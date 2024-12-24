Check out the 35 new businesses issued licenses by Cobb County last week

Here are the new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, December 20.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Mailing Address
|Issue Date / SIC Description
|ALC003469
|A S ENTERPRISE
|AMIN MUHAMMAD IQBAL
|12/19/2024
|HORSEMAN GROUP LLC
|D/B/A A S ENTERPRISE
|CONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL
|ATTN: AMIN IQBAL
|HORSEMAN GROUP LLC
|4305 PAXTON LANE SW, APT
|#1202
|LILBURN, GA 30047
|OCC040339
|A2Z MEDIA VENTURES LLC
|ROBERT ANNUNZIATO
|12/16/2024
|A2Z MEDIA VENTURES LLC
|D/B/A A2Z MEDIA VENTURES
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|LLC
|ATTN: ROBERT ANNUNZIATO
|A2Z MEDIA VENTURES LLC
|600 CLUBWOOD COURT
|MARIETTA, GA 30068
|OCC040367
|AARGON AGENCY INC
|DUANE CHRISTY
|12/19/2024
|D/B/A AARGON AGENCY INC
|COLLECTION AGENCY
|ATTN: DUANE CHRISTY
|8668 SPRING MOUNTAIN RD,
|STE 110
|LAS VEGAS, NV 89117
|OCC040342
|ABRAHAM’S BOOKKEEPING
|ASHLEY ABRAHAM
|12/16/2024
|SERVICES
|D/B/A ABRAHAM’S
|ACCOUNTING, AUDITING, AND
|BOOKKEEPING SERVICES
|BOOKEEPING – NOT A CPA
|ATTN: ASHLEY ABRAHAM
|3972 HEMINGWAY DR
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|CON001535
|ACT CONSTRUCTION
|JOE MURRAY
|12/17/2024
|J&K PROJECT
|D/B/A ACT CONSTRUCTION
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|MANAGEMENT
|ATTN: JOE MURRAY
|REQUIRED
|CONSULTANTS LLC
|J&K PROJECT MANAGEMENT
|CONSULTANTS LLC
|350 MCDONNELL ST
|LEWISVILLE, TX 75057
|OCC040337
|BARKSUDS
|RICHARD LEWIS
|12/16/2024
|VESTA LEWIS HOLDINGS
|D/B/A BARKSUDS
|ANIMAL CLIPPING AND GROOMING
|LLC
|ATTN: RICHARD LEWIS
|VESTA LEWIS HOLDINGS LLC
|1841 MIRRAVIEW DR
|MARIETTA, GA 30066
|OCC040334
|CEDINTHECITY BOOKS LLC
|PATTY HUTCHISON
|12/16/2024
|CEDINTHECITY BOOKS LLC
|D/B/A CEDINTHECITY BOOKS
|PUBLISHER – BOOKS
|LLC
|ATTN: PATTY HUTCHISON
|CEDINTHECITY BOOKS LLC
|2361 PERCH CT
|MARIETTA, GA 30008
|OCC040348
|CIRRUS
|SALENA RANKIN
|12/17/2024
|CIRRUS LLC
|D/B/A CIRRUS
|HAIR REPLACEMENT
|ATTN: SALENA RANKIN
|CIRRUS LLC
|2100 ROSWELL RD, 121
|MARIETTA, GA 30062
|OCC040350
|CITRUSOLUTION CARPET
|JOSEPH PAUL
|12/18/2024
|CLEANING OF PAULDING
|D/B/A CITRUSOLUTION
|CARPET CLEANING ON SITE
|COUNTY
|CARPET CLEANING OF
|LPJP INC
|PAULDING COUNTY
|ATTN: JOSEPH PAUL
|LPJP INC
|6121 BRAIDWOOD LN
|ACWORTH, GA 30101
|OCC040358
|DAVID LANDAU LLC
|DAVID LANDAU
|12/20/2024
|DAVID LANDAU LLC
|D/B/A DAVID LANDAU LLC
|COMPUTER PROGRAMMING SERVICES
|ATTN: DAVID LANDAU
|DAVID LANDAU LLC
|1922 RAND RIDGE CT
|MARIETTA, GA 30062
|OCC040375
|DEITY ESTATE
|PAUL ADELEKE
|12/20/2024
|MANAGEMENT LLC
|D/B/A DEITY ESTATE
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|DEITY ESTATE
|MANAGEMENT LLC
|MANAGEMENT LLC
|ATTN: PAUL ADELEKE
|DEITY ESTATE MANAGEMENT
|LLC
|4675 WEHUNT COMMONS
|DRIVE
|SMYRNA, GA 30082
|CON001534
|DSW PLUMBING LLC
|DENNIS WILLS
|12/16/2024
|DSW PLUMBING LLC
|D/B/A DSW PLUMBING LLC
|PLUMBING CONTRACTOR
|ATTN: DENNIS WILLS
|DSW PLUMBING LLC
|4704 WEBSTER WAY
|ACWORTH, GA 30101
|OCC040354
|ELVIN HOME CARE INC
|ELIAS NJANG
|12/18/2024
|ELVIN HOME CARE INC
|D/B/A ELVIN HOME CARE INC
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|ATTN: ELIAS NJANG
|ELVIN HOME CARE INC
|PO BOX 91 CLARKDALE
|CLARKDALE, GA 30111
|OCC040338
|ENDLESS EXPEDITIONS
|ERIN SOCK
|12/16/2024
|TRAVEL
|D/B/A ENDLESS
|TRAVEL AGENCY
|E SOCK SERVCIES LLC
|EXPEDITIONS TRAVEL
|ATTN: ERIN SOCK
|E SOCK SERVCIES LLC
|4756 PINEFIELD DR NW
|ACWORTH, GA 30102
|OCC040364
|FLUFFY FLUFFY
|TRI PHAN
|12/20/2024
|PHANMILY LLC
|D/B/A FLUFFY FLUFFY
|RESTAURANT
|ATTN: TRI PHAN
|PHANMILY LLC
|2140 CARLYSLE CROFT
|COURT
|MARIETTA, GA 30062
|ALC003468
|GOODS FOOD MART
|AMBREEN S VALIANI
|12/16/2024
|COBB PARKWAY LLC
|D/B/A GOODS FOOD MART
|CONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL
|ATTN: AMBREEN VALIANI
|COBB PARKWAY LLC
|2723 JEFFERSON ST
|AUSTELL, GA 30168
|OCC040343
|GREEN MOBILE MECHANIC
|MAZIAR KHALEGI
|12/16/2024
|GREEN MIND TECHNOLOGY
|D/B/A GREEN MOBILE
|AUTO REPAIR – MOBILE
|LLC
|MECHANIC
|ATTN: MAZIAR KHALEGI
|GREEN MIND TECHNOLOGY
|LLC
|111 TRINA AVE
|KENNESAW, GA 30144
|OCC040352
|J. WOMACK GLASS &
|JEREMY WOMACK
|12/18/2024
|MIRROR
|D/B/A J. WOMACK GLASS &
|AUTOMOTIVE GLASS REPAIR &
|MIRROR
|REPLACEMENT
|ATTN: JEREMY WOMACK
|1514 MCADOO DRIVE
|MARIETTA, GA 30064
|OCC040355
|JLM PROCESS
|JAMETTA JAMES
|12/19/2024
|IMPROVEMENT
|D/B/A JLM PROCESS
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|CONSULTANTS
|IMPROVEMENT
|JLM PROCESS
|CONSULTANTS
|IMPROVEMENT
|ATTN: JAMETTA JAMES
|CONSULTANTS LLC
|JLM PROCESS IMPROVEMENT
|CONSULTANTS LLC
|3162 JOHNSON FERRY RD,
|260-344
|MARIETTA, GA 30062
|OCC040361
|LEATHER CREATIONS INC
|SCOTT LOBEL
|12/19/2024
|LEATHER CREATIONS INC
|D/B/A LEATHER CREATIONS
|FURNITURE STORE
|INC
|ATTN: SCOTT LOBEL
|LEATHER CREATIONS INC
|1317 4TH AVE
|AUBURN, GA 30011
|OCC040353
|LIVING LABS LLC
|SHUNDRA LEE
|12/18/2024
|LIVING LABS LLC
|D/B/A LIVING LABS LLC
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|ATTN: SHUNDRA LEE
|LIVING LABS LLC
|3019 RIVERSTONE TRAIL
|ATLANTA, GA 30339
|OCC040360
|MGJ VOICEOVERS LLC
|MYRA JACOB
|12/20/2024
|MGJ VOICEOVERS LLC
|D/B/A MGJ VOICEOVERS LLC
|ENTERTAINMENT SERVICE
|ATTN: MYRA JACOB
|MGJ VOICEOVERS LLC
|4965 WARMSTONE WAY SE
|ATLANTA, GA 30339
|OCC040365
|MOISEENKO ANNA
|ANNA MOISEENKO
|12/20/2024
|D/B/A MOISEENKO ANNA
|PHYSICAL FITNESS TRAINER
|ATTN: ANNA MOISEENKO
|3308 ELLSMERE TRCE
|MARIETTA, GA 30062
|OCC040356
|PAPA JOHNS #5369
|MITCHELL BIVINS
|12/18/2024
|PAPA JOHNS USA INC
|D/B/A PAPA JOHNS #5369
|RESTAURANT
|ATTN: TAX DEPARTMENT
|PAPA JOHNS USA INC
|271 17TH ST NW, STE 2100
|ATLANTA, GA 30363
|OCC040345
|REGAL HOME
|DAVID LISTER
|12/17/2024
|RENOVATIONS LLC
|D/B/A REGAL HOME
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|REGAL HOME
|RENOVATIONS LLC
|RENOVATIONS LLC
|ATTN: DAVID LISTER
|REGAL HOME RENOVATIONS
|LLC
|1541 BROOKSHIRE ROAD
|ACWORTH, GA 30102
|OCC040347
|SOUTH COBB APPLIANCE
|RINA HERNANDEZ
|12/17/2024
|D/B/A SOUTH COBB
|APPLIANCE REPAIR
|APPLIANCE
|ATTN: RINA HERNANDEZ
|2022 SOUTH COBB DRIVE
|MARIETTA, GA 30060
|OCC040359
|SOUTHERN ENGINEERING &
|JOHN VALENTINE
|12/20/2024
|QUALITY SERVICES LLC
|D/B/A SOUTHERN
|STEEL ERECTOR CONTRACTOR
|SOUTHERN ENGINEERING &
|ENGINEERING & QUALITY
|QUALITY SERVICES LLC
|SERVICES LLC
|ATTN: JOHN VALENTINE
|SOUTHERN ENGINEERING &
|QUALITY SERVICES LLC
|2100 DUNCAN DR NW, #1923
|KENNESAW, GA 30144
|OCC040340
|SPICE WING
|SUJAN BASNET
|12/16/2024
|YSB INVESTMENTS LLC
|D/B/A SPICE WING
|RESTAURANT
|ATTN: SUJAN BASNET
|YSB INVESTMENTS LLC
|2837 BELLS FERRY RD
|MARIETTA, GA 30066
|OCC040351
|STATE FARM INSURANCE
|MARK HUTCHENS
|12/17/2024
|MARK HUTCHENS INS
|D/B/A STATE FARM
|INSURANCE COMPANY – EXEMPT BY
|AGENCY INC
|INSURANCE
|STATE LAW
|ATTN: MARK HUTCHENS
|MARK HUTCHENS INS
|AGENCY INC
|3496 PACES FERRY CIRCLE
|SMYRNA, GA 30080
|OCC040362
|SUE MARSHALL SERVICES
|SUSAN MARSHALL
|12/19/2024
|D/B/A SUE MARSHALL
|CONSULTANT SERVICE – MARKETING
|SERVICES
|ATTN: SUSAN MARSHALL
|3634 SOPE CREEK FARM
|MARIETTA, GA 30067
|OCC040346
|THE LISTER GROUP
|DAVID LISTER
|12/17/2024
|THE LISTER GROUP LLC
|D/B/A THE LISTER GROUP
|HOLDING COMPANY
|ATTN: DAVID LISTER
|THE LISTER GROUP LLC
|1541 BROOKSHIRE ROAD
|ACWORTH, GA 30102
|OCC040357
|TURTLE’S TATTOO
|CHRISTOPHER ROBERTS
|12/19/2024
|COMPANY
|D/B/A TURTLE’S TATTOO
|TATTOO PARLOR
|TURTLE’S TATTOO
|COMPANY
|COMPANY LLC
|ATTN: CHRISTOPHTER
|ROBERTS
|TURTLE’S TATTOO COMPANY
|LLC
|2386 WESTLAND WAY
|ACWORTH, GA 30102
|OCC040261
|UNITED SCRUBBER LLC
|JAY GLASS
|12/17/2024
|UNITED SCRUBBER LLC
|D/B/A UNITED SCRUBBER
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|LLC
|ATTN: JAY GLASS
|UNITED SCRUBBER LLC
|2950 MOUNT WILKINSON
|PKWY, 911
|ATLANTA, GA 30339
|OCC040366
|WRENS COLLISION GROUP
|MANDY ELDRIDGE
|12/19/2024
|KENNESAW LLC
|D/B/A WRENS COLLISION
|AUTO REPAIR SHOP
|GROUP KENNESAW LLC
|ATTN: MANDY ELDRIDGE
|2125 COBB PKWY NW
|KENNESAW, GA 30152
|OCC040349
|YOU SHOP YOU SAVE LLC
|HENNRIETTA PORTER
|12/17/2024
|YOU SHOP YOU SAVE LLC
|D/B/A YOU SHOP YOU SAVE
|MAIL ORDER
|LLC
|ATTN: HENNRIETTA PORTER
|YOU SHOP YOU SAVE LLC
|2475 COBB PKWY, 1060
|SMYRNA, GA 30080
Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.
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