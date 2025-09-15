Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food services from September 5 to September 11

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotels, and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health.
For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.
MONTERREY MEXICAN RESTAURANT #21
- 4924 S COBB DR SE STE G SMYRNA, GA 30080-7111
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-2894
- Last Inspection Score: 80
- Last Inspection Date: 09-11-2025
LONGHORN STEAKHOUSE OF ACWORTH #5265
- 3366 COBB PKWY NW ACWORTH, GA 30101-8304
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-16046C
- Last Inspection Score: 83
- Last Inspection Date: 09-11-2025
MURDOCK ELEMENTARY SCHOOL
- 2320 MURDOCK RD MARIETTA, GA 30062
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-486
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 09-11-2025
McCALL PRIMARY SCHOOL
- 4496 DIXIE AVE ACWORTH, GA 30101-5316
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-13701
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 09-11-2025
SAWYER ROAD ELEMENTARY SCHOOL
- 840 SAWYER RD MARIETTA, GA 30062-2263
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-17137
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 09-11-2025
YAKITORI JINBEI
- 2421 COBB PKWY SE SMYRNA, GA 30080-3011
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003335
- Last Inspection Score: 90
- Last Inspection Date: 09-11-2025
PIZZA HUT #4794
- 1386 ROSWELL RD MARIETTA, GA 30062-3613
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004832
- Last Inspection Score: 98
- Last Inspection Date: 09-11-2025
JAMBO GRILL
- 2555 DELK RD SE STE A11 MARIETTA, GA 30067-6338
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005692
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 09-11-2025
CASA DEL TACO MEXICAN RESTAURANT
- 585 FRANKLIN GTWY SE STE 165 MARIETTA, GA 30067-7762
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005958
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 09-11-2025
CASA DEL TACO MEXICAN RESTAURANT – BASE
- 585 FRANKLIN GTWY SE STE 165 MARIETTA, GA 30067-7762
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005992
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 09-11-2025
VN SANDWICH
- 821 CONCORD RD SE STE F SMYRNA, GA 30080-4274
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006904
- Last Inspection Score: 86
- Last Inspection Date: 09-11-2025
ZAXBY’S – CHURCH STREET
- 1347 CHURCH STREET EXT NE MARIETTA, GA 30060-7913
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006927
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 09-11-2025
PAPA JOHN’S PIZZA #411
- 4811 LOWER ROSWELL RD MARIETTA, GA 30068-4372
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-5268
- Last Inspection Score: 87
- Last Inspection Date: 09-10-2025
SUBWAY #40898
- 3826 COBB PKWY NW ACWORTH, GA 30101-4022
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002753
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 09-10-2025
CHEESEBURGER BOBBY’S
- 125 ERNEST BARRETT PKWY STE 310 MARIETTA, GA 30066-3331
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-22947C
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 09-10-2025
A TOWN WINGS
- 3999 AUSTELL RD STE 1001 AUSTELL, GA 30106-1162
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-27294
- Last Inspection Score: 93
- Last Inspection Date: 09-10-2025
STILL ELEMENTARY SCHOOL
- 870 CASTEEL RD POWDER SPRINGS, GA 30127
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-1498C
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 09-10-2025
MARISCOS LAS ISLITAS
- 821 CONCORD RD SE STE A SMYRNA, GA 30080-4278
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-000352
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 09-10-2025
PHO DAKAO RESTAURANT
- 2411 COBB PKWY SMYRNA, GA 30080
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003067
- Last Inspection Score: 80
- Last Inspection Date: 09-10-2025
BAD DADDY’S BURGER BAR
- 2995 ATLANTA RD SE STE 300 SMYRNA, GA 30080-3654
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003307
- Last Inspection Score: 71
- Last Inspection Date: 09-10-2025
JIMMY JOHN’S #3098
- 270 COBB PKWY S STE 15 MARIETTA, GA 30060-6526
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003591
- Last Inspection Score: 94
- Last Inspection Date: 09-10-2025
PIRATE’S BOIL THE
- 2451 COBB PKWY SE SMYRNA, GA 30080-3011
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003703
- Last Inspection Score: 71
- Last Inspection Date: 09-10-2025
CHICKEN SALAD CHICK
- 3805 DALLAS HWY SW STE 816 MARIETTA, GA 30064-1620
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004800
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 09-10-2025
WASABI SUSHI STEAK & CAJUN SEAFOOD BAR
- 3466 COBB PKWY NW STE 140-160 ACWORTH, GA 30101-5764
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004907
- Last Inspection Score: 89
- Last Inspection Date: 09-10-2025
SBARRO
- 2860 CUMBERLAND MALL SE STE 1326 ATLANTA, GA 30339-6430
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006668
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 09-10-2025
PARIS BAGUETTE
- 425 ERNEST BARRETT PKWY NW STE 4020 KENNESAW, GA 30144-4960
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006736
- Last Inspection Score: 90
- Last Inspection Date: 09-10-2025
!!MT. BETHEL CHRISTIAN ACADEMY- FOOD
- 2509 POST OAK TRITT RD MARIETTA, GA 30062-1621
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007186
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 09-10-2025
JET’S PIZZA
- 4100 JILES RD NW STE 105 KENNESAW, GA 30144-1786
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-000012
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 09-09-2025
MONTERREY MEXICAN RESTAURANT
- 3326 S COBB DR SE SMYRNA, GA 30080-4118
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-27269C
- Last Inspection Score: 92
- Last Inspection Date: 09-09-2025
KING SPRINGS ELEMENTARY SCHOOL
- 1041 REED RD SE SMYRNA, GA 30082-4230
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003840
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 09-09-2025
WENDY’S OF DALLAS
- 3442 ERNEST BARRETT PKWY NW MARIETTA, GA 30064-1835
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004391
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 09-09-2025
VARENITA OF WEST COBB
- 1979 MARS HILL RD NW ACWORTH, GA 30101-4520
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004915
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 09-09-2025
JERSEY MIKE’S SUBS
- 3805 DALLAS HWY SW STE 814 MARIETTA, GA 30064
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006135
- Last Inspection Score: 83
- Last Inspection Date: 09-09-2025
KNUCKIES HOAGIES
- 1133 EAST-WEST CONNECTOR STE 170 AUSTELL, GA 30106-1599
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006709
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 09-09-2025
LAS TEJITAS #2 FOOD TRUCK – MOBILE
- 2090 BAKER RD NW STE 504 KENNESAW, GA 30144-4602
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006839
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 09-09-2025
77 FLAVORS WINGS & PHILLY
- 1133 EAST WEST CONNECTOR STE 300 AUSTELL, GA 30106-1599
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007025
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 09-09-2025
THAI CAFE
- 2860 CUMBERLAND MALL SE STE 1314 ATLANTA, GA 30339-6373
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002537
- Last Inspection Score: 82
- Last Inspection Date: 09-08-2025
3 AMIGOS MEXICAN BAR & GRILL
- 1000 WHITLOCK AVE NW STE 400 MARIETTA, GA 30064-5452
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-000339
- Last Inspection Score: 83
- Last Inspection Date: 09-08-2025
CHOW KING GRILL & BUFFET
- 2400 COBB PKWY SE SMYRNA, GA 30080-3012
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002912
- Last Inspection Score: 66
- Last Inspection Date: 09-08-2025
OKINAWA HIBACHI AND SUSHI RESTAURANT
- 1605 EAST WEST CONNECTOR STE 120 AUSTELL, GA 30106
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003171
- Last Inspection Score: 90
- Last Inspection Date: 09-08-2025
ITALY’S PIZZERIA
- 1000 WHITLOCK AVE NW STE 110 MARIETTA, GA 30064-5450
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003729
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 09-08-2025
RED EYED MULE THE
- 430 S MARIETTA PKWY SE MARIETTA, GA 30060-2249
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003808
- Last Inspection Score: 83
- Last Inspection Date: 09-08-2025
CHURCH’S TEXAS CHICKEN
- 3720 AUSTELL RD SW MARIETTA, GA 30008-5897
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005905
- Last Inspection Score: 88
- Last Inspection Date: 09-08-2025
LA CASA DE LOS TACOS AL PASTOR – MOBILE
- 677 FRANKLIN GTWY SE STE D MARIETTA, GA 30067-7819
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005918
- Last Inspection Score: 99
- Last Inspection Date: 09-08-2025
LAS TEJITAS #2
- 2090 BAKER RD NW STE 504 KENNESAW, GA 30144-4602
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006565
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 09-08-2025
LAS TEJITAS #2 – BASE
- 2090 BAKER RD NW STE 504 KENNESAW, GA 30144-4602
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006838
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 09-08-2025
SMYRNA COFFEE
- 2264 ATLANTA RD SE STE 103 SMYRNA, GA 30080-1567
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006857
- Last Inspection Score: 86
- Last Inspection Date: 09-08-2025
!!HUNGRY AF
- 1131 ERNEST W BARRETT PKWY NW STE 108 KENNESAW, GA 30144-4535
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007034
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 09-08-2025
WENDY’S OF MARS HILL
- 45 MARS HILL RD POWDER SPRINGS, GA 30127-4306
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004389
- Last Inspection Score: 80
- Last Inspection Date: 09-05-2025
GUS’S WORLD FAMOUS FRIED CHICKEN
- 2825 S MAIN ST NW STE 100A KENNESAW, GA 30144-2703
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004399
- Last Inspection Score: 97
- Last Inspection Date: 09-05-2025
SMOOTHIE KING
- 1721 POWDER SPRINGS RD SW STE 106 MARIETTA, GA 30064-4880
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006655
- Last Inspection Score: 74
- Last Inspection Date: 09-05-2025
!!ATLANTA MARRIOTT NORTHWEST – FOOD
- 200 INTERSTATE NORTH PKWY SE ATLANTA, GA 30339-2111
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006975
- Last Inspection Score: 76
- Last Inspection Date: 09-05-2025
Be the first to comment on "Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food services from September 5 to September 11"