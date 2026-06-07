Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food services from May 29 to June 4

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotels, and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health.
For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.
CHICK-FIL-A #513 AKERS MILL
- 2975 COBB PKWY ATLANTA, GA 30339-3148
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002586
- Last Inspection Score: 87
- Last Inspection Date: 06-04-2026
EARL SMITH STRAND THEATRE THE
- 117 N PARK SQ NE MARIETTA, GA 30060-1971
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-23187C
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 06-04-2026
DOMINO’S PIZZA #4139
- 3643 CHEROKEE ST NW KENNESAW, GA 30144-2028
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-3171
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 06-04-2026
VFW POST 2681 – SNACK BAR
- 140 POWERS FERRY RD SE MARIETTA, GA 30067-7576
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-8881
- Last Inspection Score: 87
- Last Inspection Date: 06-04-2026
NIGHT OWL PIZZA
- 1200 ERNEST BARRETT PKWY NW STE 120 KENNESAW, GA 30144-4506
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002482
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 06-04-2026
HEIRLOOM MARKET BBQ
- 2243 AKERS MILL RD STE 110 ATLANTA, GA 30339
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-26898
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 06-04-2026
KENNESAW THAI CUISINE
- 2754 S MAIN ST NW KENNESAW, GA 30144-3549
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-000753
- Last Inspection Score: 81
- Last Inspection Date: 06-04-2026
STUDIO MOVIE GRILL
- 40 POWERS FERRY RD SE STE 400 MARIETTA, GA 30067-7582
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002864
- Last Inspection Score: 87
- Last Inspection Date: 06-04-2026
KSU CAFE – STINGERS
- 1100 S MARIETTA PKWY SE BLDG A MARIETTA, GA 30060-2855
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003007
- Last Inspection Score: 99
- Last Inspection Date: 06-04-2026
SILVER COMET VILLAGE INDEPENDENT LIVING
- 4900 RICHARD D SAILORS PKWY BLDG 1000 POWDER SPRINGS, GA 30127
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003130
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 06-04-2026
SILVER COMET VILLAGE MC AL LIVING
- 4900 RICHARD D. SAILORS PKWY POWDER SPRINGS, GA 30127-5222
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003131
- Last Inspection Score: 82
- Last Inspection Date: 06-04-2026
SALATA #86
- 4101 ROSWELL RD STE 1100 MARIETTA, GA 30062-6293
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003169
- Last Inspection Score: 89
- Last Inspection Date: 06-04-2026
BERNIE’S
- 2825 S MAIN ST NW BLDG 300 KENNESAW, GA 30144-2969
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003194
- Last Inspection Score: 93
- Last Inspection Date: 06-04-2026
PICCADILLY HOLDINGS, LLC
- 536 COBB PKWY S MARIETTA, GA 30060-6517
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003445
- Last Inspection Score: 90
- Last Inspection Date: 06-04-2026
TAQUERIA LA VILLA II
- 2851 N COBB PKWY STE 206 KENNESAW, GA 30152-2717
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003775
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 06-04-2026
FUEGO TORTILLA RESTAURANT
- 50 ERNEST BARRETT PKWY STE 4000 MARIETTA, GA 30066-3101
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003972
- Last Inspection Score: 77
- Last Inspection Date: 06-04-2026
WENDY’S OF ROSWELL / LECROY
- 2238 ROSWELL RD MARIETTA, GA 30062-2960
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004395
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 06-04-2026
CLUBHOUSE ATL
- 2852 DELK RD SE STE 205 MARIETTA, GA 30067-6375
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004809
- Last Inspection Score: 84
- Last Inspection Date: 06-04-2026
PIZOOKAH NORTH RESTAURANT
- 4200 WADE GREEN RD NW STE 172 KENNESAW, GA 30144-1808
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005698
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 06-04-2026
RUSTY BARREL
- 138 POWERS FERRY RD SE MARIETTA, GA 30067-7576
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006150
- Last Inspection Score: 95
- Last Inspection Date: 06-04-2026
CHICK ‘N WOK
- 614 COBB PKWY SE MARIETTA, GA 30060
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006225
- Last Inspection Score: 87
- Last Inspection Date: 06-04-2026
SEABOYZ
- 2769 CHASTAIN MEADOWS PKWY STE 130 MARIETTA, GA 30066-3369
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006237
- Last Inspection Score: 97
- Last Inspection Date: 06-04-2026
SUGAR SHANE’S
- 1635 OLD 41 HWY NW STE 107 KENNESAW, GA 30152-4481
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006314
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 06-04-2026
SHAH’S HALAL FOOD
- 2821 CHASTAIN MEADOWS PKWY STE 220 MARIETTA, GA 30066
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006322
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 06-04-2026
QUESITOS EXPRESS
- 1647 COBB PKWY NW KENNESAW, GA 30152
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007254
- Last Inspection Score: 82
- Last Inspection Date: 06-04-2026
STARBUCKS COFFEE #8469
- 1721 POWDER SPRINGS RD SW STE 101 MARIETTA, GA 30064-4880
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-6727
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 06-03-2026
DAYBREAK VILLAGE AT KENNESAW PCH
- 3056 CHEROKEE ST NW KENNESAW, GA 30144-2828
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-17152
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 06-03-2026
MY FRIEND’S PLACE AT EAST COBB
- 1205 JOHNSON FERRY RD STE 127 MARIETTA, GA 30068-2766
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-21435C
- Last Inspection Score: 83
- Last Inspection Date: 06-03-2026
MANDARIN CAFE
- 3895 CHEROKEE ST NW STE 250 KENNESAW, GA 30144-6730
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-23990
- Last Inspection Score: 90
- Last Inspection Date: 06-03-2026
WAFFLE HOUSE #421
- 3340 FREY RD KENNESAW, GA 30144
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-23414C
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 06-03-2026
MARIETTA DINER
- 306 COBB PKWY S MARIETTA, GA 30060-9211
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-4320
- Last Inspection Score: 80
- Last Inspection Date: 06-03-2026
HOME2 SUITES AND TRU DUAL FLAG HOTELS – FOOD
- 2975 RING RD NW KENNESAW, GA 30144-4912
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003184
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 06-03-2026
GOLDEN TROPICS JAMAICAN RESTAURANT
- 1038 FRANKLIN GTWY STE 2306 MARIETTA, GA 30067
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003197
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 06-03-2026
JUICY CRAB THE
- 2700 TOWN CENTER DR NW STE 116 KENNESAW, GA 30144-6911
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003345
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 06-03-2026
DOMINO’S PIZZA #5740
- 1721 POWDER SPRINGS RD SW STE 104 MARIETTA, GA 30064-4880
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003354
- Last Inspection Score: 83
- Last Inspection Date: 06-03-2026
LUCKY CHINA
- 3600 CHEROKEE ST NW STE 111 KENNESAW, GA 30144-2027
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004019
- Last Inspection Score: 81
- Last Inspection Date: 06-03-2026
LANZHOU RAMEN
- 2700 TOWN CENTER DR NW STE 132-136 KENNESAW, GA 30144-6911
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004260
- Last Inspection Score: 92
- Last Inspection Date: 06-03-2026
ASIAN FUSION
- 1635 OLD 41 HWY NW STE 108 KENNESAW, GA 30152-4481
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005717
- Last Inspection Score: 83
- Last Inspection Date: 06-03-2026
TOUCHDOWN WINGS
- 3721 NEW MACLAND RD STE 100 POWDER SPRINGS, GA 30127-2088
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006020
- Last Inspection Score: 70
- Last Inspection Date: 06-03-2026
E.M. BOP KOREAN BBQ
- 1155 ERNEST BARRETT PKWY NW STE 212 KENNESAW, GA 30144-4535
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006746
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 06-03-2026
RAISING CANE’S RESTAURANT – STORE #C1216
- 2094 BARRETT LAKES BLVD NW KENNESAW, GA 30144
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006897
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 06-03-2026
CHINA WOK
- 2090 BAKER RD NW STE 203 KENNESAW, GA 30144-4603
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-13457C
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 06-02-2026
TOYIN TAKEOUT
- 495 PAT MELL RD SW STE 105 MARIETTA, GA 30060-4102
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-26756
- Last Inspection Score: 85
- Last Inspection Date: 06-02-2026
GOVERNORS GUN CLUB
- 5740 C H JAMES PKWY POWDER SPRINGS, GA 30127-6074
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-001208
- Last Inspection Score: 93
- Last Inspection Date: 06-02-2026
OWLZ PUB
- 3655 CHEROKEE ST NW STE 16 KENNESAW, GA 30144-2026
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-001681
- Last Inspection Score: 98
- Last Inspection Date: 06-02-2026
CARRABBA’S ITALIAN GRILL #1102
- 1160 ERNEST BARRETT PKWY KENNESAW, GA 30144
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-25196
- Last Inspection Score: 90
- Last Inspection Date: 06-02-2026
SONNY’S REAL PIT BAR-B-Q
- 160 COBB PKWY S MARIETTA, GA 30060-9209
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-18869C
- Last Inspection Score: 93
- Last Inspection Date: 06-02-2026
DUNKIN’ DONUTS #349401
- 4100 JILES RD NW STE 100 KENNESAW, GA 30144-1786
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003427
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 06-02-2026
KUNG FU TEA
- 2505 CHASTAIN MEADOWS PKWY NW STE 115 MARIETTA, GA 30066-3330
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003565
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 06-02-2026
WENDY’S #92
- 2668 WINDY HILL RD SE MARIETTA, GA 30067-8609
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003616
- Last Inspection Score: 85
- Last Inspection Date: 06-02-2026
MCALISTER’S DELI
- 789 CHURCH ST NE STE 100 MARIETTA, GA 30060-7238
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003959
- Last Inspection Score: 83
- Last Inspection Date: 06-02-2026
MILLER’S ALE HOUSE
- 745 CHASTAIN RD NW BLDG 7000 KENNESAW, GA 30144-3211
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004596
- Last Inspection Score: 90
- Last Inspection Date: 06-02-2026
LOMI RESTAURANT
- 2555 DELK RD SE STE A5 – A7 MARIETTA, GA 30067-6341
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005101
- Last Inspection Score: 83
- Last Inspection Date: 06-02-2026
CATCH AIR MARIETTA
- 2505 CHASTAIN MEADOWS PKWY NW STE 103 MARIETTA, GA 30066-3330
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005594
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 06-02-2026
H TOWN WINGS
- 3655 CHEROKEE ST NW STE 4 KENNESAW, GA 30144-2026
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006140
- Last Inspection Score: 95
- Last Inspection Date: 06-02-2026
JOES UP TOP
- 3900 LEGACY PARK BLVD STE B 100 KENNESAW, GA 30144-7322
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006583
- Last Inspection Score: 94
- Last Inspection Date: 06-02-2026
TIN DRUM ASIAN KITCHEN
- 1155 ERNEST BARRETT PKWY NW STE 108 KENNESAW, GA 30144-4535
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006799
- Last Inspection Score: 92
- Last Inspection Date: 06-02-2026
FISHCHICK
- 3200 HOPELAND INDUSTRIAL BLVD STE 600 POWDER SPRINGS, GA 30127-6056
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006850
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 06-02-2026
FRENCH TOAST
- 2468 WINDY HILL RD SE STE 600 MARIETTA, GA 30067-8635
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006883
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 06-02-2026
!!NENDUM
- 4968 AUSTELL RD STE 116 AUSTELL, GA 30106-2070
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007155
- Last Inspection Score: 99
- Last Inspection Date: 06-02-2026
ALOHA BOWLS
- 800 WHITLOCK AVE SW STE 128 MARIETTA, GA 30064-4666
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007397
- Last Inspection Score: 87
- Last Inspection Date: 06-02-2026
GOIANAO RESTAURANT AND CATERING
- 1475 TERRELL MILL RD SE STE 103 MARIETTA, GA 30067
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-001687
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 06-01-2026
CHICK-FIL-A
- 2661 WINDY HILL RD MARIETTA, GA 30067
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002196
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 06-01-2026
RED’S TIMBERS
- 730 CONCORD RD SE SMYRNA, GA 30082-2623
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-000833
- Last Inspection Score: 86
- Last Inspection Date: 06-01-2026
ELEVATION CHOPHOUSE
- 1723 MCCOLLUM PKWY NW BLDG 600 KENNESAW, GA 30144-7812
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-19610
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 06-01-2026
MARIETTA PIZZA COMPANY
- 3 WHITLOCK AVE SW MARIETTA, GA 30064-2321
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-5794
- Last Inspection Score: 99
- Last Inspection Date: 06-01-2026
COSTA MAR SEAFOOD & GRILL
- 677 FRANKLIN GTWY SE STE D MARIETTA, GA 30067-7819
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002858
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 06-01-2026
GOLDEN KRUST
- 180 COBB PKWY S STE 240 MARIETTA, GA 30060-6522
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003142
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 06-01-2026
BRISAS DE TELA RESTAURANT II
- 739 FRANKLIN GTWY SE STE C MARIETTA, GA 30067-7841
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003206
- Last Inspection Score: 81
- Last Inspection Date: 06-01-2026
JUICE FACTORY
- 4250 WADE GREEN RD NW STE 110 KENNESAW, GA 30144-1241
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004254
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 06-01-2026
BORU RAMEN NOODLE AND POKE BAR
- 154 ROSWELL RD SE MARIETTA, GA 30060-1945
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005614
- Last Inspection Score: 80
- Last Inspection Date: 06-01-2026
COMFORT INN KENNESAW – FOOD
- 2489 GEORGE BUSBEE PKWY NW KENNESAW, GA 30144-4961
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005666
- Last Inspection Score: 94
- Last Inspection Date: 06-01-2026
HAPPY PANDA
- 4430 WADE GREEN RD STE 190 KENNESAW, GA 30144
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006398
- Last Inspection Score: 95
- Last Inspection Date: 06-01-2026
TOMATOES COUNTRY BUFFET, THE
- 840 ERNEST BARRETT PKWY NW STE 478 KENNESAW, GA 30144-4827
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007124
- Last Inspection Score: 71
- Last Inspection Date: 06-01-2026
WIGGLE GIGGLE
- 1812 POWDER SPRINGS RD SW STE 1109 MARIETTA, GA 30064-4383
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007252
- Last Inspection Score: 99
- Last Inspection Date: 06-01-2026
WEST PARK SPORTS CLUB
- 29 W PARK SQ NE MARIETTA, GA 30060-1923
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007259
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 06-01-2026
!!MARRIOTT COURTYARD-FOOD
- 2045 S PARK PL SE ATLANTA, GA 30339-2014
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007327
- Last Inspection Score: 99
- Last Inspection Date: 06-01-2026
JOLE WINGS BURGERS AND MEXICAN
- 1812 POWDER SPRINGS RD STE 2123 MARIETTA, GA 30064-4385
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007347
- Last Inspection Score: 95
- Last Inspection Date: 06-01-2026
MARCO’S PIZZA
- 2424 ROSWELL RD STE 150 MARIETTA, GA 30062-4719
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007415
- Last Inspection Score: 85
- Last Inspection Date: 06-01-2026
SARAH JEANS ICE CREAM
- 109 N PARK SQ NE MARIETTA, GA 30060-1971
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-18153
- Last Inspection Score: 93
- Last Inspection Date: 05-29-2026
STARBUCKS COFFEE #8577
- 815 ERNEST BARRETT PKWY NW KENNESAW, GA 30144-4940
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-11029
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 05-29-2026
JIMPA’S CATERING
- 2420 COBB PKWY NW KENNESAW, GA 30152-3500
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004112
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 05-29-2026
PANERA BREAD
- 3625 SPRING HILL PKWY SE SMYRNA, GA 30080-4603
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004735
- Last Inspection Score: 94
- Last Inspection Date: 05-29-2026
NASHVILLE HOT CHICKEN – BASE
- 3982 AUSTELL POWDER SPRINGS RD UNIT 3 POWDER SPRINGS, GA 30127-2941
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006323
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 05-29-2026
NASHVILLE HOT CHICKEN – MOBILE
- 3982 AUSTELL POWDER SPRINGS RD UNIT 3 POWDER SPRINGS, GA 30127-2941
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006324
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 05-29-2026
7 TEQUILAS MEXICAN RESTAURANT
- 115 CHURCH ST MARIETTA, GA 30060
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006759
- Last Inspection Score: 77
- Last Inspection Date: 05-29-2026
!!RITA’S ITALIAN ICE #1578
- 770 NICKAJACK RD STE 1000 MABLETON, GA 30126-1606
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007084
- Last Inspection Score: 99
- Last Inspection Date: 05-29-2026
!!BIG PIE IN THE SKY PIZZERIA
- 2090 BAKER RD STE A-103 KENNESAW, GA 30144-4600
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007390
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 05-29-2026
!!UDESTINY’S CAFE & BAKERY-BASE
- 3982 AUSTELL POWDER SPRINGS RD UNIT 4 POWDER SPRINGS, GA 30127
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007542
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 05-29-2026
!!UDESTINY’S CAFE & BAKERY-MOBILE
- 3982 AUSTELL POWER SPRINGS RD UNIT 4 POWDER SPRINGS, GA 30127-2941
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007543
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 05-29-2026
!!DAS SWEET TREAT-BASE
- 68 N MARIETTA PKWY NW STE 119 MARIETTA, GA 30060-1509
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007594
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 05-29-2026
!!DAS SWEET TREAT-MOBILE
- 68 N MARIETTA PKWY NE STE 119 MARIETTA, GA 30060-1509
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007595
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 05-29-2026
Be the first to comment on "Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food services from May 29 to June 4"