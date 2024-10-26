34 new businesses licensed by Cobb in the week ending October 25, 2024

Here are the 34 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, October 25, 2024.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Mailing Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC040106
|1-800 RADIATOR
|BRIAN GRUNER
|10/25/2024
|RADIATOR DEPOT
|D/B/A 1-800 RADIATOR
|WHOLESALE – AUTO PARTS
|GREENVILLE LLC
|ATTN: BRIAN GRUNER
|RADIATOR DEPOT
|GREENVILLE LLC
|PO BOX 813430
|SMYRNA, GA 30081
|OCC040071
|ABLE INVESTIGATIONS LLC
|KATHRYN RHODES
|10/22/2024
|ABLE INVESTIGATIONS LLC
|D/B/A ABLE INVESTIGATIONS
|DETECTIVE AGENCY
|LLC
|ATTN: KATHRYN RHODES
|ABLE INVESTIGATIONS LLC
|2401 CROCKETT DR
|MARIETTA, GA 30067
|OCC040107
|ALEXANDER VELASQUEZ
|ALEXANDER VELASQUEZ
|10/25/2024
|VELASQUEZ
|VELASQUEZ
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|M.V CONSTRUCTION IN &
|D/B/A ALEXANDER
|OUT LLC
|VELASQUEZ VELASQUEZ
|M.V CONSTRUCTION IN & OUT
|LLC
|271 ROCKIN HILL DR SW
|MARIETTA, GA 30066
|OCC040064
|ANGEL’S AUTOMOTIVE
|DANNY CALDERON
|10/21/2024
|SERVICES CENTER LLC
|D/B/A ANGEL’S AUTOMOTIVE
|AUTO REPAIR SHOP
|ANGEL’S AUTOMOTIVE
|SERVICES CENTER LLC
|SERVICES CENTER LLC
|ATTN: DANNY LABO-
|CALDERON
|ANGEL’S AUTOMOTIVE
|SERVICES CENTER LLC
|2932 CANTON ROAD, SUITE
|300
|MARIETTA, GA 30066
|OCC040072
|B&M CARING HANDS LLC
|BLESSING ALIU
|10/22/2024
|B&M CARING HANDS LLC
|D/B/A B&M CARING HANDS
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|LLC
|ATTN: BLESSING ALIU
|B&M CARING HANDS LLC
|1826 EDINGTON RD
|MARIETTA, GA 30064
|OCC040099
|BARBEARIA
|CAMILA NOGUEIRA
|10/24/2024
|BARBEARIA INC
|D/B/A BARBEARIA
|BARBER SHOP
|ATTN: CAMILA NOGUEIRA
|BARBEARIA INC
|638 ETOWAH DR
|MARIETTA, GA 30060
|OCC040101
|BARRICADE ROOFING LLC
|ANTHONY VELLER
|10/25/2024
|BARRICADE ROOFING LLC
|D/B/A BARRICADE ROOFING
|ROOFING CONTRACTOR
|LLC
|ATTN: ANTHONY VELLER
|BARRICADE ROOFING LLC
|640 OLD ORCHARD DR
|MARIETTA, GA 30064
|OCC040066
|BMI SURGICAL INSTITUTE
|AMIR ARYAIE
|10/21/2024
|BARIATRIC AND MINIMALLY
|D/B/A BMI SURGICAL
|MEDICAL CLINIC
|INVASIVE SURGICAL
|INSTITUTE
|INSTITUTE LLC
|ATTN: AMIR ARYAIE
|BARIATRIC AND MINIMALLY
|INVASIVE SURGICAL
|INSTITUTE LLC
|2303 CUMBERLAND PKWY,
|SUITE 2
|ATLANTA, GA 30339
|OCC040087
|CLIMB CRAFTS
|AALIYAH BAINES
|10/23/2024
|CLIMB CRAFTS
|D/B/A CLIMB CRAFTS
|ARTS AND CRAFTS RETAIL
|ATTN: AALIYAH BAINES
|CLIMB CRAFTS
|1201 W PEACHTREE ST NW,
|2625
|ATLANTA, GA 30309
|OCC040098
|CLUB PILATES VININGS
|PAIGE TAYLOR
|10/25/2024
|REVILO VENTURES LLC
|D/B/A CLUB PILATES VININGS
|PHYSICAL FITNESS TRAINER
|ATTN: PAIGE TAYLOR
|REVILO VENTURES LLC
|177 PADDINGTON PLACE
|ACWORTH, GA 30101
|OCC040062
|COLLECTED & CURATED
|SOUCIE CHRISTINA
|10/21/2024
|CONSULTING
|D/B/A COLLECTED &
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|CURATED CONSULTING
|ATTN: SOUCIE CHRISTINA
|1001 DONEGAL SE
|SMYRNA, GA 30080
|OCC040103
|DEMETRIO AUTO REPAIRS &
|DEMETRIO BATISTA
|10/25/2024
|SALES LLC
|D/B/A DEMETRIO AUTO
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|DEMETRIO AUTO REPAIRS &
|REPAIRS & SALES LLC
|SALES LLC
|ATTN: DEMETRIO BATISTA
|DEMETRIO AUTO REPAIRS &
|SALES LLC
|2905 CHAISTAIN MEADOWS
|PKWY, APT 1006
|MARIETTA, GA 30066
|OCC040080
|EXECUTIVE TAX CLUB INC
|KACHAE CARTER
|10/22/2024
|EXECUTIVE TAX CLUB INC
|D/B/A EXECUTIVE TAX CLUB
|ACCOUNTING, AUDITING, AND
|INC
|BOOKEEPING – NOT A CPA
|ATTN: KACHAE CARTER
|EXECUTIVE TAX CLUB INC
|1903 DREW DRIVE, APT 2517
|ATLANTA, GA 30318
|OCC040067
|GEORGIA BMI SURGERY
|AMIR ARYAIE
|10/21/2024
|CENTER
|D/B/A GEORGIA BMI
|PHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX)
|GEORGIA BMI SURGERY
|SURGERY CENTER
|CENTER LLC
|ATTN: AMIR ARYAIE
|GEORGIA BMI SURGERY
|CENTER LLC
|2303 CUMBERLAND PKWY,
|STE 1
|ATLANTA, GA 30339
|OCC040076
|GEORGIA RTC LLC
|JEFFREY GARDNER
|10/21/2024
|D/B/A GEORGIA RTC LLC
|INCOME TAX SERVICE
|ATTN: JEFFREY GARDNER
|1255 ROBERTS BLVD NW, STE
|122
|KENNESAW, GA 30144
|OCC040094
|GO SOCIAL LLC
|PAOLA DREKHA
|10/24/2024
|GO SOCIAL LLC
|D/B/A GO SOCIAL LLC
|CONSULTANT SERVICE – MARKETING
|ATTN: PAOLA DREKHA
|GO SOCIAL LLC
|1705 WINGARD DRIVE
|MARIETTA, GA 30062
|OCC040105
|HAPPY HOUND BAKERY
|ANSLEY FORAN
|10/25/2024
|HAPPY HOUND BAKERY LLC
|D/B/A HAPPY HOUND
|MANUFACTURER – PET FOOD
|BAKERY
|ATTN: ANSLEY FORAN
|HAPPY HOUND BAKERY LLC
|428 HOLLAND SPRINGS DR
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC040065
|JULIA JOHNSON
|JULIA JOHNSON
|10/21/2024
|JULIA JOHNSON LLC
|D/B/A JULIA JOHNSON
|MUSIC LESSON
|ATTN: JULIA JOHNSON
|JULIA JOHNSON LLC
|4939 SECLUDED PINES DR
|MARIETTA, GA 30068
|OCC040078
|KLW BOOKKEEPING
|KATHY WILLIS
|10/21/2024
|SERVICES LLC
|D/B/A KLW BOOKKEEPING
|ACCOUNTING, AUDITING, AND
|SERVICES LLC
|BOOKEEPING – NOT A CPA
|ATTN: KATHY WILLIS
|2108 PRICHARD PARK DR
|KENNESAW, GA 30144
|OCC040073
|LIMINAL RITUALS SALON &
|LAUREN MARTIN
|10/22/2024
|COLLECTIVE
|D/B/A LIMINAL RITUALS
|BEAUTY SHOP
|SALON & COLLECTIVE
|ATTN: LAUREN MARTIN
|1620 HOLLYWOOD ROAD, APT
|222
|ATLANTA, GA 30138
|OCC040092
|LY HAIR STUDIO
|ROSEMARY REUBEN
|10/24/2024
|D/B/A LY HAIR STUDIO
|BEAUTICIAN
|ATTN: ROSEMARY REUBEN
|319 WINDRIVER TRL
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|CON001523
|PHAM HEATING AND AIR
|DUY PHAM
|10/21/2024
|MECHANICAL LLC
|D/B/A PHAM HEATING AND
|AIR CONDITIONING & HEATING
|PHAM HEATING AND AIR
|AIR MECHANICAL LLC
|CONTRACTOR
|MECHANICAL LLC
|ATTN: DUY PHAM
|PHAM HEATING AND AIR
|MECHANICAL LLC
|951 COBB PLACE MANOR
|DRIVE
|MARIETTA, GA 30066
|OCC040077
|ROYAL TRACKING
|KHOSROW MORADI
|10/22/2024
|ROYAL TRACKING INC
|D/B/A ROYAL TRACKING
|HAULING CONTRACTOR
|ATTN: KHOSROW MORADI
|ROYAL TRACKING INC
|3735 HICKORY GROVE RD
|ACWORTH, GA 30101
|OCC040074
|SALON CITY SUITES
|BILL BARRETT
|10/21/2024
|SALON CITY SUITES OF
|D/B/A SALON CITY SUITES
|OFFICE SPACE RENTAL
|MARIETTA INC
|ATTN: BILL BARRETT
|SALON CITY SUITES OF
|MARIETTA INC
|2575 WHITEHAVEN DR, STE
|100
|MARIETTA, GA 30064
|OCC040102
|SILVER MEADOW
|CHINEZE ACHUKWA
|10/25/2024
|PERSONAL CARE HOME LLC
|D/B/A SILVER MEADOW
|PERSONAL CARE HOME
|SILVER MEADOW
|PERSONAL CARE HOME LLC
|PERSONAL CARE HOME LLC
|ATTN: CHINEZE ACHUKWA
|SILVER MEADOW PERSONAL
|CARE HOME LLC
|4002 FLINT HILL RD
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC040068
|STARLIGHT TACTICAL
|RICHARD NOBLE
|10/21/2024
|STARLIGHT TACTICAL LLC
|D/B/A STARLIGHT TACTICAL
|GUNSMITH RETAIL
|ATTN: RICHARD NOBLE
|STARLIGHT TACTICAL LLC
|4227 VIENNA WAY
|MARIETTA, GA 30062
|OCC040059
|THE ACADEMY VIRTUAL LLC
|JIMMY ARISPE
|10/21/2024
|THE ACADEMY VIRTUAL LLC
|D/B/A THE ACADEMY
|CONSULTANT – EDUCATION
|VIRTUAL LLC
|ATTN: JIMMY ARISPE
|THE ACADEMY VIRTUAL LLC
|2690 COBB PKWY, STE A5
|#128
|SMYRNA, GA 30080
|OCC040097
|THE BUBBLE TAP
|PAOLOA DREKHA
|10/24/2024
|GO SOCIAL LLC
|D/B/A THE BUBBLE TAP
|FOOD SERVICE
|ATTN: PAOLOA DREKHA
|GO SOCIAL LLC
|1705 WINGARD DR
|MARIETTA, GA 30062
|OCC040075
|THE DAR GROUP LLC
|JENNICA FERN
|10/21/2024
|D/B/A THE DAR GROUP LLC
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|ATTN: JENNICA FERN
|113 S PERRY ST, STE 206 #
|10898
|LAWRENCEVILLE, GA 30046
|OCC040100
|THE WOOTEN FIRM LLC
|JOHN WOOTEN
|10/24/2024
|THE WOOTEN FIRM LLC
|D/B/A THE WOOTEN FIRM
|LAWYER – FIRST YEAR IN COBB COUNTY
|LLC
|ATTN: JOHN T WOOTEN
|THE WOOTEN FIRM LLC
|1950 N PARK PL
|ATLANTA, GA 30339
|OCC040104
|WALK RUN MEDIA LLC
|HERCY MOORE
|10/25/2024
|WALK RUN MEDIA LLC
|D/B/A WALK RUN MEDIA LLC
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|ATTN: HERCY MOORE
|WALK RUN MEDIA LLC
|840 ERNEST W BARRETT
|PKWY, SUITE 572#440873
|KENNESAW, GA 30127
|OCC040085
|WHOLE WELLNESS
|SHELBY WOODALL
|10/23/2024
|WHOLE WELLNESS LLC
|D/B/A WHOLE WELLNESS
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|ATTN: SHELBY WOODALL
|WHOLE WELLNESS LLC
|728 WOODMONT DR
|MARIETTA, GA 30062
|OCC040084
|WICKED JULS LLC
|KAITLIN HARDEN
|10/23/2024
|WICKED JULS LLC
|D/B/A WICKED JULS LLC
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|ATTN: KAITLIN HARDEN
|WICKED JULS LLC
|2102 KENDALL CLSE
|ACWORTH, GA 30102
|OCC040088
|XPRESSIONS BY DAMARIS
|DAMARIS SHEALY
|10/23/2024
|XPRESSIONS BY DAMARIS
|D/B/A XPRESSIONS BY
|ARTIST PAINTING
|LLC
|DAMARIS
|ATTN: DAMARIS SHEALY
|XPRESSIONS BY DAMARIS
|LLC
|4103 HORSEBIT TRAIL
|POWDER SPRINGS, GA 30127
Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.
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