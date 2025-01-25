33 new business licensed by Cobb on the week ending Friday January 24

Here are the 33 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, January 24, 2025.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Mailing Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC040535
|ACTION PLUS TERMITE &
|WILLIAM PINKER
|01/23/2025
|PEST CONTROL LLC
|D/B/A ACTION PLUS TERMITE
|EXTERMINATING AND PEST CONTROL
|ACTION PLUS TERMITE &
|& PEST CONTROL LLC
|SERVICE
|PEST CONTROL LLC
|ATTN: WILLIAM PINKER
|ACTION PLUS TERMITE &
|PEST CONTROL LLC
|4340 SUMAC DR
|AUSTELL, GA 30106
|OCC040531
|ATLANTA BLASTING
|THOMAS TULLOCH
|01/22/2025
|PROFESSIONALS INC
|D/B/A ATLANTA BLASTING
|COATING METALS
|ATLANTA BLASTING
|PROFESSIONALS INC
|PROFESSIONALS INC
|ATTN: THOMAS TULLOCH
|ATLANTA BLASTING
|PROFESSIONALS INC
|3500 INMAN HL
|MARIETTA, GA 30067
|OCC040546
|BLOOMFIELDS BLESSINGS
|ROBERTA BLOOMFIELD
|01/24/2025
|LLC
|D/B/A BLOOMFIELDS
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|BLOOMFIELDS BLESSINGS
|BLESSINGS LLC
|LLC
|ATTN: ROBERTA BLOOMFIELD
|BLOOMFIELDS BLESSINGS
|LLC
|3440 VELVET CREEK DR
|MARIETTA, GA 30008
|CON001549
|BN BISHOP CONTRACTING
|BENJAMIN BISHOP
|01/23/2025
|D/B/A BN BISHOP
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|CONTRACTING
|REQUIRED
|ATTN: BENJAMIN N BISHOP
|1592 ATLANTA RD, STE 130
|MARIETTA, GA 30060
|OCC040533
|CAROLINA’S DOMINICAN
|MARLENY CABRERA
|01/23/2025
|HAIR STUDIO LLC
|D/B/A CAROLINA’S
|BEAUTY SHOP
|CAROLINA’S DOMINICAN
|DOMINICAN HAIR STUDIO LLC
|HAIR STUDIO LLC
|ATTN: MARLENY CABRERA
|CAROLINA’S DOMINICAN HAIR
|STUDIO LLC
|4550 HICKORY FOREST DRIVE
|ACWORTH, GA 30102
|OCC040530
|CHIRO SERVE INC
|INFO@CHIRO-SERVE.COM
|01/22/2025
|CHIRO SERVE INC
|D/B/A CHIRO SERVE INC
|MEDICAL EQUIPMENT REPAIR
|ATTN: SEAN GERHART
|CHIRO SERVE INC
|PO BOX 1136
|KENNESAW, GA 30156
|OCC040537
|CHIVAS VALDIVIA
|FABIAN VALDIVIA
|01/23/2025
|LANDSCAPING
|D/B/A CHIVAS VALDIVIA
|LANDSCAPING CONTRACTOR
|LANDSCAPING
|ATTN: FABIAN VALDIVIA
|1213 WYNFORD COLONY SW
|MARIETTA, GA 30064
|OCC040538
|DORFZAUN EYE GROUP
|MICHAEL LAM
|01/23/2025
|OLD PIEDMONT EYE GROUP
|D/B/A DORFZAUN EYE
|OPTOMETRIST (OCCUPATIONAL TAX)
|LLC
|GROUP
|ATTN: MICHAEL LAM
|OLD PIEDMONT EYE GROUP
|LLC
|850 OLD PIEDMONT RD NE
|MARIETTA, GA 30066
|OCC040541
|FGM-PACESETTER
|STEVE LEEBOW
|01/24/2025
|FGM-PACESETTER LLC
|D/B/A FGM-PACESETTER
|MANUFACTURER – METAL PRODUCTS
|ATTN: STEVE LEEBOW
|FGM-PACESETTER LLC
|PO BOX 100007
|KENNESAW, GA 30156
|OCC040540
|FGM-PACESSETTER
|STEVE LEEBOW
|01/24/2025
|FGM-PACESSETTER LLC
|D/B/A FGM-PACESSETTER
|BUSINESS MANAGEMENT SERVICE
|ATTN: STEVE LEEBOW
|FGM-PACESSETTER LLC
|PO BOX 100007
|KENNESAW, GA 30156
|OCC040372
|GOOD DOG VETERINARY
|PATRICK SINGLETARY
|01/24/2025
|CARE
|D/B/A GOOD DOG
|VETERINARIAN (TAX)
|GOOD DOG VETERINARY
|VETERINARY CARE
|COMPANY LLC
|ATTN: PATRICK SINGLETARY
|GOOD DOG VETERINARY
|COMPANY LLC
|3894 DUE WEST RD, 250
|MARIETTA, GA 30064
|OCC040542
|INTEREST CUBE LLC
|MICHAEL CRONAUER
|01/24/2025
|INTEREST CUBE LLC
|D/B/A INTEREST CUBE LLC
|BUSINESS MANAGEMENT SERVICE
|ATTN: MICHAEL CRONAUER
|INTEREST CUBE LLC
|1951 HEATHERBROOK LN NW
|ACWORTH, GA 30101
|OCC040526
|J T EXPRESS TIRE LLC
|ZAOULI TRA
|01/21/2025
|J T EXPRESS TIRE LLC
|D/B/A J T EXPRESS TIRE LLC
|TIRE DEALER
|ATTN: ZAOULI TRA
|J T EXPRESS TIRE LLC
|192 STARBUCK PKWY
|PENDERGRASS, GA 30567
|OCC040525
|JACK & MAE
|JAMIE H BROOKER
|01/21/2025
|JACK & MAE LLC
|D/B/A JACK & MAE
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|ATTN: JAMIE H BROOKER
|JACK & MAE LLC
|1643 STODDARD CIR
|KENNESAW, GA 30152
|OCC040534
|JUBILEE 7 COMMUNITY
|JANE OKEH
|01/23/2025
|LIVING ARRANGEMENT
|D/B/A JUBILEE 7 COMMUNITY
|PERSONAL CARE HOME
|(CLA)
|LIVING ARRANGEMENT (CLA)
|JUBILEE PERSONAL CARE
|ATTN: JANE OKEH
|HOME INC
|JUBILEE PERSONAL CARE
|HOME INC
|3358 BYGONE COURT
|POWDERSPRINGS, GA 30127
|OCC040524
|LA PETITE ABEILLE
|BETHANY VONDANE
|01/21/2025
|LA PETITE ABEILLE LLC
|D/B/A LA PETITE ABEILLE
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|ATTN: BETHANY VONDANE
|LA PETITE ABEILLE LLC
|4051 RIVER RIDGE CHSE
|MARIETTA, GA 30067
|CON001546
|LEVEL 5 CONSTRUCTION
|JOEY RAY
|01/21/2025
|SERVICES INC
|D/B/A LEVEL 5
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|LEVEL 5 CONSTRUCTION
|CONSTRUCTION SERVICES
|REQUIRED
|SERVICES INC
|INC
|ATTN: JOEY RAY
|LEVEL 5 CONSTRUCTION
|SERVICES INC
|4663 WEBSTER WAY
|ACWORTH, GA 30101
|OCC040550
|LIGHTHOUSE NUTRITION
|NICOLE DEWARD
|01/24/2025
|NICOLE DEWARD LLC
|D/B/A LIGHTHOUSE
|NUTRITIONIST
|NUTRITION
|ATTN: NICOLE DEWARD
|NICOLE DEWARD LLC
|4651 SANDY PLAINS RD, UNIT
|112
|ROSWELL, GA 30075
|OCC040548
|LOKI PROPERTIES LLC
|NISHA CHANDE
|01/24/2025
|LOKI PROPERTIES LLC
|D/B/A LOKI PROPERTIES LLC
|OFFICE SPACE RENTAL
|ATTN: NISHA CHANDE
|LOKI PROPERTIES LLC
|1690 STONE VILLAGE LN, STE
|701
|KENNESAW, GA 30152
|OCC040529
|OUTSOURCE ADMIN LLC
|BRAD RICHARDSON
|01/22/2025
|OUTSOURCE ADMIN LLC
|D/B/A OUTSOURCE ADMIN
|ACCOUNTING, AUDITING, AND
|LLC
|BOOKEEPING – NOT A CPA
|ATTN: BRAD RICHARDSON
|OUTSOURCE ADMIN LLC
|2440 SANDY PLAINS RD BLDG
|28, 200
|MARIETTA, GA 30066
|OCC040544
|PROFITMASTER DISPLAYS
|CAROL BEERMAN
|01/23/2025
|PROFITMASTER DISPLAYS
|D/B/A PROFITMASTER
|ADVERTISING – DEMONSTRATION &
|INC
|DISPLAYS
|DISPLAY SERVICE
|ATTN: JAMES HAWORTH
|PROFITMASTER DISPLAYS
|INC
|2100 POWERS FERRY RD,
|STE 410
|ATLANTA, GA 30339
|CON001545
|RELIABLE LEAK DETECTION
|RUSI RACHEV
|01/21/2025
|LLC
|D/B/A RELIABLE LEAK
|PLUMBING CONTRACTOR
|RELIABLE LEAK DETECTION
|DETECTION LLC
|LLC
|ATTN: RUSI RACHEV
|RELIABLE LEAK DETECTION
|LLC
|3340 HUNTERS LODGE RD
|MARIETTA, GA 30062
|OCC040536
|RELIANCE CONSTRUCTION
|RUSSELL MCGREGOR
|01/23/2025
|SERVICES LLC
|D/B/A RELIANCE
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|RELIANCE CONSTRUCTION
|CONSTRUCTION SERVICES
|SERVICES LLC
|LLC
|ATTN: RUSSELL MCGREGOR
|RELIANCE CONSTRUCTION
|SERVICES LLC
|1731 MILLHOUSE RUN
|MARIETTA, GA 30066
|OCC040555
|STATS FREE LIVING INC
|YOLANDA WRIGHT
|01/24/2025
|STATS FREE LIVING INC
|D/B/A STATS FREE LIVING
|SEMINARS – EDUCATIONAL &
|INC
|INSTRUCTIONAL
|ATTN: YOLANDA WRIGHT
|STATS FREE LIVING INC
|5150 STILESBORO RD NW,
|SUITE 520
|KENNESAW, GA 30152
|OCC040527
|SUNDOG AI
|GEORGE MONROE
|01/21/2025
|SUNDOG AI LLC
|D/B/A SUNDOG AI
|COMPUTER PROGRAMMING SERVICES
|ATTN: GEORGE CLARKE
|MONROE
|SUNDOG AI LLC
|417 LAURIAN WAY
|KENNESAW, GA 30144
|OCC040523
|THE BOURBON GODDESS
|DONNA BOWMAN
|01/21/2025
|LLC
|D/B/A THE BOURBON
|ENTERTAINMENT, MEETING, & SPECIAL
|THE BOURBON GODDESS
|GODDESS LLC
|EVENT ORGANIZER
|LLC
|ATTN: DONNA BOWMAN
|THE BOURBON GODDESS LLC
|5256 KERSHAW COURT SE
|ATLANTA, GA 30339
|CON001547
|TOP TECH MECHANICAL
|KEVIN NEWMAN
|01/21/2025
|SERVICES INC
|D/B/A TOP TECH
|AIR CONDITIONING & HEATING
|TOP TECH MECHANICAL
|MECHANICAL SERVICES INC
|CONTRACTOR
|SERVICES INC
|ATTN: KEVIN NEWMAN
|TOP TECH MECHANICAL
|SERVICES INC
|975 COBB PLACE BLVD NW,
|SUITE 218
|KENNESAW, GA 30144
|CON001548
|TRADEMARK
|GREGORY HARTSFIELD
|01/22/2025
|CONTRACTORS
|D/B/A TRADEMARK
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|TRADEMARK
|CONTRACTORS
|REQUIRED
|CONTRACTORS LLC
|ATTN: KEISHA MOON
|TRADEMARK CONTRACTORS
|LLC
|5096 BRISTOL INDUSTRIAL
|WAY, STE B
|BUFORD, GA 30518
|OCC040547
|UPLIFT PSYCHIATRY LLC
|NISHA CHANDE
|01/24/2025
|UPLIFT PSYCHIATRY LLC
|D/B/A UPLIFT PSYCHIATRY
|PSYCHIATRIC CLINIC
|LLC
|ATTN: NISHA CHANDE
|UPLIFT PSYCHIATRY LLC
|1690 STONE VILLAGE LN, STE
|701
|KENNESAW, GA 30152
|OCC040545
|VET ADVANTAGE
|SAMMIE LANIER
|01/23/2025
|D/B/A VET ADVANTAGE
|HEALTH AND ALLIED SERVICES –
|ATTN: SAMMIE LANIER
|VETERANS
|2703 ELOQUENT LANE
|AUSTELL, GA 30106
|OCC040528
|VIP LOCKERS
|CRAIG WRONKA
|01/21/2025
|ESSENTIAL RESOURCE
|D/B/A VIP LOCKERS
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|GROUP INC
|ATTN: CRAIG WRONKA
|ESSENTIAL RESOURCE
|GROUP INC
|3330 COBB PKWY, APT 219
|ACWORTH, GA 30101
|OCC040543
|WIGINGTON LAW LLC
|CODY WIGINGTON
|01/23/2025
|WIGINGTON LAW LLC
|D/B/A WIGINGTON LAW LLC
|LAWYER – FIRST YEAR IN COBB COUNTY
|ATTN: WIGINGTON LAW LLC
|WIGINGTON LAW LLC
|4502 MEADOW GREEN LN
|ACWORTH, GA 30101
|OCC040532
|XRS LLC
|KEVIN BURR
|01/22/2025
|XRS LLC
|D/B/A XRS LLC
|CLEANING CONTRACTOR – BUILDING &
|ATTN: KEVIN O BURR
|MOBILE HOME EXTERIORS
|XRS LLC
|4911 SHIPP RD
|POWDER SPRINGS, GA 30127
Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.
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