Check out the 65 new businesses licensed in Cobb County for the week ending February 9

Here are the 65 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending February 9, 2024.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses, and as of the start of the year, Mableton will administer licenses within its city limits.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as it appears on the county website, follow this link.

License # D.B.A / Business Name Owner / Business Address Issue Date / SIC Description OCC038522 □ ERICH MCINNIS 02/07/2024 EMMS INVESTMENTS, LLC 2377 HOPKINS RD INVESTMENT COUNSELOR POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC038523 □ DEBRA M JAMES 02/07/2024 D JAMES CONSULTANTS 4672 PINE ST SE CONSULTANT SERVICE – MARKETING SMYRNA, GA 30080 OCC038517 A-1 RENTALS INC ROB LEYDEN 02/06/2024 A-1 RENTALS, INC 1945 VAUGHN RD TENTS – SALES AND RENTAL KENNESAW, GA 30144 OCC038528 AGUILAR CLEANING IRMA A AGUILAR 02/08/2024 SERVICES 19 VANGUARD CIR JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS MARIETTA, GA 30060 & CONSTRUCTION RELATED OCC038547 ALL PROFESSIONAL TRAMAINE MOULDS 02/09/2024 HEATING & AIR 705 MILL POND BLVD HANDY MAN – NO STATE LICENSE ALL PROFESSIONAL MARIETTA, GA 30068 HEATING & AIR LLC OCC038516 AM1 REMODELING PRO ANDERSON HERNANDEZ 02/07/2024 AM1 REMODELING PRO LLC 2809 MARKSMAN TRL HANDY MAN – NO STATE LICENSE AUSTELL, GA 30106 OCC038549 ANN D BROWN BROWN ANN 02/09/2024 2926 ORCHARD KNOB DR BUSINESS MANAGEMENT OFFICE ATLANTA, GA 30339 OCC038540 AT YOUR CALL DEANDRIA NICHOLS 02/09/2024 THE NICHOLS GROUP LLC 4569 HOWELL FARMS RD BUSINESS MANAGEMENT OFFICE ACWORTH, GA 30101 OCC038527 ATLANTA COMMUNITY TV IFTIKHAR IRSHAD 02/08/2024 SIZZA STUDIO LLC 2148 POWDER SPRINGS RD ADVERTISING AGENCY MARIETTA, GA 30064 OCC038513 ATLAS TREE SERVICES LLC HENRY TOBIAS 02/07/2024 ATLAS TREE SERVICES LLC 1675 OLD 41 HWY LANDSCAPING CONTRACTOR MARIETTA, GA 30060 OCC038508 BAMMB STYLEZ RUSH DAJE 02/06/2024 2690 MOUNT WILKINSON HAIR BRAIDING PKWY ATLANTA, GA 30339 OCC038498 BANDALA’S CLEANING & MARIA BANDALA 02/05/2024 MORE 4575 LATIMER PTE JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS BANDALA’S CLEANING & KENNESAW, GA 30144 & CONSTRUCTION RELATED MORE INC CON001472 BANE’S IMPRESSION BRANISLAV SPEHAR 02/05/2024 BANE’S IMPRESSION LLC 62 SHADOWLAWN RD BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE MARIETTA, GA 30067 REQUIRED CON001475 BEAUJAX INC DESIGN & STEPHANY JOHNSON 02/07/2024 RENOVATION 4410 OKLAHOMA WAY BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE BEAUJAX INC KENNESAW, GA 30152 REQUIRED OCC038501 BEST IN TOWN JUNK CARLOS AMAYA 02/05/2024 REMOVAL 3717 WILKINS CIR HAULING CONTRACTOR POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC038511 BOARDWALK CAFE THOMAS COREY 02/07/2024 4780 EWING RD VENDING MACHINES AUSTELL, GA 30106 OCC038546 CEDAR TREE FINANCIALS CEDAR TREE FINANCIALS 02/09/2024 CEDAR TREE FINANCIALS 2926 ORCHARD KNOB DR CONSULTANT – FINANCIAL LLC ATLANTA, GA 30339 OCC038505 CRISTIAN MICHAEL AALIYAH WOMACK 02/06/2024 AESTHETICS LLC 1501 JOHNSON FERRY RD, ESTHETICIAN CRISTIAN MICHAEL SUITE 100 AESTHETICS LLC MARIETTA, GA 30062 OCC038499 CSC INTERNATIONAL TAE HO YOUN 02/05/2024 NORTH AMERICA LLC 3350 RIVERWOOD PKWY, BUSINESS MANAGEMENT OFFICE CSC INTERNATIONAL SUITE 1900 NORTH AMERICA LLC ATLANTA, GA 30339 OCC038526 DE LEON HAIR SALON LLC DORA DE LEON 02/08/2024 DE LEON HAIR SALON LLC 2365 POWDER SPRINGS RD, BEAUTY SHOP SUITE 1115 MARIETTA, GA 30064 OCC038529 DECKS PORCH AND MORE JOSE GOMEZ 02/08/2024 669 LOWELL DR CARPENTRY CONTRACTOR MARIETTA, GA 30008 OCC038485 DLBP LLC DOMINIC LAWSON 02/05/2024 DLBP LLC 2727 PACES FERRY RD, SUITE CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT 1625 ATLANTA, GA 30339 OCC038521 DOROTHY B PETTERS PETTERS COUNSELING LLC 02/07/2024 PETTERS COUNSELING LLC 2314 ENGLISH IVY CT MARRIAGE AND FAMILY THERAPIST ATLANTA, GA 30339 (OCCUPATIONAL TAX) STATE CERTIFIED OCC038493 EGGS UP GRILL MICHAEL MCCLURE 02/05/2024 EUG ALPHA 2 LLC 4401 SHALLOWFORD RD RESTAURANT ROSWELL, GA 30075 CON001471 FRAZIER AIR SERVICES LLC BRAD BREITBACH 02/05/2024 FRAZIER AIR SERVICES LLC 1941 TROPHY DR AIR CONDITIONING CONTRACTOR MARIETTA, GA 30062 OCC038543 GEORGIA LEGAL COUNSEL KATIE TAYLOR 02/08/2024 LLC 1275 SHILOH RD, SUITE 2810 LAWYER (OCCUPATIONAL TAX) GEORGIA LEGAL COUNSEL KENNESAW, GA 30144 LLC OCC038515 INVESTIEREN PROPERTIES LORIE MOORE 02/07/2024 LLC 3702 HOGAN DR REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT INVESTIEREN PROPERTIES KENNESAW, GA 30152 LLC OCC038502 JAIKO MAGAZINE JASPER MOORE 02/05/2024 JASPER DAIMANT LLC 1870 THE EXCHANGE PUBLISHER – MAGAZINES ATLANTA, GA 30339 CON001473 JOHNSON BUILT ERIC JOHNSON 02/06/2024 JOHNSON BUILT LLC 3030 LASSITER RD BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE MARIETTA, GA 30062 REQUIRED OCC038495 JUICE BAR PARADISE RICO FLORVIL 02/05/2024 JUICE BAR PARADISE LLC 1453 TERRELL MILL RD, SUITE RESTAURANT 145 MARIETTA, GA 30067 OCC038535 KATIE OSHODIN LMT KATHERINE OSHODIN 02/08/2024 KATIE OSHODIN LMT LLC 1770 MILFORD CREEK LN MASSAGE PRACTITIONER – STATE MARIETTA, GA 30008 LICENSED OCC038520 KEY 2 FITNESS TIMOTHY HEY 02/07/2024 KEY 2 FITTNESS LLC 2635 SANDY PLAINS RD, FITNESS CENTER SUITE 140 MARIETTA, GA 30066 OCC038507 KMI REALTY KAMINI SALI 02/06/2024 KARA MANAGEMENT INC 1870 THE EXCHANGE, SUITE REAL ESTATE BROKERS 200 ATLANTA, GA 30339 OCC038530 LANIER AUTO REPAIR WILLIAM LANIER 02/08/2024 LANIER AUTO REPAIR AND 290 BRAMFORD WAY, SUITE A AUTO REPAIR SHOP TIRE LLC KENNESAW, GA 30144 OCC038539 LITAS DESIGN & CRAFT PAULA AYAIA 02/09/2024 LITAS CORPORATE LLC 2928 GEORGE BUSBEE PKWY, MERCHANDISE AND SERVICE BROKER UNIT 318 KENNESAW, GA 30144 CON001474 MCCRORY CONSTRUCTION ALLEN AMSLER 02/08/2024 LLC 522 LADY ST BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE COLUMBIA, SC 29201 REQUIRED OCC038503 OTC INTERNATIONAL LLC HANA OBEIDAT 02/06/2024 OTC INTERNATIONAL LLC 4876 ARBOR VIEW PKWY TOBACCO & CIGAR STORE ACWORTH, GA 30101 OCC038518 PANCAKE PRODUCTIONS TREVOR RIOS 02/07/2024 LLC 3342 TRAILS END RD RENTAL OF VIDEO EQUIPMENT & PANCAKE PRODUCTIONS ROSWELL, GA 30075 ASSESORIES LLC OCC038251 POWERBACK CARL SHROM 02/06/2024 REHABILITATION LLC 1551 JOHNSON FERRY RD SPEECH THERAPY POWERBACK MARIETTA, GA 30062 REHABILITATION LLC OCC038534 PRO-COMFORT INC NURIX SIBRIAN 02/08/2024 PRO-COMFORT INC 4314 SORRELLS DR FLOOR COVERING CONTRACTOR POWDER SPRINGS, GA 30127 (FLOORING) OCC038542 PROGRESSIVE PELVIS JACQUELINE CROWELL 02/08/2024 PHYSICAL THERAPY 660 VILLAGE TRCE PHYSICAL THERAPIST (OCCUPATIONAL PROGRESSIVE PHYSICAL MARIETTA, GA 30067 TAX) THERAPY CON001468 RD SITEWORK LLC J ADAM RUTLEDGE 02/09/2024 41 ANN AVE BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE ODENVILLE, AL 35120 REQUIRED OCC038500 RJ STEWART INC RONALD STEWART 02/05/2024 RJ STEWART INC 3117 BOLDMERE TRL CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT SMYRNA, GA 30080 OCC038497 ROSELAND CONSULTANTS ROSE LEE 02/05/2024 4700 W VILLAGE PL, APT 5313 CONSULTANT – EDUCATION SMYRNA, GA 30080 OCC038524 S HORTON ENTERPRISES STANLEY HORTON 02/07/2024 LLC 3065 HILLSIDE TRL ACCOUNTING, AUDITING, AND S HORTON ENTERPRISES MARIETTA, GA 30066 BOOKEEPING – NOT A CPA LLC OCC038536 SAMUEL & SONS TIRE SHOP SAMUEL & SONS TIRE SHOP 02/08/2024 SAMUEL & SONS TIRE SHOP 1841 COBB DR, GA TIRE & TUBE REPAIR & RETREADING LLC OCC038548 SERVICE@SCALE LLC CHRISTINE JONES 02/09/2024 SERVICE@SCALE LLC 1078 DOGWOOD FOREST DR CONSULTANT – COMPUTER & DATA MARIETTA, GA 30068 PROCESSING OCC038532 SHEANDIS LLC LASONYA LOPEZ 02/08/2024 SHEANDIS LLC 337 GREYHAVEN LN COSMETIC & BEAUTY SUPPLYS – RETAIL MARIETTA, GA 30068 OCC038533 SHOHN BLAZE SOCIALITE JOHN IRBY 02/09/2024 NETWORK LLC 800 BATTERY AVE, SUITE 100 ENTERTAINMENT, MEETING, & SPECIAL SHOHN BLAZE SOCIALITE ATLANTA, GA 30339 EVENT ORGANIZER NETWORK LLC OCC038494 SIEGER COMMERCIAL HINESTROZA DIANA 02/05/2024 SOLUTIONS 3721 AUTUMN RIDGE PKWY JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS MARIETTA, GA 30066 & CONSTRUCTION RELATED OCC038486 SMART SOLUTIONS SMART SOLUTIONS 02/05/2024 REMODELING REMODELING HANDY MAN – NO STATE LICENSE SMART SOLUTIONS 2653 CANTON RD, SUITE REMODELING LLC MARIETTA, GA 30066 OCC038553 SMOOTHIE KING ANKITKUMAR PATEL 02/09/2024 SHALLOWFORD 2525 SHALLOWFORD RD, RESTAURANT SMOOTHIES LLC SUITE 600 MARIETTA, GA 30066 OCC038538 SONGBIRD JEWELRY KARAN ZEILKE 02/09/2024 BAMABELLE LLC 4588 BLAKEDALE CIR JEWELRY CUSTOM MADE ROSWELL, GA 30075 OCC038525 SOWER OF SEED JOHN GRIFFIN 02/07/2024 AFTER THE ONE LLC 4695 CHURCH LN, SUITE 104 CHARITABLE ORGANIZATION (NON ATLANTA, GA 30339 PROFIT) OCC038531 SYP TEA LLC LASONYA LOPEZ 02/08/2024 SYP TEA LLC 337 GREYHAVEN LN MERCHANDISE AND SERVICE BROKER MARIETTA, GA 30068 OCC038537 TEAM HIDI RIVIERE DUFFY 02/08/2024 THE GIVING KITCHEN 970 JEFFERSON NW ST, CHARITABLE ORGANIZATION (NON INITIATIVE, INC SUITE 8 PROFIT) ATLANTA, GA 30318 OCC038541 THE NICHOLS GROUP DEANDRIAN NICHOLS 02/09/2024 THE NICHOLS GROUP LLC 4569 HOWELL FARMS RD CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT ACWORTH, GA 30101 OCC038545 THE STONEHAVEN SCHOOL BRETT EDWARDS 02/08/2024 THE STONEHAVEN SCHOOL 1650 OLD CONCORD RD PRIVATE SCHOOL – NON-PROFIT INC. MARIETTA, GA 30060 OCC038514 TRENDY TAILS NATHAN BAZLER 02/06/2024 SALTY PUP DOGGY SPA LLC 2365 POWDER SPRINGS RD, ANIMAL CLIPPING AND GROOMING SUITE 1127 MARIETTA, GA 30064 OCC036734 TWO COATS PAINTING & DAN WELLS 02/06/2024 STAINING 3755 MARYHILL LN PAINTING CONTRACTOR AND PAPER TWO COATS PAINTING & KENNESAW, GA 30152 HANGING STAINING LLC OCC038504 UNIQ STUDIO MARIIA KARELOVA 02/06/2024 UNIQ STUDIO LLC 3595 CANTON RD, SUITE 334 TATTOO PARLOR MARIETTA, GA 30066 OCC038519 WAFFLE HEADS JENNIFER LOGAN 02/07/2024 WAFFLE HEADS LLC 3900 PACES WALK, GA COTTAGE FOOD OCC038552 WINDSOR VININGS ANDREW ZELMAN 02/09/2024 MAINSTAY VININGS LLC 4695 CHURCH LN APARTMENT RENTAL ATLANTA, GA 30339 OCC038487 WISE WOMAN EMBODIED TZIPPORAH GERSON-MILLER 02/05/2024 LLC 1000 JOHNSON FERRY RD, FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING WISE WOMAN EMBODIED SUITE D-125 LLC MARIETTA, GA 300068 OCC038506 WOODLAND WORKS TREE & BRAYDEN BALDWIN 02/06/2024 STUMP 3194 OLD 41 HWY TREE TRIMMING SERVICE WOODLAND WORKS TREE & KENNESAW, GA 30144 STUMP LLC Business Count: 65

