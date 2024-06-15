Check out the 37 new businesses licensed in Cobb County over the week ending Friday, June 15

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Three people gathered around a wall-board with various business and industry symbols including gears and charts

Posted By: Larry Felton Johnson June 15, 2024

Here are the 37 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending June 14, 2024.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses, and as of the start of the year, Mableton will administer licenses within its city limits.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as they appear on the county website, follow the link below the table.

License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
OCC0393301689 TIMBERLAKE RD LLCLARRY GARRETT06/12/2024
1689 TIMBERLAKE RD LLCD/B/A 1689 TIMBERLAKE RDREAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
LLC
ATTN: LARRY GARRETT
1689 TIMBERLAKE RD LLC
2145 UNITY TRAIL NW
MARIETTA, GA 30064
OCC0393314 EVER YOUNG ANTI-AGINGJASON SILVIA06/13/2024
SEMPER IUVENIS LLCD/B/A 4 EVER YOUNG ANTI-HEALTH AND ALLIED SERVICES
AGING
ATTN: JASON SILVIA
SEMPER IUVENIS LLC
2550 SANDY PLAINS RD, 150
MARIETTA, GA 30066
OCC0393417 BELOW POOL SERVICEJAMES S BROWN JR06/14/2024
D/B/A 7 BELOW POOLSWIMMING POOL MAINTENANCE &
SERVICESERVICE
ATTN: JAMES S BROWN JR
1720 BRANDON LEE WAY
MARIETTA, GA 30008
OCC039314ALINA NELSONALINA NELSON06/10/2024
D/B/A ALINA NELSONMUSIC LESSON
310 WATERFORD PL, STE 310
ATLANTA, GA 30342
OCC039315AUC CAREAGBOR UHUREBOR06/10/2024
AUC ASSOCIATES LLCD/B/A AUC CAREHEALTH AND ALLIED SERVICES
ATTN: AGBOR LUCKY
UHREBOR
AUC ASSOCIATES LLC
2431 PORTSMOUTH CT
MARIETTA, GA 30064
CON001497BEAUJAX DESIGN +STEPHANY JOHNSON06/12/2024
RENOVATIONSD/B/A BEAUJAX DESIGN +BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
BEAUJAX PROPERTIES LLCRENOVATIONSREQUIRED
ATTN: STEPHANY JOHNSON
BEAUJAX PROPERTIES LLC
4410 OKLAHOMA WAY
KENNESAW, GA 30152
OCC039333BRANDSMART U.S.A. OFDOUGLAS NOE06/13/2024
GEORGIA LLCD/B/A BRANDSMART U.S.A.RADIO, TV, AND CONSUMER ELECTRONICS
BRANDSMART U.S.A. OFOF GEORGIA LLCSALE AND SERVICE
GEORGIA LLCATTN: DOUGLAS NOE
BRANDSMART U.S.A. OF
GEORGIA LLC
840 ERNEST BARRETT PKWY,
SUITE 170
KENNESAW, GA 30144
ALT003410BRONCOS BENEVOLENTJOANNA REESE06/11/2024
FOUNDATIOND/B/A BRONCOSCHARITABLE ORGANIZATION (NON
BRONCOS BENEVOLENTBENEVOLENT FOUNDATIONPROFIT)
FOUNDATION INCATTN: JOANNA REESE
BRONCOS BENEVOLENT
FOUNDATION INC
403 BLUFF CREEK WAY
WOODSTOCK, GA 30188
OCC039327CHIEF D’S CONSULTINGDAVID D HARRIS06/12/2024
GROUPD/B/A CHIEF D’SCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
CHIEF D’S CONSULTINGCONSULTING GROUP
GROUP LLCATTN: DAVID D HARRIS
CHIEF D’S CONSULTING
GROUP LLC
3921 BRIANNA DR
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC039346CHOICE GROUPNIYI OLATERU06/14/2024
MANAGEMENTD/B/A CHOICE GROUPHANDY MAN – NO STATE LICENSE
CHOICE GROUPMANAGEMENT
MANAGEMENT LLCATTN: NIYI OLATERU
CHOICE GROUP
MANAGEMENT LLC
4644 POWDER SPRINGS
DALLAS RD, 993
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC039328CHRISCO ENTERPRISES INCMARGARET COPEMAN06/12/2024
CHRISCO ENTERPRISES INCD/B/A CHRISCOMASSAGE PRACTITIONER – STATE
ENTERPRISES INCLICENSED
ATTN: MARGARET COPEMAN
CHRISCO ENTERPRISES INC
2244 SURREY CRT SE
MARIETTA, GA 30067
OCC039339CRAFT DISCOVERY LLCMICHAELA HASKINS06/14/2024
CRAFT DISCOVERY LLCD/B/A CRAFT DISCOVERYCLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
LLC
ATTN: MICHAELA HASKINS
CRAFT DISCOVERY LLC
3610 NORTH COOK RD SW
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC039322DOUGH & DELIGHTSTARA TAYLOR06/12/2024
BAKERYD/B/A DOUGH & DELIGHTSCOTTAGE FOOD
DOUGH & DELIGHTSBAKERY
BAKERY LLCATTN: TARA TAYLOR
DOUGH & DELIGHTS BAKERY
LLC
5468 HEATHERBROOKE DR
NW
ACWORTH, GA 30101
OCC039325EMPIRE QUALITYYANIV REGEV06/12/2024
CONSTRUCTION INCD/B/A EMPIRE QUALITYHANDY MAN – NO STATE LICENSE
EMPIRE QUALITYCONSTRUCTION INC
CONSTRUCTION INCATTN: YANIV REGEV
EMPIRE QUALITY
CONSTRUCTION INC
7755 JETT FERRY RD
SANDY SPRINGS, GA 30350
OCC039317FOOT SOLUTIONS EASTYASERARAFATH ABDUL06/10/2024
COBB GA LLCHAMEEDSHOE STORE
FOOT SOLUTIONS EASTD/B/A FOOT SOLUTIONS
COBB GA LLCEAST COBB GA LLC
ATTN: YASERARAFATH
ABDUL HAMEED
FOOT SOLUTIONS EAST
COBB GA LLC
14400 HOPEWELL RD
ALPHARETTA, GA 30004
OCC039329GARRETT PROPERTYLARRY GARRETT06/12/2024
HOLDINGS LLCD/B/A GARRETT PROPERTYREAL ESTATE INVESTMENTS
GARRETT PROPERTYHOLDINGS LLC
HOLDINGS LLCATTN: LARRY GARRETT
GARRETT PROPERTY
HOLDINGS LLC
2145 UNITY TRAIL NW
MARIETTA, GA 30064
ALT003411HOLY TRINITY LUTHERANHOLY TRINITY LUTHERAN06/14/2024
CHURCHCHURCHCHARITABLE ORGANIZATION (NON
HOLY TRINITYD/B/A HOLY TRINITYPROFIT)
EVANGELICAL LUTHERANLUTHERAN CHURCH
CHURCH OF MARIETTA INCATTN: MARION JONES
HOLY TRINITY EVANGELICAL
LUTHERAN CHURCH OF
MARIETTA INC
2922 SANDY PLAINS RD
MARIETTA, GA 30066
OCC039342I SPACE 2WILSON WANGUHU06/14/2024
I SPACE 2 LLCD/B/A I SPACE 2PHOTOGRAPHY STUDIO
ATTN: WILSON WANGUHU
I SPACE 2 LLC
2198 AUSTELL RD, SUITE 102
MARIETTA, GA 30008
OCC039324IHOPCHRIS JAVER06/12/2024
STACKMASTERS LLCD/B/A IHOPRESTAURANT
STACKMASTERS LLC
3130 JOHNSON FERRY
MARIETTA, GA 30062
OCC039318LINK’S AUTO SPAJUSTIN E BEAULIEU06/11/2024
BEAULIEU ENTERPRISESD/B/A LINK’S AUTO SPAAUTO WASHING – DETAILING
LLCATTN: JUSTIN E BEAULIEU
BEAULIEU ENTERPRISES LLC
4922 GASKIN WALK
MARIETTA, GA 30068
CON001496NEXREV LLCKENNETH SMITH06/11/2024
D/B/A NEXREV LLCLOW VOLTAGE CONTRACTOR (ALARM
ATTN: KENNETH SMITHSYSTEMS, TELEPHONE,ETC.,
601 DEVELOPMENT DRINSTALLATION)
PLANO, TX 75074
OCC039340P&P CATERING LLCPAULA SMITH06/14/2024
P&P CATERING LLCD/B/A P&P CATERING LLCCOTTAGE FOOD
ATTN: PAULA SMITH
P&P CATERING LLC
4006 HARDEE DR NW
KENNESAW, GA 30152
OCC039344PREMIER PRESERVATIONNATASHA06/14/2024
SPECIALISTS LLCD/B/A PREMIERHANDY MAN – NO STATE LICENSE
PREMIER PRESERVATIONPRESERVATION SPECIALISTS
SPECIALISTS LLCLLC
ATTN: NATASHA N LOGAN
PREMIER PRESERVATION
SPECIALISTS LLC
6975 DEBBIE LN
LITHIA SPRINGS, GA 30122
OCC039321PROJECT LEANNATIONSHARMAINE THOMAS06/12/2024
CUMBERLANDD/B/A PROJECT LEANNATIONWHOLESALE – PREPARED FOODS
THOMAS WELLNESSCUMBERLAND
INITIATIVE LLCATTN: SHARMAINE THOMAS
THOMAS WELLNESS
INITIATIVE LLC
265 AVENTINE LN
SMYRNA, GA 30082
OCC039310RICKY PATEL DMD LLCRICKY PATEL06/10/2024
RICKY PATEL DMD LLCD/B/A RICKY PATEL DMD LLCDENTIST (OCCUPATIONAL TAX)
ATTN: RICKY PATEL
RICKY PATEL DMD LLC
7955 MAGNOLIA SQ
ATLANTA, GA 30350
OCC039326SILVERBROOK MORTGAGEDON BREALOND06/11/2024
LLCD/B/A SILVERBROOKMORTGAGE BROKERS
SILVERBROOK MORTGAGEMORTGAGE LLC
LLCSILVERBROOK MORTGAGE
LLC
3330 CUMBERLAND BLVD, 500
ATLANTA, GA 30339
OCC039319SNODREAMS LLCRASHANNA DUPRE06/11/2024
SNODREAMS LLCD/B/A SNODREAMS LLCBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
ATTN: RASHANNA DUPRE
SNODREAMS LLC
603 MANER TER SE
ATLANTA, GA 30339
OCC039309SOUTHERN OUTDOORSGABRIEL JOHNSON06/10/2024
PEST CONTROLD/B/A SOUTHERNEXTERMINATING AND PEST CONTROL
OUTDOORS PEST CONTROLSERVICE
ATTN: GABRIEL JOHNSON JR
1072 ANGEL LN
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC039323T.A. MATHIEU REALTY LLCBRANDI MATHIEU06/11/2024
T.A. MATHIEU REALTY LLCD/B/A T.A. MATHIEU REALTYREAL ESTATE BROKERS
LLC
ATTN: BRANDI MATHIEU
T.A. MATHIEU REALTY LLC
6142 TALMADGE RUN
ACWORTH, GA 30101
OCC039332THE FLAG COMPANYDAVID DULMAGE06/12/2024
GLOBAL FLAGS UNLIMITEDD/B/A THE FLAG COMPANYMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
LLCGLOBAL FLAGS UNLIMITED
LLC
3600 CANTRELL INDSTRIAL
CT
ACWORTH, GA 30101
OCC039320THE PAINTING GROUP INCSULIEMAN HAMADEH06/12/2024
THE PAINTING GROUP INCD/B/A THE PAINTING GROUPPAINTING CONTRACTOR AND PAPER
INCHANGING
ATTN: SULIEMAN HAMADEH
THE PAINTING GROUP INC
4355 COBB PKWY SE, J115
ATLANTA, GA 30339
OCC039313THOROUGHBREDTODD STUMBO06/10/2024
WELLNESS AND RECOVERYD/B/A THOROUGHBREDHEALTH AND ALLIED SERVICES
THOROUGHBREDWELLNESS AND RECOVERY
WELLNESS AND RECOVERYTHOROUGHBRED WELLNESS
LLCAND RECOVERY LLC
PO BOX 1293
HOLLY SPRINGS, GA 30142
OCC039316TOWN CENTER MALLANTHONY HENDERSON06/11/2024
BARBERSHOPD/B/A TOWN CENTER MALLBARBER SHOP
HYPEKICKS ATL LLCBARBERSHOP
HYPEKICKS ATL LLC
1925 MONROE DRIVE, 1413
ATLANTA, GA 30324
OCC039338TRADE STORAGE LLCDAVID GATTI06/14/2024
TRADE STORAGE LLCD/B/A TRADE STORAGE LLCMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
ATTN: DAVID GATTI
TRADE STORAGE LLC
1023 SHALLOWFORD RD
MARIETTA, GA 30066
OCC039343VAMOS AUTO LLCRYAN LIVINGSTON06/14/2024
VAMOS AUTO LLCD/B/A VAMOS AUTO LLCAUTO DEALER – USED CARS ONLY
ATTN: RYAN LIVINGSTON
VAMOS AUTO LLC
1663 S COBB DR
MARIETTA, GA 30060
OCC039336VIVIAN PROPERTIES LLCDAMON MARTIN06/13/2024
VIVIAN PROPERTIES LLCD/B/A VIVIAN PROPERTIESOFFICE SPACE RENTAL
LLC
ATTN: DAMON MARTIN
VIVIAN PROPERTIES LLC
2135 NORTHFIELD CT
MARIETTA, GA 30066
OCC039345WINDY’S WINGS & BURGERSHUBORNA ROY06/14/2024
LLCD/B/A WINDY’S WINGS &RESTAURANT
WINDY’S WINGS & BURGERBURGER LLC
LLCATTN: SHUBORNA ROY
WINDY’S WINGS & BURGER
LLC
3000 WINDY HILL RD, STE 136
MARIETTA, GA 30067

To download the complete PDF with all available information, please follow this link.

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