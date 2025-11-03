Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food services from October 24 to October 30

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotels, and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health.
For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.
DOMINO’S PIZZA #4129
- 4154 AUSTELL POWDER SPRINGS RD POWDER SPRINGS, GA 30127
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-000317
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 10-30-2025
REVIVE COFFEE, ESPRESSO & TEA
- 1680 SPRING RD SE STE B SMYRNA, GA 30080-6110
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-23108
- Last Inspection Score: 88
- Last Inspection Date: 10-30-2025
MEZZA LUNA PASTA & SEAFOOD
- 1669 SPRING RD SE SMYRNA, GA 30080-3779
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-000897
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 10-30-2025
LASETER’S TAVERN AT VININGS
- 4355 COBB PKWY SE ATLANTA, GA 30339
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-2296
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 10-30-2025
WAFFLE HOUSE #494
- 920 COBB PKWY S MARIETTA, GA 30060-6528
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-534C
- Last Inspection Score: 95
- Last Inspection Date: 10-30-2025
KASTAWAYS
- 795 POWDER SPRINGS ST STE 3 MARIETTA, GA 30064-3689
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-17948
- Last Inspection Score: 80
- Last Inspection Date: 10-30-2025
PAPA JOHN’S PIZZA #182
- 2697 SPRING RD SE STE C SMYRNA, GA 30080-3019
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-5257
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 10-30-2025
COOPER MIDDLE SCHOOL
- 4605 EWING RD AUSTELL, GA 30106-1631
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-7901
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 10-30-2025
T BAAR
- 2860 CUMBERLAND MALL STE 6506 ATLANTA, GA 30339
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003440
- Last Inspection Score: 90
- Last Inspection Date: 10-30-2025
PH’EAST – LIFTING NOODLES RAMEN
- 925 BATTERY AVE SE STE 1100, SPACE 2 ATLANTA, GA 30339-5805
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003995
- Last Inspection Score: 86
- Last Inspection Date: 10-30-2025
MULLIGAN’S FOOD & SPIRITS
- 698 ROSWELL ST SE MARIETTA, GA 30060-2149
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004088
- Last Inspection Score: 90
- Last Inspection Date: 10-30-2025
26 THAI KITCHEN
- 925 BATTERY AVE SE STE 1100 ATLANTA, GA 30339-5805
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004692
- Last Inspection Score: 80
- Last Inspection Date: 10-30-2025
JULIANA’S ITALIAN CATERING
- 771 SHALLOWFORD RD NE STE 101 KENNESAW, GA 30144-5325
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005126
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 10-30-2025
THUMBS UP DINER
- 2320 CANTON RD MARIETTA, GA 30066-5379
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006199
- Last Inspection Score: 88
- Last Inspection Date: 10-30-2025
!!CAMPESTRE TAQUERIA
- 2520 E PIEDMONT RD STE 112 MARIETTA, GA 30062-1700
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006822
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 10-30-2025
!!TROPICUPS BAKERY
- 2525 SHALLOWFORD RD STE 100 MARIETTA, GA 30066-6808
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006845
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 10-30-2025
WAFFLE HOUSE #34
- 2642 WINDY HILL RD MARIETTA, GA 30067
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-001748
- Last Inspection Score: 86
- Last Inspection Date: 10-29-2025
SOUTH CITY KITCHEN VININGS
- 1675 CUMBERLAND PKWY SE STE 401 SMYRNA, GA 30080-6361
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-16836
- Last Inspection Score: 95
- Last Inspection Date: 10-29-2025
MAGGIANO’S LITTLE ITALY #200
- 1601 CUMBERLAND MALL SE STE 200 ATLANTA, GA 30339-3162
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-17840C
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 10-29-2025
BULLARD ELEMENTARY SCHOOL
- 3656 OLD STILESBORO RD KENNESAW, GA 30152
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-12369
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 10-29-2025
PRAISE ACADEMY (SCHOOL)
- 4052 HIRAM LITHIA SPRINGS RD POWDER SPRINGS, GA 30127-3929
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-001118
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 10-28-2025
NEW CHINA HOUSE
- 1050 E PIEDMONT RD STE 142 MARIETTA, GA 30062-4758
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-001396
- Last Inspection Score: 92
- Last Inspection Date: 10-28-2025
DAIRY QUEEN
- 5057 AUSTELL RD AUSTELL, GA 30106-2855
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-000896
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 10-28-2025
OMNI HOTEL AT THE BATTERY ATLANTA – RESTAURANT
- 2625 CIRCLE 75 PKWY SE ATLANTA, GA 30339-4260
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002443
- Last Inspection Score: 84
- Last Inspection Date: 10-28-2025
GENUINE PARTS COMPANY CAFETERIA
- 3100 WINDY HILL RD SE ATLANTA, GA 30339-5605
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002219
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 10-28-2025
CARRABBA’S ITALIAN GRILL #1105
- 2999 CUMBERLAND BLVD ATLANTA, GA 30339
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-25197
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 10-28-2025
CAZADORES MEXICAN RESTAURANT #2
- 2745 SANDY PLAINS RD STE 160 MARIETTA, GA 30066
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-102C
- Last Inspection Score: 70
- Last Inspection Date: 10-28-2025
HOME DEPOT/ PEPPER MEXICAN GRILL
- 2455 PACES FERRY RD SE ATLANTA, GA 30339-1834
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-15052
- Last Inspection Score: 97
- Last Inspection Date: 10-28-2025
CHEESECAKE FACTORY THE
- 1000 CUMBERLAND MALL SE STE LS105 ATLANTA, GA 30339
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-18506C
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 10-28-2025
BUFFALO WILD WINGS #650
- 1636 CUMBERLAND MALL SE ATLANTA, GA 30339-3161
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-001968
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 10-28-2025
ANDRETTI INDOOR KARTING AND GAMES
- 1255 ROSWELL RD N MARIETTA, GA 30062-9063
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002048
- Last Inspection Score: 87
- Last Inspection Date: 10-28-2025
GARRETT MIDDLE SCHOOL
- 5235 AUSTELL-POWDER SPRINGS RD AUSTELL, GA 30106
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-000296
- Last Inspection Score: 99
- Last Inspection Date: 10-28-2025
OMNI HOTEL AT THE BATTERY ATLANTA WINE & COFFEE BAR
- 2625 CIRCLE 75 PKWY SE ATLANTA, GA 30339-4260
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002934
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 10-28-2025
JUICY CRAB THE
- 2700 TOWN CENTER DR NW STE 116 KENNESAW, GA 30144-6911
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003345
- Last Inspection Score: 93
- Last Inspection Date: 10-28-2025
FIVE GUYS BURGERS AND FRIES GA-0262
- 600 CHASTAIN RD NW STE 410 KENNESAW, GA 30144-3203
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003467
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 10-28-2025
MARIETTA CITY SCHOOLS EARLY LEARNING CENTER
- 368 WRIGHT ST SW MARIETTA, GA 30064-3256
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003767
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 10-28-2025
FIVE GUYS
- 4269 ROSWELL RD BLDG 200 MARIETTA, GA 30062-6488
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004346
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 10-28-2025
ORIENTAL CAFE
- 2860 EAST WEST CONNECTOR STE 101 AUSTELL, GA 30106-6834
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006628
- Last Inspection Score: 81
- Last Inspection Date: 10-28-2025
!!ROXY’S
- 68 N MARIETTA PKWY NW STE 105 MARIETTA, GA 30060-1509
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007275
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 10-28-2025
SUBWAY #46780
- 1860 SANDY PLAINS RD STE 301 MARIETTA, GA 30066-7836
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-24159
- Last Inspection Score: 97
- Last Inspection Date: 10-27-2025
LA PURA VIDA
- 1995 WINDY HILL RD SE STE 1 SMYRNA, GA 30080-2273
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-000242
- Last Inspection Score: 99
- Last Inspection Date: 10-27-2025
ROSWELL STREET BAPTIST CHURCH
- 774 ROSWELL ST SE MARIETTA, GA 30060-2178
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-3642
- Last Inspection Score: 97
- Last Inspection Date: 10-27-2025
CAPTAIN D’S #3568
- 5545 FLOYD RD MABLETON, GA 30126-2219
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-1095C
- Last Inspection Score: 90
- Last Inspection Date: 10-27-2025
MEXICO LINDO MEXICAN RESTAURANT
- 3565 AUSTELL RD SW STE 1003 MARIETTA, GA 30008-5770
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-15683
- Last Inspection Score: 92
- Last Inspection Date: 10-27-2025
KEMP ELEMENTARY SCHOOL
- 865 CORNER RD POWDER SPRINGS, GA 30127
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-8849
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 10-27-2025
LOVINGGOOD MIDDLE SCHOOL
- 3825 LUTHER WARD RD POWDER SPRINGS, GA 30127
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-13805C
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 10-27-2025
COOL BEANS COFFEE ROASTERS-MOBILE
- 32 WADDELL ST MARIETTA, GA 30090-2900
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-25245
- Last Inspection Score: 89
- Last Inspection Date: 10-27-2025
FEMI MARIETTA LIVING
- 447 ATLANTA ST SE MARIETTA, GA 30060-2226
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002895
- Last Inspection Score: 83
- Last Inspection Date: 10-27-2025
RIO STEAKHOUSE AND BAKERY
- 1275 POWERS FERRY RD SE STE 230 MARIETTA, GA 30067-9433
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002976
- Last Inspection Score: 83
- Last Inspection Date: 10-27-2025
EVEN HOTEL ATLANTA – CORK & KALE – FOOD
- 3380 OVERTON PARK DR SE ATLANTA, GA 30339-2866
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003895
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 10-27-2025
TAQUITO EXPRESS
- 3065 SHALLOWFORD RD STE A MARIETTA, GA 30062-1267
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003937
- Last Inspection Score: 66
- Last Inspection Date: 10-27-2025
SILVERSPOT CINEMA
- 950 BATTERY AVE SE STE 5000 ATLANTA, GA 30339-4438
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003980
- Last Inspection Score: 85
- Last Inspection Date: 10-27-2025
WENDY’S OF MERCHANTS WALK
- 1312 JOHNSON FERRY RD MARIETTA, GA 30068-2724
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004396
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 10-27-2025
PAPA JOHN’S
- 1690 POWDER SPRINGS RD SW STE 101 MARIETTA, GA 30064-4868
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004881
- Last Inspection Score: 94
- Last Inspection Date: 10-27-2025
NATTY’S JAMAICAN AND SOUL FOOD RESTAURANT
- 680 POWDER SPRINGS ST STE 180 MARIETTA, GA 30064-6622
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005758
- Last Inspection Score: 90
- Last Inspection Date: 10-27-2025
AMERICAN DELI
- 822 CONCORD RD SE STE 101 SMYRNA, GA 30080-4249
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006171
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 10-27-2025
EINSTEIN’S BROS BAGELS
- 1155 ERNEST W BARRETT PKWY STE 204 KENNESAW, GA 30144-4535
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006232
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 10-27-2025
!!PORTILLO’S HOT DOGS
- 790 COBB PLACE BLVD NW KENNESAW, GA 30144-7501
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006865
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 10-27-2025
STARBUCKS COFFEE #11045
- 3622 COBB PKWY NW ACWORTH, GA 30101-4018
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-19155
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 10-24-2025
SARATOGA EVENT GROUP
- 1236 POWERS FERRY CMN SE STE 200 MARIETTA, GA 30067-1636
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002073
- Last Inspection Score: 90
- Last Inspection Date: 10-24-2025
CHICKEN SALAD CHICK
- 4101 ROSWELL RD STE 811 MARIETTA, GA 30068
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-001296
- Last Inspection Score: 95
- Last Inspection Date: 10-24-2025
CAPTAIN D’S #3546
- 2811 CANTON RD MARIETTA, GA 30066-5439
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-95
- Last Inspection Score: 95
- Last Inspection Date: 10-24-2025
RENAISSANCE ATLANTA WAVERLY HOTEL – BANQUET KITCHEN
- 2450 GALLERIA PKWY SE ATLANTA, GA 30339-3130
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-4518
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 10-24-2025
RENAISSANCE ATLANTA WAVERLY HOTEL – MAIN KITCHEN
- 2450 GALLERIA PKWY SE ATLANTA, GA 30339-3130
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-4520
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 10-24-2025
HIGHTOWER TRAIL MIDDLE SCHOOL
- 3905 POST OAK TRITT RD MARIETTA, GA 30062
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-3437
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 10-24-2025
CITY VIEW ELEMENTARY SCHOOL
- 285 S GORDON RD MABLETON, GA 30126-5303
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-7514
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 10-24-2025
KELL CARLTON J. HIGH SCHOOL
- 4770 LEE WATERS RD MARIETTA, GA 30066
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-9376
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 10-24-2025
RIVERSIDE ELEMENTARY SCHOOL
- 461 S GORDON RD MABLETON, GA 30126
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-12630C
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 10-24-2025
STARBUCKS COFFEE #52766
- 4241 BELLS FERRY RD NW STE 115 KENNESAW, GA 30144-1396
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003496
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 10-24-2025
MTH PIZZA
- 1675 CUMBERLAND PKWY STE 415 SMYRNA, GA 30080
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004232
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 10-24-2025
SMOOTHIE KING #850
- 2022 POWERS FERRY RD SE STE 120 ATLANTA, GA 30339-7211
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004308
- Last Inspection Score: 81
- Last Inspection Date: 10-24-2025
PIZZA HUT #4792
- 2520 E PIEDMONT RD STE 124 MARIETTA, GA 30062-1700
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004831
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 10-24-2025
!!LUGA X GIULIA
- 4475 ROSWELL RD STE 1410 MARIETTA, GA 30062-8191
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006779
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 10-24-2025
