Cobb new business listing for the week ending Friday, December 5, 2025

Here are the 45 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, December 5, 2025.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Mailing Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC042591
|ACCURATECHECK
|EDDIE ANDERSON
|12/02/2025
|SOLUTIONS LLC
|D/B/A ACCURATECHECK
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|ACCURATECHECK
|SOLUTIONS LLC
|SOLUTIONS LLC
|ATTN: EDDIE ANDERSON
|ACCURATECHECK
|SOLUTIONS LLC
|127 JONESBORO RD, STE
|1651
|JONESBORO, GA 30236
|OCC042621
|ACTIVE RESPONSIVE IN-
|MATTHEW MOORE
|12/05/2025
|HOME CARE
|D/B/A ACTIVE RESPONSIVE
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|LIVING CARE LLC
|IN-HOME CARE
|ATTN: MATTHEW MOORE
|LIVING CARE LLC
|2423 DOUBLETREE DR NW
|ACWORTH, GA 30102
|OCC042590
|ASIAN EXPRESS
|CHEN SHIH
|12/02/2025
|FU ZHOU INC
|D/B/A ASIAN EXPRESS
|RESTAURANT
|ATTN: CHEN SHIH
|FU ZHOU INC
|2821 CHASTAIN MEADOWS,
|STE 200
|MARIETTA, GA 30066
|OCC042618
|ATL PERFUME
|ARFAN KHAN
|12/04/2025
|USA786 INC
|D/B/A ATL PERFUME
|COSMETIC & BEAUTY SUPPLYS – RETAIL
|ATTN: ARFAN KHAN
|USA786 INC
|4818 CHASEBROOK DR
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC042587
|ATLANTA CNC REPAIR LLC
|CHASE MCGOULDRICK
|12/01/2025
|ATLANTA CNC REPAIR LLC
|D/B/A ATLANTA CNC REPAIR
|INSTALLATION OF MACHINERY &
|LLC
|INDUSTRIAL EQUIPMENT
|ATTN: CHASE MCGOULDRICK
|ATLANTA CNC REPAIR LLC
|396 SHILOH MANOR DR
|MARIETTA, GA 30066
|OCC042583
|CASA LIMPA CLEANERS LLC
|AUGUSTO LEOCADIO
|12/01/2025
|CASA LIMPA CLEANERS LLC
|D/B/A CASA LIMPA
|JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
|CLEANERS LLC
|& CONSTRUCTION RELATED
|ATTN: AUGUSTO LEOCADIO
|CASA LIMPA CLEANERS LLC
|4847 RAPIDS CIR NW
|ACWORTH, GA 30102
|CON001649
|CATALINO QUALITY
|ROBERT CATALINO
|12/05/2025
|CONSTRUCTION LLC
|D/B/A CATALINO QUALITY
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|CATALINO QUALITY
|CONSTRUCTION LLC
|REQUIRED
|CONSTRUCTION LLC
|ATTN: ROBERT CATALINO
|CATALINO QUALITY
|CONSTRUCTION LLC
|1565 HOLCOMB LAKE RD
|MARIETTA, GA 30062
|OCC042569
|CHER WILLIAMS
|CHER WILLIAMS
|12/04/2025
|MNL STUDIOS LLC
|D/B/A CHER WILLIAMS
|BEAUTY SHOP
|MNL STUDIOS LLC
|4101 ROSWELL RD, STE 30
|LOFT 16
|MARIETTA, GA 30062
|OCC042609
|CORBIN JUNK REMOVAL
|JACOB CORBIN
|12/03/2025
|D/B/A CORBIN JUNK
|HAULING CONTRACTOR
|REMOVAL
|ATTN: JACOB CORBIN
|5024 OLD STILESBORO ROAD
|ACWORTH, GA 30101
|OCC042580
|CRITICAL COMPONENTS
|KENNTH KNIGHT
|12/01/2025
|INC
|D/B/A CRITICAL
|BUSINESS MANAGEMENT SERVICE
|CRITICAL COMPONENTS
|COMPONENTS INC
|INC
|ATTN: KENNETH TYLER
|KNIGHT
|CRITICAL COMPONENTS INC
|120 INTERSTATE N PKWY SE,
|STE 432
|ATLANTA, GA 30339
|OCC042593
|CRITICAL COMPONENTS
|KENNETH KNIGHT
|12/05/2025
|INC
|D/B/A CRITICAL
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|CRITICAL COMPONENTS
|COMPONENTS INC
|INC
|ATTN: KENNETH TYLER
|KNIGHT
|CRITICAL COMPONENTS INC
|120 INTERSTATE NORTH
|PKWY SE, STE 306
|ATLANTA, GA 30339
|OCC042624
|CYNTHIA’S COMPLETE
|RAUNICKA RAY
|12/05/2025
|CLEANING
|D/B/A CYNTHIA’S COMPLETE
|JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
|CLEANING
|& CONSTRUCTION RELATED
|ATTN: RAUNICKA RAY
|2665 GRAY ROAD
|SMYRNA, GA 30082
|OCC042625
|DAHLQUIST CRISTI
|DAHLQUIST CRISTI
|12/05/2025
|D/B/A DAHLQUIST CRISTI
|SWIMMING INSTRUCTION
|ATTN: DAHLQUIST CRISTI
|4700 TOWNSHIP WALK
|MARIETTA, GA 30066
|OCC042603
|GRIDLOC’D NATURALS
|TARA HUFFMAN
|12/03/2025
|GRIDLOC’D NATURALS LLC
|D/B/A GRIDLOC’D NATURALS
|HAIR BRAIDING
|ATTN: TARA HUFFMAN
|GRIDLOC’D NATURALS LLC
|3337 HARVEST WAY
|MARIETTA, GA 30062
|OCC042612
|HARTFIELD FAYE
|ROSA FAYE HARTFIELD
|12/04/2025
|D/B/A HARTFIELD FAYE
|JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
|ATTN: ROSA FAYE
|& CONSTRUCTION RELATED
|HARTFFIELD
|5105 KEMPSFORD CT
|ATLANTA, GA 30339
|ALC003577
|HILTON GARDEN INN
|ARCHANA OJASH SHAH
|12/01/2025
|MJC ATLKE LLC
|D/B/A HILTON GARDEN INN
|HOTEL OR MOTEL
|ATTN: ARCHANA SHAH
|MJC ATLKE LLC
|102 DR PARIHAR DR, SUITE B
|WARNER ROBINS, GA 31088
|ALC003578
|HILTON HOMEWOOD
|ARCHANA OJASH SHAH
|12/01/2025
|SUITES
|D/B/A HILTON HOMEWOOD
|HOTEL OR MOTEL
|MJC ATLKN LLC
|SUITES
|ATTN: ARCHANA SHAH
|MJC ATLKN LLC
|102 DR PARIHAR DR, SUITE B
|WARNER ROBINS, GA 31088
|OCC042588
|HOME RN BUCKHEAD
|SARAH BROOKS
|12/02/2025
|VININGS
|D/B/A HOME RN BUCKHEAD
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|AMB CARES LLC
|VININGS
|ATTN: SARAH BROOKS
|AMB CARES LLC
|3100 INTERSTATE NORTH
|CIR, STE 200
|ATLANTA, GA 30339
|OCC042584
|INTER CPA LLC
|JESUS PIZARRO RODRIGUEZ
|12/01/2025
|INTER CPA LLC
|D/B/A INTER CPA LLC
|CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT
|ATTN: JESUS PIZARRO
|(OCCUPATIONAL TAX)
|RODRIGUEZ
|INTER CPA LLC
|4410 SUMMIT OAKS PLC
|ROSWELL, GA 30075
|OCC042619
|KBBQ SPOT
|JUHYUK JANG
|12/05/2025
|KBBQSPOT LLC
|D/B/A KBBQ SPOT
|RESTAURANT
|ATTN: JUHYUK JANG
|KBBQSPOT LLC
|3000 WINDY HILL RD, STE 136
|MARIETTA, GA 30067
|OCC042622
|KNOTTY OLIVE STUDIO
|OLIVIA SUPAK
|12/05/2025
|D/B/A KNOTTY OLIVE STUDIO
|ARTS AND CRAFTS RETAIL
|ATTN: OLIVIA SUPAK
|2753 HOLLY RIDGE CIRCLE
|MARIETTA, GA 30062
|OCC042605
|LESKO PET SITTING
|LESKO KAREN
|12/03/2025
|D/B/A LESKO PET SITTING
|SITTING SERVICE
|ATTN: LESKO KAREN
|4635 PRATER WAY
|SMYRNA, GA 30080
|OCC042634
|MADE BY AMBER
|AMBER EVANS
|12/05/2025
|D/B/A MADE BY AMBER
|COTTAGE FOOD
|2246 WILMINGTON CIR NE
|MARIETTA, GA 30062
|OCC042607
|MADINA HALAL
|CHANDAN ROY
|12/03/2025
|SUPERMARKET
|D/B/A MADINA HALAL
|CONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL
|SHILOH GREEN LLLP
|SUPERMARKET
|ATTN: CHANDAN ROY
|SHILOH GREEN LLLP
|2543 BELLS FERRY ROAD,
|STE 850
|MARIETTA, GA 30066
|OCC042606
|MORTGAGE SOLUTIONS
|BOBBIE COLLINS
|12/02/2025
|FINANCIAL
|D/B/A MORTGAGE
|MORTGAGE COMPANY
|MORTGAGE SOLUTIONS OF
|SOLUTIONS FINANCIAL
|COLORADO LLC
|ATTN: BOBBIE COLLINS
|MORTGAGE SOLUTIONS OF
|COLORADO LLC
|7450 CAMPUS DR, STE 200
|COLORADO SPRINGS, CO
|80920
|OCC042602
|NAIL ENVY’S
|CHIT SENGCHANH
|12/03/2025
|ANTHONY’S NAIL SPA LLC
|D/B/A NAIL ENVY’S
|BEAUTY SHOP
|ATTN: CHIT SENGCHANH
|ANTHONY’S NAIL SPA LLC
|2932 CANTON ROAD, STE 240
|MARIETTA, GA 30066
|OCC042613
|NOTARY CHECKPOINT
|NICO WATTS
|12/04/2025
|NOTARY CHECKPOINT LLC
|D/B/A NOTARY CHECKPOINT
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|ATTN: NICO WATTS
|NOTARY CHECKPOINT LLC
|2515 WINDCLIFF DR
|MARIETTA, GA 30067
|OCC042592
|PATTY MURPHY HANDMADE
|PATRICIA MURPHY
|12/02/2025
|PATTY MURPHY HANDMADE
|D/B/A PATTY MURPHY
|ARTS AND CRAFTS RETAIL
|LLC
|HANDMADE
|ATTN: PATRICIA MURPHY
|PATTY MURPHY HANDMADE
|LLC
|4589 STONE HOLLOW WAY
|MARIETTA, GA 30062
|OCC042570
|PERFECT BY DESIGN LLC
|DAWN THOMAS
|12/05/2025
|PERFECT BY DESIGN LLC
|D/B/A PERFECT BY DESIGN
|CHIROPRACTOR (OCCUPATIONAL TAX)
|LLC
|ATTN: DAWN THOMAS
|PERFECT BY DESIGN LLC
|241 SPRING RIDGE DR
|DALLAS, GA 30157
|OCC042616
|PGM ATHLETICS
|TANYA JONES
|12/04/2025
|PGM ATHLETICS LLC
|D/B/A PGM ATHLETICS
|FITNESS CENTER
|ATTN: TANYA JONES
|PGM ATHLETICS LLC
|3008 BYRONS POND DRIVE
|MARIETTA, GA 30062
|OCC042617
|PHONE HUB
|BASIL OKASHA
|12/04/2025
|OKASHA TECH INC
|D/B/A PHONE HUB
|TELEPHONE EQUIP SALES RETAIL
|ATTN: BASIL OKASHA
|OKASHA TECH INC
|1230 POWERS FERRY RD, 4
|MARIETTA, GA 30067
|OCC042633
|PRIME IV HYDRATION &
|RICKY PATEL
|12/05/2025
|WELLNESS
|D/B/A PRIME IV HYDRATION &
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|DRIPHAUS LLC
|WELLNESS
|ATTN: RICKEY PATEL
|DRIPHAUS LLC
|2160 SUNCREST PT
|MARIETTA, GA 30064
|OCC042611
|RAPID RESULTS
|BRANDI TANKS
|12/04/2025
|LABORATORIES LLC
|D/B/A RAPID RESULTS
|MEDICAL LABORATORY
|RAPID RESULTS
|LABORATORIES LLC
|LABORATORIES LLC
|ATTN: BRANDI TANKS
|RAPID RESULTS
|LABORATORIES LLC
|2625 SANDY PLAINS RD, 103
|MARIETTA, GA 30066
|OCC042595
|REFINE SALON SUITES
|SHEENA LEAYM
|12/02/2025
|REFINE SALON SUITES LLC
|D/B/A REFINE SALON SUITES
|OFFICE SPACE RENTAL
|ATTN: SHEENA LEAYM
|REFINE SALON SUITES LLC
|3216 SONNET WALK SE
|ATLANTA, GA 30339
|OCC042600
|REFRESH ROUTINE
|DANIEL LEVETOWN
|12/02/2025
|COZY CLEAN CVILLE LLC
|D/B/A REFRESH ROUTINE
|JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
|ATTN: DANIEL LEVETOWN
|& CONSTRUCTION RELATED
|COZY CLEAN CVILLE LLC
|1439 WOODHURST BLVD
|MCLEAN, VA 22102
|OCC042620
|RUDDER AND RUDDER LLC
|ELIZABETH RUDDER
|12/05/2025
|RUDDER AND RUDDER LLC
|D/B/A RUDDER AND RUDDER
|REAL ESTATE INVESTMENTS
|LLC
|ATTN: ELIZABETH RUDDER
|RUDDER AND RUDDER LLC
|666 SERRAMONTE DR
|MARIETTA, GA 30068
|OCC042585
|SAMANTHA ROSE DESIGNS
|SAMANTHA ROSE
|12/01/2025
|SAMANTHA ROSE DESIGNS
|D/B/A SAMANTHA ROSE
|FLORIST
|LLC
|DESIGNS
|ATTN: SAMANTHA ROSE
|SAMANTHA ROSE DESIGNS
|LLC
|2365 WINDY HILL RD SE
|MARIETTA, GA 30067
|OCC042586
|SHOE MGK
|BRANDON ZAVALA
|12/01/2025
|BZ UNLIMITED LLC
|D/B/A SHOE MGK
|SHOE STORE
|ATTN: BRANDON ZAVALA
|BZ UNLIMITED LLC
|3703 40TH ST
|LUBBOCK, TX 79413
|OCC042610
|SKY WHISPER SOUND
|WARREN LANIER
|12/03/2025
|SKY WHISPER SOUND LLC
|D/B/A SKY WHISPER SOUND
|PUBLISHER – MUSIC
|ATTN: WARREN LANIER
|SKY WHISPER SOUND LLC
|5851 RIVERSTONE CIRCLE
|ATLANTA, GA 30339
|OCC042614
|STARS AND STRIPES CAFE
|REBECCA BLESSING
|12/04/2025
|D/B/A STARS AND STRIPES
|RESTAURANT
|CAFE
|ATTN: REBECCA BLESSING
|1635 OLD 41 HWY NW, STE
|112
|KENNESAW, GA 30152-4498
|OCC042615
|SUBS 11554 LLC
|NAVDEEP PATEL
|12/04/2025
|SUBS 11554 LLC
|D/B/A SUBS 11554 LLC
|RESTAURANT
|ATTN: NAVDEEP PATEL
|SUBS 11554 LLC
|302 ST ANDREWS DR
|DUBLIN, GA 31021
|OCC042594
|THE MADDOX HOME
|AARON ROSENHAFT
|12/02/2025
|BENEVOLENT VILLAGE LLC
|D/B/A THE MADDOX HOME
|PERSONAL CARE HOME
|ATTN: AARON ROSENHAFT
|BENEVOLENT VILLAGE LLC
|PO BOX 76556
|ATLANTA, GA 30358
|OCC042623
|THE WOODS AT WINDY HILL
|DAVID KREISER
|12/05/2025
|THE WOODS AT WINDY HILL
|D/B/A THE WOODS AT WINDY
|APARTMENT RENTAL
|MT 2024 LLC
|HILL
|ATTN: DAVID KREISER
|THE WOODS AT WINDY HILL
|MT 2024 LLC
|2001 KIMBERLY VILLAGE LN,
|APT A
|MARIETTA, GA 30067
|OCC042604
|WEST COBB FAMILY
|BOYD WILSON
|12/02/2025
|DENTISTRY
|D/B/A WEST COBB FAMILY
|DENTIST (OCCUPATIONAL TAX)
|WEST COBB FAMILY
|DENTISTRY
|DENTISTRY LLC
|ATTN: BOYD WILSON
|WEST COBB FAMILY
|DENTISTRY LLC
|1685 MARS HILL RD NW, STE
|200
|ACWORTH, GA 30101
|OCC042626
|WILLIAM AUSTIN ADAMS II
|WILLIAM ADAMS
|12/05/2025
|D/B/A WILLIAM AUSTIN
|WINDOW CLEANING SERVICE
|ADAMS II
|ATTN: WILLIAM ADAMS
|3354 LILLA LN SW
|MARIETTA, GA 30060
Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.
