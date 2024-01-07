Check out the 37 new businesses licensed by Cobb County the week ending January 5, 2024

Here are the 37 new businesses listed by Cobb County with licenses issued in the week ending Friday, January 5.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses, and as of the start of the year, Mableton will administer licenses within its city limits.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as it appears on the county website, follow this link.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Owner / Business Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC038078
|965 PIEDMONT RD BLDG
|WESTCHAP PROPERTIES
|01/04/2024
|OWNER 2/200 & 210
|965 PIEDMONT RD, BLDG/S
|OFFICE SPACE RENTAL
|WESTCHAP PROPERTIES
|2/200&210
|LLC
|MARIETTA, GA 30066
|OCC038288
|ANDREW H AGATSTON PC
|ANDREW AGATSTON
|01/03/2024
|ANDREW H AGATSTON PC
|617 OWL CREEK DR
|LAWYER – FIRST YEAR IN COBB COUNTY
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC038277
|ARBORSTONE HOME
|FRANK LOVEJOY
|01/03/2024
|SERVICES
|4216 ARROWHEAD PTE
|HOME INSPECTION SERVICE
|AUSTELL, GA 30106
|OCC038299
|ATLANTA PREMIER POOLS
|LARIANNE BERNARD
|01/05/2024
|LLC
|4735 CANTON RD
|SWIMMING POOL CONTRACTOR
|ATLANTA PREMIER POOLS
|MARIETTA, GA 30066
|LLC
|OCC038255
|BASS BARB STYLING CTR
|JERRY POTTS
|01/04/2024
|SHOP
|2650 DALLAS HWY, SUITE 180
|BARBER SHOP
|BASS HAIR & COMPANY
|MARIETTA, GA 30064
|LIMITED LIABILITY
|COMPANY
|OCC038271
|BENNETT LEIGH
|LEIGH BENNETT
|01/02/2024
|1690 STONE VILLAGE LN,
|FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
|SUITE 602
|KENNESAW, GA 30152
|OCC038265
|CAFE 200
|PENDAR ERFANI
|01/02/2024
|ATLANTA VICTORY
|200 GALLERIA PKWY, SUITE
|RESTAURANT
|SERVICES INC
|120
|ATLANTA, GA 30339
|OCC038286
|CENTER KEY HOMES LLC
|MERCILLE ADAMS
|01/04/2024
|CENTER KEY HOMES LLC
|3318 CHASTAIN GARDENS DR
|REAL ESTATE BROKERS
|KENNESAW, GA 30144
|OCC038298
|CHASTAIN CONTRACTING
|BRUCE CHASTAIN
|01/05/2024
|SERVICES
|726 JACKSON MILLER CIR
|CARPENTRY CONTRACTOR
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC038303
|DO IT ALL CARPET
|ANDRE WHITE
|01/05/2024
|CLEANING & UPHOLSTERY
|3997 VILLA LAKE RD
|CARPET AND UPHOLSTERY PROTECTOR
|LLC
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|SERVICE
|DO IT ALL CARPET
|CLEANING & UPHOLSTERY
|LLC
|OCC038266
|DYNAMIC HOMECARE LLC
|JAMES UJAH
|01/02/2024
|DYNAMIC HOMECARE LLC
|4820 AUSTELL RD, SUITE B
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|AUSTELL, GA 30106
|OCC038278
|ELEVATED MOTORS LLC
|WARREN MOORE
|01/03/2024
|ELEVATED MOTORS LLC
|4757 CANTON RD, SUITE 212B
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|MARIETTA, GA 30066
|OCC038289
|EVERCARE SUPPORT
|TYRONDA HUNT
|01/04/2024
|EVERCARE SUPPORT LLC
|2301 SHADOWOOD PKWY,
|SITTING SERVICE
|SUITE
|ATLANTA, GA 30339
|OCC038285
|EVERY KID LOVES TO PLAY
|TREON YOUNG
|01/04/2024
|EVERY KID LOVES TO PLAY
|2860 CUMBERLAND BLVD,
|CLOTHING – CHILDREN & INFANT
|LTD LIABILITY COMPANY
|SUITE 5514
|ATLANTA, GA 30339
|OCC038279
|EXPRESS DRYWALL LLC
|CESAR A DELGADILLO
|01/03/2024
|EXPRESS DRYWALL LLC
|AGUILAR
|DRY WALL CONTRACTOR
|3939 ROYAL DR, SUITE 232
|KENNESAW, GA 30144
|OCC038310
|GEORGIA RESIDENTIAL
|CRAIG HATCHER
|01/05/2024
|REALTY
|2993 SANDY PLAINS RD,
|REAL ESTATE BROKERS
|GEORGIA RESIDENTIAL
|SUITE 225F
|REALTY LLC
|MARIETTA, GA 30066
|OCC038290
|HOME BASE BARBERSHOP
|FAUSTINO PIRON-RAMIREZ
|01/04/2024
|LLC
|855 SOUTH COBB DR, SUITE
|BARBER SHOP
|HOME BASE BARBERSHOP
|117
|LLC
|MARIETTA, GA 30060
|OCC038302
|INOVATIVE HOME
|DANAIL DUNEV
|01/05/2024
|IMPROVEMENTS LLC
|466 BOTTESFORD DR
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|INOVATIVE HOME
|KENNESAW, GA 30144
|IMPROVEMENTS LLC
|OCC038270
|JAMROCK VENTURES LLC
|ROHAN EDWARDS
|01/02/2024
|JAMROCK VENTURES LLC
|2809 GLENGYLE PARK
|REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
|ACWORTH, GA 30101
|OCC038282
|KEMIRA WATER SOLUTIONS
|KEMIRA WATER SOLUTIONS
|01/03/2024
|INC
|INC
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|KEMIRA WATER SOLUTIONS
|1000 PARKWOOD CIR, SUITE
|INC
|500
|ATLANTA, GA 30339
|OCC038269
|MARTHA SELPH
|MARTHA SELPH
|01/02/2024
|MARTHA SELPH LLC
|738 WOODLAWN DR
|FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
|MARIETTA, GA 30068
|OCC038272
|MICHAEL TYRONE
|MICHAEL T NALLS
|01/02/2024
|2972 BOB ADAIR CIR
|AUTO WASHING – DETAILING
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC038291
|MOST HIGH CARRIERS LLC
|RICKEY DEVORE
|01/04/2024
|MOST HIGH CARRIERS LLC
|840 ERNEST BARRETT PKWY,
|TRUCKING COMPANY
|SUITE 440/812
|KENNESAW, GA 30160
|OCC038275
|P ANTOINE ON 5TH AVE
|PATRICK BOURSIQUOT
|01/02/2024
|SALON
|2900 DELK RD, SUITE 10
|BEAUTY SHOP
|P ANTOINE ON 5TH AVE
|ATLANTA, GA 30067
|SALON LLC
|OCC038301
|PREMIERE MEDICAL
|JUSTIN BIVINS
|01/05/2024
|COMPANY
|1290 KENNESTONE CIR, BLDG
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|PREMIERE MEDICAL
|A 101-A
|COMPANY
|MARIETTA, GA 30066
|OCC038293
|PRO SQUARED ROOFING
|JEFFERY AIBEL
|01/04/2024
|SOLUTIONS LLC
|2400 HERODIAN WAY, SUITE
|ROOFING CONTRACTOR
|PRO SQUARED ROOFING
|290
|SOLUTIONS LLC
|SMYRNA, GA 30080
|OCC038296
|RELATE IT LLC
|JOHN MCLEOD
|01/05/2024
|RELATE IT LLC
|1775 THE EXCHANGE SE,
|BUSINESS MANAGEMENT SERVICE
|SUITE 630
|ATLANTA, GA 30339
|CON001458
|SHUMWAY ELECTRIC INC
|PAUL SHUMWAY
|01/03/2024
|SHUMWAY ELECTRIC INC
|3063 WENDWOOD DR
|ELECTRICAL CONTRACTOR
|MARIETTA, GA 30062
|OCC038283
|SOMA INTIMATES #5042
|MOLLY LANGENSTEIN
|01/03/2024
|CHICOS FAS INC
|2860 CUMBERLAND BLVD,
|CLOTHING – ACCESSORIES LADIES RETAIL
|SUITE 1636
|ATLANTA, GA 30339
|OCC038300
|SUNSHINE INTERIOR
|REGINA RYALS
|01/04/2024
|SERVICES INC
|1747 HAZELWOOD DR, SUITE
|CARPET SALES & INSTALLATION
|SUNSHINE INTERIOR
|A
|SERVICES INC
|MARIETTA, GA 30067
|OCC038276
|SYNERGETIC VIRTUAL HR
|JAMESE GEATHERS
|01/03/2024
|CONSULTING LLC
|749 CEDAR POINTE CT
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|SYNERGETIC VIRTUAL HR
|MARIETTA, GA 30008
|CONSULTING LLC
|OCC038295
|TACO BELL
|MICHAEL MELTON
|01/04/2024
|TME ENTERPRISES I LTD
|3480 ERNEST BARRETT PKWY
|RESTAURANT
|MARIETTA, GA 30064
|OCC038280
|THE BOOK HOUSE
|RHONDA HARRIS
|01/03/2024
|THE BOOK HOUSE
|3391 MILL STREAM LN
|BOOKS & STATIONARY STORE
|MABLETON LLC
|MARIETTA, GA 30060
|OCC038294
|THE COLLECTIVE A SALON
|JENNIFER FITZGERALD
|01/04/2024
|JOHNS WIFE JEN LLC
|4300 PACES FERRY RD, SUITE
|BEAUTY SHOP
|243
|ATLANTA, GA 30339
|OCC038274
|TUTTOR COMMUNICATIONS
|ALVARO J ANGEL
|01/02/2024
|& LOGISTICS
|3557 RIVER HEIGHTS XING
|TRANSLATION SERVICE
|MARIETTA, GA 30067
|OCC038273
|V MAJOR INTERIOR
|VERA L MAJOR
|01/03/2024
|DESIGNS
|3350 GEORGE BUSBEE PKWY,
|INTERIOR DESIGN
|V MAJOR INTERIOR
|APT 809
|DESIGNS LLC
|KENNESAW, GA 30144
|OCC038292
|ZAMARI’S
|BELINDA TATE
|01/04/2024
|3355 GEORGE BUSBEE PKWY,
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|SUITE 916
|KENNESAW, GA 30144
|Business Count: 37
Advertisement
Advertisement