Check out the 37 new businesses licensed in Cobb County over the week ending Friday, June 15

Here are the 37 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending June 14, 2024.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses, and as of the start of the year, Mableton will administer licenses within its city limits.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as they appear on the county website, follow the link below the table.

License # D.B.A / Business Name Mailing Address Issue Date / SIC Description OCC039330 1689 TIMBERLAKE RD LLC LARRY GARRETT 06/12/2024 1689 TIMBERLAKE RD LLC D/B/A 1689 TIMBERLAKE RD REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT LLC ATTN: LARRY GARRETT 1689 TIMBERLAKE RD LLC 2145 UNITY TRAIL NW MARIETTA, GA 30064 OCC039331 4 EVER YOUNG ANTI-AGING JASON SILVIA 06/13/2024 SEMPER IUVENIS LLC D/B/A 4 EVER YOUNG ANTI- HEALTH AND ALLIED SERVICES AGING ATTN: JASON SILVIA SEMPER IUVENIS LLC 2550 SANDY PLAINS RD, 150 MARIETTA, GA 30066 OCC039341 7 BELOW POOL SERVICE JAMES S BROWN JR 06/14/2024 D/B/A 7 BELOW POOL SWIMMING POOL MAINTENANCE & SERVICE SERVICE ATTN: JAMES S BROWN JR 1720 BRANDON LEE WAY MARIETTA, GA 30008 OCC039314 ALINA NELSON ALINA NELSON 06/10/2024 D/B/A ALINA NELSON MUSIC LESSON 310 WATERFORD PL, STE 310 ATLANTA, GA 30342 OCC039315 AUC CARE AGBOR UHUREBOR 06/10/2024 AUC ASSOCIATES LLC D/B/A AUC CARE HEALTH AND ALLIED SERVICES ATTN: AGBOR LUCKY UHREBOR AUC ASSOCIATES LLC 2431 PORTSMOUTH CT MARIETTA, GA 30064 CON001497 BEAUJAX DESIGN + STEPHANY JOHNSON 06/12/2024 RENOVATIONS D/B/A BEAUJAX DESIGN + BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE BEAUJAX PROPERTIES LLC RENOVATIONS REQUIRED ATTN: STEPHANY JOHNSON BEAUJAX PROPERTIES LLC 4410 OKLAHOMA WAY KENNESAW, GA 30152 OCC039333 BRANDSMART U.S.A. OF DOUGLAS NOE 06/13/2024 GEORGIA LLC D/B/A BRANDSMART U.S.A. RADIO, TV, AND CONSUMER ELECTRONICS BRANDSMART U.S.A. OF OF GEORGIA LLC SALE AND SERVICE GEORGIA LLC ATTN: DOUGLAS NOE BRANDSMART U.S.A. OF GEORGIA LLC 840 ERNEST BARRETT PKWY, SUITE 170 KENNESAW, GA 30144 ALT003410 BRONCOS BENEVOLENT JOANNA REESE 06/11/2024 FOUNDATION D/B/A BRONCOS CHARITABLE ORGANIZATION (NON BRONCOS BENEVOLENT BENEVOLENT FOUNDATION PROFIT) FOUNDATION INC ATTN: JOANNA REESE BRONCOS BENEVOLENT FOUNDATION INC 403 BLUFF CREEK WAY WOODSTOCK, GA 30188 OCC039327 CHIEF D’S CONSULTING DAVID D HARRIS 06/12/2024 GROUP D/B/A CHIEF D’S CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT CHIEF D’S CONSULTING CONSULTING GROUP GROUP LLC ATTN: DAVID D HARRIS CHIEF D’S CONSULTING GROUP LLC 3921 BRIANNA DR POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC039346 CHOICE GROUP NIYI OLATERU 06/14/2024 MANAGEMENT D/B/A CHOICE GROUP HANDY MAN – NO STATE LICENSE CHOICE GROUP MANAGEMENT MANAGEMENT LLC ATTN: NIYI OLATERU CHOICE GROUP MANAGEMENT LLC 4644 POWDER SPRINGS DALLAS RD, 993 POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC039328 CHRISCO ENTERPRISES INC MARGARET COPEMAN 06/12/2024 CHRISCO ENTERPRISES INC D/B/A CHRISCO MASSAGE PRACTITIONER – STATE ENTERPRISES INC LICENSED ATTN: MARGARET COPEMAN CHRISCO ENTERPRISES INC 2244 SURREY CRT SE MARIETTA, GA 30067 OCC039339 CRAFT DISCOVERY LLC MICHAELA HASKINS 06/14/2024 CRAFT DISCOVERY LLC D/B/A CRAFT DISCOVERY CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL LLC ATTN: MICHAELA HASKINS CRAFT DISCOVERY LLC 3610 NORTH COOK RD SW POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC039322 DOUGH & DELIGHTS TARA TAYLOR 06/12/2024 BAKERY D/B/A DOUGH & DELIGHTS COTTAGE FOOD DOUGH & DELIGHTS BAKERY BAKERY LLC ATTN: TARA TAYLOR DOUGH & DELIGHTS BAKERY LLC 5468 HEATHERBROOKE DR NW ACWORTH, GA 30101 OCC039325 EMPIRE QUALITY YANIV REGEV 06/12/2024 CONSTRUCTION INC D/B/A EMPIRE QUALITY HANDY MAN – NO STATE LICENSE EMPIRE QUALITY CONSTRUCTION INC CONSTRUCTION INC ATTN: YANIV REGEV EMPIRE QUALITY CONSTRUCTION INC 7755 JETT FERRY RD SANDY SPRINGS, GA 30350 OCC039317 FOOT SOLUTIONS EAST YASERARAFATH ABDUL 06/10/2024 COBB GA LLC HAMEED SHOE STORE FOOT SOLUTIONS EAST D/B/A FOOT SOLUTIONS COBB GA LLC EAST COBB GA LLC ATTN: YASERARAFATH ABDUL HAMEED FOOT SOLUTIONS EAST COBB GA LLC 14400 HOPEWELL RD ALPHARETTA, GA 30004 OCC039329 GARRETT PROPERTY LARRY GARRETT 06/12/2024 HOLDINGS LLC D/B/A GARRETT PROPERTY REAL ESTATE INVESTMENTS GARRETT PROPERTY HOLDINGS LLC HOLDINGS LLC ATTN: LARRY GARRETT GARRETT PROPERTY HOLDINGS LLC 2145 UNITY TRAIL NW MARIETTA, GA 30064 ALT003411 HOLY TRINITY LUTHERAN HOLY TRINITY LUTHERAN 06/14/2024 CHURCH CHURCH CHARITABLE ORGANIZATION (NON HOLY TRINITY D/B/A HOLY TRINITY PROFIT) EVANGELICAL LUTHERAN LUTHERAN CHURCH CHURCH OF MARIETTA INC ATTN: MARION JONES HOLY TRINITY EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH OF MARIETTA INC 2922 SANDY PLAINS RD MARIETTA, GA 30066 OCC039342 I SPACE 2 WILSON WANGUHU 06/14/2024 I SPACE 2 LLC D/B/A I SPACE 2 PHOTOGRAPHY STUDIO ATTN: WILSON WANGUHU I SPACE 2 LLC 2198 AUSTELL RD, SUITE 102 MARIETTA, GA 30008 OCC039324 IHOP CHRIS JAVER 06/12/2024 STACKMASTERS LLC D/B/A IHOP RESTAURANT STACKMASTERS LLC 3130 JOHNSON FERRY MARIETTA, GA 30062 OCC039318 LINK’S AUTO SPA JUSTIN E BEAULIEU 06/11/2024 BEAULIEU ENTERPRISES D/B/A LINK’S AUTO SPA AUTO WASHING – DETAILING LLC ATTN: JUSTIN E BEAULIEU BEAULIEU ENTERPRISES LLC 4922 GASKIN WALK MARIETTA, GA 30068 CON001496 NEXREV LLC KENNETH SMITH 06/11/2024 D/B/A NEXREV LLC LOW VOLTAGE CONTRACTOR (ALARM ATTN: KENNETH SMITH SYSTEMS, TELEPHONE,ETC., 601 DEVELOPMENT DR INSTALLATION) PLANO, TX 75074 OCC039340 P&P CATERING LLC PAULA SMITH 06/14/2024 P&P CATERING LLC D/B/A P&P CATERING LLC COTTAGE FOOD ATTN: PAULA SMITH P&P CATERING LLC 4006 HARDEE DR NW KENNESAW, GA 30152 OCC039344 PREMIER PRESERVATION NATASHA 06/14/2024 SPECIALISTS LLC D/B/A PREMIER HANDY MAN – NO STATE LICENSE PREMIER PRESERVATION PRESERVATION SPECIALISTS SPECIALISTS LLC LLC ATTN: NATASHA N LOGAN PREMIER PRESERVATION SPECIALISTS LLC 6975 DEBBIE LN LITHIA SPRINGS, GA 30122 OCC039321 PROJECT LEANNATION SHARMAINE THOMAS 06/12/2024 CUMBERLAND D/B/A PROJECT LEANNATION WHOLESALE – PREPARED FOODS THOMAS WELLNESS CUMBERLAND INITIATIVE LLC ATTN: SHARMAINE THOMAS THOMAS WELLNESS INITIATIVE LLC 265 AVENTINE LN SMYRNA, GA 30082 OCC039310 RICKY PATEL DMD LLC RICKY PATEL 06/10/2024 RICKY PATEL DMD LLC D/B/A RICKY PATEL DMD LLC DENTIST (OCCUPATIONAL TAX) ATTN: RICKY PATEL RICKY PATEL DMD LLC 7955 MAGNOLIA SQ ATLANTA, GA 30350 OCC039326 SILVERBROOK MORTGAGE DON BREALOND 06/11/2024 LLC D/B/A SILVERBROOK MORTGAGE BROKERS SILVERBROOK MORTGAGE MORTGAGE LLC LLC SILVERBROOK MORTGAGE LLC 3330 CUMBERLAND BLVD, 500 ATLANTA, GA 30339 OCC039319 SNODREAMS LLC RASHANNA DUPRE 06/11/2024 SNODREAMS LLC D/B/A SNODREAMS LLC BUSINESS MANAGEMENT OFFICE ATTN: RASHANNA DUPRE SNODREAMS LLC 603 MANER TER SE ATLANTA, GA 30339 OCC039309 SOUTHERN OUTDOORS GABRIEL JOHNSON 06/10/2024 PEST CONTROL D/B/A SOUTHERN EXTERMINATING AND PEST CONTROL OUTDOORS PEST CONTROL SERVICE ATTN: GABRIEL JOHNSON JR 1072 ANGEL LN POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC039323 T.A. MATHIEU REALTY LLC BRANDI MATHIEU 06/11/2024 T.A. MATHIEU REALTY LLC D/B/A T.A. MATHIEU REALTY REAL ESTATE BROKERS LLC ATTN: BRANDI MATHIEU T.A. MATHIEU REALTY LLC 6142 TALMADGE RUN ACWORTH, GA 30101 OCC039332 THE FLAG COMPANY DAVID DULMAGE 06/12/2024 GLOBAL FLAGS UNLIMITED D/B/A THE FLAG COMPANY MERCHANDISE AND SERVICE BROKER LLC GLOBAL FLAGS UNLIMITED LLC 3600 CANTRELL INDSTRIAL CT ACWORTH, GA 30101 OCC039320 THE PAINTING GROUP INC SULIEMAN HAMADEH 06/12/2024 THE PAINTING GROUP INC D/B/A THE PAINTING GROUP PAINTING CONTRACTOR AND PAPER INC HANGING ATTN: SULIEMAN HAMADEH THE PAINTING GROUP INC 4355 COBB PKWY SE, J115 ATLANTA, GA 30339 OCC039313 THOROUGHBRED TODD STUMBO 06/10/2024 WELLNESS AND RECOVERY D/B/A THOROUGHBRED HEALTH AND ALLIED SERVICES THOROUGHBRED WELLNESS AND RECOVERY WELLNESS AND RECOVERY THOROUGHBRED WELLNESS LLC AND RECOVERY LLC PO BOX 1293 HOLLY SPRINGS, GA 30142 OCC039316 TOWN CENTER MALL ANTHONY HENDERSON 06/11/2024 BARBERSHOP D/B/A TOWN CENTER MALL BARBER SHOP HYPEKICKS ATL LLC BARBERSHOP HYPEKICKS ATL LLC 1925 MONROE DRIVE, 1413 ATLANTA, GA 30324 OCC039338 TRADE STORAGE LLC DAVID GATTI 06/14/2024 TRADE STORAGE LLC D/B/A TRADE STORAGE LLC MERCHANDISE AND SERVICE BROKER ATTN: DAVID GATTI TRADE STORAGE LLC 1023 SHALLOWFORD RD MARIETTA, GA 30066 OCC039343 VAMOS AUTO LLC RYAN LIVINGSTON 06/14/2024 VAMOS AUTO LLC D/B/A VAMOS AUTO LLC AUTO DEALER – USED CARS ONLY ATTN: RYAN LIVINGSTON VAMOS AUTO LLC 1663 S COBB DR MARIETTA, GA 30060 OCC039336 VIVIAN PROPERTIES LLC DAMON MARTIN 06/13/2024 VIVIAN PROPERTIES LLC D/B/A VIVIAN PROPERTIES OFFICE SPACE RENTAL LLC ATTN: DAMON MARTIN VIVIAN PROPERTIES LLC 2135 NORTHFIELD CT MARIETTA, GA 30066 OCC039345 WINDY’S WINGS & BURGER SHUBORNA ROY 06/14/2024 LLC D/B/A WINDY’S WINGS & RESTAURANT WINDY’S WINGS & BURGER BURGER LLC LLC ATTN: SHUBORNA ROY WINDY’S WINGS & BURGER LLC 3000 WINDY HILL RD, STE 136 MARIETTA, GA 30067

To download the complete PDF with all available information, please follow this link.