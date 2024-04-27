43 businesses licensed in unincorporated Cobb over the past week

Here are the 43 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending April 26, 2024.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses, and as of the start of the year, Mableton will administer licenses within its city limits.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as they appear on the county website, follow this link.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Mailing Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC039048
|45 MARS HILL ROAD BLDG
|CARL HOOVER
|04/24/2024
|OWNER
|D/B/A 45 MARS HILL ROAD
|OFFICE SPACE RENTAL
|EDH REALTY INVESTMENT
|BLDG OWNER
|LLLP
|EDH REALTY INVESTMENT
|LLLP
|4030 JOHNS CREEK PKWY
|SUWANEE, GA 30024
|OCC039073
|A & Z DIAMOND
|AMIN ASLAM
|04/26/2024
|NILIMA786 LLC
|D/B/A A & Z DIAMOND
|JEWELRY STORE & REPAIR SERVICE
|ATTN: AMIN ASLAM
|NILIMA786 LLC
|2860 CUMBERLAND MALL SE,
|SUITE 0267
|ATLANTA, GA 30339
|OCC039060
|ACCEPTANCE INSURANCE
|ACCEPTANCE INSURANCE
|04/24/2024
|AGENCY OF TN INC
|AGENCY OF TN I
|INSURANCE AGENT EXEMPT BY STATE
|ACCEPTANCE INSURANCE
|D/B/A ACCEPTANCE
|LAW
|AGENCY OF TN INC
|INSURANCE AGENCY OF TN
|(770)591-8500
|INC
|ATTN: BUSINESS LICENSE
|ACCEPTANCE INSURANCE
|AGENCY OF TN INC
|7711 CENTER AVE STW 200
|HUNTINGTON BEACH, CA
|92647
|OCC038995
|ALL-SOUTH
|JOHN PRICE
|04/24/2024
|SUBCONTRACTORS INC
|D/B/A ALL-SOUTH
|ROOFING CONTRACTOR
|SUBCONTRACTORS INC
|2678 QUEENSTOWN RD
|BIRMINGHAM, AL 35210
|OCC039075
|AUTOPLEX SALES
|FABRICIA CONNELLY
|04/26/2024
|AUTOPLEX SALES
|D/B/A AUTOPLEX SALES
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|AUTOPLEX SALES
|113 SCOTT DR NE, 101
|MARIETTA, GA 30067
|OCC039050
|AVID EAGLE LLC
|ASHLEY BERGAN
|04/22/2024
|AVID EAGLE LLC
|D/B/A AVID EAGLE LLC
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|ATTN: ASHLEY BERGAN
|AVID EAGLE LLC
|1489 HOLLY SPRINGS RD
|MARIETTA, GA 30062
|OCC039054
|BEE CLEAN CREW
|LARA C STARNES
|04/23/2024
|BEE CLEAN CREW LLC
|D/B/A BEE CLEAN CREW
|JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
|ATTN: LARA C STARNES
|& CONSTRUCTION RELATED
|BEE CLEAN CREW LLC
|810 WOODMONT DR
|MARIETTA, GA 30062
|OCC039068
|BURCELL TECHNOLOGIES,
|RON BARMORE
|04/24/2024
|INC
|D/B/A BURCELL
|MANUFACTURER – ENERGY CONTROL
|BURCELL TECHNOLOGIES,
|TECHNOLOGIES, INC
|SYSTEMS
|INC
|BURCELL TECHNOLOGIES,
|INC
|4255 WADEGREEN RD, SUITE
|825
|KENNESAW, GA 30144
|OCC039065
|CNCC MANAGED SERVICES
|NANCY COMERFORD
|04/24/2024
|LLC
|D/B/A CNCC MANAGED
|JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
|CNCC MANAGED SERVICES
|SERVICES LLC
|& CONSTRUCTION RELATED
|LLC
|CNCC MANAGED SERVICES
|LLC
|2015 S. PARK PL, FLOOR# 4
|ATLANTA, GA 30339
|OCC039061
|COLSTON MECHANICAL
|NATHAN COLSTON
|04/25/2024
|COLSTON MECHANICAL LLC
|D/B/A COLSTON
|MECHANICAL CONTRACTOR
|MECHANICAL
|ATTN: NATHAN COLSTON
|COLSTON MECHANICAL LLC
|2005 ARBOR FOREST DR
|MARIETTA, GA 30064
|OCC039074
|DESIGNS BY NATALIE LLC
|NATALIE HAMADEH
|04/26/2024
|DESIGNS BY NATALIE LLC
|D/B/A DESIGNS BY NATALIE
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|LLC
|ATTN: NATALIE HAMADEH
|DESIGNS BY NATALIE LLC
|3205 CUMBERLAND BLVD SE,
|SUITE 431
|ATLANTA, GA 30339
|ALC003304
|EPICURE
|TIFFANY JONES
|04/26/2024
|T&M JONES REALTY LLC
|D/B/A EPICURE
|RESTAURANT
|ATTN: TIFFANY JONES
|T&M JONES REALTY LLC
|741 MOROSGO DR. NE, APT
|#1241
|ATLANTA, GA 30324
|OCC039076
|FK DIGITAL
|KIMANI FRANK
|04/26/2024
|D/B/A FK DIGITAL
|COMPUTER SOFTWARE PREPACKAGED –
|ATTN: KIMANI FRANK
|DEVELOPMENT & DESIGN
|2240 DUCK HOLLOW DR NW
|KENNESAW, GA 30152
|OCC039078
|FP AUTO SERVICES LLC
|GUNAWAN LIE
|04/26/2024
|FP AUTO SERVICES LLC
|D/B/A FP AUTO SERVICES
|AUTO REPAIR – MOBILE
|LLC
|ATTN: GUNAWAN LIE
|FP AUTO SERVICES LLC
|1205 JOHNSON FERRY RD,
|STE 136-309
|MARIETTA, GA 30068
|ALT003338
|GARDEN SCHOOL
|SARA WALSH
|04/23/2024
|CORPORATION
|D/B/A GARDEN SCHOOL
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|GARDEN SCHOOL
|CORPORATION
|PROFIT)
|CORPORATION
|ATTN: SARA WALSH
|GARDEN SCHOOL
|CORPORATION
|4010 CANTON RD.
|MARIETTA, GA 30066
|OCC039079
|GENESIS ELEVATOR
|KELLY WINSLETT
|04/26/2024
|COMPANY INC
|D/B/A GENESIS ELEVATOR
|ELEVATOR INSTALLING CONTRACTOR
|GENESIS ELEVATOR
|COMPANY INC
|COMPANY INC
|ATTN: KELLY WINSLETT
|GENESIS ELEVATOR
|COMPANY INC
|1000 COBB PLACE BLVD, 410
|KENNESAW, GA 30144
|OCC039072
|GLITCH CUSTOMS
|OMARI MURRAY
|04/26/2024
|GLITCH CUSTOMS LLC
|D/B/A GLITCH CUSTOMS
|GLASS TINTING CONTRACTOR
|ATTN: OMARI MURRAY
|GLITCH CUSTOMS LLC
|1860 SANDY PLAINS RD,
|SUITE 204
|MARIETTA, GA 30066
|OCC039046
|IMAGINE PROPERTY
|EDDIE MARSHALL
|04/22/2024
|MANAGEMENT
|D/B/A IMAGINE PROPERTY
|REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
|KKE PROFESSIONAL
|MANAGEMENT
|SERVICES LLC
|ATTN: EDDIE MARSHALL
|KKE PROFESSIONAL
|SERVICES LLC
|3004 BALEARIC DR
|MARIETTA, GA 30067
|OCC039053
|JCF FOREVER JEWELS LLC
|JACQUELINE SMITH BLACK
|04/23/2024
|JCF FOREVER JEWELS LLC
|D/B/A JCF FOREVER JEWELS
|COSMETIC & BEAUTY SUPPLYS – RETAIL
|LLC
|ATTN: JACQUELINE SMITH
|BLACK
|JCF FOREVER JEWELS LLC
|215 BROMPTON DR
|DALLAS, GA 30157
|OCC039086
|JEN LEONE HEIRLOOM
|JENEE ROBERTS
|04/26/2024
|PORTRAITS
|D/B/A JEN LEONE HEIRLOOM
|PHOTOGRAPHER FREE LANCE
|HOUSE OF 88 LLC
|PORTRAITS
|ATTN: JENEE ROBERTS
|HOUSE OF 88 LLC
|1486 TERRELL MILL RD SE,
|APT 422
|MARIETTA, GA 30067
|OCC039070
|JERSEY MIKE’S SUBS
|DENYEL ROSALES
|04/24/2024
|313 INVESTMENTS, LLC
|D/B/A JERSEY MIKE’S SUBS
|RESTAURANT
|313 INVESTMENTS, LLC
|3805 DALLAS HWY SW
|MARIETTA, GA 30064
|OCC039069
|JOANNE ABERNATHY
|JOANNE ABERNATHY
|04/24/2024
|ARCTIC EXPRESS LLC
|D/B/A JOANNE ABERNATHY
|WHOLESALE – ICE CREAM FROM TRUCK
|ATTN: JOANNE ABERNATHY
|ARCTIC EXPRESS LLC
|2920 CONNIE ST
|MARIETTA, GA 30062
|OCC039063
|KAPOW SUSHI & THAI
|CHRISTY NGUYEN
|04/25/2024
|RUSS AND SPICE LLC
|D/B/A KAPOW SUSHI & THAI
|RESTAURANT
|ATTN: CHRISTY NGUYEN
|RUSS AND SPICE LLC
|3101 ROSWELL RD NE, SUITE
|116
|MARIETTA, GA 30062
|OCC039080
|LG’S GALA LLC
|LISA GOODNIGHT
|04/26/2024
|LG’S GALA LLC
|D/B/A LG’S GALA LLC
|ENTERTAINMENT, MEETING, & SPECIAL
|ATTN: LISA GOODNIGHT
|EVENT ORGANIZER
|LG’S GALA LLC
|7069 STONE CREEK DR
|DOUGLASVILLE, GA 30134
|ALC003345
|MALINCHO FRESH MARKET
|PENTCHEV KALIN
|04/26/2024
|MALINCHO INC
|D/B/A MALINCHO FRESH
|GROCERY STORE
|MARKET
|ATTN: PETYA VASILEVA
|MALINCHO INC
|2545 FIRE RD., SUITE 3
|EGG HARBOR TOWNSHIP, GA
|08234
|OCC039067
|MILESTONES BUSINESS
|GREGORY SUMNERS
|04/24/2024
|CONSULTING LLC
|D/B/A MILESTONES
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|MILESTONES BUSINESS
|BUSINESS CONSULTING LLC
|CONSULTING LLC
|ATTN: GREGORY SUMNERS
|MILESTONES BUSINESS
|CONSULTING LLC
|2782 PACES LOOKOUT LANE
|SE
|ATLANTA, GA 30339
|OCC039043
|NATURE’S ORCHARD LLC
|SHREY NAGNUR
|04/22/2024
|NATURE’S ORCHARD LLC
|D/B/A NATURE’S ORCHARD
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|LLC
|ATTN: SHREY NAGNUR
|NATURE’S ORCHARD LLC
|2265 ABBEY COVE CT
|MARIETTA, GA 30062
|OCC039039
|ODAABAAN SALES LLC
|PAUL INMAN
|04/22/2024
|ODAABAAN SALES LLC
|D/B/A ODAABAAN SALES LLC
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|ATTN: PAUL INMAN
|ODAABAAN SALES LLC
|109 ROLLING HILLS DR
|ELIJAY, GA 30540
|OCC039089
|PEACH STATE ICE MACHINE
|WILLIAM HUNTER LENTZ
|04/26/2024
|D/B/A PEACH STATE ICE
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|MACHINE
|ATTN: WILLIAM HUNTER
|LENTZ
|5727 MACLAND RD
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC039071
|PNG STUDIOS
|RACQUEL WILLIS
|04/25/2024
|PNG STUDIOS INC
|D/B/A PNG STUDIOS
|OFFICE SPACE RENTAL
|ATTN: RACQUEL WILLIS
|PNG STUDIOS INC
|2111 AUSTELL RD, SUITE B
|MARIETTA, GA 30060
|OCC039040
|PRECISION ROOFING
|JASON GRAHAM
|04/22/2024
|GRAHAM PRECISION
|D/B/A PRECISION ROOFING
|ROOFING CONTRACTOR
|ROOFING LLC
|ATTN: JASON GRAHAM
|GRAHAM PRECISION
|ROOFING LLC
|2386 CAMDEN LAKE CIR
|ACWORTH, GA 30101
|OCC039090
|RENOVATION & MOBILITY
|ROBERT KANE
|04/26/2024
|PROFESSIONALS
|D/B/A RENOVATION &
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|RAMP LLC
|MOBILITY PROFESSIONALS
|ATTN: ROBERT KANE
|RAMP LLC
|42 BROOKCREST DR
|MARIETTA, GA 30068
|ALC003346
|ROUND TRIP BREWING
|AMY PIERCE MYCOSKIE
|04/23/2024
|COMPANY
|D/B/A ROUND TRIP BREWING
|BREWPUB – BEER
|ROUND TRIP AVENUE, LLC
|COMPANY
|ATTN: AMY MYCOSKIE
|ROUND TRIP AVENUE, LLC
|2092 LA DAWN LN. NW
|ATLANTA, GA 30318
|OCC039049
|ROXANNE’S TAX SERVICE
|ROXANNE K JONES
|04/23/2024
|ROX
|D/B/A ROXANNE’S TAX
|INCOME TAX SERVICE
|SERVICE
|ATTN: ROXANNE K JONES
|ROX
|PO BOX 518
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC039077
|RR SOLUTIONS
|RYAN ROE
|04/25/2024
|D/B/A RR SOLUTIONS
|LOCKSMITH
|ATTN: RYAN ROE
|2419 HILLBORO CIR
|MARIETTA, GA 30064
|OCC039062
|SHARED PROGRAM
|SEAN VALDIVIESO
|04/25/2024
|SHARED PROGRAM LLC
|D/B/A SHARED PROGRAM
|ADVERTISING – COUPON DISTRIBUTION
|ATTN: SEAN VALDIVIESO
|SHARED PROGRAM LLC
|590 WENTWORTH DR NW
|ACWORTH, GA 30101
|OCC039059
|SOUTHEAST OFFROAD
|RYAN HICKERSON
|04/25/2024
|EQUIPMENT LLC
|D/B/A SOUTHEAST OFFROAD
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|SOUTHEAST OFFROAD
|EQUIPMENT LLC
|EQUIPMENT LLC
|ATTN: RYAN HICKERSON
|SOUTHEAST OFFROAD
|EQUIPMENT LLC
|609 PINE TER
|CANTON, GA 30114
|OCC039066
|THE JUICE LADY LLC
|LAUREN ALLEN
|04/25/2024
|THE JUICE LADY LLC
|D/B/A THE JUICE LADY LLC
|RESTAURANT
|ATTN: LAUREN ALLEN
|THE JUICE LADY LLC
|548 ELIZEBETH LN SW
|MABLETON, GA 30126
|OCC039056
|THE PROCESS DESIGN
|MISTY RUSSELL
|04/24/2024
|GROUP LLC
|D/B/A THE PROCESS DESIGN
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|THE PROCESS DESIGN
|GROUP LLC
|GROUP LLC
|ATTN: MISTY RUSSELL
|THE PROCESS DESIGN
|GROUP LLC
|4142 WESTCHESTER XING
|ROSWELL, GA 30075
|OCC039064
|THE SELF-CARE WRITER
|LONDON WHITSON
|04/25/2024
|LLC
|D/B/A THE SELF-CARE
|WRITER
|THE SELF-CARE WRITER
|WRITER LLC
|LLC
|ATTN: LONDON WHITSON
|THE SELF-CARE WRITER LLC
|760 MANER TER
|ATLANTA, GA 30339
|OCC039051
|VISIONS OF EQUITY AND
|ARCHIE ERVIN
|04/22/2024
|EXCELLENCE CONSULTING
|D/B/A VISIONS OF EQUITY
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|VISIONS OF EQUITY AND
|AND EXCELLENCE
|EXCELLENCE LLC
|CONSULTING
|ATTN: ARCHIE W ERVIN
|VISIONS OF EQUITY AND
|EXCELLENCE LLC
|4459 OAKDALE VININGS LDNG
|SMYRNA, GA 30080
|OCC039057
|WBC SOLUTIONS LLC
|ROBERT MILES
|04/24/2024
|WBC SOLUTIONS LLC
|D/B/A WBC SOLUTIONS LLC
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|ATTN: ROBERT MILES
|WBC SOLUTIONS LLC
|4294 AUSTELL POWDER
|SPRINGS RD
|AUSTELL, GA 30106
|OCC039058
|WELLSPRING PHARMACY
|AKOSUA ACHEAMPONG
|04/25/2024
|LLC
|D/B/A WELLSPRING
|DRUG STORE
|WELLSPRING PHARMACY
|PHARMACY LLC
|LLC
|ATTN: AKOSUA
|ACHEAMPONG
|WELLSPRING PHARMACY LLC
|2021 WAYCROSS PASS SW
|MARIETTA, GA 30064