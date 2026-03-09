Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food services from February 27 to March 5

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotels, and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health.

For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.

DUNKIN DONUTS #353213

  • 4661 WOODSTOCK RD ROSWELL, GA 30075-1640
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-001521
  • Last Inspection Score: 96
  • Last Inspection Date: 03-05-2026

DODGEN MIDDLE SCHOOL

  • 1725 BILL MURDOCK RD MARIETTA, GA 30062-5959
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-172C
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 03-05-2026

LEWIS ELEMENTARY SCHOOL

  • 4179 JIM OWENS RD KENNESAW, GA 30152
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-307
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 03-05-2026

PANDA GARDEN

  • 4400 BROWNSVILLE RD STE 201 POWDER SPRINGS, GA 30127-8903
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-003585
  • Last Inspection Score: 90
  • Last Inspection Date: 03-05-2026

TASTY BAKERY CAFE

  • 840 ERNEST BARRETT PKWY NW STE 356 KENNESAW, GA 30144-4975
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004271
  • Last Inspection Score: 87
  • Last Inspection Date: 03-05-2026

JERSEY MIKE’S SUBS

  • 1050 E PIEDMONT RD STE 124 MARIETTA, GA 30062-4744
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005019
  • Last Inspection Score: 87
  • Last Inspection Date: 03-05-2026

CHUCK E CHEESE #117

  • 824 ERNEST BARRETT PKWY NW KENNESAW, GA 30144-6821
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005735
  • Last Inspection Score: 94
  • Last Inspection Date: 03-05-2026

WHATABURGER

  • 2955 COBB PKWY STE 910 ATLANTA, GA 30339
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006083
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 03-05-2026

WHATABURGER

  • 840 ERNEST W BARRETT PKWY NW STE 50 KENNESAW, GA 30144-4998
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006084
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 03-05-2026

AVINYA INDIAN CUISINE

  • 4290 BELLS FERRY RD NW STE 122 KENNESAW, GA 30144-1300
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006285
  • Last Inspection Score: 80
  • Last Inspection Date: 03-05-2026

MEXICAN WING CITY

  • 1750 BELLS FERRY RD STE E MARIETTA, GA 30066-6119
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006617
  • Last Inspection Score: 99
  • Last Inspection Date: 03-05-2026

!!CHICK-FIL-A #1169 MACLAND CROSSING

  • 2005 MACLAND CROSSING CIR SW MARIETTA, GA 30008-8825
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006816
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 03-05-2026

VANILLA CAFE & GELATO

  • 134 S PARK SQ NE MARIETTA, GA 30060-1913
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006893
  • Last Inspection Score: 98
  • Last Inspection Date: 03-05-2026

FIREHOUSE SUBS

  • 2970 COBB PKWY SE ATLANTA, GA 30339-3116
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006956
  • Last Inspection Score: 95
  • Last Inspection Date: 03-05-2026

!!HYATT HOUSE ATLANTA/COBB GALLERIA-FOOD

  • 3595 CUMBERLAND BLVD SE ATLANTA, GA 30339-6082
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007382
  • Last Inspection Score: 96
  • Last Inspection Date: 03-05-2026

OTTER’S CHICKEN

  • 3625 DALLAS HWY SW STE 690 MARIETTA, GA 30064-5906
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-25732C
  • Last Inspection Score: 89
  • Last Inspection Date: 03-04-2026

CAPOZZI’S

  • 2960 SHALLOWFORD RD STE 101 MARIETTA, GA 30066
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-10427C
  • Last Inspection Score: 99
  • Last Inspection Date: 03-04-2026

ATLANTA COUNTRY CLUB – FOOD

  • 500 ATLANTA COUNTRY CLUB DR MARIETTA, GA 30067
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: .1-7604
  • Last Inspection Score: 78
  • Last Inspection Date: 03-04-2026

WELLSTAR KENNESTONE HOSPITAL CAFETERIA

  • 677 CHURCH ST NE MARIETTA, GA 30060-1101
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-279C
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 03-04-2026

CLARKDALE ELEMENTARY SCHOOL

  • 4725 EWING RD AUSTELL, GA 30106
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-000291
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 03-04-2026

BRYANT ELEMENTARY SCHOOL

  • 6800 FACTORY SHOALS RD MABLETON, GA 30126
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: .1-2924
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 03-04-2026

GOLDEN KRUST

  • 3999 AUSTELL RD STE 1005 AUSTELL, GA 30106
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-003417
  • Last Inspection Score: 92
  • Last Inspection Date: 03-04-2026

CLAY – HARMONY LELAND ELEMENTARY SCHOOL

  • 6326 FACTORY SHOALS RD SW MABLETON, GA 30126-5114
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-003770
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 03-04-2026

JERSEY MIKE’S

  • 2014 POWERS FERRY RD SE STE 300 ATLANTA, GA 30339-5042
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-003774
  • Last Inspection Score: 89
  • Last Inspection Date: 03-04-2026

EL SERRANITO

  • 2520 SHALLOWFORD RD STE 100 A MARIETTA, GA 30066-3052
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005087
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 03-04-2026

CHICAGO’S RESTAURANT

  • 4401 SHALLOWFORD RD ROSWELL, GA 30075-3175
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005663
  • Last Inspection Score: 69
  • Last Inspection Date: 03-04-2026

HIBACHI EXPRESS

  • 2596 S COBB DR SE SMYRNA, GA 30080-1875
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-002307
  • Last Inspection Score: 85
  • Last Inspection Date: 03-03-2026

IRON AGE

  • 840 ERNEST BARRETT PKWY NW STE 540 KENNESAW, GA 30144-4829
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-002469
  • Last Inspection Score: 96
  • Last Inspection Date: 03-03-2026

ATLANTA UNITED FOOTBALL CLUB TRAINING GROUND

  • 861 FRANKLIN GTWY SE MARIETTA, GA 30067-7916
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-002505
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 03-03-2026

HOLBROOK ACWORTH – FOOD

  • 4491 S MAIN ST ACWORTH, GA 30101-5564
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-002435
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 03-03-2026

MT. BETHEL CHURCH SCHOOL

  • 4385 LOWER ROSWELL RD MARIETTA, GA 30068
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: .1-2968
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 03-03-2026

ARBY’S #5777

  • 4288 BELLS FERRY RD KENNESAW, GA 30144
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: .1-3023
  • Last Inspection Score: 99
  • Last Inspection Date: 03-03-2026

EASTSIDE BAPTIST CHURCH SCHOOL

  • 2450 LOWER ROSWELL RD MARIETTA, GA 30068-3634
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-195C
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 03-03-2026

WILLY’S MEXICANA GRILL #14

  • 840 ERNEST BARRETT PKWY NW STE 142 KENNESAW, GA 30144-6817
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-12953
  • Last Inspection Score: 90
  • Last Inspection Date: 03-03-2026

DICKERSON MIDDLE SCHOOL

  • 855 WOODLAWN RD MARIETTA, GA 30068
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-170C
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 03-03-2026

TRITT ELEMENTARY SCHOOL

  • 4435 POST OAK TRITT RD MARIETTA, GA 30062
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-446C
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 03-03-2026

COACH GEO. E. FORD COMMUNITY CENTER RECEPTION HALL

  • 4181 ATLANTA ST POWDER SPRINGS, GA 30127
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: .1-8396
  • Last Inspection Score: 96
  • Last Inspection Date: 03-03-2026

REVEILLE CAFE

  • 2500 DALLAS HWY SW STE 600 MARIETTA, GA 30064-2568
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-003359
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 03-03-2026

MAMBO ITALIANO

  • 2022 POWERS FERRY RD SE STE 240 ATLANTA, GA 30339-7211
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-003593
  • Last Inspection Score: 67
  • Last Inspection Date: 03-03-2026

CHIPOTLE MEXICAN GRILL

  • 54 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062-3623
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005078
  • Last Inspection Score: 87
  • Last Inspection Date: 03-03-2026

MR COW

  • 1000 CUMBERLAND MALL DR SE STE 1320 ATLANTA, GA 30339-5121
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005570
  • Last Inspection Score: 83
  • Last Inspection Date: 03-03-2026

KALE ME CRAZY – EAST COBB

  • 4475 ROSWELL RD STE 1620 MARIETTA, GA 30062-8146
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005631
  • Last Inspection Score: 91
  • Last Inspection Date: 03-03-2026

BURGER KING

  • 2860 CUMBERLAND MALL STE 1330 ATLANTA, GA 30339-6430
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006151
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 03-03-2026

CARIBBEAN VIBE

  • 4843 N MAIN ST ACWORTH, GA 30101-5344
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006831
  • Last Inspection Score: 97
  • Last Inspection Date: 03-03-2026

!!ATAMI REVOLVING SUSHI BAR

  • 3999 AUSTEL RD STE 711 AUSTELL, GA 30106-1158
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007031
  • Last Inspection Score: 99
  • Last Inspection Date: 03-03-2026

!!DEEP ROOTS

  • 107 CHURCH ST NE MARIETTA, GA 30060-1639
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007274
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 03-03-2026

!!HOME DEPOT CAFE @ PACES SUMMIT

  • 2410 PACES FERRY RD SE ATLANTA, GA 30339-1817
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007277
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 03-03-2026

!!RIO STEAKHOUSE AND BAKERY

  • 1275 POWER FERRY RD STE 230 MARIETTA, GA 30067-9433
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007421
  • Last Inspection Score: 96
  • Last Inspection Date: 03-03-2026

TACO BELL #32646

  • 2943 CANTON RD MARIETTA, GA 30066-3874
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-002750
  • Last Inspection Score: 99
  • Last Inspection Date: 03-02-2026

EGGS UP GRILL

  • 4401 SHALLOWFORD RD STE 126 ROSWELL, GA 30075-3175
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-002483
  • Last Inspection Score: 84
  • Last Inspection Date: 03-02-2026

BURGER KING #4004

  • 650 S MARIETTA PKWY SE MARIETTA, GA 30060-2720
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-000849
  • Last Inspection Score: 97
  • Last Inspection Date: 03-02-2026

MELLOW MUSHROOM PIZZA

  • 2421 SHALLOWFORD RD MARIETTA, GA 30066-2076
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: .1-3011
  • Last Inspection Score: 99
  • Last Inspection Date: 03-02-2026

TED’S MONTANA GRILL #14

  • 3625 DALLAS HWY SW STE 700 MARIETTA, GA 30064-5906
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-11216
  • Last Inspection Score: 91
  • Last Inspection Date: 03-02-2026

ARBOR TERRACE ACWORTH

  • 4461 S MAIN ST ACWORTH, GA 30101-5555
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-002857
  • Last Inspection Score: 99
  • Last Inspection Date: 03-02-2026

PARK STREET ELEMENTARY SCHOOL

  • 105 PARK ST SE MARIETTA, GA 30060-2324
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004012
  • Last Inspection Score: 99
  • Last Inspection Date: 03-02-2026

STARBUCKS 63850 @ GALLERIA PARK

  • 200 GALLERIA PKWY SE STE 240 ATLANTA, GA 30339-5918
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004557
  • Last Inspection Score: 91
  • Last Inspection Date: 03-02-2026

TACO T

  • 1065 WINDY HILL RD SE SMYRNA, GA 30080-2005
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004658
  • Last Inspection Score: 91
  • Last Inspection Date: 03-02-2026

ROSE & CROWN

  • 1935 POWERS FERRY RD SE ATLANTA, GA 30339-5613
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004730
  • Last Inspection Score: 76
  • Last Inspection Date: 03-02-2026

COZY COOP

  • 2500 BARRETT CREEK BLVD MARIETTA, GA 30066-8609
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005438
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 03-02-2026

CUBAN DINER

  • 1484 ROSWELL RD MARIETTA, GA 30062-3670
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006251
  • Last Inspection Score: 96
  • Last Inspection Date: 03-02-2026

KALE ME CRAZY WEST COBB

  • 3600 DALLAS HWY SW STE 450 MARIETTA, GA 30064-1676
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006742
  • Last Inspection Score: 89
  • Last Inspection Date: 03-02-2026

L & L HAWAIIAN BBQ

  • 2762 ATLANTA RD SE STE 300 SMYRNA, GA 30080-3658
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006786
  • Last Inspection Score: 92
  • Last Inspection Date: 03-02-2026

PLAYA BOWLS

  • 1205 JOHNSON FERRY RD STE 124 MARIETTA, GA 30068-2766
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007053
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 03-02-2026

AUNTIE ANNE’S

  • 2860 CUMBERLAND MALL KIOSK 5530, STORAGE STR41 ATLANTA, GA 30339
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-002696
  • Last Inspection Score: 91
  • Last Inspection Date: 02-27-2026

SUBWAY #22432

  • 1295 POWERS FERRY RD SE STE B MARIETTA, GA 30066
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-19854
  • Last Inspection Score: 90
  • Last Inspection Date: 02-27-2026

MARTIN’S RESTAURANT – MABLETON LOCATION

  • 6240 MABLETON PKWY SW MABLETON, GA 30126-5228
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-1275C
  • Last Inspection Score: 90
  • Last Inspection Date: 02-27-2026

WAFFLE HOUSE #1496

  • 3255 FLORENCE RD POWDER SPRINGS, GA 30127
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: .1-5661
  • Last Inspection Score: 91
  • Last Inspection Date: 02-27-2026

CAFE COMMA

  • 3621 VININGS SLOPE SE STE 4150 ATLANTA, GA 30339-4190
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004304
  • Last Inspection Score: 94
  • Last Inspection Date: 02-27-2026

TASTY CHINA

  • 1808 POWERS FERRY RD SE MARIETTA, GA 30067
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004841
  • Last Inspection Score: 85
  • Last Inspection Date: 02-27-2026

DUMPLING GARDEN

  • 2731 SANDY PLAINS RD MARIETTA, GA 30066-4344
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006829
  • Last Inspection Score: 89
  • Last Inspection Date: 02-27-2026

DONA FLOR TAQUERIA Y POPUSERIA

  • 6981 MABLETON PKWY SE STE 109 MABLETON, GA 30126-4618
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006835
  • Last Inspection Score: 90
  • Last Inspection Date: 02-27-2026

!!COBB GALLERIA – MARIETTA COLISEUM & EXHIBIT HALL AUTHORITY

  • 2 GALLERIA PKWY SE ATLANTA, GA 30339-5938
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007165
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 02-27-2026

!!PHYILLS BRUNCH

  • 732 CHEROKEE ST MARIETTA, GA 30060-8962
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007336
  • Last Inspection Score: 93
  • Last Inspection Date: 02-27-2026

!!CENACLE BISTRO EXPRESS

  • 3100 CUMBERLAND BLVD STE 180 ATLANTA, GA 30339-8135
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007357
  • Last Inspection Score: 99
  • Last Inspection Date: 02-27-2026

