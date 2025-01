33 new business licensed by Cobb on the week ending Friday January 24

Here are the 33 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, January 24, 2025.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License # D.B.A / Business Name Mailing Address Issue Date / SIC Description OCC040535 ACTION PLUS TERMITE & WILLIAM PINKER 01/23/2025 PEST CONTROL LLC D/B/A ACTION PLUS TERMITE EXTERMINATING AND PEST CONTROL ACTION PLUS TERMITE & & PEST CONTROL LLC SERVICE PEST CONTROL LLC ATTN: WILLIAM PINKER ACTION PLUS TERMITE & PEST CONTROL LLC 4340 SUMAC DR AUSTELL, GA 30106 OCC040531 ATLANTA BLASTING THOMAS TULLOCH 01/22/2025 PROFESSIONALS INC D/B/A ATLANTA BLASTING COATING METALS ATLANTA BLASTING PROFESSIONALS INC PROFESSIONALS INC ATTN: THOMAS TULLOCH ATLANTA BLASTING PROFESSIONALS INC 3500 INMAN HL MARIETTA, GA 30067 OCC040546 BLOOMFIELDS BLESSINGS ROBERTA BLOOMFIELD 01/24/2025 LLC D/B/A BLOOMFIELDS HEALTH AND ALLIED SERVICES BLOOMFIELDS BLESSINGS BLESSINGS LLC LLC ATTN: ROBERTA BLOOMFIELD BLOOMFIELDS BLESSINGS LLC 3440 VELVET CREEK DR MARIETTA, GA 30008 CON001549 BN BISHOP CONTRACTING BENJAMIN BISHOP 01/23/2025 D/B/A BN BISHOP BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE CONTRACTING REQUIRED ATTN: BENJAMIN N BISHOP 1592 ATLANTA RD, STE 130 MARIETTA, GA 30060 OCC040533 CAROLINA’S DOMINICAN MARLENY CABRERA 01/23/2025 HAIR STUDIO LLC D/B/A CAROLINA’S BEAUTY SHOP CAROLINA’S DOMINICAN DOMINICAN HAIR STUDIO LLC HAIR STUDIO LLC ATTN: MARLENY CABRERA CAROLINA’S DOMINICAN HAIR STUDIO LLC 4550 HICKORY FOREST DRIVE ACWORTH, GA 30102 OCC040530 CHIRO SERVE INC INFO@CHIRO-SERVE.COM 01/22/2025 CHIRO SERVE INC D/B/A CHIRO SERVE INC MEDICAL EQUIPMENT REPAIR ATTN: SEAN GERHART CHIRO SERVE INC PO BOX 1136 KENNESAW, GA 30156 OCC040537 CHIVAS VALDIVIA FABIAN VALDIVIA 01/23/2025 LANDSCAPING D/B/A CHIVAS VALDIVIA LANDSCAPING CONTRACTOR LANDSCAPING ATTN: FABIAN VALDIVIA 1213 WYNFORD COLONY SW MARIETTA, GA 30064 OCC040538 DORFZAUN EYE GROUP MICHAEL LAM 01/23/2025 OLD PIEDMONT EYE GROUP D/B/A DORFZAUN EYE OPTOMETRIST (OCCUPATIONAL TAX) LLC GROUP ATTN: MICHAEL LAM OLD PIEDMONT EYE GROUP LLC 850 OLD PIEDMONT RD NE MARIETTA, GA 30066 OCC040541 FGM-PACESETTER STEVE LEEBOW 01/24/2025 FGM-PACESETTER LLC D/B/A FGM-PACESETTER MANUFACTURER – METAL PRODUCTS ATTN: STEVE LEEBOW FGM-PACESETTER LLC PO BOX 100007 KENNESAW, GA 30156 OCC040540 FGM-PACESSETTER STEVE LEEBOW 01/24/2025 FGM-PACESSETTER LLC D/B/A FGM-PACESSETTER BUSINESS MANAGEMENT SERVICE ATTN: STEVE LEEBOW FGM-PACESSETTER LLC PO BOX 100007 KENNESAW, GA 30156 OCC040372 GOOD DOG VETERINARY PATRICK SINGLETARY 01/24/2025 CARE D/B/A GOOD DOG VETERINARIAN (TAX) GOOD DOG VETERINARY VETERINARY CARE COMPANY LLC ATTN: PATRICK SINGLETARY GOOD DOG VETERINARY COMPANY LLC 3894 DUE WEST RD, 250 MARIETTA, GA 30064 OCC040542 INTEREST CUBE LLC MICHAEL CRONAUER 01/24/2025 INTEREST CUBE LLC D/B/A INTEREST CUBE LLC BUSINESS MANAGEMENT SERVICE ATTN: MICHAEL CRONAUER INTEREST CUBE LLC 1951 HEATHERBROOK LN NW ACWORTH, GA 30101 OCC040526 J T EXPRESS TIRE LLC ZAOULI TRA 01/21/2025 J T EXPRESS TIRE LLC D/B/A J T EXPRESS TIRE LLC TIRE DEALER ATTN: ZAOULI TRA J T EXPRESS TIRE LLC 192 STARBUCK PKWY PENDERGRASS, GA 30567 OCC040525 JACK & MAE JAMIE H BROOKER 01/21/2025 JACK & MAE LLC D/B/A JACK & MAE MERCHANDISE AND SERVICE BROKER ATTN: JAMIE H BROOKER JACK & MAE LLC 1643 STODDARD CIR KENNESAW, GA 30152 OCC040534 JUBILEE 7 COMMUNITY JANE OKEH 01/23/2025 LIVING ARRANGEMENT D/B/A JUBILEE 7 COMMUNITY PERSONAL CARE HOME (CLA) LIVING ARRANGEMENT (CLA) JUBILEE PERSONAL CARE ATTN: JANE OKEH HOME INC JUBILEE PERSONAL CARE HOME INC 3358 BYGONE COURT POWDERSPRINGS, GA 30127 OCC040524 LA PETITE ABEILLE BETHANY VONDANE 01/21/2025 LA PETITE ABEILLE LLC D/B/A LA PETITE ABEILLE MERCHANDISE AND SERVICE BROKER ATTN: BETHANY VONDANE LA PETITE ABEILLE LLC 4051 RIVER RIDGE CHSE MARIETTA, GA 30067 CON001546 LEVEL 5 CONSTRUCTION JOEY RAY 01/21/2025 SERVICES INC D/B/A LEVEL 5 BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE LEVEL 5 CONSTRUCTION CONSTRUCTION SERVICES REQUIRED SERVICES INC INC ATTN: JOEY RAY LEVEL 5 CONSTRUCTION SERVICES INC 4663 WEBSTER WAY ACWORTH, GA 30101 OCC040550 LIGHTHOUSE NUTRITION NICOLE DEWARD 01/24/2025 NICOLE DEWARD LLC D/B/A LIGHTHOUSE NUTRITIONIST NUTRITION ATTN: NICOLE DEWARD NICOLE DEWARD LLC 4651 SANDY PLAINS RD, UNIT 112 ROSWELL, GA 30075 OCC040548 LOKI PROPERTIES LLC NISHA CHANDE 01/24/2025 LOKI PROPERTIES LLC D/B/A LOKI PROPERTIES LLC OFFICE SPACE RENTAL ATTN: NISHA CHANDE LOKI PROPERTIES LLC 1690 STONE VILLAGE LN, STE 701 KENNESAW, GA 30152 OCC040529 OUTSOURCE ADMIN LLC BRAD RICHARDSON 01/22/2025 OUTSOURCE ADMIN LLC D/B/A OUTSOURCE ADMIN ACCOUNTING, AUDITING, AND LLC BOOKEEPING – NOT A CPA ATTN: BRAD RICHARDSON OUTSOURCE ADMIN LLC 2440 SANDY PLAINS RD BLDG 28, 200 MARIETTA, GA 30066 OCC040544 PROFITMASTER DISPLAYS CAROL BEERMAN 01/23/2025 PROFITMASTER DISPLAYS D/B/A PROFITMASTER ADVERTISING – DEMONSTRATION & INC DISPLAYS DISPLAY SERVICE ATTN: JAMES HAWORTH PROFITMASTER DISPLAYS INC 2100 POWERS FERRY RD, STE 410 ATLANTA, GA 30339 CON001545 RELIABLE LEAK DETECTION RUSI RACHEV 01/21/2025 LLC D/B/A RELIABLE LEAK PLUMBING CONTRACTOR RELIABLE LEAK DETECTION DETECTION LLC LLC ATTN: RUSI RACHEV RELIABLE LEAK DETECTION LLC 3340 HUNTERS LODGE RD MARIETTA, GA 30062 OCC040536 RELIANCE CONSTRUCTION RUSSELL MCGREGOR 01/23/2025 SERVICES LLC D/B/A RELIANCE HANDY MAN – NO STATE LICENSE RELIANCE CONSTRUCTION CONSTRUCTION SERVICES SERVICES LLC LLC ATTN: RUSSELL MCGREGOR RELIANCE CONSTRUCTION SERVICES LLC 1731 MILLHOUSE RUN MARIETTA, GA 30066 OCC040555 STATS FREE LIVING INC YOLANDA WRIGHT 01/24/2025 STATS FREE LIVING INC D/B/A STATS FREE LIVING SEMINARS – EDUCATIONAL & INC INSTRUCTIONAL ATTN: YOLANDA WRIGHT STATS FREE LIVING INC 5150 STILESBORO RD NW, SUITE 520 KENNESAW, GA 30152 OCC040527 SUNDOG AI GEORGE MONROE 01/21/2025 SUNDOG AI LLC D/B/A SUNDOG AI COMPUTER PROGRAMMING SERVICES ATTN: GEORGE CLARKE MONROE SUNDOG AI LLC 417 LAURIAN WAY KENNESAW, GA 30144 OCC040523 THE BOURBON GODDESS DONNA BOWMAN 01/21/2025 LLC D/B/A THE BOURBON ENTERTAINMENT, MEETING, & SPECIAL THE BOURBON GODDESS GODDESS LLC EVENT ORGANIZER LLC ATTN: DONNA BOWMAN THE BOURBON GODDESS LLC 5256 KERSHAW COURT SE ATLANTA, GA 30339 CON001547 TOP TECH MECHANICAL KEVIN NEWMAN 01/21/2025 SERVICES INC D/B/A TOP TECH AIR CONDITIONING & HEATING TOP TECH MECHANICAL MECHANICAL SERVICES INC CONTRACTOR SERVICES INC ATTN: KEVIN NEWMAN TOP TECH MECHANICAL SERVICES INC 975 COBB PLACE BLVD NW, SUITE 218 KENNESAW, GA 30144 CON001548 TRADEMARK GREGORY HARTSFIELD 01/22/2025 CONTRACTORS D/B/A TRADEMARK BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE TRADEMARK CONTRACTORS REQUIRED CONTRACTORS LLC ATTN: KEISHA MOON TRADEMARK CONTRACTORS LLC 5096 BRISTOL INDUSTRIAL WAY, STE B BUFORD, GA 30518 OCC040547 UPLIFT PSYCHIATRY LLC NISHA CHANDE 01/24/2025 UPLIFT PSYCHIATRY LLC D/B/A UPLIFT PSYCHIATRY PSYCHIATRIC CLINIC LLC ATTN: NISHA CHANDE UPLIFT PSYCHIATRY LLC 1690 STONE VILLAGE LN, STE 701 KENNESAW, GA 30152 OCC040545 VET ADVANTAGE SAMMIE LANIER 01/23/2025 D/B/A VET ADVANTAGE HEALTH AND ALLIED SERVICES – ATTN: SAMMIE LANIER VETERANS 2703 ELOQUENT LANE AUSTELL, GA 30106 OCC040528 VIP LOCKERS CRAIG WRONKA 01/21/2025 ESSENTIAL RESOURCE D/B/A VIP LOCKERS MERCHANDISE AND SERVICE BROKER GROUP INC ATTN: CRAIG WRONKA ESSENTIAL RESOURCE GROUP INC 3330 COBB PKWY, APT 219 ACWORTH, GA 30101 OCC040543 WIGINGTON LAW LLC CODY WIGINGTON 01/23/2025 WIGINGTON LAW LLC D/B/A WIGINGTON LAW LLC LAWYER – FIRST YEAR IN COBB COUNTY ATTN: WIGINGTON LAW LLC WIGINGTON LAW LLC 4502 MEADOW GREEN LN ACWORTH, GA 30101 OCC040532 XRS LLC KEVIN BURR 01/22/2025 XRS LLC D/B/A XRS LLC CLEANING CONTRACTOR – BUILDING & ATTN: KEVIN O BURR MOBILE HOME EXTERIORS XRS LLC 4911 SHIPP RD POWDER SPRINGS, GA 30127

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.