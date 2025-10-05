Here are the 14 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, October 3, 2025.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Mailing Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC042279
|1PATH MANAGED SERVICES
|ROBERT RIGGS
|10/01/2025
|1PATH MANAGED SERVICES
|D/B/A 1PATH MANAGED
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|LLC
|SERVICES
|ATTN: ROBERT RIGGS
|1PATH MANAGED SERVICES
|LLC
|2300 WINDY RIDGE PKWY SE,
|SUITE 52 N
|ATLANTA, GA 30339
|OCC042281
|AR TOUCH
|ANAMIKA RAO
|10/01/2025
|AR TOUCH LLC
|D/B/A AR TOUCH
|ESTHETICIAN
|ATTN: ANAMIKA RAO
|AR TOUCH LLC
|813 SERRAMONTE DR
|MARIETTA, GA 30068
|OCC042295
|ASPEN TREE EXPERTS LLC
|JAMES ARTIGA
|10/03/2025
|ASPEN TREE EXPERTS LLC
|D/B/A ASPEN TREE EXPERTS
|TREE TRIMMING SERVICE
|LLC
|ATTN: JAMES ARTIGA
|ASPEN TREE EXPERTS LLC
|2233 NORTH WOODS CRT
|MARIETTA, GA 30066
|OCC042282
|CHEEKY MAIDEN SOAP CO
|CASSIE CARTER
|10/01/2025
|LLC
|D/B/A CHEEKY MAIDEN SOAP
|GIFT SHOP
|CHEEKY MAIDEN SOAP CO
|CO LLC
|LLC
|ATTN: CASSIE CARTER
|CHEEKY MAIDEN SOAP CO
|LLC
|2783 ARLDOWNE DR
|TUCKER, GA 30084
|OCC042291
|E M BOP KOREAN BBQ
|CHANGWON HONG
|10/03/2025
|H & H RESTAURANT GROUP
|D/B/A E M BOP KOREAN BBQ
|RESTAURANT
|KENNESAW LLC
|ATTN: CHANGWON HONG
|H & H RESTAURANT GROUP
|KENNESAW LLC
|3075 BRECKINRIDGE BLVD,
|445
|DULUTH, GA 30096
|OCC042275
|EVER LITE HOME CARE
|ALDEAN SMITH
|09/30/2025
|EVER LITE HOME CARE
|D/B/A EVER LITE HOME CARE
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|SERVICES LLC
|ATTN: ALDEAN SMITH
|EVER LITE HOME CARE
|SERVICES LLC
|4615 HICKORY RUN CT
|ACWORTH, GA 30102
|ALT003566
|GEORGIA FOOD INDUSTRY
|GEORGIA FOOD INDUSTRY
|09/29/2025
|ASSOCIATION
|ASSOCIATION INC
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|GEORGIA FOOD INDUSTRY
|D/B/A GEORGIA FOOD
|PROFIT)
|ASSOCIATION INC
|INDUSTRY ASSOCIATION
|ATTN: KATHY KUZAVA
|GEORGIA FOOD INDUSTRY
|ASSOCIATION INC
|5020 HIGHLANDS PKWY SE,
|SUITE 200
|SMYRNA, GA 30082
|OCC042264
|GROOMED BY LUCY
|LUCIANA AOYAMA
|09/29/2025
|GROOMED BY LUCY LLC
|D/B/A GROOMED BY LUCY
|ANIMAL CLIPPING AND GROOMING
|ATTN: LUCIANA AOYAMA
|GROOMED BY LUCY LLC
|4504 LEXFORD CRT NW
|ACWORTH, GA 30102
|CON001632
|HARBOUR GROUP REAL
|KATHRYN HARBOUR
|10/01/2025
|ESTATE LLC
|D/B/A HARBOUR GROUP
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|HARBOUR GROUP REAL
|REAL ESTATE LLC
|REQUIRED
|ESTATE LLC
|ATTN: KATHRYN HARBOUR
|HARBOUR GROUP REAL
|ESTATE LLC
|5802 SAILBOAT PT
|ACWORTH, GA 30101
|CON001631
|PEARLWOOD LLC
|KURT WOOD
|09/29/2025
|PEARLWOOD LLC
|D/B/A PEARLWOOD LLC
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|ATTN: KURT WOOD
|REQUIRED
|PEARLWOOD LLC
|484 MELANIE LN
|MARIETTA, GA 30008
|OCC042274
|RARA’S
|SARAH STRICKLAND
|09/30/2025
|STRICK SERVICES LLC
|D/B/A RARA’S
|COTTAGE FOOD
|ATTN: SARAH STRICKLAND
|STRICK SERVICES LLC
|1906 NEWPARK CT
|ACWORTH, GA 30101
|OCC042296
|THE WRIGHT GROUP-
|KIANA WRIGHT
|10/03/2025
|FORENSIC AND CLINICAL
|D/B/A THE WRIGHT GROUP-
|PSYCHOLOGIST (OCCUPATIONAL TAX)
|PSYCHOLOGY LLC
|FORENSIC AND CLINICAL
|THE WRIGHT GROUP-
|PSYCHOLOGY LLC
|FORENSIC AND CLINICAL
|ATTN: KIANA WRIGHT
|PSYCHOLOGY LLC
|THE WRIGHT GROUP-
|FORENSIC AND CLINICAL
|PSYCHOLOGY LLC
|3100 INTERSTATE NORTH
|CIR, STE 200
|ATLANTA, GA 30339
|OCC042293
|VIVACIOUS VISIONS LLC
|KIMBERLY YOUNG
|10/03/2025
|VIVACIOUS VISIONS LLC
|D/B/A VIVACIOUS VISIONS
|REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
|LLC
|ATTN: KIMBERLY YOUNG
|VIVACIOUS VISIONS LLC
|PO BOX 265
|KENNESAW, GA 30144
|OCC042278
|WE KNOW KLEEN
|KNOWLES CLEATERS
|10/01/2025
|KNOWLES SERVICES LLC
|D/B/A WE KNOW KLEEN
|JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
|ATTN: KNOWLES CLEATERS
|& CONSTRUCTION RELATED
|KNOWLES SERVICES LLC
|PO BOX 813323
|SMYRNA, GA 30081
Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.
