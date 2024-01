Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food services from December 29 to January 4

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotels, and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health.

For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.

SMOOTHIE KING

2930 S COBB DR SE SMYRNA, GA 30080-7811

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002389

Last Inspection Score: 93

Last Inspection Date: 01-04-2024

ART AND FOOD / GCSS

1395 S MARIETTA PKWY BLDG 100 MARIETTA, GA 30062

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001122

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 01-04-2024

PUPUSA LINDA VISTA

941 S MARIETTA PKWY SE MARIETTA, GA 30060-2824

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005217

Last Inspection Score: 89

Last Inspection Date: 01-04-2024

KORE STEAKHOUSE

585 FRANKLIN GTWY SE STE 150 MARIETTA, GA 30067-7745

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005673

Last Inspection Score: 81

Last Inspection Date: 01-04-2024

KATANA SUSHI HIBACHI

4400 ROSWELL RD STE 152 MARIETTA, GA 30062-8112

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005754

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 01-04-2024

BARNES & NOBLE

4475 ROSWELL RD STE 102 MARIETTA, GA 30062-8196

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005931

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 01-04-2024

!!PEACH STATE PIZZA

4475 ROSWELL RD STE 1700 MARIETTA, GA 30062-7801

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006008

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 01-04-2024

!!WHATABURGER

2955 COBB PKWY STE 910 ATLANTA, GA 30339

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006083

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 01-04-2024

SOUL FOOD TRAIN EATERY

585 FRANKLIN GTWY SE STE 240 MARIETTA, GA 30067-7700

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000268

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 01-03-2024

WING FACTORY 3

2997 CUMBERLAND BLVD SE STE 100 ATLANTA, GA 30339-3150

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001300

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 01-03-2024

CARRABBA’S ITALIAN GRILL #1105

2999 CUMBERLAND BLVD ATLANTA, GA 30339

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-25197

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 01-03-2024

BURGER KING #6280

164 BARRETT PKWY NE MARIETTA, GA 30066

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000859

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 01-03-2024

STEAK N SHAKE

2736 COBB PKWY SE SMYRNA, GA 30080-3015

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004678

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 01-03-2024

MAMI TACO

800 WHITLOCK AVE NW STE 207 MARIETTA, GA 30064-4667

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005167

Last Inspection Score: 86

Last Inspection Date: 01-03-2024

!!SWEETIES CRAB SHACK

400 ERNEST BARRETT PKWY STE 119 KENNESAW, GA 30144

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006280

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 01-03-2024

STERLING ESTATES OF EAST COBB – FOOD

4220 LOWER ROSWELL RD MARIETTA, GA 30068-4128

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000264

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 01-02-2024

TEXAS ROADHOUSE #162

2475 BARRETT CREEK PKWY NW MARIETTA, GA 30066-4992

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-11015C

Last Inspection Score: 93

Last Inspection Date: 01-02-2024

WINGSTOP

1133 CHASTAIN RD NW STE 300 KENNESAW, GA 30144

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006112

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 01-02-2024

!!THE WINGSPACE

5240 S COBB DR SE SMYRNA, GA 30080-7180

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006269

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 01-02-2024

!!ALEON’S SMOKED CUISINE – BASE

1768 VETERANS MEMORIAL HWY SW STE 2 AUSTELL, GA 30168-7902

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006273

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 01-02-2024

GOLDEN CORRAL

2211 COBB PKWY SE SMYRNA, GA 30080-7633

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002223

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 12-29-2023

CHARLEY’S PHILLY STEAKS

400 ERNEST BARRETT PKWY NW STE 125A KENNESAW, GA 30144-4951

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002367

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 12-29-2023

CASA GRANDE

2810 EAST WEST CONNECTOR AUSTELL, GA 30106-6800

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001881

Last Inspection Score: 94

Last Inspection Date: 12-29-2023

NIGHT LIFE PIZZA

562 WYLIE RD SE STE 18 MARIETTA, GA 30067-7880

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-27355C

Last Inspection Score: 85

Last Inspection Date: 12-29-2023

DOGWOOD GOLF CLUB – FOOD

4207 FLINT HILL RD AUSTELL, GA 30106-1740

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-1148C

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 12-29-2023

MICHELADAS TAQUERIA

803 POWDER SPRING ST STE 2 MARIETTA, GA 30064-3649

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003651

Last Inspection Score: 82

Last Inspection Date: 12-29-2023

BAYMONT BY WYNDHAM – FOOD

3192 BARRETT LAKES BLVD NW KENNESAW, GA 30144-4976

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004364

Last Inspection Score: 74

Last Inspection Date: 12-29-2023

HAAGEN-DAZS

400 ERNEST BARRETT PKWY NW STE KI11 KENNESAW, GA 30144

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004402

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 12-29-2023

CURRY CURRY THAI RESTAURANT

1385 HIGHLANDS RIDGE RD STE D SMYRNA, GA 30082-4892

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004708

Last Inspection Score: 80

Last Inspection Date: 12-29-2023

KOKEE TEA

400 ERNEST BARRETT PKWY NW STE 173 KENNESAW, GA 30144-4953

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004719

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 12-29-2023

AFRICAN DELIGHTS

185 VETERANS MEMORIAL HWY SE STE 109 MABLETON, GA 30126-2604

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004779

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 12-29-2023