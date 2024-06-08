Here are the 38 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, June 7

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Posted By: Larry Felton Johnson June 8, 2024

Here are the 38 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday June 7, 2024.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as they appear on the county website, see the link at the bottom of this article.

License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
OCC039300ALL BRAZILIAN LLCADEMAR MORAIS PINHEIRO06/06/2024
ALL BRAZILIAN LLCD/B/A ALL BRAZILIAN LLCWAREHOUSE
ATTN: ADEMAR MORAIS
PINHEIRO
ALL BRAZILIAN LLC
1767 WINGARD DR
MARIETTA, GA 30062
OCC039289ALWAYSNEAR HOME CARETIARRA GLADNEY06/05/2024
LLCD/B/A ALWAYSNEAR HOMEHEALTH AND ALLIED SERVICES
ALWAYSNEAR HOME CARECARE LLC
LLCALWAYSNEAR HOME CARE
LLC
3350 RIVERWOOD PKWY,
1900
ATLANTA, GA 30339
OCC039285AMY MYERS ADVOCACYAMY MYERS06/05/2024
AMY MYERS ADVOCACYD/B/A AMY MYERSCONSULTANT – EDUCATION
LLCADVOCACY
AMY MYERS ADVOCACY LLC
632 GOLDENWOOD CT
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC039275CADYJOSH CADY06/03/2024
CADY STUDIOSD/B/A CADYPHOTOGRAPHY STUDIO
CADY STUDIOS
2555 WESTSIDE PKWY, 500
ALPARETTA, GA 30004
OCC039302DEXTER RAIMEY AGENCYDEXTER RAIMEY06/07/2024
INDEX STRATEGIES LLCD/B/A DEXTER RAIMEYINSURANCE BROKER
AGENCY
ATTN: DEXTER RAIMEY
INDEX STRATEGIES LLC
2400 HERODIAN WAY SE, 210
SMYRNA, GA 30080
OCC039279FORGET ME KNOTJILL MCMANIGAL06/04/2024
WEDDINGS – EVENTS LLCD/B/A FORGET ME KNOTENTERTAINMENT, MEETING, & SPECIAL
FORGET ME KNOTWEDDINGS – EVENTS LLCEVENT ORGANIZER
WEDDINGS – EVENTS LLCATTN: JILL MCMANIGAL
FORGET ME KNOT WEDDINGS
– EVENTS LLC
1576 WILLOW DR
MARIETTA, GA 30066
OCC039303FURNITURE CAPITALJOSEPH CLEMENT06/07/2024
EXPRESSD/B/A FURNITURE CAPITALFURNITURE STORE
EXPRESS
ATTN: JOSEPH B CLEMENT
403 HAVERSHIRE DR
JAMESTOWN, GA 27282
OCC039278FURNITURE CITY GALLERYBILAL KHATIB06/04/2024
INCD/B/A FURNITURE CITYFURNITURE STORE
FURNITURE CITY GALLERYGALLERY INC
INCATTN: BILAL KATIB
FURNITURE CITY GALLERY
INC
2605 FLORENCE RD
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC039276HYDROSHINE SOLUTIONSSALVATORE IOVINO06/03/2024
LLCD/B/A HYDROSHINECLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS
HYDROSHINE SOLUTIONSSOLUTIONS LLCAFTER CONSTRUCTION
LLCATTN: SALVATORE IOVINO
HYDROSHINE SOLUTIONS
LLC
4864 THICKET PATH NEW
ACWORTH, GA 30102
OCC039287ICONIC POOLSCAPESLARIANNE BERNARD06/05/2024
D/B/A ICONIC POOLSCAPESSWIMMING POOL CONTRACTOR
ATTN: LARIANNE BERNARD
1813 HICKORY CREEK CT NW
ACWORTH, GA 30102
OCC039312K1 ARTIGELANS SOLUTIONSK1 ARTIGELANS SOLUTIONS06/07/2024
K1 ARTIGELANS SOLUTIONSD/B/A K1 ARTIGELANSCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
SOLUTIONS
K1 ARTIGELANS SOLUTIONS
2447 RETREAT CLOSE
MARIETTA, GA 30066
OCC039281LESS THAN A TRUCKLOADETIENNE FARIA06/05/2024
LLCD/B/A LESS THAN ADELIVERY SERVICE – NONFOOD ITEMS
LESS THAN A TRUCKLOADTRUCKLOAD LLCONLY
LLCATTN: ETIENNE FARIA
LESS THAN A TRUCKLOAD
LLC
336 BINGHAM ST SE
MARIETTA, GA 30060
OCC039306LEVANT OVENSAMY AOUDE06/07/2024
LEVANT OVEND/B/A LEVANT OVENRESTAURANT
LEVANT OVEN
3107 PEACHTREE RD NE,
1003
ATLANTA, GA 30305
OCC039280LISTEN & CREATE SALONNICOLE BARNES06/04/2024
D/B/A LISTEN & CREATEBEAUTY SHOP
SALON
ATTN: NICOLE BARNES
3625 DALLAS HWY, STE 109
MARIETTA, GA 30064
CON001494M.D. CONTRACTINGBRENTON DAVIS06/06/2024
SOLUTIONS LLCD/B/A M.D. CONTRACTINGELECTRICAL CONTRACTOR
M.D. CONTRACTINGSOLUTIONS LLC
SOLUTIONS LLCATTN: BRENTON DAVIS
M.D. CONTRACTING
SOLUTIONS LLC
3355 GEORGE BUSBEE PKWY,
SUITE 502
KENNESAW, GA 30144
OCC039286MADISON FERRARINI-LEEMADISON FERRARINI LEE06/05/2024
INTESA COUNSELING LLCD/B/A MADISON FERRARINI-CONSULTANT – EDUCATION
LEE
ATTN: MADISON FERRARINI-
LEE
INTESA COUNSELING LLC
118 RADFORD CIR
MARIETTA, GA 30060
OCC039283MARKET EXPERTS LLCMARC PALMA06/05/2024
MARKET EXPERTS LLCD/B/A MARKET EXPERTS LLCDRAFTING & DESIGN SERVICE
ATTN: MARC PALMA
MARKET EXPERTS LLC
2400 HERODIAN WAY SE,
SUITE 220
SMYRNA, GA 30080
OCC039311MORNING COFFEEMORNING COFFEE06/07/2024
PROPERTIESPROPERTIESREAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
MORNING COFFEED/B/A MORNING COFFEE
PROPERTIES LLCPROPERTIES
MORNING COFFEE
PROPERTIES LLC
2357 LOREN FALLS LANE
MARIETTA, GA 30008
OCC039292MS CLEANERSMAZHAR MOHAMMED06/05/2024
SIMSARAH LLCD/B/A MS CLEANERSDRY CLEANING & LAUNDRY PLUS DRY
ATTN: MAZHAR H MOHAMMEDCLEANING PLANT
SIMSARAH LLC
4153 ELDERBERRY DR
ACWORTH, GA 30101
OCC039305PEACH COBBLER FACTORYLASPANGELA SMITH-TITLEY06/07/2024
MARIETTAD/B/A PEACH COBBLERRESTAURANT
SOCIALLY UNLIMITED LLCFACTORY MARIETTA
ATTN: LASPANGELA SMITH-
TITLEY
SOCIALLY UNLIMITED LLC
19 MACLAND MILL LN
DALLAS, GA 30157
OCC039291PRECIOUS BEAUTYPRECIOUS MILLER06/05/2024
COLLECTIONS LLCD/B/A PRECIOUS BEAUTYTATTOO PARLOR
PRECIOUS BEAUTYCOLLECTIONS LLC
COLLECTIONS LLCATTN: PRECIOUS MILLER
PRECIOUS BEAUTY
COLLECTIONS LLC
2100 COBB PARKWAY SE,
SUITE 2416
SMYRNA, GA 30080
OCC039307SHOW ME LOVE HEALTHSHARHONA NELSON06/07/2024
CARE LLCD/B/A SHOW ME LOVEHEALTH AND ALLIED SERVICES
SHOW ME LOVE HEALTHHEALTH CARE LLC
CARE LLCATTN: SHARHONA NELSON
SHOW ME LOVE HEALTH
CARE LLC
3151 STILLHOUSE CREEK DR
SE, 18123
ATLANTA, GA 30339
OCC039308SHOW ME LOVE NEMT LLCSHARHONA NELSON06/07/2024
SHOW ME LOVE NEMT LLCD/B/A SHOW ME LOVE NEMTHEALTH AND ALLIED SERVICES
LLC
ATTN: SHARHONA NELSON
SHOW ME LOVE NEMT LLC
3151 STILLHOUSE CREEK DR
SE, SUITE 18123
ATLANTA, GA 30339
OCC039290SURFACE EXPERTS NEWJULEA MEAD06/05/2024
ATLANTAD/B/A SURFACE EXPERTSTILE COATING CONTRACTOR
MEAD7 GOAL9 LLCNEW ATLANTA
ATTN: JULEA MEAD
MEAD7 GOAL9 LLC
2400 OLD MILTON PKWY, #
1327
ALPHARETTA, GA 30009
CON001495T.A. MATHIEUPATRICK MATHIEU06/07/2024
CONSTRUCTION LLCD/B/A T.A. MATHIEUBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
T.A. MATHIEUCONSTRUCTION LLCREQUIRED
CONSTRUCTION LLCATTN: PATRICK MATHIEU
T.A. MATHIEU
CONSTRUCTION LLC
6142 TALMADGE RUN
ACWORTH, GA 30101
OCC039304TEAM MINDSHIFT LLCROBERT JOSEPH06/07/2024
TEAM MINDSHIFT LLCD/B/A TEAM MINDSHIFT LLCCONSULTANT – EDUCATION
ATTN: ROBERT JOSEPH
TEAM MINDSHIFT LLC
2550 AKERS MILL RD, STE 506
ATLANTA, GA 30339
OCC039277THE CORN HOUSELUCIANO OLIVEIRA06/07/2024
CORN HOUSE GREATD/B/A THE CORN HOUSERESTAURANT
FOODS LLCATTN: LUCIANO OLIVEIRA
CORN HOUSE GREAT FOODS
LLC
2060 LOWER ROSWELL RD,
STE 150
MARIETTA, GA 30068
OCC039294TNT FIREWORKS – PARKINGADAM JERNIGAN06/07/2024
LOTD/B/A TNT FIREWORKS –FIREWORKS DEALER
AMERICAN PROMOTIONALPARKING LOT
EVENTS INCATTN: ADAM JERNIGAN
AMERICAN PROMOTIONAL
EVENTS INC
6315 TURNERS GAP RD
BRADENTON, FL 34203
OCC039295TNT FIREWORKS – PARKINGADAM JERNIGAN06/07/2024
LOTD/B/A TNT FIREWORKS –FIREWORKS DEALER
AMERICAN PROMOTIONALPARKING LOT
EVENTSATTN: ADAM JERNIGAN
AMERICAN PROMOTIONAL
EVENTS
6315 TURNERS GAP RD
BRADETON, FL 34203
OCC039296TNT FIREWORKS – PARKINGADAM JERNIGAN06/07/2024
LOTD/B/A TNT FIREWORKS –FIREWORKS DEALER
AMERICAN PROMOTIONALPARKING LOT
EVENTS INCATTN: ADAM JERNIGAN
AMERICAN PROMOTIONAL
EVENTS INC
6315 TURNERS GAP RD
BRADETON, FL 34203
OCC039297TNT FIREWORKS – PARKINGADAM JERNIGAN06/07/2024
LOTD/B/A TNT FIREWORKS –FIREWORKS DEALER
AMERICAN PROMOTIONALPARKING LOT
EVENTS INCATTN: ADAM JERNIGAN
AMERICAN PROMOTIONAL
EVENTS INC
6315 TURNERS GAP RD
BRADENTON, GA 34203
OCC039298TNT FIREWORKS – PARKINGADAM JERNIGAN06/07/2024
LOTD/B/A TNT FIREWORKS –FIREWORKS DEALER
AMERICAN PROMOTIONALPARKING LOT
EVENTS INCATTN: ADAM JERNIGAN
AMERICAN PROMOTIONAL
EVENTS INC
6315 TURNERS GAP RD
BRADENTON, FL 34203
OCC039299TNT FIREWORKS – PARKINGADAM JERNIGAN06/07/2024
LOTD/B/A TNT FIREWORKS –FIREWORKS DEALER
AMERICAN PROMOTIONALPARKING LOT
EVENTS INCATTN: ADAM JERNIGAN
AMERICAN PROMOTIONAL
EVENTS INC
6315 TURNERS GAP RD
BRADENTON, FL 34203
OCC039293ULTIMATE PRIME AUTO LLCLATRICIA CHILDS06/05/2024
ULTIMATE PRIME AUTO LLCD/B/A ULTIMATE PRIME AUTOAUTO DEALER – USED CARS ONLY
LLC
ATTN: LATRICIA CHILDS
ULTIMATE PRIME AUTO LLC
2101 SPOON COURT
SMYRNA, GA 30080
OCC039288VENDCRATEPINAL NAROTTAM06/05/2024
TSN-OZ INVESTMENTS LLCD/B/A VENDCRATEVENDING MACHINES
ATTN: PINAL NAROTTAM
TSN-OZ INVESTMENTS LLC
3016 CANTON VIEW WALK
MARIETTA, GA 30068
OCC039301WILL PAGEPAUL CHAPLIN06/06/2024
BAVARIAN – NORDIC INCD/B/A WILL PAGEBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
ATTN: WILL PAGE
BAVARIAN – NORDIC INC
2624 FIELDSTONE PATH
MARIETTA, GA 30062
OCC039284WINDCLIFF HOLLOWPAMELA MYERS06/05/2024
WINDCLIFF HOLLOW LLCD/B/A WINDCLIFF HOLLOWARTS AND CRAFTS RETAIL
WINDCLIFF HOLLOW LLC
632 GOLDENWOOD CT
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC039282WOOF GANG MARIETTAKEVIN WILLIAMS06/04/2024
1 STINGRAY CORPORATIOND/B/A WOOF GANGANIMAL CLIPPING AND GROOMING
MARIETTA
1 STINGRAY CORPORATION
1486 TERRELL MILL RD, 410
MARIETTA, GA 30067

To see the original PDF, including the SIC codes, geolocation information, etc., follow this link.

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