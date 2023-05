Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food service from April 28 to May 4

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotel and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health

For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.

RODNEY’S JAMAICAN SOUL FOOD & GRILL

2453 COBB PKWY SE SMYRNA, GA 30080-3011

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002719

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 05-04-2023

MINT LEAF INDIAN CUISINE

2350 SPRING RD STE 800 SMYRNA, GA 30080

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002308

Last Inspection Score: 89

Last Inspection Date: 05-04-2023

KFC #G135085

2637 COBB PKWY SE SMYRNA, GA 30080-3008

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000231

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 05-04-2023

COMPTON ELEMENTARY SCHOOL

3450 NEW MACLAND RD POWDER SPRINGS, GA 30127

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-1473C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 05-04-2023

KEHELEY ELEMENTARY SCHOOL

1985 KEMP RD MARIETTA, GA 30066-1362

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-274C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 05-04-2023

SHERATON SUITES GALLERIA ATLANTA – FOOD

2844 COBB PKWY SE ATLANTA, GA 30339-3113

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005625

Last Inspection Score: 93

Last Inspection Date: 05-04-2023

!!CHURCH’S TEXAS CHICKEN #754

3720 AUSTELL RD SW MARIETTA, GA 30008-5897

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005905

Last Inspection Score: 83

Last Inspection Date: 05-04-2023

HOLIDAY INN EXPRESS ATLANTA NW GALLERIA AREA – FOOD

2855 SPRING HILL PKWY SE SMYRNA, GA 30080-3002

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000528

Last Inspection Score: 93

Last Inspection Date: 05-03-2023

CHICK-FIL-A AT SMYRNA #02191

5120 S COBB DR SE SMYRNA, GA 30080-7181

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000451

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 05-03-2023

MARTIN’S RESTAURANT – MABLETON LOCATION

6240 MABLETON PKWY SW MABLETON, GA 30126-5228

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-1275C

Last Inspection Score: 86

Last Inspection Date: 05-03-2023

POPEYES #4005

6077 MABLETON PKWY SW MABLETON, GA 30126-3405

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003180

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 05-03-2023

DAIRY QUEEN GRILL AND CHILL

1265 POWDER SPRINGS ST MARIETTA, GA 30064-3939

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003478

Last Inspection Score: 83

Last Inspection Date: 05-03-2023

JENI’S SPLENDID ICE CREAM

950 BATTERY AVE SE STE 1200 ATLANTA, GA 30339-3094

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004367

Last Inspection Score: 86

Last Inspection Date: 05-03-2023

AMERICAN DELI

2900 HIGHLANDS PKWY SE STE 1 SMYRNA, GA 30082-7249

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004518

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 05-03-2023

PAPA ROY’S LOUISIANA KITCHEN

2517 SPRING RD SE STE 106 SMYRNA, GA 30080-3818

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004923

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 05-03-2023

!!SPICE CORNER

3140 COBB PKWY NW STE 10 KENNESAW, GA 30152-1047

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005822

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 05-03-2023

WHITE WATER – WAVE POOL SLURPEE

250 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002407

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 05-02-2023

WHITE WATER – ACTIVITY POOL CART

250 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062-3503

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001365

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 05-02-2023

WHITE WATER – WAVE POOL COKE CART

250 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-25800

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 05-02-2023

WHITE WATER – GRANNY’S SLURPEE

250 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062-3503

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-8977

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 05-02-2023

WHITE WATER – PRIMO’S PIZZERIA

250 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-5432

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 05-02-2023

WHITE WATER – BEACHSIDE SMOOTHIES

250 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062-3503

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-5433

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 05-02-2023

WHITE WATER – SEASIDE FRIES

250 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062-3505

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-5434

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 05-02-2023

WHITE WATER – DIPPIN’ DOTS #1

250 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062-3503

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-5427

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 05-02-2023

WHITE WATER – DIPPIN’ DOTS #2

250 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062-3503

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-5428

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 05-02-2023

WHITE WATER – DIPPIN’ DOTS #3

250 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062-3503

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-5429

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 05-02-2023

WHITE WATER – GRANNY’S FUNNEL CAKES

250 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062-3503

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-5430

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 05-02-2023

WHITE WATER – STERNWHEELER RESTAURANT

250 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062-3503

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-5431

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 05-02-2023

WHITE WATER – TOTALLY KICKIN’ CHICKEN

250 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-5426

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 05-02-2023

MARIETTA WINGS & MORE

1869 COBB PKWY S STE 450 MARIETTA, GA 30060-9314

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-7979

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 05-02-2023

WHITE WATER – TEAM MEMBER CAFE

250 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000553

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 05-02-2023

101 STEAK

3621 VININGS SLOPE SE STE 4110 ATLANTA, GA 30339-4188

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002374

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 05-02-2023

LAHORE GRILL RESTAURANT

1869 COBB PKWY S STE 150 MARIETTA, GA 30060-9315

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-22213

Last Inspection Score: 80

Last Inspection Date: 05-02-2023

TACOS LA VILLA

2415 COBB PKWY SE SMYRNA, GA 30080-3011

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-27158

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 05-02-2023

WHITE WATER – JB’S SMOKEHOUSE EXPRESS

250 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001991

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 05-02-2023

WHITE WATER – BOARDWALK BURGERS

250 COBB PKWY MARIETTA, GA 30062-3503

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002949

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 05-02-2023

WHITE WATER – BUCCANEER SNACKS

250 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062-3503

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003926

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 05-02-2023

MOE’S SOUTHWEST GRILL

2022 POWERS FERRY RD SE STE E ATLANTA, GA 30339-7212

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000885

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 05-01-2023

PANDA EXPRESS #1122

2654 SPRING RD SE SMYRNA, GA 30080-3004

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-15740

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 05-01-2023

BIRYANI-N-GRILL

2590 SPRING RD SE SMYRNA, GA 30080-3041

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004157

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 05-01-2023

KRYSTAL #ATL051

5140 S COBB DR SE SMYRNA, GA 30080-7181

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004882

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 05-01-2023

!!SUPERFOOD COMPANY, THE

2550 SANDY PLAINS RD STE 325 MARIETTA, GA 30062-7225

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005642

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 05-01-2023

POPEYES CHICKEN

159 COBB PKWY S MARIETTA, GA 30060-9208

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-17397C

Last Inspection Score: 89

Last Inspection Date: 04-28-2023

CLARION POINTE ATLANTA – FOOD

1200 WINCHESTER PKWY SE SMYRNA, GA 30080-6541

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003871

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 04-28-2023

TP – BALLPARK CLASSICS STAND 116 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002596

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – 1ST BASE DUGOUT LOUNGE AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002769

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – 3RD BASE DUGOUT LOUNGE AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002772

Last Inspection Score: 78

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – BELOW THE CHOP PARTY ROOM AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002773

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – COMMISSARY / WAREHOUSE AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002774

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – EMPLOYEE DINING AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002775

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – TRUIST AND DELTA CLUB AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002776

Last Inspection Score: 89

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – MAIN KITCHEN AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002777

Last Inspection Score: 93

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – SVEDKA BAR 108 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002581

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – VC STAND 136 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002610

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – HANK AARON TERRACE BAR AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002645

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – XFINITY BAR 309 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002653

Last Inspection Score: 93

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – VC STAND 342 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002659

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – COCA COLA CORNER STAND 347 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002660

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – HANK ARRON TERRACE STAND 247 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002651

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – VC STAND 241 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002652

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – VC STAND 114 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002609

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – SANDLOT SNACKS STAND 155 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002602

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – THE SLICE STAND 161 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002604

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – THE SLICE AND CENTERFIELD MARKET STANDS 149 & 150 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002605

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – 1871 GRILLE STAND 215 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002647

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – 1871 GRILLE STAND 239 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002648

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – BALLPARK CLASSICS STAND 242 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002649

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – HANK AARON TERRACE STAND 246 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002650

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – BRAVES MARKET FRESH AND FUN STAND 343 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002661

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – BALLPARK CLASSICS / 1871 GRILLE STAND 312 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002654

Last Inspection Score: 85

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – BRAVES MARKET FRESH AND FUN STAND 313 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002655

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – COOP’S STAND 320 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002656

Last Inspection Score: 94

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – 1871 GRILLE BAR 331 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002658

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – 1871 GRILLE STAND 113 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002595

Last Inspection Score: 98

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – H&F BURGER STAND 159 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002603

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – BALLPARK CLASSICS STAND 135 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002597

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – COOP’S STAND 138 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002598

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – 1871 GRILLE STAND 141 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002599

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – CHICK-FIL-A STAND 143 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002600

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – BALLPARK CLASSICS STAND 146 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002601

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – TACO FACTORY STAND 151 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002378

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 04-27-2023

HYATT REGENCY SUITES – PADELLA RESTAURANT – FOOD

2999 WINDY HILL RD SE MARIETTA, GA 30067-6044

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-24316C

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – EL JIMADOR BAR 238 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002644

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – COOPERS CRAFT BAR 216 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002646

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – INFINITI CLUB AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001280

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – TERRAPIN TAPROOM AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002189

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – SUITE PANTRY AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002315

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – THE CARVERY P112 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002317

Last Inspection Score: 100

Inspection Date: 04-27-2023

TP – DIPPIN’ DOTS P110 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002318

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – CUTWATER P120 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002404

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – BEER BAT P146 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002521

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – ALUMNI BAR AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002607

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – H&F BURGER P317 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002785

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – AIRSTREAM P310 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002787

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – DIPPIN DOTS P314 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002788

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – GRILL AND GO P317 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002789

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – MAYFIELD P322 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002792

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – TACO FACTORY P324 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002794

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – SMOKEY Q P329 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002795

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – MAYFIELD P330 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002796

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – GRILL AND GO P337 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002798

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – COOP’S STAND 310 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002799

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – DIPPIN DOTS P341 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002802

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – DIPPIN DOTS P145 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002806

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – HOMER’S FRANKS P145 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002808

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – FOX BROS P152 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002810

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – OLE MOLE NACHO / MAYFIELD P156 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002811

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – CHICK-FIL-A P160 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002813

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – CONECUH SAUSAGE P219 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002816

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – DIPPIN DOTS P220 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002818

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – TACO FACTORY P231 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002819

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – CHICK-FIL-A P230 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002893

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – DIPPIN DOTS P231 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002894

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – CHOPHOUSE 1 (CH1) AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003030

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – CHOPHOUSE 2 (CH2) AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003031

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – BAR CART PORTABLE PLAZA 5 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003219

Last Inspection Score: 93

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – BAR CART PORTABLE PLAZA 6 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003238

Last Inspection Score: 84

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – LIT BAR 144 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003378

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – 1ST BASE MARKET AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003390

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 04-27-2023

!!TP – BACK PORCH AT SUNTRUST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004289

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 04-27-2023

!!INFINITI CLUB BAR SUPPORT – TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004371

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-27-2023

MOON INDIAN CUISINE

2821 CHASTAIN MEADOWS PKWY STE 250 MARIETTA, GA 30066-3364

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004469

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 04-27-2023

TP – CHICK-FIL-A AT TRUIST PARK STAND #326

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004837

Last Inspection Score: 94

Last Inspection Date: 04-27-2023

ATLANTA BRAVES HOME CLUBHOUSE

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005747

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-27-2023

ATLANTA BRAVES VISITING CLUBHOUSE

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005757

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-27-2023

!!TP – GRILL AND GO P137 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005825

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 04-27-2023

!!TP – SLUTTY VEGAN P130 AT TRUIST PARK

755 BATTERY AVE SE ATLANTA, GA 30339-3017

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005831

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 04-27-2023