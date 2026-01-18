Small Service Businesses Drive Latest Round of Cobb County Business Licenses

The latest round of 61 new business licenses issued by Cobb County shows strong activity in professional services, construction, and health-related fields for the week ending Friday, January 16, 2026.

A large share of the new licenses went to consultants, business management offices, accounting and bookkeeping services, and technology-related firms, including computer programming, data processing, and IT consulting. This mix suggests continued growth in small, service-oriented businesses, many of them home-based or operating from small offices, serving both local clients and wider regional markets.

Construction and property-related businesses also made up a significant portion of the new licenses. These include general building contractors, drywall and ceiling contractors, plumbing companies, landscaping services, real estate investment firms, and office or commercial property owners. The volume of construction and trade licenses points to ongoing development, renovation, and real-estate activity across the county, particularly in residential and light commercial sectors.

Health, personal care, and consumer-facing businesses rounded out the list. New licenses were issued for medical clinics, psychiatry and counseling practices, chiropractic and fitness services, massage practitioners, and pediatric care facilities, alongside restaurants, clothing boutiques, auto repair shops, used car dealers, and mobile detailing services. Together, these businesses reflect steady demand for everyday services and neighborhood-level amenities, reinforcing the role of small, locally operated firms in Cobb County’s economy.

Here are the 61 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday,, 2025.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
OCC042910FRANKIE JONES01/16/2026
SEGDOH UNLIMITEDSEGDOH UNLIMITEDCOMPUTER PROGRAMMING SERVICES
MARKETING LLCMARKETING LLC
2850 DELK RD SE, 54C
MARIETTA, GA 30067
OCC0428705211 INDUSTRIAL COURTC/O BOX EQUITIES01/12/2026
BLDG OWNERD/B/A 5211 INDUSTRIALOFFICE SPACE RENTAL
5211 INDUSTRIAL COURTCOURT BLDG OWNER
LLC BLDG OWNERATTN: C/O BOX EQUITIES
5211 INDUSTRIAL COURT LLC
BLDG OWNER
712 5TH AVE, FLOOR 9
NEW YORK, NY 10019
OCC0427715TH STREET METRO LLCMINA ELMANKABADY01/16/2026
5TH STREET METRO LLCD/B/A 5TH STREET METROHOTEL OR MOTEL
LLC
ATTN: SUSAN STEPHENS
5TH STREET METRO LLC
4975 CANTON RD
MARIETTA, GA 30066
CON001659ACE HOME BUILDING &ACE HOME BUILDING &01/14/2026
CONSTRUCTIONCONSTRUCTIONBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
ACE HOME BUILDING &D/B/A ACE HOME BUILDING &REQUIRED
CONSTRUCTION LLCCONSTRUCTION
ATTN: ADRIANA JOHNSON
ACE HOME BUILDING &
CONSTRUCTION LLC
1255 ROBERTS BLVD NW, STE
122
KENNESAW, GA 30144-3694
OCC042859ADVANCED FUNCTIONALMILDRED OPONDO01/12/2026
CARDIOVASCULAR CARED/B/A ADVANCEDMEDICAL CLINIC
MILDRED A. OPONDO MD PCFUNCTIONAL
CARDIOVASCULAR CARE
ATTN: MILDRED OPONDO MD
MILDRED A. OPONDO MD PC
188 HAMPTON WAY
MACON, GA 31220
OCC042852AEG COMMERCIAL CLEANING ALVAREZ GROUPS ENTERPRISES LLCDANNY ALVAREZD/B/A AEG COMMERCIAL CLEANINGATTN: DANNY ALVAREZ ALVAREZ GROUPS ENTERPRISES LLC2721 PINE MOUNTAIN CIR KENNESAW, GA 3015201/12/2026JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS & CONSTRUCTION RELATED
OCC042895AMERICA EV SOLUTIONS AMERICA EV SOLUTIONS LLCMINA AWADALLA D/B/A AMERICA EV SOLUTIONSATTN: MINA AWADALLA AMERICA EV SOLUTIONS LLC 4896 NELLROSE DRIVEKENNESAW, GA 3015201/15/2026BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
OCC042857ANDREW MCCLISH MAJIC SERVICES 25, LLCMAJIC SERVICES 25, LLC D/B/A ANDREW MCCLISH MAJIC SERVICES 25, LLC 5237 FOREST BROOK OKWY MARIETTA, GA 3006801/12/2026CONSULTANT – SITE LOCATION
OCC042857ANDREW MCCLISH MAJIC SERVICES 25, LLCMAJIC SERVICES 25, LLC D/B/A ANDREW MCCLISH MAJIC SERVICES 25, LLC 5237 FOREST BROOK OKWY MARIETTA, GA 3006801/12/2026CONSULTANT – FINANCIAL – VETERAN
OCC042891ATHLETE ALIGNED, LLC ATHLETE ALIGNED, LLCMEGHAN VOGTD/B/A ATHLETE ALIGNED, LLC ATHLETE ALIGNED, LLC3315 SOMERSET TRCE SE MARIETTA, GA 3006701/15/2026HEALTH AND ALLIED SERVICES
OCC042873BENT COLLECTIVE LLC BENT COLLECTIVE LLCKELVIN LAWVERD/B/A BENT COLLECTIVE LLC ATTN: KELVIN LAWVERBENT COLLECTIVE LLC 8735 DUNWOODY PLACE, R ATLANTA, GA 3035001/13/2026MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
OCC042877BRAXTON GROUP INC BRAXTON GROUP INCKARLA BRAXTOND/B/A BRAXTON GROUP INC ATTN: KARLA BRAXTON BRAXTON GROUP INC5167 CRIDER CREEK DR POWDER SPRINGS, GA 3012701/13/2026ACCOUNTING, AUDITING, AND BOOKEEPING – NOT A CPA
OCC042883BRAXTONKARL BRAXTON01/13/2026
TRANSPORTATION GROUPD/B/A BRAXTONDELIVERY SERVICE – NONFOOD ITEMS
LLCTRANSPORTATION GROUPONLY
BRAXTONLLC
TRANSPORTATION GROUPATTN: KARLA BRAXTON
LLCBRAXTON TRANSPORTATION
GROUP LLC
5177 CRIDER CREEK DR
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC042882CCC DRYWALL & CEILINGCHRIS WILCOX01/14/2026
LLCD/B/A CCC DRYWALL &DRY WALL CONTRACTOR
CCC DRYWALL & CEILINGCEILING LLC
LLCCCC DRYWALL & CEILING LLC
35 JOHNSON FERRY RD
MARIETTA, GA 30068
OCC042872CHUNLAN WANGCHUNLAN WANG01/13/2026
D/B/A CHUNLAN WANGMASSAGE PRACTITIONER – INDEPENDENT
3615 FLYCATCHER WAYCONTRACTOR – STATE LICENSED
DULUTH, GA 30097
OCC042766CRAIG DUBOISCRAIG DUBOIS01/16/2026
CRAIG DUBOISD/B/A CRAIG DUBOISHANDY MAN – NO STATE LICENSE
CRAIG DUBOIS
3137 CRESTMONT WAY
KENNESAW, GA 30152
OCC042856CUR-VVERONICA QUIROZ01/12/2026
CUR-V BODY LLCD/B/A CUR-VCLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
ATTN: VERONICA QUIROZ
CUR-V BODY LLC
1700 LATOUR DR NE
MARIETTA, GA 30066
OCC042886DITROBERT ADAM01/14/2026
DIVERSIFIED INDUSTRIALD/B/A DITCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
TECHNOLOGY INCATTN: ROBERT ADAM
DIVERSIFIED INDUSTRIAL
TECHNOLOGY INC
875 TARPLEY RD
KENNESAW, GA 30152
OCC042860ECCENTRIC & ELEGANTCHRISTOPHER WHYTE01/12/2026
CUISINES LLCD/B/A ECCENTRIC &BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
ECCENTRIC & ELEGANTELEGANT CUISINES LLC
CUISINES LLCATTN: CHRISTOPHER WHYTE
ECCENTRIC & ELEGANT
CUISINES LLC
4522 KARRON LN
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC042871FLASH AUTOMATION INCDAVID KUDER01/13/2026
FLASH AUTOMATION INCD/B/A FLASH AUTOMATIONCOMPUTER SALES
INC
ATTN: DAVID KUDER
FLASH AUTOMATION INC
1870 THE EXCHANGE SE, STE
200 #480
ATLANTA, GA 30339
OCC042908FS8 EAST COBBNISREEN SHAMSEDDINE01/16/2026
FS8 EAST COBBD/B/A FS8 EAST COBBFITNESS CENTER
FS8 EAST COBB
3162 CAPRIOLE DR NE
MARIETTA, GA 30062
OCC042904GARAGESALVADOR RODRIGUEZ01/16/2026
CHAVA’S GARAGE LLCD/B/A GARAGEAUTO REPAIR SHOP
ATTN: SALVADOR
RODRIGUEZ
CHAVA’S GARAGE LLC
1849 CANDY LN, SUITE D
MARIETTA, GA 30008
OCC042899GROUNDED PSYCHIATRYJESSICA KETTELL01/14/2026
GROUNDED PSYCHIATRYD/B/A GROUNDEDPSYCHIATRIST (OCCUPATIONAL TAX)
LLCPSYCHIATRY
ATTN: JESSICA KETTELL
GROUNDED PSYCHIATRY LLC
4279 ROSWELL RD, STE 208 #
179
ATLANTA, GA 30342
CON001661GTB PLUMBING LT LLCLESLIE DUNSMORE01/15/2026
GTB PLUMBING LT LLCD/B/A GTB PLUMBING LT LLCPLUMBING CONTRACTOR
ATTN: LESLIE DUNSMORE
GTB PLUMBING LT LLC
1716 WINDSORBROKKE DR
MARIETTA, GA 30062
OCC042879HARRY PENNINGERHARRY PENNINGER01/14/2026
HARRY PENNINGERD/B/A HARRY PENNINGERDATA PROCESSING SERVICE
HARRY PENNINGER
1130 WYNBROOK
MARIETTA, GA 30008
OCC042907I & M SCAPESMICHAEL FLORIO01/16/2026
D/B/A I & M SCAPESLANDSCAPING CONTRACTOR
ATTN: MICHAEL FLORIO
32 TRINA AVE NE
KENNESAW, GA 30144
OCC042881ICONIC AUTOWORKS LLCMATTHEW MORGAN01/14/2026
ICONIC AUTOWORKS LLCD/B/A ICONIC AUTOWORKSAUTO DEALER – USED CARS ONLY
LLC
ICONIC AUTOWORKS LLC
4757 CANTON RD, 225B
MARIETTA, GA 30066
OCC042858JLEIGH VISUAL ARTS LLCJENNIFER VOLAND01/12/2026
JLEIGH VISUAL ARTS LLCD/B/A JLEIGH VISUAL ARTSGRAPHICS ARTS & DESIGN
LLC
ATTN: JENNIFER VOLAND
JLEIGH VISUAL ARTS LLC
1572 EAST BANK DR
MARIETTA, GA 30068
OCC042898JOLE WINGS BURGERS ANDJOSE SORIANO01/14/2026
MEXICAND/B/A JOLE WINGS BURGERSRESTAURANT
ALOHA NUTRI LLCAND MEXICAN
ATTN: JOSE SORIANO
ALOHA NUTRI LLC
2090 ANDERSON MILL RD
AUSTELL, GA 30106
OCC042866LE MS BOUTIQUEKELLY ARISTIGUIETA01/12/2026
D/B/A LE MS BOUTIQUECLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
ATTN: KELLY ARISTIGUIETA
1540 OLD MILL XING
MARIETTA, GA 30062
OCC042894LEE BUILDSJONG LEE01/14/2026
LEE BUILDS INCD/B/A LEE BUILDSHANDY MAN – NO STATE LICENSE
ATTN: JONG JOO LEE
LEE BUILDS INC
3154 LAWRENCEBURG LN SE
ATLANTA, GA 30339
OCC042889LINDSAYCATHERINE POWELL01/14/2026
CHRISTOPHERSON LLCD/B/A LINDSAYLAWYER – FIRST YEAR IN COBB COUNTY
LINDSAYCHRISTOPHERSON LLC
CHRISTOPHERSON LLCATTN: LINDSAY
CHRISTOPHERSON
LINDSAY CHRISTOPHERSON
LLC
4280 VALLEY TRL DR SE
ATLANTA, GA 30339
OCC042897MOBILE DETAILINGTAJ MERRIEL01/15/2026
NOLA GRUPPE LLCD/B/A MOBILE DETAILINGAUTO WASHING – DETAILING
ATTN: TAJ R MERRIEL
NOLA GRUPPE LLC
3939 ROYAL DR NW, STE 226F
KENNESAW, GA 30144
OCC042880MOSAIC ROOTSAMANDA LOSITO01/14/2026
COUNSELINGD/B/A MOSAIC ROOTSFAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
AMANDA LOSITO LLCCOUNSELING
ATTN: AMANDA LOSITO
AMANDA LOSITO LLC
317 W HILL ST, APT 204A
DECATUR, GA 30030
OCC042875MUNICIPALPETER CORRY01/12/2026
COMMUNICATIONS IIID/B/A MUNICIPALCOMMUNICATION SERVICE
MUNICIPALCOMMUNICATIONS III
COMMUNICATIONS III LLCATTN: LORI BARNETT
MUNICIPAL
COMMUNICATIONS III LLC
600 GALLERIA PKWY SE
ATLANTA, GA 30339
OCC042890NEECE LEDGERS &VIRGINIA NEECE01/14/2026
SYSTEMS LLCD/B/A NEECE LEDGERS &ACCOUNTING, AUDITING, AND
NEECE LEDGERS & SYSTEMSYSTEMS LLCBOOKEEPING – NOT A CPA
LLCATTN: VIRGINIA NEECE
NEECE LEDGERS & SYSTEM
LLC
1602 KINSMON LN
MARIETTA, GA 30062
OCC042903OAKBRIDGE INSURANCEOAKBRIDGE INSURANCE01/14/2026
AGENCY LLCAGENCY LLCINSURANCE AGENT EXEMPT BY STATE
OAKBRIDGE INSURANCED/B/A OAKBRIDGELAW
AGENCY LLCINSURANCE AGENCY LLC
OAKBRIDGE INSURANCE
AGENCY LLC
PO BOX 1049
LAGRANGE, GA 30241
OCC042876ONISHI COMMERCEJUN ONISHI01/12/2026
ONISHI COMMERCE LLCD/B/A ONISHI COMMERCEMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
ATTN: JUN ONISHI
ONISHI COMMERCE LLC
2665 THORNBERRY PL
MARIETTA, GA 30066
OCC042905PARTIN PARTNERS LLCLORI PARTIN01/16/2026
PARTIN PARTNERS LLCD/B/A PARTIN PARTNERS LLCBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
ATTN: LORI PARTIN
PARTIN PARTNERS LLC
4551 PLOWERS CRT
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC042900PAZMINO SILVIASILVIA PAZMINO01/15/2026
D/B/A PAZMINO SILVIATRANSLATION SERVICE
ATTN: SILVIA PAZMINO
4949 SEPTEMBER CT
ACWORTH, GA 30102
OCC042887PCH CONSTRUCTIONPCH CONSTRUCTION LLC01/15/2026
PCH CONSTRUCTION LLCD/B/A PCH CONSTRUCTIONBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
ATTN: BUSINESS LICENSEREQUIRED
PCH CONSTRUCTION LLC
5104 CHIPPING DR
ACWORTH, GA 30101
OCC042901PMCO CANOPY CRESTJ PATRICK MALLOY JR01/14/2026
PMCO CANOPY CREST LLCD/B/A PMCO CANOPY CRESTREAL ESTATE INVESTMENTS
ATTN: J PATRICK MALLOY JR
PMCO CANOPY CREST LLC
4770 S ATLANTA RD, STE 100
ATLANTA, GA 30339
OCC042867PROACTIVE TOTAL HEALTHNICHOLLE BROCK01/13/2026
SERVICESD/B/A PROACTIVE TOTALHEALTH AND ALLIED SERVICES
PROACTIVE TOTAL HEALTHHEALTH SERVICES
SERVICES LLCATTN: NICHOLLE BROCK
PROACTIVE TOTAL HEALTH
SERVICES LLC
5833 HILL ROAD SW
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC042874PROJECT KEEP’EM OFF THEDR. EMMETTE HARPER01/12/2026
STREETS INCD/B/A PROJECT KEEP’EM OFFFUND RAISING ORGANIZATION – NON
PROJECT KEEP’EM OFF THETHE STREETS INCPROFIT
STREETS INCPROJECT KEEP’EM OFF THE
STREETS INC
2400 HERODIAN WAY, 2205
SMYRNA, GA 30080
OCC042896REGINA JOHNSON AGENCYREGINA JOHNSON01/14/2026
LLCD/B/A REGINA JOHNSONINSURANCE COMPANY – EXEMPT BY
ALLSTATE INSURANCEAGENCY LLCSTATE LAW
COMPANYATTN: REGINA JOHNSON
ALLSTATE INSURANCE
COMPANY
6597 WATERTON AVE SW
ATLANTA, GA 30331
OCC042902REID STEVENSREID STEVENS01/14/2026
D/B/A REID STEVENSMUSIC LESSON
4129 GRELNAIRE WAY NW
ACWORTH, GA 30101
OCC042868RUIFEN LANRUIFEN LAN01/13/2026
D/B/A RUIFEN LANMASSAGE PRACTITIONER – INDEPENDENT
1419 LEGRAND CIRCONTRACTOR – STATE LICENSED
LAWRENCEVILLE, GA 30043
OCC042892S GREEN INSIGHTS ANDSTEPHANIE GREENE01/15/2026
CONSULTING LLCD/B/A S GREEN INSIGHTSCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
S GREEN INSIGHTS ANDAND CONSULTING LLC
CONSULTING LLCATTN: STEPHANIE GREENE
S GREEN INSIGHTS AND
CONSULTING LLC
3254 TURTLE LAKE DR SE
MARIETTA, GA 30067
OCC042888SLC AUTOMOTORS LLCJOSE REYES01/15/2026
SLC AUTOMOTORS LLCD/B/A SLC AUTOMOTORS LLCAUTO DEALER – USED CARS ONLY
ATTN: JOSE REYES
SLC AUTOMOTORS LLC
4757 CANTON RD, 225B
MARIETTA, GA 30066
OCC042885SOCIAL PUP STUDIOELISABETH KOEBLER01/14/2026
SOCIAL PUP STUDIO LLCD/B/A SOCIAL PUP STUDIOBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
SOCIAL PUP STUDIO LLC
1950 BARRETT LAKES BLVD,
STE 2315
KENNESAW, GA 30144
OCC042864SOUNDCAT PRODUCTIONSJOHN BOYD01/13/2026
LLCD/B/A SOUNDCATPUBLISHER – MUSIC
SOUNDCAT PRODUCTIONSPRODUCTIONS LLC
LLCSOUNDCAT PRODUCTIONS
LLC
2656 RAVENOAKS LLC
MARIETTA, GA 30062
CON001660SPAIN & SONSCEDAR SPAIN01/15/2026
CONSTRUCTION LLCD/B/A SPAIN & SONSBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
SPAIN & SONSCONSTRUCTION LLCREQUIRED
CONSTRUCTION LLCATTN: CEDAR SPAIN
SPAIN & SONS
CONSTRUCTION LLC
3469 GUS ROBINSON RD
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC042865SUMMIT ARTS INCJOHN BOYD01/13/2026
SUMMIT ARTS INCD/B/A SUMMIT ARTS INCAUDIO – VISUAL PROGRAM PRODUCTION
SUMMIT ARTS INC
2656 RAVENOAKS LLC
MARIETTA, GA
OCC042911TATIANA FERNANDEZTATIANA FERNANDEZ01/16/2026
TATIANA FERNANDEZD/B/A TATIANA FERNANDEZTRANSLATION SERVICE
TATIANA FERNANDEZ
1176 MANOR CREST CT
MARIETTA, GA 30068
OCC042909THE ARK JFR, LLCREINALDO GARCIA01/16/2026
THE ARK JFR, LLCD/B/A THE ARK JFR, LLCREAL ESTATE INVESTMENTS
THE ARK JFR, LLC
2952 MONTVIEW DR SW
MARIETTA, GA 30060
OCC042878VENTURES N VIBES LLCKARLA BRAXTON01/13/2026
VENTURES N VIBES LLCD/B/A VENTURES N VIBESTRAVEL AGENCY
LLC
ATTN: KARLA BRAXTON
VENTURES N VIBES LLC
5167 CRIDER CREEK DR
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC042893WELL BODY BASICSDONNA ANNICELLI01/15/2026
PARK SLOPED/B/A WELL BODY BASICSCHIROPRACTOR (OCCUPATIONAL TAX)
CHIROPRACTIC PCPARK SLOPE CHIROPRACTIC
PC
2874 JOHNSON FERRY RD,
200
MARIETTA, GA 30062
OCC042884WILLIS AUTO CAR CENTERWUILFREDO INESTROZA01/14/2026
LLCD/B/A WILLIS AUTO CARAUTO REPAIR SHOP
WILLIS AUTO CAR CENTERCENTER LLC
LLCATTN: WUILFREDO
INESTROZA
WILLIS AUTO CAR CENTER
LLC
1668 ATLANTA RD
SMYRNA, GA 30080
OCC042863WMG PEDIATRIC ACWORTHWELLSTAR MEDICAL GROUP01/12/2026
WELLSTAR MEDICALLLCHOSPITAL ASSOCIATION – NON PROFIT
GROUP LLCD/B/A WMG PEDIATRIC
ACWORTH
ATTN: BUSINESS LICENSE
WELLSTAR MEDICAL GROUP
LLC
1800 PARKWAY PL STE 500
MARIETTA, GA 30067
OCC042862WMG PEDIATRIC URGENTWELLSTAR MEDICAL GROUP01/12/2026
CARE ACWORTHLLCHOSPITAL ASSOCIATION – NON PROFIT
WELLSTAR MEDICALD/B/A WMG PEDIATRIC
GROUP LLCURGENT CARE ACWORTH
ATTN: BUSINESS LICENSE
WELLSTAR MEDICAL GROUP
LLC
1800 PARKWAY PL STE 500
MARIETTA, GA 30067
OCC042869YAJIE QUYAJIE QU01/13/2026
D/B/A YAJIE QUMASSAGE PRACTITIONER – INDEPENDENT
ATTN: YAJIE QUCONTRACTOR – STATE LICENSED
2955 PLEASANT VALLEY DR
DORAVILLE, GA 30340

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.

