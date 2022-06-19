New businesses licensed by Cobb County between June 12 and June 19

There were a total of 48 new business licenses issued in Cobb County between June 12 and June 19. We’ve edited the tables to remove various administrative numbers and codes that might not be of interest to most readers, but if you want to view the complete table with all codes, follow this link to the original document.
|NEW BUSINESS LISTING BY ISSUE DATE
|Between: 6/12/2022 and 6/19/2022
|Sorted by Doing Business As
|License #
|D.B.A / Business Name
|Owner / Business Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC034375
|1000 JOHNSON FERRY RD
|JAMES CODREA JR
|06/13/2022
|BLDG A
|1000 JOHNSON FERRY RD,
|OFFICE EQUIPMENT REPAIR AND SERVICE
|GREENLEAF INVESTMENT
|BLDG A
|EXCLUDING TYPEWRITER & COMPUTERS
|PARTNERS L072 LLC
|MARIETTA, GA 30068
|OCC034417
|ALL GOOD SECURITY
|AUTUM JUSTICE
|06/16/2022
|ALL GOOD SECURITY LLC
|1824 HIDDEN GLEN DR
|COMPUTER PROGRAMMING SERVICES
|MARIETTA, GA 30067
|OCC034374
|AMINU ABDUL
|AMINU ABDUL
|06/13/2022
|SYFA AUTO SALES LLC
|4757 CANTON RD, SUITE 108D
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|MARIETTA, GA 30066
|OCC034409
|ANODYNE PAIN AND
|DARLENE JONES
|06/15/2022
|WELLNESS SOLUTIONS
|3900 MARY ELIZA TRCE,
|CHIROPRACTOR (OCCUPATIONAL TAX)
|ANODYNE PAIN GROUP OF
|SUITE 200
|NORTH GEORGIA LLC
|MARIETTA, GA 30064
|OCC034416
|ARISE PREPARATORY
|CHUKWUMA OWUZO
|06/16/2022
|ACADEMY
|3575 OLD ANDERSON FARM
|DAY CARE – APPROPRIATE ZONING
|ARISE LEADERSHIP
|RD
|REQUIRED
|CENTER INC
|AUSTELL, GA 30106
|OCC034421
|ATKONE
|ANTHONY HALLOWAY
|06/17/2022
|ATKONE LLC
|1368 LING DR
|RADIO, TV, AND CONSUMER ELECTRONICS
|AUSTELL, GA 30168
|SALE AND SERVICE
|OCC034385
|ATLANTIS PRO WASH
|TYLER ADKINS
|06/13/2022
|4251 LOWER ROSWELL RD,
|CLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS
|APT 2
|AFTER CONSTRUCTION
|MARIETTA, GA 30068
|OCC034370
|BINKYS BOARDING LLC
|DEBORAH ELLIS
|06/13/2022
|BINKYS BOARDING LLC
|3636 CHILDERS WAY
|SITTING SERVICE
|ROSWELL, GA 30075
|ALC002918
|BISCUIT BELLY
|MISSY MOON
|06/17/2022
|FRESH DEVELOPMENT ONE
|3330 COBB PKWY, SUITE 504
|RESTAURANT
|LLC
|ACWORTH, GA 30101
|OCC034425
|COLUMBIA LUX LLC
|ORA YETI
|06/17/2022
|COLUMBIA LUX LLC
|2400 HERODIAN WAY, SUITE
|COMPUTER PROGRAMMING SERVICES
|220
|SMYRNA, GA 30080
|OCC034395
|CQA CARE LLC
|CAROL COOK
|06/14/2022
|CQA CARE LLC
|1720 MARS HILL RD, SUITE
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|124-407
|ACWORTH, GA 30101
|OCC034407
|DF SERVICES OF GA LLC
|DEBORAH FILARSKI
|06/15/2022
|DF SERVICES OF GA LLC
|2206 CEDAR FORKS DR
|ACCOUNTING, AUDITING, AND
|MARIETTA, GA 30062
|BOOKEEPING – NOT A CPA
|OCC034389
|DOORDASH ESSENTIALS
|TIA SHERRINGHAM
|06/13/2022
|LLC
|2211 ROSWELL RD, SUITE 104
|VARIETY STORE
|DOORDASH ESSENTIALS
|MARIETTA, GA 30062
|LLC
|ALC002958
|DOUBLE TREE BY HILTON
|KAUSHIK DESAI
|06/17/2022
|HOTEL ATLANTA-MARIETTA
|2055 SOUTH PARK PL
|HOTEL OR MOTEL
|TURNKEY HOSPITALITY
|ATLANTA, GA 30339
|MANAGEMENT LLC
|ALC002959
|DOUBLETREE BY HILTON
|KAUSHIK DESAI
|06/17/2022
|HOTEL ATLANTA –
|2055 SOUTH PARK PL
|HOTEL OR MOTEL
|MARIETTA
|ATLANTA, GA 30339
|TURNKEY HOSPITALITY
|MANAGEMENT LLC
|ALC002931
|EL SERRANITO TAQUERIA
|JOSE MEDINA
|06/15/2022
|JS GROUP LLC
|2520 SHALLOWFORD RD,
|RESTAURANT
|SUITE 100-A
|MARIETTA, GA 30066
|OCC034404
|GASKETS R US 2
|RICHARD SHAFFER
|06/14/2022
|6270 WISCASSET PKWY
|APPLIANCE REPAIR
|DALLAS, GA 30132
|OCC034402
|GENESIS CLEANING
|MARIBEL TAVERA
|06/14/2022
|SERVICE LLC
|1287 CHANNEL PARK
|JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
|GENESIS CLEANING
|MARIETTA, GA 30064
|& CONSTRUCTION RELATED
|SERVICE LLC
|OCC034423
|HANDY ANDY’S LLC
|ANDREW KREHBIEL
|06/17/2022
|HANDY ANDY’S LLC
|2931 MILFORD CT
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|MARIETTA, GA 30008
|OCC034414
|HUSAM ALQUTUB
|HUSAM ALQUTUB
|06/16/2022
|CRAZY OFFER 1
|1245 VETERANS MEMORIAL
|CLOTHING – ACCESSORIES LADIES RETAIL
|HWY, SUITE 34
|MABLETON, GA 30126
|OCC034392
|J&J AUTOMOTIVE REPAIR &
|JACQUELINE SLATER
|06/13/2022
|RESTORATION LLC
|4706 ECTON DR
|AUTO REPAIR SHOP
|J&J AUTOMOTIVE REPAIR &
|MARIETTA, GA 30066
|RESTORATION LLC
|OCC034400
|K H BEHAVIORAL
|HANNAH NICHOLS
|06/14/2022
|CONSULTANTS
|3186 FERN VALLEY DR
|CONSULTANT – EDUCATION
|K H BEHAVIORAL
|MARIETTA, GA 30008
|CONSULTANTS LLC
|OCC034415
|KEFA ESPRESS LLC
|ALEX BYSTRIKA
|06/16/2022
|KEFA EXPRESS LLC
|5565 STOUT PKWY
|TRUCKING COMPANY
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC034427
|KEITH KONNECTIONS HOME
|MARIO KEITH
|06/17/2022
|IMPROVEMENT LLC
|6911 HICKORY LOG RD
|HANDICAPPED TRAINING CENTER (NON-
|KEITH KONNECTIONS HOME
|AUSTELL, GA 30168
|PROFIT)
|IMPROVEMENT LLC
|OCC034405
|KENA ANTHONY
|KENA ANTHONY
|06/14/2022
|3000 WINDY HILL RD, SUITE
|BEAUTY SHOP
|301
|MARIETTA, GA 30067
|OCC034399
|MAGIC SMOKE & VAPE
|MAJID FAKHRZADEH
|06/14/2022
|MAGIC SMOKE & VAPE LLC
|1422 TERRELL MILL RD
|TOBACCO & CIGAR STORE
|MARIETTA, GA 30067
|OCC034419
|MATTAI AUTO SALES LLC
|WILFRED MATTAI
|06/16/2022
|MATTAI AUTO SALES LLC
|4757 CANTON RD, SUITE 220C
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|MARIETTA, GA 30066
|OCC034420
|MB ACCT INC
|MONICA S BALLEN
|06/17/2022
|MB ACCT INC
|2255 CUMBERLAND PKWY,
|ACCOUNTING, AUDITING, AND
|BLDG 600 A
|BOOKEEPING – NOT A CPA
|ATLANTA, GA 30339
|OCC034424
|MB CAR WASH
|MANUEL TELLO
|06/17/2022
|MB CAR WASH LLC
|131 VETERANS MEMORIAL
|AUTO WASHING – SELF SERVICE
|HWY
|MABLETON, GA 30126
|OCC034390
|MOON POWER CLEANING
|RICHARD JULIAN
|06/13/2022
|LLC
|2350 BUCK DR
|JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
|MOON POWER CLEANING
|MARIETTA, GA 30062
|& CONSTRUCTION RELATED
|LLC
|OCC034403
|MSP KEEPA
|MICHAEL STEWART
|06/14/2022
|4166 RICHARDSON FARM DR
|CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
|KENNESAW, GA 30152
|OCC034372
|OSS CARE
|PETERSON ALCIDE
|06/13/2022
|OSS CARE & CONSULTING
|4430 OKLAHOMA WAY
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|LLC
|KENNESAW, GA 30152
|OCC034387
|PEAK 7 SPORTS LLC
|ANN CARR
|06/13/2022
|PEAK 7 SPORTS LLC
|612 HEARTHSTONE LN
|SPORTS PROMOTION
|MARIETTA, GA 30067
|OCC034398
|PRICE FLOORING SERVICES LINDA MANDT
|06/13/2022
|2363 WYNONA DR
|TOBACCO & CIGAR STORE
|MARIETTA, GA 30060
|OCC034418
|REHAB ROOFING LLC
|SHANNON R QUEEN
|06/16/2022
|REHAB ROOFING LLC
|3917 SHILOH TRL
|ROOFING & SIDING CONTRACTOR
|KENNESAW, GA 30144
|CON001299
|RHOMBUS SERVICES LLC
|MICHAEL HERSH
|06/14/2022
|820 ADAMS AVE, SUITE 130
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|TROOPER, PA 19403
|REQUIRED
|OCC034397
|SMASH MY TRASH
|NICOLE RODDEN
|06/13/2022
|GUIDED BY VERSES INC
|4981 COLCHESTER CT
|HAULING CONTRACTOR
|ATLANTA, GA 30339
|OCC034391
|SNAPES RIDICULORUM
|JASON SNAPE
|06/13/2022
|2213 ROCKWOOD DR
|ARTIST – COMMERCIAL & ILLUSTRATION
|MARIETTA, GA 30067
|OCC034426
|SPARKLE AUTOMOTIVE
|SPARKLE RUTLEDGE
|06/17/2022
|SDDR ENTERPRISES LLC
|4757 CANTON RD, SUITE 203B
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|MARIETTA, GA 30066
|OCC034411
|SUNS LAUNDRY &
|DUANE COPELAND
|06/16/2022
|CLEANERS
|1038 VETERANS MEMORIAL
|DRY CLEANING & LAUNDRY SELF SERVICE
|COPELAND STRADFORD
|HWY
|ENTERPRISES LLC
|MABLETON, GA 30126
|CON001300
|THE ELITE GROUP INC
|STACY PARKER
|06/16/2022
|THE ELITE GROUP INC
|51 HIDDEN CT
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|MABLETON, GA 30126
|REQUIRED
|OCC034396
|THE TINT GUY WINDOW
|CHRIS ROBINSON
|06/15/2022
|TINTING
|921 JAMERSON RD
|GLASS TINTING CONTRACTOR
|SOLARSHADES WINDOW
|MARIETTA, GA 30066
|TINTING INC
|OCC034401
|TICKLE ME PINK
|RONNETTA SIMPSON
|06/14/2022
|KONCESSIONS
|277 SHALLOWAY DR
|ICE CREAM WAGON RETAIL
|TICKLE ME PINK
|KENNESAW, GA 30144
|KONCESSIONS LLC
|OCC034388
|TJ MARSHALL TAX SERVICE
|TODD IVERY
|06/13/2022
|& ACCOUNTING
|1900 THE EXCHANGE, SUITE
|INCOME TAX SERVICE
|TJ MARSHALL TAX SERVICE
|425
|& ACCOUNTING INC
|ATLANTA, GA 30339
|OCC034406
|TRIBBLE HEAD LLC
|ANDREW HEAD
|06/14/2022
|TRIBBLE HEAD LLC
|4381 BEECH HAVEN SE TRL,
|REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
|GA
|OCC034410
|VAUGHN CHRISTIAN
|CHRISTIAN HALEY VAUGHN
|06/15/2022
|2825 WINDY HILL RD, APT
|ARTIST PAINTING
|5307
|MARIETTA, GA 30067
|OCC034408
|VIP PAVING LLC
|JASON PULLIAM
|06/15/2022
|VIP PAVING LLC
|2400 HERODIAN WAY, SUITE
|PAVING CONTRACTOR
|215
|SMYRNA, GA 30080
|OCC034413
|WEST COBB TUTORING
|ANGELA BARDEN
|06/15/2022
|WEST COBB TUTORING LLC
|5150 STILESBORO RD, SUITE
|TUTORING SERVICES
|430
|KENNESAW, GA 30152
|Business Count: 48
|Print Date: 6/18/2022
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