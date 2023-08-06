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Check out 58 news businesses licensed by Cobb County the 7 days ending Aug 6

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the sign in front of the Cobb County Board of Commissioners buildingPhoto: Cobb County Courier/Larry Felton Johnson

Posted By: Larry Felton Johnson August 6, 2023

Here are the 58 new businesses listed by Cobb County with licenses taking effect by Sunday, August 6, 2023.We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as it appears on the county website, follow this link.

License #D.B.A / Business NameOwner / Business AddressIssue Date / SIC Description
OCC0373084450 CALIBRE CROSSINGJEFFREY AXLEY08/01/2023
BUILDING OWNER4450 CALIBRE XINGOFFICE SPACE RENTAL
RIDGELINE GOVERNORSACWORTH, GA 30101
PAVILLION LP
OCC037293AAJO HEALTHCARE LLCOLALEKAN OLOYEDE07/31/2023
AAJO HEALTHCARE LLC3602 SUMMIT OAKS DRHEALTH AND ALLIED SERVICES
ROSWELL, GA 30075
OCC037324ANDY RHOADS LANSCAPESANDREW RHOADS08/03/2023
1823 MEADOWOOD DRYARD MAINTENANCE
MARIETTA, GA 30062
OCC037321ATLANTA ROLLER DERBYAPRIL WOODS08/02/2023
ATLANTA ROLLER DERBY281 VETERANS MEMORIALCHARITABLE ORGANIZATION (NON
INCHWY, SUITE 130PROFIT)
MABLETON, GA 30126
OCC037335ATLANTA RUN CULTUREJAMES RO08/03/2023
ATLANTA RUN CULTURE1901 PARKADES PATHENTERTAINMENT SERVICE
LLCMARIETTA, GA 30008
CON001417BMG, LLCCHARLES R BENNETT08/01/2023
BENNETT MANAGEMENT2670 OLD HICKORY DRBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
GROUP LLCMARIETTA, GA 30064REQUIRED
OCC037294BODY 20 EAST COBBEUGENE CHAYEVSKY08/01/2023
KLWF 1 LLC1100 JOHNSON FERRY RD,BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
SUITE 365
MARIETTA, GA 30068
OCC037299BREEZY BROWS AND NAILDI ADDAMS08/01/2023
SALON2900 DELK RD, SUITE 17BEAUTY SHOP
BREEZY BROWS LLCMARIETTA, GA 30067
OCC037327BRIGHT WAY COUNSELINGVICTORIA ARNOLD08/03/2023
BRIGHT WAY COUNSELING1501 JOHNSON FERRY RD, GAFAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
LLC
OCC037323CHRIST COMMUNITYJOHNATHON STUCKERT08/02/2023
CHURCH4255 WADE GREEN RD, SUITERELIGIOUS ORGANIZATION (NON PROFIT)
CHRIST COMMUNITY515
CHURCH OF COBB COUNTYKENNESAW, GA 30144
PCA INC
OCC037319DAISY J SANTIAGODAISY J SANTIAGO08/02/2023
5345 FLOYD RD, SUITE 134ACCOUNTING, AUDITING, AND
MABLETON, GA 30126BOOKEEPING – NOT A CPA
OCC037325DAVIS BELINDABELINDA DAVIS08/03/2023
STEVE’S CARRIBEAN5050 AUSTELL RDRESTAURANT
KITCHENAUSTELL, GA 30106
OCC037343DS GIFT SHOPMOHAMMED ISLAM08/03/2023
1368 BOWMAN LLC1368 ATLANTA RD, SUITE 111GIFT SHOP
MARIETTA, GA 30060
OCC037313EL RANCHOAKBAR HIRANI08/02/2023
EL RANCHO 3 LLC2385 HURT RD, SUITE BCONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL
MARIETTA, GA 30008
OCC037284ELEVATED ROOFING &CHRISTOPHER REECE07/31/2023
REMODELING5003 SHALLOW RIDGE RDROOFING CONTRACTOR
ELEVATED ROOFING &KENNESAW, GA 30144
REMODELING LLC
OCC037303ELITE HOME LINK LLCSHAWN CONRAD08/01/2023
ELITE HOME LINK LLC5732 VININGS PLACE DRREAL ESTATE INVESTMENTS
MABLETON, GA 30126
OCC037330ELMER & ELMERELMER MEJIA08/03/2023
CORPORATION945 BROOKMONT DRHANDY MAN – NO STATE LICENSE
ELMER & ELMERMARIETTA, GA 30064
CORPORATION
OCC037300EVERYDAY HOME CAREVIOLET NYAGA08/01/2023
EVERYDAY HOME CARE LLC1300 MOUNTAIN RETREATHEALTH AND ALLIED SERVICES
WAY, SUITE 110
MARIETTA, GA 30060
OCC037302FLOOR COVERINGSJESSE MANSKA08/01/2023
INTERNATIOAL OF1050 SHILOH RD, SUITE 307BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
NORTHWEST ATLANTAKENNESAW, GA 30144
RENOVATIONS SOUTH
CORP
OCC037320GLAM BOXXANTILA DANIELS08/02/2023
GLAM BOXX II LLC1133 EAST WEST CONN,OFFICE SPACE RENTAL
SUITE 400
AUSTELL, GA 30106
License #D.B.A / Business NameOwner / Business AddressIssue Date / SIC Description
OCC037314GOURMET WAGSJENNIFER ROBINSON08/02/2023
FLORENTINE GOURMET LLC4014 VILLA LAKE RDCOTTAGE FOOD
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC037285GRIDIRON ROOFINGJOSHUA DOLINA07/31/2023
GRIDIRON RESTORATION361 CLEAR SPRING CTROOFING CONTRACTOR
LLCMARIETTA, GA 30068
OCC037318GYRO & WINGS
BKB FODD LLC		BISHNU REGMI
2860 CUMBERLAND BLVD, GA		08/02/2023
RESTAURANT
OCC037333HAMPTON 615WHITNEY FUCHS08/03/2023
GEORGIA COMMUNITY1523 ROSWELL RD, APT 615GROUP HOME – CHARITABLE
SUPPORT AND SOLUTIONS,MARIETTA, GA 30062ORGAINZATION
INC.
OCC037312INSPIRE HOSPICE ANDZACK LEE08/02/2023
PALLIATIVE CARE4255 WADE GREEN RD, SUITEBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
INSPIRE HOSPICE AND815
PALLIATIVE CARE INCKENNESAW, GA 30144
OCC037301INVAR INTEGRATEDMELINDA OTTINGER07/31/2023
SYSTEMS LLC3939 ROYAL DR, SUITE 230CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
INVAR INTEGRATEDKENNESAW, GA 30144
SYSTEMS LLC
OCC037344JAYS ACCOUNTING &TAXJESUMKA SIDIBEH08/04/2023
SERVICES1755 THE EXCHANGE, SUITEACCOUNTING, AUDITING, AND
JAYS ACCOUNTING &TAX150BOOKEEPING – NOT A CPA
SERVICES LLCATLANTA, GA 30339
CON001416KENTUCKY CW SERVICESSHANNON WELLS07/31/2023
CORKY WELLS ELECTRIC1512 NORTH BIG RUN RDBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
INCASHLAND, KY 41102REQUIRED
OCC037332KT BRAZILIAN AESTHETICKAREN TOSI08/04/2023
KT BRAZILIAN AESTHETIC2623 SANDY PLAINS RD,MEDICAL CLINIC
LLCSUITE 103
MARIETTA, GA 30066
ALC003169LOS ABUELOSMIGUEL BEDOLLA08/02/2023
LOS ABUELOS 2 LLC1420 TERRELL MILL RD, SUITERESTAURANT
117
MARIETTA, GA 30067
OCC037334M CREATIVE STUDIOSMICHELLE CROSS08/04/2023
M CREATIVE STUDIOS LLC489 SPRINGS END LNARTS AND CRAFTS RETAIL
MARIETTA, GA 30068
OCC037310MACHINE LEARNINGAARON HARRELL08/02/2023
TECHNOLOGY LLC1775 THE EXCHANGE, SUITECOLLECTION AGENCY
MACHINE LEARNING330R
TECHNOLOGY LLCMARIETTA, GA 30339
OCC037004MAKS SOLUTIONS LLCKRISTINA MORENO08/01/2023
400 ERNEST BARRETT PKWYVENDING MACHINES
KENNESAW, GA 30144
OCC037350MED JOURNEY TRANSPORTCORRYE HARDEN08/04/2023
MED JOURNEY TRANSPORT 1870 THE EXCHANGE, SUITEHEALTH AND ALLIED SERVICES
LLC200 #946
ATLANTA, GA 30339
OCC037305MY CLEANING LADY LLCJORDANA CARLAN08/01/2023
MY CLEANING LADY LLC4514 OUTLOOK DRJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
MARIETTA, GA 30066& CONSTRUCTION RELATED
OCC037295MY CONSULTING ARBORISTJOSHUA BOHANNON07/31/2023
AND TREE CARE3048 FREDRICK DRCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
THE BOHANNON GROUPMARIETTA, GA 30062
LLC
OCC037328P.E.A.S. BEHAVIOR GROUPKHADA WHITE08/03/2023
LLC5330 RUTLAND CTCONSULTANT – EDUCATION
P.E.A.S. BEHAVIOR GROUPPOWDER SPRINGS, GA 30127
LLC
OCC037307PERSONA PARTNERSSAMUEL BOTTS08/01/2023
VIGORWORKS2192 CROSTON LNCONSULTANT SERVICE – MARKETING
MANAGEMENT SOLUTIONSSMYRNA, GA 30080
LLLP
OCC037329RAULITOSGUADALUPE MEDINA08/03/2023
RAULITOS MEX LLCBADILLOBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
3345 AUSTELL RD, SUITE F2
MARIETTA, GA 30008
License #D.B.A / Business NameOwner / Business AddressIssue Date / SIC Description
OCC037347RE J&J AUTOSEMMANUEL OKPARA08/04/2023
5701 MABLETON PKWY, SUITEAUTO DEALER – USED CARS ONLY
200
MABLETON, GA 30126
OCC037331RICH AUTOMOTIVE GROUPFELIX RICHARDSON08/03/2023
LLC4709 OUTLOOK WAYAUTO DEALER – USED CARS ONLY
RICH AUTOMOTIVE GROUPMARIETTA, GA 30066
LLC
OCC037291ROYALZ RESTAURANT ANDDANIEL ALI07/31/2023
LOUNGE2769 CHASTAIN MEADOWSRESTAURANT
DANNYFI LLCPKWY, SUITE IU
MARIETTA, GA 30066
OCC037316SIERRA BLUE POOLSTREBOR BROWN08/02/2023
SIERRA BLUE POOLS LLC3855 SHALLOWFORD RD,SWIMMING POOL MAINTENANCE &
SUITE 510SERVICE
MARIETTA, GA 30062
OCC037345SPARK PERFORMANCE &DEVONO NORTON08/03/2023
WELLNESS4255 WADE GREEN RD 225CHIROPRACTOR (OCCUPATIONAL TAX)
SPARK PERFORMANCE &KENNESAW, GA 30144
WELLNESS LLC
OCC037349ST JOE’S HOMECARE LLCKOJO ARHIN08/04/2023
ST JOE’S HOMECARE LLC1755 THE EXCHANGE, SUITEHEALTH AND ALLIED SERVICES
110
MARIETTA, GA 30067
OCC037062SWIFTY CAR WASHJENNIFER VANDERVELDT08/02/2023
MH MEMORIAL LLC4280 BELLS FERRY RDAUTO WASHING – DETAILING
KENNESAW, GA 30144
OCC037296SWISS KRONO LLCBARBARA JUNE07/31/2023
SWISS KRONO LLC120 INTERSTATE NORTHBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
PKWY, SUITE 455
ATLANTA, GA 30339
OCC037315TAQUERIA PALOMA
TAQUERIA LA PALOMA LLC		DAVID SANTES
1090 COBB DR, GA		08/02/2023
RESTAURANT
OCC037340THE BEST CLEANINGCHINARY JOHNSON08/04/2023
SERVICE3842 MULKEY CIRJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
MARIETTA, GA 30008& CONSTRUCTION RELATED
License #D.B.A / Business NameOwner / Business AddressIssue Date / SIC Description
OCC037304THE H2O PRO EXTERIORADAM SOUED08/01/2023
CLEANING607 HOLLAND RDCLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS
THE H2O PRO EXTERIORPOWDER SPRINGS, GA 30127AFTER CONSTRUCTION
CLEANING LLC
OCC037311THE RICAN HIBISCUS LLCJOSE RIVERA08/01/2023
THE RICAN HIBISCUS LLC5160 AUSTELL RDMOBILE FOOD VENDOR
AUSTELL, GA 30106
OCC037298U.S.E. CONSULTING GROUPDIMITRI FOWLER07/31/2023
LLC582 LUMMUS AVEPROTECTION SERVICE
U.S.E. CONSULTING GROUPAUSTELL, GA 30168
LLC
OCC037342UUA PRINTINGESHIQITA WASHINGTON08/03/2023
UP, UP, & AWAY PRINTING6410 FACTORY SHOALS RDPRINTING SHOP
LLCMABLETON, GA 30126
OCC037297VAUGHAN INTERIORSSHARON VAUGHAN07/31/2023
2400 CHAUNCEY LNINTERIOR DESIGN
MARIETTA, GA 30064
OCC037317WELLSTAR GME INTERNALBUSINESS LICENSE08/02/2023
MEDICINE CLINIC1790 MULKEY RD, SUITE 5AHOSPITAL ASSOCIATION – NON PROFIT
WELLSTAR MEDICALAUSTELL, GA 30106
GROUP LLC
OCC037292WINGSTOPRAHIL AGRAWAL08/02/2023
GSRS WS GA LLC1133 CHASTAIN NW RD, SUITERESTAURANT
(770)428-9464300
KENNESAW, GA 30144
OCC037289WINGSTOPRAHUL AGRAWAL08/02/2023
GSRS WS GA LLC3265 COBB NW PKWY, UNIT 4RESTAURANT
(770)628-3031ACWORTH, GA 30101
OCC037290WINGSTOPRAHIL AGRAWAL08/02/2023
GSRS WS GA LLC2900 DELK RD EXTENSIONRESTAURANT
(770)726-2937RD, SUITE 100
MARIETTA, GA 30067
Business Count: 58
Print Date: 8/5/2023BL_New_Business_Listing_090818Page 6
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