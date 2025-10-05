Here are the 14 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, October 3

Posted By: Larry Felton Johnson October 5, 2025

Here are the 14 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, October 3, 2025.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
OCC0422791PATH MANAGED SERVICESROBERT RIGGS10/01/2025
1PATH MANAGED SERVICESD/B/A 1PATH MANAGEDBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
LLCSERVICES
ATTN: ROBERT RIGGS
1PATH MANAGED SERVICES
LLC
2300 WINDY RIDGE PKWY SE,
SUITE 52 N
ATLANTA, GA 30339
OCC042281AR TOUCHANAMIKA RAO10/01/2025
AR TOUCH LLCD/B/A AR TOUCHESTHETICIAN
ATTN: ANAMIKA RAO
AR TOUCH LLC
813 SERRAMONTE DR
MARIETTA, GA 30068
OCC042295ASPEN TREE EXPERTS LLCJAMES ARTIGA10/03/2025
ASPEN TREE EXPERTS LLCD/B/A ASPEN TREE EXPERTSTREE TRIMMING SERVICE
LLC
ATTN: JAMES ARTIGA
ASPEN TREE EXPERTS LLC
2233 NORTH WOODS CRT
MARIETTA, GA 30066
OCC042282CHEEKY MAIDEN SOAP COCASSIE CARTER10/01/2025
LLCD/B/A CHEEKY MAIDEN SOAPGIFT SHOP
CHEEKY MAIDEN SOAP COCO LLC
LLCATTN: CASSIE CARTER
CHEEKY MAIDEN SOAP CO
LLC
2783 ARLDOWNE DR
TUCKER, GA 30084
OCC042291E M BOP KOREAN BBQCHANGWON HONG10/03/2025
H & H RESTAURANT GROUPD/B/A E M BOP KOREAN BBQRESTAURANT
KENNESAW LLCATTN: CHANGWON HONG
H & H RESTAURANT GROUP
KENNESAW LLC
3075 BRECKINRIDGE BLVD,
445
DULUTH, GA 30096
OCC042275EVER LITE HOME CAREALDEAN SMITH09/30/2025
EVER LITE HOME CARED/B/A EVER LITE HOME CAREHEALTH AND ALLIED SERVICES
SERVICES LLCATTN: ALDEAN SMITH
EVER LITE HOME CARE
SERVICES LLC
4615 HICKORY RUN CT
ACWORTH, GA 30102
ALT003566GEORGIA FOOD INDUSTRYGEORGIA FOOD INDUSTRY09/29/2025
ASSOCIATIONASSOCIATION INCCHARITABLE ORGANIZATION (NON
GEORGIA FOOD INDUSTRYD/B/A GEORGIA FOODPROFIT)
ASSOCIATION INCINDUSTRY ASSOCIATION
ATTN: KATHY KUZAVA
GEORGIA FOOD INDUSTRY
ASSOCIATION INC
5020 HIGHLANDS PKWY SE,
SUITE 200
SMYRNA, GA 30082
OCC042264GROOMED BY LUCYLUCIANA AOYAMA09/29/2025
GROOMED BY LUCY LLCD/B/A GROOMED BY LUCYANIMAL CLIPPING AND GROOMING
ATTN: LUCIANA AOYAMA
GROOMED BY LUCY LLC
4504 LEXFORD CRT NW
ACWORTH, GA 30102
CON001632HARBOUR GROUP REALKATHRYN HARBOUR10/01/2025
ESTATE LLCD/B/A HARBOUR GROUPBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
HARBOUR GROUP REALREAL ESTATE LLCREQUIRED
ESTATE LLCATTN: KATHRYN HARBOUR
HARBOUR GROUP REAL
ESTATE LLC
5802 SAILBOAT PT
ACWORTH, GA 30101
CON001631PEARLWOOD LLCKURT WOOD09/29/2025
PEARLWOOD LLCD/B/A PEARLWOOD LLCBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
ATTN: KURT WOODREQUIRED
PEARLWOOD LLC
484 MELANIE LN
MARIETTA, GA 30008
OCC042274RARA’SSARAH STRICKLAND09/30/2025
STRICK SERVICES LLCD/B/A RARA’SCOTTAGE FOOD
ATTN: SARAH STRICKLAND
STRICK SERVICES LLC
1906 NEWPARK CT
ACWORTH, GA 30101
OCC042296THE WRIGHT GROUP-KIANA WRIGHT10/03/2025
FORENSIC AND CLINICALD/B/A THE WRIGHT GROUP-PSYCHOLOGIST (OCCUPATIONAL TAX)
PSYCHOLOGY LLCFORENSIC AND CLINICAL
THE WRIGHT GROUP-PSYCHOLOGY LLC
FORENSIC AND CLINICALATTN: KIANA WRIGHT
PSYCHOLOGY LLCTHE WRIGHT GROUP-
FORENSIC AND CLINICAL
PSYCHOLOGY LLC
3100 INTERSTATE NORTH
CIR, STE 200
ATLANTA, GA 30339
OCC042293VIVACIOUS VISIONS LLCKIMBERLY YOUNG10/03/2025
VIVACIOUS VISIONS LLCD/B/A VIVACIOUS VISIONSREAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
LLC
ATTN: KIMBERLY YOUNG
VIVACIOUS VISIONS LLC
PO BOX 265
KENNESAW, GA 30144
OCC042278WE KNOW KLEENKNOWLES CLEATERS10/01/2025
KNOWLES SERVICES LLCD/B/A WE KNOW KLEENJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
ATTN: KNOWLES CLEATERS& CONSTRUCTION RELATED
KNOWLES SERVICES LLC
PO BOX 813323
SMYRNA, GA 30081

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.

