Check out 58 news businesses licensed by Cobb County the 7 days ending Aug 6

Here are the 58 new businesses listed by Cobb County with licenses taking effect by Sunday, August 6, 2023.We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as it appears on the county website, follow this link.

License # D.B.A / Business Name Owner / Business Address Issue Date / SIC Description OCC037308 4450 CALIBRE CROSSING JEFFREY AXLEY 08/01/2023 BUILDING OWNER 4450 CALIBRE XING OFFICE SPACE RENTAL RIDGELINE GOVERNORS ACWORTH, GA 30101 PAVILLION LP OCC037293 AAJO HEALTHCARE LLC OLALEKAN OLOYEDE 07/31/2023 AAJO HEALTHCARE LLC 3602 SUMMIT OAKS DR HEALTH AND ALLIED SERVICES ROSWELL, GA 30075 OCC037324 ANDY RHOADS LANSCAPES ANDREW RHOADS 08/03/2023 1823 MEADOWOOD DR YARD MAINTENANCE MARIETTA, GA 30062 OCC037321 ATLANTA ROLLER DERBY APRIL WOODS 08/02/2023 ATLANTA ROLLER DERBY 281 VETERANS MEMORIAL CHARITABLE ORGANIZATION (NON INC HWY, SUITE 130 PROFIT) MABLETON, GA 30126 OCC037335 ATLANTA RUN CULTURE JAMES RO 08/03/2023 ATLANTA RUN CULTURE 1901 PARKADES PATH ENTERTAINMENT SERVICE LLC MARIETTA, GA 30008 CON001417 BMG, LLC CHARLES R BENNETT 08/01/2023 BENNETT MANAGEMENT 2670 OLD HICKORY DR BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE GROUP LLC MARIETTA, GA 30064 REQUIRED OCC037294 BODY 20 EAST COBB EUGENE CHAYEVSKY 08/01/2023 KLWF 1 LLC 1100 JOHNSON FERRY RD, BUSINESS MANAGEMENT OFFICE SUITE 365 MARIETTA, GA 30068 OCC037299 BREEZY BROWS AND NAIL DI ADDAMS 08/01/2023 SALON 2900 DELK RD, SUITE 17 BEAUTY SHOP BREEZY BROWS LLC MARIETTA, GA 30067 OCC037327 BRIGHT WAY COUNSELING VICTORIA ARNOLD 08/03/2023 BRIGHT WAY COUNSELING 1501 JOHNSON FERRY RD, GA FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING LLC OCC037323 CHRIST COMMUNITY JOHNATHON STUCKERT 08/02/2023 CHURCH 4255 WADE GREEN RD, SUITE RELIGIOUS ORGANIZATION (NON PROFIT) CHRIST COMMUNITY 515 CHURCH OF COBB COUNTY KENNESAW, GA 30144 PCA INC OCC037319 DAISY J SANTIAGO DAISY J SANTIAGO 08/02/2023 5345 FLOYD RD, SUITE 134 ACCOUNTING, AUDITING, AND MABLETON, GA 30126 BOOKEEPING – NOT A CPA OCC037325 DAVIS BELINDA BELINDA DAVIS 08/03/2023 STEVE’S CARRIBEAN 5050 AUSTELL RD RESTAURANT KITCHEN AUSTELL, GA 30106 OCC037343 DS GIFT SHOP MOHAMMED ISLAM 08/03/2023 1368 BOWMAN LLC 1368 ATLANTA RD, SUITE 111 GIFT SHOP MARIETTA, GA 30060 OCC037313 EL RANCHO AKBAR HIRANI 08/02/2023 EL RANCHO 3 LLC 2385 HURT RD, SUITE B CONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL MARIETTA, GA 30008 OCC037284 ELEVATED ROOFING & CHRISTOPHER REECE 07/31/2023 REMODELING 5003 SHALLOW RIDGE RD ROOFING CONTRACTOR ELEVATED ROOFING & KENNESAW, GA 30144 REMODELING LLC OCC037303 ELITE HOME LINK LLC SHAWN CONRAD 08/01/2023 ELITE HOME LINK LLC 5732 VININGS PLACE DR REAL ESTATE INVESTMENTS MABLETON, GA 30126 OCC037330 ELMER & ELMER ELMER MEJIA 08/03/2023 CORPORATION 945 BROOKMONT DR HANDY MAN – NO STATE LICENSE ELMER & ELMER MARIETTA, GA 30064 CORPORATION OCC037300 EVERYDAY HOME CARE VIOLET NYAGA 08/01/2023 EVERYDAY HOME CARE LLC 1300 MOUNTAIN RETREAT HEALTH AND ALLIED SERVICES WAY, SUITE 110 MARIETTA, GA 30060 OCC037302 FLOOR COVERINGS JESSE MANSKA 08/01/2023 INTERNATIOAL OF 1050 SHILOH RD, SUITE 307 BUSINESS MANAGEMENT OFFICE NORTHWEST ATLANTA KENNESAW, GA 30144 RENOVATIONS SOUTH CORP OCC037320 GLAM BOXX ANTILA DANIELS 08/02/2023 GLAM BOXX II LLC 1133 EAST WEST CONN, OFFICE SPACE RENTAL SUITE 400 AUSTELL, GA 30106 License # D.B.A / Business Name Owner / Business Address Issue Date / SIC Description OCC037314 GOURMET WAGS JENNIFER ROBINSON 08/02/2023 FLORENTINE GOURMET LLC 4014 VILLA LAKE RD COTTAGE FOOD POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC037285 GRIDIRON ROOFING JOSHUA DOLINA 07/31/2023 GRIDIRON RESTORATION 361 CLEAR SPRING CT ROOFING CONTRACTOR LLC MARIETTA, GA 30068 OCC037318 GYRO & WINGS

BKB FODD LLC BISHNU REGMI

2860 CUMBERLAND BLVD, GA 08/02/2023

RESTAURANT OCC037333 HAMPTON 615 WHITNEY FUCHS 08/03/2023 GEORGIA COMMUNITY 1523 ROSWELL RD, APT 615 GROUP HOME – CHARITABLE SUPPORT AND SOLUTIONS, MARIETTA, GA 30062 ORGAINZATION INC. OCC037312 INSPIRE HOSPICE AND ZACK LEE 08/02/2023 PALLIATIVE CARE 4255 WADE GREEN RD, SUITE BUSINESS MANAGEMENT OFFICE INSPIRE HOSPICE AND 815 PALLIATIVE CARE INC KENNESAW, GA 30144 OCC037301 INVAR INTEGRATED MELINDA OTTINGER 07/31/2023 SYSTEMS LLC 3939 ROYAL DR, SUITE 230 CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT INVAR INTEGRATED KENNESAW, GA 30144 SYSTEMS LLC OCC037344 JAYS ACCOUNTING &TAX JESUMKA SIDIBEH 08/04/2023 SERVICES 1755 THE EXCHANGE, SUITE ACCOUNTING, AUDITING, AND JAYS ACCOUNTING &TAX 150 BOOKEEPING – NOT A CPA SERVICES LLC ATLANTA, GA 30339 CON001416 KENTUCKY CW SERVICES SHANNON WELLS 07/31/2023 CORKY WELLS ELECTRIC 1512 NORTH BIG RUN RD BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE INC ASHLAND, KY 41102 REQUIRED OCC037332 KT BRAZILIAN AESTHETIC KAREN TOSI 08/04/2023 KT BRAZILIAN AESTHETIC 2623 SANDY PLAINS RD, MEDICAL CLINIC LLC SUITE 103 MARIETTA, GA 30066 ALC003169 LOS ABUELOS MIGUEL BEDOLLA 08/02/2023 LOS ABUELOS 2 LLC 1420 TERRELL MILL RD, SUITE RESTAURANT 117 MARIETTA, GA 30067 OCC037334 M CREATIVE STUDIOS MICHELLE CROSS 08/04/2023 M CREATIVE STUDIOS LLC 489 SPRINGS END LN ARTS AND CRAFTS RETAIL MARIETTA, GA 30068 OCC037310 MACHINE LEARNING AARON HARRELL 08/02/2023 TECHNOLOGY LLC 1775 THE EXCHANGE, SUITE COLLECTION AGENCY MACHINE LEARNING 330R TECHNOLOGY LLC MARIETTA, GA 30339 OCC037004 MAKS SOLUTIONS LLC KRISTINA MORENO 08/01/2023 400 ERNEST BARRETT PKWY VENDING MACHINES KENNESAW, GA 30144 OCC037350 MED JOURNEY TRANSPORT CORRYE HARDEN 08/04/2023 MED JOURNEY TRANSPORT 1870 THE EXCHANGE, SUITE HEALTH AND ALLIED SERVICES LLC 200 #946 ATLANTA, GA 30339 OCC037305 MY CLEANING LADY LLC JORDANA CARLAN 08/01/2023 MY CLEANING LADY LLC 4514 OUTLOOK DR JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS MARIETTA, GA 30066 & CONSTRUCTION RELATED OCC037295 MY CONSULTING ARBORIST JOSHUA BOHANNON 07/31/2023 AND TREE CARE 3048 FREDRICK DR CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT THE BOHANNON GROUP MARIETTA, GA 30062 LLC OCC037328 P.E.A.S. BEHAVIOR GROUP KHADA WHITE 08/03/2023 LLC 5330 RUTLAND CT CONSULTANT – EDUCATION P.E.A.S. BEHAVIOR GROUP POWDER SPRINGS, GA 30127 LLC OCC037307 PERSONA PARTNERS SAMUEL BOTTS 08/01/2023 VIGORWORKS 2192 CROSTON LN CONSULTANT SERVICE – MARKETING MANAGEMENT SOLUTIONS SMYRNA, GA 30080 LLLP OCC037329 RAULITOS GUADALUPE MEDINA 08/03/2023 RAULITOS MEX LLC BADILLO BUSINESS MANAGEMENT OFFICE 3345 AUSTELL RD, SUITE F2 MARIETTA, GA 30008 License # D.B.A / Business Name Owner / Business Address Issue Date / SIC Description OCC037347 RE J&J AUTOS EMMANUEL OKPARA 08/04/2023 5701 MABLETON PKWY, SUITE AUTO DEALER – USED CARS ONLY 200 MABLETON, GA 30126 OCC037331 RICH AUTOMOTIVE GROUP FELIX RICHARDSON 08/03/2023 LLC 4709 OUTLOOK WAY AUTO DEALER – USED CARS ONLY RICH AUTOMOTIVE GROUP MARIETTA, GA 30066 LLC OCC037291 ROYALZ RESTAURANT AND DANIEL ALI 07/31/2023 LOUNGE 2769 CHASTAIN MEADOWS RESTAURANT DANNYFI LLC PKWY, SUITE IU MARIETTA, GA 30066 OCC037316 SIERRA BLUE POOLS TREBOR BROWN 08/02/2023 SIERRA BLUE POOLS LLC 3855 SHALLOWFORD RD, SWIMMING POOL MAINTENANCE & SUITE 510 SERVICE MARIETTA, GA 30062 OCC037345 SPARK PERFORMANCE & DEVONO NORTON 08/03/2023 WELLNESS 4255 WADE GREEN RD 225 CHIROPRACTOR (OCCUPATIONAL TAX) SPARK PERFORMANCE & KENNESAW, GA 30144 WELLNESS LLC OCC037349 ST JOE’S HOMECARE LLC KOJO ARHIN 08/04/2023 ST JOE’S HOMECARE LLC 1755 THE EXCHANGE, SUITE HEALTH AND ALLIED SERVICES 110 MARIETTA, GA 30067 OCC037062 SWIFTY CAR WASH JENNIFER VANDERVELDT 08/02/2023 MH MEMORIAL LLC 4280 BELLS FERRY RD AUTO WASHING – DETAILING KENNESAW, GA 30144 OCC037296 SWISS KRONO LLC BARBARA JUNE 07/31/2023 SWISS KRONO LLC 120 INTERSTATE NORTH BUSINESS MANAGEMENT OFFICE PKWY, SUITE 455 ATLANTA, GA 30339 OCC037315 TAQUERIA PALOMA

TAQUERIA LA PALOMA LLC DAVID SANTES

1090 COBB DR, GA 08/02/2023

RESTAURANT OCC037340 THE BEST CLEANING CHINARY JOHNSON 08/04/2023 SERVICE 3842 MULKEY CIR JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS MARIETTA, GA 30008 & CONSTRUCTION RELATED License # D.B.A / Business Name Owner / Business Address Issue Date / SIC Description OCC037304 THE H2O PRO EXTERIOR ADAM SOUED 08/01/2023 CLEANING 607 HOLLAND RD CLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS THE H2O PRO EXTERIOR POWDER SPRINGS, GA 30127 AFTER CONSTRUCTION CLEANING LLC OCC037311 THE RICAN HIBISCUS LLC JOSE RIVERA 08/01/2023 THE RICAN HIBISCUS LLC 5160 AUSTELL RD MOBILE FOOD VENDOR AUSTELL, GA 30106 OCC037298 U.S.E. CONSULTING GROUP DIMITRI FOWLER 07/31/2023 LLC 582 LUMMUS AVE PROTECTION SERVICE U.S.E. CONSULTING GROUP AUSTELL, GA 30168 LLC OCC037342 UUA PRINTING ESHIQITA WASHINGTON 08/03/2023 UP, UP, & AWAY PRINTING 6410 FACTORY SHOALS RD PRINTING SHOP LLC MABLETON, GA 30126 OCC037297 VAUGHAN INTERIORS SHARON VAUGHAN 07/31/2023 2400 CHAUNCEY LN INTERIOR DESIGN MARIETTA, GA 30064 OCC037317 WELLSTAR GME INTERNAL BUSINESS LICENSE 08/02/2023 MEDICINE CLINIC 1790 MULKEY RD, SUITE 5A HOSPITAL ASSOCIATION – NON PROFIT WELLSTAR MEDICAL AUSTELL, GA 30106 GROUP LLC OCC037292 WINGSTOP RAHIL AGRAWAL 08/02/2023 GSRS WS GA LLC 1133 CHASTAIN NW RD, SUITE RESTAURANT (770)428-9464 300 KENNESAW, GA 30144 OCC037289 WINGSTOP RAHUL AGRAWAL 08/02/2023 GSRS WS GA LLC 3265 COBB NW PKWY, UNIT 4 RESTAURANT (770)628-3031 ACWORTH, GA 30101 OCC037290 WINGSTOP RAHIL AGRAWAL 08/02/2023 GSRS WS GA LLC 2900 DELK RD EXTENSION RESTAURANT (770)726-2937 RD, SUITE 100 MARIETTA, GA 30067 Business Count: 58 Print Date: 8/5/2023 BL_New_Business_Listing_090818Page 6