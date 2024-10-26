34 new businesses licensed by Cobb in the week ending October 25, 2024

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Three people gathered around a wall-board with various business and industry symbols including gears and charts

Posted By: Larry Felton Johnson October 26, 2024

Here are the 34 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, October 25, 2024.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
OCC0401061-800 RADIATORBRIAN GRUNER10/25/2024
RADIATOR DEPOTD/B/A 1-800 RADIATORWHOLESALE – AUTO PARTS
GREENVILLE LLCATTN: BRIAN GRUNER
RADIATOR DEPOT
GREENVILLE LLC
PO BOX 813430
SMYRNA, GA 30081
OCC040071ABLE INVESTIGATIONS LLCKATHRYN RHODES10/22/2024
ABLE INVESTIGATIONS LLCD/B/A ABLE INVESTIGATIONSDETECTIVE AGENCY
LLC
ATTN: KATHRYN RHODES
ABLE INVESTIGATIONS LLC
2401 CROCKETT DR
MARIETTA, GA 30067
OCC040107ALEXANDER VELASQUEZALEXANDER VELASQUEZ10/25/2024
VELASQUEZVELASQUEZHANDY MAN – NO STATE LICENSE
M.V CONSTRUCTION IN &D/B/A ALEXANDER
OUT LLCVELASQUEZ VELASQUEZ
M.V CONSTRUCTION IN & OUT
LLC
271 ROCKIN HILL DR SW
MARIETTA, GA 30066
OCC040064ANGEL’S AUTOMOTIVEDANNY CALDERON10/21/2024
SERVICES CENTER LLCD/B/A ANGEL’S AUTOMOTIVEAUTO REPAIR SHOP
ANGEL’S AUTOMOTIVESERVICES CENTER LLC
SERVICES CENTER LLCATTN: DANNY LABO-
CALDERON
ANGEL’S AUTOMOTIVE
SERVICES CENTER LLC
2932 CANTON ROAD, SUITE
300
MARIETTA, GA 30066
OCC040072B&M CARING HANDS LLCBLESSING ALIU10/22/2024
B&M CARING HANDS LLCD/B/A B&M CARING HANDSHEALTH AND ALLIED SERVICES
LLC
ATTN: BLESSING ALIU
B&M CARING HANDS LLC
1826 EDINGTON RD
MARIETTA, GA 30064
OCC040099BARBEARIACAMILA NOGUEIRA10/24/2024
BARBEARIA INCD/B/A BARBEARIABARBER SHOP
ATTN: CAMILA NOGUEIRA
BARBEARIA INC
638 ETOWAH DR
MARIETTA, GA 30060
OCC040101BARRICADE ROOFING LLCANTHONY VELLER10/25/2024
BARRICADE ROOFING LLCD/B/A BARRICADE ROOFINGROOFING CONTRACTOR
LLC
ATTN: ANTHONY VELLER
BARRICADE ROOFING LLC
640 OLD ORCHARD DR
MARIETTA, GA 30064
OCC040066BMI SURGICAL INSTITUTEAMIR ARYAIE10/21/2024
BARIATRIC AND MINIMALLYD/B/A BMI SURGICALMEDICAL CLINIC
INVASIVE SURGICALINSTITUTE
INSTITUTE LLCATTN: AMIR ARYAIE
BARIATRIC AND MINIMALLY
INVASIVE SURGICAL
INSTITUTE LLC
2303 CUMBERLAND PKWY,
SUITE 2
ATLANTA, GA 30339
OCC040087CLIMB CRAFTSAALIYAH BAINES10/23/2024
CLIMB CRAFTSD/B/A CLIMB CRAFTSARTS AND CRAFTS RETAIL
ATTN: AALIYAH BAINES
CLIMB CRAFTS
1201 W PEACHTREE ST NW,
2625
ATLANTA, GA 30309
OCC040098CLUB PILATES VININGSPAIGE TAYLOR10/25/2024
REVILO VENTURES LLCD/B/A CLUB PILATES VININGSPHYSICAL FITNESS TRAINER
ATTN: PAIGE TAYLOR
REVILO VENTURES LLC
177 PADDINGTON PLACE
ACWORTH, GA 30101
OCC040062COLLECTED & CURATEDSOUCIE CHRISTINA10/21/2024
CONSULTINGD/B/A COLLECTED &CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
CURATED CONSULTING
ATTN: SOUCIE CHRISTINA
1001 DONEGAL SE
SMYRNA, GA 30080
OCC040103DEMETRIO AUTO REPAIRS &DEMETRIO BATISTA10/25/2024
SALES LLCD/B/A DEMETRIO AUTOAUTO DEALER – USED CARS ONLY
DEMETRIO AUTO REPAIRS &REPAIRS & SALES LLC
SALES LLCATTN: DEMETRIO BATISTA
DEMETRIO AUTO REPAIRS &
SALES LLC
2905 CHAISTAIN MEADOWS
PKWY, APT 1006
MARIETTA, GA 30066
OCC040080EXECUTIVE TAX CLUB INCKACHAE CARTER10/22/2024
EXECUTIVE TAX CLUB INCD/B/A EXECUTIVE TAX CLUBACCOUNTING, AUDITING, AND
INCBOOKEEPING – NOT A CPA
ATTN: KACHAE CARTER
EXECUTIVE TAX CLUB INC
1903 DREW DRIVE, APT 2517
ATLANTA, GA 30318
OCC040067GEORGIA BMI SURGERYAMIR ARYAIE10/21/2024
CENTERD/B/A GEORGIA BMIPHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX)
GEORGIA BMI SURGERYSURGERY CENTER
CENTER LLCATTN: AMIR ARYAIE
GEORGIA BMI SURGERY
CENTER LLC
2303 CUMBERLAND PKWY,
STE 1
ATLANTA, GA 30339
OCC040076GEORGIA RTC LLCJEFFREY GARDNER10/21/2024
D/B/A GEORGIA RTC LLCINCOME TAX SERVICE
ATTN: JEFFREY GARDNER
1255 ROBERTS BLVD NW, STE
122
KENNESAW, GA 30144
OCC040094GO SOCIAL LLCPAOLA DREKHA10/24/2024
GO SOCIAL LLCD/B/A GO SOCIAL LLCCONSULTANT SERVICE – MARKETING
ATTN: PAOLA DREKHA
GO SOCIAL LLC
1705 WINGARD DRIVE
MARIETTA, GA 30062
OCC040105HAPPY HOUND BAKERYANSLEY FORAN10/25/2024
HAPPY HOUND BAKERY LLCD/B/A HAPPY HOUNDMANUFACTURER – PET FOOD
BAKERY
ATTN: ANSLEY FORAN
HAPPY HOUND BAKERY LLC
428 HOLLAND SPRINGS DR
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC040065JULIA JOHNSONJULIA JOHNSON10/21/2024
JULIA JOHNSON LLCD/B/A JULIA JOHNSONMUSIC LESSON
ATTN: JULIA JOHNSON
JULIA JOHNSON LLC
4939 SECLUDED PINES DR
MARIETTA, GA 30068
OCC040078KLW BOOKKEEPINGKATHY WILLIS10/21/2024
SERVICES LLCD/B/A KLW BOOKKEEPINGACCOUNTING, AUDITING, AND
SERVICES LLCBOOKEEPING – NOT A CPA
ATTN: KATHY WILLIS
2108 PRICHARD PARK DR
KENNESAW, GA 30144
OCC040073LIMINAL RITUALS SALON &LAUREN MARTIN10/22/2024
COLLECTIVED/B/A LIMINAL RITUALSBEAUTY SHOP
SALON & COLLECTIVE
ATTN: LAUREN MARTIN
1620 HOLLYWOOD ROAD, APT
222
ATLANTA, GA 30138
OCC040092LY HAIR STUDIOROSEMARY REUBEN10/24/2024
D/B/A LY HAIR STUDIOBEAUTICIAN
ATTN: ROSEMARY REUBEN
319 WINDRIVER TRL
POWDER SPRINGS, GA 30127
CON001523PHAM HEATING AND AIRDUY PHAM10/21/2024
MECHANICAL LLCD/B/A PHAM HEATING ANDAIR CONDITIONING & HEATING
PHAM HEATING AND AIRAIR MECHANICAL LLCCONTRACTOR
MECHANICAL LLCATTN: DUY PHAM
PHAM HEATING AND AIR
MECHANICAL LLC
951 COBB PLACE MANOR
DRIVE
MARIETTA, GA 30066
OCC040077ROYAL TRACKINGKHOSROW MORADI10/22/2024
ROYAL TRACKING INCD/B/A ROYAL TRACKINGHAULING CONTRACTOR
ATTN: KHOSROW MORADI
ROYAL TRACKING INC
3735 HICKORY GROVE RD
ACWORTH, GA 30101
OCC040074SALON CITY SUITESBILL BARRETT10/21/2024
SALON CITY SUITES OFD/B/A SALON CITY SUITESOFFICE SPACE RENTAL
MARIETTA INCATTN: BILL BARRETT
SALON CITY SUITES OF
MARIETTA INC
2575 WHITEHAVEN DR, STE
100
MARIETTA, GA 30064
OCC040102SILVER MEADOWCHINEZE ACHUKWA10/25/2024
PERSONAL CARE HOME LLCD/B/A SILVER MEADOWPERSONAL CARE HOME
SILVER MEADOWPERSONAL CARE HOME LLC
PERSONAL CARE HOME LLCATTN: CHINEZE ACHUKWA
SILVER MEADOW PERSONAL
CARE HOME LLC
4002 FLINT HILL RD
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC040068STARLIGHT TACTICALRICHARD NOBLE10/21/2024
STARLIGHT TACTICAL LLCD/B/A STARLIGHT TACTICALGUNSMITH RETAIL
ATTN: RICHARD NOBLE
STARLIGHT TACTICAL LLC
4227 VIENNA WAY
MARIETTA, GA 30062
OCC040059THE ACADEMY VIRTUAL LLCJIMMY ARISPE10/21/2024
THE ACADEMY VIRTUAL LLCD/B/A THE ACADEMYCONSULTANT – EDUCATION
VIRTUAL LLC
ATTN: JIMMY ARISPE
THE ACADEMY VIRTUAL LLC
2690 COBB PKWY, STE A5
#128
SMYRNA, GA 30080
OCC040097THE BUBBLE TAPPAOLOA DREKHA10/24/2024
GO SOCIAL LLCD/B/A THE BUBBLE TAPFOOD SERVICE
ATTN: PAOLOA DREKHA
GO SOCIAL LLC
1705 WINGARD DR
MARIETTA, GA 30062
OCC040075THE DAR GROUP LLCJENNICA FERN10/21/2024
D/B/A THE DAR GROUP LLCCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
ATTN: JENNICA FERN
113 S PERRY ST, STE 206 #
10898
LAWRENCEVILLE, GA 30046
OCC040100THE WOOTEN FIRM LLCJOHN WOOTEN10/24/2024
THE WOOTEN FIRM LLCD/B/A THE WOOTEN FIRMLAWYER – FIRST YEAR IN COBB COUNTY
LLC
ATTN: JOHN T WOOTEN
THE WOOTEN FIRM LLC
1950 N PARK PL
ATLANTA, GA 30339
OCC040104WALK RUN MEDIA LLCHERCY MOORE10/25/2024
WALK RUN MEDIA LLCD/B/A WALK RUN MEDIA LLCMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
ATTN: HERCY MOORE
WALK RUN MEDIA LLC
840 ERNEST W BARRETT
PKWY, SUITE 572#440873
KENNESAW, GA 30127
OCC040085WHOLE WELLNESSSHELBY WOODALL10/23/2024
WHOLE WELLNESS LLCD/B/A WHOLE WELLNESSHEALTH AND ALLIED SERVICES
ATTN: SHELBY WOODALL
WHOLE WELLNESS LLC
728 WOODMONT DR
MARIETTA, GA 30062
OCC040084WICKED JULS LLCKAITLIN HARDEN10/23/2024
WICKED JULS LLCD/B/A WICKED JULS LLCMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
ATTN: KAITLIN HARDEN
WICKED JULS LLC
2102 KENDALL CLSE
ACWORTH, GA 30102
OCC040088XPRESSIONS BY DAMARISDAMARIS SHEALY10/23/2024
XPRESSIONS BY DAMARISD/B/A XPRESSIONS BYARTIST PAINTING
LLCDAMARIS
ATTN: DAMARIS SHEALY
XPRESSIONS BY DAMARIS
LLC
4103 HORSEBIT TRAIL
POWDER SPRINGS, GA 30127

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.

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