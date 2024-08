35 new businesses licensed by Cobb County over the week ending August 2

Here are the 35 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, August 3, 2024.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License # D.B.A / Business Name Mailing Address Issue Date / SIC Description OCC039630 AND I AM AN ADDICT LLC JOSHUA KINNEY 08/02/2024 AND I AM AN ADDICT LLC D/B/A AND I AM AN ADDICT CONSULTANT – EDUCATION LLC ATTN: JOSHUA KINNEY AND I AM AN ADDICT LLC 1700 NORTHSIDE DR, STE A7 #680 ATLANTA, GA 30318 OCC039629 AURORA CONCEPTS LLC OLGA BLAZEJ 08/01/2024 AURORA CONCEPTS LLC D/B/A AURORA CONCEPTS CONSTRUCTION MANAGEMENT LLC ATTN: OLGA BLAZEJ AURORA CONCEPTS LLC 3151 STILLHOUSE CREEK DR SE, STE 166206 ATLANTA, GA 30339 CON001507 AXXYS CONSTRUCTION JENNIFER ETTESVOLD 07/30/2024 GROUP INC D/B/A AXXYS BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE AXXYS CONSTRUCTION CONSTRUCTION GROUP INC REQUIRED GROUP INC ATTN: JENNIFER ETTESVOLD AXXYS CONSTRUCTION GROUP INC 4131 OLD SIBLEY MEMORIAL HWY, SUITE 206 EAGAN, MN 55122 ALT003430 BRONCOS BENEVOLENT JOANNA REESE 07/29/2024 FOUNDATION D/B/A BRONCOS CHARITABLE ORGANIZATION (NON BRONCOS BENEVOLENT BENEVOLENT FOUNDATION PROFIT) FOUNDATION INC ATTN: JOANNA REESE BRONCOS BENEVOLENT FOUNDATION INC 403 BLUFF CREEK WAY WOODSTOCK, GA 30188 OCC039612 BUSY BODY PEDIATRIC BIANCA REED 07/29/2024 THERAPY LLC D/B/A BUSY BODY PEDIATRIC OCCUPATIONAL THERAPIST BUSY BODY PEDIATRIC THERAPY LLC THERAPY LLC ATTN: BIANCA REED BUSY BODY PEDIATRIC THERAPY LLC 1640 POWERS FERRY RD BLDG 19, SUITE 100 MAREITTA, GA 30067 OCC039608 CHRYSLEER CAPITAL RICKY ROBINSON 07/29/2024 GROUP D/B/A CHRYSLEER CAPITAL AUTO DEALER – USED CARS ONLY GROUP ATTN: RICKY ROBINSON 4727 POLO LN ATLANTA, GA 30339 OCC039614 CITI JEWELERS SALIM DAMANI 07/29/2024 CITI JEWELERS LLC D/B/A CITI JEWELERS JEWELRY SALES ATTN: SALIM DAMANI CITI JEWELERS LLC 1809 COLEVILLE OAK LANE LAWRENCEVILLE, GA 30046 OCC039640 COCO’S THREAD, SUGAR KOMA SEQUEIRA 08/02/2024 AND WAX SALON LLC D/B/A COCO’S THREAD, BEAUTY SHOP COCO’S THREAD, SUGAR SUGAR AND WAX SALON LLC AND WAX SALON LLC ATTN: KOMAL SEQUEIRA COCO’S THREAD, SUGAR AND WAX SALON LLC 2421 SHALLOWFORD RD, STE 142 MARIETTA, GA 30066 OCC039639 CUBESMART 5857 DOUGLAS TYRELL 08/02/2024 WINDY HILL CITY STORAGE D/B/A CUBESMART 5857 MINIWAREHOUSE & SELF-STORAGE LLC WINDY HILL CITY STORAGE LLC 5 OLD LANCASTER RD MALVERN, PA 19355 OCC039617 DIRECT HIRE JAMES WILSON 07/31/2024 CONSULTANTS D/B/A DIRECT HIRE EMPLOYMENT AGENCY DIRECT HIRE CONSULTANTS CONSULTANTS LLC ATTN: JAMES WILSON DIRECT HIRE CONSULTANTS LLC 3272 ALLEGHENY DR MARIETTA, GA 30066 OCC039537 ECOLAB INC CHRISTOPHE BECK 08/02/2024 ECOLAB INC D/B/A ECOLAB INC WAREHOUSE ATTN: CHRISTOPHE BECK ECOLAB INC C/O DMA PO BOX 80600 INDIANAPOLIS, IN 46280 OCC039624 FAMILY FIRST DENTISTRY DEANTHIA WIGGINS 08/01/2024 INC D/B/A FAMILY FIRST DENTIST (OCCUPATIONAL TAX) FAMILY FIRST DENTISTRY DENTISTRY INC INC ATTN: DEANTHIA CHILD- WIGGINS FAMILY FIRST DENTISTRY INC PO BOX 7718 MARIETTA, GA 30065 OCC039636 FAYES MASSAGE LLC FAYE CHERRIER 08/02/2024 FAYE L CHERRIER LMT LLC D/B/A FAYES MASSAGE LLC MASSAGE PRACTITIONER – STATE ATTN: FAYE CHERRIER LICENSED FAYE L CHERRIER LMT LLC 111 FAWN PLACE MARIETTA, GA 30062 OCC039637 GEORGIA REMODELING JENNIFER LINAUSE 08/02/2024 EXPERTS D/B/A GEORGIA HANDY MAN – NO STATE LICENSE GUANDU INC REMODELING EXPERTS ATTN: JENNIFER LINAUSE GUANDU INC 3034 GREYFIELD PL MARIETTA, GA 30067 OCC039633 GOOD DOG VETERINANRY PATRICK SINGLETARY 08/02/2024 CARE – EAST COBB D/B/A GOOD DOG VETERINARY CLINIC GOOD DOG VETERINANRY VETERINANRY CARE – EAST CARE – EAST COBB COBB ATTN: PATRICK SINGLETARY GOOD DOG VETERINANRY CARE – EAST COBB 31 JOHNSON FERRY RD, 120 MARIETTA, GA 30068 OCC039621 HALSTON SHILOH VALLEY JOANN BLAYLOCK 08/01/2024 BIRCHSTONE RESIDENTIAL D/B/A HALSTON SHILOH APARTMENT RENTAL INC VALLEY ATTN: JOANN BLAYLOCK BIRCHSTONE RESIDENTIAL INC 2100 SHILOH VALLEY DR KENNESAW, GA 30144 OCC039609 HIS PRECIOUS HANDS LLC BOLANLE AIYEOLA 07/29/2024 HIS PRECIOUS HANDS LLC D/B/A HIS PRECIOUS HANDS HEALTH AND ALLIED SERVICES LLC ATTN: BOLANLE AIYEOLA HIS PRECIOUS HANDS LLC 2876 BAY BERRY DR SW MARIETTA, GA 30008 OCC039618 J RENEE SKIN CLINIC SHELLY TODD 07/31/2024 D/B/A J RENEE SKIN CLINIC ESTHETICIAN ATTN: SHELLY TODD 1581 LARKWOOD DR CANTON, GA 30114 ALC003416 JINYA RAMEN BAR WILLIAM CHEN 08/01/2024 YUMMY FRESH INC D/B/A JINYA RAMEN BAR RESTAURANT ATTN: WILLIAM CHEN YUMMY FRESH INC 2257 PAN AM LN MARIETTA, GA 30062 OCC039634 KKG NONPROFIT ADVISORS KAREN GROSVENOR 08/02/2024 LLC D/B/A KKG NONPROFIT CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT KKG NONPROFIT ADVISORS ADVISORS LLC LLC ATTN: KAREN KELLEY GROSVENOR KKG NONPROFIT ADVISORS LLC 2447 ELLARD TER SMYRNA, GA 30080 OCC039627 LITTLE FLOWER SPEECH KAREN MADRIGAL 08/01/2024 THERAPY LLC D/B/A LITTLE FLOWER SPEECH THERAPY LITTLE FLOWER SPEECH SPEECH THERAPY LLC THERAPY LLC ATTN: KAREN MADRIGAL LITTLE FLOWER SPEECH THERAPY LLC 1085 POLO CLUB DR MARIETTA, GA 30064 OCC039622 NAS TOWING LLC SOLOMON NNADOZIE 08/01/2024 NAS TOWING LLC D/B/A NAS TOWING LLC WRECKER SERVICE ATTN: SOLOMON NNADOZIE NAS TOWING LLC 2300 BENSON POOLE RD, APT C35 SMYRNA, GA 30082 OCC039631 ODYSSEY AFFECT KAHLEELAH GULL 08/02/2024 ODYSSEY AFFECT LLC D/B/A ODYSSEY AFFECT TRAVEL AGENCY ATTN: KHALEELAH GULL ODYSSEY AFFECT LLC 2025 BARRETT LAKES BLVD NW, STE 7310 KENNESAW, GA 30144 OCC039611 PATTERSON POPE BEN GOLD 07/29/2024 PATTERSON POPE INC D/B/A PATTERSON POPE BUSINESS MANAGEMENT OFFICE ATTN: BEN GOLD PATTERSON POPE INC 10321 S MEDALLION DR CINCINATTI, OH 45241 OCC039613 RAL MAINTENANCE JUNE BIGBY 07/29/2024 SERVICES D/B/A RAL MAINTENANCE YARD MAINTENANCE RAL LANDSCAPING INC SERVICES ATTN: JUNE BIGBY RAL LANDSCAPING INC 3504 HOPKINS WAY POWDERSPRINGS, GA 30127 OCC039615 RANGE MASTER BOOKS LLC LEMUEL MOORE 07/30/2024 RANGE MASTER BOOKS LLC D/B/A RANGE MASTER PUBLISHER – BOOKS BOOKS LLC ATTN: LEMUEL MOORE RANGE MASTER BOOKS LLC 3894 BEAUVISTA COURT KENNESAW, GA 30152 OCC039619 RISE & SHINE CLEANING LESVIA ROSALES 07/31/2024 SERVICES D/B/A RISE & SHINE JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS RISE & SHINE CLEANING CLEANING SERVICES & CONSTRUCTION RELATED SERVICES LLC ATTN: LESVIA ROSALES RISE & SHINE CLEANING SERVICES LLC 3286 WILDWOOD DR SW MARIETTA, GA 30060 OCC039628 SALON DIVINE LLC HUGUETTE BOYER 08/01/2024 SALON DIVINE LLC D/B/A SALON DIVINE LLC BEAUTY SHOP ATTN: HUGUETTE BOYER SALON DIVINE LLC 2690 MT WILKINSON PKWY, STE 21 ATLANTA, GA 30339 OCC039625 SANDMAN SPIC & SPAN LLC JEREMY SANDERS 08/01/2024 SANDMAN SPIC & SPAN LLC D/B/A SANDMAN SPIC & SPAN CLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS LLC AFTER CONSTRUCTION ATTN: JEREMY SANDERS SANDMAN SPIC & SPAN LLC 5413 RYAN CRT POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC039616 SOLAR PLEXUS WELLNESS ANJHARI MATTHEWS 07/30/2024 SOLAR PLEXUS WELLNESS D/B/A SOLAR PLEXUS DIET CENTER LLC WELLNESS ATTN: ANJHARI MATTHEWS SOLAR PLEXUS WELLNESS LLC 1121 JOHNSON FERRY RD, 350 MARIETTA, GA 30068 OCC039632 VEARALINK LLC WENDELL BENNETT 08/02/2024 VEARALINK LLC D/B/A VEARALINK LLC CONSULTANT – COMPUTER & DATA ATTN: WENDELL BENNETT PROCESSING VEARALINK LLC 730 PEACHTREE ST NE, 570 ATLANTA, GA 30308 OCC039626 WARRIOR BRIDE KELLY HAWLEY 07/31/2024 MINISTRIES INC D/B/A WARRIOR BRIDE RELIGIOUS ORGANIZATION (NON PROFIT) WARRIOR BRIDE MINISTRIES INC MINISTRIES INC ATTN: KELLY HAWLEY WARRIOR BRIDE MINISTRIES INC 965 PIEDMONT RD NW, 120 MARIETTA, GA 30066 OCC039623 WATERBARRIERS ANDREW KNAPP 07/31/2024 COATINGS LLC D/B/A WATERBARRIERS WHOLESALE – RUBBER GOODS WATERBARRIERS COATINGS LLC COATINGS LLC ATTN: ANDREW KNAPP WATERBARRIERS COATINGS LLC 5386 WHITAKER TRL NW ACWORTH, GA 30101 OCC039536 YI PROFESSIONAL ALEX YI 07/29/2024 SERVICES, LLC D/B/A YI PROFESSIONAL BUSINESS MANAGEMENT SERVICE YI PROFESSIONAL SERVICES, LLC SERVICES, LLC YI PROFESSIONAL SERVICES, LLC 2501 E.PIEDMONT RD, 225 MARIETTA, GA 30062 OCC039635 YOUR AUDIENCE AWAITS GENESIS BEASLEY 08/02/2024 YOU LLC D/B/A YOUR AUDIENCE MUSIC LESSON YOUR AUDIENCE AWAITS AWAITS YOU LLC YOU LLC ATTN: GENESIS BEASLEY YOUR AUDIENCE AWAITS YOU LLC 5026 MEADOW LANE MARIETTA, GA 30068

To download the original PDF with the complete administration codes, follow this link.