Check out the 37 new businesses licensed by Cobb County the week ending January 5, 2024

Here are the 37 new businesses listed by Cobb County with licenses issued in the week ending Friday, January 5.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses, and as of the start of the year, Mableton will administer licenses within its city limits.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as it appears on the county website, follow this link.

License # D.B.A / Business Name Owner / Business Address Issue Date / SIC Description OCC038078 965 PIEDMONT RD BLDG WESTCHAP PROPERTIES 01/04/2024 OWNER 2/200 & 210 965 PIEDMONT RD, BLDG/S OFFICE SPACE RENTAL WESTCHAP PROPERTIES 2/200&210 LLC MARIETTA, GA 30066 OCC038288 ANDREW H AGATSTON PC ANDREW AGATSTON 01/03/2024 ANDREW H AGATSTON PC 617 OWL CREEK DR LAWYER – FIRST YEAR IN COBB COUNTY POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC038277 ARBORSTONE HOME FRANK LOVEJOY 01/03/2024 SERVICES 4216 ARROWHEAD PTE HOME INSPECTION SERVICE AUSTELL, GA 30106 OCC038299 ATLANTA PREMIER POOLS LARIANNE BERNARD 01/05/2024 LLC 4735 CANTON RD SWIMMING POOL CONTRACTOR ATLANTA PREMIER POOLS MARIETTA, GA 30066 LLC OCC038255 BASS BARB STYLING CTR JERRY POTTS 01/04/2024 SHOP 2650 DALLAS HWY, SUITE 180 BARBER SHOP BASS HAIR & COMPANY MARIETTA, GA 30064 LIMITED LIABILITY COMPANY OCC038271 BENNETT LEIGH LEIGH BENNETT 01/02/2024 1690 STONE VILLAGE LN, FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING SUITE 602 KENNESAW, GA 30152 OCC038265 CAFE 200 PENDAR ERFANI 01/02/2024 ATLANTA VICTORY 200 GALLERIA PKWY, SUITE RESTAURANT SERVICES INC 120 ATLANTA, GA 30339 OCC038286 CENTER KEY HOMES LLC MERCILLE ADAMS 01/04/2024 CENTER KEY HOMES LLC 3318 CHASTAIN GARDENS DR REAL ESTATE BROKERS KENNESAW, GA 30144 OCC038298 CHASTAIN CONTRACTING BRUCE CHASTAIN 01/05/2024 SERVICES 726 JACKSON MILLER CIR CARPENTRY CONTRACTOR POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC038303 DO IT ALL CARPET ANDRE WHITE 01/05/2024 CLEANING & UPHOLSTERY 3997 VILLA LAKE RD CARPET AND UPHOLSTERY PROTECTOR LLC POWDER SPRINGS, GA 30127 SERVICE DO IT ALL CARPET CLEANING & UPHOLSTERY LLC OCC038266 DYNAMIC HOMECARE LLC JAMES UJAH 01/02/2024 DYNAMIC HOMECARE LLC 4820 AUSTELL RD, SUITE B HEALTH AND ALLIED SERVICES AUSTELL, GA 30106 OCC038278 ELEVATED MOTORS LLC WARREN MOORE 01/03/2024 ELEVATED MOTORS LLC 4757 CANTON RD, SUITE 212B AUTO DEALER – USED CARS ONLY MARIETTA, GA 30066 OCC038289 EVERCARE SUPPORT TYRONDA HUNT 01/04/2024 EVERCARE SUPPORT LLC 2301 SHADOWOOD PKWY, SITTING SERVICE SUITE ATLANTA, GA 30339 OCC038285 EVERY KID LOVES TO PLAY TREON YOUNG 01/04/2024 EVERY KID LOVES TO PLAY 2860 CUMBERLAND BLVD, CLOTHING – CHILDREN & INFANT LTD LIABILITY COMPANY SUITE 5514 ATLANTA, GA 30339 OCC038279 EXPRESS DRYWALL LLC CESAR A DELGADILLO 01/03/2024 EXPRESS DRYWALL LLC AGUILAR DRY WALL CONTRACTOR 3939 ROYAL DR, SUITE 232 KENNESAW, GA 30144 OCC038310 GEORGIA RESIDENTIAL CRAIG HATCHER 01/05/2024 REALTY 2993 SANDY PLAINS RD, REAL ESTATE BROKERS GEORGIA RESIDENTIAL SUITE 225F REALTY LLC MARIETTA, GA 30066 OCC038290 HOME BASE BARBERSHOP FAUSTINO PIRON-RAMIREZ 01/04/2024 LLC 855 SOUTH COBB DR, SUITE BARBER SHOP HOME BASE BARBERSHOP 117 LLC MARIETTA, GA 30060 OCC038302 INOVATIVE HOME DANAIL DUNEV 01/05/2024 IMPROVEMENTS LLC 466 BOTTESFORD DR HANDY MAN – NO STATE LICENSE INOVATIVE HOME KENNESAW, GA 30144 IMPROVEMENTS LLC OCC038270 JAMROCK VENTURES LLC ROHAN EDWARDS 01/02/2024 JAMROCK VENTURES LLC 2809 GLENGYLE PARK REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT ACWORTH, GA 30101 OCC038282 KEMIRA WATER SOLUTIONS KEMIRA WATER SOLUTIONS 01/03/2024 INC INC BUSINESS MANAGEMENT OFFICE KEMIRA WATER SOLUTIONS 1000 PARKWOOD CIR, SUITE INC 500 ATLANTA, GA 30339 OCC038269 MARTHA SELPH MARTHA SELPH 01/02/2024 MARTHA SELPH LLC 738 WOODLAWN DR FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING MARIETTA, GA 30068 OCC038272 MICHAEL TYRONE MICHAEL T NALLS 01/02/2024 2972 BOB ADAIR CIR AUTO WASHING – DETAILING POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC038291 MOST HIGH CARRIERS LLC RICKEY DEVORE 01/04/2024 MOST HIGH CARRIERS LLC 840 ERNEST BARRETT PKWY, TRUCKING COMPANY SUITE 440/812 KENNESAW, GA 30160 OCC038275 P ANTOINE ON 5TH AVE PATRICK BOURSIQUOT 01/02/2024 SALON 2900 DELK RD, SUITE 10 BEAUTY SHOP P ANTOINE ON 5TH AVE ATLANTA, GA 30067 SALON LLC OCC038301 PREMIERE MEDICAL JUSTIN BIVINS 01/05/2024 COMPANY 1290 KENNESTONE CIR, BLDG BUSINESS MANAGEMENT OFFICE PREMIERE MEDICAL A 101-A COMPANY MARIETTA, GA 30066 OCC038293 PRO SQUARED ROOFING JEFFERY AIBEL 01/04/2024 SOLUTIONS LLC 2400 HERODIAN WAY, SUITE ROOFING CONTRACTOR PRO SQUARED ROOFING 290 SOLUTIONS LLC SMYRNA, GA 30080 OCC038296 RELATE IT LLC JOHN MCLEOD 01/05/2024 RELATE IT LLC 1775 THE EXCHANGE SE, BUSINESS MANAGEMENT SERVICE SUITE 630 ATLANTA, GA 30339 CON001458 SHUMWAY ELECTRIC INC PAUL SHUMWAY 01/03/2024 SHUMWAY ELECTRIC INC 3063 WENDWOOD DR ELECTRICAL CONTRACTOR MARIETTA, GA 30062 OCC038283 SOMA INTIMATES #5042 MOLLY LANGENSTEIN 01/03/2024 CHICOS FAS INC 2860 CUMBERLAND BLVD, CLOTHING – ACCESSORIES LADIES RETAIL SUITE 1636 ATLANTA, GA 30339 OCC038300 SUNSHINE INTERIOR REGINA RYALS 01/04/2024 SERVICES INC 1747 HAZELWOOD DR, SUITE CARPET SALES & INSTALLATION SUNSHINE INTERIOR A SERVICES INC MARIETTA, GA 30067 OCC038276 SYNERGETIC VIRTUAL HR JAMESE GEATHERS 01/03/2024 CONSULTING LLC 749 CEDAR POINTE CT CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT SYNERGETIC VIRTUAL HR MARIETTA, GA 30008 CONSULTING LLC OCC038295 TACO BELL MICHAEL MELTON 01/04/2024 TME ENTERPRISES I LTD 3480 ERNEST BARRETT PKWY RESTAURANT MARIETTA, GA 30064 OCC038280 THE BOOK HOUSE RHONDA HARRIS 01/03/2024 THE BOOK HOUSE 3391 MILL STREAM LN BOOKS & STATIONARY STORE MABLETON LLC MARIETTA, GA 30060 OCC038294 THE COLLECTIVE A SALON JENNIFER FITZGERALD 01/04/2024 JOHNS WIFE JEN LLC 4300 PACES FERRY RD, SUITE BEAUTY SHOP 243 ATLANTA, GA 30339 OCC038274 TUTTOR COMMUNICATIONS ALVARO J ANGEL 01/02/2024 & LOGISTICS 3557 RIVER HEIGHTS XING TRANSLATION SERVICE MARIETTA, GA 30067 OCC038273 V MAJOR INTERIOR VERA L MAJOR 01/03/2024 DESIGNS 3350 GEORGE BUSBEE PKWY, INTERIOR DESIGN V MAJOR INTERIOR APT 809 DESIGNS LLC KENNESAW, GA 30144 OCC038292 ZAMARI’S BELINDA TATE 01/04/2024 3355 GEORGE BUSBEE PKWY, MERCHANDISE AND SERVICE BROKER SUITE 916 KENNESAW, GA 30144 Business Count: 37

Advertisement