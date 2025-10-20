Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food services from October 10 to October 16

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotels, and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health.
For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.
WELLSTAR WINDY HILL HOSPITAL – FOOD
- 2540 WINDY HILL RD SE MARIETTA, GA 30067-8605
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-1230C
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 10-16-2025
MR DIDDY’S
- 2200 POWDER SPRINGS RD SW STE 186 MARIETTA, GA 30064-4366
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003599
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 10-16-2025
FORNO WOODFIRE PIZZA & DRINKERY
- 68 N MARIETTA PKWY NE SPC 114 MARIETTA, GA 30060-1509
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003608
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 10-16-2025
TINY BUBBLES TEA BAR
- 68 N MARIETTA PKWY NE SPC 117 MARIETTA, GA 30060-1509
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003628
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 10-16-2025
SALAZAR BAKERY
- 1368 ATLANTA RD SE STE 118 MARIETTA, GA 30060-3937
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003766
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 10-16-2025
PHENOMENAL SEAFOOD
- 2495 EAST WEST CONNECTOR STE 10 AUSTELL, GA 30106-6816
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004534
- Last Inspection Score: 90
- Last Inspection Date: 10-16-2025
BAD GYAL VEGAN
- 68 N MARIETTA PKWY NE SPC 111 MARIETTA, GA 30060-1509
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004972
- Last Inspection Score: 81
- Last Inspection Date: 10-16-2025
HOUSE OF CHAN
- 2469 COBB PKWY SE SMYRNA, GA 30080-3000
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005120
- Last Inspection Score: 87
- Last Inspection Date: 10-16-2025
ANDERSON MILL CENTER FOR NURSING & HEALING – FOOD
- 2130 ANDERSON MILL RD AUSTELL, GA 30106-1806
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005687
- Last Inspection Score: 94
- Last Inspection Date: 10-16-2025
TACO HUB
- 2800 CANTON RD STE 1220 MARIETTA, GA 30066-5480
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006264
- Last Inspection Score: 83
- Last Inspection Date: 10-16-2025
ORIENTAL CAFE
- 2860 EAST WEST CONNECTOR STE 101 AUSTELL, GA 30106-6834
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006628
- Last Inspection Score: 62
- Last Inspection Date: 10-16-2025
!!COSTA MAR SEAFOOD & GRILL
- 677 FRANKLIN GTWY SE STE D MARIETTA, GA 30067-7819
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007280
- Last Inspection Score: 87
- Last Inspection Date: 10-16-2025
HAAGEN DAZS
- 2980 COBB PKWY SE STE 216 ATLANTA, GA 30339-3158
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-20139
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 10-15-2025
MAIN EVENT
- 3101 COBB PKWY SE STE 104 ATLANTA, GA 30339-3497
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-001325
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 10-15-2025
COME-N-GET IT
- 1409 CHURCH ST STE E MARIETTA, GA 30060
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-25033C
- Last Inspection Score: 83
- Last Inspection Date: 10-15-2025
PEBBLEBROOK HIGH SCHOOL
- 991 OLD ALABAMA RD MABLETON, GA 30126
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-1491C
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 10-15-2025
LASSITER HIGH SCHOOL
- 2601 SHALLOWFORD RD MARIETTA, GA 30066
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-306C
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 10-15-2025
POWDER SPRINGS CENTER FOR NURSING & HEALING
- 3460 POWDER SPRINGS RD POWDER SPRINGS, GA 30127-2322
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004802
- Last Inspection Score: 85
- Last Inspection Date: 10-15-2025
!!STARBUCKS
- 5141 AUSTELL RD STE 200 AUSTELL, GA 30106-2855
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007268
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 10-15-2025
WING CITY
- 2467 WINDY HILL RD SE MARIETTA, GA 30067-8604
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-000084
- Last Inspection Score: 89
- Last Inspection Date: 10-14-2025
BLUE MOON PIZZA
- 2359 WINDY HILL RD SE STE 100 MARIETTA, GA 30067-8615
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-11534
- Last Inspection Score: 81
- Last Inspection Date: 10-14-2025
DON PEDRO’S MEXICAN #2
- 344 S FAIRGROUND ST SE MARIETTA, GA 30060-2356
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-18563C
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 10-14-2025
SUBWAY # 37869 (INSIDE WALMART)
- 210 COBB PKWY S MARIETTA, GA 30060-6509
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-19900C
- Last Inspection Score: 82
- Last Inspection Date: 10-14-2025
MELTING POT RESTAURANT THE
- 2500 COBB PLACE LN NW STE 800 KENNESAW, GA 30144-7521
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-7645
- Last Inspection Score: 89
- Last Inspection Date: 10-14-2025
CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE #30
- 2150 DELK RD MARIETTA, GA 30067
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-122
- Last Inspection Score: 82
- Last Inspection Date: 10-14-2025
GARRISON MILL SCHOOL
- 4111 WESLEY CHAPEL RD MARIETTA, GA 30062-1019
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-216C
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 10-14-2025
6TH GRADE ACADEMY – SCHOOL
- 340 AVIATION RD MARIETTA, GA 30060
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-468C
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 10-14-2025
MARIETTA CENTER FOR ADVANCED ACADEMICS
- 311 AVIATION BLVD MARIETTA, GA 30060
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-10472C
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 10-14-2025
GREAT WALL CHINESE & SUSHI BAR
- 1275 POWERS FERRY RD SE STE 180 MARIETTA, GA 30067-9487
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003113
- Last Inspection Score: 89
- Last Inspection Date: 10-14-2025
J. CHRISTOPHER’S RESTAURANT
- 2430 ATLANTA RD SE STE 300, 400 & 600 SMYRNA, GA 30080-2024
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003300
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 10-14-2025
CHICK-FIL-A #0802 AT WOODLAWN SQUARE
- 1201 JOHNSON FERRY RD MARIETTA, GA 30068-2722
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003365
- Last Inspection Score: 89
- Last Inspection Date: 10-14-2025
GOOD2GO KITCHEN
- 2697 WINDY HILL RD SE STE 130 MARIETTA, GA 30067-8612
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004506
- Last Inspection Score: 89
- Last Inspection Date: 10-14-2025
GOOD2GO FOOD TRUCK – BASE
- 2697 WINDY HILL RD SE STE 130 MARIETTA, GA 30067-8612
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005459
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 10-14-2025
RUBY’S SOURDOUGH PIZZA
- 1625 ROSWELL ST SE SMYRNA, GA 30080-2253
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006317
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 10-14-2025
!!TASTE OF CHINA
- 4924 S COBB DR STE D & E SMYRNA, GA 30080-7111
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007262
- Last Inspection Score: 99
- Last Inspection Date: 10-14-2025
TACO BELL #32648
- 1642 MULKEY RD AUSTELL, GA 30106
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002751
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 10-10-2025
TACO MAC
- 3101 COBB PKWY SE STE 100 ATLANTA, GA 30339-3497
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-001472
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 10-10-2025
CINCO MEXICAN CANTINA
- 2851 AKERS MILL RD SE ATLANTA, GA 30339-3104
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-23891
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 10-10-2025
KFC #G135085
- 2637 COBB PKWY SE SMYRNA, GA 30080-3008
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-000231
- Last Inspection Score: 88
- Last Inspection Date: 10-10-2025
WAFFLE HOUSE #630
- 621 JOHNSON FERRY RD MARIETTA, GA 30068-4628
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-892C
- Last Inspection Score: 93
- Last Inspection Date: 10-10-2025
ZUCCA BAR & PIZZERIA
- 2860 ATLANTA RD STE A & B SMYRNA, GA 30080
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-9884
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 10-10-2025
OSBORNE HIGH SCHOOL
- 2451 FAVOR RD SW MARIETTA, GA 30060
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-1490C
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 10-10-2025
SHALLOWFORD FALLS ELEMENTARY SCHOOL
- 3500 LASSITER RD MARIETTA, GA 30062
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-2565
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 10-10-2025
ROCKY MOUNTAIN ELEMENTARY SCHOOL
- 2400 ROCKY MOUNTAIN RD NE MARIETTA, GA 30066-2132
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-365C
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 10-10-2025
POWERS FERRY ELEMENTARY SCHOOL
- 403 POWERS FERRY RD MARIETTA, GA 30067
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-529C
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 10-10-2025
DOGWOOD CATERING OF MARIETTA
- 4961 LOWER ROSWELL RD STE 125 MARIETTA, GA 30068-4376
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003183
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 10-10-2025
BAD DADDY’S BURGER BAR
- 2995 ATLANTA RD SE STE 300 SMYRNA, GA 30080-3654
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003307
- Last Inspection Score: 94
- Last Inspection Date: 10-10-2025
PANERA BREAD #1988
- 1605 EAST WEST CONNECTOR AUSTELL, GA 30106-1243
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004649
- Last Inspection Score: 92
- Last Inspection Date: 10-10-2025
TACOS TORTILLAS Y MAS
- 3002 ATLANTA RD SE STE B SMYRNA, GA 30080-3856
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006240
- Last Inspection Score: 80
- Last Inspection Date: 10-10-2025
BITES SLIDERS AND FRIES
- 4750 ALABAMA RD STE 110 ROSWELL, GA 30075
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006258
- Last Inspection Score: 88
- Last Inspection Date: 10-10-2025
