35 new businesses licensed by Cobb County over the week ending August 2

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Three people gathered around a wall-board with various business and industry symbols including gears and charts

Posted By: Larry Felton Johnson August 3, 2024

Here are the 35 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, August 3, 2024.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
OCC039630AND I AM AN ADDICT LLCJOSHUA KINNEY08/02/2024
AND I AM AN ADDICT LLCD/B/A AND I AM AN ADDICTCONSULTANT – EDUCATION
LLC
ATTN: JOSHUA KINNEY
AND I AM AN ADDICT LLC
1700 NORTHSIDE DR, STE A7
#680
ATLANTA, GA 30318
OCC039629AURORA CONCEPTS LLCOLGA BLAZEJ08/01/2024
AURORA CONCEPTS LLCD/B/A AURORA CONCEPTSCONSTRUCTION MANAGEMENT
LLC
ATTN: OLGA BLAZEJ
AURORA CONCEPTS LLC
3151 STILLHOUSE CREEK DR
SE, STE 166206
ATLANTA, GA 30339
CON001507AXXYS CONSTRUCTIONJENNIFER ETTESVOLD07/30/2024
GROUP INCD/B/A AXXYSBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
AXXYS CONSTRUCTIONCONSTRUCTION GROUP INCREQUIRED
GROUP INCATTN: JENNIFER ETTESVOLD
AXXYS CONSTRUCTION
GROUP INC
4131 OLD SIBLEY MEMORIAL
HWY, SUITE 206
EAGAN, MN 55122
ALT003430BRONCOS BENEVOLENTJOANNA REESE07/29/2024
FOUNDATIOND/B/A BRONCOSCHARITABLE ORGANIZATION (NON
BRONCOS BENEVOLENTBENEVOLENT FOUNDATIONPROFIT)
FOUNDATION INCATTN: JOANNA REESE
BRONCOS BENEVOLENT
FOUNDATION INC
403 BLUFF CREEK WAY
WOODSTOCK, GA 30188
OCC039612BUSY BODY PEDIATRICBIANCA REED07/29/2024
THERAPY LLCD/B/A BUSY BODY PEDIATRICOCCUPATIONAL THERAPIST
BUSY BODY PEDIATRICTHERAPY LLC
THERAPY LLCATTN: BIANCA REED
BUSY BODY PEDIATRIC
THERAPY LLC
1640 POWERS FERRY RD
BLDG 19, SUITE 100
MAREITTA, GA 30067
OCC039608CHRYSLEER CAPITALRICKY ROBINSON07/29/2024
GROUPD/B/A CHRYSLEER CAPITALAUTO DEALER – USED CARS ONLY
GROUP
ATTN: RICKY ROBINSON
4727 POLO LN
ATLANTA, GA 30339
OCC039614CITI JEWELERSSALIM DAMANI07/29/2024
CITI JEWELERS LLCD/B/A CITI JEWELERSJEWELRY SALES
ATTN: SALIM DAMANI
CITI JEWELERS LLC
1809 COLEVILLE OAK LANE
LAWRENCEVILLE, GA 30046
OCC039640COCO’S THREAD, SUGARKOMA SEQUEIRA08/02/2024
AND WAX SALON LLCD/B/A COCO’S THREAD,BEAUTY SHOP
COCO’S THREAD, SUGARSUGAR AND WAX SALON LLC
AND WAX SALON LLCATTN: KOMAL SEQUEIRA
COCO’S THREAD, SUGAR AND
WAX SALON LLC
2421 SHALLOWFORD RD, STE
142
MARIETTA, GA 30066
OCC039639CUBESMART 5857DOUGLAS TYRELL08/02/2024
WINDY HILL CITY STORAGED/B/A CUBESMART 5857MINIWAREHOUSE & SELF-STORAGE
LLCWINDY HILL CITY STORAGE
LLC
5 OLD LANCASTER RD
MALVERN, PA 19355
OCC039617DIRECT HIREJAMES WILSON07/31/2024
CONSULTANTSD/B/A DIRECT HIREEMPLOYMENT AGENCY
DIRECT HIRECONSULTANTS
CONSULTANTS LLCATTN: JAMES WILSON
DIRECT HIRE CONSULTANTS
LLC
3272 ALLEGHENY DR
MARIETTA, GA 30066
OCC039537ECOLAB INCCHRISTOPHE BECK08/02/2024
ECOLAB INCD/B/A ECOLAB INCWAREHOUSE
ATTN: CHRISTOPHE BECK
ECOLAB INC
C/O DMA PO BOX 80600
INDIANAPOLIS, IN 46280
OCC039624FAMILY FIRST DENTISTRYDEANTHIA WIGGINS08/01/2024
INCD/B/A FAMILY FIRSTDENTIST (OCCUPATIONAL TAX)
FAMILY FIRST DENTISTRYDENTISTRY INC
INCATTN: DEANTHIA CHILD-
WIGGINS
FAMILY FIRST DENTISTRY INC
PO BOX 7718
MARIETTA, GA 30065
OCC039636FAYES MASSAGE LLCFAYE CHERRIER08/02/2024
FAYE L CHERRIER LMT LLCD/B/A FAYES MASSAGE LLCMASSAGE PRACTITIONER – STATE
ATTN: FAYE CHERRIERLICENSED
FAYE L CHERRIER LMT LLC
111 FAWN PLACE
MARIETTA, GA 30062
OCC039637GEORGIA REMODELINGJENNIFER LINAUSE08/02/2024
EXPERTSD/B/A GEORGIAHANDY MAN – NO STATE LICENSE
GUANDU INCREMODELING EXPERTS
ATTN: JENNIFER LINAUSE
GUANDU INC
3034 GREYFIELD PL
MARIETTA, GA 30067
OCC039633GOOD DOG VETERINANRYPATRICK SINGLETARY08/02/2024
CARE – EAST COBBD/B/A GOOD DOGVETERINARY CLINIC
GOOD DOG VETERINANRYVETERINANRY CARE – EAST
CARE – EAST COBBCOBB
ATTN: PATRICK SINGLETARY
GOOD DOG VETERINANRY
CARE – EAST COBB
31 JOHNSON FERRY RD, 120
MARIETTA, GA 30068
OCC039621HALSTON SHILOH VALLEYJOANN BLAYLOCK08/01/2024
BIRCHSTONE RESIDENTIALD/B/A HALSTON SHILOHAPARTMENT RENTAL
INCVALLEY
ATTN: JOANN BLAYLOCK
BIRCHSTONE RESIDENTIAL
INC
2100 SHILOH VALLEY DR
KENNESAW, GA 30144
OCC039609HIS PRECIOUS HANDS LLCBOLANLE AIYEOLA07/29/2024
HIS PRECIOUS HANDS LLCD/B/A HIS PRECIOUS HANDSHEALTH AND ALLIED SERVICES
LLC
ATTN: BOLANLE AIYEOLA
HIS PRECIOUS HANDS LLC
2876 BAY BERRY DR SW
MARIETTA, GA 30008
OCC039618J RENEE SKIN CLINICSHELLY TODD07/31/2024
D/B/A J RENEE SKIN CLINICESTHETICIAN
ATTN: SHELLY TODD
1581 LARKWOOD DR
CANTON, GA 30114
ALC003416JINYA RAMEN BARWILLIAM CHEN08/01/2024
YUMMY FRESH INCD/B/A JINYA RAMEN BARRESTAURANT
ATTN: WILLIAM CHEN
YUMMY FRESH INC
2257 PAN AM LN
MARIETTA, GA 30062
OCC039634KKG NONPROFIT ADVISORSKAREN GROSVENOR08/02/2024
LLCD/B/A KKG NONPROFITCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
KKG NONPROFIT ADVISORSADVISORS LLC
LLCATTN: KAREN KELLEY
GROSVENOR
KKG NONPROFIT ADVISORS
LLC
2447 ELLARD TER
SMYRNA, GA 30080
OCC039627LITTLE FLOWER SPEECHKAREN MADRIGAL08/01/2024
THERAPY LLCD/B/A LITTLE FLOWERSPEECH THERAPY
LITTLE FLOWER SPEECHSPEECH THERAPY LLC
THERAPY LLCATTN: KAREN MADRIGAL
LITTLE FLOWER SPEECH
THERAPY LLC
1085 POLO CLUB DR
MARIETTA, GA 30064
OCC039622NAS TOWING LLCSOLOMON NNADOZIE08/01/2024
NAS TOWING LLCD/B/A NAS TOWING LLCWRECKER SERVICE
ATTN: SOLOMON NNADOZIE
NAS TOWING LLC
2300 BENSON POOLE RD, APT
C35
SMYRNA, GA 30082
OCC039631ODYSSEY AFFECTKAHLEELAH GULL08/02/2024
ODYSSEY AFFECT LLCD/B/A ODYSSEY AFFECTTRAVEL AGENCY
ATTN: KHALEELAH GULL
ODYSSEY AFFECT LLC
2025 BARRETT LAKES BLVD
NW, STE 7310
KENNESAW, GA 30144
OCC039611PATTERSON POPEBEN GOLD07/29/2024
PATTERSON POPE INCD/B/A PATTERSON POPEBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
ATTN: BEN GOLD
PATTERSON POPE INC
10321 S MEDALLION DR
CINCINATTI, OH 45241
OCC039613RAL MAINTENANCEJUNE BIGBY07/29/2024
SERVICESD/B/A RAL MAINTENANCEYARD MAINTENANCE
RAL LANDSCAPING INCSERVICES
ATTN: JUNE BIGBY
RAL LANDSCAPING INC
3504 HOPKINS WAY
POWDERSPRINGS, GA 30127
OCC039615RANGE MASTER BOOKS LLCLEMUEL MOORE07/30/2024
RANGE MASTER BOOKS LLCD/B/A RANGE MASTERPUBLISHER – BOOKS
BOOKS LLC
ATTN: LEMUEL MOORE
RANGE MASTER BOOKS LLC
3894 BEAUVISTA COURT
KENNESAW, GA 30152
OCC039619RISE & SHINE CLEANINGLESVIA ROSALES07/31/2024
SERVICESD/B/A RISE & SHINEJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
RISE & SHINE CLEANINGCLEANING SERVICES& CONSTRUCTION RELATED
SERVICES LLCATTN: LESVIA ROSALES
RISE & SHINE CLEANING
SERVICES LLC
3286 WILDWOOD DR SW
MARIETTA, GA 30060
OCC039628SALON DIVINE LLCHUGUETTE BOYER08/01/2024
SALON DIVINE LLCD/B/A SALON DIVINE LLCBEAUTY SHOP
ATTN: HUGUETTE BOYER
SALON DIVINE LLC
2690 MT WILKINSON PKWY,
STE 21
ATLANTA, GA 30339
OCC039625SANDMAN SPIC & SPAN LLCJEREMY SANDERS08/01/2024
SANDMAN SPIC & SPAN LLCD/B/A SANDMAN SPIC & SPANCLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS
LLCAFTER CONSTRUCTION
ATTN: JEREMY SANDERS
SANDMAN SPIC & SPAN LLC
5413 RYAN CRT
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC039616SOLAR PLEXUS WELLNESSANJHARI MATTHEWS07/30/2024
SOLAR PLEXUS WELLNESSD/B/A SOLAR PLEXUSDIET CENTER
LLCWELLNESS
ATTN: ANJHARI MATTHEWS
SOLAR PLEXUS WELLNESS
LLC
1121 JOHNSON FERRY RD,
350
MARIETTA, GA 30068
OCC039632VEARALINK LLCWENDELL BENNETT08/02/2024
VEARALINK LLCD/B/A VEARALINK LLCCONSULTANT – COMPUTER & DATA
ATTN: WENDELL BENNETTPROCESSING
VEARALINK LLC
730 PEACHTREE ST NE, 570
ATLANTA, GA 30308
OCC039626WARRIOR BRIDEKELLY HAWLEY07/31/2024
MINISTRIES INCD/B/A WARRIOR BRIDERELIGIOUS ORGANIZATION (NON PROFIT)
WARRIOR BRIDEMINISTRIES INC
MINISTRIES INCATTN: KELLY HAWLEY
WARRIOR BRIDE MINISTRIES
INC
965 PIEDMONT RD NW, 120
MARIETTA, GA 30066
OCC039623WATERBARRIERSANDREW KNAPP07/31/2024
COATINGS LLCD/B/A WATERBARRIERSWHOLESALE – RUBBER GOODS
WATERBARRIERSCOATINGS LLC
COATINGS LLCATTN: ANDREW KNAPP
WATERBARRIERS COATINGS
LLC
5386 WHITAKER TRL NW
ACWORTH, GA 30101
OCC039536YI PROFESSIONALALEX YI07/29/2024
SERVICES, LLCD/B/A YI PROFESSIONALBUSINESS MANAGEMENT SERVICE
YI PROFESSIONALSERVICES, LLC
SERVICES, LLCYI PROFESSIONAL SERVICES,
LLC
2501 E.PIEDMONT RD, 225
MARIETTA, GA 30062
OCC039635YOUR AUDIENCE AWAITSGENESIS BEASLEY08/02/2024
YOU LLCD/B/A YOUR AUDIENCEMUSIC LESSON
YOUR AUDIENCE AWAITSAWAITS YOU LLC
YOU LLCATTN: GENESIS BEASLEY
YOUR AUDIENCE AWAITS
YOU LLC
5026 MEADOW LANE
MARIETTA, GA 30068

To download the original PDF with the complete administration codes, follow this link.

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