Here are the 38 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday June 7, 2024.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings exactly as they appear on the county website, see the link at the bottom of this article.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Mailing Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC039300
|ALL BRAZILIAN LLC
|ADEMAR MORAIS PINHEIRO
|06/06/2024
|ALL BRAZILIAN LLC
|D/B/A ALL BRAZILIAN LLC
|WAREHOUSE
|ATTN: ADEMAR MORAIS
|PINHEIRO
|ALL BRAZILIAN LLC
|1767 WINGARD DR
|MARIETTA, GA 30062
|OCC039289
|ALWAYSNEAR HOME CARE
|TIARRA GLADNEY
|06/05/2024
|LLC
|D/B/A ALWAYSNEAR HOME
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|ALWAYSNEAR HOME CARE
|CARE LLC
|LLC
|ALWAYSNEAR HOME CARE
|LLC
|3350 RIVERWOOD PKWY,
|1900
|ATLANTA, GA 30339
|OCC039285
|AMY MYERS ADVOCACY
|AMY MYERS
|06/05/2024
|AMY MYERS ADVOCACY
|D/B/A AMY MYERS
|CONSULTANT – EDUCATION
|LLC
|ADVOCACY
|AMY MYERS ADVOCACY LLC
|632 GOLDENWOOD CT
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC039275
|CADY
|JOSH CADY
|06/03/2024
|CADY STUDIOS
|D/B/A CADY
|PHOTOGRAPHY STUDIO
|CADY STUDIOS
|2555 WESTSIDE PKWY, 500
|ALPARETTA, GA 30004
|OCC039302
|DEXTER RAIMEY AGENCY
|DEXTER RAIMEY
|06/07/2024
|INDEX STRATEGIES LLC
|D/B/A DEXTER RAIMEY
|INSURANCE BROKER
|AGENCY
|ATTN: DEXTER RAIMEY
|INDEX STRATEGIES LLC
|2400 HERODIAN WAY SE, 210
|SMYRNA, GA 30080
|OCC039279
|FORGET ME KNOT
|JILL MCMANIGAL
|06/04/2024
|WEDDINGS – EVENTS LLC
|D/B/A FORGET ME KNOT
|ENTERTAINMENT, MEETING, & SPECIAL
|FORGET ME KNOT
|WEDDINGS – EVENTS LLC
|EVENT ORGANIZER
|WEDDINGS – EVENTS LLC
|ATTN: JILL MCMANIGAL
|FORGET ME KNOT WEDDINGS
|– EVENTS LLC
|1576 WILLOW DR
|MARIETTA, GA 30066
|OCC039303
|FURNITURE CAPITAL
|JOSEPH CLEMENT
|06/07/2024
|EXPRESS
|D/B/A FURNITURE CAPITAL
|FURNITURE STORE
|EXPRESS
|ATTN: JOSEPH B CLEMENT
|403 HAVERSHIRE DR
|JAMESTOWN, GA 27282
|OCC039278
|FURNITURE CITY GALLERY
|BILAL KHATIB
|06/04/2024
|INC
|D/B/A FURNITURE CITY
|FURNITURE STORE
|FURNITURE CITY GALLERY
|GALLERY INC
|INC
|ATTN: BILAL KATIB
|FURNITURE CITY GALLERY
|INC
|2605 FLORENCE RD
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC039276
|HYDROSHINE SOLUTIONS
|SALVATORE IOVINO
|06/03/2024
|LLC
|D/B/A HYDROSHINE
|CLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS
|HYDROSHINE SOLUTIONS
|SOLUTIONS LLC
|AFTER CONSTRUCTION
|LLC
|ATTN: SALVATORE IOVINO
|HYDROSHINE SOLUTIONS
|LLC
|4864 THICKET PATH NEW
|ACWORTH, GA 30102
|OCC039287
|ICONIC POOLSCAPES
|LARIANNE BERNARD
|06/05/2024
|D/B/A ICONIC POOLSCAPES
|SWIMMING POOL CONTRACTOR
|ATTN: LARIANNE BERNARD
|1813 HICKORY CREEK CT NW
|ACWORTH, GA 30102
|OCC039312
|K1 ARTIGELANS SOLUTIONS
|K1 ARTIGELANS SOLUTIONS
|06/07/2024
|K1 ARTIGELANS SOLUTIONS
|D/B/A K1 ARTIGELANS
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|SOLUTIONS
|K1 ARTIGELANS SOLUTIONS
|2447 RETREAT CLOSE
|MARIETTA, GA 30066
|OCC039281
|LESS THAN A TRUCKLOAD
|ETIENNE FARIA
|06/05/2024
|LLC
|D/B/A LESS THAN A
|DELIVERY SERVICE – NONFOOD ITEMS
|LESS THAN A TRUCKLOAD
|TRUCKLOAD LLC
|ONLY
|LLC
|ATTN: ETIENNE FARIA
|LESS THAN A TRUCKLOAD
|LLC
|336 BINGHAM ST SE
|MARIETTA, GA 30060
|OCC039306
|LEVANT OVEN
|SAMY AOUDE
|06/07/2024
|LEVANT OVEN
|D/B/A LEVANT OVEN
|RESTAURANT
|LEVANT OVEN
|3107 PEACHTREE RD NE,
|1003
|ATLANTA, GA 30305
|OCC039280
|LISTEN & CREATE SALON
|NICOLE BARNES
|06/04/2024
|D/B/A LISTEN & CREATE
|BEAUTY SHOP
|SALON
|ATTN: NICOLE BARNES
|3625 DALLAS HWY, STE 109
|MARIETTA, GA 30064
|CON001494
|M.D. CONTRACTING
|BRENTON DAVIS
|06/06/2024
|SOLUTIONS LLC
|D/B/A M.D. CONTRACTING
|ELECTRICAL CONTRACTOR
|M.D. CONTRACTING
|SOLUTIONS LLC
|SOLUTIONS LLC
|ATTN: BRENTON DAVIS
|M.D. CONTRACTING
|SOLUTIONS LLC
|3355 GEORGE BUSBEE PKWY,
|SUITE 502
|KENNESAW, GA 30144
|OCC039286
|MADISON FERRARINI-LEE
|MADISON FERRARINI LEE
|06/05/2024
|INTESA COUNSELING LLC
|D/B/A MADISON FERRARINI-
|CONSULTANT – EDUCATION
|LEE
|ATTN: MADISON FERRARINI-
|LEE
|INTESA COUNSELING LLC
|118 RADFORD CIR
|MARIETTA, GA 30060
|OCC039283
|MARKET EXPERTS LLC
|MARC PALMA
|06/05/2024
|MARKET EXPERTS LLC
|D/B/A MARKET EXPERTS LLC
|DRAFTING & DESIGN SERVICE
|ATTN: MARC PALMA
|MARKET EXPERTS LLC
|2400 HERODIAN WAY SE,
|SUITE 220
|SMYRNA, GA 30080
|OCC039311
|MORNING COFFEE
|MORNING COFFEE
|06/07/2024
|PROPERTIES
|PROPERTIES
|REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
|MORNING COFFEE
|D/B/A MORNING COFFEE
|PROPERTIES LLC
|PROPERTIES
|MORNING COFFEE
|PROPERTIES LLC
|2357 LOREN FALLS LANE
|MARIETTA, GA 30008
|OCC039292
|MS CLEANERS
|MAZHAR MOHAMMED
|06/05/2024
|SIMSARAH LLC
|D/B/A MS CLEANERS
|DRY CLEANING & LAUNDRY PLUS DRY
|ATTN: MAZHAR H MOHAMMED
|CLEANING PLANT
|SIMSARAH LLC
|4153 ELDERBERRY DR
|ACWORTH, GA 30101
|OCC039305
|PEACH COBBLER FACTORY
|LASPANGELA SMITH-TITLEY
|06/07/2024
|MARIETTA
|D/B/A PEACH COBBLER
|RESTAURANT
|SOCIALLY UNLIMITED LLC
|FACTORY MARIETTA
|ATTN: LASPANGELA SMITH-
|TITLEY
|SOCIALLY UNLIMITED LLC
|19 MACLAND MILL LN
|DALLAS, GA 30157
|OCC039291
|PRECIOUS BEAUTY
|PRECIOUS MILLER
|06/05/2024
|COLLECTIONS LLC
|D/B/A PRECIOUS BEAUTY
|TATTOO PARLOR
|PRECIOUS BEAUTY
|COLLECTIONS LLC
|COLLECTIONS LLC
|ATTN: PRECIOUS MILLER
|PRECIOUS BEAUTY
|COLLECTIONS LLC
|2100 COBB PARKWAY SE,
|SUITE 2416
|SMYRNA, GA 30080
|OCC039307
|SHOW ME LOVE HEALTH
|SHARHONA NELSON
|06/07/2024
|CARE LLC
|D/B/A SHOW ME LOVE
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|SHOW ME LOVE HEALTH
|HEALTH CARE LLC
|CARE LLC
|ATTN: SHARHONA NELSON
|SHOW ME LOVE HEALTH
|CARE LLC
|3151 STILLHOUSE CREEK DR
|SE, 18123
|ATLANTA, GA 30339
|OCC039308
|SHOW ME LOVE NEMT LLC
|SHARHONA NELSON
|06/07/2024
|SHOW ME LOVE NEMT LLC
|D/B/A SHOW ME LOVE NEMT
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|LLC
|ATTN: SHARHONA NELSON
|SHOW ME LOVE NEMT LLC
|3151 STILLHOUSE CREEK DR
|SE, SUITE 18123
|ATLANTA, GA 30339
|OCC039290
|SURFACE EXPERTS NEW
|JULEA MEAD
|06/05/2024
|ATLANTA
|D/B/A SURFACE EXPERTS
|TILE COATING CONTRACTOR
|MEAD7 GOAL9 LLC
|NEW ATLANTA
|ATTN: JULEA MEAD
|MEAD7 GOAL9 LLC
|2400 OLD MILTON PKWY, #
|1327
|ALPHARETTA, GA 30009
|CON001495
|T.A. MATHIEU
|PATRICK MATHIEU
|06/07/2024
|CONSTRUCTION LLC
|D/B/A T.A. MATHIEU
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|T.A. MATHIEU
|CONSTRUCTION LLC
|REQUIRED
|CONSTRUCTION LLC
|ATTN: PATRICK MATHIEU
|T.A. MATHIEU
|CONSTRUCTION LLC
|6142 TALMADGE RUN
|ACWORTH, GA 30101
|OCC039304
|TEAM MINDSHIFT LLC
|ROBERT JOSEPH
|06/07/2024
|TEAM MINDSHIFT LLC
|D/B/A TEAM MINDSHIFT LLC
|CONSULTANT – EDUCATION
|ATTN: ROBERT JOSEPH
|TEAM MINDSHIFT LLC
|2550 AKERS MILL RD, STE 506
|ATLANTA, GA 30339
|OCC039277
|THE CORN HOUSE
|LUCIANO OLIVEIRA
|06/07/2024
|CORN HOUSE GREAT
|D/B/A THE CORN HOUSE
|RESTAURANT
|FOODS LLC
|ATTN: LUCIANO OLIVEIRA
|CORN HOUSE GREAT FOODS
|LLC
|2060 LOWER ROSWELL RD,
|STE 150
|MARIETTA, GA 30068
|OCC039294
|TNT FIREWORKS – PARKING
|ADAM JERNIGAN
|06/07/2024
|LOT
|D/B/A TNT FIREWORKS –
|FIREWORKS DEALER
|AMERICAN PROMOTIONAL
|PARKING LOT
|EVENTS INC
|ATTN: ADAM JERNIGAN
|AMERICAN PROMOTIONAL
|EVENTS INC
|6315 TURNERS GAP RD
|BRADENTON, FL 34203
|OCC039295
|TNT FIREWORKS – PARKING
|ADAM JERNIGAN
|06/07/2024
|LOT
|D/B/A TNT FIREWORKS –
|FIREWORKS DEALER
|AMERICAN PROMOTIONAL
|PARKING LOT
|EVENTS
|ATTN: ADAM JERNIGAN
|AMERICAN PROMOTIONAL
|EVENTS
|6315 TURNERS GAP RD
|BRADETON, FL 34203
|OCC039296
|TNT FIREWORKS – PARKING
|ADAM JERNIGAN
|06/07/2024
|LOT
|D/B/A TNT FIREWORKS –
|FIREWORKS DEALER
|AMERICAN PROMOTIONAL
|PARKING LOT
|EVENTS INC
|ATTN: ADAM JERNIGAN
|AMERICAN PROMOTIONAL
|EVENTS INC
|6315 TURNERS GAP RD
|BRADETON, FL 34203
|OCC039297
|TNT FIREWORKS – PARKING
|ADAM JERNIGAN
|06/07/2024
|LOT
|D/B/A TNT FIREWORKS –
|FIREWORKS DEALER
|AMERICAN PROMOTIONAL
|PARKING LOT
|EVENTS INC
|ATTN: ADAM JERNIGAN
|AMERICAN PROMOTIONAL
|EVENTS INC
|6315 TURNERS GAP RD
|BRADENTON, GA 34203
|OCC039298
|TNT FIREWORKS – PARKING
|ADAM JERNIGAN
|06/07/2024
|LOT
|D/B/A TNT FIREWORKS –
|FIREWORKS DEALER
|AMERICAN PROMOTIONAL
|PARKING LOT
|EVENTS INC
|ATTN: ADAM JERNIGAN
|AMERICAN PROMOTIONAL
|EVENTS INC
|6315 TURNERS GAP RD
|BRADENTON, FL 34203
|OCC039299
|TNT FIREWORKS – PARKING
|ADAM JERNIGAN
|06/07/2024
|LOT
|D/B/A TNT FIREWORKS –
|FIREWORKS DEALER
|AMERICAN PROMOTIONAL
|PARKING LOT
|EVENTS INC
|ATTN: ADAM JERNIGAN
|AMERICAN PROMOTIONAL
|EVENTS INC
|6315 TURNERS GAP RD
|BRADENTON, FL 34203
|OCC039293
|ULTIMATE PRIME AUTO LLC
|LATRICIA CHILDS
|06/05/2024
|ULTIMATE PRIME AUTO LLC
|D/B/A ULTIMATE PRIME AUTO
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|LLC
|ATTN: LATRICIA CHILDS
|ULTIMATE PRIME AUTO LLC
|2101 SPOON COURT
|SMYRNA, GA 30080
|OCC039288
|VENDCRATE
|PINAL NAROTTAM
|06/05/2024
|TSN-OZ INVESTMENTS LLC
|D/B/A VENDCRATE
|VENDING MACHINES
|ATTN: PINAL NAROTTAM
|TSN-OZ INVESTMENTS LLC
|3016 CANTON VIEW WALK
|MARIETTA, GA 30068
|OCC039301
|WILL PAGE
|PAUL CHAPLIN
|06/06/2024
|BAVARIAN – NORDIC INC
|D/B/A WILL PAGE
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|ATTN: WILL PAGE
|BAVARIAN – NORDIC INC
|2624 FIELDSTONE PATH
|MARIETTA, GA 30062
|OCC039284
|WINDCLIFF HOLLOW
|PAMELA MYERS
|06/05/2024
|WINDCLIFF HOLLOW LLC
|D/B/A WINDCLIFF HOLLOW
|ARTS AND CRAFTS RETAIL
|WINDCLIFF HOLLOW LLC
|632 GOLDENWOOD CT
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC039282
|WOOF GANG MARIETTA
|KEVIN WILLIAMS
|06/04/2024
|1 STINGRAY CORPORATION
|D/B/A WOOF GANG
|ANIMAL CLIPPING AND GROOMING
|MARIETTA
|1 STINGRAY CORPORATION
|1486 TERRELL MILL RD, 410
|MARIETTA, GA 30067
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