33 new business licensed by Cobb on the week ending Friday January 24

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Three people gathered around a wall-board with various business and industry symbols including gears and charts

Posted By: Larry Felton Johnson January 25, 2025

Here are the 33 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, January 24, 2025.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
OCC040535ACTION PLUS TERMITE &WILLIAM PINKER01/23/2025
PEST CONTROL LLCD/B/A ACTION PLUS TERMITEEXTERMINATING AND PEST CONTROL
ACTION PLUS TERMITE && PEST CONTROL LLCSERVICE
PEST CONTROL LLCATTN: WILLIAM PINKER
ACTION PLUS TERMITE &
PEST CONTROL LLC
4340 SUMAC DR
AUSTELL, GA 30106
OCC040531ATLANTA BLASTINGTHOMAS TULLOCH01/22/2025
PROFESSIONALS INCD/B/A ATLANTA BLASTINGCOATING METALS
ATLANTA BLASTINGPROFESSIONALS INC
PROFESSIONALS INCATTN: THOMAS TULLOCH
ATLANTA BLASTING
PROFESSIONALS INC
3500 INMAN HL
MARIETTA, GA 30067
OCC040546BLOOMFIELDS BLESSINGSROBERTA BLOOMFIELD01/24/2025
LLCD/B/A BLOOMFIELDSHEALTH AND ALLIED SERVICES
BLOOMFIELDS BLESSINGSBLESSINGS LLC
LLCATTN: ROBERTA BLOOMFIELD
BLOOMFIELDS BLESSINGS
LLC
3440 VELVET CREEK DR
MARIETTA, GA 30008
CON001549BN BISHOP CONTRACTINGBENJAMIN BISHOP01/23/2025
D/B/A BN BISHOPBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
CONTRACTINGREQUIRED
ATTN: BENJAMIN N BISHOP
1592 ATLANTA RD, STE 130
MARIETTA, GA 30060
OCC040533CAROLINA’S DOMINICANMARLENY CABRERA01/23/2025
HAIR STUDIO LLCD/B/A CAROLINA’SBEAUTY SHOP
CAROLINA’S DOMINICANDOMINICAN HAIR STUDIO LLC
HAIR STUDIO LLCATTN: MARLENY CABRERA
CAROLINA’S DOMINICAN HAIR
STUDIO LLC
4550 HICKORY FOREST DRIVE
ACWORTH, GA 30102
OCC040530CHIRO SERVE INCINFO@CHIRO-SERVE.COM01/22/2025
CHIRO SERVE INCD/B/A CHIRO SERVE INCMEDICAL EQUIPMENT REPAIR
ATTN: SEAN GERHART
CHIRO SERVE INC
PO BOX 1136
KENNESAW, GA 30156
OCC040537CHIVAS VALDIVIAFABIAN VALDIVIA01/23/2025
LANDSCAPINGD/B/A CHIVAS VALDIVIALANDSCAPING CONTRACTOR
LANDSCAPING
ATTN: FABIAN VALDIVIA
1213 WYNFORD COLONY SW
MARIETTA, GA 30064
OCC040538DORFZAUN EYE GROUPMICHAEL LAM01/23/2025
OLD PIEDMONT EYE GROUPD/B/A DORFZAUN EYEOPTOMETRIST (OCCUPATIONAL TAX)
LLCGROUP
ATTN: MICHAEL LAM
OLD PIEDMONT EYE GROUP
LLC
850 OLD PIEDMONT RD NE
MARIETTA, GA 30066
OCC040541FGM-PACESETTERSTEVE LEEBOW01/24/2025
FGM-PACESETTER LLCD/B/A FGM-PACESETTERMANUFACTURER – METAL PRODUCTS
ATTN: STEVE LEEBOW
FGM-PACESETTER LLC
PO BOX 100007
KENNESAW, GA 30156
OCC040540FGM-PACESSETTERSTEVE LEEBOW01/24/2025
FGM-PACESSETTER LLCD/B/A FGM-PACESSETTERBUSINESS MANAGEMENT SERVICE
ATTN: STEVE LEEBOW
FGM-PACESSETTER LLC
PO BOX 100007
KENNESAW, GA 30156
OCC040372GOOD DOG VETERINARYPATRICK SINGLETARY01/24/2025
CARED/B/A GOOD DOGVETERINARIAN (TAX)
GOOD DOG VETERINARYVETERINARY CARE
COMPANY LLCATTN: PATRICK SINGLETARY
GOOD DOG VETERINARY
COMPANY LLC
3894 DUE WEST RD, 250
MARIETTA, GA 30064
OCC040542INTEREST CUBE LLCMICHAEL CRONAUER01/24/2025
INTEREST CUBE LLCD/B/A INTEREST CUBE LLCBUSINESS MANAGEMENT SERVICE
ATTN: MICHAEL CRONAUER
INTEREST CUBE LLC
1951 HEATHERBROOK LN NW
ACWORTH, GA 30101
OCC040526J T EXPRESS TIRE LLCZAOULI TRA01/21/2025
J T EXPRESS TIRE LLCD/B/A J T EXPRESS TIRE LLCTIRE DEALER
ATTN: ZAOULI TRA
J T EXPRESS TIRE LLC
192 STARBUCK PKWY
PENDERGRASS, GA 30567
OCC040525JACK & MAEJAMIE H BROOKER01/21/2025
JACK & MAE LLCD/B/A JACK & MAEMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
ATTN: JAMIE H BROOKER
JACK & MAE LLC
1643 STODDARD CIR
KENNESAW, GA 30152
OCC040534JUBILEE 7 COMMUNITYJANE OKEH01/23/2025
LIVING ARRANGEMENTD/B/A JUBILEE 7 COMMUNITYPERSONAL CARE HOME
(CLA)LIVING ARRANGEMENT (CLA)
JUBILEE PERSONAL CAREATTN: JANE OKEH
HOME INCJUBILEE PERSONAL CARE
HOME INC
3358 BYGONE COURT
POWDERSPRINGS, GA 30127
OCC040524LA PETITE ABEILLEBETHANY VONDANE01/21/2025
LA PETITE ABEILLE LLCD/B/A LA PETITE ABEILLEMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
ATTN: BETHANY VONDANE
LA PETITE ABEILLE LLC
4051 RIVER RIDGE CHSE
MARIETTA, GA 30067
CON001546LEVEL 5 CONSTRUCTIONJOEY RAY01/21/2025
SERVICES INCD/B/A LEVEL 5BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
LEVEL 5 CONSTRUCTIONCONSTRUCTION SERVICESREQUIRED
SERVICES INCINC
ATTN: JOEY RAY
LEVEL 5 CONSTRUCTION
SERVICES INC
4663 WEBSTER WAY
ACWORTH, GA 30101
OCC040550LIGHTHOUSE NUTRITIONNICOLE DEWARD01/24/2025
NICOLE DEWARD LLCD/B/A LIGHTHOUSENUTRITIONIST
NUTRITION
ATTN: NICOLE DEWARD
NICOLE DEWARD LLC
4651 SANDY PLAINS RD, UNIT
112
ROSWELL, GA 30075
OCC040548LOKI PROPERTIES LLCNISHA CHANDE01/24/2025
LOKI PROPERTIES LLCD/B/A LOKI PROPERTIES LLCOFFICE SPACE RENTAL
ATTN: NISHA CHANDE
LOKI PROPERTIES LLC
1690 STONE VILLAGE LN, STE
701
KENNESAW, GA 30152
OCC040529OUTSOURCE ADMIN LLCBRAD RICHARDSON01/22/2025
OUTSOURCE ADMIN LLCD/B/A OUTSOURCE ADMINACCOUNTING, AUDITING, AND
LLCBOOKEEPING – NOT A CPA
ATTN: BRAD RICHARDSON
OUTSOURCE ADMIN LLC
2440 SANDY PLAINS RD BLDG
28, 200
MARIETTA, GA 30066
OCC040544PROFITMASTER DISPLAYSCAROL BEERMAN01/23/2025
PROFITMASTER DISPLAYSD/B/A PROFITMASTERADVERTISING – DEMONSTRATION &
INCDISPLAYSDISPLAY SERVICE
ATTN: JAMES HAWORTH
PROFITMASTER DISPLAYS
INC
2100 POWERS FERRY RD,
STE 410
ATLANTA, GA 30339
CON001545RELIABLE LEAK DETECTIONRUSI RACHEV01/21/2025
LLCD/B/A RELIABLE LEAKPLUMBING CONTRACTOR
RELIABLE LEAK DETECTIONDETECTION LLC
LLCATTN: RUSI RACHEV
RELIABLE LEAK DETECTION
LLC
3340 HUNTERS LODGE RD
MARIETTA, GA 30062
OCC040536RELIANCE CONSTRUCTIONRUSSELL MCGREGOR01/23/2025
SERVICES LLCD/B/A RELIANCEHANDY MAN – NO STATE LICENSE
RELIANCE CONSTRUCTIONCONSTRUCTION SERVICES
SERVICES LLCLLC
ATTN: RUSSELL MCGREGOR
RELIANCE CONSTRUCTION
SERVICES LLC
1731 MILLHOUSE RUN
MARIETTA, GA 30066
OCC040555STATS FREE LIVING INCYOLANDA WRIGHT01/24/2025
STATS FREE LIVING INCD/B/A STATS FREE LIVINGSEMINARS – EDUCATIONAL &
INCINSTRUCTIONAL
ATTN: YOLANDA WRIGHT
STATS FREE LIVING INC
5150 STILESBORO RD NW,
SUITE 520
KENNESAW, GA 30152
OCC040527SUNDOG AIGEORGE MONROE01/21/2025
SUNDOG AI LLCD/B/A SUNDOG AICOMPUTER PROGRAMMING SERVICES
ATTN: GEORGE CLARKE
MONROE
SUNDOG AI LLC
417 LAURIAN WAY
KENNESAW, GA 30144
OCC040523THE BOURBON GODDESSDONNA BOWMAN01/21/2025
LLCD/B/A THE BOURBONENTERTAINMENT, MEETING, & SPECIAL
THE BOURBON GODDESSGODDESS LLCEVENT ORGANIZER
LLCATTN: DONNA BOWMAN
THE BOURBON GODDESS LLC
5256 KERSHAW COURT SE
ATLANTA, GA 30339
CON001547TOP TECH MECHANICALKEVIN NEWMAN01/21/2025
SERVICES INCD/B/A TOP TECHAIR CONDITIONING & HEATING
TOP TECH MECHANICALMECHANICAL SERVICES INCCONTRACTOR
SERVICES INCATTN: KEVIN NEWMAN
TOP TECH MECHANICAL
SERVICES INC
975 COBB PLACE BLVD NW,
SUITE 218
KENNESAW, GA 30144
CON001548TRADEMARKGREGORY HARTSFIELD01/22/2025
CONTRACTORSD/B/A TRADEMARKBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
TRADEMARKCONTRACTORSREQUIRED
CONTRACTORS LLCATTN: KEISHA MOON
TRADEMARK CONTRACTORS
LLC
5096 BRISTOL INDUSTRIAL
WAY, STE B
BUFORD, GA 30518
OCC040547UPLIFT PSYCHIATRY LLCNISHA CHANDE01/24/2025
UPLIFT PSYCHIATRY LLCD/B/A UPLIFT PSYCHIATRYPSYCHIATRIC CLINIC
LLC
ATTN: NISHA CHANDE
UPLIFT PSYCHIATRY LLC
1690 STONE VILLAGE LN, STE
701
KENNESAW, GA 30152
OCC040545VET ADVANTAGESAMMIE LANIER01/23/2025
D/B/A VET ADVANTAGEHEALTH AND ALLIED SERVICES –
ATTN: SAMMIE LANIERVETERANS
2703 ELOQUENT LANE
AUSTELL, GA 30106
OCC040528VIP LOCKERSCRAIG WRONKA01/21/2025
ESSENTIAL RESOURCED/B/A VIP LOCKERSMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
GROUP INCATTN: CRAIG WRONKA
ESSENTIAL RESOURCE
GROUP INC
3330 COBB PKWY, APT 219
ACWORTH, GA 30101
OCC040543WIGINGTON LAW LLCCODY WIGINGTON01/23/2025
WIGINGTON LAW LLCD/B/A WIGINGTON LAW LLCLAWYER – FIRST YEAR IN COBB COUNTY
ATTN: WIGINGTON LAW LLC
WIGINGTON LAW LLC
4502 MEADOW GREEN LN
ACWORTH, GA 30101
OCC040532XRS LLCKEVIN BURR01/22/2025
XRS LLCD/B/A XRS LLCCLEANING CONTRACTOR – BUILDING &
ATTN: KEVIN O BURRMOBILE HOME EXTERIORS
XRS LLC
4911 SHIPP RD
POWDER SPRINGS, GA 30127

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.

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