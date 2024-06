Here are the 38 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday June 7, 2024.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as they appear on the county website, see the link at the bottom of this article.

License # D.B.A / Business Name Mailing Address Issue Date / SIC Description OCC039300 ALL BRAZILIAN LLC ADEMAR MORAIS PINHEIRO 06/06/2024 ALL BRAZILIAN LLC D/B/A ALL BRAZILIAN LLC WAREHOUSE ATTN: ADEMAR MORAIS PINHEIRO ALL BRAZILIAN LLC 1767 WINGARD DR MARIETTA, GA 30062 OCC039289 ALWAYSNEAR HOME CARE TIARRA GLADNEY 06/05/2024 LLC D/B/A ALWAYSNEAR HOME HEALTH AND ALLIED SERVICES ALWAYSNEAR HOME CARE CARE LLC LLC ALWAYSNEAR HOME CARE LLC 3350 RIVERWOOD PKWY, 1900 ATLANTA, GA 30339 OCC039285 AMY MYERS ADVOCACY AMY MYERS 06/05/2024 AMY MYERS ADVOCACY D/B/A AMY MYERS CONSULTANT – EDUCATION LLC ADVOCACY AMY MYERS ADVOCACY LLC 632 GOLDENWOOD CT POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC039275 CADY JOSH CADY 06/03/2024 CADY STUDIOS D/B/A CADY PHOTOGRAPHY STUDIO CADY STUDIOS 2555 WESTSIDE PKWY, 500 ALPARETTA, GA 30004 OCC039302 DEXTER RAIMEY AGENCY DEXTER RAIMEY 06/07/2024 INDEX STRATEGIES LLC D/B/A DEXTER RAIMEY INSURANCE BROKER AGENCY ATTN: DEXTER RAIMEY INDEX STRATEGIES LLC 2400 HERODIAN WAY SE, 210 SMYRNA, GA 30080 OCC039279 FORGET ME KNOT JILL MCMANIGAL 06/04/2024 WEDDINGS – EVENTS LLC D/B/A FORGET ME KNOT ENTERTAINMENT, MEETING, & SPECIAL FORGET ME KNOT WEDDINGS – EVENTS LLC EVENT ORGANIZER WEDDINGS – EVENTS LLC ATTN: JILL MCMANIGAL FORGET ME KNOT WEDDINGS – EVENTS LLC 1576 WILLOW DR MARIETTA, GA 30066 OCC039303 FURNITURE CAPITAL JOSEPH CLEMENT 06/07/2024 EXPRESS D/B/A FURNITURE CAPITAL FURNITURE STORE EXPRESS ATTN: JOSEPH B CLEMENT 403 HAVERSHIRE DR JAMESTOWN, GA 27282 OCC039278 FURNITURE CITY GALLERY BILAL KHATIB 06/04/2024 INC D/B/A FURNITURE CITY FURNITURE STORE FURNITURE CITY GALLERY GALLERY INC INC ATTN: BILAL KATIB FURNITURE CITY GALLERY INC 2605 FLORENCE RD POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC039276 HYDROSHINE SOLUTIONS SALVATORE IOVINO 06/03/2024 LLC D/B/A HYDROSHINE CLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS HYDROSHINE SOLUTIONS SOLUTIONS LLC AFTER CONSTRUCTION LLC ATTN: SALVATORE IOVINO HYDROSHINE SOLUTIONS LLC 4864 THICKET PATH NEW ACWORTH, GA 30102 OCC039287 ICONIC POOLSCAPES LARIANNE BERNARD 06/05/2024 D/B/A ICONIC POOLSCAPES SWIMMING POOL CONTRACTOR ATTN: LARIANNE BERNARD 1813 HICKORY CREEK CT NW ACWORTH, GA 30102 OCC039312 K1 ARTIGELANS SOLUTIONS K1 ARTIGELANS SOLUTIONS 06/07/2024 K1 ARTIGELANS SOLUTIONS D/B/A K1 ARTIGELANS CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT SOLUTIONS K1 ARTIGELANS SOLUTIONS 2447 RETREAT CLOSE MARIETTA, GA 30066 OCC039281 LESS THAN A TRUCKLOAD ETIENNE FARIA 06/05/2024 LLC D/B/A LESS THAN A DELIVERY SERVICE – NONFOOD ITEMS LESS THAN A TRUCKLOAD TRUCKLOAD LLC ONLY LLC ATTN: ETIENNE FARIA LESS THAN A TRUCKLOAD LLC 336 BINGHAM ST SE MARIETTA, GA 30060 OCC039306 LEVANT OVEN SAMY AOUDE 06/07/2024 LEVANT OVEN D/B/A LEVANT OVEN RESTAURANT LEVANT OVEN 3107 PEACHTREE RD NE, 1003 ATLANTA, GA 30305 OCC039280 LISTEN & CREATE SALON NICOLE BARNES 06/04/2024 D/B/A LISTEN & CREATE BEAUTY SHOP SALON ATTN: NICOLE BARNES 3625 DALLAS HWY, STE 109 MARIETTA, GA 30064 CON001494 M.D. CONTRACTING BRENTON DAVIS 06/06/2024 SOLUTIONS LLC D/B/A M.D. CONTRACTING ELECTRICAL CONTRACTOR M.D. CONTRACTING SOLUTIONS LLC SOLUTIONS LLC ATTN: BRENTON DAVIS M.D. CONTRACTING SOLUTIONS LLC 3355 GEORGE BUSBEE PKWY, SUITE 502 KENNESAW, GA 30144 OCC039286 MADISON FERRARINI-LEE MADISON FERRARINI LEE 06/05/2024 INTESA COUNSELING LLC D/B/A MADISON FERRARINI- CONSULTANT – EDUCATION LEE ATTN: MADISON FERRARINI- LEE INTESA COUNSELING LLC 118 RADFORD CIR MARIETTA, GA 30060 OCC039283 MARKET EXPERTS LLC MARC PALMA 06/05/2024 MARKET EXPERTS LLC D/B/A MARKET EXPERTS LLC DRAFTING & DESIGN SERVICE ATTN: MARC PALMA MARKET EXPERTS LLC 2400 HERODIAN WAY SE, SUITE 220 SMYRNA, GA 30080 OCC039311 MORNING COFFEE MORNING COFFEE 06/07/2024 PROPERTIES PROPERTIES REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT MORNING COFFEE D/B/A MORNING COFFEE PROPERTIES LLC PROPERTIES MORNING COFFEE PROPERTIES LLC 2357 LOREN FALLS LANE MARIETTA, GA 30008 OCC039292 MS CLEANERS MAZHAR MOHAMMED 06/05/2024 SIMSARAH LLC D/B/A MS CLEANERS DRY CLEANING & LAUNDRY PLUS DRY ATTN: MAZHAR H MOHAMMED CLEANING PLANT SIMSARAH LLC 4153 ELDERBERRY DR ACWORTH, GA 30101 OCC039305 PEACH COBBLER FACTORY LASPANGELA SMITH-TITLEY 06/07/2024 MARIETTA D/B/A PEACH COBBLER RESTAURANT SOCIALLY UNLIMITED LLC FACTORY MARIETTA ATTN: LASPANGELA SMITH- TITLEY SOCIALLY UNLIMITED LLC 19 MACLAND MILL LN DALLAS, GA 30157 OCC039291 PRECIOUS BEAUTY PRECIOUS MILLER 06/05/2024 COLLECTIONS LLC D/B/A PRECIOUS BEAUTY TATTOO PARLOR PRECIOUS BEAUTY COLLECTIONS LLC COLLECTIONS LLC ATTN: PRECIOUS MILLER PRECIOUS BEAUTY COLLECTIONS LLC 2100 COBB PARKWAY SE, SUITE 2416 SMYRNA, GA 30080 OCC039307 SHOW ME LOVE HEALTH SHARHONA NELSON 06/07/2024 CARE LLC D/B/A SHOW ME LOVE HEALTH AND ALLIED SERVICES SHOW ME LOVE HEALTH HEALTH CARE LLC CARE LLC ATTN: SHARHONA NELSON SHOW ME LOVE HEALTH CARE LLC 3151 STILLHOUSE CREEK DR SE, 18123 ATLANTA, GA 30339 OCC039308 SHOW ME LOVE NEMT LLC SHARHONA NELSON 06/07/2024 SHOW ME LOVE NEMT LLC D/B/A SHOW ME LOVE NEMT HEALTH AND ALLIED SERVICES LLC ATTN: SHARHONA NELSON SHOW ME LOVE NEMT LLC 3151 STILLHOUSE CREEK DR SE, SUITE 18123 ATLANTA, GA 30339 OCC039290 SURFACE EXPERTS NEW JULEA MEAD 06/05/2024 ATLANTA D/B/A SURFACE EXPERTS TILE COATING CONTRACTOR MEAD7 GOAL9 LLC NEW ATLANTA ATTN: JULEA MEAD MEAD7 GOAL9 LLC 2400 OLD MILTON PKWY, # 1327 ALPHARETTA, GA 30009 CON001495 T.A. MATHIEU PATRICK MATHIEU 06/07/2024 CONSTRUCTION LLC D/B/A T.A. MATHIEU BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE T.A. MATHIEU CONSTRUCTION LLC REQUIRED CONSTRUCTION LLC ATTN: PATRICK MATHIEU T.A. MATHIEU CONSTRUCTION LLC 6142 TALMADGE RUN ACWORTH, GA 30101 OCC039304 TEAM MINDSHIFT LLC ROBERT JOSEPH 06/07/2024 TEAM MINDSHIFT LLC D/B/A TEAM MINDSHIFT LLC CONSULTANT – EDUCATION ATTN: ROBERT JOSEPH TEAM MINDSHIFT LLC 2550 AKERS MILL RD, STE 506 ATLANTA, GA 30339 OCC039277 THE CORN HOUSE LUCIANO OLIVEIRA 06/07/2024 CORN HOUSE GREAT D/B/A THE CORN HOUSE RESTAURANT FOODS LLC ATTN: LUCIANO OLIVEIRA CORN HOUSE GREAT FOODS LLC 2060 LOWER ROSWELL RD, STE 150 MARIETTA, GA 30068 OCC039294 TNT FIREWORKS – PARKING ADAM JERNIGAN 06/07/2024 LOT D/B/A TNT FIREWORKS – FIREWORKS DEALER AMERICAN PROMOTIONAL PARKING LOT EVENTS INC ATTN: ADAM JERNIGAN AMERICAN PROMOTIONAL EVENTS INC 6315 TURNERS GAP RD BRADENTON, FL 34203 OCC039295 TNT FIREWORKS – PARKING ADAM JERNIGAN 06/07/2024 LOT D/B/A TNT FIREWORKS – FIREWORKS DEALER AMERICAN PROMOTIONAL PARKING LOT EVENTS ATTN: ADAM JERNIGAN AMERICAN PROMOTIONAL EVENTS 6315 TURNERS GAP RD BRADETON, FL 34203 OCC039296 TNT FIREWORKS – PARKING ADAM JERNIGAN 06/07/2024 LOT D/B/A TNT FIREWORKS – FIREWORKS DEALER AMERICAN PROMOTIONAL PARKING LOT EVENTS INC ATTN: ADAM JERNIGAN AMERICAN PROMOTIONAL EVENTS INC 6315 TURNERS GAP RD BRADETON, FL 34203 OCC039297 TNT FIREWORKS – PARKING ADAM JERNIGAN 06/07/2024 LOT D/B/A TNT FIREWORKS – FIREWORKS DEALER AMERICAN PROMOTIONAL PARKING LOT EVENTS INC ATTN: ADAM JERNIGAN AMERICAN PROMOTIONAL EVENTS INC 6315 TURNERS GAP RD BRADENTON, GA 34203 OCC039298 TNT FIREWORKS – PARKING ADAM JERNIGAN 06/07/2024 LOT D/B/A TNT FIREWORKS – FIREWORKS DEALER AMERICAN PROMOTIONAL PARKING LOT EVENTS INC ATTN: ADAM JERNIGAN AMERICAN PROMOTIONAL EVENTS INC 6315 TURNERS GAP RD BRADENTON, FL 34203 OCC039299 TNT FIREWORKS – PARKING ADAM JERNIGAN 06/07/2024 LOT D/B/A TNT FIREWORKS – FIREWORKS DEALER AMERICAN PROMOTIONAL PARKING LOT EVENTS INC ATTN: ADAM JERNIGAN AMERICAN PROMOTIONAL EVENTS INC 6315 TURNERS GAP RD BRADENTON, FL 34203 OCC039293 ULTIMATE PRIME AUTO LLC LATRICIA CHILDS 06/05/2024 ULTIMATE PRIME AUTO LLC D/B/A ULTIMATE PRIME AUTO AUTO DEALER – USED CARS ONLY LLC ATTN: LATRICIA CHILDS ULTIMATE PRIME AUTO LLC 2101 SPOON COURT SMYRNA, GA 30080 OCC039288 VENDCRATE PINAL NAROTTAM 06/05/2024 TSN-OZ INVESTMENTS LLC D/B/A VENDCRATE VENDING MACHINES ATTN: PINAL NAROTTAM TSN-OZ INVESTMENTS LLC 3016 CANTON VIEW WALK MARIETTA, GA 30068 OCC039301 WILL PAGE PAUL CHAPLIN 06/06/2024 BAVARIAN – NORDIC INC D/B/A WILL PAGE BUSINESS MANAGEMENT OFFICE ATTN: WILL PAGE BAVARIAN – NORDIC INC 2624 FIELDSTONE PATH MARIETTA, GA 30062 OCC039284 WINDCLIFF HOLLOW PAMELA MYERS 06/05/2024 WINDCLIFF HOLLOW LLC D/B/A WINDCLIFF HOLLOW ARTS AND CRAFTS RETAIL WINDCLIFF HOLLOW LLC 632 GOLDENWOOD CT POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC039282 WOOF GANG MARIETTA KEVIN WILLIAMS 06/04/2024 1 STINGRAY CORPORATION D/B/A WOOF GANG ANIMAL CLIPPING AND GROOMING MARIETTA 1 STINGRAY CORPORATION 1486 TERRELL MILL RD, 410 MARIETTA, GA 30067

To see the original PDF, including the SIC codes, geolocation information, etc., follow this link.