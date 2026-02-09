Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food services from January 30 to February 5

TOPICS:
The "Star of Life" symbol represents medicine and health care. Three rectangles are arranged in a radial pattern to form a sort of abstract star shape, with a snake coiled around a staff superimposed on the center.

Posted By: Nor February 9, 2026

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotels, and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health.

For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.

PREMIER EXTENDED STAY – FOOD

  • 750 COBB PLACE BLVD NW KENNESAW, GA 30144-7502
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-002379
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 02-05-2026

PAPA JOHN’S PIZZA #401

  • 1860 SANDY PLAINS RD STE 105 MARIETTA, GA 30066-7838
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: .1-5523
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 02-05-2026

PINCH OF SPICE

  • 725 ERNEST BARRETT PKWY NW STE 422 KENNESAW, GA 30144-6866
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-001734
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 02-05-2026

HUDSON GRILLE KENNESAW

  • 2500 COBB PLACE LN NW STE 900 KENNESAW, GA 30144-7521
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-001718
  • Last Inspection Score: 91
  • Last Inspection Date: 02-05-2026

CAPERS

  • 1635 OLD 41 HWY NW STE 403 KENNESAW, GA 30152-4482
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-25073
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 02-05-2026

EL NOPAL MEXICAN RESTAURANT

  • 3100 CREEKSIDE VILLAGE DR KENNESAW, GA 30144-2358
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-10570C
  • Last Inspection Score: 97
  • Last Inspection Date: 02-05-2026

BOUNTIFUL BASKET CATERING THE

  • 1600 ROSWELL ST STE 12 SMYRNA, GA 30080
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-003085
  • Last Inspection Score: 91
  • Last Inspection Date: 02-05-2026

MARIETTA SQUARE MARKET – WAREWASHING

  • 68 N MARIETTA PKWY NE MARIETTA, GA 30060
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-003903
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 02-05-2026

PRINCE PALACE INDIAN BISTRO

  • 3895 CHEROKEE ST NW STE 310 KENNESAW, GA 30144-6727
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004845
  • Last Inspection Score: 90
  • Last Inspection Date: 02-05-2026

WINGSTOP MARIETTA #1401

  • 51 COBB PKWY S STE 100 MARIETTA, GA 30060-9294
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004858
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 02-05-2026

SOLA FIDE CATERING COMPANY – BASE

  • 2070 ATTIC PKWY NW STE 103 KENNESAW, GA 30152-7602
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005157
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 02-05-2026

MORNING SHIFT

  • 745 CHASTAIN RD NW STE 1000 KENNESAW, GA 30144-3041
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005734
  • Last Inspection Score: 95
  • Last Inspection Date: 02-05-2026

ATLANTIC BUFFET

  • 270 COBB PKWY S STE 40 MARIETTA, GA 30060-6518
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005762
  • Last Inspection Score: 99
  • Last Inspection Date: 02-05-2026

!!WELLSTAR KRMC MAIN KITCHEN & CAFETERIA

  • 677 CHURCH ST NE MARIETTA, GA 30060-1101
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005797
  • Last Inspection Score: 99
  • Last Inspection Date: 02-05-2026

SPICE CORNER

  • 3140 COBB PKWY NW STE 10 KENNESAW, GA 30152-1047
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005822
  • Last Inspection Score: 89
  • Last Inspection Date: 02-05-2026

PIZZA AND WING

  • 4000 FREY RD STE 100A KENNESAW, GA 30144-6706
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006288
  • Last Inspection Score: 99
  • Last Inspection Date: 02-05-2026

ONE KOREAN BISTRO

  • 68 N MARIETTA PKWY UNIT 101 MARIETTA, GA 30060-1509
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006476
  • Last Inspection Score: 80
  • Last Inspection Date: 02-05-2026

JEREMIAH’S ITALIAN ICE

  • 2090 BAKER RD STE 101 KENNESAW, GA 30144-4601
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006637
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 02-05-2026

ASIAN FOODIE & BUBBLE DRINK

  • 3349 CANTON RD STE 201 MARIETTA, GA 30066-7679
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006842
  • Last Inspection Score: 63
  • Last Inspection Date: 02-05-2026

PHILLY AND WRAP

  • 68 N MARIETTA PKWY STE 107 MARIETTA, GA 30060-1509
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007096
  • Last Inspection Score: 96
  • Last Inspection Date: 02-05-2026

QUALITY INN – FOOD

  • 5035 COWAN RD ACWORTH, GA 30101-5132
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-001299
  • Last Inspection Score: 96
  • Last Inspection Date: 02-04-2026

SUBWAY #17298

  • 3930 AUSTELL POWDER SPRINGS RD POWDER SPRINGS, GA 30127-2941
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: .1-4343
  • Last Inspection Score: 89
  • Last Inspection Date: 02-04-2026

BARNES & NOBLE BOOKSELLERS #2157

  • 3625 DALLAS HWY SW MARIETTA, GA 30064
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-11116
  • Last Inspection Score: 90
  • Last Inspection Date: 02-04-2026

KENNESAW BILLIARDS

  • 3600 CHEROKEE ST STE 107 KENNESAW, GA 30144
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: .1-3036
  • Last Inspection Score: 95
  • Last Inspection Date: 02-04-2026

BIG SHANTY SMOKEHOUSE

  • 3393 CHEROKEE ST NW KENNESAW, GA 30144
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-21667C
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 02-04-2026

MAIN STREET EATS

  • 2844 S MAIN ST KENNESAW, GA 30144-2749
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-000949
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 02-04-2026

BOJANGLES #1264

  • 1183 FRANKLIN GTWY SE MARIETTA, GA 30067-8956
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-002745
  • Last Inspection Score: 86
  • Last Inspection Date: 02-04-2026

WENDY’S #2636

  • 185 S SERVICE RD AUSTELL, GA 30168-7719
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-002333
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 02-04-2026

J. CHRISTOPHER’S RESTAURANT

  • 1275 POWERS FERRY RD SE MARIETTA, GA 30067
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: .1-5664
  • Last Inspection Score: 91
  • Last Inspection Date: 02-04-2026

SEDALIA PARK SCHOOL

  • 2230 LOWER ROSWELL RD MARIETTA, GA 30068
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-384C
  • Last Inspection Score: 90
  • Last Inspection Date: 02-04-2026

PHO DAKAO KENNESAW

  • 425 ERNEST BARRETT PKWY NW STE 1110 KENNESAW, GA 30144-4960
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-003727
  • Last Inspection Score: 84
  • Last Inspection Date: 02-04-2026

CHINA DRAGON RESTAURANT

  • 1000 WHITLOCK AVE NW STE 120 MARIETTA, GA 30064-5450
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-003820
  • Last Inspection Score: 91
  • Last Inspection Date: 02-04-2026

SMOKEHOUSE Q

  • 68 N MARIETTA PKWY NE SPC 118 MARIETTA, GA 30060-1509
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005360
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 02-04-2026

!!LUX BANQUET HALL

  • 2727 CANTON RD STE 200-210 MARIETTA, GA 30066-7301
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006327
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 02-04-2026

SMOOTHIE KING #878

  • 1271 JOHNSON FERRY RD MARIETTA, GA 30068-2723
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006335
  • Last Inspection Score: 89
  • Last Inspection Date: 02-04-2026

MIS RECUERDOS PALETERIA Y ANTOJITOS

  • 4968 AUSTELL RD STE 148 AUSTELL, GA 30106-2070
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006741
  • Last Inspection Score: 90
  • Last Inspection Date: 02-04-2026

CAFE EATALY

  • 68 N MARIETTA PKWY STE 100 MARIETTA, GA 30060-1509
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006745
  • Last Inspection Score: 99
  • Last Inspection Date: 02-04-2026

KALE ME CRAZY

  • 3205 CUMBERLAND BLVD SE STE 101 ATLANTA, GA 30339-4366
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006867
  • Last Inspection Score: 96
  • Last Inspection Date: 02-04-2026

COBB BEHAVIORAL HEALTH CRISIS CENTER

  • 1758 COUNTY SERVICES PKWY MARIETTA, GA 30008-4012
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007192
  • Last Inspection Score: 95
  • Last Inspection Date: 02-04-2026

CHINA CHEF

  • 3305 ACWORTH OAKS DR NW STE 700 ACWORTH, GA 30101-1400
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-000055
  • Last Inspection Score: 93
  • Last Inspection Date: 02-03-2026

TAZIKIS MEDITERRANEAN CAFE

  • 777 TOWNPARK LN NW STE 120 KENNESAW, GA 30144-5823
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-002509
  • Last Inspection Score: 91
  • Last Inspection Date: 02-03-2026

OKINAWA RESTAURANT

  • 3718 DALLAS HWY SW STE 5 & 6 MARIETTA, GA 30064-5904
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-000159
  • Last Inspection Score: 81
  • Last Inspection Date: 02-03-2026

LONGHORN STEAKHOUSE OF WEST COBB #5101

  • 2636 DALLAS HWY SW MARIETTA, GA 30064-2542
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: .1-4802
  • Last Inspection Score: 91
  • Last Inspection Date: 02-03-2026

MCDONALD’S #32523

  • 4381 ACWORTH DALLAS RD NW ACWORTH, GA 30101-4308
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004400
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 02-03-2026

KAJUN SEAFOOD

  • 3895 CHEROKEE ST NW STE 621 KENNESAW, GA 30144-6704
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004805
  • Last Inspection Score: 93
  • Last Inspection Date: 02-03-2026

ZAXBY’S

  • 780 TOWNPARK LN NW KENNESAW, GA 30144-5579
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005181
  • Last Inspection Score: 86
  • Last Inspection Date: 02-03-2026

MARIETTA MELT YARD

  • 800 WHITLOCK AVE NW STE 124 MARIETTA, GA 30064-4666
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005487
  • Last Inspection Score: 98
  • Last Inspection Date: 02-03-2026

DADDY’S INDIAN CUISINE

  • 3485 ACWORTH DUE WEST RD NW STE 200 ACWORTH, GA 30101-2281
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006296
  • Last Inspection Score: 87
  • Last Inspection Date: 02-03-2026

APPLEBEE’S #88049

  • 2728 SPRING RD SE SMYRNA, GA 30080
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007039
  • Last Inspection Score: 96
  • Last Inspection Date: 02-03-2026

CATERING CAJUN OF GEORGIA

  • 2421 SHALLOWFORD RD STE 130 MARIETTA, GA 30066-2076
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-23197C
  • Last Inspection Score: 95
  • Last Inspection Date: 02-02-2026

NIGHT LIFE PIZZA

  • 562 WYLIE RD SE STE 18 MARIETTA, GA 30067-7880
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-27355C
  • Last Inspection Score: 96
  • Last Inspection Date: 02-02-2026

HIDALGO’S MEXICAN RESTAURANT

  • 3600 DALLAS HWY SW STE 400 MARIETTA, GA 30064-1684
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: .1-7326
  • Last Inspection Score: 91
  • Last Inspection Date: 02-02-2026

ARBY’S #7207

  • 2434 DALLAS HWY MARIETTA, GA 30064
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: .1-4499
  • Last Inspection Score: 90
  • Last Inspection Date: 02-02-2026

WAFFLE HOUSE #1132

  • 3441 ERNEST BARRETT PKWY NW MARIETTA, GA 30064-1800
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: .1-4419
  • Last Inspection Score: 87
  • Last Inspection Date: 02-02-2026

BELLS FERRY ELEMENTARY SCHOOL

  • 2600 BELLS FERRY RD MARIETTA, GA 30066
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: .1-55
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 02-02-2026

BRICKMONT ACWORTH ASSISTED LIVING

  • 3114 N COBB PKWY NW KENNESAW, GA 30152-1014
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-003129
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 02-02-2026

PIZZA BY FUSCOS

  • 4815 S MAIN ST STE B ACWORTH, GA 30101-5338
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-003342
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 02-02-2026

SUBWAY #2569

  • 822 CONCORD RD SE STE 105 SMYRNA, GA 30080
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-003853
  • Last Inspection Score: 87
  • Last Inspection Date: 02-02-2026

MOON INDIAN CUISINE

  • 2821 CHASTAIN MEADOWS PKWY STE 250 MARIETTA, GA 30066-3364
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004469
  • Last Inspection Score: 87
  • Last Inspection Date: 02-02-2026

YOGLI MOGLI – JOHNSON FERRY

  • 1255 JOHNSON FERRY RD STE 35 MARIETTA, GA 30068-2728
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005192
  • Last Inspection Score: 95
  • Last Inspection Date: 02-02-2026

YOUR PIE SMYRNA

  • 2440 ATLANTA RD SE STE 100 SMYRNA, GA 30080-2077
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005207
  • Last Inspection Score: 87
  • Last Inspection Date: 02-02-2026

PIZZA BY FUSCOS – BASE

  • 4815 S MAIN ST STE B ACWORTH, GA 30101-5338
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006331
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 02-02-2026

COLDSTONE CREAMERY

  • 1255 JOHNSON FERRY RD STE 320 MARIETTA, GA 30068
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006393
  • Last Inspection Score: 81
  • Last Inspection Date: 02-02-2026

PITA PIT

  • 4100 JILES RD STE 104 KENNESAW, GA 30144
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006466
  • Last Inspection Score: 88
  • Last Inspection Date: 02-02-2026

PRUITT PLACE – EAST COBB

  • 3039 SANDY PLAINS RD MARIETTA, GA 30066-4721
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006920
  • Last Inspection Score: 86
  • Last Inspection Date: 02-02-2026

EA TERIYAKI

  • 400 ERNEST BARRETT PKWY NW STE 112 KENNESAW, GA 30144-4951
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007024
  • Last Inspection Score: 91
  • Last Inspection Date: 02-02-2026

FIREFLY TABLE

  • 4417 S MAIN ST ACWORTH, GA 30101-5544
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007245
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 02-02-2026

CANTERFIELD OF KENNESAW

  • 4381 BELLS FERRY RD NW KENNESAW, GA 30144-1303
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-001722
  • Last Inspection Score: 79
  • Last Inspection Date: 01-30-2026

DRAGON 168 CHINESE RESTAURANT

  • 3721 NEW MACLAND RD STE 510 POWDER SPRINGS, GA 30127-1966
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: .1-5462
  • Last Inspection Score: 80
  • Last Inspection Date: 01-30-2026

WINGOLICIOUS

  • 401 RIVERSIDE PKWY STE 109 AUSTELL, GA 30168-7270
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-003330
  • Last Inspection Score: 91
  • Last Inspection Date: 01-30-2026

CANTERFIELD OF KENNESAW – 1000

  • 4381 BELLS FERRY RD NW BLDG 1000 KENNESAW, GA 30144-1309
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-003618
  • Last Inspection Score: 86
  • Last Inspection Date: 01-30-2026

PISANO’S PIZZERIA & ITALIAN KITCHEN

  • 2740 SUMMERS ST NW KENNESAW, GA 30144-3506
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-003626
  • Last Inspection Score: 97
  • Last Inspection Date: 01-30-2026

MOMO SON RAMEN

  • 68 N MARIETTA PKWY NE SPC 104 MARIETTA, GA 30060-1509
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-003652
  • Last Inspection Score: 97
  • Last Inspection Date: 01-30-2026

LUCKY DRAGON

  • 3750 AUSTELL RD SW MARIETTA, GA 30008-5862
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004058
  • Last Inspection Score: 91
  • Last Inspection Date: 01-30-2026

CHURCH’S CHICKEN

  • 351 RIVERSIDE PKWY AUSTELL, GA 30168-7304
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004361
  • Last Inspection Score: 98
  • Last Inspection Date: 01-30-2026

!!WING IT WITH JOY

  • 3330 COBB PKWY NW STE 126 ACWORTH, GA 30101-8788
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006385
  • Last Inspection Score: 92
  • Last Inspection Date: 01-30-2026

MANGIAMO RISTORANTE & PIZZERIA

  • 3103 COBB PKWY NW STE 105 KENNESAW, GA 30152-1005
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006509
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 01-30-2026

Be the first to comment on "Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food services from January 30 to February 5"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.