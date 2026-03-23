Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food services from March 13 to March 19

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotels, and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health.
For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.
THAI CAFE
- 2860 CUMBERLAND MALL SE STE 1314 ATLANTA, GA 30339-6373
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002537
- Last Inspection Score: 72
- Last Inspection Date: 03-19-2026
WAFFLE HOUSE #2156
- 2720 SANDY PLAINS RD MARIETTA, GA 30066-4345
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-001761
- Last Inspection Score: 95
- Last Inspection Date: 03-19-2026
FIREHOUSE SUBS
- 3348 COBB PKWY NW STE 120 ACWORTH, GA 30101-8353
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-25253
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 03-19-2026
AUSTELL WINGS & MORE
- 3687 AUSTELL RD SW MARIETTA, GA 30008-5763
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-14392C
- Last Inspection Score: 85
- Last Inspection Date: 03-19-2026
BLUE MOON PIZZA
- 4600 WEST VILLAGE PL SE STE 4003 SMYRNA, GA 30080-9213
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-19651
- Last Inspection Score: 81
- Last Inspection Date: 03-19-2026
WAFFLE HOUSE #1149
- 3275 COBB PKWY ACWORTH, GA 30101
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-4553
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 03-19-2026
WING CAFE & TAP HOUSE
- 2145 ROSWELL RD STE 170 MARIETTA, GA 30062-0818
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-3957
- Last Inspection Score: 97
- Last Inspection Date: 03-19-2026
WHEELER HIGH SCHOOL
- 375 HOLT RD MARIETTA, GA 30068
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-000295
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 03-19-2026
COMPTON ELEMENTARY SCHOOL
- 3450 NEW MACLAND RD POWDER SPRINGS, GA 30127
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-1473C
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 03-19-2026
DRAGON 168 CHINESE RESTAURANT
- 1750 POWDER SPRINGS RD SW STE 240 MARIETTA, GA 30064-4848
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002923
- Last Inspection Score: 89
- Last Inspection Date: 03-19-2026
CHICKEN SALAD CHICK
- 2810 PACES FERRY RD STE 310 ATLANTA, GA 30339-3715
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003836
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 03-19-2026
CHIPOTLE #3595
- 2810 PACES FERRY RD SE STE 102 ATLANTA, GA 30339-5700
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004438
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 03-19-2026
STEAK N SHAKE
- 2736 COBB PKWY SE SMYRNA, GA 30080-3015
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004678
- Last Inspection Score: 90
- Last Inspection Date: 03-19-2026
MCDONALD’S
- 3677 MARATHON CIR AUSTELL, GA 30106-6853
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004863
- Last Inspection Score: 99
- Last Inspection Date: 03-19-2026
RACHEL’S SOUTHERN CUISINE CATERING
- 3875 POWDER SPRINGS RD STE D POWDER SPRINGS, GA 30127-2760
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006094
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 03-19-2026
WHITCHER ST CAFE
- 55 WHITCHER ST NE STE 100 MARIETTA, GA 30060-1156
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006619
- Last Inspection Score: 88
- Last Inspection Date: 03-19-2026
PEI WEI EXPRESS CUMBERLAND MALL
- 1000 CUMBERLAND MALL DR STE 1380 ATLANTA, GA 30339-3137
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006749
- Last Inspection Score: 90
- Last Inspection Date: 03-19-2026
MCDONALDS
- 1195 POWDER SPRINGS RD SW MARIETTA, GA 30064-5286
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006755
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 03-19-2026
ZAXBY’S – CHURCH STREET
- 1347 CHURCH STREET EXT NE MARIETTA, GA 30060-7913
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006927
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 03-19-2026
KAYS CUISINES
- 690 S GORDON RD SW STE 5 MABLETON, GA 30126-5199
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007285
- Last Inspection Score: 98
- Last Inspection Date: 03-19-2026
!!GRAZE CRAZE CUMBERLAND
- 3599 ATLANTA RD STE 7 SMYRNA, GA 30080-5988
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007315
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 03-19-2026
!!PELICAN’S SNOBALLS
- 3600 CANTON RD MARIETTA, GA 30066-2619
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007429
- Last Inspection Score: 98
- Last Inspection Date: 03-19-2026
PEACE LOVE & PIZZA #5
- 1050 E PIEDMONT RD STE 154 MARIETTA, GA 30062-4744
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-001362
- Last Inspection Score: 98
- Last Inspection Date: 03-18-2026
A PORTRAIT ON A PLATE CATERING
- 1588 VETERANS MEMORIAL HWY SW STE 206 AUSTELL, GA 30168-7905
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-001301
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 03-18-2026
STILL ELEMENTARY SCHOOL
- 870 CASTEEL RD POWDER SPRINGS, GA 30127
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-1498C
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 03-18-2026
SMITHA MIDDLE SCHOOL
- 2025 POWDER SPRINGS RD MARIETTA, GA 30064
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-3416
- Last Inspection Score: 99
- Last Inspection Date: 03-18-2026
MI MEXICO MEXICAN RESTAURANT
- 4150 MACLAND RD STE 250 POWDER SPRINGS, GA 30127
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004084
- Last Inspection Score: 90
- Last Inspection Date: 03-18-2026
BELLAS KITCHEN & BAR AT THE MAYAN
- 585 FRANKLIN GTWY SE STE 11B MARIETTA, GA 30067-7700
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004488
- Last Inspection Score: 99
- Last Inspection Date: 03-18-2026
CHICKEN SALAD CHICK
- 3805 DALLAS HWY SW STE 816 MARIETTA, GA 30064-1620
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004800
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 03-18-2026
FIVE GUYS BURGERS AND FRIES
- 1125 ERNEST BARRETT PKWY NW STE 202 KENNESAW, GA 30144-4535
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004875
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 03-18-2026
MOONS WINGS & HIBACHI
- 3012 CANTON RD MARIETTA, GA 30066-3884
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004911
- Last Inspection Score: 82
- Last Inspection Date: 03-18-2026
STARBUCKS
- 2860 CUMBERLAND MALL SE SPC 19 ATLANTA, GA 30339-5120
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005046
- Last Inspection Score: 90
- Last Inspection Date: 03-18-2026
MAPLE STREET BISCUIT COMPANY
- 1131 ERNEST BARRETT PKWY NW STE 100 KENNESAW, GA 30144-4535
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005131
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 03-18-2026
GW GYRO & WINGS
- 2860 CUMBERLAND MALL SE STE 1328 ATLANTA, GA 30339-6430
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006265
- Last Inspection Score: 83
- Last Inspection Date: 03-18-2026
ALOHA SHAVED ICE – BASE
- 1592 ATLANTA RD STE 130-8 MARIETTA, GA 30066-4227
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006623
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 03-18-2026
ALOHA SHAVED ICE – MOBILE
- 1592 ATLANTA RD STE 130-8 MARIETTA, GA 30066-4227
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006624
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 03-18-2026
SBARRO
- 2860 CUMBERLAND MALL SE STE 1326 ATLANTA, GA 30339-6430
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006668
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 03-18-2026
HUNGRY AF
- 1131 ERNEST W BARRETT PKWY NW STE 108 KENNESAW, GA 30144-4535
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007034
- Last Inspection Score: 98
- Last Inspection Date: 03-18-2026
HARTMANN CENTER, THE
- 729 LAWRENCE ST NE MARIETTA, GA 30060-2143
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007131
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 03-18-2026
!!WEST PARK SOCIAL
- 29 W PARK SQ NE MARIETTA, GA 30060-1923
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007259
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 03-18-2026
!!CAFE AT PHARR
- 4300 PACES FERRY RD SE STE 244 ATLANTA, GA 30339-5703
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007409
- Last Inspection Score: 95
- Last Inspection Date: 03-18-2026
STOCKYARD BURGER’S & BONES
- 2850 PACES FERRY RD STE 300 ATLANTA, GA 30339
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002405
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 03-17-2026
BOJANGLES #791
- 681 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062-2405
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-16155C
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 03-17-2026
CHICK-FIL-A AT BROOKSTONE
- 1790 MARS HILL RD NW ACWORTH, GA 30101-8091
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-20711C
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 03-17-2026
ATLANTA COUNTRY CLUB – FOOD
- 500 ATLANTA COUNTRY CLUB DR MARIETTA, GA 30067
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-7604
- Last Inspection Score: 88
- Last Inspection Date: 03-17-2026
SAWYER ROAD ELEMENTARY SCHOOL
- 840 SAWYER RD MARIETTA, GA 30062-2263
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-17137
- Last Inspection Score: 97
- Last Inspection Date: 03-17-2026
PITA MEDITERRANEAN STREET FOOD
- 68 N MARIETTA PKWY NE SPC 108 MARIETTA, GA 30060-1509
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004407
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 03-17-2026
CAPTAIN D’S MARIETTA
- 725 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062-2405
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005562
- Last Inspection Score: 95
- Last Inspection Date: 03-17-2026
MCDONALDS
- 1855 MARS HILL RD NW ACWORTH, GA 30101-4518
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006773
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 03-17-2026
ROXY’S
- 68 N MARIETTA PKWY NW STE 105 MARIETTA, GA 30060-1509
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007275
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 03-17-2026
POKEWORKS
- 2980 COBB PKWY SE STE 172 ATLANTA, GA 30339-3158
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004342
- Last Inspection Score: 87
- Last Inspection Date: 03-16-2026
E KE PIZZA
- 2810 PACES FERRY RD SE STE 114 & 120 ATLANTA, GA 30339-5700
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005028
- Last Inspection Score: 87
- Last Inspection Date: 03-16-2026
COURTYARD BY MARRIOTT
- 540 GREERS CHAPEL DR NW KENNESAW, GA 30144
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006142
- Last Inspection Score: 89
- Last Inspection Date: 03-16-2026
CORN HOUSE, THE
- 2060 LOWER ROSWELL RD STE 150 MARIETTA, GA 30068-3388
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006300
- Last Inspection Score: 99
- Last Inspection Date: 03-16-2026
SPRING 2ND BRANCH
- 113 CHURCH ST NE MARIETTA, GA 30060-1639
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006573
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 03-16-2026
CASA GRANDE
- 475 FRANKLIN GTWY MARIETTA, GA 30067-7705
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007101
- Last Inspection Score: 90
- Last Inspection Date: 03-16-2026
TACO LA VILLA
- 3545 CANTON RD STE 102 MARIETTA, GA 30066-7617
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007328
- Last Inspection Score: 77
- Last Inspection Date: 03-16-2026
DUNKIN DONUTS / BASKIN ROBBINS
- 2765 SANDY PLAINS RD MARIETTA, GA 30066-4344
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-19872C
- Last Inspection Score: 95
- Last Inspection Date: 03-13-2026
CHINA WOK
- 1200 ERNEST BARRETT PKWY STE 9-A KENNESAW, GA 30144
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-13063C
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 03-13-2026
JD’S BAR-B-QUE
- 4424 N MAIN ST ACWORTH, GA 30101
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-000035
- Last Inspection Score: 95
- Last Inspection Date: 03-13-2026
COLDSTONE CREAMERY #20730
- 2850 PACES FERRY RD SE STE 420 ATLANTA, GA 30339-5725
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003213
- Last Inspection Score: 93
- Last Inspection Date: 03-13-2026
MAMBO ITALIANO
- 2022 POWERS FERRY RD SE STE 240 ATLANTA, GA 30339-7211
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003593
- Last Inspection Score: 87
- Last Inspection Date: 03-13-2026
WENDY’S OF MARS HILL
- 45 MARS HILL RD POWDER SPRINGS, GA 30127-4306
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004389
- Last Inspection Score: 77
- Last Inspection Date: 03-13-2026
PLANTBAED CAFE
- 4338 PACES FERRY RD STE 108 ATLANTA, GA 30339-6242
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006512
- Last Inspection Score: 95
- Last Inspection Date: 03-13-2026
!!SMITTYS LOCKDOWN BBQ
- 2900 CANTON RD MARIETTA, GA 30066-3879
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007431
- Last Inspection Score: 90
- Last Inspection Date: 03-13-2026
