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Check out the 65 new businesses licensed in Cobb County for the week ending February 9

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Three people gathered around a wall-board with various business and industry symbols including gears and charts

Posted By: Larry Felton Johnson February 10, 2024

Here are the 65 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending February 9, 2024.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses, and as of the start of the year, Mableton will administer licenses within its city limits.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as it appears on the county website, follow this link.

License #D.B.A / Business NameOwner / Business AddressIssue Date / SIC Description
OCC038522ERICH MCINNIS02/07/2024
EMMS INVESTMENTS, LLC2377 HOPKINS RDINVESTMENT COUNSELOR
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC038523DEBRA M JAMES02/07/2024
D JAMES CONSULTANTS4672 PINE ST SECONSULTANT SERVICE – MARKETING
SMYRNA, GA 30080
OCC038517A-1 RENTALS INCROB LEYDEN02/06/2024
A-1 RENTALS, INC1945 VAUGHN RDTENTS – SALES AND RENTAL
KENNESAW, GA 30144
OCC038528AGUILAR CLEANINGIRMA A AGUILAR02/08/2024
SERVICES19 VANGUARD CIRJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
MARIETTA, GA 30060& CONSTRUCTION RELATED
OCC038547ALL PROFESSIONALTRAMAINE MOULDS02/09/2024
HEATING & AIR705 MILL POND BLVDHANDY MAN – NO STATE LICENSE
ALL PROFESSIONALMARIETTA, GA 30068
HEATING & AIR LLC
OCC038516AM1 REMODELING PROANDERSON HERNANDEZ02/07/2024
AM1 REMODELING PRO LLC2809 MARKSMAN TRLHANDY MAN – NO STATE LICENSE
AUSTELL, GA 30106
OCC038549ANN D BROWNBROWN ANN02/09/2024
2926 ORCHARD KNOB DRBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
ATLANTA, GA 30339
OCC038540AT YOUR CALLDEANDRIA NICHOLS02/09/2024
THE NICHOLS GROUP LLC4569 HOWELL FARMS RDBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
ACWORTH, GA 30101
OCC038527ATLANTA COMMUNITY TVIFTIKHAR IRSHAD02/08/2024
SIZZA STUDIO LLC2148 POWDER SPRINGS RDADVERTISING AGENCY
MARIETTA, GA 30064
OCC038513ATLAS TREE SERVICES LLCHENRY TOBIAS02/07/2024
ATLAS TREE SERVICES LLC1675 OLD 41 HWYLANDSCAPING CONTRACTOR
MARIETTA, GA 30060
OCC038508BAMMB STYLEZRUSH DAJE02/06/2024
2690 MOUNT WILKINSONHAIR BRAIDING
PKWY
ATLANTA, GA 30339
OCC038498BANDALA’S CLEANING &MARIA BANDALA02/05/2024
MORE4575 LATIMER PTEJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
BANDALA’S CLEANING &KENNESAW, GA 30144& CONSTRUCTION RELATED
MORE INC
CON001472BANE’S IMPRESSIONBRANISLAV SPEHAR02/05/2024
BANE’S IMPRESSION LLC62 SHADOWLAWN RDBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
MARIETTA, GA 30067REQUIRED
CON001475BEAUJAX INC DESIGN &STEPHANY JOHNSON02/07/2024
RENOVATION4410 OKLAHOMA WAYBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
BEAUJAX INCKENNESAW, GA 30152REQUIRED
OCC038501BEST IN TOWN JUNKCARLOS AMAYA02/05/2024
REMOVAL3717 WILKINS CIRHAULING CONTRACTOR
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC038511BOARDWALK CAFETHOMAS COREY02/07/2024
4780 EWING RDVENDING MACHINES
AUSTELL, GA 30106
OCC038546CEDAR TREE FINANCIALSCEDAR TREE FINANCIALS02/09/2024
CEDAR TREE FINANCIALS2926 ORCHARD KNOB DRCONSULTANT – FINANCIAL
LLCATLANTA, GA 30339
OCC038505CRISTIAN MICHAELAALIYAH WOMACK02/06/2024
AESTHETICS LLC1501 JOHNSON FERRY RD,ESTHETICIAN
CRISTIAN MICHAELSUITE 100
AESTHETICS LLCMARIETTA, GA 30062
OCC038499CSC INTERNATIONALTAE HO YOUN02/05/2024
NORTH AMERICA LLC3350 RIVERWOOD PKWY,BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
CSC INTERNATIONALSUITE 1900
NORTH AMERICA LLCATLANTA, GA 30339
OCC038526DE LEON HAIR SALON LLCDORA DE LEON02/08/2024
DE LEON HAIR SALON LLC2365 POWDER SPRINGS RD,BEAUTY SHOP
SUITE 1115
MARIETTA, GA 30064
OCC038529DECKS PORCH AND MOREJOSE GOMEZ02/08/2024
669 LOWELL DRCARPENTRY CONTRACTOR
MARIETTA, GA 30008
OCC038485DLBP LLCDOMINIC LAWSON02/05/2024
DLBP LLC2727 PACES FERRY RD, SUITECONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
1625
ATLANTA, GA 30339
OCC038521DOROTHY B PETTERSPETTERS COUNSELING LLC02/07/2024
PETTERS COUNSELING LLC2314 ENGLISH IVY CTMARRIAGE AND FAMILY THERAPIST
ATLANTA, GA 30339(OCCUPATIONAL TAX) STATE CERTIFIED
OCC038493EGGS UP GRILLMICHAEL MCCLURE02/05/2024
EUG ALPHA 2 LLC4401 SHALLOWFORD RDRESTAURANT
ROSWELL, GA 30075
CON001471FRAZIER AIR SERVICES LLCBRAD BREITBACH02/05/2024
FRAZIER AIR SERVICES LLC1941 TROPHY DRAIR CONDITIONING CONTRACTOR
MARIETTA, GA 30062
OCC038543GEORGIA LEGAL COUNSELKATIE TAYLOR02/08/2024
LLC1275 SHILOH RD, SUITE 2810LAWYER (OCCUPATIONAL TAX)
GEORGIA LEGAL COUNSELKENNESAW, GA 30144
LLC
OCC038515INVESTIEREN PROPERTIESLORIE MOORE02/07/2024
LLC3702 HOGAN DRREAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
INVESTIEREN PROPERTIESKENNESAW, GA 30152
LLC
OCC038502JAIKO MAGAZINEJASPER MOORE02/05/2024
JASPER DAIMANT LLC1870 THE EXCHANGEPUBLISHER – MAGAZINES
ATLANTA, GA 30339
CON001473JOHNSON BUILTERIC JOHNSON02/06/2024
JOHNSON BUILT LLC3030 LASSITER RDBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
MARIETTA, GA 30062REQUIRED
OCC038495JUICE BAR PARADISERICO FLORVIL02/05/2024
JUICE BAR PARADISE LLC1453 TERRELL MILL RD, SUITERESTAURANT
145
MARIETTA, GA 30067
OCC038535KATIE OSHODIN LMTKATHERINE OSHODIN02/08/2024
KATIE OSHODIN LMT LLC1770 MILFORD CREEK LNMASSAGE PRACTITIONER – STATE
MARIETTA, GA 30008LICENSED
OCC038520KEY 2 FITNESSTIMOTHY HEY02/07/2024
KEY 2 FITTNESS LLC2635 SANDY PLAINS RD,FITNESS CENTER
SUITE 140
MARIETTA, GA 30066
OCC038507KMI REALTYKAMINI SALI02/06/2024
KARA MANAGEMENT INC1870 THE EXCHANGE, SUITEREAL ESTATE BROKERS
200
ATLANTA, GA 30339
OCC038530LANIER AUTO REPAIRWILLIAM LANIER02/08/2024
LANIER AUTO REPAIR AND290 BRAMFORD WAY, SUITE AAUTO REPAIR SHOP
TIRE LLCKENNESAW, GA 30144
OCC038539LITAS DESIGN & CRAFTPAULA AYAIA02/09/2024
LITAS CORPORATE LLC2928 GEORGE BUSBEE PKWY,MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
UNIT 318
KENNESAW, GA 30144
CON001474MCCRORY CONSTRUCTIONALLEN AMSLER02/08/2024
LLC522 LADY STBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
COLUMBIA, SC 29201REQUIRED
OCC038503OTC INTERNATIONAL LLCHANA OBEIDAT02/06/2024
OTC INTERNATIONAL LLC4876 ARBOR VIEW PKWYTOBACCO & CIGAR STORE
ACWORTH, GA 30101
OCC038518PANCAKE PRODUCTIONSTREVOR RIOS02/07/2024
LLC3342 TRAILS END RDRENTAL OF VIDEO EQUIPMENT &
PANCAKE PRODUCTIONSROSWELL, GA 30075ASSESORIES
LLC
OCC038251POWERBACKCARL SHROM02/06/2024
REHABILITATION LLC1551 JOHNSON FERRY RDSPEECH THERAPY
POWERBACKMARIETTA, GA 30062
REHABILITATION LLC
OCC038534PRO-COMFORT INCNURIX SIBRIAN02/08/2024
PRO-COMFORT INC4314 SORRELLS DRFLOOR COVERING CONTRACTOR
POWDER SPRINGS, GA 30127(FLOORING)
OCC038542PROGRESSIVE PELVISJACQUELINE CROWELL02/08/2024
PHYSICAL THERAPY660 VILLAGE TRCEPHYSICAL THERAPIST (OCCUPATIONAL
PROGRESSIVE PHYSICALMARIETTA, GA 30067TAX)
THERAPY
CON001468RD SITEWORK LLCJ ADAM RUTLEDGE02/09/2024
41 ANN AVEBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
ODENVILLE, AL 35120REQUIRED
OCC038500RJ STEWART INCRONALD STEWART02/05/2024
RJ STEWART INC3117 BOLDMERE TRLCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
SMYRNA, GA 30080
OCC038497ROSELAND CONSULTANTSROSE LEE02/05/2024
4700 W VILLAGE PL, APT 5313CONSULTANT – EDUCATION
SMYRNA, GA 30080
OCC038524S HORTON ENTERPRISESSTANLEY HORTON02/07/2024
LLC3065 HILLSIDE TRLACCOUNTING, AUDITING, AND
S HORTON ENTERPRISESMARIETTA, GA 30066BOOKEEPING – NOT A CPA
LLC
OCC038536SAMUEL & SONS TIRE SHOPSAMUEL & SONS TIRE SHOP02/08/2024
SAMUEL & SONS TIRE SHOP1841 COBB DR, GATIRE & TUBE REPAIR & RETREADING
LLC
OCC038548SERVICE@SCALE LLCCHRISTINE JONES02/09/2024
SERVICE@SCALE LLC1078 DOGWOOD FOREST DRCONSULTANT – COMPUTER & DATA
MARIETTA, GA 30068PROCESSING
OCC038532SHEANDIS LLCLASONYA LOPEZ02/08/2024
SHEANDIS LLC337 GREYHAVEN LNCOSMETIC & BEAUTY SUPPLYS – RETAIL
MARIETTA, GA 30068
OCC038533SHOHN BLAZE SOCIALITEJOHN IRBY02/09/2024
NETWORK LLC800 BATTERY AVE, SUITE 100ENTERTAINMENT, MEETING, & SPECIAL
SHOHN BLAZE SOCIALITEATLANTA, GA 30339EVENT ORGANIZER
NETWORK LLC
OCC038494SIEGER COMMERCIALHINESTROZA DIANA02/05/2024
SOLUTIONS3721 AUTUMN RIDGE PKWYJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
MARIETTA, GA 30066& CONSTRUCTION RELATED
OCC038486SMART SOLUTIONSSMART SOLUTIONS02/05/2024
REMODELINGREMODELINGHANDY MAN – NO STATE LICENSE
SMART SOLUTIONS2653 CANTON RD, SUITE
REMODELING LLCMARIETTA, GA 30066
OCC038553SMOOTHIE KINGANKITKUMAR PATEL02/09/2024
SHALLOWFORD2525 SHALLOWFORD RD,RESTAURANT
SMOOTHIES LLCSUITE 600
MARIETTA, GA 30066
OCC038538SONGBIRD JEWELRYKARAN ZEILKE02/09/2024
BAMABELLE LLC4588 BLAKEDALE CIRJEWELRY CUSTOM MADE
ROSWELL, GA 30075
OCC038525SOWER OF SEEDJOHN GRIFFIN02/07/2024
AFTER THE ONE LLC4695 CHURCH LN, SUITE 104CHARITABLE ORGANIZATION (NON
ATLANTA, GA 30339PROFIT)
OCC038531SYP TEA LLCLASONYA LOPEZ02/08/2024
SYP TEA LLC337 GREYHAVEN LNMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
MARIETTA, GA 30068
OCC038537TEAM HIDIRIVIERE DUFFY02/08/2024
THE GIVING KITCHEN970 JEFFERSON NW ST,CHARITABLE ORGANIZATION (NON
INITIATIVE, INCSUITE 8PROFIT)
ATLANTA, GA 30318
OCC038541THE NICHOLS GROUPDEANDRIAN NICHOLS02/09/2024
THE NICHOLS GROUP LLC4569 HOWELL FARMS RDCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
ACWORTH, GA 30101
OCC038545THE STONEHAVEN SCHOOLBRETT EDWARDS02/08/2024
THE STONEHAVEN SCHOOL1650 OLD CONCORD RDPRIVATE SCHOOL – NON-PROFIT
INC.MARIETTA, GA 30060
OCC038514TRENDY TAILSNATHAN BAZLER02/06/2024
SALTY PUP DOGGY SPA LLC2365 POWDER SPRINGS RD,ANIMAL CLIPPING AND GROOMING
SUITE 1127
MARIETTA, GA 30064
OCC036734TWO COATS PAINTING &DAN WELLS02/06/2024
STAINING3755 MARYHILL LNPAINTING CONTRACTOR AND PAPER
TWO COATS PAINTING &KENNESAW, GA 30152HANGING
STAINING LLC
OCC038504UNIQ STUDIOMARIIA KARELOVA02/06/2024
UNIQ STUDIO LLC3595 CANTON RD, SUITE 334TATTOO PARLOR
MARIETTA, GA 30066
OCC038519WAFFLE HEADSJENNIFER LOGAN02/07/2024
WAFFLE HEADS LLC3900 PACES WALK, GACOTTAGE FOOD
OCC038552WINDSOR VININGSANDREW ZELMAN02/09/2024
MAINSTAY VININGS LLC4695 CHURCH LNAPARTMENT RENTAL
ATLANTA, GA 30339
OCC038487WISE WOMAN EMBODIEDTZIPPORAH GERSON-MILLER02/05/2024
LLC1000 JOHNSON FERRY RD,FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
WISE WOMAN EMBODIEDSUITE D-125
LLCMARIETTA, GA 300068
OCC038506WOODLAND WORKS TREE &BRAYDEN BALDWIN02/06/2024
STUMP3194 OLD 41 HWYTREE TRIMMING SERVICE
WOODLAND WORKS TREE &KENNESAW, GA 30144
STUMP LLC
Business Count: 65
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