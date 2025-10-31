31 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, October 24

October 26, 2025

Here are the 31 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, October 24, 2025.

These are only business licenses for unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
OCC0423833808 DUE WEST RD BLDGMIKE HECK10/20/2025
OWNERD/B/A 3808 DUE WEST RDOFFICE SPACE RENTAL
MICHAEL HECKBLDG OWNER
ATTN: MIKE HECK
MICHAEL HECK
PO BOX 2716
KENNESAW, GA 30156
OCC042382ART BY COURTNEY KBAKRAM BRAHIM10/20/2025
ART BY COURTNEY KB LLCD/B/A ART BY COURTNEY KBMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
ATTN: AKRAM KABBOUR
BRAHIM
ART BY COURTNEY KB LLC
2400 OLD MILTON PKWY, BOX
913
ALPHARETTA, GA 30009
OCC042419AXI DESIGNSQUINCY ACKLEN10/23/2025
D/B/A AXI DESIGNSCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
ATTN: QUINCY ACKLEN
4572 CHATSWORTH
OVERLOOK
ROSWELL, GA 30075
OCC042425BURNBAUMERNEST LEE SCHMITT10/24/2025
BURNBAUM LLCD/B/A BURNBAUMCOMPUTER SOFTWARE PREPACKAGED –
ATTN: ERNEST LEE SCHMITTDEVELOPMENT & DESIGN
BURNBAUM LLC
5767 WEST WIND CT
KENNESAW, GA 30152
OCC042414CALLAWAY MARKETINGKIMBERLY CALLAWAY10/22/2025
COMMUNICATIONSD/B/A CALLAWAYCONSULTANT SERVICE – MARKETING
MARKETING
COMMUNICATIONS
ATTN: KIMBERLY CALLAWAY
3305 GEORGETOWN PL
MARIETTA, GA 30066
OCC042412COMPETE TO SUCEEDCARESHIA MOORE10/22/2025
EDUCATIONAL RESOURCESD/B/A COMPETE TO SUCEEDCONSULTANT – EDUCATION
LLCEDUCATIONAL RESOURCES
COMPETE TO SUCEEDLLC
EDUCATIONAL RESOURCESATTN: CARESHIA MOORE
LLCCOMPETE TO SUCEED
EDUCATIONAL RESOURCES
LLC
1640 POWERS FERRY ROAD,
BLDG 11-200
MARIETTA, GA 30067
OCC042387COUNSELING CAFECAMEILLIA AMINZADEH10/20/2025
COUNSELING CAFE LLCD/B/A COUNSELING CAFEFAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
ATTN: CAMELLIA AMINZADEH
COUNSELING CAFE LLC
1755 THE EXCHANGE SE, STE
225
ATLANTA, GA 30339
OCC042403D.S.P. PALLET BIZDAVID COHELEY10/21/2025
SECOND BRIDGE CLOTHINGD/B/A D.S.P. PALLET BIZMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
LINE LLCATTN: DAVID M. COHELEY
SECOND BRIDGE CLOTHING
LINE LLC
5632 MACLAND RD
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC042389DISCOVER GREEN CAREDENZEL DAVIS10/20/2025
SERVICES LLCD/B/A DISCOVER GREENHEALTH AND ALLIED SERVICES
DISCOVER GREEN CARECARE SERVICES LLC
SERVICES LLCATTN: KINSEY DAVIS
DISCOVER GREEN CARE
SERVICES LLC
2318 DANIELLE CT
MARIETTA, GA 30062
OCC042431DOLLAR TREE #11011GA-LICENSING10/24/2025
DOLLAR TREE STORES INCD/B/A DOLLAR TREE #11011VARIETY STORE
ATTN: GA-LICENSING
DOLLAR TREE STORES INC
500 VOLVO PKWY
CHESAPEAKE, VA 23320
OCC042381ELEVATE HOSPITALITY 360AKRAM BRAHIM10/20/2025
ELEVATE HOSPITALITY 360D/B/A ELEVATE HOSPITALITYCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
LLC360
ATTN: AKRAM KADDOUR
BRAHIM
ELEVATE HOSPITALITY 360
LLC
2400 OLD MILTON PKWY, BOX
913
ALPHARETTA, GA 30009
OCC042415EQUITY NOW PROPERTIESJAMES SUTFIN10/21/2025
LLCD/B/A EQUITY NOWHANDY MAN – NO STATE LICENSE
EQUITY NOW PROPERTIESPROPERTIES LLC
LLCATTN: JAMES SUTFIN
EQUITY NOW PROPERTIES
LLC
51 PARIS LN
MARIETTA, GA 30066
OCC042406KOZEL & SONS BUILDERSFRANK KOZEL10/21/2025
D/B/A KOZEL & SONSHANDY MAN – NO STATE LICENSE
BUILDERS
ATTN: FRANK KOZEL
716 ROBERT WAY
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC042402MAGNOLIA SOUTHABNER RIVAS10/21/2025
REMODELING &D/B/A MAGNOLIA SOUTHHANDY MAN – NO STATE LICENSE
CONSTRUCTIONREMODELING &
MAGNOLIA SOUTHCONSTRUCTION
REMODELING LLCATTN: ABNER RIVAS
MAGNOLIA SOUTH
REMODELING LLC
602 SHAW DR
MARIETTA, GA 30060
OCC042401NAIL CARE SPA SALONQUANG TRAN10/21/2025
NAIL CLUB SPA OF GA LLCD/B/A NAIL CARE SPA SALONBEAUTY SHOP
ATTN: NGAN PHAM
NAIL CLUB SPA OF GA LLC
4400 ROSWELL RD, SUITE 130
MARIETTA, GA 30062
OCC042405OHAI HOME CARE LLCFREDRICK OHAI10/21/2025
OHAI HOME CARE LLCD/B/A OHAI HOME CARE LLCHEALTH AND ALLIED SERVICES
ATTN: FREDRICK OHAI
OHAI HOME CARE LLC
5216 GLENDORA CT
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC042420PEACH STATE ELECTIONMICHAEL BARNES10/23/2025
ADVISORSD/B/A PEACH STATECONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
PEACH STATE ELECTIONELECTION ADVISORS
ADVISORS LLCATTN: MICHAEL BARNES
PEACH STATE ELECTION
ADVISORS LLC
4660 E FOREST PEAK
MARIETTA, GA 30066
OCC042400PROTERRA DEVELOPMENTFELIPE CASTELLANOS10/21/2025
LLCD/B/A PROTERRALAND DEVELOPMENT
PROTERRA DEVELOPMENTDEVELOPMENT LLC
LLCATTN: FELIPE CASTELLANOS
PROTERRA DEVELOPMENT
LLC
1355 TERRELL MILL RD BLDG
1474, SUITE 200
MARIETTA, GA 30067
OCC042432RAISING CANE’S #1216PERMIT – RENEWALS10/24/2025
RAISING CANE’SD/B/A RAISING CANE’S #1216RESTAURANT
RESTAURANTS LLCATTN: PERMIT – RENEWALS
RAISING CANE’S
RESTAURANTS LLC
6800 BISHOP RD
PLANO, TX 75024
OCC042426RICKY’S COLLISIONJEFFREY PRESLEY10/24/2025
RICKY’S COLLISION LLCD/B/A RICKY’S COLLISIONAUTO BODY SHOP
ATTN: JEFFREY PRESLEY
RICKY’S COLLISION LLC
813 RIDGE LAKE BLVD
MEMPHIS, TN 38120
OCC042404ROOT 2 RISE YOGARACHEL J ROBINETTE10/21/2025
COLLECTIVE LLCD/B/A ROOT 2 RISE YOGAPHYSICAL FITNESS TRAINER
ROOT 2 RISE YOGACOLLECTIVE LLC
COLLECTIVE LLCATTN: RACHEL J ROBINETTE
ROOT 2 RISE YOGA
COLLECTIVE LLC
86 PARKMONT LANE
DALLAS, GA 30132
OCC042421STOCKARD LEGAL GROUPJESSICA STOCKARD10/23/2025
JESSICA STOCKARD LAWD/B/A STOCKARD LEGALLAWYER (OCCUPATIONAL TAX)
LLCGROUP
ATTN: JESSICA STOCKARD
JESSICA STOCKARD LAW LLC
PO BOX 801150
ACWORTH, GA 30101
OCC042423VININGS TRAVELELYSE LAWSON10/24/2025
NORTH METRO TRAVELD/B/A VININGS TRAVELTRAVEL AGENCY
COMPANY INCATTN: ELYSE LAWSON
NORTH METRO TRAVEL
COMPANY INC
2163 BASQUE DR SE
SMYRNA, GA 30080
OCC042413VOLUME ONE BRANDINGBRAYDEN FAULK10/22/2025
VOLUME ONE BRANDINGD/B/A VOLUME ONEMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
LLCBRANDING
ATTN: BRAYDEN FAULK
VOLUME ONE BRANDING LLC
1160 MCCORMICK WAY SW
MARIETTA, GA 30008
OCC042409WELLSTAR CARDIACWELLSTAR MEDICAL GROUP10/21/2025
NUCLEAR MEDLLCHOSPITAL ASSOCIATION – NON PROFIT
WELLSTAR MEDICALD/B/A WELLSTAR CARDIAC
GROUP LLCNUCLEAR MED
ATTN: BUSINESS LICENSE
WELLSTAR MEDICAL GROUP
LLC
1800 PARKWAY PL STE 500
MARIETTA, GA
OCC042408WELLSTAR PATIENTWELLSTAR MEDICAL GROUP10/21/2025
ACCESS SERVICESLLCHOSPITAL ASSOCIATION – NON PROFIT
ACWORTH HEALTH PARKD/B/A WELLSTAR PATIENT
WELLSTAR MEDICALACCESS SERVICES
GROUP LLCACWORTH HEALTH PARK
ATTN: BUSINESS LICENSE
WELLSTAR MEDICAL GROUP
LLC
1800 PARKWAY PL STE 500
MARIETTA, GA
OCC042410WELLSTAR RETAILWELLSTAR MEDICAL GROUP10/21/2025
PHARMACY ACWORTHLLCHOSPITAL ASSOCIATION – NON PROFIT
HEALTH PARKD/B/A WELLSTAR RETAIL
WELLSTAR MEDICALPHARMACY ACWORTH
GROUP LLCHEALTH PARK
ATTN: BUSINESS LICENSE
WELLSTAR MEDICAL GROUP
LLC
1800 PARKWAY PL STE 500
MARIETTA, GA
OCC042411WELLSTAR SURGERYWELLSTAR MEDICAL GROUP10/21/2025
CENTER GILLCHOSPITAL ASSOCIATION – NON PROFIT
WELLSTAR MEDICALD/B/A WELLSTAR SURGERY
GROUP LLCCENTER GI
ATTN: BUSINESS LICENSE
WELLSTAR MEDICAL GROUP
LLC
1800 PARKWAY PL STE 500
MARIETTA, GA
OCC042386WH ENGINEERING LLCWONSANG CHO10/20/2025
WH ENGINEERING LLCD/B/A WH ENGINEERING LLCENGINEERING SERVICES – NOT A
ATTN: WONSANG CHOCERTIFIED ENGINEER
WH ENGINEERING LLC
781 BELROSE DR
SMYRNA, GA 30080
OCC042427WOOF GANG BAKERY &SURESH MURARI10/24/2025
GROOMING SHALLOWFORDD/B/A WOOF GANG BAKERY &ANIMAL CLIPPING AND GROOMING
MUDITA PETS LLCGROOMING SHALLOWFORD
ATTN: SURESH MURARI
MUDITA PETS LLC
2950 BLACKSTOCK DR
CUMMING, GA 30041
OCC042422YUN CLEANERSKATIE HARRIS10/24/2025
PURE FORM CLEAN LLCD/B/A YUN CLEANERSDRY CLEANING & LAUNDRY PLUS DRY
ATTN: KATIE HARRISCLEANING PLANT
PURE FORM CLEAN LLC
3208 CANTON RD, 100
MARIETTA, GA 30066

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.

