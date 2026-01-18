Small Service Businesses Drive Latest Round of Cobb County Business Licenses

The latest round of 61 new business licenses issued by Cobb County shows strong activity in professional services, construction, and health-related fields for the week ending Friday, January 16, 2026.
A large share of the new licenses went to consultants, business management offices, accounting and bookkeeping services, and technology-related firms, including computer programming, data processing, and IT consulting. This mix suggests continued growth in small, service-oriented businesses, many of them home-based or operating from small offices, serving both local clients and wider regional markets.
Construction and property-related businesses also made up a significant portion of the new licenses. These include general building contractors, drywall and ceiling contractors, plumbing companies, landscaping services, real estate investment firms, and office or commercial property owners. The volume of construction and trade licenses points to ongoing development, renovation, and real-estate activity across the county, particularly in residential and light commercial sectors.
Health, personal care, and consumer-facing businesses rounded out the list. New licenses were issued for medical clinics, psychiatry and counseling practices, chiropractic and fitness services, massage practitioners, and pediatric care facilities, alongside restaurants, clothing boutiques, auto repair shops, used car dealers, and mobile detailing services. Together, these businesses reflect steady demand for everyday services and neighborhood-level amenities, reinforcing the role of small, locally operated firms in Cobb County’s economy.
Here are the 61 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday,, 2025.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Mailing Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC042910
|□
|FRANKIE JONES
|01/16/2026
|SEGDOH UNLIMITED
|SEGDOH UNLIMITED
|COMPUTER PROGRAMMING SERVICES
|MARKETING LLC
|MARKETING LLC
|2850 DELK RD SE, 54C
|MARIETTA, GA 30067
|OCC042870
|5211 INDUSTRIAL COURT
|C/O BOX EQUITIES
|01/12/2026
|BLDG OWNER
|D/B/A 5211 INDUSTRIAL
|OFFICE SPACE RENTAL
|5211 INDUSTRIAL COURT
|COURT BLDG OWNER
|LLC BLDG OWNER
|ATTN: C/O BOX EQUITIES
|5211 INDUSTRIAL COURT LLC
|BLDG OWNER
|712 5TH AVE, FLOOR 9
|NEW YORK, NY 10019
|OCC042771
|5TH STREET METRO LLC
|MINA ELMANKABADY
|01/16/2026
|5TH STREET METRO LLC
|D/B/A 5TH STREET METRO
|HOTEL OR MOTEL
|LLC
|ATTN: SUSAN STEPHENS
|5TH STREET METRO LLC
|4975 CANTON RD
|MARIETTA, GA 30066
|CON001659
|ACE HOME BUILDING &
|ACE HOME BUILDING &
|01/14/2026
|CONSTRUCTION
|CONSTRUCTION
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|ACE HOME BUILDING &
|D/B/A ACE HOME BUILDING &
|REQUIRED
|CONSTRUCTION LLC
|CONSTRUCTION
|ATTN: ADRIANA JOHNSON
|ACE HOME BUILDING &
|CONSTRUCTION LLC
|1255 ROBERTS BLVD NW, STE
|122
|KENNESAW, GA 30144-3694
|OCC042859
|ADVANCED FUNCTIONAL
|MILDRED OPONDO
|01/12/2026
|CARDIOVASCULAR CARE
|D/B/A ADVANCED
|MEDICAL CLINIC
|MILDRED A. OPONDO MD PC
|FUNCTIONAL
|CARDIOVASCULAR CARE
|ATTN: MILDRED OPONDO MD
|MILDRED A. OPONDO MD PC
|188 HAMPTON WAY
|MACON, GA 31220
|OCC042852
|AEG COMMERCIAL CLEANING ALVAREZ GROUPS ENTERPRISES LLC
|DANNY ALVAREZD/B/A AEG COMMERCIAL CLEANINGATTN: DANNY ALVAREZ ALVAREZ GROUPS ENTERPRISES LLC2721 PINE MOUNTAIN CIR KENNESAW, GA 30152
|01/12/2026JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS & CONSTRUCTION RELATED
|OCC042895
|AMERICA EV SOLUTIONS AMERICA EV SOLUTIONS LLC
|MINA AWADALLA D/B/A AMERICA EV SOLUTIONSATTN: MINA AWADALLA AMERICA EV SOLUTIONS LLC 4896 NELLROSE DRIVEKENNESAW, GA 30152
|01/15/2026BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|OCC042857
|ANDREW MCCLISH MAJIC SERVICES 25, LLC
|MAJIC SERVICES 25, LLC D/B/A ANDREW MCCLISH MAJIC SERVICES 25, LLC 5237 FOREST BROOK OKWY MARIETTA, GA 30068
|01/12/2026CONSULTANT – SITE LOCATION
|OCC042857
|ANDREW MCCLISH MAJIC SERVICES 25, LLC
|MAJIC SERVICES 25, LLC D/B/A ANDREW MCCLISH MAJIC SERVICES 25, LLC 5237 FOREST BROOK OKWY MARIETTA, GA 30068
|01/12/2026CONSULTANT – FINANCIAL – VETERAN
|OCC042891
|ATHLETE ALIGNED, LLC ATHLETE ALIGNED, LLC
|MEGHAN VOGTD/B/A ATHLETE ALIGNED, LLC ATHLETE ALIGNED, LLC3315 SOMERSET TRCE SE MARIETTA, GA 30067
|01/15/2026HEALTH AND ALLIED SERVICES
|OCC042873
|BENT COLLECTIVE LLC BENT COLLECTIVE LLC
|KELVIN LAWVERD/B/A BENT COLLECTIVE LLC ATTN: KELVIN LAWVERBENT COLLECTIVE LLC 8735 DUNWOODY PLACE, R ATLANTA, GA 30350
|01/13/2026MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|OCC042877
|BRAXTON GROUP INC BRAXTON GROUP INC
|KARLA BRAXTOND/B/A BRAXTON GROUP INC ATTN: KARLA BRAXTON BRAXTON GROUP INC5167 CRIDER CREEK DR POWDER SPRINGS, GA 30127
|01/13/2026ACCOUNTING, AUDITING, AND BOOKEEPING – NOT A CPA
|OCC042883
|BRAXTON
|KARL BRAXTON
|01/13/2026
|TRANSPORTATION GROUP
|D/B/A BRAXTON
|DELIVERY SERVICE – NONFOOD ITEMS
|LLC
|TRANSPORTATION GROUP
|ONLY
|BRAXTON
|LLC
|TRANSPORTATION GROUP
|ATTN: KARLA BRAXTON
|LLC
|BRAXTON TRANSPORTATION
|GROUP LLC
|5177 CRIDER CREEK DR
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC042882
|CCC DRYWALL & CEILING
|CHRIS WILCOX
|01/14/2026
|LLC
|D/B/A CCC DRYWALL &
|DRY WALL CONTRACTOR
|CCC DRYWALL & CEILING
|CEILING LLC
|LLC
|CCC DRYWALL & CEILING LLC
|35 JOHNSON FERRY RD
|MARIETTA, GA 30068
|OCC042872
|CHUNLAN WANG
|CHUNLAN WANG
|01/13/2026
|D/B/A CHUNLAN WANG
|MASSAGE PRACTITIONER – INDEPENDENT
|3615 FLYCATCHER WAY
|CONTRACTOR – STATE LICENSED
|DULUTH, GA 30097
|OCC042766
|CRAIG DUBOIS
|CRAIG DUBOIS
|01/16/2026
|CRAIG DUBOIS
|D/B/A CRAIG DUBOIS
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|CRAIG DUBOIS
|3137 CRESTMONT WAY
|KENNESAW, GA 30152
|OCC042856
|CUR-V
|VERONICA QUIROZ
|01/12/2026
|CUR-V BODY LLC
|D/B/A CUR-V
|CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
|ATTN: VERONICA QUIROZ
|CUR-V BODY LLC
|1700 LATOUR DR NE
|MARIETTA, GA 30066
|OCC042886
|DIT
|ROBERT ADAM
|01/14/2026
|DIVERSIFIED INDUSTRIAL
|D/B/A DIT
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|TECHNOLOGY INC
|ATTN: ROBERT ADAM
|DIVERSIFIED INDUSTRIAL
|TECHNOLOGY INC
|875 TARPLEY RD
|KENNESAW, GA 30152
|OCC042860
|ECCENTRIC & ELEGANT
|CHRISTOPHER WHYTE
|01/12/2026
|CUISINES LLC
|D/B/A ECCENTRIC &
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|ECCENTRIC & ELEGANT
|ELEGANT CUISINES LLC
|CUISINES LLC
|ATTN: CHRISTOPHER WHYTE
|ECCENTRIC & ELEGANT
|CUISINES LLC
|4522 KARRON LN
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC042871
|FLASH AUTOMATION INC
|DAVID KUDER
|01/13/2026
|FLASH AUTOMATION INC
|D/B/A FLASH AUTOMATION
|COMPUTER SALES
|INC
|ATTN: DAVID KUDER
|FLASH AUTOMATION INC
|1870 THE EXCHANGE SE, STE
|200 #480
|ATLANTA, GA 30339
|OCC042908
|FS8 EAST COBB
|NISREEN SHAMSEDDINE
|01/16/2026
|FS8 EAST COBB
|D/B/A FS8 EAST COBB
|FITNESS CENTER
|FS8 EAST COBB
|3162 CAPRIOLE DR NE
|MARIETTA, GA 30062
|OCC042904
|GARAGE
|SALVADOR RODRIGUEZ
|01/16/2026
|CHAVA’S GARAGE LLC
|D/B/A GARAGE
|AUTO REPAIR SHOP
|ATTN: SALVADOR
|RODRIGUEZ
|CHAVA’S GARAGE LLC
|1849 CANDY LN, SUITE D
|MARIETTA, GA 30008
|OCC042899
|GROUNDED PSYCHIATRY
|JESSICA KETTELL
|01/14/2026
|GROUNDED PSYCHIATRY
|D/B/A GROUNDED
|PSYCHIATRIST (OCCUPATIONAL TAX)
|LLC
|PSYCHIATRY
|ATTN: JESSICA KETTELL
|GROUNDED PSYCHIATRY LLC
|4279 ROSWELL RD, STE 208 #
|179
|ATLANTA, GA 30342
|CON001661
|GTB PLUMBING LT LLC
|LESLIE DUNSMORE
|01/15/2026
|GTB PLUMBING LT LLC
|D/B/A GTB PLUMBING LT LLC
|PLUMBING CONTRACTOR
|ATTN: LESLIE DUNSMORE
|GTB PLUMBING LT LLC
|1716 WINDSORBROKKE DR
|MARIETTA, GA 30062
|OCC042879
|HARRY PENNINGER
|HARRY PENNINGER
|01/14/2026
|HARRY PENNINGER
|D/B/A HARRY PENNINGER
|DATA PROCESSING SERVICE
|HARRY PENNINGER
|1130 WYNBROOK
|MARIETTA, GA 30008
|OCC042907
|I & M SCAPES
|MICHAEL FLORIO
|01/16/2026
|D/B/A I & M SCAPES
|LANDSCAPING CONTRACTOR
|ATTN: MICHAEL FLORIO
|32 TRINA AVE NE
|KENNESAW, GA 30144
|OCC042881
|ICONIC AUTOWORKS LLC
|MATTHEW MORGAN
|01/14/2026
|ICONIC AUTOWORKS LLC
|D/B/A ICONIC AUTOWORKS
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|LLC
|ICONIC AUTOWORKS LLC
|4757 CANTON RD, 225B
|MARIETTA, GA 30066
|OCC042858
|JLEIGH VISUAL ARTS LLC
|JENNIFER VOLAND
|01/12/2026
|JLEIGH VISUAL ARTS LLC
|D/B/A JLEIGH VISUAL ARTS
|GRAPHICS ARTS & DESIGN
|LLC
|ATTN: JENNIFER VOLAND
|JLEIGH VISUAL ARTS LLC
|1572 EAST BANK DR
|MARIETTA, GA 30068
|OCC042898
|JOLE WINGS BURGERS AND
|JOSE SORIANO
|01/14/2026
|MEXICAN
|D/B/A JOLE WINGS BURGERS
|RESTAURANT
|ALOHA NUTRI LLC
|AND MEXICAN
|ATTN: JOSE SORIANO
|ALOHA NUTRI LLC
|2090 ANDERSON MILL RD
|AUSTELL, GA 30106
|OCC042866
|LE MS BOUTIQUE
|KELLY ARISTIGUIETA
|01/12/2026
|D/B/A LE MS BOUTIQUE
|CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
|ATTN: KELLY ARISTIGUIETA
|1540 OLD MILL XING
|MARIETTA, GA 30062
|OCC042894
|LEE BUILDS
|JONG LEE
|01/14/2026
|LEE BUILDS INC
|D/B/A LEE BUILDS
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|ATTN: JONG JOO LEE
|LEE BUILDS INC
|3154 LAWRENCEBURG LN SE
|ATLANTA, GA 30339
|OCC042889
|LINDSAY
|CATHERINE POWELL
|01/14/2026
|CHRISTOPHERSON LLC
|D/B/A LINDSAY
|LAWYER – FIRST YEAR IN COBB COUNTY
|LINDSAY
|CHRISTOPHERSON LLC
|CHRISTOPHERSON LLC
|ATTN: LINDSAY
|CHRISTOPHERSON
|LINDSAY CHRISTOPHERSON
|LLC
|4280 VALLEY TRL DR SE
|ATLANTA, GA 30339
|OCC042897
|MOBILE DETAILING
|TAJ MERRIEL
|01/15/2026
|NOLA GRUPPE LLC
|D/B/A MOBILE DETAILING
|AUTO WASHING – DETAILING
|ATTN: TAJ R MERRIEL
|NOLA GRUPPE LLC
|3939 ROYAL DR NW, STE 226F
|KENNESAW, GA 30144
|OCC042880
|MOSAIC ROOTS
|AMANDA LOSITO
|01/14/2026
|COUNSELING
|D/B/A MOSAIC ROOTS
|FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
|AMANDA LOSITO LLC
|COUNSELING
|ATTN: AMANDA LOSITO
|AMANDA LOSITO LLC
|317 W HILL ST, APT 204A
|DECATUR, GA 30030
|OCC042875
|MUNICIPAL
|PETER CORRY
|01/12/2026
|COMMUNICATIONS III
|D/B/A MUNICIPAL
|COMMUNICATION SERVICE
|MUNICIPAL
|COMMUNICATIONS III
|COMMUNICATIONS III LLC
|ATTN: LORI BARNETT
|MUNICIPAL
|COMMUNICATIONS III LLC
|600 GALLERIA PKWY SE
|ATLANTA, GA 30339
|OCC042890
|NEECE LEDGERS &
|VIRGINIA NEECE
|01/14/2026
|SYSTEMS LLC
|D/B/A NEECE LEDGERS &
|ACCOUNTING, AUDITING, AND
|NEECE LEDGERS & SYSTEM
|SYSTEMS LLC
|BOOKEEPING – NOT A CPA
|LLC
|ATTN: VIRGINIA NEECE
|NEECE LEDGERS & SYSTEM
|LLC
|1602 KINSMON LN
|MARIETTA, GA 30062
|OCC042903
|OAKBRIDGE INSURANCE
|OAKBRIDGE INSURANCE
|01/14/2026
|AGENCY LLC
|AGENCY LLC
|INSURANCE AGENT EXEMPT BY STATE
|OAKBRIDGE INSURANCE
|D/B/A OAKBRIDGE
|LAW
|AGENCY LLC
|INSURANCE AGENCY LLC
|OAKBRIDGE INSURANCE
|AGENCY LLC
|PO BOX 1049
|LAGRANGE, GA 30241
|OCC042876
|ONISHI COMMERCE
|JUN ONISHI
|01/12/2026
|ONISHI COMMERCE LLC
|D/B/A ONISHI COMMERCE
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|ATTN: JUN ONISHI
|ONISHI COMMERCE LLC
|2665 THORNBERRY PL
|MARIETTA, GA 30066
|OCC042905
|PARTIN PARTNERS LLC
|LORI PARTIN
|01/16/2026
|PARTIN PARTNERS LLC
|D/B/A PARTIN PARTNERS LLC
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|ATTN: LORI PARTIN
|PARTIN PARTNERS LLC
|4551 PLOWERS CRT
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC042900
|PAZMINO SILVIA
|SILVIA PAZMINO
|01/15/2026
|D/B/A PAZMINO SILVIA
|TRANSLATION SERVICE
|ATTN: SILVIA PAZMINO
|4949 SEPTEMBER CT
|ACWORTH, GA 30102
|OCC042887
|PCH CONSTRUCTION
|PCH CONSTRUCTION LLC
|01/15/2026
|PCH CONSTRUCTION LLC
|D/B/A PCH CONSTRUCTION
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|ATTN: BUSINESS LICENSE
|REQUIRED
|PCH CONSTRUCTION LLC
|5104 CHIPPING DR
|ACWORTH, GA 30101
|OCC042901
|PMCO CANOPY CREST
|J PATRICK MALLOY JR
|01/14/2026
|PMCO CANOPY CREST LLC
|D/B/A PMCO CANOPY CREST
|REAL ESTATE INVESTMENTS
|ATTN: J PATRICK MALLOY JR
|PMCO CANOPY CREST LLC
|4770 S ATLANTA RD, STE 100
|ATLANTA, GA 30339
|OCC042867
|PROACTIVE TOTAL HEALTH
|NICHOLLE BROCK
|01/13/2026
|SERVICES
|D/B/A PROACTIVE TOTAL
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|PROACTIVE TOTAL HEALTH
|HEALTH SERVICES
|SERVICES LLC
|ATTN: NICHOLLE BROCK
|PROACTIVE TOTAL HEALTH
|SERVICES LLC
|5833 HILL ROAD SW
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC042874
|PROJECT KEEP’EM OFF THE
|DR. EMMETTE HARPER
|01/12/2026
|STREETS INC
|D/B/A PROJECT KEEP’EM OFF
|FUND RAISING ORGANIZATION – NON
|PROJECT KEEP’EM OFF THE
|THE STREETS INC
|PROFIT
|STREETS INC
|PROJECT KEEP’EM OFF THE
|STREETS INC
|2400 HERODIAN WAY, 2205
|SMYRNA, GA 30080
|OCC042896
|REGINA JOHNSON AGENCY
|REGINA JOHNSON
|01/14/2026
|LLC
|D/B/A REGINA JOHNSON
|INSURANCE COMPANY – EXEMPT BY
|ALLSTATE INSURANCE
|AGENCY LLC
|STATE LAW
|COMPANY
|ATTN: REGINA JOHNSON
|ALLSTATE INSURANCE
|COMPANY
|6597 WATERTON AVE SW
|ATLANTA, GA 30331
|OCC042902
|REID STEVENS
|REID STEVENS
|01/14/2026
|D/B/A REID STEVENS
|MUSIC LESSON
|4129 GRELNAIRE WAY NW
|ACWORTH, GA 30101
|OCC042868
|RUIFEN LAN
|RUIFEN LAN
|01/13/2026
|D/B/A RUIFEN LAN
|MASSAGE PRACTITIONER – INDEPENDENT
|1419 LEGRAND CIR
|CONTRACTOR – STATE LICENSED
|LAWRENCEVILLE, GA 30043
|OCC042892
|S GREEN INSIGHTS AND
|STEPHANIE GREENE
|01/15/2026
|CONSULTING LLC
|D/B/A S GREEN INSIGHTS
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|S GREEN INSIGHTS AND
|AND CONSULTING LLC
|CONSULTING LLC
|ATTN: STEPHANIE GREENE
|S GREEN INSIGHTS AND
|CONSULTING LLC
|3254 TURTLE LAKE DR SE
|MARIETTA, GA 30067
|OCC042888
|SLC AUTOMOTORS LLC
|JOSE REYES
|01/15/2026
|SLC AUTOMOTORS LLC
|D/B/A SLC AUTOMOTORS LLC
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|ATTN: JOSE REYES
|SLC AUTOMOTORS LLC
|4757 CANTON RD, 225B
|MARIETTA, GA 30066
|OCC042885
|SOCIAL PUP STUDIO
|ELISABETH KOEBLER
|01/14/2026
|SOCIAL PUP STUDIO LLC
|D/B/A SOCIAL PUP STUDIO
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|SOCIAL PUP STUDIO LLC
|1950 BARRETT LAKES BLVD,
|STE 2315
|KENNESAW, GA 30144
|OCC042864
|SOUNDCAT PRODUCTIONS
|JOHN BOYD
|01/13/2026
|LLC
|D/B/A SOUNDCAT
|PUBLISHER – MUSIC
|SOUNDCAT PRODUCTIONS
|PRODUCTIONS LLC
|LLC
|SOUNDCAT PRODUCTIONS
|LLC
|2656 RAVENOAKS LLC
|MARIETTA, GA 30062
|CON001660
|SPAIN & SONS
|CEDAR SPAIN
|01/15/2026
|CONSTRUCTION LLC
|D/B/A SPAIN & SONS
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|SPAIN & SONS
|CONSTRUCTION LLC
|REQUIRED
|CONSTRUCTION LLC
|ATTN: CEDAR SPAIN
|SPAIN & SONS
|CONSTRUCTION LLC
|3469 GUS ROBINSON RD
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC042865
|SUMMIT ARTS INC
|JOHN BOYD
|01/13/2026
|SUMMIT ARTS INC
|D/B/A SUMMIT ARTS INC
|AUDIO – VISUAL PROGRAM PRODUCTION
|SUMMIT ARTS INC
|2656 RAVENOAKS LLC
|MARIETTA, GA
|OCC042911
|TATIANA FERNANDEZ
|TATIANA FERNANDEZ
|01/16/2026
|TATIANA FERNANDEZ
|D/B/A TATIANA FERNANDEZ
|TRANSLATION SERVICE
|TATIANA FERNANDEZ
|1176 MANOR CREST CT
|MARIETTA, GA 30068
|OCC042909
|THE ARK JFR, LLC
|REINALDO GARCIA
|01/16/2026
|THE ARK JFR, LLC
|D/B/A THE ARK JFR, LLC
|REAL ESTATE INVESTMENTS
|THE ARK JFR, LLC
|2952 MONTVIEW DR SW
|MARIETTA, GA 30060
|OCC042878
|VENTURES N VIBES LLC
|KARLA BRAXTON
|01/13/2026
|VENTURES N VIBES LLC
|D/B/A VENTURES N VIBES
|TRAVEL AGENCY
|LLC
|ATTN: KARLA BRAXTON
|VENTURES N VIBES LLC
|5167 CRIDER CREEK DR
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC042893
|WELL BODY BASICS
|DONNA ANNICELLI
|01/15/2026
|PARK SLOPE
|D/B/A WELL BODY BASICS
|CHIROPRACTOR (OCCUPATIONAL TAX)
|CHIROPRACTIC PC
|PARK SLOPE CHIROPRACTIC
|PC
|2874 JOHNSON FERRY RD,
|200
|MARIETTA, GA 30062
|OCC042884
|WILLIS AUTO CAR CENTER
|WUILFREDO INESTROZA
|01/14/2026
|LLC
|D/B/A WILLIS AUTO CAR
|AUTO REPAIR SHOP
|WILLIS AUTO CAR CENTER
|CENTER LLC
|LLC
|ATTN: WUILFREDO
|INESTROZA
|WILLIS AUTO CAR CENTER
|LLC
|1668 ATLANTA RD
|SMYRNA, GA 30080
|OCC042863
|WMG PEDIATRIC ACWORTH
|WELLSTAR MEDICAL GROUP
|01/12/2026
|WELLSTAR MEDICAL
|LLC
|HOSPITAL ASSOCIATION – NON PROFIT
|GROUP LLC
|D/B/A WMG PEDIATRIC
|ACWORTH
|ATTN: BUSINESS LICENSE
|WELLSTAR MEDICAL GROUP
|LLC
|1800 PARKWAY PL STE 500
|MARIETTA, GA 30067
|OCC042862
|WMG PEDIATRIC URGENT
|WELLSTAR MEDICAL GROUP
|01/12/2026
|CARE ACWORTH
|LLC
|HOSPITAL ASSOCIATION – NON PROFIT
|WELLSTAR MEDICAL
|D/B/A WMG PEDIATRIC
|GROUP LLC
|URGENT CARE ACWORTH
|ATTN: BUSINESS LICENSE
|WELLSTAR MEDICAL GROUP
|LLC
|1800 PARKWAY PL STE 500
|MARIETTA, GA 30067
|OCC042869
|YAJIE QU
|YAJIE QU
|01/13/2026
|D/B/A YAJIE QU
|MASSAGE PRACTITIONER – INDEPENDENT
|ATTN: YAJIE QU
|CONTRACTOR – STATE LICENSED
|2955 PLEASANT VALLEY DR
|DORAVILLE, GA 30340
Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.
Be the first to comment on "Small Service Businesses Drive Latest Round of Cobb County Business Licenses"