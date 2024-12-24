Check out the 35 new businesses issued licenses by Cobb County last week

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Three people gathered around a wall-board with various business and industry symbols including gears and charts

Posted By: Larry Felton Johnson December 24, 2024

Here are the new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, December 20.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
ALC003469A S ENTERPRISEAMIN MUHAMMAD IQBAL12/19/2024
HORSEMAN GROUP LLCD/B/A A S ENTERPRISECONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL
ATTN: AMIN IQBAL
HORSEMAN GROUP LLC
4305 PAXTON LANE SW, APT
#1202
LILBURN, GA 30047
OCC040339A2Z MEDIA VENTURES LLCROBERT ANNUNZIATO12/16/2024
A2Z MEDIA VENTURES LLCD/B/A A2Z MEDIA VENTURESMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
LLC
ATTN: ROBERT ANNUNZIATO
A2Z MEDIA VENTURES LLC
600 CLUBWOOD COURT
MARIETTA, GA 30068
OCC040367AARGON AGENCY INCDUANE CHRISTY12/19/2024
D/B/A AARGON AGENCY INCCOLLECTION AGENCY
ATTN: DUANE CHRISTY
8668 SPRING MOUNTAIN RD,
STE 110
LAS VEGAS, NV 89117
OCC040342ABRAHAM’S BOOKKEEPINGASHLEY ABRAHAM12/16/2024
SERVICESD/B/A ABRAHAM’SACCOUNTING, AUDITING, AND
BOOKKEEPING SERVICESBOOKEEPING – NOT A CPA
ATTN: ASHLEY ABRAHAM
3972 HEMINGWAY DR
POWDER SPRINGS, GA 30127
CON001535ACT CONSTRUCTIONJOE MURRAY12/17/2024
J&K PROJECTD/B/A ACT CONSTRUCTIONBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
MANAGEMENTATTN: JOE MURRAYREQUIRED
CONSULTANTS LLCJ&K PROJECT MANAGEMENT
CONSULTANTS LLC
350 MCDONNELL ST
LEWISVILLE, TX 75057
OCC040337BARKSUDSRICHARD LEWIS12/16/2024
VESTA LEWIS HOLDINGSD/B/A BARKSUDSANIMAL CLIPPING AND GROOMING
LLCATTN: RICHARD LEWIS
VESTA LEWIS HOLDINGS LLC
1841 MIRRAVIEW DR
MARIETTA, GA 30066
OCC040334CEDINTHECITY BOOKS LLCPATTY HUTCHISON12/16/2024
CEDINTHECITY BOOKS LLCD/B/A CEDINTHECITY BOOKSPUBLISHER – BOOKS
LLC
ATTN: PATTY HUTCHISON
CEDINTHECITY BOOKS LLC
2361 PERCH CT
MARIETTA, GA 30008
OCC040348CIRRUSSALENA RANKIN12/17/2024
CIRRUS LLCD/B/A CIRRUSHAIR REPLACEMENT
ATTN: SALENA RANKIN
CIRRUS LLC
2100 ROSWELL RD, 121
MARIETTA, GA 30062
OCC040350CITRUSOLUTION CARPETJOSEPH PAUL12/18/2024
CLEANING OF PAULDINGD/B/A CITRUSOLUTIONCARPET CLEANING ON SITE
COUNTYCARPET CLEANING OF
LPJP INCPAULDING COUNTY
ATTN: JOSEPH PAUL
LPJP INC
6121 BRAIDWOOD LN
ACWORTH, GA 30101
OCC040358DAVID LANDAU LLCDAVID LANDAU12/20/2024
DAVID LANDAU LLCD/B/A DAVID LANDAU LLCCOMPUTER PROGRAMMING SERVICES
ATTN: DAVID LANDAU
DAVID LANDAU LLC
1922 RAND RIDGE CT
MARIETTA, GA 30062
OCC040375DEITY ESTATEPAUL ADELEKE12/20/2024
MANAGEMENT LLCD/B/A DEITY ESTATECONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
DEITY ESTATEMANAGEMENT LLC
MANAGEMENT LLCATTN: PAUL ADELEKE
DEITY ESTATE MANAGEMENT
LLC
4675 WEHUNT COMMONS
DRIVE
SMYRNA, GA 30082
CON001534DSW PLUMBING LLCDENNIS WILLS12/16/2024
DSW PLUMBING LLCD/B/A DSW PLUMBING LLCPLUMBING CONTRACTOR
ATTN: DENNIS WILLS
DSW PLUMBING LLC
4704 WEBSTER WAY
ACWORTH, GA 30101
OCC040354ELVIN HOME CARE INCELIAS NJANG12/18/2024
ELVIN HOME CARE INCD/B/A ELVIN HOME CARE INCBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
ATTN: ELIAS NJANG
ELVIN HOME CARE INC
PO BOX 91 CLARKDALE
CLARKDALE, GA 30111
OCC040338ENDLESS EXPEDITIONSERIN SOCK12/16/2024
TRAVELD/B/A ENDLESSTRAVEL AGENCY
E SOCK SERVCIES LLCEXPEDITIONS TRAVEL
ATTN: ERIN SOCK
E SOCK SERVCIES LLC
4756 PINEFIELD DR NW
ACWORTH, GA 30102
OCC040364FLUFFY FLUFFYTRI PHAN12/20/2024
PHANMILY LLCD/B/A FLUFFY FLUFFYRESTAURANT
ATTN: TRI PHAN
PHANMILY LLC
2140 CARLYSLE CROFT
COURT
MARIETTA, GA 30062
ALC003468GOODS FOOD MARTAMBREEN S VALIANI12/16/2024
COBB PARKWAY LLCD/B/A GOODS FOOD MARTCONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL
ATTN: AMBREEN VALIANI
COBB PARKWAY LLC
2723 JEFFERSON ST
AUSTELL, GA 30168
OCC040343GREEN MOBILE MECHANICMAZIAR KHALEGI12/16/2024
GREEN MIND TECHNOLOGYD/B/A GREEN MOBILEAUTO REPAIR – MOBILE
LLCMECHANIC
ATTN: MAZIAR KHALEGI
GREEN MIND TECHNOLOGY
LLC
111 TRINA AVE
KENNESAW, GA 30144
OCC040352J. WOMACK GLASS &JEREMY WOMACK12/18/2024
MIRRORD/B/A J. WOMACK GLASS &AUTOMOTIVE GLASS REPAIR &
MIRRORREPLACEMENT
ATTN: JEREMY WOMACK
1514 MCADOO DRIVE
MARIETTA, GA 30064
OCC040355JLM PROCESSJAMETTA JAMES12/19/2024
IMPROVEMENTD/B/A JLM PROCESSCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
CONSULTANTSIMPROVEMENT
JLM PROCESSCONSULTANTS
IMPROVEMENTATTN: JAMETTA JAMES
CONSULTANTS LLCJLM PROCESS IMPROVEMENT
CONSULTANTS LLC
3162 JOHNSON FERRY RD,
260-344
MARIETTA, GA 30062
OCC040361LEATHER CREATIONS INCSCOTT LOBEL12/19/2024
LEATHER CREATIONS INCD/B/A LEATHER CREATIONSFURNITURE STORE
INC
ATTN: SCOTT LOBEL
LEATHER CREATIONS INC
1317 4TH AVE
AUBURN, GA 30011
OCC040353LIVING LABS LLCSHUNDRA LEE12/18/2024
LIVING LABS LLCD/B/A LIVING LABS LLCCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
ATTN: SHUNDRA LEE
LIVING LABS LLC
3019 RIVERSTONE TRAIL
ATLANTA, GA 30339
OCC040360MGJ VOICEOVERS LLCMYRA JACOB12/20/2024
MGJ VOICEOVERS LLCD/B/A MGJ VOICEOVERS LLCENTERTAINMENT SERVICE
ATTN: MYRA JACOB
MGJ VOICEOVERS LLC
4965 WARMSTONE WAY SE
ATLANTA, GA 30339
OCC040365MOISEENKO ANNAANNA MOISEENKO12/20/2024
D/B/A MOISEENKO ANNAPHYSICAL FITNESS TRAINER
ATTN: ANNA MOISEENKO
3308 ELLSMERE TRCE
MARIETTA, GA 30062
OCC040356PAPA JOHNS #5369MITCHELL BIVINS12/18/2024
PAPA JOHNS USA INCD/B/A PAPA JOHNS #5369RESTAURANT
ATTN: TAX DEPARTMENT
PAPA JOHNS USA INC
271 17TH ST NW, STE 2100
ATLANTA, GA 30363
OCC040345REGAL HOMEDAVID LISTER12/17/2024
RENOVATIONS LLCD/B/A REGAL HOMEHANDY MAN – NO STATE LICENSE
REGAL HOMERENOVATIONS LLC
RENOVATIONS LLCATTN: DAVID LISTER
REGAL HOME RENOVATIONS
LLC
1541 BROOKSHIRE ROAD
ACWORTH, GA 30102
OCC040347SOUTH COBB APPLIANCERINA HERNANDEZ12/17/2024
D/B/A SOUTH COBBAPPLIANCE REPAIR
APPLIANCE
ATTN: RINA HERNANDEZ
2022 SOUTH COBB DRIVE
MARIETTA, GA 30060
OCC040359SOUTHERN ENGINEERING &JOHN VALENTINE12/20/2024
QUALITY SERVICES LLCD/B/A SOUTHERNSTEEL ERECTOR CONTRACTOR
SOUTHERN ENGINEERING &ENGINEERING & QUALITY
QUALITY SERVICES LLCSERVICES LLC
ATTN: JOHN VALENTINE
SOUTHERN ENGINEERING &
QUALITY SERVICES LLC
2100 DUNCAN DR NW, #1923
KENNESAW, GA 30144
OCC040340SPICE WINGSUJAN BASNET12/16/2024
YSB INVESTMENTS LLCD/B/A SPICE WINGRESTAURANT
ATTN: SUJAN BASNET
YSB INVESTMENTS LLC
2837 BELLS FERRY RD
MARIETTA, GA 30066
OCC040351STATE FARM INSURANCEMARK HUTCHENS12/17/2024
MARK HUTCHENS INSD/B/A STATE FARMINSURANCE COMPANY – EXEMPT BY
AGENCY INCINSURANCESTATE LAW
ATTN: MARK HUTCHENS
MARK HUTCHENS INS
AGENCY INC
3496 PACES FERRY CIRCLE
SMYRNA, GA 30080
OCC040362SUE MARSHALL SERVICESSUSAN MARSHALL12/19/2024
D/B/A SUE MARSHALLCONSULTANT SERVICE – MARKETING
SERVICES
ATTN: SUSAN MARSHALL
3634 SOPE CREEK FARM
MARIETTA, GA 30067
OCC040346THE LISTER GROUPDAVID LISTER12/17/2024
THE LISTER GROUP LLCD/B/A THE LISTER GROUPHOLDING COMPANY
ATTN: DAVID LISTER
THE LISTER GROUP LLC
1541 BROOKSHIRE ROAD
ACWORTH, GA 30102
OCC040357TURTLE’S TATTOOCHRISTOPHER ROBERTS12/19/2024
COMPANYD/B/A TURTLE’S TATTOOTATTOO PARLOR
TURTLE’S TATTOOCOMPANY
COMPANY LLCATTN: CHRISTOPHTER
ROBERTS
TURTLE’S TATTOO COMPANY
LLC
2386 WESTLAND WAY
ACWORTH, GA 30102
OCC040261UNITED SCRUBBER LLCJAY GLASS12/17/2024
UNITED SCRUBBER LLCD/B/A UNITED SCRUBBERBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
LLC
ATTN: JAY GLASS
UNITED SCRUBBER LLC
2950 MOUNT WILKINSON
PKWY, 911
ATLANTA, GA 30339
OCC040366WRENS COLLISION GROUPMANDY ELDRIDGE12/19/2024
KENNESAW LLCD/B/A WRENS COLLISIONAUTO REPAIR SHOP
GROUP KENNESAW LLC
ATTN: MANDY ELDRIDGE
2125 COBB PKWY NW
KENNESAW, GA 30152
OCC040349YOU SHOP YOU SAVE LLCHENNRIETTA PORTER12/17/2024
YOU SHOP YOU SAVE LLCD/B/A YOU SHOP YOU SAVEMAIL ORDER
LLC
ATTN: HENNRIETTA PORTER
YOU SHOP YOU SAVE LLC
2475 COBB PKWY, 1060
SMYRNA, GA 30080

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.

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