Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food services from July 26 to August 1

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotels, and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health.

For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.

BURGER KING #3900

1201 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000863

Last Inspection Score: 85

Last Inspection Date: 08-01-2024

MCDONALD’S #10167

305 ERNEST BARRETT PKWY NW KENNESAW, GA 30144-4988

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003559

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 08-01-2024

PITA MEDITERRANEAN STREET FOOD

2555 PRADO LN STE 1410 MARIETTA, GA 30066-3516

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004287

Last Inspection Score: 72

Last Inspection Date: 08-01-2024

CHURCH’S TEXAS CHICKEN

75 S MARIETTA PKWY SW MARIETTA, GA 30064-3289

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005963

Last Inspection Score: 83

Last Inspection Date: 08-01-2024

!!JOHNNY’S NEW YORK STYLE PIZZA

1355 EAST WEST CONNECTOR STE 201 AUSTELL, GA 30106-1351

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006395

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 08-01-2024

!!WHITCHER ST CAFE

55 WHITCHER ST NE STE 100 MARIETTA, GA 30060-1156

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006619

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 08-01-2024

!!MARCOS PIZZA

3595 CANTON RD STE 300 MARIETTA, GA 30066-2693

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006643

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 08-01-2024

PACO’S MEXICAN RESTAURANT

5015 FLOYD RD SW STE 100 MABLETON, GA 30126-1676

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-6925

Last Inspection Score: 86

Last Inspection Date: 07-31-2024

MCDONALD’S #5043

2782 SANDY PLAINS RD MARIETTA, GA 30066-4345

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000290

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 07-31-2024

DUNKIN’ DONUTS #353605

4443 WADE GREEN RD NW STE 116 KENNESAW, GA 30144-1248

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003426

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 07-31-2024

BLEND IT UP NUTRITION

4200 WADE GREEN RD NW STE 208 KENNESAW, GA 30144-1808

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005351

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 07-31-2024

WHICH WICH SUPERIOR SANDWICHES

1401 JOHNSON FERRY RD STE 310 MARIETTA, GA 30062-8116

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002534

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 07-30-2024

FRESH TO ORDER

1333 JOHNSON FERRY RD MARIETTA, GA 30068-2783

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002134

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 07-30-2024

EGGS UP GRILL

4401 SHALLOWFORD RD STE 126 ROSWELL, GA 30075-3175

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002483

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 07-30-2024

LITTLE TOKYO AT TOWN CENTER MALL

400 ERNEST BARRETT PKWY NW STE 122 KENNESAW, GA 30144-4951

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-18630C

Last Inspection Score: 78

Last Inspection Date: 07-30-2024

HOME TAVERN

3052 SHALLOWFORD RD STE 104 MARIETTA, GA 30062-1252

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002033

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 07-30-2024

LIVE! AT THE BATTERY ATLANTA

825 BATTERY AVE SE STE 600 ATLANTA, GA 30339-6368

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002744

Last Inspection Score: 85

Last Inspection Date: 07-30-2024

KUNG FU TEA

2505 CHASTAIN MEADOWS PKWY NW STE 115 MARIETTA, GA 30066-3330

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003565

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 07-30-2024

WENDY’S OF POWDER SPRINGS

55 POWDER SPRINGS ST MARIETTA, GA 30064-3266

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004392

Last Inspection Score: 88

Last Inspection Date: 07-30-2024

THE THIRD DOOR

131 CHURCH ST NE MARIETTA, GA 30060-1601

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004523

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 07-30-2024

SODEXO / UCB

1950 LAKE PARK DR BLDG 2050 SMYRNA, GA 30080-7648

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004573

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 07-30-2024

PIZZA HUT #39380

250 WINDY HILL RD SE STE 200 MARIETTA, GA 30066-5561

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005122

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 07-30-2024

INDIAN VERANDAH, THE

3101 ROSWELL RD STE 100 MARIETTA, GA 30062-5594

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005676

Last Inspection Score: 80

Last Inspection Date: 07-30-2024

MANNA HOUSE CAFE

234 WINDY HILL RD SE MARIETTA, GA 30060-5573

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006098

Last Inspection Score: 81

Last Inspection Date: 07-30-2024

!!ISLAND SMOOTHIE BAR

4200 WADE GREEN RD NW STE 300 KENNESAW, GA 30144-1808

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006540

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 07-30-2024

!!NORTH COBB CHRISTIAN SCHOOL

4500 EAGLE DR KENNESAW, GA 30144-1098

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006638

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 07-30-2024

!!DEL TACO

745 CHASTAIN RD NW BLDG 200 KENNESAW, GA 30144-3003

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006650

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 07-30-2024

!!FROZOS

400 ERNEST W BARRETT PKWY NW STE 136 KENNESAW, GA 30144-4951

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006651

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 07-30-2024

GOIANAO RESTAURANT AND CATERING

1475 TERRELL MILL RD SE STE 103 MARIETTA, GA 30067

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001687

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 07-29-2024

RODNEY’S JAMAICAN SOUL FOOD & GRILL

2453 COBB PKWY SE SMYRNA, GA 30080-3011

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002719

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 07-29-2024

KFC #G135086

4023 POWDER SPRINGS RD SW POWDER SPRINGS, GA 30127

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000232

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 07-29-2024

POWERS FERRY ELEMENTARY SCHOOL

403 POWERS FERRY RD MARIETTA, GA 30067

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-529C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 07-29-2024

SMITTY’S LOCKDOWN BBQ

2900 CANTON RD MARIETTA, GA 30066-3879

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002844

Last Inspection Score: 88

Last Inspection Date: 07-29-2024

PH’EAST – FAN T’ASIA

925 BATTERY AVE SE STE 1100, SPACE 4 ATLANTA, GA 30339-5805

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003997

Last Inspection Score: 72

Last Inspection Date: 07-29-2024

KEEGAN’S PUBLIC HOUSE

1625 RIDENOUR BLVD NW STE 301 KENNESAW, GA 30152-4467

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004239

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 07-29-2024

CHICK-FIL-A

2555 DALLAS HWY SW MARIETTA, GA 30064-2543

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004946

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 07-29-2024

MEETBOWL

3878 AUSTELL RD SW STE 200 MARIETTA, GA 30008

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006107

Last Inspection Score: 84

Last Inspection Date: 07-29-2024

!!DICKEY’S BARBECUE PIT

1610 RIDENOUR BLVD STE 105 KENNESAW, GA 30152-4486

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006440

Last Inspection Score: 88

Last Inspection Date: 07-29-2024

GTC MERCHANTS WALK CINEMA

1301 JOHNSON FERRY RD MARIETTA, GA 30068-2725

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-26552C

Last Inspection Score: 99

Last Inspection Date: 07-26-2024

WAFFLE HOUSE #1496

3255 FLORENCE RD POWDER SPRINGS, GA 30127

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-5661

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 07-26-2024

1825 WINDY HILL RD SE SMYRNA, GA 30080-2268

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003167

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 07-26-2024

FOX CREEK GOLF CLUB

1501 WINDY HILL RD SE SMYRNA, GA 30080-2179

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003168

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 07-26-2024

JERSEY MIKE’S SUBS

1680 EAST WEST CONNECTOR STE 104 AUSTELL, GA 30106-1241

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003629

Last Inspection Score: 81

Last Inspection Date: 07-26-2024

ITALY’S PIZZERIA

1000 WHITLOCK AVE NW STE 110 MARIETTA, GA 30064-5450

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003729

Last Inspection Score: 83

Last Inspection Date: 07-26-2024

CHINA DRAGON RESTAURANT

1000 WHITLOCK AVE NW STE 120 MARIETTA, GA 30064-5450

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003820

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 07-26-2024

BOJANGLES #598

2745 POWDER SPRINGS RD SW MARIETTA, GA 30064-4517

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005768

Last Inspection Score: 70

Last Inspection Date: 07-26-2024

!!LEB BYBLOS RESTAURANT

3000 WINDY HILL RD SE STE 164 MARIETTA, GA 30067-8430

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006024

Last Inspection Score: 84

Last Inspection Date: 07-26-2024

!!CORN HOUSE, THE

2060 LOWER ROSWELL RD STE 150 MARIETTA, GA 30068-3388

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006300

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 07-26-2024

GREAT AMERICAN COOKIE & MARBLE SLAB CREAMERY

3805 DALLAS HWY STE 112 MARIETTA, GA 30064-1617

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006390

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 07-26-2024

!!MEXICAN WING CITY