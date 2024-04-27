43 businesses licensed in unincorporated Cobb over the past week

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Three people gathered around a wall-board with various business and industry symbols including gears and charts

Posted By: Larry Felton Johnson April 27, 2024

Here are the 43 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending April 26, 2024.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses, and as of the start of the year, Mableton will administer licenses within its city limits.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as they appear on the county website, follow this link.

License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
OCC03904845 MARS HILL ROAD BLDGCARL HOOVER04/24/2024
OWNERD/B/A 45 MARS HILL ROADOFFICE SPACE RENTAL
EDH REALTY INVESTMENTBLDG OWNER
LLLPEDH REALTY INVESTMENT
LLLP
4030 JOHNS CREEK PKWY
SUWANEE, GA 30024
OCC039073A & Z DIAMONDAMIN ASLAM04/26/2024
NILIMA786 LLCD/B/A A & Z DIAMONDJEWELRY STORE & REPAIR SERVICE
ATTN: AMIN ASLAM
NILIMA786 LLC
2860 CUMBERLAND MALL SE,
SUITE 0267
ATLANTA, GA 30339
OCC039060ACCEPTANCE INSURANCEACCEPTANCE INSURANCE04/24/2024
AGENCY OF TN INCAGENCY OF TN IINSURANCE AGENT EXEMPT BY STATE
ACCEPTANCE INSURANCED/B/A ACCEPTANCELAW
AGENCY OF TN INCINSURANCE AGENCY OF TN
(770)591-8500INC
ATTN: BUSINESS LICENSE
ACCEPTANCE INSURANCE
AGENCY OF TN INC
7711 CENTER AVE STW 200
HUNTINGTON BEACH, CA
92647
OCC038995ALL-SOUTHJOHN PRICE04/24/2024
SUBCONTRACTORS INCD/B/A ALL-SOUTHROOFING CONTRACTOR
SUBCONTRACTORS INC
2678 QUEENSTOWN RD
BIRMINGHAM, AL 35210
OCC039075AUTOPLEX SALESFABRICIA CONNELLY04/26/2024
AUTOPLEX SALESD/B/A AUTOPLEX SALESAUTO DEALER – USED CARS ONLY
AUTOPLEX SALES
113 SCOTT DR NE, 101
MARIETTA, GA 30067
OCC039050AVID EAGLE LLCASHLEY BERGAN04/22/2024
AVID EAGLE LLCD/B/A AVID EAGLE LLCCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
ATTN: ASHLEY BERGAN
AVID EAGLE LLC
1489 HOLLY SPRINGS RD
MARIETTA, GA 30062
OCC039054BEE CLEAN CREWLARA C STARNES04/23/2024
BEE CLEAN CREW LLCD/B/A BEE CLEAN CREWJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
ATTN: LARA C STARNES& CONSTRUCTION RELATED
BEE CLEAN CREW LLC
810 WOODMONT DR
MARIETTA, GA 30062
OCC039068BURCELL TECHNOLOGIES,RON BARMORE04/24/2024
INCD/B/A BURCELLMANUFACTURER – ENERGY CONTROL
BURCELL TECHNOLOGIES,TECHNOLOGIES, INCSYSTEMS
INCBURCELL TECHNOLOGIES,
INC
4255 WADEGREEN RD, SUITE
825
KENNESAW, GA 30144
OCC039065CNCC MANAGED SERVICESNANCY COMERFORD04/24/2024
LLCD/B/A CNCC MANAGEDJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
CNCC MANAGED SERVICESSERVICES LLC& CONSTRUCTION RELATED
LLCCNCC MANAGED SERVICES
LLC
2015 S. PARK PL, FLOOR# 4
ATLANTA, GA 30339
OCC039061COLSTON MECHANICALNATHAN COLSTON04/25/2024
COLSTON MECHANICAL LLCD/B/A COLSTONMECHANICAL CONTRACTOR
MECHANICAL
ATTN: NATHAN COLSTON
COLSTON MECHANICAL LLC
2005 ARBOR FOREST DR
MARIETTA, GA 30064
OCC039074DESIGNS BY NATALIE LLCNATALIE HAMADEH04/26/2024
DESIGNS BY NATALIE LLCD/B/A DESIGNS BY NATALIEMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
LLC
ATTN: NATALIE HAMADEH
DESIGNS BY NATALIE LLC
3205 CUMBERLAND BLVD SE,
SUITE 431
ATLANTA, GA 30339
ALC003304EPICURETIFFANY JONES04/26/2024
T&M JONES REALTY LLCD/B/A EPICURERESTAURANT
ATTN: TIFFANY JONES
T&M JONES REALTY LLC
741 MOROSGO DR. NE, APT
#1241
ATLANTA, GA 30324
OCC039076FK DIGITALKIMANI FRANK04/26/2024
D/B/A FK DIGITALCOMPUTER SOFTWARE PREPACKAGED –
ATTN: KIMANI FRANKDEVELOPMENT & DESIGN
2240 DUCK HOLLOW DR NW
KENNESAW, GA 30152
OCC039078FP AUTO SERVICES LLCGUNAWAN LIE04/26/2024
FP AUTO SERVICES LLCD/B/A FP AUTO SERVICESAUTO REPAIR – MOBILE
LLC
ATTN: GUNAWAN LIE
FP AUTO SERVICES LLC
1205 JOHNSON FERRY RD,
STE 136-309
MARIETTA, GA 30068
ALT003338GARDEN SCHOOLSARA WALSH04/23/2024
CORPORATIOND/B/A GARDEN SCHOOLCHARITABLE ORGANIZATION (NON
GARDEN SCHOOLCORPORATIONPROFIT)
CORPORATIONATTN: SARA WALSH
GARDEN SCHOOL
CORPORATION
4010 CANTON RD.
MARIETTA, GA 30066
OCC039079GENESIS ELEVATORKELLY WINSLETT04/26/2024
COMPANY INCD/B/A GENESIS ELEVATORELEVATOR INSTALLING CONTRACTOR
GENESIS ELEVATORCOMPANY INC
COMPANY INCATTN: KELLY WINSLETT
GENESIS ELEVATOR
COMPANY INC
1000 COBB PLACE BLVD, 410
KENNESAW, GA 30144
OCC039072GLITCH CUSTOMSOMARI MURRAY04/26/2024
GLITCH CUSTOMS LLCD/B/A GLITCH CUSTOMSGLASS TINTING CONTRACTOR
ATTN: OMARI MURRAY
GLITCH CUSTOMS LLC
1860 SANDY PLAINS RD,
SUITE 204
MARIETTA, GA 30066
OCC039046IMAGINE PROPERTYEDDIE MARSHALL04/22/2024
MANAGEMENTD/B/A IMAGINE PROPERTYREAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
KKE PROFESSIONALMANAGEMENT
SERVICES LLCATTN: EDDIE MARSHALL
KKE PROFESSIONAL
SERVICES LLC
3004 BALEARIC DR
MARIETTA, GA 30067
OCC039053JCF FOREVER JEWELS LLCJACQUELINE SMITH BLACK04/23/2024
JCF FOREVER JEWELS LLCD/B/A JCF FOREVER JEWELSCOSMETIC & BEAUTY SUPPLYS – RETAIL
LLC
ATTN: JACQUELINE SMITH
BLACK
JCF FOREVER JEWELS LLC
215 BROMPTON DR
DALLAS, GA 30157
OCC039086JEN LEONE HEIRLOOMJENEE ROBERTS04/26/2024
PORTRAITSD/B/A JEN LEONE HEIRLOOMPHOTOGRAPHER FREE LANCE
HOUSE OF 88 LLCPORTRAITS
ATTN: JENEE ROBERTS
HOUSE OF 88 LLC
1486 TERRELL MILL RD SE,
APT 422
MARIETTA, GA 30067
OCC039070JERSEY MIKE’S SUBSDENYEL ROSALES04/24/2024
313 INVESTMENTS, LLCD/B/A JERSEY MIKE’S SUBSRESTAURANT
313 INVESTMENTS, LLC
3805 DALLAS HWY SW
MARIETTA, GA 30064
OCC039069JOANNE ABERNATHYJOANNE ABERNATHY04/24/2024
ARCTIC EXPRESS LLCD/B/A JOANNE ABERNATHYWHOLESALE – ICE CREAM FROM TRUCK
ATTN: JOANNE ABERNATHY
ARCTIC EXPRESS LLC
2920 CONNIE ST
MARIETTA, GA 30062
OCC039063KAPOW SUSHI & THAICHRISTY NGUYEN04/25/2024
RUSS AND SPICE LLCD/B/A KAPOW SUSHI & THAIRESTAURANT
ATTN: CHRISTY NGUYEN
RUSS AND SPICE LLC
3101 ROSWELL RD NE, SUITE
116
MARIETTA, GA 30062
OCC039080LG’S GALA LLCLISA GOODNIGHT04/26/2024
LG’S GALA LLCD/B/A LG’S GALA LLCENTERTAINMENT, MEETING, & SPECIAL
ATTN: LISA GOODNIGHTEVENT ORGANIZER
LG’S GALA LLC
7069 STONE CREEK DR
DOUGLASVILLE, GA 30134
ALC003345MALINCHO FRESH MARKETPENTCHEV KALIN04/26/2024
MALINCHO INCD/B/A MALINCHO FRESHGROCERY STORE
MARKET
ATTN: PETYA VASILEVA
MALINCHO INC
2545 FIRE RD., SUITE 3
EGG HARBOR TOWNSHIP, GA
08234
OCC039067MILESTONES BUSINESSGREGORY SUMNERS04/24/2024
CONSULTING LLCD/B/A MILESTONESCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
MILESTONES BUSINESSBUSINESS CONSULTING LLC
CONSULTING LLCATTN: GREGORY SUMNERS
MILESTONES BUSINESS
CONSULTING LLC
2782 PACES LOOKOUT LANE
SE
ATLANTA, GA 30339
OCC039043NATURE’S ORCHARD LLCSHREY NAGNUR04/22/2024
NATURE’S ORCHARD LLCD/B/A NATURE’S ORCHARDMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
LLC
ATTN: SHREY NAGNUR
NATURE’S ORCHARD LLC
2265 ABBEY COVE CT
MARIETTA, GA 30062
OCC039039ODAABAAN SALES LLCPAUL INMAN04/22/2024
ODAABAAN SALES LLCD/B/A ODAABAAN SALES LLCAUTO DEALER – USED CARS ONLY
ATTN: PAUL INMAN
ODAABAAN SALES LLC
109 ROLLING HILLS DR
ELIJAY, GA 30540
OCC039089PEACH STATE ICE MACHINEWILLIAM HUNTER LENTZ04/26/2024
D/B/A PEACH STATE ICEMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
MACHINE
ATTN: WILLIAM HUNTER
LENTZ
5727 MACLAND RD
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC039071PNG STUDIOSRACQUEL WILLIS04/25/2024
PNG STUDIOS INCD/B/A PNG STUDIOSOFFICE SPACE RENTAL
ATTN: RACQUEL WILLIS
PNG STUDIOS INC
2111 AUSTELL RD, SUITE B
MARIETTA, GA 30060
OCC039040PRECISION ROOFINGJASON GRAHAM04/22/2024
GRAHAM PRECISIOND/B/A PRECISION ROOFINGROOFING CONTRACTOR
ROOFING LLCATTN: JASON GRAHAM
GRAHAM PRECISION
ROOFING LLC
2386 CAMDEN LAKE CIR
ACWORTH, GA 30101
OCC039090RENOVATION & MOBILITYROBERT KANE04/26/2024
PROFESSIONALSD/B/A RENOVATION &HANDY MAN – NO STATE LICENSE
RAMP LLCMOBILITY PROFESSIONALS
ATTN: ROBERT KANE
RAMP LLC
42 BROOKCREST DR
MARIETTA, GA 30068
ALC003346ROUND TRIP BREWINGAMY PIERCE MYCOSKIE04/23/2024
COMPANYD/B/A ROUND TRIP BREWINGBREWPUB – BEER
ROUND TRIP AVENUE, LLCCOMPANY
ATTN: AMY MYCOSKIE
ROUND TRIP AVENUE, LLC
2092 LA DAWN LN. NW
ATLANTA, GA 30318
OCC039049ROXANNE’S TAX SERVICEROXANNE K JONES04/23/2024
ROXD/B/A ROXANNE’S TAXINCOME TAX SERVICE
SERVICE
ATTN: ROXANNE K JONES
ROX
PO BOX 518
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC039077RR SOLUTIONSRYAN ROE04/25/2024
D/B/A RR SOLUTIONSLOCKSMITH
ATTN: RYAN ROE
2419 HILLBORO CIR
MARIETTA, GA 30064
OCC039062SHARED PROGRAMSEAN VALDIVIESO04/25/2024
SHARED PROGRAM LLCD/B/A SHARED PROGRAMADVERTISING – COUPON DISTRIBUTION
ATTN: SEAN VALDIVIESO
SHARED PROGRAM LLC
590 WENTWORTH DR NW
ACWORTH, GA 30101
OCC039059SOUTHEAST OFFROADRYAN HICKERSON04/25/2024
EQUIPMENT LLCD/B/A SOUTHEAST OFFROADAUTO DEALER – USED CARS ONLY
SOUTHEAST OFFROADEQUIPMENT LLC
EQUIPMENT LLCATTN: RYAN HICKERSON
SOUTHEAST OFFROAD
EQUIPMENT LLC
609 PINE TER
CANTON, GA 30114
OCC039066THE JUICE LADY LLCLAUREN ALLEN04/25/2024
THE JUICE LADY LLCD/B/A THE JUICE LADY LLCRESTAURANT
ATTN: LAUREN ALLEN
THE JUICE LADY LLC
548 ELIZEBETH LN SW
MABLETON, GA 30126
OCC039056THE PROCESS DESIGNMISTY RUSSELL04/24/2024
GROUP LLCD/B/A THE PROCESS DESIGNCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
THE PROCESS DESIGNGROUP LLC
GROUP LLCATTN: MISTY RUSSELL
THE PROCESS DESIGN
GROUP LLC
4142 WESTCHESTER XING
ROSWELL, GA 30075
OCC039064THE SELF-CARE WRITERLONDON WHITSON04/25/2024
LLCD/B/A THE SELF-CAREWRITER
THE SELF-CARE WRITERWRITER LLC
LLCATTN: LONDON WHITSON
THE SELF-CARE WRITER LLC
760 MANER TER
ATLANTA, GA 30339
OCC039051VISIONS OF EQUITY ANDARCHIE ERVIN04/22/2024
EXCELLENCE CONSULTINGD/B/A VISIONS OF EQUITYCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
VISIONS OF EQUITY ANDAND EXCELLENCE
EXCELLENCE LLCCONSULTING
ATTN: ARCHIE W ERVIN
VISIONS OF EQUITY AND
EXCELLENCE LLC
4459 OAKDALE VININGS LDNG
SMYRNA, GA 30080
OCC039057WBC SOLUTIONS LLCROBERT MILES04/24/2024
WBC SOLUTIONS LLCD/B/A WBC SOLUTIONS LLCHANDY MAN – NO STATE LICENSE
ATTN: ROBERT MILES
WBC SOLUTIONS LLC
4294 AUSTELL POWDER
SPRINGS RD
AUSTELL, GA 30106
OCC039058WELLSPRING PHARMACYAKOSUA ACHEAMPONG04/25/2024
LLCD/B/A WELLSPRINGDRUG STORE
WELLSPRING PHARMACYPHARMACY LLC
LLCATTN: AKOSUA
ACHEAMPONG
WELLSPRING PHARMACY LLC
2021 WAYCROSS PASS SW
MARIETTA, GA 30064

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