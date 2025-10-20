Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food services from October 10 to October 16

Posted By: Norhasnima Dimacaling October 20, 2025

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotels, and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health.

For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.

WELLSTAR WINDY HILL HOSPITAL – FOOD

  • 2540 WINDY HILL RD SE MARIETTA, GA 30067-8605
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-1230C
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 10-16-2025

MR DIDDY’S

  • 2200 POWDER SPRINGS RD SW STE 186 MARIETTA, GA 30064-4366
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-003599
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 10-16-2025

FORNO WOODFIRE PIZZA & DRINKERY

  • 68 N MARIETTA PKWY NE SPC 114 MARIETTA, GA 30060-1509
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-003608
  • Last Inspection Score: 96
  • Last Inspection Date: 10-16-2025

TINY BUBBLES TEA BAR

  • 68 N MARIETTA PKWY NE SPC 117 MARIETTA, GA 30060-1509
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-003628
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 10-16-2025

SALAZAR BAKERY

  • 1368 ATLANTA RD SE STE 118 MARIETTA, GA 30060-3937
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-003766
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 10-16-2025

PHENOMENAL SEAFOOD

  • 2495 EAST WEST CONNECTOR STE 10 AUSTELL, GA 30106-6816
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004534
  • Last Inspection Score: 90
  • Last Inspection Date: 10-16-2025

BAD GYAL VEGAN

  • 68 N MARIETTA PKWY NE SPC 111 MARIETTA, GA 30060-1509
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004972
  • Last Inspection Score: 81
  • Last Inspection Date: 10-16-2025

HOUSE OF CHAN

  • 2469 COBB PKWY SE SMYRNA, GA 30080-3000
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005120
  • Last Inspection Score: 87
  • Last Inspection Date: 10-16-2025

ANDERSON MILL CENTER FOR NURSING & HEALING – FOOD

  • 2130 ANDERSON MILL RD AUSTELL, GA 30106-1806
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005687
  • Last Inspection Score: 94
  • Last Inspection Date: 10-16-2025

TACO HUB

  • 2800 CANTON RD STE 1220 MARIETTA, GA 30066-5480
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006264
  • Last Inspection Score: 83
  • Last Inspection Date: 10-16-2025

ORIENTAL CAFE

  • 2860 EAST WEST CONNECTOR STE 101 AUSTELL, GA 30106-6834
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006628
  • Last Inspection Score: 62
  • Last Inspection Date: 10-16-2025

!!COSTA MAR SEAFOOD & GRILL

  • 677 FRANKLIN GTWY SE STE D MARIETTA, GA 30067-7819
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007280
  • Last Inspection Score: 87
  • Last Inspection Date: 10-16-2025

HAAGEN DAZS

  • 2980 COBB PKWY SE STE 216 ATLANTA, GA 30339-3158
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-20139
  • Last Inspection Score: 96
  • Last Inspection Date: 10-15-2025

MAIN EVENT

  • 3101 COBB PKWY SE STE 104 ATLANTA, GA 30339-3497
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-001325
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 10-15-2025

COME-N-GET IT

  • 1409 CHURCH ST STE E MARIETTA, GA 30060
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-25033C
  • Last Inspection Score: 83
  • Last Inspection Date: 10-15-2025

PEBBLEBROOK HIGH SCHOOL

  • 991 OLD ALABAMA RD MABLETON, GA 30126
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-1491C
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 10-15-2025

LASSITER HIGH SCHOOL

  • 2601 SHALLOWFORD RD MARIETTA, GA 30066
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-306C
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 10-15-2025

POWDER SPRINGS CENTER FOR NURSING & HEALING

  • 3460 POWDER SPRINGS RD POWDER SPRINGS, GA 30127-2322
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004802
  • Last Inspection Score: 85
  • Last Inspection Date: 10-15-2025

!!STARBUCKS

  • 5141 AUSTELL RD STE 200 AUSTELL, GA 30106-2855
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007268
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 10-15-2025

WING CITY

  • 2467 WINDY HILL RD SE MARIETTA, GA 30067-8604
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-000084
  • Last Inspection Score: 89
  • Last Inspection Date: 10-14-2025

BLUE MOON PIZZA

  • 2359 WINDY HILL RD SE STE 100 MARIETTA, GA 30067-8615
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-11534
  • Last Inspection Score: 81
  • Last Inspection Date: 10-14-2025

DON PEDRO’S MEXICAN #2

  • 344 S FAIRGROUND ST SE MARIETTA, GA 30060-2356
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-18563C
  • Last Inspection Score: 91
  • Last Inspection Date: 10-14-2025

SUBWAY # 37869 (INSIDE WALMART)

  • 210 COBB PKWY S MARIETTA, GA 30060-6509
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-19900C
  • Last Inspection Score: 82
  • Last Inspection Date: 10-14-2025

MELTING POT RESTAURANT THE

  • 2500 COBB PLACE LN NW STE 800 KENNESAW, GA 30144-7521
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: .1-7645
  • Last Inspection Score: 89
  • Last Inspection Date: 10-14-2025

CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE #30

  • 2150 DELK RD MARIETTA, GA 30067
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: .1-122
  • Last Inspection Score: 82
  • Last Inspection Date: 10-14-2025

GARRISON MILL SCHOOL

  • 4111 WESLEY CHAPEL RD MARIETTA, GA 30062-1019
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-216C
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 10-14-2025

6TH GRADE ACADEMY – SCHOOL

  • 340 AVIATION RD MARIETTA, GA 30060
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-468C
  • Last Inspection Score: 91
  • Last Inspection Date: 10-14-2025

MARIETTA CENTER FOR ADVANCED ACADEMICS

  • 311 AVIATION BLVD MARIETTA, GA 30060
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-10472C
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 10-14-2025

GREAT WALL CHINESE & SUSHI BAR

  • 1275 POWERS FERRY RD SE STE 180 MARIETTA, GA 30067-9487
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-003113
  • Last Inspection Score: 89
  • Last Inspection Date: 10-14-2025

J. CHRISTOPHER’S RESTAURANT

  • 2430 ATLANTA RD SE STE 300, 400 & 600 SMYRNA, GA 30080-2024
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-003300
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 10-14-2025

CHICK-FIL-A #0802 AT WOODLAWN SQUARE

  • 1201 JOHNSON FERRY RD MARIETTA, GA 30068-2722
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-003365
  • Last Inspection Score: 89
  • Last Inspection Date: 10-14-2025

GOOD2GO KITCHEN

  • 2697 WINDY HILL RD SE STE 130 MARIETTA, GA 30067-8612
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004506
  • Last Inspection Score: 89
  • Last Inspection Date: 10-14-2025

GOOD2GO FOOD TRUCK – BASE

  • 2697 WINDY HILL RD SE STE 130 MARIETTA, GA 30067-8612
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005459
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 10-14-2025

RUBY’S SOURDOUGH PIZZA

  • 1625 ROSWELL ST SE SMYRNA, GA 30080-2253
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006317
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 10-14-2025

!!TASTE OF CHINA

  • 4924 S COBB DR STE D & E SMYRNA, GA 30080-7111
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007262
  • Last Inspection Score: 99
  • Last Inspection Date: 10-14-2025

TACO BELL #32648

  • 1642 MULKEY RD AUSTELL, GA 30106
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-002751
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 10-10-2025

TACO MAC

  • 3101 COBB PKWY SE STE 100 ATLANTA, GA 30339-3497
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-001472
  • Last Inspection Score: 91
  • Last Inspection Date: 10-10-2025

CINCO MEXICAN CANTINA

  • 2851 AKERS MILL RD SE ATLANTA, GA 30339-3104
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-23891
  • Last Inspection Score: 91
  • Last Inspection Date: 10-10-2025

KFC #G135085

  • 2637 COBB PKWY SE SMYRNA, GA 30080-3008
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-000231
  • Last Inspection Score: 88
  • Last Inspection Date: 10-10-2025

WAFFLE HOUSE #630

  • 621 JOHNSON FERRY RD MARIETTA, GA 30068-4628
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-892C
  • Last Inspection Score: 93
  • Last Inspection Date: 10-10-2025

ZUCCA BAR & PIZZERIA

  • 2860 ATLANTA RD STE A & B SMYRNA, GA 30080
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: .1-9884
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 10-10-2025

OSBORNE HIGH SCHOOL

  • 2451 FAVOR RD SW MARIETTA, GA 30060
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-1490C
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 10-10-2025

SHALLOWFORD FALLS ELEMENTARY SCHOOL

  • 3500 LASSITER RD MARIETTA, GA 30062
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: .1-2565
  • Last Inspection Score: 96
  • Last Inspection Date: 10-10-2025

ROCKY MOUNTAIN ELEMENTARY SCHOOL

  • 2400 ROCKY MOUNTAIN RD NE MARIETTA, GA 30066-2132
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-365C
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 10-10-2025

POWERS FERRY ELEMENTARY SCHOOL

  • 403 POWERS FERRY RD MARIETTA, GA 30067
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-529C
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 10-10-2025

DOGWOOD CATERING OF MARIETTA

  • 4961 LOWER ROSWELL RD STE 125 MARIETTA, GA 30068-4376
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-003183
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 10-10-2025

BAD DADDY’S BURGER BAR

  • 2995 ATLANTA RD SE STE 300 SMYRNA, GA 30080-3654
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-003307
  • Last Inspection Score: 94
  • Last Inspection Date: 10-10-2025

PANERA BREAD #1988

  • 1605 EAST WEST CONNECTOR AUSTELL, GA 30106-1243
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004649
  • Last Inspection Score: 92
  • Last Inspection Date: 10-10-2025

TACOS TORTILLAS Y MAS

  • 3002 ATLANTA RD SE STE B SMYRNA, GA 30080-3856
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006240
  • Last Inspection Score: 80
  • Last Inspection Date: 10-10-2025

BITES SLIDERS AND FRIES

  • 4750 ALABAMA RD STE 110 ROSWELL, GA 30075
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006258
  • Last Inspection Score: 88
  • Last Inspection Date: 10-10-2025

