Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food services from May 15 to May 21

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotels, and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health.
For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.
LITTLE CAESARS PIZZA
- 1600 KENNESAW DUE WEST RD NW STE 202 KENNESAW, GA 30144-4303
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-22591
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 05-21-2026
SIX FLAGS OVER GEORGIA – BOOMTOWN SNACKS
- 275 RIVERSIDE PKWY SW AUSTELL, GA 30168-7877
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-1521C
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 05-21-2026
SIX FLAGS OVER GEORGIA – HICKORY CHIP
- 275 RIVERSIDE PKWY SW AUSTELL, GA 30168-7877
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-19832
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 05-21-2026
TACO BELL #4431
- 1180 POWDER SPRINGS ST MARIETTA, GA 30064-5287
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-4847
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 05-21-2026
GOURMET CAFE
- 1166 FRANKLIN GTWY SE STE 10 MARIETTA, GA 30067-8941
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002084
- Last Inspection Score: 83
- Last Inspection Date: 05-21-2026
SIX FLAGS OVER GEORGIA – HURRICANE HARBOR TIDAL WAVE CAFE
- 275 RIVERSIDE PKWY SW AUSTELL, GA 30168-7877
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-001551
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 05-21-2026
KFC
- 1130 POWDER SPRINGS ST MARIETTA, GA 30064-5287
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-16665
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 05-21-2026
LA MICHOACANA
- 975 S MARIETTA PKWY SE MARIETTA, GA 30060-2821
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003592
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 05-21-2026
SIX FLAGS OVER GEORGIA – STRUTTER WINGS
- 275 RIVERSIDE PKWY SW AUSTELL, GA 30168-7877
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003897
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 05-21-2026
TEA STATION
- 1200 ERNEST W BARRETT PKWY NW STE 132 KENNESAW, GA 30144-4513
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005159
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 05-21-2026
SUBWAY
- 85 POWDER SPRINGS ST MARIETTA, GA 30064-3221
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005495
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 05-21-2026
SIX FLAGS OVER GEORGIA – PARADISE SNACKS
- 275 RIVERSIDE PKWY SW AUSTELL, GA 30168-7877
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005722
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 05-21-2026
JINYA RAMEN BAR
- 440 ERNEST BARRETT PKWY STE 40 KENNESAW, GA 30144-4918
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006243
- Last Inspection Score: 71
- Last Inspection Date: 05-21-2026
KENNESAW VILLAGE
- 2800 JILES RD KENNESAW, GA 30144-7338
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006527
- Last Inspection Score: 90
- Last Inspection Date: 05-21-2026
KFC #G135093
- 1970 COBB PKWY NW KENNESAW, GA 30152-4509
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-000238
- Last Inspection Score: 82
- Last Inspection Date: 05-20-2026
WAFFLE HOUSE #494
- 920 COBB PKWY S MARIETTA, GA 30060-6528
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-534C
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 05-20-2026
PAPI’S CUBAN & CARIBBEAN GRILL
- 745 CHASTAIN RD NW STE 5000 KENNESAW, GA 30144-3000
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-20769
- Last Inspection Score: 89
- Last Inspection Date: 05-20-2026
MANGO TREE
- 3900 LEGACY PARK BLVD NW STE D200 KENNESAW, GA 30144-7419
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003407
- Last Inspection Score: 94
- Last Inspection Date: 05-20-2026
PIRATE’S BOIL THE
- 2451 COBB PKWY SE SMYRNA, GA 30080-3011
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003703
- Last Inspection Score: 80
- Last Inspection Date: 05-20-2026
SUZIE’S WING AND DELI
- 2774 COBB PKWY NW STE 108 KENNESAW, GA 30152-3469
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005206
- Last Inspection Score: 83
- Last Inspection Date: 05-20-2026
SUBWAY (INSIDE WALMART)
- 2795 CHASTAIN MEADOWS PKWY MARIETTA, GA 30066-3361
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005641
- Last Inspection Score: 85
- Last Inspection Date: 05-20-2026
ANTOJOLANDIA
- 2851 COBB PKWY NW STE 210 KENNESAW, GA 30152-2717
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006579
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 05-20-2026
BUZZIN’ BURGER
- 440 ERNEST BARRETT PKWY NW STE 16 KENNESAW, GA 30144-4981
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006781
- Last Inspection Score: 84
- Last Inspection Date: 05-20-2026
CINNABON SWIRL
- 1925 COBB PKWY STE 120 KENNESAW, GA 30152-4608
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006848
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 05-20-2026
SUBWAY
- 1025 VETERANS MEMORIAL HWY STE 520 MABLETON, GA 30126-7710
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007386
- Last Inspection Score: 72
- Last Inspection Date: 05-20-2026
!!SUBWAY
- 4875 FLOYD RD STE 301 MABLETON, GA 30126-1379
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007388
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 05-20-2026
!!AVERY’S ITALIAN ICE – BASE
- 1592 ATLANTA RD STE 130-6 MARIETTA, GA 30060-4227
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007438
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 05-20-2026
!!AVERY’S ITALIAN ICE – MOBILE
- 1592 ATLANTA RD STE 130-6 MARIETTA, GA 30060-4227
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007439
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 05-20-2026
!!SONESTA ES SUITES ATLANTA KENNESAW TOWN CENTER- FOOD
- 3443 BUSBEE DR NW KENNESAW, GA 30144-5595
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007516
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 05-20-2026
JERUSALEM BAKERY AND GRILL
- 1175 FRANKLIN GTWY MARIETTA, GA 30067
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002393
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 05-19-2026
BAY BREEZE SEAFOOD
- 1440 VETERANS MEMORIAL HWY SW MABLETON, GA 30126-3166
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-8762C
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 05-19-2026
WELLSTAR WINDY HILL HOSPITAL – FOOD
- 2540 WINDY HILL RD SE MARIETTA, GA 30067-8605
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-1230C
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 05-19-2026
BRUSTER’S REAL ICE CREAM – TOWN CENTER
- 2960 GEORGE BUSBEE PKWY NW KENNESAW, GA 30144-6811
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003255
- Last Inspection Score: 92
- Last Inspection Date: 05-19-2026
RICO! FRESH HEALTHY GRILL
- 745 CHASTAIN RD NW STE 2020 KENNESAW, GA 30144-3003
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003744
- Last Inspection Score: 84
- Last Inspection Date: 05-19-2026
GUS’S WORLD FAMOUS FRIED CHICKEN
- 2825 S MAIN ST NW STE 100A KENNESAW, GA 30144-2703
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004399
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 05-19-2026
EL BORREGO DE ORO
- 724 ROSWELL ST SE MARIETTA, GA 30060-2135
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004608
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 05-19-2026
COBB HORIZON HIGH SCHOOL
- 1765 THE EXCHANGE SE ATLANTA, GA 30339-2025
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004768
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 05-19-2026
BULLGOGI KOREAN & POKE
- 68 N MARIETTA PKWY NE SPC 112 MARIETTA, GA 30060-1509
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005154
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 05-19-2026
CAFE BOURBON ST.
- 68 N MARIETTA PKWY NE SPC 109 MARIETTA, GA 30060-1509
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005429
- Last Inspection Score: 98
- Last Inspection Date: 05-19-2026
TUBTIM SIAM THAI CUISINE
- 2359 WINDY HILL RD SE STE 340 MARIETTA, GA 30067-8660
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005486
- Last Inspection Score: 85
- Last Inspection Date: 05-19-2026
EURO ATL
- 1265 POWERS FERRY RD SE MARIETTA, GA 30067-5407
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005499
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 05-19-2026
JOHNNY’S NY STYLE PIZZA
- 3940 CHEROKEE ST NW STE 140 KENNESAW, GA 30144-6410
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005535
- Last Inspection Score: 90
- Last Inspection Date: 05-19-2026
KOKEE TEA
- 400 ERNEST W BARRETT PKWY STE 173A KENNESAW, GA 30144-4953
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006510
- Last Inspection Score: 89
- Last Inspection Date: 05-19-2026
FROZOS
- 400 ERNEST W BARRETT PKWY NW STE 136 KENNESAW, GA 30144-4951
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006651
- Last Inspection Score: 89
- Last Inspection Date: 05-19-2026
BONFIRE BRAZIL STEAKHOUSE
- 3940 CHEROKEE ST NW STE 601 KENNESAW, GA 30144-6420
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007040
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 05-19-2026
FRIED RICE MASTER
- 68 N MARIETTA PKWY NW STE 113 MARIETTA, GA 30060-1509
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007097
- Last Inspection Score: 87
- Last Inspection Date: 05-19-2026
TIMELESS KITCHEN & COCKTAILS
- 2769 DELK RD SE MARIETTA, GA 30067-6204
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007122
- Last Inspection Score: 92
- Last Inspection Date: 05-19-2026
!!EL BORREGA DE ORO-BASE
- 724 ROSWELL ST MARIETTA, GA 30060-2135
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007207
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 05-19-2026
!!BORREGO MOVIL
- 724 ROSWELL ST NE MARIETTA, GA 30060-2135
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007208
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 05-19-2026
CHARLEYS PHILLY STEAKS
- 400 ERNEST W BARRETT PKWY NW STE 125A KENNESAW, GA 30144-4951
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007255
- Last Inspection Score: 81
- Last Inspection Date: 05-19-2026
!!KENNESAW NUTRITION
- 4200 WADE GREEN RD NW STE 208 KENNESAW, GA 30144-1808
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007455
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 05-19-2026
CAMPUS FALAFEL CAFE
- 950 COBB PKWY S STE 100 MARIETTA, GA 30060-6578
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-4810
- Last Inspection Score: 90
- Last Inspection Date: 05-18-2026
MOXIE BURGER
- 255 VILLAGE PKWY NE STE 110 MARIETTA, GA 30067-4162
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-000225
- Last Inspection Score: 88
- Last Inspection Date: 05-18-2026
GOLDEN CORRAL
- 700 ERNEST BARRETT PKWY NW KENNESAW, GA 30144-4923
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-14033
- Last Inspection Score: 80
- Last Inspection Date: 05-18-2026
DAVE & BUSTER’S #5200004
- 2215 D & B DR SE MARIETTA, GA 30067-8756
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-3157
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 05-18-2026
TACO LOCO
- 601 POWDER SPRINGS ST MARIETTA, GA 30064-3629
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005715
- Last Inspection Score: 97
- Last Inspection Date: 05-18-2026
PARIS BAGUETTE
- 425 ERNEST BARRETT PKWY NW STE 4020 KENNESAW, GA 30144-4960
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006736
- Last Inspection Score: 85
- Last Inspection Date: 05-18-2026
HUNGRY AF
- 280 COBB PKWY S STE 40 MARIETTA, GA 30060-6530
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007197
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 05-18-2026
WING CITY
- 2467 WINDY HILL RD SE MARIETTA, GA 30067-8604
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-000084
- Last Inspection Score: 85
- Last Inspection Date: 05-15-2026
ARGYLE ELEMENTARY SCHOOL
- 2420 SPRING RD SMYRNA, GA 30080
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-1465C
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 05-15-2026
CAMPBELL MIDDLE SCHOOL
- 3295 ATLANTA RD SMYRNA, GA 30080
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-4778
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 05-15-2026
SMOOTHIE KING #1456
- 280 COBB PKWY S STE C MARIETTA, GA 30060-6501
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003518
- Last Inspection Score: 87
- Last Inspection Date: 05-15-2026
TOWNEPLACE SUITES KENNESAW – FOOD
- 1074 COBB PLACE BLVD NW KENNESAW, GA 30144-3671
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003899
- Last Inspection Score: 97
- Last Inspection Date: 05-15-2026
!!JIMMY JOHNS#2014
- 1337 POWERS FERRY RD SE MARIETTA, GA 30067-5409
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007588
- Last Inspection Score: 81
- Last Inspection Date: 05-15-2026
