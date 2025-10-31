Here are the 31 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, October 24, 2025.
These are only business licenses for unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Mailing Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC042383
|3808 DUE WEST RD BLDG
|MIKE HECK
|10/20/2025
|OWNER
|D/B/A 3808 DUE WEST RD
|OFFICE SPACE RENTAL
|MICHAEL HECK
|BLDG OWNER
|ATTN: MIKE HECK
|MICHAEL HECK
|PO BOX 2716
|KENNESAW, GA 30156
|OCC042382
|ART BY COURTNEY KB
|AKRAM BRAHIM
|10/20/2025
|ART BY COURTNEY KB LLC
|D/B/A ART BY COURTNEY KB
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|ATTN: AKRAM KABBOUR
|BRAHIM
|ART BY COURTNEY KB LLC
|2400 OLD MILTON PKWY, BOX
|913
|ALPHARETTA, GA 30009
|OCC042419
|AXI DESIGNS
|QUINCY ACKLEN
|10/23/2025
|D/B/A AXI DESIGNS
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|ATTN: QUINCY ACKLEN
|4572 CHATSWORTH
|OVERLOOK
|ROSWELL, GA 30075
|OCC042425
|BURNBAUM
|ERNEST LEE SCHMITT
|10/24/2025
|BURNBAUM LLC
|D/B/A BURNBAUM
|COMPUTER SOFTWARE PREPACKAGED –
|ATTN: ERNEST LEE SCHMITT
|DEVELOPMENT & DESIGN
|BURNBAUM LLC
|5767 WEST WIND CT
|KENNESAW, GA 30152
|OCC042414
|CALLAWAY MARKETING
|KIMBERLY CALLAWAY
|10/22/2025
|COMMUNICATIONS
|D/B/A CALLAWAY
|CONSULTANT SERVICE – MARKETING
|MARKETING
|COMMUNICATIONS
|ATTN: KIMBERLY CALLAWAY
|3305 GEORGETOWN PL
|MARIETTA, GA 30066
|OCC042412
|COMPETE TO SUCEED
|CARESHIA MOORE
|10/22/2025
|EDUCATIONAL RESOURCES
|D/B/A COMPETE TO SUCEED
|CONSULTANT – EDUCATION
|LLC
|EDUCATIONAL RESOURCES
|COMPETE TO SUCEED
|LLC
|EDUCATIONAL RESOURCES
|ATTN: CARESHIA MOORE
|LLC
|COMPETE TO SUCEED
|EDUCATIONAL RESOURCES
|LLC
|1640 POWERS FERRY ROAD,
|BLDG 11-200
|MARIETTA, GA 30067
|OCC042387
|COUNSELING CAFE
|CAMEILLIA AMINZADEH
|10/20/2025
|COUNSELING CAFE LLC
|D/B/A COUNSELING CAFE
|FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
|ATTN: CAMELLIA AMINZADEH
|COUNSELING CAFE LLC
|1755 THE EXCHANGE SE, STE
|225
|ATLANTA, GA 30339
|OCC042403
|D.S.P. PALLET BIZ
|DAVID COHELEY
|10/21/2025
|SECOND BRIDGE CLOTHING
|D/B/A D.S.P. PALLET BIZ
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|LINE LLC
|ATTN: DAVID M. COHELEY
|SECOND BRIDGE CLOTHING
|LINE LLC
|5632 MACLAND RD
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC042389
|DISCOVER GREEN CARE
|DENZEL DAVIS
|10/20/2025
|SERVICES LLC
|D/B/A DISCOVER GREEN
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|DISCOVER GREEN CARE
|CARE SERVICES LLC
|SERVICES LLC
|ATTN: KINSEY DAVIS
|DISCOVER GREEN CARE
|SERVICES LLC
|2318 DANIELLE CT
|MARIETTA, GA 30062
|OCC042431
|DOLLAR TREE #11011
|GA-LICENSING
|10/24/2025
|DOLLAR TREE STORES INC
|D/B/A DOLLAR TREE #11011
|VARIETY STORE
|ATTN: GA-LICENSING
|DOLLAR TREE STORES INC
|500 VOLVO PKWY
|CHESAPEAKE, VA 23320
|OCC042381
|ELEVATE HOSPITALITY 360
|AKRAM BRAHIM
|10/20/2025
|ELEVATE HOSPITALITY 360
|D/B/A ELEVATE HOSPITALITY
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|LLC
|360
|ATTN: AKRAM KADDOUR
|BRAHIM
|ELEVATE HOSPITALITY 360
|LLC
|2400 OLD MILTON PKWY, BOX
|913
|ALPHARETTA, GA 30009
|OCC042415
|EQUITY NOW PROPERTIES
|JAMES SUTFIN
|10/21/2025
|LLC
|D/B/A EQUITY NOW
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|EQUITY NOW PROPERTIES
|PROPERTIES LLC
|LLC
|ATTN: JAMES SUTFIN
|EQUITY NOW PROPERTIES
|LLC
|51 PARIS LN
|MARIETTA, GA 30066
|OCC042406
|KOZEL & SONS BUILDERS
|FRANK KOZEL
|10/21/2025
|D/B/A KOZEL & SONS
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|BUILDERS
|ATTN: FRANK KOZEL
|716 ROBERT WAY
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC042402
|MAGNOLIA SOUTH
|ABNER RIVAS
|10/21/2025
|REMODELING &
|D/B/A MAGNOLIA SOUTH
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|CONSTRUCTION
|REMODELING &
|MAGNOLIA SOUTH
|CONSTRUCTION
|REMODELING LLC
|ATTN: ABNER RIVAS
|MAGNOLIA SOUTH
|REMODELING LLC
|602 SHAW DR
|MARIETTA, GA 30060
|OCC042401
|NAIL CARE SPA SALON
|QUANG TRAN
|10/21/2025
|NAIL CLUB SPA OF GA LLC
|D/B/A NAIL CARE SPA SALON
|BEAUTY SHOP
|ATTN: NGAN PHAM
|NAIL CLUB SPA OF GA LLC
|4400 ROSWELL RD, SUITE 130
|MARIETTA, GA 30062
|OCC042405
|OHAI HOME CARE LLC
|FREDRICK OHAI
|10/21/2025
|OHAI HOME CARE LLC
|D/B/A OHAI HOME CARE LLC
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|ATTN: FREDRICK OHAI
|OHAI HOME CARE LLC
|5216 GLENDORA CT
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC042420
|PEACH STATE ELECTION
|MICHAEL BARNES
|10/23/2025
|ADVISORS
|D/B/A PEACH STATE
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|PEACH STATE ELECTION
|ELECTION ADVISORS
|ADVISORS LLC
|ATTN: MICHAEL BARNES
|PEACH STATE ELECTION
|ADVISORS LLC
|4660 E FOREST PEAK
|MARIETTA, GA 30066
|OCC042400
|PROTERRA DEVELOPMENT
|FELIPE CASTELLANOS
|10/21/2025
|LLC
|D/B/A PROTERRA
|LAND DEVELOPMENT
|PROTERRA DEVELOPMENT
|DEVELOPMENT LLC
|LLC
|ATTN: FELIPE CASTELLANOS
|PROTERRA DEVELOPMENT
|LLC
|1355 TERRELL MILL RD BLDG
|1474, SUITE 200
|MARIETTA, GA 30067
|OCC042432
|RAISING CANE’S #1216
|PERMIT – RENEWALS
|10/24/2025
|RAISING CANE’S
|D/B/A RAISING CANE’S #1216
|RESTAURANT
|RESTAURANTS LLC
|ATTN: PERMIT – RENEWALS
|RAISING CANE’S
|RESTAURANTS LLC
|6800 BISHOP RD
|PLANO, TX 75024
|OCC042426
|RICKY’S COLLISION
|JEFFREY PRESLEY
|10/24/2025
|RICKY’S COLLISION LLC
|D/B/A RICKY’S COLLISION
|AUTO BODY SHOP
|ATTN: JEFFREY PRESLEY
|RICKY’S COLLISION LLC
|813 RIDGE LAKE BLVD
|MEMPHIS, TN 38120
|OCC042404
|ROOT 2 RISE YOGA
|RACHEL J ROBINETTE
|10/21/2025
|COLLECTIVE LLC
|D/B/A ROOT 2 RISE YOGA
|PHYSICAL FITNESS TRAINER
|ROOT 2 RISE YOGA
|COLLECTIVE LLC
|COLLECTIVE LLC
|ATTN: RACHEL J ROBINETTE
|ROOT 2 RISE YOGA
|COLLECTIVE LLC
|86 PARKMONT LANE
|DALLAS, GA 30132
|OCC042421
|STOCKARD LEGAL GROUP
|JESSICA STOCKARD
|10/23/2025
|JESSICA STOCKARD LAW
|D/B/A STOCKARD LEGAL
|LAWYER (OCCUPATIONAL TAX)
|LLC
|GROUP
|ATTN: JESSICA STOCKARD
|JESSICA STOCKARD LAW LLC
|PO BOX 801150
|ACWORTH, GA 30101
|OCC042423
|VININGS TRAVEL
|ELYSE LAWSON
|10/24/2025
|NORTH METRO TRAVEL
|D/B/A VININGS TRAVEL
|TRAVEL AGENCY
|COMPANY INC
|ATTN: ELYSE LAWSON
|NORTH METRO TRAVEL
|COMPANY INC
|2163 BASQUE DR SE
|SMYRNA, GA 30080
|OCC042413
|VOLUME ONE BRANDING
|BRAYDEN FAULK
|10/22/2025
|VOLUME ONE BRANDING
|D/B/A VOLUME ONE
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|LLC
|BRANDING
|ATTN: BRAYDEN FAULK
|VOLUME ONE BRANDING LLC
|1160 MCCORMICK WAY SW
|MARIETTA, GA 30008
|OCC042409
|WELLSTAR CARDIAC
|WELLSTAR MEDICAL GROUP
|10/21/2025
|NUCLEAR MED
|LLC
|HOSPITAL ASSOCIATION – NON PROFIT
|WELLSTAR MEDICAL
|D/B/A WELLSTAR CARDIAC
|GROUP LLC
|NUCLEAR MED
|ATTN: BUSINESS LICENSE
|WELLSTAR MEDICAL GROUP
|LLC
|1800 PARKWAY PL STE 500
|MARIETTA, GA
|OCC042408
|WELLSTAR PATIENT
|WELLSTAR MEDICAL GROUP
|10/21/2025
|ACCESS SERVICES
|LLC
|HOSPITAL ASSOCIATION – NON PROFIT
|ACWORTH HEALTH PARK
|D/B/A WELLSTAR PATIENT
|WELLSTAR MEDICAL
|ACCESS SERVICES
|GROUP LLC
|ACWORTH HEALTH PARK
|ATTN: BUSINESS LICENSE
|WELLSTAR MEDICAL GROUP
|LLC
|1800 PARKWAY PL STE 500
|MARIETTA, GA
|OCC042410
|WELLSTAR RETAIL
|WELLSTAR MEDICAL GROUP
|10/21/2025
|PHARMACY ACWORTH
|LLC
|HOSPITAL ASSOCIATION – NON PROFIT
|HEALTH PARK
|D/B/A WELLSTAR RETAIL
|WELLSTAR MEDICAL
|PHARMACY ACWORTH
|GROUP LLC
|HEALTH PARK
|ATTN: BUSINESS LICENSE
|WELLSTAR MEDICAL GROUP
|LLC
|1800 PARKWAY PL STE 500
|MARIETTA, GA
|OCC042411
|WELLSTAR SURGERY
|WELLSTAR MEDICAL GROUP
|10/21/2025
|CENTER GI
|LLC
|HOSPITAL ASSOCIATION – NON PROFIT
|WELLSTAR MEDICAL
|D/B/A WELLSTAR SURGERY
|GROUP LLC
|CENTER GI
|ATTN: BUSINESS LICENSE
|WELLSTAR MEDICAL GROUP
|LLC
|1800 PARKWAY PL STE 500
|MARIETTA, GA
|OCC042386
|WH ENGINEERING LLC
|WONSANG CHO
|10/20/2025
|WH ENGINEERING LLC
|D/B/A WH ENGINEERING LLC
|ENGINEERING SERVICES – NOT A
|ATTN: WONSANG CHO
|CERTIFIED ENGINEER
|WH ENGINEERING LLC
|781 BELROSE DR
|SMYRNA, GA 30080
|OCC042427
|WOOF GANG BAKERY &
|SURESH MURARI
|10/24/2025
|GROOMING SHALLOWFORD
|D/B/A WOOF GANG BAKERY &
|ANIMAL CLIPPING AND GROOMING
|MUDITA PETS LLC
|GROOMING SHALLOWFORD
|ATTN: SURESH MURARI
|MUDITA PETS LLC
|2950 BLACKSTOCK DR
|CUMMING, GA 30041
|OCC042422
|YUN CLEANERS
|KATIE HARRIS
|10/24/2025
|PURE FORM CLEAN LLC
|D/B/A YUN CLEANERS
|DRY CLEANING & LAUNDRY PLUS DRY
|ATTN: KATIE HARRIS
|CLEANING PLANT
|PURE FORM CLEAN LLC
|3208 CANTON RD, 100
|MARIETTA, GA 30066
Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.
