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Check out the 37 new businesses licensed by Cobb County the week ending January 5, 2024

the sign in front of the Cobb County Board of Commissioners building

Posted By: Larry Felton Johnson January 7, 2024

Here are the 37 new businesses listed by Cobb County with licenses issued in the week ending Friday, January 5.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses, and as of the start of the year, Mableton will administer licenses within its city limits.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as it appears on the county website, follow this link.

License #D.B.A / Business NameOwner / Business AddressIssue Date / SIC Description
OCC038078965 PIEDMONT RD BLDGWESTCHAP PROPERTIES01/04/2024
OWNER 2/200 & 210965 PIEDMONT RD, BLDG/SOFFICE SPACE RENTAL
WESTCHAP PROPERTIES2/200&210
LLCMARIETTA, GA 30066
OCC038288ANDREW H AGATSTON PCANDREW AGATSTON01/03/2024
ANDREW H AGATSTON PC617 OWL CREEK DRLAWYER – FIRST YEAR IN COBB COUNTY
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC038277ARBORSTONE HOMEFRANK LOVEJOY01/03/2024
SERVICES4216 ARROWHEAD PTEHOME INSPECTION SERVICE
AUSTELL, GA 30106
OCC038299ATLANTA PREMIER POOLSLARIANNE BERNARD01/05/2024
LLC4735 CANTON RDSWIMMING POOL CONTRACTOR
ATLANTA PREMIER POOLSMARIETTA, GA 30066
LLC
OCC038255BASS BARB STYLING CTRJERRY POTTS01/04/2024
SHOP2650 DALLAS HWY, SUITE 180BARBER SHOP
BASS HAIR & COMPANYMARIETTA, GA 30064
LIMITED LIABILITY
COMPANY
OCC038271BENNETT LEIGHLEIGH BENNETT01/02/2024
1690 STONE VILLAGE LN,FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
SUITE 602
KENNESAW, GA 30152
OCC038265CAFE 200PENDAR ERFANI01/02/2024
ATLANTA VICTORY200 GALLERIA PKWY, SUITERESTAURANT
SERVICES INC120
ATLANTA, GA 30339
OCC038286CENTER KEY HOMES LLCMERCILLE ADAMS01/04/2024
CENTER KEY HOMES LLC3318 CHASTAIN GARDENS DRREAL ESTATE BROKERS
KENNESAW, GA 30144
OCC038298CHASTAIN CONTRACTINGBRUCE CHASTAIN01/05/2024
SERVICES726 JACKSON MILLER CIRCARPENTRY CONTRACTOR
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC038303DO IT ALL CARPETANDRE WHITE01/05/2024
CLEANING & UPHOLSTERY3997 VILLA LAKE RDCARPET AND UPHOLSTERY PROTECTOR
LLCPOWDER SPRINGS, GA 30127SERVICE
DO IT ALL CARPET
CLEANING & UPHOLSTERY
LLC
OCC038266DYNAMIC HOMECARE LLCJAMES UJAH01/02/2024
DYNAMIC HOMECARE LLC4820 AUSTELL RD, SUITE BHEALTH AND ALLIED SERVICES
AUSTELL, GA 30106
OCC038278ELEVATED MOTORS LLCWARREN MOORE01/03/2024
ELEVATED MOTORS LLC4757 CANTON RD, SUITE 212BAUTO DEALER – USED CARS ONLY
MARIETTA, GA 30066
OCC038289EVERCARE SUPPORTTYRONDA HUNT01/04/2024
EVERCARE SUPPORT LLC2301 SHADOWOOD PKWY,SITTING SERVICE
SUITE
ATLANTA, GA 30339
OCC038285EVERY KID LOVES TO PLAYTREON YOUNG01/04/2024
EVERY KID LOVES TO PLAY2860 CUMBERLAND BLVD,CLOTHING – CHILDREN & INFANT
LTD LIABILITY COMPANYSUITE 5514
ATLANTA, GA 30339
OCC038279EXPRESS DRYWALL LLCCESAR A DELGADILLO01/03/2024
EXPRESS DRYWALL LLCAGUILARDRY WALL CONTRACTOR
3939 ROYAL DR, SUITE 232
KENNESAW, GA 30144
OCC038310GEORGIA RESIDENTIALCRAIG HATCHER01/05/2024
REALTY2993 SANDY PLAINS RD,REAL ESTATE BROKERS
GEORGIA RESIDENTIALSUITE 225F
REALTY LLCMARIETTA, GA 30066
OCC038290HOME BASE BARBERSHOPFAUSTINO PIRON-RAMIREZ01/04/2024
LLC855 SOUTH COBB DR, SUITEBARBER SHOP
HOME BASE BARBERSHOP117
LLCMARIETTA, GA 30060
OCC038302INOVATIVE HOMEDANAIL DUNEV01/05/2024
IMPROVEMENTS LLC466 BOTTESFORD DRHANDY MAN – NO STATE LICENSE
INOVATIVE HOMEKENNESAW, GA 30144
IMPROVEMENTS LLC
OCC038270JAMROCK VENTURES LLCROHAN EDWARDS01/02/2024
JAMROCK VENTURES LLC2809 GLENGYLE PARKREAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
ACWORTH, GA 30101
OCC038282KEMIRA WATER SOLUTIONSKEMIRA WATER SOLUTIONS01/03/2024
INCINCBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
KEMIRA WATER SOLUTIONS1000 PARKWOOD CIR, SUITE
INC500
ATLANTA, GA 30339
OCC038269MARTHA SELPHMARTHA SELPH01/02/2024
MARTHA SELPH LLC738 WOODLAWN DRFAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
MARIETTA, GA 30068
OCC038272MICHAEL TYRONEMICHAEL T NALLS01/02/2024
2972 BOB ADAIR CIRAUTO WASHING – DETAILING
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC038291MOST HIGH CARRIERS LLCRICKEY DEVORE01/04/2024
MOST HIGH CARRIERS LLC840 ERNEST BARRETT PKWY,TRUCKING COMPANY
SUITE 440/812
KENNESAW, GA 30160
OCC038275P ANTOINE ON 5TH AVEPATRICK BOURSIQUOT01/02/2024
SALON2900 DELK RD, SUITE 10BEAUTY SHOP
P ANTOINE ON 5TH AVEATLANTA, GA 30067
SALON LLC
OCC038301PREMIERE MEDICALJUSTIN BIVINS01/05/2024
COMPANY1290 KENNESTONE CIR, BLDGBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
PREMIERE MEDICALA 101-A
COMPANYMARIETTA, GA 30066
OCC038293PRO SQUARED ROOFINGJEFFERY AIBEL01/04/2024
SOLUTIONS LLC2400 HERODIAN WAY, SUITEROOFING CONTRACTOR
PRO SQUARED ROOFING290
SOLUTIONS LLCSMYRNA, GA 30080
OCC038296RELATE IT LLCJOHN MCLEOD01/05/2024
RELATE IT LLC1775 THE EXCHANGE SE,BUSINESS MANAGEMENT SERVICE
SUITE 630
ATLANTA, GA 30339
CON001458SHUMWAY ELECTRIC INCPAUL SHUMWAY01/03/2024
SHUMWAY ELECTRIC INC3063 WENDWOOD DRELECTRICAL CONTRACTOR
MARIETTA, GA 30062
OCC038283SOMA INTIMATES #5042MOLLY LANGENSTEIN01/03/2024
CHICOS FAS INC2860 CUMBERLAND BLVD,CLOTHING – ACCESSORIES LADIES RETAIL
SUITE 1636
ATLANTA, GA 30339
OCC038300SUNSHINE INTERIORREGINA RYALS01/04/2024
SERVICES INC1747 HAZELWOOD DR, SUITECARPET SALES & INSTALLATION
SUNSHINE INTERIORA
SERVICES INCMARIETTA, GA 30067
OCC038276SYNERGETIC VIRTUAL HRJAMESE GEATHERS01/03/2024
CONSULTING LLC749 CEDAR POINTE CTCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
SYNERGETIC VIRTUAL HRMARIETTA, GA 30008
CONSULTING LLC
OCC038295TACO BELLMICHAEL MELTON01/04/2024
TME ENTERPRISES I LTD3480 ERNEST BARRETT PKWYRESTAURANT
MARIETTA, GA 30064
OCC038280THE BOOK HOUSERHONDA HARRIS01/03/2024
THE BOOK HOUSE3391 MILL STREAM LNBOOKS & STATIONARY STORE
MABLETON LLCMARIETTA, GA 30060
OCC038294THE COLLECTIVE A SALONJENNIFER FITZGERALD01/04/2024
JOHNS WIFE JEN LLC4300 PACES FERRY RD, SUITEBEAUTY SHOP
243
ATLANTA, GA 30339
OCC038274TUTTOR COMMUNICATIONSALVARO J ANGEL01/02/2024
& LOGISTICS3557 RIVER HEIGHTS XINGTRANSLATION SERVICE
MARIETTA, GA 30067
OCC038273V MAJOR INTERIORVERA L MAJOR01/03/2024
DESIGNS3350 GEORGE BUSBEE PKWY,INTERIOR DESIGN
V MAJOR INTERIORAPT 809
DESIGNS LLCKENNESAW, GA 30144
OCC038292ZAMARI’SBELINDA TATE01/04/2024
3355 GEORGE BUSBEE PKWY,MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
SUITE 916
KENNESAW, GA 30144
Business Count: 37
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