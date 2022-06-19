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New businesses licensed by Cobb County between June 12 and June 19

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the sign in front of the Cobb County Board of Commissioners buildingPhoto: Cobb County Courier/Larry Felton Johnson

Posted By: Larry Felton Johnson June 19, 2022

There were a total of 48 new business licenses issued in Cobb County between June 12 and June 19. We’ve edited the tables to remove various administrative numbers and codes that might not be of interest to most readers, but if you want to view the complete table with all codes, follow this link to the original document.

NEW BUSINESS LISTING BY ISSUE DATE
Between: 6/12/2022 and 6/19/2022
Sorted by Doing Business As
License #D.B.A / Business NameOwner / Business AddressIssue Date / SIC Description
OCC0343751000 JOHNSON FERRY RDJAMES CODREA JR06/13/2022
BLDG A1000 JOHNSON FERRY RD,OFFICE EQUIPMENT REPAIR AND SERVICE
GREENLEAF INVESTMENTBLDG AEXCLUDING TYPEWRITER & COMPUTERS
PARTNERS L072 LLCMARIETTA, GA 30068
OCC034417ALL GOOD SECURITYAUTUM JUSTICE06/16/2022
ALL GOOD SECURITY LLC1824 HIDDEN GLEN DRCOMPUTER PROGRAMMING SERVICES
MARIETTA, GA 30067
OCC034374AMINU ABDULAMINU ABDUL06/13/2022
SYFA AUTO SALES LLC4757 CANTON RD, SUITE 108DAUTO DEALER – USED CARS ONLY
MARIETTA, GA 30066
OCC034409ANODYNE PAIN ANDDARLENE JONES06/15/2022
WELLNESS SOLUTIONS3900 MARY ELIZA TRCE,CHIROPRACTOR (OCCUPATIONAL TAX)
ANODYNE PAIN GROUP OFSUITE 200
NORTH GEORGIA LLCMARIETTA, GA 30064
OCC034416ARISE PREPARATORYCHUKWUMA OWUZO06/16/2022
ACADEMY3575 OLD ANDERSON FARMDAY CARE – APPROPRIATE ZONING
ARISE LEADERSHIPRDREQUIRED
CENTER INCAUSTELL, GA 30106
OCC034421ATKONEANTHONY HALLOWAY06/17/2022
ATKONE LLC1368 LING DRRADIO, TV, AND CONSUMER ELECTRONICS
AUSTELL, GA 30168SALE AND SERVICE
OCC034385ATLANTIS PRO WASHTYLER ADKINS06/13/2022
4251 LOWER ROSWELL RD,CLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS
APT 2AFTER CONSTRUCTION
MARIETTA, GA 30068
OCC034370BINKYS BOARDING LLCDEBORAH ELLIS06/13/2022
BINKYS BOARDING LLC3636 CHILDERS WAYSITTING SERVICE
ROSWELL, GA 30075
ALC002918BISCUIT BELLYMISSY MOON06/17/2022
FRESH DEVELOPMENT ONE3330 COBB PKWY, SUITE 504RESTAURANT
LLCACWORTH, GA 30101
OCC034425COLUMBIA LUX LLCORA YETI06/17/2022
COLUMBIA LUX LLC2400 HERODIAN WAY, SUITECOMPUTER PROGRAMMING SERVICES
220
SMYRNA, GA 30080
OCC034395CQA CARE LLCCAROL COOK06/14/2022
CQA CARE LLC1720 MARS HILL RD, SUITEHEALTH AND ALLIED SERVICES
124-407
ACWORTH, GA 30101
OCC034407DF SERVICES OF GA LLCDEBORAH FILARSKI06/15/2022
DF SERVICES OF GA LLC2206 CEDAR FORKS DRACCOUNTING, AUDITING, AND
MARIETTA, GA 30062BOOKEEPING – NOT A CPA
OCC034389DOORDASH ESSENTIALSTIA SHERRINGHAM06/13/2022
LLC2211 ROSWELL RD, SUITE 104VARIETY STORE
DOORDASH ESSENTIALSMARIETTA, GA 30062
LLC
ALC002958DOUBLE TREE BY HILTONKAUSHIK DESAI06/17/2022
HOTEL ATLANTA-MARIETTA2055 SOUTH PARK PLHOTEL OR MOTEL
TURNKEY HOSPITALITYATLANTA, GA 30339
MANAGEMENT LLC
ALC002959DOUBLETREE BY HILTONKAUSHIK DESAI06/17/2022
HOTEL ATLANTA –2055 SOUTH PARK PLHOTEL OR MOTEL
MARIETTAATLANTA, GA 30339
TURNKEY HOSPITALITY
MANAGEMENT LLC
ALC002931EL SERRANITO TAQUERIAJOSE MEDINA06/15/2022
JS GROUP LLC2520 SHALLOWFORD RD,RESTAURANT
SUITE 100-A
MARIETTA, GA 30066
OCC034404GASKETS R US 2RICHARD SHAFFER06/14/2022
6270 WISCASSET PKWYAPPLIANCE REPAIR
DALLAS, GA 30132
OCC034402GENESIS CLEANINGMARIBEL TAVERA06/14/2022
SERVICE LLC1287 CHANNEL PARKJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
GENESIS CLEANINGMARIETTA, GA 30064& CONSTRUCTION RELATED
SERVICE LLC
OCC034423HANDY ANDY’S LLCANDREW KREHBIEL06/17/2022
HANDY ANDY’S LLC2931 MILFORD CTHANDY MAN – NO STATE LICENSE
MARIETTA, GA 30008
OCC034414HUSAM ALQUTUBHUSAM ALQUTUB06/16/2022
CRAZY OFFER 11245 VETERANS MEMORIALCLOTHING – ACCESSORIES LADIES RETAIL
HWY, SUITE 34
MABLETON, GA 30126
OCC034392J&J AUTOMOTIVE REPAIR &JACQUELINE SLATER06/13/2022
RESTORATION LLC4706 ECTON DRAUTO REPAIR SHOP
J&J AUTOMOTIVE REPAIR &MARIETTA, GA 30066
RESTORATION LLC
OCC034400K H BEHAVIORALHANNAH NICHOLS06/14/2022
CONSULTANTS3186 FERN VALLEY DRCONSULTANT – EDUCATION
K H BEHAVIORALMARIETTA, GA 30008
CONSULTANTS LLC
OCC034415KEFA ESPRESS LLCALEX BYSTRIKA06/16/2022
KEFA EXPRESS LLC5565 STOUT PKWYTRUCKING COMPANY
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC034427KEITH KONNECTIONS HOMEMARIO KEITH06/17/2022
IMPROVEMENT LLC6911 HICKORY LOG RDHANDICAPPED TRAINING CENTER (NON-
KEITH KONNECTIONS HOMEAUSTELL, GA 30168PROFIT)
IMPROVEMENT LLC
OCC034405KENA ANTHONYKENA ANTHONY06/14/2022
3000 WINDY HILL RD, SUITEBEAUTY SHOP
301
MARIETTA, GA 30067
OCC034399MAGIC SMOKE & VAPEMAJID FAKHRZADEH06/14/2022
MAGIC SMOKE & VAPE LLC1422 TERRELL MILL RDTOBACCO & CIGAR STORE
MARIETTA, GA 30067
OCC034419MATTAI AUTO SALES LLCWILFRED MATTAI06/16/2022
MATTAI AUTO SALES LLC4757 CANTON RD, SUITE 220CAUTO DEALER – USED CARS ONLY
MARIETTA, GA 30066
OCC034420MB ACCT INCMONICA S BALLEN06/17/2022
MB ACCT INC2255 CUMBERLAND PKWY,ACCOUNTING, AUDITING, AND
BLDG 600 ABOOKEEPING – NOT A CPA
ATLANTA, GA 30339
OCC034424MB CAR WASHMANUEL TELLO06/17/2022
MB CAR WASH LLC131 VETERANS MEMORIALAUTO WASHING – SELF SERVICE
HWY
MABLETON, GA 30126
OCC034390MOON POWER CLEANINGRICHARD JULIAN06/13/2022
LLC2350 BUCK DRJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
MOON POWER CLEANINGMARIETTA, GA 30062& CONSTRUCTION RELATED
LLC
OCC034403MSP KEEPAMICHAEL STEWART06/14/2022
4166 RICHARDSON FARM DRCLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
KENNESAW, GA 30152
OCC034372OSS CAREPETERSON ALCIDE06/13/2022
OSS CARE & CONSULTING4430 OKLAHOMA WAYCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
LLCKENNESAW, GA 30152
OCC034387PEAK 7 SPORTS LLCANN CARR06/13/2022
PEAK 7 SPORTS LLC612 HEARTHSTONE LNSPORTS PROMOTION
MARIETTA, GA 30067
OCC034398PRICE FLOORING SERVICES LINDA MANDT06/13/2022
2363 WYNONA DRTOBACCO & CIGAR STORE
MARIETTA, GA 30060
OCC034418REHAB ROOFING LLCSHANNON R QUEEN06/16/2022
REHAB ROOFING LLC3917 SHILOH TRLROOFING & SIDING CONTRACTOR
KENNESAW, GA 30144
CON001299RHOMBUS SERVICES LLCMICHAEL HERSH06/14/2022
820 ADAMS AVE, SUITE 130BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
TROOPER, PA 19403REQUIRED
OCC034397SMASH MY TRASHNICOLE RODDEN06/13/2022
GUIDED BY VERSES INC4981 COLCHESTER CTHAULING CONTRACTOR
ATLANTA, GA 30339
OCC034391SNAPES RIDICULORUMJASON SNAPE06/13/2022
2213 ROCKWOOD DRARTIST – COMMERCIAL & ILLUSTRATION
MARIETTA, GA 30067
OCC034426SPARKLE AUTOMOTIVESPARKLE RUTLEDGE06/17/2022
SDDR ENTERPRISES LLC4757 CANTON RD, SUITE 203BAUTO DEALER – USED CARS ONLY
MARIETTA, GA 30066
OCC034411SUNS LAUNDRY &DUANE COPELAND06/16/2022
CLEANERS1038 VETERANS MEMORIALDRY CLEANING & LAUNDRY SELF SERVICE
COPELAND STRADFORDHWY
ENTERPRISES LLCMABLETON, GA 30126
CON001300THE ELITE GROUP INCSTACY PARKER06/16/2022
THE ELITE GROUP INC51 HIDDEN CTBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
MABLETON, GA 30126REQUIRED
OCC034396THE TINT GUY WINDOWCHRIS ROBINSON06/15/2022
TINTING921 JAMERSON RDGLASS TINTING CONTRACTOR
SOLARSHADES WINDOWMARIETTA, GA 30066
TINTING INC
OCC034401TICKLE ME PINKRONNETTA SIMPSON06/14/2022
KONCESSIONS277 SHALLOWAY DRICE CREAM WAGON RETAIL
TICKLE ME PINKKENNESAW, GA 30144
KONCESSIONS LLC
OCC034388TJ MARSHALL TAX SERVICETODD IVERY06/13/2022
& ACCOUNTING1900 THE EXCHANGE, SUITEINCOME TAX SERVICE
TJ MARSHALL TAX SERVICE425
& ACCOUNTING INCATLANTA, GA 30339
OCC034406TRIBBLE HEAD LLCANDREW HEAD06/14/2022
TRIBBLE HEAD LLC4381 BEECH HAVEN SE TRL,REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
GA
OCC034410VAUGHN CHRISTIANCHRISTIAN HALEY VAUGHN06/15/2022
2825 WINDY HILL RD, APTARTIST PAINTING
5307
MARIETTA, GA 30067
OCC034408VIP PAVING LLCJASON PULLIAM06/15/2022
VIP PAVING LLC2400 HERODIAN WAY, SUITEPAVING CONTRACTOR
215
SMYRNA, GA 30080
OCC034413WEST COBB TUTORINGANGELA BARDEN06/15/2022
WEST COBB TUTORING LLC5150 STILESBORO RD, SUITETUTORING SERVICES
430
KENNESAW, GA 30152
Business Count: 48
Print Date: 6/18/2022
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