Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food services from December 12 to December 18

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotels, and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health.
For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.
ANTICO PIZZA NAPOLETANA
- 2605 CIRCLE 75 PKWY SE STE 420 ATLANTA, GA 30339-6330
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002733
- Last Inspection Score: 88
- Last Inspection Date: 12-18-2025
PAPA JOHN’S PIZZA #183
- 3240 S COBB DR SE STE 1400 SMYRNA, GA 30080-4158
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002396
- Last Inspection Score: 99
- Last Inspection Date: 12-18-2025
WELLSTAR ACWORTH-PARKSIDE CAFE
- 4550 COBB PKWY N ACWORTH, GA 30101
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-000606
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 12-18-2025
LITTLE CAESARS PIZZA
- 3315 S COBB DR SE STE 2A SMYRNA, GA 30080-4184
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-24471C
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 12-18-2025
DRURY INN & SUITES ATLANTA NORTHWEST (MARIETTA) – FOOD
- 1170 POWERS FERRY PL SE MARIETTA, GA 30067-6404
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-4353
- Last Inspection Score: 89
- Last Inspection Date: 12-18-2025
AMERICAN LEGION POST #264
- 6251 IVEY RD SE MABLETON, GA 30126-3688
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-1583C
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 12-18-2025
HOBOKEN CAFE
- 688 WHITLOCK AVE NW STE A MARIETTA, GA 30064-3169
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-000930
- Last Inspection Score: 69
- Last Inspection Date: 12-18-2025
CASA GRANDE
- 2810 EAST WEST CONNECTOR AUSTELL, GA 30106-6800
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-001881
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 12-18-2025
MARTIN’S RESTAURANT
- 1215 POWDER SPRINGS ST MARIETTA, GA 30064-3900
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-2305
- Last Inspection Score: 88
- Last Inspection Date: 12-18-2025
COUNTRY INN & SUITES – FOOD
- 4500 CIRCLE 75 PKWY SE ATLANTA, GA 30339-3022
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-15298
- Last Inspection Score: 95
- Last Inspection Date: 12-18-2025
JOHNBOY’S HOME COOKING
- 3050 CANTON RD MARIETTA, GA 30066-3811
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-10477C
- Last Inspection Score: 73
- Last Inspection Date: 12-18-2025
WILDWOOD CAFE
- 2300 WINDY RIDGE PKWY SE STE 175 ATLANTA, GA 30339-5665
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-11823
- Last Inspection Score: 95
- Last Inspection Date: 12-18-2025
MCCRAY’S WEST VILLAGE TAVERN
- 4500 WEST VILLAGE PL SE STE 2009 SMYRNA, GA 30080-9243
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-18938C
- Last Inspection Score: 60
- Last Inspection Date: 12-18-2025
ASPENS SIGNATURE STEAKS
- 2942 SHALLOWFORD RD MARIETTA, GA 30066
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-4528
- Last Inspection Score: 85
- Last Inspection Date: 12-18-2025
1885 GRILL ACWORTH
- 4438 CHEROKEE ST ACWORTH, GA 30101-4982
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004250
- Last Inspection Score: 93
- Last Inspection Date: 12-18-2025
PARK BENCH
- 900 BATTERY AVE SE STE 1060 ATLANTA, GA 30339-3961
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004317
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 12-18-2025
FAD FINE DINING RESTAURANT
- 6065 MABLETON PKWY SW MABLETON, GA 30126-3405
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004754
- Last Inspection Score: 95
- Last Inspection Date: 12-18-2025
CHICK-FIL-A AUSTELL ROAD FSU
- 3951 AUSTELL RD AUSTELL, GA 30106-1107
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004950
- Last Inspection Score: 83
- Last Inspection Date: 12-18-2025
MAIN ST. EVENTS BY 1885 GRILL
- 4975 N MAIN ST ACWORTH, GA 30101-5270
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005208
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 12-18-2025
CARIBBEAN VYBEZ CUISINE
- 3217 NEW MACLAND RD STE 20 POWDER SPRINGS, GA 30127-1792
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005714
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 12-18-2025
C & J’S RIBZ ON THE RUN
- 4110 AUSTELL POWDER SPRINGS RD STE 200 POWDER SPRINGS, GA 30127-2956
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007050
- Last Inspection Score: 90
- Last Inspection Date: 12-18-2025
!!MS. B KITCHEN ATLANTA
- 4924 S COBB DR STE B SMYRNA, GA 30080-7110
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007308
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 12-18-2025
!!JEREMIAH’S ITALIAN ICE OF CUMBERLAND
- 3101 COBB PKWY SE STE 300 ATLANTA, GA 30339-3497
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007312
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 12-18-2025
PALETERIA MICHUACANA
- 737 ROSWELL ST NE STE 170 MARIETTA, GA 30060-3509
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-20316
- Last Inspection Score: 89
- Last Inspection Date: 12-17-2025
EL CAMALEON RESTAURANT & NIGHT CLUB
- 723 SANDTOWN RD SW MARIETTA, GA 30068-3034
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-000538
- Last Inspection Score: 90
- Last Inspection Date: 12-17-2025
IT’S GREEK TO US
- 1355 CHURCH STREET EXT NE STE A MARIETTA, GA 30060-7962
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-001320
- Last Inspection Score: 82
- Last Inspection Date: 12-17-2025
PARC AT PIEDMONT – FOOD
- 999 HOOD RD NE MARIETTA, GA 30068-2220
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002063
- Last Inspection Score: 97
- Last Inspection Date: 12-17-2025
TWO BIRDS TAP HOUSE
- 52 POWDER SPRINGS ST STE A MARIETTA, GA 30064-3261
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002194
- Last Inspection Score: 99
- Last Inspection Date: 12-17-2025
LA CARRETA
- 1252 ROSWELL RD MARIETTA, GA 30062-3609
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-25787
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 12-17-2025
EL RANCHERO #1
- 562 COBB PKWY S MARIETTA, GA 30060-6517
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-200C
- Last Inspection Score: 90
- Last Inspection Date: 12-17-2025
MEEHAN’S PUBLIC HOUSE
- 2810 PACES FERRY RD SE STE 302 ATLANTA, GA 30339-5700
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-9443
- Last Inspection Score: 97
- Last Inspection Date: 12-17-2025
HAROLD’S CHICKEN & ICE BAR MARIETTA
- 1477 ROSWELL RD MARIETTA, GA 30062-3668
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003198
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 12-17-2025
MADRA’S RESTAURANT
- 2349 WINDY HILL RD STE 120 MARIETTA, GA 30067
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003709
- Last Inspection Score: 87
- Last Inspection Date: 12-17-2025
SOCIAL KITCHEN
- 3100 INTERSTATE NORTH CIR SE STE 190 ATLANTA, GA 30339
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003930
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 12-17-2025
SUSAN TODD PEARSON MIDDLE SCHOOL
- 240 BARBER RD SE MARIETTA, GA 30060-3925
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004595
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 12-17-2025
JJ DOMINICAN SNACKS
- 2198 AUSTELL RD SW STE 116 MARIETTA, GA 30008-8200
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004677
- Last Inspection Score: 87
- Last Inspection Date: 12-17-2025
TK – TK ELEVATOR – LEVEL 5 MAIN KITCHEN
- 788 CIRCLE 75 PKWY SE ATLANTA, GA 30339-4454
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004709
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 12-17-2025
TK – TK ELEVATOR – LEVEL 4 BEVERAGE PREP
- 788 CIRCLE 75 PKWY ATLANTA, GA 30339-4454
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004710
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 12-17-2025
TK – TK ELEVATOR – LEVEL 26 FINISHING KITCHEN
- 788 CIRCLE 75 PKWY ATLANTA, GA 30339-4454
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004711
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 12-17-2025
PEACHTREE CREEK MEMORY CARE
- 4375 BEECH HAVEN TRL SE ATLANTA, GA 30339-1301
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004933
- Last Inspection Score: 92
- Last Inspection Date: 12-17-2025
ZAMA MEXICAN CUISINE – BASE
- 2550 SANDY PLAINS RD STE 300 MARIETTA, GA 30066-7212
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005644
- Last Inspection Score: 98
- Last Inspection Date: 12-17-2025
DOUCEUR DE FRANCE
- 277 S MARIETTA PKWY SW MARIETTA, GA 30064-3293
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005716
- Last Inspection Score: 92
- Last Inspection Date: 12-17-2025
CALLE EL HAMBRE
- 950 COBB PKWY S STE 215 MARIETTA, GA 30060-6500
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006097
- Last Inspection Score: 88
- Last Inspection Date: 12-17-2025
DRAFTY DANE PARK AND PINT
- 942 ROSWELL ST MARIETTA, GA 30060-2139
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006735
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 12-17-2025
STARBUCKS COFFEE #8203
- 3631 SANDY PLAINS RD MARIETTA, GA 30066-3019
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002271
- Last Inspection Score: 93
- Last Inspection Date: 12-16-2025
PALETERIA LA PROVIDENCIA
- 445 PAT MELL RD SE STE 100 SMYRNA, GA 30080-1219
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-001099
- Last Inspection Score: 92
- Last Inspection Date: 12-16-2025
HYATT PLACE – FOOD
- 2876 SPRING HILL PKWY SE SMYRNA, GA 30080-3003
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-13597C
- Last Inspection Score: 95
- Last Inspection Date: 12-16-2025
TED’S MONTANA GRILL #42
- 640 JOHNSON FERRY RD STE 150 MARIETTA, GA 30068-4664
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-15804C
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 12-16-2025
MAZZY’S SPORTS BAR & GRILL II
- 2217 ROSWELL RD STE A-200 MARIETTA, GA 30062-2972
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-15273
- Last Inspection Score: 73
- Last Inspection Date: 12-16-2025
EUREST DINING LOCKHEED MARTIN B95
- 86 S COBB DR SE MARIETTA, GA 30060
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003325
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 12-16-2025
RIVER STREET SWEETS – SAVANNAH’S CANDY KITCHEN
- 455 LEGENDS PL SE STE 854 ATLANTA, GA 30339-2319
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004270
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 12-16-2025
GUTHRIE’S MABLETON
- 787 VETERANS MEMORIAL HWY SE MABLETON, GA 30126-2625
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004329
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 12-16-2025
WENDY’S
- 1270 POWERS FERRY RD SE MARIETTA, GA 30067-1468
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004373
- Last Inspection Score: 90
- Last Inspection Date: 12-16-2025
FAT TUESDAY’S
- 455 LEGENDS PL SE STE 864 ATLANTA, GA 30339-3910
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004567
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 12-16-2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL
- 3359 COBB PKWY NW ACWORTH, GA 30101-3940
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004740
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 12-16-2025
FIRST WATCH
- 1080 JOHNSON FERRY RD MARIETTA, GA 30068-2172
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005177
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 12-16-2025
SKYLARK ADH – POWERS FERRY
- 120 INTERSTATE NORTH PKWY SE STE 420 ATLANTA, GA 30339-2158
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-001635
- Last Inspection Score: 84
- Last Inspection Date: 12-15-2025
REVEILLE COFFEEHOUSE CAFE
- 5330 BROOKSTONE DR NW STE 210 ACWORTH, GA 30101-7183
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-000321
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 12-15-2025
DUNKIN’ DONUTS #353902
- 2378 SHALLOWFORD RD MARIETTA, GA 30066-2078
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002043
- Last Inspection Score: 93
- Last Inspection Date: 12-15-2025
HONG KONG CITY
- 2142 S COBB DR SE STE D-1 SMYRNA, GA 30080-1330
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-4911
- Last Inspection Score: 86
- Last Inspection Date: 12-15-2025
EL HUARACHE VELOZ
- 1157 ROSWELL RD MARIETTA, GA 30062-3600
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-001826
- Last Inspection Score: 90
- Last Inspection Date: 12-15-2025
RALPH’S TAVERN AND GRILL
- 4290 BELLS FERRY RD NW STE 110 KENNESAW, GA 30144-1300
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-001878
- Last Inspection Score: 81
- Last Inspection Date: 12-15-2025
LA COCINA MEXICAN RESTAURANT
- 1727 MARS HILL RD NW STE 9 ACWORTH, GA 30101-8075
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-10764C
- Last Inspection Score: 98
- Last Inspection Date: 12-15-2025
PANDA EXPRESS #1542
- 2580 WINDY HILL RD SE STE 600 MARIETTA, GA 30067-8637
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-20202
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 12-15-2025
CHEF CARY’S CUISINE
- 32 AYERS AVE NE MARIETTA, GA 30060-2112
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-19813
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 12-15-2025
WINDY HILL ATHLETIC CLUB – FOOD
- 135 INTERSTATE NORTH PKWY ATLANTA, GA 30339
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-5698
- Last Inspection Score: 82
- Last Inspection Date: 12-15-2025
WAFFLE HOUSE #1548
- 1862 MARS HILL RD ACWORTH, GA 30101
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-5662
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 12-15-2025
TIJUANA JOE’S CANTINA
- 690 JOHNSON FERRY RD MARIETTA, GA 30068-4627
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-4582
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 12-15-2025
CHICK-FIL-A AT ACWORTH #1146
- 3295 COBB PKWY NW ACWORTH, GA 30101-3938
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-7097
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 12-15-2025
CAMPBELL MIDDLE SCHOOL
- 3295 ATLANTA RD SMYRNA, GA 30080
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-4778
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 12-15-2025
POPEYES #3121
- 2691 WINDY HILL RD SE MARIETTA, GA 30067-8612
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-001655
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 12-15-2025
OMNI HOTEL AT THE BATTERY ATLANTA POOL KITCHEN, BAR & PANTRY
- 2625 CIRCLE 75 PKWY SE ATLANTA, GA 30339-4260
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002937
- Last Inspection Score: 89
- Last Inspection Date: 12-15-2025
EL TACO VELOZ
- 2431 SOUTH COBB DR SMYRNA, GA 30080
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003337
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 12-15-2025
HONG KONG CHINESE RESTAURANT
- 4290 BELLS FERRY RD NW STE 138 KENNESAW, GA 30144-1768
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003880
- Last Inspection Score: 95
- Last Inspection Date: 12-15-2025
I LOUNGE TASTE THE DIFFERENCE
- 40 DODD ST SE STE 100 MARIETTA, GA 30060-2541
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004295
- Last Inspection Score: 95
- Last Inspection Date: 12-15-2025
FREDDY’S FROZEN CUSTARD & STEAKBURGERS
- 2716 SANDY PLAINS RD MARIETTA, GA 30066-4345
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004332
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 12-15-2025
COBB HORIZON HIGH SCHOOL
- 1765 THE EXCHANGE SE ATLANTA, GA 30339-2025
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004768
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 12-15-2025
TAQUERIA EL BUEN SAZON
- 814 SANDTOWN RD SW MARIETTA, GA 30008-3004
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005081
- Last Inspection Score: 75
- Last Inspection Date: 12-15-2025
A. G. RHODES COBB HEALTH & REHAB
- 900 WYLIE RD SE MARIETTA, GA 30067-7857
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005175
- Last Inspection Score: 89
- Last Inspection Date: 12-15-2025
CAFE AVENUE
- 900 CIRCLE 75 PKWY STE 170 ATLANTA, GA 30339-3075
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006821
- Last Inspection Score: 87
- Last Inspection Date: 12-15-2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL
- 1298 POWERS FERRY RD SE MARIETTA, GA 30067
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006854
- Last Inspection Score: 88
- Last Inspection Date: 12-15-2025
STARBUCKS
- 5141 AUSTELL RD STE 200 AUSTELL, GA 30106-2855
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007268
- Last Inspection Score: 94
- Last Inspection Date: 12-15-2025
BARNES & NOBLE BOOKSELLERS #2794
- 2952 COBB PKWY SE ATLANTA, GA 30339-3118
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-4435
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 12-12-2025
STARBUCKS COFFEE #11873
- 2580 WINDY HILL RD SE STE 100 MARIETTA, GA 30067-8642
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-20113
- Last Inspection Score: 93
- Last Inspection Date: 12-12-2025
DOMINO’S PIZZA #4156
- 3505 BAKER RD NW STE 201 ACWORTH, GA 30101-6304
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-000122
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 12-12-2025
AMC THEATRES PARKWAY POINT 15
- 3101 COBB PKWY STE 201 ATLANTA, GA 30339-3497
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-9074
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 12-12-2025
VFW POST 2681 – SNACK BAR
- 140 POWERS FERRY RD SE MARIETTA, GA 30067-7576
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-8881
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 12-12-2025
RC’S SOUTHERN COOKING
- 1516 ROSWELL RD MARIETTA, GA 30062-3670
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-000249
- Last Inspection Score: 85
- Last Inspection Date: 12-12-2025
RESTAURANTE DONA CELIA
- 2561 AUSTELL RD SW STE 290 MARIETTA, GA 30008-4575
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-001550
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 12-12-2025
NEW YORK BUFFALO WINGS
- 356 RIVERSIDE PKWY STE 128 AUSTELL, GA 30168-7340
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-19348
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 12-12-2025
COMFORT INN & SUITES – FOOD
- 2221 CORPORATE PLAZA PKWY SMYRNA, GA 30080
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003395
- Last Inspection Score: 81
- Last Inspection Date: 12-12-2025
ARBY’S #8131
- 5150 COWAN RD ACWORTH, GA 30101-5197
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003613
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 12-12-2025
MARIETTA BURGER BAR
- 1392 ROSWELL RD STE B MARIETTA, GA 30062-9065
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004219
- Last Inspection Score: 90
- Last Inspection Date: 12-12-2025
BOBBY’S BBQ HOUSE
- 705 S GORDON RD SW STE C 101 MABLETON, GA 30126-5175
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004653
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 12-12-2025
CANTON COOK III RESTAURANT
- 2063 CANTON RD MARIETTA, GA 30066-6309
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004657
- Last Inspection Score: 74
- Last Inspection Date: 12-12-2025
DOMINO’S PIZZA
- 1230 POWERS FERRY RD SE MARIETTA, GA 30067-5495
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004928
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 12-12-2025
TROPICAL SMOOTHIE CAFE
- 2937 COBB PKWY SE STE 102 ATLANTA, GA 30339-3519
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004953
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 12-12-2025
MARRAKECH EXPRESS
- 2450 ATLANTA RD SE STE 400 SMYRNA, GA 30080-2075
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006830
- Last Inspection Score: 93
- Last Inspection Date: 12-12-2025
TASTE OF CHINA
- 4924 S COBB DR SE STE D & E SMYRNA, GA 30080-7111
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007262
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 12-12-2025
