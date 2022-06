New businesses licensed by Cobb County between June 12 and June 19

There were a total of 48 new business licenses issued in Cobb County between June 12 and June 19. We’ve edited the tables to remove various administrative numbers and codes that might not be of interest to most readers, but if you want to view the complete table with all codes, follow this link to the original document.

NEW BUSINESS LISTING BY ISSUE DATE Between: 6/12/2022 and 6/19/2022 Sorted by Doing Business As License # D.B.A / Business Name Owner / Business Address Issue Date / SIC Description OCC034375 1000 JOHNSON FERRY RD JAMES CODREA JR 06/13/2022 BLDG A 1000 JOHNSON FERRY RD, OFFICE EQUIPMENT REPAIR AND SERVICE GREENLEAF INVESTMENT BLDG A EXCLUDING TYPEWRITER & COMPUTERS PARTNERS L072 LLC MARIETTA, GA 30068 OCC034417 ALL GOOD SECURITY AUTUM JUSTICE 06/16/2022 ALL GOOD SECURITY LLC 1824 HIDDEN GLEN DR COMPUTER PROGRAMMING SERVICES MARIETTA, GA 30067 OCC034374 AMINU ABDUL AMINU ABDUL 06/13/2022 SYFA AUTO SALES LLC 4757 CANTON RD, SUITE 108D AUTO DEALER – USED CARS ONLY MARIETTA, GA 30066 OCC034409 ANODYNE PAIN AND DARLENE JONES 06/15/2022 WELLNESS SOLUTIONS 3900 MARY ELIZA TRCE, CHIROPRACTOR (OCCUPATIONAL TAX) ANODYNE PAIN GROUP OF SUITE 200 NORTH GEORGIA LLC MARIETTA, GA 30064 OCC034416 ARISE PREPARATORY CHUKWUMA OWUZO 06/16/2022 ACADEMY 3575 OLD ANDERSON FARM DAY CARE – APPROPRIATE ZONING ARISE LEADERSHIP RD REQUIRED CENTER INC AUSTELL, GA 30106 OCC034421 ATKONE ANTHONY HALLOWAY 06/17/2022 ATKONE LLC 1368 LING DR RADIO, TV, AND CONSUMER ELECTRONICS AUSTELL, GA 30168 SALE AND SERVICE OCC034385 ATLANTIS PRO WASH TYLER ADKINS 06/13/2022 4251 LOWER ROSWELL RD, CLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS APT 2 AFTER CONSTRUCTION MARIETTA, GA 30068 OCC034370 BINKYS BOARDING LLC DEBORAH ELLIS 06/13/2022 BINKYS BOARDING LLC 3636 CHILDERS WAY SITTING SERVICE ROSWELL, GA 30075 ALC002918 BISCUIT BELLY MISSY MOON 06/17/2022 FRESH DEVELOPMENT ONE 3330 COBB PKWY, SUITE 504 RESTAURANT LLC ACWORTH, GA 30101 OCC034425 COLUMBIA LUX LLC ORA YETI 06/17/2022 COLUMBIA LUX LLC 2400 HERODIAN WAY, SUITE COMPUTER PROGRAMMING SERVICES 220 SMYRNA, GA 30080 OCC034395 CQA CARE LLC CAROL COOK 06/14/2022 CQA CARE LLC 1720 MARS HILL RD, SUITE HEALTH AND ALLIED SERVICES 124-407 ACWORTH, GA 30101 OCC034407 DF SERVICES OF GA LLC DEBORAH FILARSKI 06/15/2022 DF SERVICES OF GA LLC 2206 CEDAR FORKS DR ACCOUNTING, AUDITING, AND MARIETTA, GA 30062 BOOKEEPING – NOT A CPA OCC034389 DOORDASH ESSENTIALS TIA SHERRINGHAM 06/13/2022 LLC 2211 ROSWELL RD, SUITE 104 VARIETY STORE DOORDASH ESSENTIALS MARIETTA, GA 30062 LLC ALC002958 DOUBLE TREE BY HILTON KAUSHIK DESAI 06/17/2022 HOTEL ATLANTA-MARIETTA 2055 SOUTH PARK PL HOTEL OR MOTEL TURNKEY HOSPITALITY ATLANTA, GA 30339 MANAGEMENT LLC ALC002959 DOUBLETREE BY HILTON KAUSHIK DESAI 06/17/2022 HOTEL ATLANTA – 2055 SOUTH PARK PL HOTEL OR MOTEL MARIETTA ATLANTA, GA 30339 TURNKEY HOSPITALITY MANAGEMENT LLC ALC002931 EL SERRANITO TAQUERIA JOSE MEDINA 06/15/2022 JS GROUP LLC 2520 SHALLOWFORD RD, RESTAURANT SUITE 100-A MARIETTA, GA 30066 OCC034404 GASKETS R US 2 RICHARD SHAFFER 06/14/2022 6270 WISCASSET PKWY APPLIANCE REPAIR DALLAS, GA 30132 OCC034402 GENESIS CLEANING MARIBEL TAVERA 06/14/2022 SERVICE LLC 1287 CHANNEL PARK JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS GENESIS CLEANING MARIETTA, GA 30064 & CONSTRUCTION RELATED SERVICE LLC OCC034423 HANDY ANDY’S LLC ANDREW KREHBIEL 06/17/2022 HANDY ANDY’S LLC 2931 MILFORD CT HANDY MAN – NO STATE LICENSE MARIETTA, GA 30008 OCC034414 HUSAM ALQUTUB HUSAM ALQUTUB 06/16/2022 CRAZY OFFER 1 1245 VETERANS MEMORIAL CLOTHING – ACCESSORIES LADIES RETAIL HWY, SUITE 34 MABLETON, GA 30126 OCC034392 J&J AUTOMOTIVE REPAIR & JACQUELINE SLATER 06/13/2022 RESTORATION LLC 4706 ECTON DR AUTO REPAIR SHOP J&J AUTOMOTIVE REPAIR & MARIETTA, GA 30066 RESTORATION LLC OCC034400 K H BEHAVIORAL HANNAH NICHOLS 06/14/2022 CONSULTANTS 3186 FERN VALLEY DR CONSULTANT – EDUCATION K H BEHAVIORAL MARIETTA, GA 30008 CONSULTANTS LLC OCC034415 KEFA ESPRESS LLC ALEX BYSTRIKA 06/16/2022 KEFA EXPRESS LLC 5565 STOUT PKWY TRUCKING COMPANY POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC034427 KEITH KONNECTIONS HOME MARIO KEITH 06/17/2022 IMPROVEMENT LLC 6911 HICKORY LOG RD HANDICAPPED TRAINING CENTER (NON- KEITH KONNECTIONS HOME AUSTELL, GA 30168 PROFIT) IMPROVEMENT LLC OCC034405 KENA ANTHONY KENA ANTHONY 06/14/2022 3000 WINDY HILL RD, SUITE BEAUTY SHOP 301 MARIETTA, GA 30067 OCC034399 MAGIC SMOKE & VAPE MAJID FAKHRZADEH 06/14/2022 MAGIC SMOKE & VAPE LLC 1422 TERRELL MILL RD TOBACCO & CIGAR STORE MARIETTA, GA 30067 OCC034419 MATTAI AUTO SALES LLC WILFRED MATTAI 06/16/2022 MATTAI AUTO SALES LLC 4757 CANTON RD, SUITE 220C AUTO DEALER – USED CARS ONLY MARIETTA, GA 30066 OCC034420 MB ACCT INC MONICA S BALLEN 06/17/2022 MB ACCT INC 2255 CUMBERLAND PKWY, ACCOUNTING, AUDITING, AND BLDG 600 A BOOKEEPING – NOT A CPA ATLANTA, GA 30339 OCC034424 MB CAR WASH MANUEL TELLO 06/17/2022 MB CAR WASH LLC 131 VETERANS MEMORIAL AUTO WASHING – SELF SERVICE HWY MABLETON, GA 30126 OCC034390 MOON POWER CLEANING RICHARD JULIAN 06/13/2022 LLC 2350 BUCK DR JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS MOON POWER CLEANING MARIETTA, GA 30062 & CONSTRUCTION RELATED LLC OCC034403 MSP KEEPA MICHAEL STEWART 06/14/2022 4166 RICHARDSON FARM DR CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL KENNESAW, GA 30152 OCC034372 OSS CARE PETERSON ALCIDE 06/13/2022 OSS CARE & CONSULTING 4430 OKLAHOMA WAY CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT LLC KENNESAW, GA 30152 OCC034387 PEAK 7 SPORTS LLC ANN CARR 06/13/2022 PEAK 7 SPORTS LLC 612 HEARTHSTONE LN SPORTS PROMOTION MARIETTA, GA 30067 OCC034398 PRICE FLOORING SERVICES LINDA MANDT 06/13/2022 2363 WYNONA DR TOBACCO & CIGAR STORE MARIETTA, GA 30060 OCC034418 REHAB ROOFING LLC SHANNON R QUEEN 06/16/2022 REHAB ROOFING LLC 3917 SHILOH TRL ROOFING & SIDING CONTRACTOR KENNESAW, GA 30144 CON001299 RHOMBUS SERVICES LLC MICHAEL HERSH 06/14/2022 820 ADAMS AVE, SUITE 130 BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE TROOPER, PA 19403 REQUIRED OCC034397 SMASH MY TRASH NICOLE RODDEN 06/13/2022 GUIDED BY VERSES INC 4981 COLCHESTER CT HAULING CONTRACTOR ATLANTA, GA 30339 OCC034391 SNAPES RIDICULORUM JASON SNAPE 06/13/2022 2213 ROCKWOOD DR ARTIST – COMMERCIAL & ILLUSTRATION MARIETTA, GA 30067 OCC034426 SPARKLE AUTOMOTIVE SPARKLE RUTLEDGE 06/17/2022 SDDR ENTERPRISES LLC 4757 CANTON RD, SUITE 203B AUTO DEALER – USED CARS ONLY MARIETTA, GA 30066 OCC034411 SUNS LAUNDRY & DUANE COPELAND 06/16/2022 CLEANERS 1038 VETERANS MEMORIAL DRY CLEANING & LAUNDRY SELF SERVICE COPELAND STRADFORD HWY ENTERPRISES LLC MABLETON, GA 30126 CON001300 THE ELITE GROUP INC STACY PARKER 06/16/2022 THE ELITE GROUP INC 51 HIDDEN CT BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE MABLETON, GA 30126 REQUIRED OCC034396 THE TINT GUY WINDOW CHRIS ROBINSON 06/15/2022 TINTING 921 JAMERSON RD GLASS TINTING CONTRACTOR SOLARSHADES WINDOW MARIETTA, GA 30066 TINTING INC OCC034401 TICKLE ME PINK RONNETTA SIMPSON 06/14/2022 KONCESSIONS 277 SHALLOWAY DR ICE CREAM WAGON RETAIL TICKLE ME PINK KENNESAW, GA 30144 KONCESSIONS LLC OCC034388 TJ MARSHALL TAX SERVICE TODD IVERY 06/13/2022 & ACCOUNTING 1900 THE EXCHANGE, SUITE INCOME TAX SERVICE TJ MARSHALL TAX SERVICE 425 & ACCOUNTING INC ATLANTA, GA 30339 OCC034406 TRIBBLE HEAD LLC ANDREW HEAD 06/14/2022 TRIBBLE HEAD LLC 4381 BEECH HAVEN SE TRL, REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT GA OCC034410 VAUGHN CHRISTIAN CHRISTIAN HALEY VAUGHN 06/15/2022 2825 WINDY HILL RD, APT ARTIST PAINTING 5307 MARIETTA, GA 30067 OCC034408 VIP PAVING LLC JASON PULLIAM 06/15/2022 VIP PAVING LLC 2400 HERODIAN WAY, SUITE PAVING CONTRACTOR 215 SMYRNA, GA 30080 OCC034413 WEST COBB TUTORING ANGELA BARDEN 06/15/2022 WEST COBB TUTORING LLC 5150 STILESBORO RD, SUITE TUTORING SERVICES 430 KENNESAW, GA 30152 Business Count: 48 Print Date: 6/18/2022