY ROAD,
|STE 365
|ATLANTA, GA 30339
|OCC042094
|CP GROUP ACCOUNTING
|CHRISTOPHER EACHUS
|09/04/2025
|CPG PROPERTY SERVICES
|D/B/A CP GROUP
|ACCOUNTING, AUDITING, AND
|LLC
|ACCOUNTING
|BOOKEEPING – NOT A CPA
|CPG PROPERTY SERVICES
|LLC
|2727 PACES FERRY RD SE,
|STE 2-400
|ATLANTA, GA 30339
|OCC042063
|DRIVEWAY PLUS OF
|RAIMUNDO DE SOUSA
|09/03/2025
|ATLANTA LLC
|D/B/A DRIVEWAY PLUS OF
|LANDSCAPING CONTRACTOR
|DRIVEWAY PLUS OF
|ATLANTA LLC
|ATLANTA LLC
|ATTN: RAIMUNDO DE SOUSA
|DRIVEWAY PLUS OF ATLANTA
|LLC
|187 CRANFILL ROAD
|MARIETTA, GA 30060
|OCC042068
|DW SERVICES CO LLC
|DANIEL WU
|09/03/2025
|DW SERVICES CO LLC
|D/B/A DW SERVICES CO LLC
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|ATTN: DANIEL WU
|DW SERVICES CO LLC
|3322 KEENLAND RD
|MARIETTA, GA 30062
|OCC042070
|EXTRA SPACE STORAGE
|P. SCOTT STUBBS
|09/03/2025
|#3028
|D/B/A EXTRA SPACE
|MINIWAREHOUSE & SELF-STORAGE
|EXTRA SPACE STORAGE
|STORAGE #3028
|MANAGEMENT INC
|ATTN: P. SCOTT STUBBS
|EXTRA SPACE STORAGE
|MANAGEMENT INC
|2795 E.COTTONWOOD PKWY,
|STE 400
|SALT LAKE CITY, UT 84121
|OCC041970
|EXTRA SPACE STORAGE
|P. SCOTT STUBBS
|09/03/2025
|#3315
|D/B/A EXTRA SPACE
|MINIWAREHOUSE & SELF-STORAGE
|EXTRA SPACE STORAGE
|STORAGE #3315
|MANAGEMENT INC
|ATTN: P.SCOTT STUBBS
|EXTRA SPACE STORAGE
|MANAGEMENT INC
|2795 E.COTTONWOOD PKWY,
|STE 400
|SALT LAKE CITY, UT 84121
|CON001621
|FORGE CONSTRUCTION
|FRANCIS LUPO
|09/04/2025
|SOLUTIONS LLC
|D/B/A FORGE
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|FORGE CONSTRUCTION
|CONSTRUCTION SOLUTIONS
|REQUIRED
|SOLUTIONS LLC
|LLC
|ATTN: FRANCIS LUPO
|FORGE CONSTRUCTION
|SOLUTIONS LLC
|853 FAIRLONG TRCE
|ACWORTH, GA 30101
|OCC042098
|GLANCESTAR HOME
|ARTIS GULLEY
|09/05/2025
|IMPROVEMENT LLC
|D/B/A GLANCESTAR HOME
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|GLANCESTAR HOME
|IMPROVEMENT LLC
|IMPROVEMENT LLC
|ATTN: ARTIS GULLEY
|GLANCESTAR HOME
|IMPROVEMENT LLC
|2925 EDGEFIELD CT SW
|MARIETTA, GA 30008
|OCC042080
|GROOMED BY LUCY
|LUCIANA AOYAMA
|09/04/2025
|GROOMED BY LUCY LLC
|D/B/A GROOMED BY LUCY
|ANIMAL CLIPPING AND GROOMING
|ATTN: LUCIANA AOYAMA
|GROOMED BY LUCY LLC
|4504 LEXFORD CT NW
|ACWORTH, GA 30102
|OCC042089
|HEARUSA
|STEVE DANIK
|09/04/2025
|AUDIOLOGY DISTRIBUTION
|D/B/A HEARUSA
|WHOLESALE – MEDICAL EQUIPMENT &
|LLC
|ATTN: LISA BARRETT
|SUPPLIES
|AUDIOLOGY DISTRIBUTION
|LLC
|3641 W WATERS AVE
|TAMPA, FL 33614
|OCC042090
|HEARUSA
|STEVE DANIK
|09/04/2025
|AUDIOLOGY DISTRIBUTION
|D/B/A HEARUSA
|WHOLESALE – MEDICAL EQUIPMENT &
|LLC
|ATTN: LISA BARRETT
|SUPPLIES
|AUDIOLOGY DISTRIBUTION
|LLC
|3641 W WATERS AVE
|TAMPA, FL 33614
|OCC042092
|ICRYO
|ALEXANDER PRINCE
|09/05/2025
|PRINCE ICRYO LLC
|D/B/A ICRYO
|MEDICAL CLINIC
|ATTN: ALEXANDER PRINCE
|PRINCE ICRYO LLC
|2745 SANDY PLAINS RD, 105
|MARIETTA, GA 30066
|OCC042088
|INTERIM HEALTHCARE
|DAVID MAIORANA
|09/04/2025
|HOSPICE OF ATLANTA
|D/B/A INTERIM HEALTHCARE
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|INTERIM HEALTHCARE
|HOSPICE OF ATLANTA
|HOSPICE LLC
|ATTN: DAVID MAIORANA
|INTERIM HEALTHCARE
|HOSPICE LLC
|100 VERDAE BLVD, STE 200
|GREENVILLE, SC 29607
|OCC042075
|KINKS SALON
|LAKESHA WHITAKER
|09/04/2025
|D/B/A KINKS SALON
|BEAUTICIAN
|ATTN: LAKESHA WHITAKER
|2717 ARUBA DR
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC042069
|KJ PERFORMANCE
|JR LILES THOMAS
|09/04/2025
|MARKETING
|D/B/A KJ PERFORMANCE
|CONSULTANT SERVICE – MARKETING
|MARKETING
|ATTN: THOMAS LILES JR
|1531 KINGLET LN
|MARIETTA, GA 30062
|OCC042079
|LAPIZ LAZULI INVESTMENTS
|CURTIS RICHARDSON
|09/05/2025
|LLC
|D/B/A LAPIZ LAZULI
|REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
|LAPIZ LAZULI INVESTMENTS
|INVESTMENTS LLC
|LLC
|ATTN: CURTIS RICHARDSON
|LAPIZ LAZULI INVESTMENTS
|LLC
|3684 FRED WALKER DRIVE
|SMYRNA, GA 30082
|OCC042084
|LMI LESLIE MAGARIAN
|LESLIE MAGARIAN
|09/05/2025
|LMI APPAREL LLC
|D/B/A LMI LESLIE MAGARIAN
|CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
|ATTN: LESLIE W MAGARIAN
|LMI APPAREL LLC
|1045 BROCKTON CLOSE
|MARIETTA, GA 30068
|OCC042078
|LOVE TAX
|CARRISH GIBSON
|09/05/2025
|LOVE ADMINISTRATION
|D/B/A LOVE TAX
|ACCOUNTING, AUDITING, AND
|PROFESSIONALS LLC
|ATTN: CARRISH GIBSON
|BOOKEEPING – NOT A CPA
|LOVE ADMINISTRATION
|PROFESSIONALS LLC
|2705 GRAY ROAD
|SMYRNA, GA 30082
|OCC042086
|MAI HOLDINGS
|MYRON BECK
|09/04/2025
|MAI HOLDINGS LLC
|D/B/A MAI HOLDINGS
|REAL ESTATE INVESTMENTS
|ATTN: MYRON BECK
|MAI HOLDINGS LLC
|2142 HINTON DR
|SMYRNA, GA 30080
|OCC042096
|MANHATTAN ASSOCIATES
|ERIC CLARK
|09/04/2025
|MANHATTAN ASSOCIATES
|D/B/A MANHATTAN
|CONSULTANT – COMPUTER & DATA
|INC
|ASSOCIATES
|PROCESSING
|ATTN: LINDA PINNE
|MANHATTAN ASSOCIATES
|INC
|2300 WINDY RIDGE PKWY,
|STE 1000
|ATLANTA, GA 30339
|OCC042097
|MANHATTAN ASSOCIATES
|LINDA PINNE
|09/04/2025
|MANHATTAN ASSOCIATES
|D/B/A MANHATTAN
|CONSULTANT – COMPUTER & DATA
|INC
|ASSOCIATES
|PROCESSING
|ATTN: LINDA PINNE
|MANHATTAN ASSOCIATES
|INC
|2300 WINDY RIDGE PKWY,
|STE 1000
|ATLANTA, GA 30339
|OCC042099
|MANHATTAN ASSOCIATES
|LINDA PINNE
|09/04/2025
|MANHATTTAN ASSOCIATES
|D/B/A MANHATTAN
|CONSULTANT – COMPUTER & DATA
|LLC
|ASSOCIATES
|PROCESSING
|ATTN: LINDA PINNE
|MANHATTTAN ASSOCIATES
|LLC
|2300 WINDY RIDGE PKWY,
|STE 1000
|ATLANTA, GA 30339
|OCC042100
|MANHATTAN ASSOCIATES
|LINDA PINNE
|09/04/2025
|MANHATTAN ASSOCIATES
|D/B/A MANHATTAN
|CONSULTANT – COMPUTER & DATA
|INC
|ASSOCIATES
|PROCESSING
|ATTN: LINDA PINNE
|MANHATTAN ASSOCIATES
|INC
|2300 WINDY RIDGE PKWY,
|STE 1000
|ATLANTA, GA 30339
|OCC042101
|MANHATTAN ASSOCIATES
|LINDA PINNE
|09/04/2025
|MANHATTAN ASSOCIATES
|D/B/A MANHATTAN
|CONSULTANT – COMPUTER & DATA
|INC
|ASSOCIATES
|PROCESSING
|ATTN: LINDA PINNE
|MANHATTAN ASSOCIATES
|INC
|2300 WINDY RIDGE PKWY,
|STE 1000
|ATLANTA, GA 30339
|OCC042102
|MANHATTAN ASSOCIATES
|ERIC CLARK
|09/04/2025
|MANHATTAN ACCOCIATES
|D/B/A MANHATTAN
|CONSULTANT – COMPUTER & DATA
|INC
|ASSOCIATES
|PROCESSING
|ATTN: LINDA PINNE
|MANHATTAN ACCOCIATES
|INC
|2300 WINDY RIDGE PKWY,
|STE 1000
|ATLANTA, GA 30339
|OCC042103
|MANHATTAN ASSOCIATES
|ERIC CLARK
|09/04/2025
|MANHATTAN ASSOCIATES
|D/B/A MANHATTAN
|CONSULTANT – COMPUTER & DATA
|INC
|ASSOCIATES
|PROCESSING
|ATTN: LINDA PINNE
|MANHATTAN ASSOCIATES
|INC
|2300 WINDY RIDGE PKWY,
|STE 1000
|ATLANTA, GA 30339
|OCC042104
|MANHATTAN ASSOCIATES
|LINDA PINNE
|09/04/2025
|MANHATTAN ASSOCIATES
|D/B/A MANHATTAN
|CONSULTANT – COMPUTER & DATA
|INC
|ASSOCIATES
|PROCESSING
|ATTN: LINDA PINNE
|MANHATTAN ASSOCIATES
|INC
|2300 WINDY RIDGE PKWY,
|STE 1000
|ATLANTA, GA 30339
|OCC042105
|MANHATTAN ASSOCIATES
|LINDA PINNE
|09/04/2025
|MANHATTAN ASSOCIATES
|D/B/A MANHATTAN
|CONSULTANT – COMPUTER & DATA
|INC
|ASSOCIATES
|PROCESSING
|ATTN: LINDA PINNE
|MANHATTAN ASSOCIATES
|INC
|2300 WINDY RIDGE PKWY,
|STE 1000
|ATLANTA, GA 30339
|OCC042058
|NEUROSAVY LEADERSHIP
|KESHAWN HUGHES
|09/02/2025
|HUGES COACHING AND
|D/B/A NEUROSAVY
|CONSULTANT – EDUCATION
|CONSULTING LLC
|LEADERSHIP
|ATTN: KESHAWN HUGHES
|HUGES COACHING AND
|CONSULTING LLC
|5516 WILD GRAPE CT
|MABLETON, GA 30126
|OCC042055
|PROLINE PRESSURE
|PAYTON BRADFORD
|09/02/2025
|WASHING LLC
|D/B/A PROLINE PRESSURE
|CLEANING CONTRACTOR – BUILDING &
|PROLINE PRESSURE
|WASHING LLC
|MOBILE HOME EXTERIORS
|WASHING LLC
|ATTN: PAYTON BRADFORD
|PROLINE PRESSURE
|WASHING LLC
|3905 HAZELHURST DR
|MARIETTA, GA 30066
|CON001618
|QUADCO DESIGN BUILD
|DARREN DANCIL
|09/04/2025
|MANAFEMENT FIRM INC
|D/B/A QUADCO DESIGN
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|QUADCO DESIGN BUILD
|BUILD MANAFEMENT FIRM
|REQUIRED
|MANAFEMENT FIRM INC
|INC
|ATTN: ARMEN POGHOSYAN
|QUADCO DESIGN BUILD
|MANAFEMENT FIRM INC
|2141 GROOVER RD
|MARIETTA, GA 30062
|OCC042061
|REDBRICK WEB SOLUTIONS
|REDBRICK WEB SOLUTIONS
|09/02/2025
|REDBRICK WEB SOLUTIONS
|D/B/A REDBRICK WEB
|COMPUTER PROGRAMMING SERVICES
|LLC
|SOLUTIONS
|REDBRICK WEB SOLUTIONS
|LLC
|1100 CIRCLE 75 PKWY, SUITE
|960
|ATLANTA, GA 30339
|CON001620
|ROBERT LONG
|ROBERT LONG
|09/05/2025
|CONSTRUCTION LLC
|D/B/A ROBERT LONG
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|ROBERT LONG
|CONSTRUCTION LLC
|REQUIRED
|CONSTRUCTION LLC
|ATTN: ROBERT LONG
|ROBERT LONG
|CONSTRUCTION LLC
|PO BOX 801208
|ACWORTH, GA 30101
|OCC042059
|ROLLING WHEELS AND
|ARMANDO LOPEZ OLVERA
|09/03/2025
|TIRES LLC
|D/B/A ROLLING WHEELS AND
|TIRE DEALER
|ROLLING WHEELS AND
|TIRES LLC
|TIRES LLC
|ATTN: ARMANDO LOPEZ
|OLVERA
|ROLLING WHEELS AND TIRES
|LLC
|5071 AUSTELL RD
|CLARKSDALE, GA 30111
|OCC042085
|RUGGED ROAD
|DARRIN KING
|09/05/2025
|OUTFITTERS
|D/B/A RUGGED ROAD
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|RUGGED ROAD
|OUTFITTERS
|OUTFITTERS LLC
|ATTN: DARRIN KING
|RUGGED ROAD OUTFITTERS
|LLC
|4757 CANTON RD, 107G
|MARIETTA, GA 30066
|OCC042081
|SHELLEY, POE & DOYCE
|BRIAN SAYE
|09/04/2025
|SHELLY, POE & DOYCE LLC
|D/B/A SHELLEY, POE &
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|DOYCE
|ATTN: BRIAN SAYE
|SHELLY, POE & DOYCE LLC
|2615 GEORGE BUSBEE PKWY,
|STE 10 – 574
|KENNESAW, GA 30144
|OCC042067
|SKYLINE DELIVERY
|HUMAMMAD DAWOOD
|09/03/2025
|SERVICES INC
|D/B/A SKYLINE DELIVERY
|DELIVERY SERVICE – NONFOOD ITEMS
|SKYLINE DELIVERY
|SERVICES INC
|ONLY
|SERVICES INC
|ATTN: HUMAMMAD DAWOOD
|SKYLINE DELIVERY SERVICES
|INC
|5307 GREEN LEAF DR NW
|LILBURN, GA 30047
|OCC042091
|STANTON OPTICAL
|DANIEL STANTON
|09/04/2025
|DANIEL MAX & MARC
|D/B/A STANTON OPTICAL
|OPTICAL SUPPLIES RETAIL
|ANDREA LLC
|ATTN: DANIEL STANTON
|DANIEL MAX & MARC ANDREA
|LLC
|1615 S CONGRESS AVE, STE
|105
|DELRAY BEACH, FL 33445
|OCC042072
|STITCH SOCIAL
|JAMES FORTUNE
|09/04/2025
|STITCH SOCIAL LLC
|D/B/A STITCH SOCIAL
|CONSULTANT – COMPUTER & DATA
|ATTN: JAMES FORTUNE
|PROCESSING
|STITCH SOCIAL LLC
|1111 CHASTIAN ROAD
|KENNESAW, GA 30144
|OCC042087
|TARKETT USA
|WINN EVERHART
|09/04/2025
|TARKETT USA INC
|D/B/A TARKETT USA
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|ATTN: SHERRY STEELE
|TARKETT USA INC
|3200 WINDY HILL RD SE, STE
|300
|ATLANTA, GA 30339
|OCC042082
|TELRITE CORPORATION
|REGINALD MCFARLAND
|09/04/2025
|D/B/A TELRITE
|COMMUNICATION SERVICE
|CORPORATION
|ATTN: KELLY JESEL
|PO BOX 2207
|COVINGTON, GA 30015
|OCC042073
|THRIVENT FINANCIAL FOR
|JAMES NORKOSKY
|09/03/2025
|LUTHERANS
|D/B/A THRIVENT FINANCIAL
|INSURANCE COMPANY – EXEMPT BY
|FOR LUTHERANS
|STATE LAW
|ATTN: LAURIE ANDERSON
|200 GALLERIA PKWY SE, STE
|200
|ATLANTA, GA 30339
Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.
