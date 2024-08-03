35 new businesses licensed by Cobb County over the week ending August 2

Here are the 35 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, August 3, 2024.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Mailing Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC039630
|AND I AM AN ADDICT LLC
|JOSHUA KINNEY
|08/02/2024
|AND I AM AN ADDICT LLC
|D/B/A AND I AM AN ADDICT
|CONSULTANT – EDUCATION
|LLC
|ATTN: JOSHUA KINNEY
|AND I AM AN ADDICT LLC
|1700 NORTHSIDE DR, STE A7
|#680
|ATLANTA, GA 30318
|OCC039629
|AURORA CONCEPTS LLC
|OLGA BLAZEJ
|08/01/2024
|AURORA CONCEPTS LLC
|D/B/A AURORA CONCEPTS
|CONSTRUCTION MANAGEMENT
|LLC
|ATTN: OLGA BLAZEJ
|AURORA CONCEPTS LLC
|3151 STILLHOUSE CREEK DR
|SE, STE 166206
|ATLANTA, GA 30339
|CON001507
|AXXYS CONSTRUCTION
|JENNIFER ETTESVOLD
|07/30/2024
|GROUP INC
|D/B/A AXXYS
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|AXXYS CONSTRUCTION
|CONSTRUCTION GROUP INC
|REQUIRED
|GROUP INC
|ATTN: JENNIFER ETTESVOLD
|AXXYS CONSTRUCTION
|GROUP INC
|4131 OLD SIBLEY MEMORIAL
|HWY, SUITE 206
|EAGAN, MN 55122
|ALT003430
|BRONCOS BENEVOLENT
|JOANNA REESE
|07/29/2024
|FOUNDATION
|D/B/A BRONCOS
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|BRONCOS BENEVOLENT
|BENEVOLENT FOUNDATION
|PROFIT)
|FOUNDATION INC
|ATTN: JOANNA REESE
|BRONCOS BENEVOLENT
|FOUNDATION INC
|403 BLUFF CREEK WAY
|WOODSTOCK, GA 30188
|OCC039612
|BUSY BODY PEDIATRIC
|BIANCA REED
|07/29/2024
|THERAPY LLC
|D/B/A BUSY BODY PEDIATRIC
|OCCUPATIONAL THERAPIST
|BUSY BODY PEDIATRIC
|THERAPY LLC
|THERAPY LLC
|ATTN: BIANCA REED
|BUSY BODY PEDIATRIC
|THERAPY LLC
|1640 POWERS FERRY RD
|BLDG 19, SUITE 100
|MAREITTA, GA 30067
|OCC039608
|CHRYSLEER CAPITAL
|RICKY ROBINSON
|07/29/2024
|GROUP
|D/B/A CHRYSLEER CAPITAL
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|GROUP
|ATTN: RICKY ROBINSON
|4727 POLO LN
|ATLANTA, GA 30339
|OCC039614
|CITI JEWELERS
|SALIM DAMANI
|07/29/2024
|CITI JEWELERS LLC
|D/B/A CITI JEWELERS
|JEWELRY SALES
|ATTN: SALIM DAMANI
|CITI JEWELERS LLC
|1809 COLEVILLE OAK LANE
|LAWRENCEVILLE, GA 30046
|OCC039640
|COCO’S THREAD, SUGAR
|KOMA SEQUEIRA
|08/02/2024
|AND WAX SALON LLC
|D/B/A COCO’S THREAD,
|BEAUTY SHOP
|COCO’S THREAD, SUGAR
|SUGAR AND WAX SALON LLC
|AND WAX SALON LLC
|ATTN: KOMAL SEQUEIRA
|COCO’S THREAD, SUGAR AND
|WAX SALON LLC
|2421 SHALLOWFORD RD, STE
|142
|MARIETTA, GA 30066
|OCC039639
|CUBESMART 5857
|DOUGLAS TYRELL
|08/02/2024
|WINDY HILL CITY STORAGE
|D/B/A CUBESMART 5857
|MINIWAREHOUSE & SELF-STORAGE
|LLC
|WINDY HILL CITY STORAGE
|LLC
|5 OLD LANCASTER RD
|MALVERN, PA 19355
|OCC039617
|DIRECT HIRE
|JAMES WILSON
|07/31/2024
|CONSULTANTS
|D/B/A DIRECT HIRE
|EMPLOYMENT AGENCY
|DIRECT HIRE
|CONSULTANTS
|CONSULTANTS LLC
|ATTN: JAMES WILSON
|DIRECT HIRE CONSULTANTS
|LLC
|3272 ALLEGHENY DR
|MARIETTA, GA 30066
|OCC039537
|ECOLAB INC
|CHRISTOPHE BECK
|08/02/2024
|ECOLAB INC
|D/B/A ECOLAB INC
|WAREHOUSE
|ATTN: CHRISTOPHE BECK
|ECOLAB INC
|C/O DMA PO BOX 80600
|INDIANAPOLIS, IN 46280
|OCC039624
|FAMILY FIRST DENTISTRY
|DEANTHIA WIGGINS
|08/01/2024
|INC
|D/B/A FAMILY FIRST
|DENTIST (OCCUPATIONAL TAX)
|FAMILY FIRST DENTISTRY
|DENTISTRY INC
|INC
|ATTN: DEANTHIA CHILD-
|WIGGINS
|FAMILY FIRST DENTISTRY INC
|PO BOX 7718
|MARIETTA, GA 30065
|OCC039636
|FAYES MASSAGE LLC
|FAYE CHERRIER
|08/02/2024
|FAYE L CHERRIER LMT LLC
|D/B/A FAYES MASSAGE LLC
|MASSAGE PRACTITIONER – STATE
|ATTN: FAYE CHERRIER
|LICENSED
|FAYE L CHERRIER LMT LLC
|111 FAWN PLACE
|MARIETTA, GA 30062
|OCC039637
|GEORGIA REMODELING
|JENNIFER LINAUSE
|08/02/2024
|EXPERTS
|D/B/A GEORGIA
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|GUANDU INC
|REMODELING EXPERTS
|ATTN: JENNIFER LINAUSE
|GUANDU INC
|3034 GREYFIELD PL
|MARIETTA, GA 30067
|OCC039633
|GOOD DOG VETERINANRY
|PATRICK SINGLETARY
|08/02/2024
|CARE – EAST COBB
|D/B/A GOOD DOG
|VETERINARY CLINIC
|GOOD DOG VETERINANRY
|VETERINANRY CARE – EAST
|CARE – EAST COBB
|COBB
|ATTN: PATRICK SINGLETARY
|GOOD DOG VETERINANRY
|CARE – EAST COBB
|31 JOHNSON FERRY RD, 120
|MARIETTA, GA 30068
|OCC039621
|HALSTON SHILOH VALLEY
|JOANN BLAYLOCK
|08/01/2024
|BIRCHSTONE RESIDENTIAL
|D/B/A HALSTON SHILOH
|APARTMENT RENTAL
|INC
|VALLEY
|ATTN: JOANN BLAYLOCK
|BIRCHSTONE RESIDENTIAL
|INC
|2100 SHILOH VALLEY DR
|KENNESAW, GA 30144
|OCC039609
|HIS PRECIOUS HANDS LLC
|BOLANLE AIYEOLA
|07/29/2024
|HIS PRECIOUS HANDS LLC
|D/B/A HIS PRECIOUS HANDS
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|LLC
|ATTN: BOLANLE AIYEOLA
|HIS PRECIOUS HANDS LLC
|2876 BAY BERRY DR SW
|MARIETTA, GA 30008
|OCC039618
|J RENEE SKIN CLINIC
|SHELLY TODD
|07/31/2024
|D/B/A J RENEE SKIN CLINIC
|ESTHETICIAN
|ATTN: SHELLY TODD
|1581 LARKWOOD DR
|CANTON, GA 30114
|ALC003416
|JINYA RAMEN BAR
|WILLIAM CHEN
|08/01/2024
|YUMMY FRESH INC
|D/B/A JINYA RAMEN BAR
|RESTAURANT
|ATTN: WILLIAM CHEN
|YUMMY FRESH INC
|2257 PAN AM LN
|MARIETTA, GA 30062
|OCC039634
|KKG NONPROFIT ADVISORS
|KAREN GROSVENOR
|08/02/2024
|LLC
|D/B/A KKG NONPROFIT
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|KKG NONPROFIT ADVISORS
|ADVISORS LLC
|LLC
|ATTN: KAREN KELLEY
|GROSVENOR
|KKG NONPROFIT ADVISORS
|LLC
|2447 ELLARD TER
|SMYRNA, GA 30080
|OCC039627
|LITTLE FLOWER SPEECH
|KAREN MADRIGAL
|08/01/2024
|THERAPY LLC
|D/B/A LITTLE FLOWER
|SPEECH THERAPY
|LITTLE FLOWER SPEECH
|SPEECH THERAPY LLC
|THERAPY LLC
|ATTN: KAREN MADRIGAL
|LITTLE FLOWER SPEECH
|THERAPY LLC
|1085 POLO CLUB DR
|MARIETTA, GA 30064
|OCC039622
|NAS TOWING LLC
|SOLOMON NNADOZIE
|08/01/2024
|NAS TOWING LLC
|D/B/A NAS TOWING LLC
|WRECKER SERVICE
|ATTN: SOLOMON NNADOZIE
|NAS TOWING LLC
|2300 BENSON POOLE RD, APT
|C35
|SMYRNA, GA 30082
|OCC039631
|ODYSSEY AFFECT
|KAHLEELAH GULL
|08/02/2024
|ODYSSEY AFFECT LLC
|D/B/A ODYSSEY AFFECT
|TRAVEL AGENCY
|ATTN: KHALEELAH GULL
|ODYSSEY AFFECT LLC
|2025 BARRETT LAKES BLVD
|NW, STE 7310
|KENNESAW, GA 30144
|OCC039611
|PATTERSON POPE
|BEN GOLD
|07/29/2024
|PATTERSON POPE INC
|D/B/A PATTERSON POPE
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|ATTN: BEN GOLD
|PATTERSON POPE INC
|10321 S MEDALLION DR
|CINCINATTI, OH 45241
|OCC039613
|RAL MAINTENANCE
|JUNE BIGBY
|07/29/2024
|SERVICES
|D/B/A RAL MAINTENANCE
|YARD MAINTENANCE
|RAL LANDSCAPING INC
|SERVICES
|ATTN: JUNE BIGBY
|RAL LANDSCAPING INC
|3504 HOPKINS WAY
|POWDERSPRINGS, GA 30127
|OCC039615
|RANGE MASTER BOOKS LLC
|LEMUEL MOORE
|07/30/2024
|RANGE MASTER BOOKS LLC
|D/B/A RANGE MASTER
|PUBLISHER – BOOKS
|BOOKS LLC
|ATTN: LEMUEL MOORE
|RANGE MASTER BOOKS LLC
|3894 BEAUVISTA COURT
|KENNESAW, GA 30152
|OCC039619
|RISE & SHINE CLEANING
|LESVIA ROSALES
|07/31/2024
|SERVICES
|D/B/A RISE & SHINE
|JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
|RISE & SHINE CLEANING
|CLEANING SERVICES
|& CONSTRUCTION RELATED
|SERVICES LLC
|ATTN: LESVIA ROSALES
|RISE & SHINE CLEANING
|SERVICES LLC
|3286 WILDWOOD DR SW
|MARIETTA, GA 30060
|OCC039628
|SALON DIVINE LLC
|HUGUETTE BOYER
|08/01/2024
|SALON DIVINE LLC
|D/B/A SALON DIVINE LLC
|BEAUTY SHOP
|ATTN: HUGUETTE BOYER
|SALON DIVINE LLC
|2690 MT WILKINSON PKWY,
|STE 21
|ATLANTA, GA 30339
|OCC039625
|SANDMAN SPIC & SPAN LLC
|JEREMY SANDERS
|08/01/2024
|SANDMAN SPIC & SPAN LLC
|D/B/A SANDMAN SPIC & SPAN
|CLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS
|LLC
|AFTER CONSTRUCTION
|ATTN: JEREMY SANDERS
|SANDMAN SPIC & SPAN LLC
|5413 RYAN CRT
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC039616
|SOLAR PLEXUS WELLNESS
|ANJHARI MATTHEWS
|07/30/2024
|SOLAR PLEXUS WELLNESS
|D/B/A SOLAR PLEXUS
|DIET CENTER
|LLC
|WELLNESS
|ATTN: ANJHARI MATTHEWS
|SOLAR PLEXUS WELLNESS
|LLC
|1121 JOHNSON FERRY RD,
|350
|MARIETTA, GA 30068
|OCC039632
|VEARALINK LLC
|WENDELL BENNETT
|08/02/2024
|VEARALINK LLC
|D/B/A VEARALINK LLC
|CONSULTANT – COMPUTER & DATA
|ATTN: WENDELL BENNETT
|PROCESSING
|VEARALINK LLC
|730 PEACHTREE ST NE, 570
|ATLANTA, GA 30308
|OCC039626
|WARRIOR BRIDE
|KELLY HAWLEY
|07/31/2024
|MINISTRIES INC
|D/B/A WARRIOR BRIDE
|RELIGIOUS ORGANIZATION (NON PROFIT)
|WARRIOR BRIDE
|MINISTRIES INC
|MINISTRIES INC
|ATTN: KELLY HAWLEY
|WARRIOR BRIDE MINISTRIES
|INC
|965 PIEDMONT RD NW, 120
|MARIETTA, GA 30066
|OCC039623
|WATERBARRIERS
|ANDREW KNAPP
|07/31/2024
|COATINGS LLC
|D/B/A WATERBARRIERS
|WHOLESALE – RUBBER GOODS
|WATERBARRIERS
|COATINGS LLC
|COATINGS LLC
|ATTN: ANDREW KNAPP
|WATERBARRIERS COATINGS
|LLC
|5386 WHITAKER TRL NW
|ACWORTH, GA 30101
|OCC039536
|YI PROFESSIONAL
|ALEX YI
|07/29/2024
|SERVICES, LLC
|D/B/A YI PROFESSIONAL
|BUSINESS MANAGEMENT SERVICE
|YI PROFESSIONAL
|SERVICES, LLC
|SERVICES, LLC
|YI PROFESSIONAL SERVICES,
|LLC
|2501 E.PIEDMONT RD, 225
|MARIETTA, GA 30062
|OCC039635
|YOUR AUDIENCE AWAITS
|GENESIS BEASLEY
|08/02/2024
|YOU LLC
|D/B/A YOUR AUDIENCE
|MUSIC LESSON
|YOUR AUDIENCE AWAITS
|AWAITS YOU LLC
|YOU LLC
|ATTN: GENESIS BEASLEY
|YOUR AUDIENCE AWAITS
|YOU LLC
|5026 MEADOW LANE
|MARIETTA, GA 30068
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