Check out the 65 new businesses licensed in Cobb County for the week ending February 9

Here are the 65 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending February 9, 2024.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses, and as of the start of the year, Mableton will administer licenses within its city limits.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as it appears on the county website, follow this link.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Owner / Business Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC038522
|□
|ERICH MCINNIS
|02/07/2024
|EMMS INVESTMENTS, LLC
|2377 HOPKINS RD
|INVESTMENT COUNSELOR
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC038523
|□
|DEBRA M JAMES
|02/07/2024
|D JAMES CONSULTANTS
|4672 PINE ST SE
|CONSULTANT SERVICE – MARKETING
|SMYRNA, GA 30080
|OCC038517
|A-1 RENTALS INC
|ROB LEYDEN
|02/06/2024
|A-1 RENTALS, INC
|1945 VAUGHN RD
|TENTS – SALES AND RENTAL
|KENNESAW, GA 30144
|OCC038528
|AGUILAR CLEANING
|IRMA A AGUILAR
|02/08/2024
|SERVICES
|19 VANGUARD CIR
|JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
|MARIETTA, GA 30060
|& CONSTRUCTION RELATED
|OCC038547
|ALL PROFESSIONAL
|TRAMAINE MOULDS
|02/09/2024
|HEATING & AIR
|705 MILL POND BLVD
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|ALL PROFESSIONAL
|MARIETTA, GA 30068
|HEATING & AIR LLC
|OCC038516
|AM1 REMODELING PRO
|ANDERSON HERNANDEZ
|02/07/2024
|AM1 REMODELING PRO LLC
|2809 MARKSMAN TRL
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|AUSTELL, GA 30106
|OCC038549
|ANN D BROWN
|BROWN ANN
|02/09/2024
|2926 ORCHARD KNOB DR
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|ATLANTA, GA 30339
|OCC038540
|AT YOUR CALL
|DEANDRIA NICHOLS
|02/09/2024
|THE NICHOLS GROUP LLC
|4569 HOWELL FARMS RD
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|ACWORTH, GA 30101
|OCC038527
|ATLANTA COMMUNITY TV
|IFTIKHAR IRSHAD
|02/08/2024
|SIZZA STUDIO LLC
|2148 POWDER SPRINGS RD
|ADVERTISING AGENCY
|MARIETTA, GA 30064
|OCC038513
|ATLAS TREE SERVICES LLC
|HENRY TOBIAS
|02/07/2024
|ATLAS TREE SERVICES LLC
|1675 OLD 41 HWY
|LANDSCAPING CONTRACTOR
|MARIETTA, GA 30060
|OCC038508
|BAMMB STYLEZ
|RUSH DAJE
|02/06/2024
|2690 MOUNT WILKINSON
|HAIR BRAIDING
|PKWY
|ATLANTA, GA 30339
|OCC038498
|BANDALA’S CLEANING &
|MARIA BANDALA
|02/05/2024
|MORE
|4575 LATIMER PTE
|JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
|BANDALA’S CLEANING &
|KENNESAW, GA 30144
|& CONSTRUCTION RELATED
|MORE INC
|CON001472
|BANE’S IMPRESSION
|BRANISLAV SPEHAR
|02/05/2024
|BANE’S IMPRESSION LLC
|62 SHADOWLAWN RD
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|MARIETTA, GA 30067
|REQUIRED
|CON001475
|BEAUJAX INC DESIGN &
|STEPHANY JOHNSON
|02/07/2024
|RENOVATION
|4410 OKLAHOMA WAY
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|BEAUJAX INC
|KENNESAW, GA 30152
|REQUIRED
|OCC038501
|BEST IN TOWN JUNK
|CARLOS AMAYA
|02/05/2024
|REMOVAL
|3717 WILKINS CIR
|HAULING CONTRACTOR
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC038511
|BOARDWALK CAFE
|THOMAS COREY
|02/07/2024
|4780 EWING RD
|VENDING MACHINES
|AUSTELL, GA 30106
|OCC038546
|CEDAR TREE FINANCIALS
|CEDAR TREE FINANCIALS
|02/09/2024
|CEDAR TREE FINANCIALS
|2926 ORCHARD KNOB DR
|CONSULTANT – FINANCIAL
|LLC
|ATLANTA, GA 30339
|OCC038505
|CRISTIAN MICHAEL
|AALIYAH WOMACK
|02/06/2024
|AESTHETICS LLC
|1501 JOHNSON FERRY RD,
|ESTHETICIAN
|CRISTIAN MICHAEL
|SUITE 100
|AESTHETICS LLC
|MARIETTA, GA 30062
|OCC038499
|CSC INTERNATIONAL
|TAE HO YOUN
|02/05/2024
|NORTH AMERICA LLC
|3350 RIVERWOOD PKWY,
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|CSC INTERNATIONAL
|SUITE 1900
|NORTH AMERICA LLC
|ATLANTA, GA 30339
|OCC038526
|DE LEON HAIR SALON LLC
|DORA DE LEON
|02/08/2024
|DE LEON HAIR SALON LLC
|2365 POWDER SPRINGS RD,
|BEAUTY SHOP
|SUITE 1115
|MARIETTA, GA 30064
|OCC038529
|DECKS PORCH AND MORE
|JOSE GOMEZ
|02/08/2024
|669 LOWELL DR
|CARPENTRY CONTRACTOR
|MARIETTA, GA 30008
|OCC038485
|DLBP LLC
|DOMINIC LAWSON
|02/05/2024
|DLBP LLC
|2727 PACES FERRY RD, SUITE
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|1625
|ATLANTA, GA 30339
|OCC038521
|DOROTHY B PETTERS
|PETTERS COUNSELING LLC
|02/07/2024
|PETTERS COUNSELING LLC
|2314 ENGLISH IVY CT
|MARRIAGE AND FAMILY THERAPIST
|ATLANTA, GA 30339
|(OCCUPATIONAL TAX) STATE CERTIFIED
|OCC038493
|EGGS UP GRILL
|MICHAEL MCCLURE
|02/05/2024
|EUG ALPHA 2 LLC
|4401 SHALLOWFORD RD
|RESTAURANT
|ROSWELL, GA 30075
|CON001471
|FRAZIER AIR SERVICES LLC
|BRAD BREITBACH
|02/05/2024
|FRAZIER AIR SERVICES LLC
|1941 TROPHY DR
|AIR CONDITIONING CONTRACTOR
|MARIETTA, GA 30062
|OCC038543
|GEORGIA LEGAL COUNSEL
|KATIE TAYLOR
|02/08/2024
|LLC
|1275 SHILOH RD, SUITE 2810
|LAWYER (OCCUPATIONAL TAX)
|GEORGIA LEGAL COUNSEL
|KENNESAW, GA 30144
|LLC
|OCC038515
|INVESTIEREN PROPERTIES
|LORIE MOORE
|02/07/2024
|LLC
|3702 HOGAN DR
|REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
|INVESTIEREN PROPERTIES
|KENNESAW, GA 30152
|LLC
|OCC038502
|JAIKO MAGAZINE
|JASPER MOORE
|02/05/2024
|JASPER DAIMANT LLC
|1870 THE EXCHANGE
|PUBLISHER – MAGAZINES
|ATLANTA, GA 30339
|CON001473
|JOHNSON BUILT
|ERIC JOHNSON
|02/06/2024
|JOHNSON BUILT LLC
|3030 LASSITER RD
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|MARIETTA, GA 30062
|REQUIRED
|OCC038495
|JUICE BAR PARADISE
|RICO FLORVIL
|02/05/2024
|JUICE BAR PARADISE LLC
|1453 TERRELL MILL RD, SUITE
|RESTAURANT
|145
|MARIETTA, GA 30067
|OCC038535
|KATIE OSHODIN LMT
|KATHERINE OSHODIN
|02/08/2024
|KATIE OSHODIN LMT LLC
|1770 MILFORD CREEK LN
|MASSAGE PRACTITIONER – STATE
|MARIETTA, GA 30008
|LICENSED
|OCC038520
|KEY 2 FITNESS
|TIMOTHY HEY
|02/07/2024
|KEY 2 FITTNESS LLC
|2635 SANDY PLAINS RD,
|FITNESS CENTER
|SUITE 140
|MARIETTA, GA 30066
|OCC038507
|KMI REALTY
|KAMINI SALI
|02/06/2024
|KARA MANAGEMENT INC
|1870 THE EXCHANGE, SUITE
|REAL ESTATE BROKERS
|200
|ATLANTA, GA 30339
|OCC038530
|LANIER AUTO REPAIR
|WILLIAM LANIER
|02/08/2024
|LANIER AUTO REPAIR AND
|290 BRAMFORD WAY, SUITE A
|AUTO REPAIR SHOP
|TIRE LLC
|KENNESAW, GA 30144
|OCC038539
|LITAS DESIGN & CRAFT
|PAULA AYAIA
|02/09/2024
|LITAS CORPORATE LLC
|2928 GEORGE BUSBEE PKWY,
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|UNIT 318
|KENNESAW, GA 30144
|CON001474
|MCCRORY CONSTRUCTION
|ALLEN AMSLER
|02/08/2024
|LLC
|522 LADY ST
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|COLUMBIA, SC 29201
|REQUIRED
|OCC038503
|OTC INTERNATIONAL LLC
|HANA OBEIDAT
|02/06/2024
|OTC INTERNATIONAL LLC
|4876 ARBOR VIEW PKWY
|TOBACCO & CIGAR STORE
|ACWORTH, GA 30101
|OCC038518
|PANCAKE PRODUCTIONS
|TREVOR RIOS
|02/07/2024
|LLC
|3342 TRAILS END RD
|RENTAL OF VIDEO EQUIPMENT &
|PANCAKE PRODUCTIONS
|ROSWELL, GA 30075
|ASSESORIES
|LLC
|OCC038251
|POWERBACK
|CARL SHROM
|02/06/2024
|REHABILITATION LLC
|1551 JOHNSON FERRY RD
|SPEECH THERAPY
|POWERBACK
|MARIETTA, GA 30062
|REHABILITATION LLC
|OCC038534
|PRO-COMFORT INC
|NURIX SIBRIAN
|02/08/2024
|PRO-COMFORT INC
|4314 SORRELLS DR
|FLOOR COVERING CONTRACTOR
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|(FLOORING)
|OCC038542
|PROGRESSIVE PELVIS
|JACQUELINE CROWELL
|02/08/2024
|PHYSICAL THERAPY
|660 VILLAGE TRCE
|PHYSICAL THERAPIST (OCCUPATIONAL
|PROGRESSIVE PHYSICAL
|MARIETTA, GA 30067
|TAX)
|THERAPY
|CON001468
|RD SITEWORK LLC
|J ADAM RUTLEDGE
|02/09/2024
|41 ANN AVE
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|ODENVILLE, AL 35120
|REQUIRED
|OCC038500
|RJ STEWART INC
|RONALD STEWART
|02/05/2024
|RJ STEWART INC
|3117 BOLDMERE TRL
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|SMYRNA, GA 30080
|OCC038497
|ROSELAND CONSULTANTS
|ROSE LEE
|02/05/2024
|4700 W VILLAGE PL, APT 5313
|CONSULTANT – EDUCATION
|SMYRNA, GA 30080
|OCC038524
|S HORTON ENTERPRISES
|STANLEY HORTON
|02/07/2024
|LLC
|3065 HILLSIDE TRL
|ACCOUNTING, AUDITING, AND
|S HORTON ENTERPRISES
|MARIETTA, GA 30066
|BOOKEEPING – NOT A CPA
|LLC
|OCC038536
|SAMUEL & SONS TIRE SHOP
|SAMUEL & SONS TIRE SHOP
|02/08/2024
|SAMUEL & SONS TIRE SHOP
|1841 COBB DR, GA
|TIRE & TUBE REPAIR & RETREADING
|LLC
|OCC038548
|SERVICE@SCALE LLC
|CHRISTINE JONES
|02/09/2024
|SERVICE@SCALE LLC
|1078 DOGWOOD FOREST DR
|CONSULTANT – COMPUTER & DATA
|MARIETTA, GA 30068
|PROCESSING
|OCC038532
|SHEANDIS LLC
|LASONYA LOPEZ
|02/08/2024
|SHEANDIS LLC
|337 GREYHAVEN LN
|COSMETIC & BEAUTY SUPPLYS – RETAIL
|MARIETTA, GA 30068
|OCC038533
|SHOHN BLAZE SOCIALITE
|JOHN IRBY
|02/09/2024
|NETWORK LLC
|800 BATTERY AVE, SUITE 100
|ENTERTAINMENT, MEETING, & SPECIAL
|SHOHN BLAZE SOCIALITE
|ATLANTA, GA 30339
|EVENT ORGANIZER
|NETWORK LLC
|OCC038494
|SIEGER COMMERCIAL
|HINESTROZA DIANA
|02/05/2024
|SOLUTIONS
|3721 AUTUMN RIDGE PKWY
|JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
|MARIETTA, GA 30066
|& CONSTRUCTION RELATED
|OCC038486
|SMART SOLUTIONS
|SMART SOLUTIONS
|02/05/2024
|REMODELING
|REMODELING
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|SMART SOLUTIONS
|2653 CANTON RD, SUITE
|REMODELING LLC
|MARIETTA, GA 30066
|OCC038553
|SMOOTHIE KING
|ANKITKUMAR PATEL
|02/09/2024
|SHALLOWFORD
|2525 SHALLOWFORD RD,
|RESTAURANT
|SMOOTHIES LLC
|SUITE 600
|MARIETTA, GA 30066
|OCC038538
|SONGBIRD JEWELRY
|KARAN ZEILKE
|02/09/2024
|BAMABELLE LLC
|4588 BLAKEDALE CIR
|JEWELRY CUSTOM MADE
|ROSWELL, GA 30075
|OCC038525
|SOWER OF SEED
|JOHN GRIFFIN
|02/07/2024
|AFTER THE ONE LLC
|4695 CHURCH LN, SUITE 104
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|ATLANTA, GA 30339
|PROFIT)
|OCC038531
|SYP TEA LLC
|LASONYA LOPEZ
|02/08/2024
|SYP TEA LLC
|337 GREYHAVEN LN
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|MARIETTA, GA 30068
|OCC038537
|TEAM HIDI
|RIVIERE DUFFY
|02/08/2024
|THE GIVING KITCHEN
|970 JEFFERSON NW ST,
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|INITIATIVE, INC
|SUITE 8
|PROFIT)
|ATLANTA, GA 30318
|OCC038541
|THE NICHOLS GROUP
|DEANDRIAN NICHOLS
|02/09/2024
|THE NICHOLS GROUP LLC
|4569 HOWELL FARMS RD
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|ACWORTH, GA 30101
|OCC038545
|THE STONEHAVEN SCHOOL
|BRETT EDWARDS
|02/08/2024
|THE STONEHAVEN SCHOOL
|1650 OLD CONCORD RD
|PRIVATE SCHOOL – NON-PROFIT
|INC.
|MARIETTA, GA 30060
|OCC038514
|TRENDY TAILS
|NATHAN BAZLER
|02/06/2024
|SALTY PUP DOGGY SPA LLC
|2365 POWDER SPRINGS RD,
|ANIMAL CLIPPING AND GROOMING
|SUITE 1127
|MARIETTA, GA 30064
|OCC036734
|TWO COATS PAINTING &
|DAN WELLS
|02/06/2024
|STAINING
|3755 MARYHILL LN
|PAINTING CONTRACTOR AND PAPER
|TWO COATS PAINTING &
|KENNESAW, GA 30152
|HANGING
|STAINING LLC
|OCC038504
|UNIQ STUDIO
|MARIIA KARELOVA
|02/06/2024
|UNIQ STUDIO LLC
|3595 CANTON RD, SUITE 334
|TATTOO PARLOR
|MARIETTA, GA 30066
|OCC038519
|WAFFLE HEADS
|JENNIFER LOGAN
|02/07/2024
|WAFFLE HEADS LLC
|3900 PACES WALK, GA
|COTTAGE FOOD
|OCC038552
|WINDSOR VININGS
|ANDREW ZELMAN
|02/09/2024
|MAINSTAY VININGS LLC
|4695 CHURCH LN
|APARTMENT RENTAL
|ATLANTA, GA 30339
|OCC038487
|WISE WOMAN EMBODIED
|TZIPPORAH GERSON-MILLER
|02/05/2024
|LLC
|1000 JOHNSON FERRY RD,
|FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
|WISE WOMAN EMBODIED
|SUITE D-125
|LLC
|MARIETTA, GA 300068
|OCC038506
|WOODLAND WORKS TREE &
|BRAYDEN BALDWIN
|02/06/2024
|STUMP
|3194 OLD 41 HWY
|TREE TRIMMING SERVICE
|WOODLAND WORKS TREE &
|KENNESAW, GA 30144
|STUMP LLC
|Business Count: 65
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