Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food services from January 30 to February 5

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotels, and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health.
For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.
PREMIER EXTENDED STAY – FOOD
- 750 COBB PLACE BLVD NW KENNESAW, GA 30144-7502
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002379
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 02-05-2026
PAPA JOHN’S PIZZA #401
- 1860 SANDY PLAINS RD STE 105 MARIETTA, GA 30066-7838
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-5523
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 02-05-2026
PINCH OF SPICE
- 725 ERNEST BARRETT PKWY NW STE 422 KENNESAW, GA 30144-6866
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-001734
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 02-05-2026
HUDSON GRILLE KENNESAW
- 2500 COBB PLACE LN NW STE 900 KENNESAW, GA 30144-7521
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-001718
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 02-05-2026
CAPERS
- 1635 OLD 41 HWY NW STE 403 KENNESAW, GA 30152-4482
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-25073
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 02-05-2026
EL NOPAL MEXICAN RESTAURANT
- 3100 CREEKSIDE VILLAGE DR KENNESAW, GA 30144-2358
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-10570C
- Last Inspection Score: 97
- Last Inspection Date: 02-05-2026
BOUNTIFUL BASKET CATERING THE
- 1600 ROSWELL ST STE 12 SMYRNA, GA 30080
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003085
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 02-05-2026
MARIETTA SQUARE MARKET – WAREWASHING
- 68 N MARIETTA PKWY NE MARIETTA, GA 30060
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003903
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 02-05-2026
PRINCE PALACE INDIAN BISTRO
- 3895 CHEROKEE ST NW STE 310 KENNESAW, GA 30144-6727
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004845
- Last Inspection Score: 90
- Last Inspection Date: 02-05-2026
WINGSTOP MARIETTA #1401
- 51 COBB PKWY S STE 100 MARIETTA, GA 30060-9294
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004858
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 02-05-2026
SOLA FIDE CATERING COMPANY – BASE
- 2070 ATTIC PKWY NW STE 103 KENNESAW, GA 30152-7602
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005157
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 02-05-2026
MORNING SHIFT
- 745 CHASTAIN RD NW STE 1000 KENNESAW, GA 30144-3041
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005734
- Last Inspection Score: 95
- Last Inspection Date: 02-05-2026
ATLANTIC BUFFET
- 270 COBB PKWY S STE 40 MARIETTA, GA 30060-6518
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005762
- Last Inspection Score: 99
- Last Inspection Date: 02-05-2026
!!WELLSTAR KRMC MAIN KITCHEN & CAFETERIA
- 677 CHURCH ST NE MARIETTA, GA 30060-1101
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005797
- Last Inspection Score: 99
- Last Inspection Date: 02-05-2026
SPICE CORNER
- 3140 COBB PKWY NW STE 10 KENNESAW, GA 30152-1047
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005822
- Last Inspection Score: 89
- Last Inspection Date: 02-05-2026
PIZZA AND WING
- 4000 FREY RD STE 100A KENNESAW, GA 30144-6706
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006288
- Last Inspection Score: 99
- Last Inspection Date: 02-05-2026
ONE KOREAN BISTRO
- 68 N MARIETTA PKWY UNIT 101 MARIETTA, GA 30060-1509
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006476
- Last Inspection Score: 80
- Last Inspection Date: 02-05-2026
JEREMIAH’S ITALIAN ICE
- 2090 BAKER RD STE 101 KENNESAW, GA 30144-4601
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006637
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 02-05-2026
ASIAN FOODIE & BUBBLE DRINK
- 3349 CANTON RD STE 201 MARIETTA, GA 30066-7679
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006842
- Last Inspection Score: 63
- Last Inspection Date: 02-05-2026
PHILLY AND WRAP
- 68 N MARIETTA PKWY STE 107 MARIETTA, GA 30060-1509
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007096
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 02-05-2026
QUALITY INN – FOOD
- 5035 COWAN RD ACWORTH, GA 30101-5132
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-001299
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 02-04-2026
SUBWAY #17298
- 3930 AUSTELL POWDER SPRINGS RD POWDER SPRINGS, GA 30127-2941
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-4343
- Last Inspection Score: 89
- Last Inspection Date: 02-04-2026
BARNES & NOBLE BOOKSELLERS #2157
- 3625 DALLAS HWY SW MARIETTA, GA 30064
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-11116
- Last Inspection Score: 90
- Last Inspection Date: 02-04-2026
KENNESAW BILLIARDS
- 3600 CHEROKEE ST STE 107 KENNESAW, GA 30144
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-3036
- Last Inspection Score: 95
- Last Inspection Date: 02-04-2026
BIG SHANTY SMOKEHOUSE
- 3393 CHEROKEE ST NW KENNESAW, GA 30144
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-21667C
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 02-04-2026
MAIN STREET EATS
- 2844 S MAIN ST KENNESAW, GA 30144-2749
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-000949
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 02-04-2026
BOJANGLES #1264
- 1183 FRANKLIN GTWY SE MARIETTA, GA 30067-8956
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002745
- Last Inspection Score: 86
- Last Inspection Date: 02-04-2026
WENDY’S #2636
- 185 S SERVICE RD AUSTELL, GA 30168-7719
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002333
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 02-04-2026
J. CHRISTOPHER’S RESTAURANT
- 1275 POWERS FERRY RD SE MARIETTA, GA 30067
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-5664
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 02-04-2026
SEDALIA PARK SCHOOL
- 2230 LOWER ROSWELL RD MARIETTA, GA 30068
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-384C
- Last Inspection Score: 90
- Last Inspection Date: 02-04-2026
PHO DAKAO KENNESAW
- 425 ERNEST BARRETT PKWY NW STE 1110 KENNESAW, GA 30144-4960
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003727
- Last Inspection Score: 84
- Last Inspection Date: 02-04-2026
CHINA DRAGON RESTAURANT
- 1000 WHITLOCK AVE NW STE 120 MARIETTA, GA 30064-5450
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003820
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 02-04-2026
SMOKEHOUSE Q
- 68 N MARIETTA PKWY NE SPC 118 MARIETTA, GA 30060-1509
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005360
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 02-04-2026
!!LUX BANQUET HALL
- 2727 CANTON RD STE 200-210 MARIETTA, GA 30066-7301
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006327
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 02-04-2026
SMOOTHIE KING #878
- 1271 JOHNSON FERRY RD MARIETTA, GA 30068-2723
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006335
- Last Inspection Score: 89
- Last Inspection Date: 02-04-2026
MIS RECUERDOS PALETERIA Y ANTOJITOS
- 4968 AUSTELL RD STE 148 AUSTELL, GA 30106-2070
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006741
- Last Inspection Score: 90
- Last Inspection Date: 02-04-2026
CAFE EATALY
- 68 N MARIETTA PKWY STE 100 MARIETTA, GA 30060-1509
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006745
- Last Inspection Score: 99
- Last Inspection Date: 02-04-2026
KALE ME CRAZY
- 3205 CUMBERLAND BLVD SE STE 101 ATLANTA, GA 30339-4366
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006867
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 02-04-2026
COBB BEHAVIORAL HEALTH CRISIS CENTER
- 1758 COUNTY SERVICES PKWY MARIETTA, GA 30008-4012
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007192
- Last Inspection Score: 95
- Last Inspection Date: 02-04-2026
CHINA CHEF
- 3305 ACWORTH OAKS DR NW STE 700 ACWORTH, GA 30101-1400
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-000055
- Last Inspection Score: 93
- Last Inspection Date: 02-03-2026
TAZIKIS MEDITERRANEAN CAFE
- 777 TOWNPARK LN NW STE 120 KENNESAW, GA 30144-5823
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002509
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 02-03-2026
OKINAWA RESTAURANT
- 3718 DALLAS HWY SW STE 5 & 6 MARIETTA, GA 30064-5904
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-000159
- Last Inspection Score: 81
- Last Inspection Date: 02-03-2026
LONGHORN STEAKHOUSE OF WEST COBB #5101
- 2636 DALLAS HWY SW MARIETTA, GA 30064-2542
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-4802
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 02-03-2026
MCDONALD’S #32523
- 4381 ACWORTH DALLAS RD NW ACWORTH, GA 30101-4308
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004400
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 02-03-2026
KAJUN SEAFOOD
- 3895 CHEROKEE ST NW STE 621 KENNESAW, GA 30144-6704
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004805
- Last Inspection Score: 93
- Last Inspection Date: 02-03-2026
ZAXBY’S
- 780 TOWNPARK LN NW KENNESAW, GA 30144-5579
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005181
- Last Inspection Score: 86
- Last Inspection Date: 02-03-2026
MARIETTA MELT YARD
- 800 WHITLOCK AVE NW STE 124 MARIETTA, GA 30064-4666
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005487
- Last Inspection Score: 98
- Last Inspection Date: 02-03-2026
DADDY’S INDIAN CUISINE
- 3485 ACWORTH DUE WEST RD NW STE 200 ACWORTH, GA 30101-2281
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006296
- Last Inspection Score: 87
- Last Inspection Date: 02-03-2026
APPLEBEE’S #88049
- 2728 SPRING RD SE SMYRNA, GA 30080
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007039
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 02-03-2026
CATERING CAJUN OF GEORGIA
- 2421 SHALLOWFORD RD STE 130 MARIETTA, GA 30066-2076
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-23197C
- Last Inspection Score: 95
- Last Inspection Date: 02-02-2026
NIGHT LIFE PIZZA
- 562 WYLIE RD SE STE 18 MARIETTA, GA 30067-7880
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-27355C
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 02-02-2026
HIDALGO’S MEXICAN RESTAURANT
- 3600 DALLAS HWY SW STE 400 MARIETTA, GA 30064-1684
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-7326
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 02-02-2026
ARBY’S #7207
- 2434 DALLAS HWY MARIETTA, GA 30064
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-4499
- Last Inspection Score: 90
- Last Inspection Date: 02-02-2026
WAFFLE HOUSE #1132
- 3441 ERNEST BARRETT PKWY NW MARIETTA, GA 30064-1800
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-4419
- Last Inspection Score: 87
- Last Inspection Date: 02-02-2026
BELLS FERRY ELEMENTARY SCHOOL
- 2600 BELLS FERRY RD MARIETTA, GA 30066
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-55
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 02-02-2026
BRICKMONT ACWORTH ASSISTED LIVING
- 3114 N COBB PKWY NW KENNESAW, GA 30152-1014
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003129
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 02-02-2026
PIZZA BY FUSCOS
- 4815 S MAIN ST STE B ACWORTH, GA 30101-5338
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003342
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 02-02-2026
SUBWAY #2569
- 822 CONCORD RD SE STE 105 SMYRNA, GA 30080
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003853
- Last Inspection Score: 87
- Last Inspection Date: 02-02-2026
MOON INDIAN CUISINE
- 2821 CHASTAIN MEADOWS PKWY STE 250 MARIETTA, GA 30066-3364
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004469
- Last Inspection Score: 87
- Last Inspection Date: 02-02-2026
YOGLI MOGLI – JOHNSON FERRY
- 1255 JOHNSON FERRY RD STE 35 MARIETTA, GA 30068-2728
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005192
- Last Inspection Score: 95
- Last Inspection Date: 02-02-2026
YOUR PIE SMYRNA
- 2440 ATLANTA RD SE STE 100 SMYRNA, GA 30080-2077
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005207
- Last Inspection Score: 87
- Last Inspection Date: 02-02-2026
PIZZA BY FUSCOS – BASE
- 4815 S MAIN ST STE B ACWORTH, GA 30101-5338
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006331
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 02-02-2026
COLDSTONE CREAMERY
- 1255 JOHNSON FERRY RD STE 320 MARIETTA, GA 30068
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006393
- Last Inspection Score: 81
- Last Inspection Date: 02-02-2026
PITA PIT
- 4100 JILES RD STE 104 KENNESAW, GA 30144
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006466
- Last Inspection Score: 88
- Last Inspection Date: 02-02-2026
PRUITT PLACE – EAST COBB
- 3039 SANDY PLAINS RD MARIETTA, GA 30066-4721
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006920
- Last Inspection Score: 86
- Last Inspection Date: 02-02-2026
EA TERIYAKI
- 400 ERNEST BARRETT PKWY NW STE 112 KENNESAW, GA 30144-4951
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007024
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 02-02-2026
FIREFLY TABLE
- 4417 S MAIN ST ACWORTH, GA 30101-5544
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007245
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 02-02-2026
CANTERFIELD OF KENNESAW
- 4381 BELLS FERRY RD NW KENNESAW, GA 30144-1303
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-001722
- Last Inspection Score: 79
- Last Inspection Date: 01-30-2026
DRAGON 168 CHINESE RESTAURANT
- 3721 NEW MACLAND RD STE 510 POWDER SPRINGS, GA 30127-1966
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-5462
- Last Inspection Score: 80
- Last Inspection Date: 01-30-2026
WINGOLICIOUS
- 401 RIVERSIDE PKWY STE 109 AUSTELL, GA 30168-7270
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003330
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 01-30-2026
CANTERFIELD OF KENNESAW – 1000
- 4381 BELLS FERRY RD NW BLDG 1000 KENNESAW, GA 30144-1309
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003618
- Last Inspection Score: 86
- Last Inspection Date: 01-30-2026
PISANO’S PIZZERIA & ITALIAN KITCHEN
- 2740 SUMMERS ST NW KENNESAW, GA 30144-3506
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003626
- Last Inspection Score: 97
- Last Inspection Date: 01-30-2026
MOMO SON RAMEN
- 68 N MARIETTA PKWY NE SPC 104 MARIETTA, GA 30060-1509
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003652
- Last Inspection Score: 97
- Last Inspection Date: 01-30-2026
LUCKY DRAGON
- 3750 AUSTELL RD SW MARIETTA, GA 30008-5862
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004058
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 01-30-2026
CHURCH’S CHICKEN
- 351 RIVERSIDE PKWY AUSTELL, GA 30168-7304
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004361
- Last Inspection Score: 98
- Last Inspection Date: 01-30-2026
!!WING IT WITH JOY
- 3330 COBB PKWY NW STE 126 ACWORTH, GA 30101-8788
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006385
- Last Inspection Score: 92
- Last Inspection Date: 01-30-2026
MANGIAMO RISTORANTE & PIZZERIA
- 3103 COBB PKWY NW STE 105 KENNESAW, GA 30152-1005
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006509
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 01-30-2026
Be the first to comment on "Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food services from January 30 to February 5"