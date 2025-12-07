Cobb new business listing for the week ending Friday, December 5, 2025

Here are the 45 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, December 5, 2025.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
OCC042591ACCURATECHECKEDDIE ANDERSON12/02/2025
SOLUTIONS LLCD/B/A ACCURATECHECKBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
ACCURATECHECKSOLUTIONS LLC
SOLUTIONS LLCATTN: EDDIE ANDERSON
ACCURATECHECK
SOLUTIONS LLC
127 JONESBORO RD, STE
1651
JONESBORO, GA 30236
OCC042621ACTIVE RESPONSIVE IN-MATTHEW MOORE12/05/2025
HOME CARED/B/A ACTIVE RESPONSIVEHEALTH AND ALLIED SERVICES
LIVING CARE LLCIN-HOME CARE
ATTN: MATTHEW MOORE
LIVING CARE LLC
2423 DOUBLETREE DR NW
ACWORTH, GA 30102
OCC042590ASIAN EXPRESSCHEN SHIH12/02/2025
FU ZHOU INCD/B/A ASIAN EXPRESSRESTAURANT
ATTN: CHEN SHIH
FU ZHOU INC
2821 CHASTAIN MEADOWS,
STE 200
MARIETTA, GA 30066
OCC042618ATL PERFUMEARFAN KHAN12/04/2025
USA786 INCD/B/A ATL PERFUMECOSMETIC & BEAUTY SUPPLYS – RETAIL
ATTN: ARFAN KHAN
USA786 INC
4818 CHASEBROOK DR
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC042587ATLANTA CNC REPAIR LLCCHASE MCGOULDRICK12/01/2025
ATLANTA CNC REPAIR LLCD/B/A ATLANTA CNC REPAIRINSTALLATION OF MACHINERY &
LLCINDUSTRIAL EQUIPMENT
ATTN: CHASE MCGOULDRICK
ATLANTA CNC REPAIR LLC
396 SHILOH MANOR DR
MARIETTA, GA 30066
OCC042583CASA LIMPA CLEANERS LLCAUGUSTO LEOCADIO12/01/2025
CASA LIMPA CLEANERS LLCD/B/A CASA LIMPAJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
CLEANERS LLC& CONSTRUCTION RELATED
ATTN: AUGUSTO LEOCADIO
CASA LIMPA CLEANERS LLC
4847 RAPIDS CIR NW
ACWORTH, GA 30102
CON001649CATALINO QUALITYROBERT CATALINO12/05/2025
CONSTRUCTION LLCD/B/A CATALINO QUALITYBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
CATALINO QUALITYCONSTRUCTION LLCREQUIRED
CONSTRUCTION LLCATTN: ROBERT CATALINO
CATALINO QUALITY
CONSTRUCTION LLC
1565 HOLCOMB LAKE RD
MARIETTA, GA 30062
OCC042569CHER WILLIAMSCHER WILLIAMS12/04/2025
MNL STUDIOS LLCD/B/A CHER WILLIAMSBEAUTY SHOP
MNL STUDIOS LLC
4101 ROSWELL RD, STE 30
LOFT 16
MARIETTA, GA 30062
OCC042609CORBIN JUNK REMOVALJACOB CORBIN12/03/2025
D/B/A CORBIN JUNKHAULING CONTRACTOR
REMOVAL
ATTN: JACOB CORBIN
5024 OLD STILESBORO ROAD
ACWORTH, GA 30101
OCC042580CRITICAL COMPONENTSKENNTH KNIGHT12/01/2025
INCD/B/A CRITICALBUSINESS MANAGEMENT SERVICE
CRITICAL COMPONENTSCOMPONENTS INC
INCATTN: KENNETH TYLER
KNIGHT
CRITICAL COMPONENTS INC
120 INTERSTATE N PKWY SE,
STE 432
ATLANTA, GA 30339
OCC042593CRITICAL COMPONENTSKENNETH KNIGHT12/05/2025
INCD/B/A CRITICALBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
CRITICAL COMPONENTSCOMPONENTS INC
INCATTN: KENNETH TYLER
KNIGHT
CRITICAL COMPONENTS INC
120 INTERSTATE NORTH
PKWY SE, STE 306
ATLANTA, GA 30339
OCC042624CYNTHIA’S COMPLETERAUNICKA RAY12/05/2025
CLEANINGD/B/A CYNTHIA’S COMPLETEJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
CLEANING& CONSTRUCTION RELATED
ATTN: RAUNICKA RAY
2665 GRAY ROAD
SMYRNA, GA 30082
OCC042625DAHLQUIST CRISTIDAHLQUIST CRISTI12/05/2025
D/B/A DAHLQUIST CRISTISWIMMING INSTRUCTION
ATTN: DAHLQUIST CRISTI
4700 TOWNSHIP WALK
MARIETTA, GA 30066
OCC042603GRIDLOC’D NATURALSTARA HUFFMAN12/03/2025
GRIDLOC’D NATURALS LLCD/B/A GRIDLOC’D NATURALSHAIR BRAIDING
ATTN: TARA HUFFMAN
GRIDLOC’D NATURALS LLC
3337 HARVEST WAY
MARIETTA, GA 30062
OCC042612HARTFIELD FAYEROSA FAYE HARTFIELD12/04/2025
D/B/A HARTFIELD FAYEJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
ATTN: ROSA FAYE& CONSTRUCTION RELATED
HARTFFIELD
5105 KEMPSFORD CT
ATLANTA, GA 30339
ALC003577HILTON GARDEN INNARCHANA OJASH SHAH12/01/2025
MJC ATLKE LLCD/B/A HILTON GARDEN INNHOTEL OR MOTEL
ATTN: ARCHANA SHAH
MJC ATLKE LLC
102 DR PARIHAR DR, SUITE B
WARNER ROBINS, GA 31088
ALC003578HILTON HOMEWOODARCHANA OJASH SHAH12/01/2025
SUITESD/B/A HILTON HOMEWOODHOTEL OR MOTEL
MJC ATLKN LLCSUITES
ATTN: ARCHANA SHAH
MJC ATLKN LLC
102 DR PARIHAR DR, SUITE B
WARNER ROBINS, GA 31088
OCC042588HOME RN BUCKHEADSARAH BROOKS12/02/2025
VININGSD/B/A HOME RN BUCKHEADHEALTH AND ALLIED SERVICES
AMB CARES LLCVININGS
ATTN: SARAH BROOKS
AMB CARES LLC
3100 INTERSTATE NORTH
CIR, STE 200
ATLANTA, GA 30339
OCC042584INTER CPA LLCJESUS PIZARRO RODRIGUEZ12/01/2025
INTER CPA LLCD/B/A INTER CPA LLCCERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT
ATTN: JESUS PIZARRO(OCCUPATIONAL TAX)
RODRIGUEZ
INTER CPA LLC
4410 SUMMIT OAKS PLC
ROSWELL, GA 30075
OCC042619KBBQ SPOTJUHYUK JANG12/05/2025
KBBQSPOT LLCD/B/A KBBQ SPOTRESTAURANT
ATTN: JUHYUK JANG
KBBQSPOT LLC
3000 WINDY HILL RD, STE 136
MARIETTA, GA 30067
OCC042622KNOTTY OLIVE STUDIOOLIVIA SUPAK12/05/2025
D/B/A KNOTTY OLIVE STUDIOARTS AND CRAFTS RETAIL
ATTN: OLIVIA SUPAK
2753 HOLLY RIDGE CIRCLE
MARIETTA, GA 30062
OCC042605LESKO PET SITTINGLESKO KAREN12/03/2025
D/B/A LESKO PET SITTINGSITTING SERVICE
ATTN: LESKO KAREN
4635 PRATER WAY
SMYRNA, GA 30080
OCC042634MADE BY AMBERAMBER EVANS12/05/2025
D/B/A MADE BY AMBERCOTTAGE FOOD
2246 WILMINGTON CIR NE
MARIETTA, GA 30062
OCC042607MADINA HALALCHANDAN ROY12/03/2025
SUPERMARKETD/B/A MADINA HALALCONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL
SHILOH GREEN LLLPSUPERMARKET
ATTN: CHANDAN ROY
SHILOH GREEN LLLP
2543 BELLS FERRY ROAD,
STE 850
MARIETTA, GA 30066
OCC042606MORTGAGE SOLUTIONSBOBBIE COLLINS12/02/2025
FINANCIALD/B/A MORTGAGEMORTGAGE COMPANY
MORTGAGE SOLUTIONS OFSOLUTIONS FINANCIAL
COLORADO LLCATTN: BOBBIE COLLINS
MORTGAGE SOLUTIONS OF
COLORADO LLC
7450 CAMPUS DR, STE 200
COLORADO SPRINGS, CO
80920
OCC042602NAIL ENVY’SCHIT SENGCHANH12/03/2025
ANTHONY’S NAIL SPA LLCD/B/A NAIL ENVY’SBEAUTY SHOP
ATTN: CHIT SENGCHANH
ANTHONY’S NAIL SPA LLC
2932 CANTON ROAD, STE 240
MARIETTA, GA 30066
OCC042613NOTARY CHECKPOINTNICO WATTS12/04/2025
NOTARY CHECKPOINT LLCD/B/A NOTARY CHECKPOINTBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
ATTN: NICO WATTS
NOTARY CHECKPOINT LLC
2515 WINDCLIFF DR
MARIETTA, GA 30067
OCC042592PATTY MURPHY HANDMADEPATRICIA MURPHY12/02/2025
PATTY MURPHY HANDMADED/B/A PATTY MURPHYARTS AND CRAFTS RETAIL
LLCHANDMADE
ATTN: PATRICIA MURPHY
PATTY MURPHY HANDMADE
LLC
4589 STONE HOLLOW WAY
MARIETTA, GA 30062
OCC042570PERFECT BY DESIGN LLCDAWN THOMAS12/05/2025
PERFECT BY DESIGN LLCD/B/A PERFECT BY DESIGNCHIROPRACTOR (OCCUPATIONAL TAX)
LLC
ATTN: DAWN THOMAS
PERFECT BY DESIGN LLC
241 SPRING RIDGE DR
DALLAS, GA 30157
OCC042616PGM ATHLETICSTANYA JONES12/04/2025
PGM ATHLETICS LLCD/B/A PGM ATHLETICSFITNESS CENTER
ATTN: TANYA JONES
PGM ATHLETICS LLC
3008 BYRONS POND DRIVE
MARIETTA, GA 30062
OCC042617PHONE HUBBASIL OKASHA12/04/2025
OKASHA TECH INCD/B/A PHONE HUBTELEPHONE EQUIP SALES RETAIL
ATTN: BASIL OKASHA
OKASHA TECH INC
1230 POWERS FERRY RD, 4
MARIETTA, GA 30067
OCC042633PRIME IV HYDRATION &RICKY PATEL12/05/2025
WELLNESSD/B/A PRIME IV HYDRATION &HEALTH AND ALLIED SERVICES
DRIPHAUS LLCWELLNESS
ATTN: RICKEY PATEL
DRIPHAUS LLC
2160 SUNCREST PT
MARIETTA, GA 30064
OCC042611RAPID RESULTSBRANDI TANKS12/04/2025
LABORATORIES LLCD/B/A RAPID RESULTSMEDICAL LABORATORY
RAPID RESULTSLABORATORIES LLC
LABORATORIES LLCATTN: BRANDI TANKS
RAPID RESULTS
LABORATORIES LLC
2625 SANDY PLAINS RD, 103
MARIETTA, GA 30066
OCC042595REFINE SALON SUITESSHEENA LEAYM12/02/2025
REFINE SALON SUITES LLCD/B/A REFINE SALON SUITESOFFICE SPACE RENTAL
ATTN: SHEENA LEAYM
REFINE SALON SUITES LLC
3216 SONNET WALK SE
ATLANTA, GA 30339
OCC042600REFRESH ROUTINEDANIEL LEVETOWN12/02/2025
COZY CLEAN CVILLE LLCD/B/A REFRESH ROUTINEJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
ATTN: DANIEL LEVETOWN& CONSTRUCTION RELATED
COZY CLEAN CVILLE LLC
1439 WOODHURST BLVD
MCLEAN, VA 22102
OCC042620RUDDER AND RUDDER LLCELIZABETH RUDDER12/05/2025
RUDDER AND RUDDER LLCD/B/A RUDDER AND RUDDERREAL ESTATE INVESTMENTS
LLC
ATTN: ELIZABETH RUDDER
RUDDER AND RUDDER LLC
666 SERRAMONTE DR
MARIETTA, GA 30068
OCC042585SAMANTHA ROSE DESIGNSSAMANTHA ROSE12/01/2025
SAMANTHA ROSE DESIGNSD/B/A SAMANTHA ROSEFLORIST
LLCDESIGNS
ATTN: SAMANTHA ROSE
SAMANTHA ROSE DESIGNS
LLC
2365 WINDY HILL RD SE
MARIETTA, GA 30067
OCC042586SHOE MGKBRANDON ZAVALA12/01/2025
BZ UNLIMITED LLCD/B/A SHOE MGKSHOE STORE
ATTN: BRANDON ZAVALA
BZ UNLIMITED LLC
3703 40TH ST
LUBBOCK, TX 79413
OCC042610SKY WHISPER SOUNDWARREN LANIER12/03/2025
SKY WHISPER SOUND LLCD/B/A SKY WHISPER SOUNDPUBLISHER – MUSIC
ATTN: WARREN LANIER
SKY WHISPER SOUND LLC
5851 RIVERSTONE CIRCLE
ATLANTA, GA 30339
OCC042614STARS AND STRIPES CAFEREBECCA BLESSING12/04/2025
D/B/A STARS AND STRIPESRESTAURANT
CAFE
ATTN: REBECCA BLESSING
1635 OLD 41 HWY NW, STE
112
KENNESAW, GA 30152-4498
OCC042615SUBS 11554 LLCNAVDEEP PATEL12/04/2025
SUBS 11554 LLCD/B/A SUBS 11554 LLCRESTAURANT
ATTN: NAVDEEP PATEL
SUBS 11554 LLC
302 ST ANDREWS DR
DUBLIN, GA 31021
OCC042594THE MADDOX HOMEAARON ROSENHAFT12/02/2025
BENEVOLENT VILLAGE LLCD/B/A THE MADDOX HOMEPERSONAL CARE HOME
ATTN: AARON ROSENHAFT
BENEVOLENT VILLAGE LLC
PO BOX 76556
ATLANTA, GA 30358
OCC042623THE WOODS AT WINDY HILLDAVID KREISER12/05/2025
THE WOODS AT WINDY HILLD/B/A THE WOODS AT WINDYAPARTMENT RENTAL
MT 2024 LLCHILL
ATTN: DAVID KREISER
THE WOODS AT WINDY HILL
MT 2024 LLC
2001 KIMBERLY VILLAGE LN,
APT A
MARIETTA, GA 30067
OCC042604WEST COBB FAMILYBOYD WILSON12/02/2025
DENTISTRYD/B/A WEST COBB FAMILYDENTIST (OCCUPATIONAL TAX)
WEST COBB FAMILYDENTISTRY
DENTISTRY LLCATTN: BOYD WILSON
WEST COBB FAMILY
DENTISTRY LLC
1685 MARS HILL RD NW, STE
200
ACWORTH, GA 30101
OCC042626WILLIAM AUSTIN ADAMS IIWILLIAM ADAMS12/05/2025
D/B/A WILLIAM AUSTINWINDOW CLEANING SERVICE
ADAMS II
ATTN: WILLIAM ADAMS
3354 LILLA LN SW
MARIETTA, GA 30060

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.

