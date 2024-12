Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food services from November 29 to December 5

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotels, and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health.

For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.

STARBUCKS COFFEE #8411

2424 ROSWELL RD STE 1 MARIETTA, GA 30062-4747

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-6324

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 12-05-2024

PITA KING

3061 JIM OWENS RD NW STE 100 KENNESAW, GA 30152-2507

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002538

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 12-05-2024

CHEF CHEN

4924 S COBB DR SE STE D & E SMYRNA, GA 30080-7111

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-24327

Last Inspection Score: 94

Last Inspection Date: 12-05-2024

PRESBYTERIAN VILLAGE RETIREMENT SERVICES

2000 EAST WEST CONNECTOR AUSTELL, GA 30106-1194

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-3698

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 12-05-2024

PRESBYTERIAN VILLAGE HEALTH SERVICES

2000 EAST WEST CONNECTOR AUSTELL, GA 30106-1194

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-1350C

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 12-05-2024

ASAHI JAPANESE STEAK & SUSHI

2960 SHALLOWFORD RD STE C9-11 MARIETTA, GA 30066-3011

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-13426

Last Inspection Score: 85

Last Inspection Date: 12-05-2024

SAN LUIS RESTAURANT

951 S MARIETTA PKWY SE MARIETTA, GA 30060-2821

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-4042

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 12-05-2024

PAPPADEAUX SEAFOOD KITCHEN

2830 WINDY HILL RD SE MARIETTA, GA 30067-6105

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-4356

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 12-05-2024

OLIVE GARDEN ITALIAN RESTAURANT #1136

2467 COBB PKWY SE SMYRNA, GA 30080-3000

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-1575C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 12-05-2024

PHO DAKAO RESTAURANT

2411 COBB PKWY SMYRNA, GA 30080

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003067

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 12-05-2024

WINSTONS FOOD AND SPIRITS

1860 SANDY PLAINS RD STE 101 MARIETTA, GA 30066-7838

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003385

Last Inspection Score: 87

Last Inspection Date: 12-05-2024

CHIPOTLE MEXICAN GRILL

5131 S COBB DR SE SMYRNA, GA 30080-7157

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005244

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 12-05-2024

SIDELINES GRILLE

4719 LOWER ROSWELL RD STE 210 MARIETTA, GA 30068-4265

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006223

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 12-05-2024

!!LITTLE CAESARS

2350 SPRING RD STE 11 SMYRNA, GA 30080-2676

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006818

Last Inspection Score: 80

Last Inspection Date: 12-05-2024

NORTH COBB AMERICAN LEGION POST 304

4220 S MAIN ST ACWORTH, GA 30101-5632

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002083

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 12-04-2024

MR. WONTON

3595 CANTON RD STE 328 MARIETTA, GA 30066-2689

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001323

Last Inspection Score: 85

Last Inspection Date: 12-04-2024

KUROSHIO SUSHI BAR & GRILLE

840 ERNEST BARRETT PKWY NW STE 500 KENNESAW, GA 30144-4829

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001624

Last Inspection Score: 85

Last Inspection Date: 12-04-2024

CUE’S BILLIARDS

3372 CANTON RD STE 140 MARIETTA, GA 30066-3113

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000487

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 12-04-2024

MEXICO LINDO RESTAURANT #1

2620 S COBB DR SE SMYRNA, GA 30080-1846

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-13174C

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 12-04-2024

BAR-B-CUTIE

3466 COBB PKWY NW STE 100 ACWORTH, GA 30101-5764

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-17995

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 12-04-2024

STEAK N SHAKE #625

3396 COBB PKWY NW ACWORTH, GA 30101-8304

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-18497

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 12-04-2024

CHICK-FIL-A #3573

3046 SHALLOWFORD RD MARIETTA, GA 30062-1252

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001786

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 12-04-2024

BETHEL GARDENS – PCH

3805 JACKSON WAY EXT POWDER SPRINGS, GA 30127-2239

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003313

Last Inspection Score: 85

Last Inspection Date: 12-04-2024

MI MEXICO MEXICAN RESTAURANT

4150 MACLAND RD STE 250 POWDER SPRINGS, GA 30127

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004084

Last Inspection Score: 83

Last Inspection Date: 12-04-2024

TAQUERIA EL GUERO

1135 POWDER SPRINGS ST MARIETTA, GA 30064-4139

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004125

Last Inspection Score: 80

Last Inspection Date: 12-04-2024

PEACH DROP NUTRITION

1400 VETERANS MEMORIAL HWY SE STE 104 MABLETON, GA 30126-2947

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004309

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 12-04-2024

4 SEASON WINGS

2769 CHASTAIN MEADOWS PKWY STE 60 MARIETTA, GA 30066-3368

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004751

Last Inspection Score: 85

Last Inspection Date: 12-04-2024

GAO’S HOT WINGS

981 S MARIETTA PKWY SE MARIETTA, GA 30060-2821

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005198

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 12-04-2024

SMYRNA VILLAGE

1418 SPRING ST SE SMYRNA, GA 30080-3639

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005347

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 12-04-2024

WNB FACTORY

611 S MARIETTA PKWY SE MARIETTA, GA 30060

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006508

Last Inspection Score: 83

Last Inspection Date: 12-04-2024

!!JEREMIAH’S ITALIAN ICE

2090 BAKER RD STE 101 KENNESAW4601, GA 30144

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006637

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 12-04-2024

SKYLARK ADH – POWERS FERRY

120 INTERSTATE NORTH PKWY SE STE 420 ATLANTA, GA 30339-2158

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001635

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 12-03-2024

STARBUCKS COFFEE #11045

3622 COBB PKWY NW ACWORTH, GA 30101-4018

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-19155

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 12-03-2024

PICTURE SHOW

4400 ROSWELL RD STE 110 MARIETTA, GA 30062-6483

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-13526

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 12-03-2024

CHINA TASTE RESTAURANT

3599 ATLANTA RD SE STE A5 SMYRNA, GA 30080-5988

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-25534

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 12-03-2024

3 AMIGOS MEXICAN BAR & GRILL

1000 WHITLOCK AVE NW STE 400 MARIETTA, GA 30064-5452

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000339

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 12-03-2024

AUSTELL WINGS & MORE

3687 AUSTELL RD SW MARIETTA, GA 30008-5763

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-14392C

Last Inspection Score: 82

Last Inspection Date: 12-03-2024

BELLA’S PIZZERIA

3599 ATLANTA RD STE A3 SMYRNA, GA 30080

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-10976C

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 12-03-2024

BIG PIE IN THE SKY PIZZERIA

2090 BAKER RD STE 103 KENNESAW, GA 30144

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-19606

Last Inspection Score: 98

Last Inspection Date: 12-03-2024

J. CHRISTOPHER’S

1205 JOHNSON FERRY RD STE 113-114 MARIETTA, GA 30068-5418

Permit Type: Food Service

Permit Number: .1-4489

Last Inspection Score: 94

Last Inspection Date: 12-03-2024

PANERA BREAD

3384 COBB PKWY NW STE 160 ACWORTH, GA 30101-8786

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004648

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 12-03-2024

AUSTELL SENIOR CENTER

4915 AUSTELL POWDER SPRINGS RD AUSTELL, GA 30106-2410

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004789

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 12-03-2024

FRIED RICE MASTER

840 ERNEST W BARRETT PKWY NW STE 580 KENNESAW, GA 30144-4829

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005505

Last Inspection Score: 93

Last Inspection Date: 12-03-2024

SUBWAY

2090 BAKER RD NW STE 503 KENNESAW, GA 30144-4602

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005661

Last Inspection Score: 94

Last Inspection Date: 12-03-2024

TOKYO SUSHI & HIBACHI

1000 WHITLOCK AVE NW STE 360 MARIETTA, GA 30064-5449

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006113

Last Inspection Score: 89

Last Inspection Date: 12-03-2024

CAJUN SEAFOOD XPRESS

2769 CHASTAIN MEADOWS PKWY STE 130 MARIETTA, GA 30066-3369

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006237

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 12-03-2024

!!JINYA RAMEN BAR

440 E BARRETT PKWY STE 40 KENNESAW, GA 30144

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006243

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 12-03-2024

!!CAFE AVENUE

900 CIRCLE 75 PKWY STE 170 ATLANTA, GA 30339-3075

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006821

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 12-03-2024

HAAGEN DAZS

2980 COBB PKWY SE STE 216 ATLANTA, GA 30339-3158

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-20139

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 12-02-2024

STARBUCKS & PIZZA HUT @ TARGET T-2121

1401 JOHNSON FERRY RD MARIETTA, GA 30062-6495

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-17169

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 12-02-2024

REVEILLE COFFEEHOUSE CAFE

5330 BROOKSTONE DR NW STE 210 ACWORTH, GA 30101-7183

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000321

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 12-02-2024

TACO BELL #32644

5080 CHEROKEE ST ACWORTH, GA 30101-4906

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-002749

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 12-02-2024

J. CHRISTOPHER’S RESTAURANT

2100 ROSWELL RD STE 500 MARIETTA, GA 30062

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-001070

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 12-02-2024

KFC #G135088

5040 CHEROKEE ST ACWORTH, GA 30101

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-000234

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 12-02-2024

EL NOPAL MEXICAN RESTAURANT

3100 CREEKSIDE VILLAGE DR KENNESAW, GA 30144-2358

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-10570C

Last Inspection Score: 88

Last Inspection Date: 12-02-2024

CHEF CARY’S CUISINE

32 AYERS AVE NE MARIETTA, GA 30060-2112

Permit Type: Food Service

Permit Number: 1-19813

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 12-02-2024

GOOD KITCHEN & MARKET

116 MARGARET AVE NE MARIETTA, GA 30060-1306

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003728

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 12-02-2024

STARBUCKS COFFEE #55844

1805 DENNIS KEMP LN NW KENNESAW, GA 30152-7779

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003795

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 12-02-2024

PH’EAST – COMMON AREA

925 BATTERY AVE SE STE 1100 ATLANTA, GA 30339-5805

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003991

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 12-02-2024

TAPS AT PH’EAST

925 BATTERY AVE SE STE 1100, SPACE 6 ATLANTA, GA 30339-5805

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-003992

Last Inspection Score: 94

Last Inspection Date: 12-02-2024

COBB HORIZON HIGH SCHOOL

1765 THE EXCHANGE SE ATLANTA, GA 30339-2025

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-004768

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 12-02-2024

SMOOTHIE KING

2615 GEORGE BUSBEE PKWY NW STE 4 KENNESAW, GA 30144-4981

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005096

Last Inspection Score: 94

Last Inspection Date: 12-02-2024

THE PUBLIC HOUSE AT VININGS – FOOD (INSIDE HOTEL INDIGO ATLANTA VININGS)

2857 PACES FERRY RD SE ATLANTA, GA 30339-3793

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-005700

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 12-02-2024

TODO FRITO MARIETTA

749 S MARIETTA PKWY SE MARIETTA, GA 30060-2817

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006301

Last Inspection Score: 89

Last Inspection Date: 12-02-2024

LA DELICIA PALETERIA Y NEVERIA

1869 COBB PKWY SE STE 875 MARIETTA, GA 30060-9316

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006630

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 12-02-2024

2024 ATLANTA CHRISTKINDL MARKET- OMA MULLER GLUHWEIN & HOT CIDER

100 GALLERIA PKWY ATLANTA, GA 30339

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006782

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 11-29-2024

2024 ATLANTA CHRISTKINDL MARKET- SCHOKOHAUS

100 GALLERIA PKWY ATLANTA, GA 30339

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006784

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 11-29-2024

2024 ATLANTA CHRISTKINDL MARKET – SWEET AUBURN BBQ

100 GALLERIA PKWY ATLANTA, GA 30339

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006791

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 11-29-2024

2024 ATLANTA CHRISTKINDL MARKET – PRINCE OF PIEROGI

100 GALLERIA PKWY ATLANTA, GA 30339

Permit Type: Food Service

Permit Number: FSP-033-006793

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 11-29-2024

2024 ATLANTA CHRISTKINDL MARKET – OMA MARGOT’S