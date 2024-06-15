Check out the 37 new businesses licensed in Cobb County over the week ending Friday, June 15

Here are the 37 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending June 14, 2024.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses, and as of the start of the year, Mableton will administer licenses within its city limits.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as they appear on the county website, follow the link below the table.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Mailing Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC039330
|1689 TIMBERLAKE RD LLC
|LARRY GARRETT
|06/12/2024
|1689 TIMBERLAKE RD LLC
|D/B/A 1689 TIMBERLAKE RD
|REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
|LLC
|ATTN: LARRY GARRETT
|1689 TIMBERLAKE RD LLC
|2145 UNITY TRAIL NW
|MARIETTA, GA 30064
|OCC039331
|4 EVER YOUNG ANTI-AGING
|JASON SILVIA
|06/13/2024
|SEMPER IUVENIS LLC
|D/B/A 4 EVER YOUNG ANTI-
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|AGING
|ATTN: JASON SILVIA
|SEMPER IUVENIS LLC
|2550 SANDY PLAINS RD, 150
|MARIETTA, GA 30066
|OCC039341
|7 BELOW POOL SERVICE
|JAMES S BROWN JR
|06/14/2024
|D/B/A 7 BELOW POOL
|SWIMMING POOL MAINTENANCE &
|SERVICE
|SERVICE
|ATTN: JAMES S BROWN JR
|1720 BRANDON LEE WAY
|MARIETTA, GA 30008
|OCC039314
|ALINA NELSON
|ALINA NELSON
|06/10/2024
|D/B/A ALINA NELSON
|MUSIC LESSON
|310 WATERFORD PL, STE 310
|ATLANTA, GA 30342
|OCC039315
|AUC CARE
|AGBOR UHUREBOR
|06/10/2024
|AUC ASSOCIATES LLC
|D/B/A AUC CARE
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|ATTN: AGBOR LUCKY
|UHREBOR
|AUC ASSOCIATES LLC
|2431 PORTSMOUTH CT
|MARIETTA, GA 30064
|CON001497
|BEAUJAX DESIGN +
|STEPHANY JOHNSON
|06/12/2024
|RENOVATIONS
|D/B/A BEAUJAX DESIGN +
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|BEAUJAX PROPERTIES LLC
|RENOVATIONS
|REQUIRED
|ATTN: STEPHANY JOHNSON
|BEAUJAX PROPERTIES LLC
|4410 OKLAHOMA WAY
|KENNESAW, GA 30152
|OCC039333
|BRANDSMART U.S.A. OF
|DOUGLAS NOE
|06/13/2024
|GEORGIA LLC
|D/B/A BRANDSMART U.S.A.
|RADIO, TV, AND CONSUMER ELECTRONICS
|BRANDSMART U.S.A. OF
|OF GEORGIA LLC
|SALE AND SERVICE
|GEORGIA LLC
|ATTN: DOUGLAS NOE
|BRANDSMART U.S.A. OF
|GEORGIA LLC
|840 ERNEST BARRETT PKWY,
|SUITE 170
|KENNESAW, GA 30144
|ALT003410
|BRONCOS BENEVOLENT
|JOANNA REESE
|06/11/2024
|FOUNDATION
|D/B/A BRONCOS
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|BRONCOS BENEVOLENT
|BENEVOLENT FOUNDATION
|PROFIT)
|FOUNDATION INC
|ATTN: JOANNA REESE
|BRONCOS BENEVOLENT
|FOUNDATION INC
|403 BLUFF CREEK WAY
|WOODSTOCK, GA 30188
|OCC039327
|CHIEF D’S CONSULTING
|DAVID D HARRIS
|06/12/2024
|GROUP
|D/B/A CHIEF D’S
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|CHIEF D’S CONSULTING
|CONSULTING GROUP
|GROUP LLC
|ATTN: DAVID D HARRIS
|CHIEF D’S CONSULTING
|GROUP LLC
|3921 BRIANNA DR
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC039346
|CHOICE GROUP
|NIYI OLATERU
|06/14/2024
|MANAGEMENT
|D/B/A CHOICE GROUP
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|CHOICE GROUP
|MANAGEMENT
|MANAGEMENT LLC
|ATTN: NIYI OLATERU
|CHOICE GROUP
|MANAGEMENT LLC
|4644 POWDER SPRINGS
|DALLAS RD, 993
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC039328
|CHRISCO ENTERPRISES INC
|MARGARET COPEMAN
|06/12/2024
|CHRISCO ENTERPRISES INC
|D/B/A CHRISCO
|MASSAGE PRACTITIONER – STATE
|ENTERPRISES INC
|LICENSED
|ATTN: MARGARET COPEMAN
|CHRISCO ENTERPRISES INC
|2244 SURREY CRT SE
|MARIETTA, GA 30067
|OCC039339
|CRAFT DISCOVERY LLC
|MICHAELA HASKINS
|06/14/2024
|CRAFT DISCOVERY LLC
|D/B/A CRAFT DISCOVERY
|CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
|LLC
|ATTN: MICHAELA HASKINS
|CRAFT DISCOVERY LLC
|3610 NORTH COOK RD SW
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC039322
|DOUGH & DELIGHTS
|TARA TAYLOR
|06/12/2024
|BAKERY
|D/B/A DOUGH & DELIGHTS
|COTTAGE FOOD
|DOUGH & DELIGHTS
|BAKERY
|BAKERY LLC
|ATTN: TARA TAYLOR
|DOUGH & DELIGHTS BAKERY
|LLC
|5468 HEATHERBROOKE DR
|NW
|ACWORTH, GA 30101
|OCC039325
|EMPIRE QUALITY
|YANIV REGEV
|06/12/2024
|CONSTRUCTION INC
|D/B/A EMPIRE QUALITY
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|EMPIRE QUALITY
|CONSTRUCTION INC
|CONSTRUCTION INC
|ATTN: YANIV REGEV
|EMPIRE QUALITY
|CONSTRUCTION INC
|7755 JETT FERRY RD
|SANDY SPRINGS, GA 30350
|OCC039317
|FOOT SOLUTIONS EAST
|YASERARAFATH ABDUL
|06/10/2024
|COBB GA LLC
|HAMEED
|SHOE STORE
|FOOT SOLUTIONS EAST
|D/B/A FOOT SOLUTIONS
|COBB GA LLC
|EAST COBB GA LLC
|ATTN: YASERARAFATH
|ABDUL HAMEED
|FOOT SOLUTIONS EAST
|COBB GA LLC
|14400 HOPEWELL RD
|ALPHARETTA, GA 30004
|OCC039329
|GARRETT PROPERTY
|LARRY GARRETT
|06/12/2024
|HOLDINGS LLC
|D/B/A GARRETT PROPERTY
|REAL ESTATE INVESTMENTS
|GARRETT PROPERTY
|HOLDINGS LLC
|HOLDINGS LLC
|ATTN: LARRY GARRETT
|GARRETT PROPERTY
|HOLDINGS LLC
|2145 UNITY TRAIL NW
|MARIETTA, GA 30064
|ALT003411
|HOLY TRINITY LUTHERAN
|HOLY TRINITY LUTHERAN
|06/14/2024
|CHURCH
|CHURCH
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|HOLY TRINITY
|D/B/A HOLY TRINITY
|PROFIT)
|EVANGELICAL LUTHERAN
|LUTHERAN CHURCH
|CHURCH OF MARIETTA INC
|ATTN: MARION JONES
|HOLY TRINITY EVANGELICAL
|LUTHERAN CHURCH OF
|MARIETTA INC
|2922 SANDY PLAINS RD
|MARIETTA, GA 30066
|OCC039342
|I SPACE 2
|WILSON WANGUHU
|06/14/2024
|I SPACE 2 LLC
|D/B/A I SPACE 2
|PHOTOGRAPHY STUDIO
|ATTN: WILSON WANGUHU
|I SPACE 2 LLC
|2198 AUSTELL RD, SUITE 102
|MARIETTA, GA 30008
|OCC039324
|IHOP
|CHRIS JAVER
|06/12/2024
|STACKMASTERS LLC
|D/B/A IHOP
|RESTAURANT
|STACKMASTERS LLC
|3130 JOHNSON FERRY
|MARIETTA, GA 30062
|OCC039318
|LINK’S AUTO SPA
|JUSTIN E BEAULIEU
|06/11/2024
|BEAULIEU ENTERPRISES
|D/B/A LINK’S AUTO SPA
|AUTO WASHING – DETAILING
|LLC
|ATTN: JUSTIN E BEAULIEU
|BEAULIEU ENTERPRISES LLC
|4922 GASKIN WALK
|MARIETTA, GA 30068
|CON001496
|NEXREV LLC
|KENNETH SMITH
|06/11/2024
|D/B/A NEXREV LLC
|LOW VOLTAGE CONTRACTOR (ALARM
|ATTN: KENNETH SMITH
|SYSTEMS, TELEPHONE,ETC.,
|601 DEVELOPMENT DR
|INSTALLATION)
|PLANO, TX 75074
|OCC039340
|P&P CATERING LLC
|PAULA SMITH
|06/14/2024
|P&P CATERING LLC
|D/B/A P&P CATERING LLC
|COTTAGE FOOD
|ATTN: PAULA SMITH
|P&P CATERING LLC
|4006 HARDEE DR NW
|KENNESAW, GA 30152
|OCC039344
|PREMIER PRESERVATION
|NATASHA
|06/14/2024
|SPECIALISTS LLC
|D/B/A PREMIER
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|PREMIER PRESERVATION
|PRESERVATION SPECIALISTS
|SPECIALISTS LLC
|LLC
|ATTN: NATASHA N LOGAN
|PREMIER PRESERVATION
|SPECIALISTS LLC
|6975 DEBBIE LN
|LITHIA SPRINGS, GA 30122
|OCC039321
|PROJECT LEANNATION
|SHARMAINE THOMAS
|06/12/2024
|CUMBERLAND
|D/B/A PROJECT LEANNATION
|WHOLESALE – PREPARED FOODS
|THOMAS WELLNESS
|CUMBERLAND
|INITIATIVE LLC
|ATTN: SHARMAINE THOMAS
|THOMAS WELLNESS
|INITIATIVE LLC
|265 AVENTINE LN
|SMYRNA, GA 30082
|OCC039310
|RICKY PATEL DMD LLC
|RICKY PATEL
|06/10/2024
|RICKY PATEL DMD LLC
|D/B/A RICKY PATEL DMD LLC
|DENTIST (OCCUPATIONAL TAX)
|ATTN: RICKY PATEL
|RICKY PATEL DMD LLC
|7955 MAGNOLIA SQ
|ATLANTA, GA 30350
|OCC039326
|SILVERBROOK MORTGAGE
|DON BREALOND
|06/11/2024
|LLC
|D/B/A SILVERBROOK
|MORTGAGE BROKERS
|SILVERBROOK MORTGAGE
|MORTGAGE LLC
|LLC
|SILVERBROOK MORTGAGE
|LLC
|3330 CUMBERLAND BLVD, 500
|ATLANTA, GA 30339
|OCC039319
|SNODREAMS LLC
|RASHANNA DUPRE
|06/11/2024
|SNODREAMS LLC
|D/B/A SNODREAMS LLC
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|ATTN: RASHANNA DUPRE
|SNODREAMS LLC
|603 MANER TER SE
|ATLANTA, GA 30339
|OCC039309
|SOUTHERN OUTDOORS
|GABRIEL JOHNSON
|06/10/2024
|PEST CONTROL
|D/B/A SOUTHERN
|EXTERMINATING AND PEST CONTROL
|OUTDOORS PEST CONTROL
|SERVICE
|ATTN: GABRIEL JOHNSON JR
|1072 ANGEL LN
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC039323
|T.A. MATHIEU REALTY LLC
|BRANDI MATHIEU
|06/11/2024
|T.A. MATHIEU REALTY LLC
|D/B/A T.A. MATHIEU REALTY
|REAL ESTATE BROKERS
|LLC
|ATTN: BRANDI MATHIEU
|T.A. MATHIEU REALTY LLC
|6142 TALMADGE RUN
|ACWORTH, GA 30101
|OCC039332
|THE FLAG COMPANY
|DAVID DULMAGE
|06/12/2024
|GLOBAL FLAGS UNLIMITED
|D/B/A THE FLAG COMPANY
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|LLC
|GLOBAL FLAGS UNLIMITED
|LLC
|3600 CANTRELL INDSTRIAL
|CT
|ACWORTH, GA 30101
|OCC039320
|THE PAINTING GROUP INC
|SULIEMAN HAMADEH
|06/12/2024
|THE PAINTING GROUP INC
|D/B/A THE PAINTING GROUP
|PAINTING CONTRACTOR AND PAPER
|INC
|HANGING
|ATTN: SULIEMAN HAMADEH
|THE PAINTING GROUP INC
|4355 COBB PKWY SE, J115
|ATLANTA, GA 30339
|OCC039313
|THOROUGHBRED
|TODD STUMBO
|06/10/2024
|WELLNESS AND RECOVERY
|D/B/A THOROUGHBRED
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|THOROUGHBRED
|WELLNESS AND RECOVERY
|WELLNESS AND RECOVERY
|THOROUGHBRED WELLNESS
|LLC
|AND RECOVERY LLC
|PO BOX 1293
|HOLLY SPRINGS, GA 30142
|OCC039316
|TOWN CENTER MALL
|ANTHONY HENDERSON
|06/11/2024
|BARBERSHOP
|D/B/A TOWN CENTER MALL
|BARBER SHOP
|HYPEKICKS ATL LLC
|BARBERSHOP
|HYPEKICKS ATL LLC
|1925 MONROE DRIVE, 1413
|ATLANTA, GA 30324
|OCC039338
|TRADE STORAGE LLC
|DAVID GATTI
|06/14/2024
|TRADE STORAGE LLC
|D/B/A TRADE STORAGE LLC
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|ATTN: DAVID GATTI
|TRADE STORAGE LLC
|1023 SHALLOWFORD RD
|MARIETTA, GA 30066
|OCC039343
|VAMOS AUTO LLC
|RYAN LIVINGSTON
|06/14/2024
|VAMOS AUTO LLC
|D/B/A VAMOS AUTO LLC
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|ATTN: RYAN LIVINGSTON
|VAMOS AUTO LLC
|1663 S COBB DR
|MARIETTA, GA 30060
|OCC039336
|VIVIAN PROPERTIES LLC
|DAMON MARTIN
|06/13/2024
|VIVIAN PROPERTIES LLC
|D/B/A VIVIAN PROPERTIES
|OFFICE SPACE RENTAL
|LLC
|ATTN: DAMON MARTIN
|VIVIAN PROPERTIES LLC
|2135 NORTHFIELD CT
|MARIETTA, GA 30066
|OCC039345
|WINDY’S WINGS & BURGER
|SHUBORNA ROY
|06/14/2024
|LLC
|D/B/A WINDY’S WINGS &
|RESTAURANT
|WINDY’S WINGS & BURGER
|BURGER LLC
|LLC
|ATTN: SHUBORNA ROY
|WINDY’S WINGS & BURGER
|LLC
|3000 WINDY HILL RD, STE 136
|MARIETTA, GA 30067
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