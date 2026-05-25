Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food services from May 15 to May 21

Posted By: Nor May 25, 2026

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotels, and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health.

For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.

LITTLE CAESARS PIZZA

  • 1600 KENNESAW DUE WEST RD NW STE 202 KENNESAW, GA 30144-4303
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-22591
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 05-21-2026

SIX FLAGS OVER GEORGIA – BOOMTOWN SNACKS

  • 275 RIVERSIDE PKWY SW AUSTELL, GA 30168-7877
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-1521C
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 05-21-2026

SIX FLAGS OVER GEORGIA – HICKORY CHIP

  • 275 RIVERSIDE PKWY SW AUSTELL, GA 30168-7877
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-19832
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 05-21-2026

TACO BELL #4431

  • 1180 POWDER SPRINGS ST MARIETTA, GA 30064-5287
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: .1-4847
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 05-21-2026

GOURMET CAFE

  • 1166 FRANKLIN GTWY SE STE 10 MARIETTA, GA 30067-8941
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-002084
  • Last Inspection Score: 83
  • Last Inspection Date: 05-21-2026

SIX FLAGS OVER GEORGIA – HURRICANE HARBOR TIDAL WAVE CAFE

  • 275 RIVERSIDE PKWY SW AUSTELL, GA 30168-7877
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-001551
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 05-21-2026

KFC

  • 1130 POWDER SPRINGS ST MARIETTA, GA 30064-5287
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-16665
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 05-21-2026

LA MICHOACANA

  • 975 S MARIETTA PKWY SE MARIETTA, GA 30060-2821
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-003592
  • Last Inspection Score: 96
  • Last Inspection Date: 05-21-2026

SIX FLAGS OVER GEORGIA – STRUTTER WINGS

  • 275 RIVERSIDE PKWY SW AUSTELL, GA 30168-7877
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-003897
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 05-21-2026

TEA STATION

  • 1200 ERNEST W BARRETT PKWY NW STE 132 KENNESAW, GA 30144-4513
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005159
  • Last Inspection Score: 91
  • Last Inspection Date: 05-21-2026

SUBWAY

  • 85 POWDER SPRINGS ST MARIETTA, GA 30064-3221
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005495
  • Last Inspection Score: 96
  • Last Inspection Date: 05-21-2026

SIX FLAGS OVER GEORGIA – PARADISE SNACKS

  • 275 RIVERSIDE PKWY SW AUSTELL, GA 30168-7877
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005722
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 05-21-2026

JINYA RAMEN BAR

  • 440 ERNEST BARRETT PKWY STE 40 KENNESAW, GA 30144-4918
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006243
  • Last Inspection Score: 71
  • Last Inspection Date: 05-21-2026

KENNESAW VILLAGE

  • 2800 JILES RD KENNESAW, GA 30144-7338
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006527
  • Last Inspection Score: 90
  • Last Inspection Date: 05-21-2026

KFC #G135093

  • 1970 COBB PKWY NW KENNESAW, GA 30152-4509
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-000238
  • Last Inspection Score: 82
  • Last Inspection Date: 05-20-2026

WAFFLE HOUSE #494

  • 920 COBB PKWY S MARIETTA, GA 30060-6528
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-534C
  • Last Inspection Score: 91
  • Last Inspection Date: 05-20-2026

PAPI’S CUBAN & CARIBBEAN GRILL

  • 745 CHASTAIN RD NW STE 5000 KENNESAW, GA 30144-3000
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-20769
  • Last Inspection Score: 89
  • Last Inspection Date: 05-20-2026

MANGO TREE

  • 3900 LEGACY PARK BLVD NW STE D200 KENNESAW, GA 30144-7419
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-003407
  • Last Inspection Score: 94
  • Last Inspection Date: 05-20-2026

PIRATE’S BOIL THE

  • 2451 COBB PKWY SE SMYRNA, GA 30080-3011
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-003703
  • Last Inspection Score: 80
  • Last Inspection Date: 05-20-2026

SUZIE’S WING AND DELI

  • 2774 COBB PKWY NW STE 108 KENNESAW, GA 30152-3469
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005206
  • Last Inspection Score: 83
  • Last Inspection Date: 05-20-2026

SUBWAY (INSIDE WALMART)

  • 2795 CHASTAIN MEADOWS PKWY MARIETTA, GA 30066-3361
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005641
  • Last Inspection Score: 85
  • Last Inspection Date: 05-20-2026

ANTOJOLANDIA

  • 2851 COBB PKWY NW STE 210 KENNESAW, GA 30152-2717
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006579
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 05-20-2026

BUZZIN’ BURGER

  • 440 ERNEST BARRETT PKWY NW STE 16 KENNESAW, GA 30144-4981
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006781
  • Last Inspection Score: 84
  • Last Inspection Date: 05-20-2026

CINNABON SWIRL

  • 1925 COBB PKWY STE 120 KENNESAW, GA 30152-4608
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006848
  • Last Inspection Score: 96
  • Last Inspection Date: 05-20-2026

SUBWAY

  • 1025 VETERANS MEMORIAL HWY STE 520 MABLETON, GA 30126-7710
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007386
  • Last Inspection Score: 72
  • Last Inspection Date: 05-20-2026

!!SUBWAY

  • 4875 FLOYD RD STE 301 MABLETON, GA 30126-1379
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007388
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 05-20-2026

!!AVERY’S ITALIAN ICE – BASE

  • 1592 ATLANTA RD STE 130-6 MARIETTA, GA 30060-4227
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007438
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 05-20-2026

!!AVERY’S ITALIAN ICE – MOBILE

  • 1592 ATLANTA RD STE 130-6 MARIETTA, GA 30060-4227
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007439
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 05-20-2026

!!SONESTA ES SUITES ATLANTA KENNESAW TOWN CENTER- FOOD

  • 3443 BUSBEE DR NW KENNESAW, GA 30144-5595
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007516
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 05-20-2026

JERUSALEM BAKERY AND GRILL

  • 1175 FRANKLIN GTWY MARIETTA, GA 30067
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-002393
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 05-19-2026

BAY BREEZE SEAFOOD

  • 1440 VETERANS MEMORIAL HWY SW MABLETON, GA 30126-3166
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: .1-8762C
  • Last Inspection Score: 96
  • Last Inspection Date: 05-19-2026

WELLSTAR WINDY HILL HOSPITAL – FOOD

  • 2540 WINDY HILL RD SE MARIETTA, GA 30067-8605
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-1230C
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 05-19-2026

BRUSTER’S REAL ICE CREAM – TOWN CENTER

  • 2960 GEORGE BUSBEE PKWY NW KENNESAW, GA 30144-6811
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-003255
  • Last Inspection Score: 92
  • Last Inspection Date: 05-19-2026

RICO! FRESH HEALTHY GRILL

  • 745 CHASTAIN RD NW STE 2020 KENNESAW, GA 30144-3003
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-003744
  • Last Inspection Score: 84
  • Last Inspection Date: 05-19-2026

GUS’S WORLD FAMOUS FRIED CHICKEN

  • 2825 S MAIN ST NW STE 100A KENNESAW, GA 30144-2703
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004399
  • Last Inspection Score: 96
  • Last Inspection Date: 05-19-2026

EL BORREGO DE ORO

  • 724 ROSWELL ST SE MARIETTA, GA 30060-2135
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004608
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 05-19-2026

COBB HORIZON HIGH SCHOOL

  • 1765 THE EXCHANGE SE ATLANTA, GA 30339-2025
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004768
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 05-19-2026

BULLGOGI KOREAN & POKE

  • 68 N MARIETTA PKWY NE SPC 112 MARIETTA, GA 30060-1509
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005154
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 05-19-2026

CAFE BOURBON ST.

  • 68 N MARIETTA PKWY NE SPC 109 MARIETTA, GA 30060-1509
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005429
  • Last Inspection Score: 98
  • Last Inspection Date: 05-19-2026

TUBTIM SIAM THAI CUISINE

  • 2359 WINDY HILL RD SE STE 340 MARIETTA, GA 30067-8660
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005486
  • Last Inspection Score: 85
  • Last Inspection Date: 05-19-2026

EURO ATL

  • 1265 POWERS FERRY RD SE MARIETTA, GA 30067-5407
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005499
  • Last Inspection Score: 96
  • Last Inspection Date: 05-19-2026

JOHNNY’S NY STYLE PIZZA

  • 3940 CHEROKEE ST NW STE 140 KENNESAW, GA 30144-6410
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005535
  • Last Inspection Score: 90
  • Last Inspection Date: 05-19-2026

KOKEE TEA

  • 400 ERNEST W BARRETT PKWY STE 173A KENNESAW, GA 30144-4953
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006510
  • Last Inspection Score: 89
  • Last Inspection Date: 05-19-2026

FROZOS

  • 400 ERNEST W BARRETT PKWY NW STE 136 KENNESAW, GA 30144-4951
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006651
  • Last Inspection Score: 89
  • Last Inspection Date: 05-19-2026

BONFIRE BRAZIL STEAKHOUSE

  • 3940 CHEROKEE ST NW STE 601 KENNESAW, GA 30144-6420
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007040
  • Last Inspection Score: 91
  • Last Inspection Date: 05-19-2026

FRIED RICE MASTER

  • 68 N MARIETTA PKWY NW STE 113 MARIETTA, GA 30060-1509
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007097
  • Last Inspection Score: 87
  • Last Inspection Date: 05-19-2026

TIMELESS KITCHEN & COCKTAILS

  • 2769 DELK RD SE MARIETTA, GA 30067-6204
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007122
  • Last Inspection Score: 92
  • Last Inspection Date: 05-19-2026

!!EL BORREGA DE ORO-BASE

  • 724 ROSWELL ST MARIETTA, GA 30060-2135
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007207
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 05-19-2026

!!BORREGO MOVIL

  • 724 ROSWELL ST NE MARIETTA, GA 30060-2135
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007208
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 05-19-2026

CHARLEYS PHILLY STEAKS

  • 400 ERNEST W BARRETT PKWY NW STE 125A KENNESAW, GA 30144-4951
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007255
  • Last Inspection Score: 81
  • Last Inspection Date: 05-19-2026

!!KENNESAW NUTRITION

  • 4200 WADE GREEN RD NW STE 208 KENNESAW, GA 30144-1808
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007455
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 05-19-2026

CAMPUS FALAFEL CAFE

  • 950 COBB PKWY S STE 100 MARIETTA, GA 30060-6578
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: .1-4810
  • Last Inspection Score: 90
  • Last Inspection Date: 05-18-2026

MOXIE BURGER

  • 255 VILLAGE PKWY NE STE 110 MARIETTA, GA 30067-4162
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-000225
  • Last Inspection Score: 88
  • Last Inspection Date: 05-18-2026

GOLDEN CORRAL

  • 700 ERNEST BARRETT PKWY NW KENNESAW, GA 30144-4923
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-14033
  • Last Inspection Score: 80
  • Last Inspection Date: 05-18-2026

DAVE & BUSTER’S #5200004

  • 2215 D & B DR SE MARIETTA, GA 30067-8756
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: .1-3157
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 05-18-2026

TACO LOCO

  • 601 POWDER SPRINGS ST MARIETTA, GA 30064-3629
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005715
  • Last Inspection Score: 97
  • Last Inspection Date: 05-18-2026

PARIS BAGUETTE

  • 425 ERNEST BARRETT PKWY NW STE 4020 KENNESAW, GA 30144-4960
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006736
  • Last Inspection Score: 85
  • Last Inspection Date: 05-18-2026

HUNGRY AF

  • 280 COBB PKWY S STE 40 MARIETTA, GA 30060-6530
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007197
  • Last Inspection Score: 96
  • Last Inspection Date: 05-18-2026

WING CITY

  • 2467 WINDY HILL RD SE MARIETTA, GA 30067-8604
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-000084
  • Last Inspection Score: 85
  • Last Inspection Date: 05-15-2026

ARGYLE ELEMENTARY SCHOOL

  • 2420 SPRING RD SMYRNA, GA 30080
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-1465C
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 05-15-2026

CAMPBELL MIDDLE SCHOOL

  • 3295 ATLANTA RD SMYRNA, GA 30080
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: .1-4778
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 05-15-2026

SMOOTHIE KING #1456

  • 280 COBB PKWY S STE C MARIETTA, GA 30060-6501
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-003518
  • Last Inspection Score: 87
  • Last Inspection Date: 05-15-2026

TOWNEPLACE SUITES KENNESAW – FOOD

  • 1074 COBB PLACE BLVD NW KENNESAW, GA 30144-3671
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-003899
  • Last Inspection Score: 97
  • Last Inspection Date: 05-15-2026

!!JIMMY JOHNS#2014

  • 1337 POWERS FERRY RD SE MARIETTA, GA 30067-5409
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007588
  • Last Inspection Score: 81
  • Last Inspection Date: 05-15-2026

