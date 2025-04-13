Check out the 47 new businesses licensed by Cobb County last week

Here are the 47 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, April 11, 2025.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Mailing Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC041095
|4031 HR CONSULTING LLC
|AIMEE WHITE
|04/10/2025
|4031 HR CONSULTING LLC
|D/B/A 4031 HR CONSULTING
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|LLC
|ATTN: AIMEE WHITE
|4031 HR CONSULTING LLC
|561 SYBIL LANE
|MARIETTA, GA 30067
|OCC041079
|ALONDRA PANIAGUA
|ALONDRA PANIAGUA
|04/09/2025
|SILO TATTOOS LLC
|D/B/A ALONDRA PANIAGUA
|TATTOO PARLOR
|ATTN: ALONDRA PANIAGUA
|SILO TATTOOS LLC
|2825 S MAIN ST NW, 409
|KENNESAW, GA 30144
|OCC041092
|ASPHALT FLX FWD
|IRA SILVER
|04/10/2025
|LOGISTICS
|D/B/A ASPHALT FLX FWD
|WHOLESALE – TIRES AND TUBES
|ASPHALT FLX FWD
|LOGISTICS
|LOGISTICS LLC
|ATTN: SALES TAX
|ASPHALT FLX FWD
|LOGISTICS LLC
|251 LITTLE FALLS DR
|WILMINGTON, DE 19808
|OCC041056
|ASTER PRIME GOODS
|LAURA PORTILLO
|04/07/2025
|ASTER PRIME GOODS LLC
|D/B/A ASTER PRIME GOODS
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|ATTN: LAURA PORTILLO
|ASTER PRIME GOODS LLC
|1884 BURFORDI DR
|MARIETTA, GA 30008
|OCC041069
|ATLANTIC SERVICES
|JOSEPH MILLER
|04/09/2025
|GROUP INC
|D/B/A ATLANTIC SERVICES
|ACCOUNTING, AUDITING, AND
|ATLANTIC WORKFORCE INC
|GROUP INC
|BOOKEEPING – NOT A CPA
|ATTN: JOSEPH MILLER
|ATLANTIC WORKFORCE INC
|151 VILLAGE PARKWAY, STE
|6E
|MARIETTA, GA 30067
|OCC041058
|BELLA MIA LUXURY
|LISA JORDAN
|04/07/2025
|CHARCUTERIES LLC
|D/B/A BELLA MIA LUXURY
|CATERING SERVICE
|BELLA MIA LUXURY
|CHARCUTERIES LLC
|CHARCUTERIES LLC
|ATTN: LISA MIA JORDAN
|BELLA MIA LUXURY
|CHARCUTERIES LLC
|2370 SCOTNEY CASTLE LN
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC041055
|BUMBLE BEE BLINDS OF
|KELSEY DISHAROON
|04/07/2025
|MARIETTA
|D/B/A BUMBLE BEE BLINDS
|DRAPERY & BLIND INSTALLATION
|SEAHORSE BRANDS LLC
|OF MARIETTA
|ATTN: KELSEY DISHAROON
|SEAHORSE BRANDS LLC
|223 LAKESHORE CT
|MARIETTA, GA 30067
|OCC040991
|CAROLYN N JOHNSON PHD
|CAROLYN N JOHNSON PHD
|04/10/2025
|PC
|PC
|PSYCHOLOGIST (OCCUPATIONAL TAX)
|CAROLYN N JOHNSON PHD
|D/B/A CAROLYN N JOHNSON
|PC
|PHD PC
|ATTN: MICHAEL JOHNSON
|CAROLYN N JOHNSON PHD
|PC
|PO BOX 913
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC041066
|COBB DENTAL
|SAMIR ABBAS
|04/08/2025
|EXPRESSIONS
|D/B/A COBB DENTAL
|DENTIST (OCCUPATIONAL TAX)
|ABBAS DENTISTRY LLC
|EXPRESSIONS
|ATTN: SAMIR ABBAS
|ABBAS DENTISTRY LLC
|58 SHAWNEE TRL
|MARIETTA, GA 30067
|OCC041070
|CONSTRUCTIVE
|MOHAMMAD AKMAL
|04/09/2025
|REMODELING
|D/B/A CONSTRUCTIVE
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|CONSTRUCTIVE
|REMODELING
|REMODELING LLC
|ATTN: MOHAMMAD AKMAL
|CONSTRUCTIVE
|REMODELING LLC
|23 MOUNT CAVALRY RD
|MARIETTA, GA 30064
|OCC040956
|CORE-MARK US (ATLANTA)
|CHRISTOPHER HOBSON
|04/08/2025
|CORE- MARK US LLC
|D/B/A CORE-MARK US
|WHOLESALE – TOBACCO PRODUCTS
|(ATLANTA)
|ATTN: HELEN HAYES
|CORE- MARK US LLC
|1500 SOLANA BLVD, STE 6150
|WESTLAKE, TX 76262
|ALC003467
|ELITE RESTAURANT &
|STEPHANIE PAREDES
|04/08/2025
|LOUNGE
|OROZCO
|RESTAURANT
|BP GROUP INC
|D/B/A ELITE RESTAURANT &
|LOUNGE
|ATTN: RONNETTA LEE
|CAMPBELL
|BP GROUP INC
|2455 ROCK SPRINGS RD
|BUFORD, GA 30519
|OCC041085
|FOX FLOORING OUTLET
|FAN LIU
|04/10/2025
|SHOWROOM
|D/B/A FOX FLOORING
|FLOOR COVERING SALES – EXCLUDING
|AMERICAN FAVORITE
|OUTLET SHOWROOM
|CARPET
|FLOORING LLC
|ATTN: FAN LIU
|AMERICAN FAVORITE
|FLOORING LLC
|4925 CANTON RD
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041091
|FRANCIS BUSINESS
|SABRENN FRANCIS
|04/11/2025
|CONSULTING LLC
|D/B/A FRANCIS BUSINESS
|ACCOUNTING, AUDITING, AND
|FRANCIS BUSINESS
|CONSULTING LLC
|BOOKEEPING – NOT A CPA
|CONSULTING LLC
|ATTN: SABRENN FRANCIS
|FRANCIS BUSINESS
|CONSULTING LLC
|125 TOWNPARK DRIVE, STE
|300/87
|KENNESAW, GA 30144
|OCC041062
|GLAMOUR SALON AND
|BINH NGUYEN
|04/08/2025
|STUDIO
|D/B/A GLAMOUR SALON AND
|BEAUTY SHOP
|GLAMOUR SALON AND
|STUDIO
|STUDIO LLC
|ATTN: BINH NGUYEN
|GLAMOUR SALON AND
|STUDIO LLC
|2871 KINJAC DR
|MARIETTA, GA 30066
|ALC003481
|GRAND SLAM PIZZA OF
|CASSANDRA DICKENS
|04/08/2025
|KENNESAW
|D/B/A GRAND SLAM PIZZA OF
|RESTAURANT
|GRAND SLAM PIZZA OF
|KENNESAW
|KENNESAW LLC
|ATTN: JIMMY DICKENS
|GRAND SLAM PIZZA OF
|KENNESAW LLC
|2950 GEORGE BUSBEE PKWY
|KENNESAW, GA 30144
|OCC041080
|HUFF REALTY
|SHAWNA HUFF
|04/09/2025
|HUFF REALTY LLC
|D/B/A HUFF REALTY
|REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
|ATTN: SHAWNA HUFF
|HUFF REALTY LLC
|2727 PACES FERRY RD, 750
|ATLANTA, GA 30339
|OCC041083
|HUNGRY AF
|KEVIN EDWARDS
|04/10/2025
|HUNGRY AF USA INC
|D/B/A HUNGRY AF
|RESTAURANT
|ATTN: KEVIN EDWARDS
|HUNGRY AF USA INC
|5495 OLD NATIONAL HWY, B1
|SOUTH FULTON, GA 30349
|OCC041071
|INTERJAG PUBLISHING LLC
|JORGE GARCIA
|04/09/2025
|INTERJAG PUBLISHING LLC
|D/B/A INTERJAG PUBLISHING
|PUBLISHER – BOOKS
|LLC
|ATTN: JORGE GARCIA
|INTERJAG PUBLISHING LLC
|521 ANTEBELLUM DR
|MARIETTA, GA 30060
|OCC041077
|KEELY WEAVER
|WEAVER KELLY
|04/09/2025
|D/B/A KEELY WEAVER
|ENTERTAINMENT, MEETING, & SPECIAL
|ATTN: WEAVER KELLY
|EVENT ORGANIZER
|4201 BLACKLAND DR
|MARIETTA, GA 30067
|OCC041072
|KROHNE ZACH
|KROHNE ZACH
|04/09/2025
|KROHNE TANKS AND
|D/B/A KROHNE ZACH
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|PONDS LLC
|ATTN: KROHNE ZACH
|KROHNE TANKS AND PONDS
|LLC
|3069 MOUNTAIN SHADOW
|WAY
|MARIETTA, GA 30064
|OCC041086
|LILLIES’ KITCHEN
|LILLIE STARKS
|04/10/2025
|LILLIES’ KITCHEN LLC
|D/B/A LILLIES’ KITCHEN
|CATERING SERVICE
|ATTN: LILLIE STARKS
|LILLIES’ KITCHEN LLC
|670 SMITHSTONE ROAD SE
|MARIETTA, GA 30067
|OCC041094
|MAYAN KITCHEN
|GABRIELA SALAS GUILLEN
|04/11/2025
|MAYAN KITCHEN LLC
|D/B/A MAYAN KITCHEN
|RESTAURANT
|ATTN: GABRIELA SALAS
|GUILLEN
|MAYAN KITCHEN LLC
|2595 SANDY PLAINS RD,
|SUITE 101
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041075
|MICHELL NESMITH #2
|MICHELLE NESMITH
|04/09/2025
|D/B/A MICHELL NESMITH #2
|CONSULTANT SERVICE – MARKETING
|ATTN: MICHELLE NESMITH
|5821 FAIRWOOD WALK NW
|ACWORTH, GA 30101
|OCC041074
|MICHELLE NESMITH #1
|MICHELL NESMITH
|04/09/2025
|D/B/A MICHELLE NESMITH #1
|TRAVEL AGENCY
|ATTN: MICHELLE NESMITH #1
|5821 FAIRWOOD WALK NW
|ACWORTH, GA 30101
|OCC041057
|NONI’S MOBILE PET
|STEPHANIE LOCKHART
|04/07/2025
|GROOMING LLC
|D/B/A NONI’S MOBILE PET
|ANIMAL CLIPPING AND GROOMING
|NONI’S MOBILE PET
|GROOMING LLC
|GROOMING LLC
|ATTN: STEPHANIE LOCKHART
|NONI’S MOBILE PET
|GROOMING LLC
|1909 HARMONY ROAD
|POWDERSPRINGS, GA 30127
|OCC041088
|NOOKFINITY
|MARY DAHO
|04/10/2025
|M&J77 LLC
|D/B/A NOOKFINITY
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|ATTN: MARY DAHO
|M&J77 LLC
|4171 SUMMIT WAY
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041064
|NORTH GEORGIA ADVISORS
|RYAN HEMNREE
|04/08/2025
|NORTH GEORGIA ADVISORS
|D/B/A NORTH GEORGIA
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|LLC
|ADVISORS
|ATTN: RYAN HEMNREE
|NORTH GEORGIA ADVISORS
|LLC
|3569 MEADOW CHASE DR
|MARIETTA, GA 30062
|OCC041060
|PALM AND FIZZ
|STEPHANIE WILLIAMS
|04/07/2025
|D/B/A PALM AND FIZZ
|CATERING SERVICE
|ATTN: STEPHANIE WILLIAMS
|4762 HILL RD
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC041067
|RIDGEVIEW ROOFING
|JEFFRY MAFLA
|04/09/2025
|RENOVATIONS LLC
|D/B/A RIDGEVIEW ROOFING
|ROOFING CONTRACTOR
|RIDGEVIEW ROOFING
|RENOVATIONS LLC
|RENOVATIONS LLC
|ATTN: JEFFRY MAFLA
|RIDGEVIEW ROOFING
|RENOVATIONS LLC
|3375 SPRING HILL PKWY,
|SUITE 339
|SMYRNA, GA 30080
|OCC041098
|RNB TENNIS
|RATHINDRA KAKATI
|04/11/2025
|RNB TENNIS LLC
|D/B/A RNB TENNIS
|TENNIS INSTRUCTION
|ATTN: RATHINDRA KAKATI
|RNB TENNIS LLC
|5232 SPALDING FOREST CT
|ATLANTA, GA 30328
|OCC041068
|ROOTS IN RELICS
|MOLLY NADOLSKI
|04/09/2025
|D/B/A ROOTS IN RELICS
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|ATTN: MOLLY NADOLSKI
|111 WESTWOOD DR
|MARIETTA, GA 30064
|OCC041065
|RTP CONSTRUCTION
|DAN PALMER
|04/08/2025
|RIGHT TWICE PROPERTIES
|D/B/A RTP CONSTRUCTION
|REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
|LLC
|ATTN: DAN PALMER
|RIGHT TWICE PROPERTIES
|LLC
|2650 COBB PLACE LN, APT
|215
|KENNESAW, GA 30144
|OCC041084
|S2S AUTO SALES LLC
|AIMAL NASRULLAH
|04/10/2025
|S2S AUTO SALES LLC
|D/B/A S2S AUTO SALES LLC
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|ATTN: AIMAL NASRULLAH
|S2S AUTO SALES LLC
|335 HENSON FARM DR
|LOGANVILLE, GA 30052
|OCC041097
|SMART SOLUTIONS PEST
|JASON VINCENT
|04/10/2025
|CONTROL
|D/B/A SMART SOLUTIONS
|EXTERMINATING AND PEST CONTROL
|SHARPER SOLUTIONS LLC
|PEST CONTROL
|SERVICE
|ATTN: JASON VINCENT
|SHARPER SOLUTIONS LLC
|1050 NORTHFIELD CT, SUITE
|345
|ROSWELL, GA 30076
|ALC003477
|SNAK N SNEAUX
|MONIQUE YOUNG
|04/09/2025
|SNAK N SNEAUX LLC
|D/B/A SNAK N SNEAUX
|RESTAURANT
|ATTN: MONIQUE YOUNG
|SNAK N SNEAUX LLC
|1812 POWDER SPRINGS RD
|SW, SUITE 2123
|MARIETTA, GA 30064
|OCC041093
|SOLVE VANCE HEALTH
|WILKINS FELICIA
|04/11/2025
|SOLUTIONS
|D/B/A SOLVE VANCE HEALTH
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|SOLVE VANCE HEALTH
|SOLUTIONS
|SOLUTIONS LLC
|ATTN: WILKINS FELICIA
|SOLVE VANCE HEALTH
|SOLUTIONS LLC
|4330 LAURIAN DR
|KENNESAW, GA 30144
|OCC041061
|SOUTHERN FENCEWORKS
|THOMAS WASSON
|04/07/2025
|LLC
|D/B/A SOUTHERN
|FENCING CONTRACTOR
|SOUTHERN FENCEWORKS
|FENCEWORKS LLC
|LLC
|ATTN: THOMAS WASSON
|SOUTHERN FENCEWORKS
|LLC
|4129 SANDERS RD
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC041087
|STARK’S LEGACY LLC
|LILLIE STARKS
|04/10/2025
|STARK’S LEGACY LLC
|D/B/A STARK’S LEGACY LLC
|REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
|ATTN: LILLIE STARKS
|STARK’S LEGACY LLC
|670 SMITHSTONE ROAD SE
|MARIETTA, GA 30067
|OCC041063
|TACOS LOCOS EL CHOLO
|MIGUEL DELGADO
|04/08/2025
|PINCHES TACOS LOCOS
|D/B/A TACOS LOCOS EL
|RESTAURANT
|LLC
|CHOLO
|ATTN: MIGUEL A DELGADO
|PINCHES TACOS LOCOS LLC
|2420 BROWN DEER TRL
|ACWORTH, GA 30101
|ALC003497
|TEXAS ROADHOUSE
|TEXAS ROADHOUSE
|04/07/2025
|TEXAS ROADHOUSE OF
|HOLDINGS LLC
|RESTAURANT
|MARIETTA LLC
|D/B/A TEXAS ROADHOUSE
|ATTN: BRITTANY BENNETT
|TEXAS ROADHOUSE OF
|MARIETTA LLC
|6040 DUTCHMANS LANE,
|SUITE 400
|LOUISVILLE, KY 40205
|OCC041073
|THE ENVIRONMENTAL
|JOHN CREWSON
|04/09/2025
|INSPECTOR LLC
|D/B/A THE ENVIRONMENTAL
|HOME INSPECTION SERVICE
|THE ENVIRONMENTAL
|INSPECTOR LLC
|INSPECTOR LLC
|ATTN: JOHN CREWDSON
|THE ENVIRONMENTAL
|INSPECTOR LLC
|3030 MARY DR
|MARIETTA, GA 30066
|ALT003501
|THE GARDEN SCHOOL
|GARDEN SCHOOL
|04/10/2025
|GARDEN SCHOOL
|CORPORATION
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|CORPORATION
|D/B/A THE GARDEN SCHOOL
|PROFIT)
|ATTN: SARA WALSH
|GARDEN SCHOOL
|CORPORATION
|4010 CANTON RD
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041081
|TPH HOLDINGS LLC
|ADAM GREER
|04/10/2025
|TPH HOLDINGS LLC
|D/B/A TPH HOLDINGS LLC
|AUTO PARTS DEALER
|ATTN: ADAM GREER
|TPH HOLDINGS LLC
|15701 NORTHWEST FREEWAY
|HOUSTON, TX 77040
|OCC041090
|VAPE CITY
|ALI SHEIKHANI
|04/11/2025
|S & H RETAIL TX INC
|D/B/A VAPE CITY
|RADIO, TV, AND CONSUMER ELECTRONICS
|S & H RETAIL TX INC
|SALE AND SERVICE
|7478 HARWIN DR
|HOUSTON, TX 77036
|OCC041076
|VENEFICUS PRODUCTION
|MICHELLE NESMITH
|04/09/2025
|LLC
|D/B/A VENEFICUS
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|VENEFICUS PRODUCTION
|PRODUCTION LLC
|LLC
|ATTN: MICHELLE NESMITH
|VENEFICUS PRODUCTION
|LLC
|5821 FAIRWOOD WALK NW
|ACWORTH, GA 30101
|OCC041082
|VIERON PSYCHOTHERAPY
|MATTHEW VIERON
|04/10/2025
|LLC
|D/B/A VIERON
|FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
|VIERON PSYCHOTHERAPY
|PSYCHOTHERAPY LLC
|LLC
|ATTN: MATTHEW VIERON
|VIERON PSYCHOTHERAPY
|LLC
|171 VILLAGE PKWY NE,
|BLDG/U 8A
|MARIETTA, GA 30067
Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.
Be the first to comment on "Check out the 47 new businesses licensed by Cobb County last week"