Check out the 47 new businesses licensed by Cobb County last week

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Three people gathered around a wall-board with various business and industry symbols including gears and charts

Posted By: Larry Felton Johnson April 13, 2025

Here are the 47 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, April 11, 2025.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
OCC0410954031 HR CONSULTING LLCAIMEE WHITE04/10/2025
4031 HR CONSULTING LLCD/B/A  4031 HR CONSULTINGCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
LLC
ATTN: AIMEE WHITE
4031 HR CONSULTING LLC
561 SYBIL LANE
MARIETTA, GA 30067
OCC041079ALONDRA PANIAGUAALONDRA PANIAGUA04/09/2025
SILO TATTOOS LLCD/B/A  ALONDRA PANIAGUATATTOO PARLOR
ATTN: ALONDRA PANIAGUA
SILO TATTOOS LLC
2825 S MAIN ST NW, 409
KENNESAW, GA 30144
OCC041092ASPHALT FLX FWDIRA SILVER04/10/2025
LOGISTICSD/B/A  ASPHALT FLX FWDWHOLESALE – TIRES AND TUBES
ASPHALT FLX FWDLOGISTICS
LOGISTICS LLCATTN: SALES TAX
ASPHALT FLX FWD
LOGISTICS LLC
251 LITTLE FALLS DR
WILMINGTON, DE 19808
OCC041056ASTER PRIME GOODSLAURA PORTILLO04/07/2025
ASTER PRIME GOODS LLCD/B/A  ASTER PRIME GOODSMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
ATTN: LAURA PORTILLO
ASTER PRIME GOODS LLC
1884 BURFORDI DR
MARIETTA, GA 30008
OCC041069ATLANTIC SERVICESJOSEPH MILLER04/09/2025
GROUP INCD/B/A  ATLANTIC SERVICESACCOUNTING, AUDITING, AND
ATLANTIC WORKFORCE INCGROUP INCBOOKEEPING – NOT A CPA
ATTN: JOSEPH MILLER
ATLANTIC WORKFORCE INC
151 VILLAGE PARKWAY, STE
6E
MARIETTA, GA 30067
OCC041058BELLA MIA LUXURYLISA JORDAN04/07/2025
CHARCUTERIES LLCD/B/A  BELLA MIA LUXURYCATERING SERVICE
BELLA MIA LUXURYCHARCUTERIES LLC
CHARCUTERIES LLCATTN: LISA MIA JORDAN
BELLA MIA LUXURY
CHARCUTERIES LLC
2370 SCOTNEY CASTLE LN
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC041055BUMBLE BEE BLINDS OFKELSEY DISHAROON04/07/2025
MARIETTAD/B/A  BUMBLE BEE BLINDSDRAPERY & BLIND INSTALLATION
SEAHORSE BRANDS LLCOF MARIETTA
ATTN: KELSEY DISHAROON
SEAHORSE BRANDS LLC
223 LAKESHORE CT
MARIETTA, GA 30067
OCC040991CAROLYN N JOHNSON PHDCAROLYN N JOHNSON PHD04/10/2025
PCPCPSYCHOLOGIST (OCCUPATIONAL TAX)
CAROLYN N JOHNSON PHDD/B/A  CAROLYN N JOHNSON
PCPHD PC
ATTN: MICHAEL JOHNSON
CAROLYN N JOHNSON PHD
PC
PO BOX 913
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC041066COBB DENTALSAMIR ABBAS04/08/2025
EXPRESSIONSD/B/A  COBB DENTALDENTIST (OCCUPATIONAL TAX)
ABBAS DENTISTRY LLCEXPRESSIONS
ATTN: SAMIR ABBAS
ABBAS DENTISTRY LLC
58 SHAWNEE TRL
MARIETTA, GA 30067
OCC041070CONSTRUCTIVEMOHAMMAD AKMAL04/09/2025
REMODELINGD/B/A  CONSTRUCTIVEHANDY MAN – NO STATE LICENSE
CONSTRUCTIVEREMODELING
REMODELING LLCATTN: MOHAMMAD AKMAL
CONSTRUCTIVE
REMODELING LLC
23 MOUNT CAVALRY RD
MARIETTA, GA 30064
OCC040956CORE-MARK US (ATLANTA)CHRISTOPHER HOBSON04/08/2025
CORE- MARK US LLCD/B/A  CORE-MARK USWHOLESALE – TOBACCO PRODUCTS
(ATLANTA)
ATTN: HELEN HAYES
CORE- MARK US LLC
1500 SOLANA BLVD, STE 6150
WESTLAKE, TX 76262
ALC003467ELITE RESTAURANT &STEPHANIE PAREDES04/08/2025
LOUNGEOROZCORESTAURANT
BP GROUP INCD/B/A  ELITE RESTAURANT &
LOUNGE
ATTN: RONNETTA LEE
CAMPBELL
BP GROUP INC
2455 ROCK SPRINGS RD
BUFORD, GA 30519
OCC041085FOX FLOORING OUTLETFAN LIU04/10/2025
SHOWROOMD/B/A  FOX FLOORINGFLOOR COVERING SALES – EXCLUDING
AMERICAN FAVORITEOUTLET SHOWROOMCARPET
FLOORING LLCATTN: FAN LIU
AMERICAN FAVORITE
FLOORING LLC
4925 CANTON RD
MARIETTA, GA 30066
OCC041091FRANCIS BUSINESSSABRENN FRANCIS04/11/2025
CONSULTING LLCD/B/A  FRANCIS BUSINESSACCOUNTING, AUDITING, AND
FRANCIS BUSINESSCONSULTING LLCBOOKEEPING – NOT A CPA
CONSULTING LLCATTN: SABRENN FRANCIS
FRANCIS BUSINESS
CONSULTING LLC
125 TOWNPARK DRIVE, STE
300/87
KENNESAW, GA 30144
OCC041062GLAMOUR SALON ANDBINH NGUYEN04/08/2025
STUDIOD/B/A  GLAMOUR SALON ANDBEAUTY SHOP
GLAMOUR SALON ANDSTUDIO
STUDIO LLCATTN: BINH NGUYEN
GLAMOUR SALON AND
STUDIO LLC
2871 KINJAC DR
MARIETTA, GA 30066
ALC003481GRAND SLAM PIZZA OFCASSANDRA DICKENS04/08/2025
KENNESAWD/B/A  GRAND SLAM PIZZA OFRESTAURANT
GRAND SLAM PIZZA OFKENNESAW
KENNESAW LLCATTN: JIMMY DICKENS
GRAND SLAM PIZZA OF
KENNESAW LLC
2950 GEORGE BUSBEE PKWY
KENNESAW, GA 30144
OCC041080HUFF REALTYSHAWNA HUFF04/09/2025
HUFF REALTY LLCD/B/A  HUFF REALTYREAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
ATTN: SHAWNA HUFF
HUFF REALTY LLC
2727 PACES FERRY RD, 750
ATLANTA, GA 30339
OCC041083HUNGRY AFKEVIN EDWARDS04/10/2025
HUNGRY AF USA INCD/B/A  HUNGRY AFRESTAURANT
ATTN: KEVIN EDWARDS
HUNGRY AF USA INC
5495 OLD NATIONAL HWY, B1
SOUTH FULTON, GA 30349
OCC041071INTERJAG PUBLISHING LLCJORGE GARCIA04/09/2025
INTERJAG PUBLISHING LLCD/B/A  INTERJAG PUBLISHINGPUBLISHER – BOOKS
LLC
ATTN: JORGE GARCIA
INTERJAG PUBLISHING LLC
521 ANTEBELLUM DR
MARIETTA, GA 30060
OCC041077KEELY WEAVERWEAVER KELLY04/09/2025
D/B/A  KEELY WEAVERENTERTAINMENT, MEETING, & SPECIAL
ATTN: WEAVER KELLYEVENT ORGANIZER
4201 BLACKLAND DR
MARIETTA, GA 30067
OCC041072KROHNE ZACHKROHNE ZACH04/09/2025
KROHNE TANKS ANDD/B/A  KROHNE ZACHMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
PONDS LLCATTN: KROHNE ZACH
KROHNE TANKS AND PONDS
LLC
3069 MOUNTAIN SHADOW
WAY
MARIETTA, GA 30064
OCC041086LILLIES’ KITCHENLILLIE STARKS04/10/2025
LILLIES’ KITCHEN LLCD/B/A  LILLIES’ KITCHENCATERING SERVICE
ATTN: LILLIE STARKS
LILLIES’ KITCHEN LLC
670 SMITHSTONE ROAD SE
MARIETTA, GA 30067
OCC041094MAYAN KITCHENGABRIELA SALAS GUILLEN04/11/2025
MAYAN KITCHEN LLCD/B/A  MAYAN KITCHENRESTAURANT
ATTN: GABRIELA SALAS
GUILLEN
MAYAN KITCHEN LLC
2595 SANDY PLAINS RD,
SUITE 101
MARIETTA, GA 30066
OCC041075MICHELL NESMITH #2MICHELLE NESMITH04/09/2025
D/B/A  MICHELL NESMITH #2CONSULTANT SERVICE – MARKETING
ATTN: MICHELLE NESMITH
5821 FAIRWOOD WALK NW
ACWORTH, GA 30101
OCC041074MICHELLE NESMITH #1MICHELL NESMITH04/09/2025
D/B/A  MICHELLE NESMITH #1TRAVEL AGENCY
ATTN: MICHELLE NESMITH #1
5821 FAIRWOOD WALK NW
ACWORTH, GA 30101
OCC041057NONI’S MOBILE PETSTEPHANIE LOCKHART04/07/2025
GROOMING LLCD/B/A  NONI’S MOBILE PETANIMAL CLIPPING AND GROOMING
NONI’S MOBILE PETGROOMING LLC
GROOMING LLCATTN: STEPHANIE LOCKHART
NONI’S MOBILE PET
GROOMING LLC
1909 HARMONY ROAD
POWDERSPRINGS, GA 30127
OCC041088NOOKFINITYMARY DAHO04/10/2025
M&J77 LLCD/B/A  NOOKFINITYMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
ATTN: MARY DAHO
M&J77 LLC
4171 SUMMIT WAY
MARIETTA, GA 30066
OCC041064NORTH GEORGIA ADVISORSRYAN HEMNREE04/08/2025
NORTH GEORGIA ADVISORSD/B/A  NORTH GEORGIACONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
LLCADVISORS
ATTN: RYAN HEMNREE
NORTH GEORGIA ADVISORS
LLC
3569 MEADOW CHASE DR
MARIETTA, GA 30062
OCC041060PALM AND FIZZSTEPHANIE WILLIAMS04/07/2025
D/B/A  PALM AND FIZZCATERING SERVICE
ATTN: STEPHANIE WILLIAMS
4762 HILL RD
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC041067RIDGEVIEW ROOFINGJEFFRY MAFLA04/09/2025
RENOVATIONS LLCD/B/A  RIDGEVIEW ROOFINGROOFING CONTRACTOR
RIDGEVIEW ROOFINGRENOVATIONS LLC
RENOVATIONS LLCATTN: JEFFRY MAFLA
RIDGEVIEW ROOFING
RENOVATIONS LLC
3375 SPRING HILL PKWY,
SUITE 339
SMYRNA, GA 30080
OCC041098RNB TENNISRATHINDRA KAKATI04/11/2025
RNB TENNIS LLCD/B/A  RNB TENNISTENNIS INSTRUCTION
ATTN: RATHINDRA KAKATI
RNB TENNIS LLC
5232 SPALDING FOREST CT
ATLANTA, GA 30328
OCC041068ROOTS IN RELICSMOLLY NADOLSKI04/09/2025
D/B/A  ROOTS IN RELICSMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
ATTN: MOLLY NADOLSKI
111 WESTWOOD DR
MARIETTA, GA 30064
OCC041065RTP CONSTRUCTIONDAN PALMER04/08/2025
RIGHT TWICE PROPERTIESD/B/A  RTP CONSTRUCTIONREAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
LLCATTN: DAN PALMER
RIGHT TWICE PROPERTIES
LLC
2650 COBB PLACE LN, APT
215
KENNESAW, GA 30144
OCC041084S2S AUTO SALES LLCAIMAL NASRULLAH04/10/2025
S2S AUTO SALES LLCD/B/A  S2S AUTO SALES LLCAUTO DEALER – USED CARS ONLY
ATTN: AIMAL NASRULLAH
S2S AUTO SALES LLC
335 HENSON FARM DR
LOGANVILLE, GA 30052
OCC041097SMART SOLUTIONS PESTJASON VINCENT04/10/2025
CONTROLD/B/A  SMART SOLUTIONSEXTERMINATING AND PEST CONTROL
SHARPER SOLUTIONS LLCPEST CONTROLSERVICE
ATTN: JASON VINCENT
SHARPER SOLUTIONS LLC
1050 NORTHFIELD CT, SUITE
345
ROSWELL, GA 30076
ALC003477SNAK N SNEAUXMONIQUE YOUNG04/09/2025
SNAK N SNEAUX LLCD/B/A  SNAK N SNEAUXRESTAURANT
ATTN: MONIQUE YOUNG
SNAK N SNEAUX LLC
1812 POWDER SPRINGS RD
SW, SUITE 2123
MARIETTA, GA 30064
OCC041093SOLVE VANCE HEALTHWILKINS FELICIA04/11/2025
SOLUTIONSD/B/A  SOLVE VANCE HEALTHCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
SOLVE VANCE HEALTHSOLUTIONS
SOLUTIONS LLCATTN: WILKINS FELICIA
SOLVE VANCE HEALTH
SOLUTIONS LLC
4330 LAURIAN DR
KENNESAW, GA 30144
OCC041061SOUTHERN FENCEWORKSTHOMAS WASSON04/07/2025
LLCD/B/A  SOUTHERNFENCING CONTRACTOR
SOUTHERN FENCEWORKSFENCEWORKS LLC
LLCATTN: THOMAS WASSON
SOUTHERN FENCEWORKS
LLC
4129 SANDERS RD
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC041087STARK’S LEGACY LLCLILLIE STARKS04/10/2025
STARK’S LEGACY LLCD/B/A  STARK’S LEGACY LLCREAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
ATTN: LILLIE STARKS
STARK’S LEGACY LLC
670 SMITHSTONE ROAD SE
MARIETTA, GA 30067
OCC041063TACOS LOCOS EL CHOLOMIGUEL DELGADO04/08/2025
PINCHES TACOS LOCOSD/B/A  TACOS LOCOS ELRESTAURANT
LLCCHOLO
ATTN: MIGUEL A DELGADO
PINCHES TACOS LOCOS LLC
2420 BROWN DEER TRL
ACWORTH, GA 30101
ALC003497TEXAS ROADHOUSETEXAS ROADHOUSE04/07/2025
TEXAS ROADHOUSE OFHOLDINGS LLCRESTAURANT
MARIETTA LLCD/B/A  TEXAS ROADHOUSE
ATTN: BRITTANY BENNETT
TEXAS ROADHOUSE OF
MARIETTA LLC
6040 DUTCHMANS LANE,
SUITE 400
LOUISVILLE, KY 40205
OCC041073THE ENVIRONMENTALJOHN CREWSON04/09/2025
INSPECTOR LLCD/B/A  THE ENVIRONMENTALHOME INSPECTION SERVICE
THE ENVIRONMENTALINSPECTOR LLC
INSPECTOR LLCATTN: JOHN CREWDSON
THE ENVIRONMENTAL
INSPECTOR LLC
3030 MARY DR
MARIETTA, GA 30066
ALT003501THE GARDEN SCHOOLGARDEN SCHOOL04/10/2025
GARDEN SCHOOLCORPORATIONCHARITABLE ORGANIZATION (NON
CORPORATIOND/B/A  THE GARDEN SCHOOLPROFIT)
ATTN: SARA WALSH
GARDEN SCHOOL
CORPORATION
4010 CANTON RD
MARIETTA, GA 30066
OCC041081TPH HOLDINGS LLCADAM GREER04/10/2025
TPH HOLDINGS LLCD/B/A  TPH HOLDINGS LLCAUTO PARTS DEALER
ATTN: ADAM GREER
TPH HOLDINGS LLC
15701 NORTHWEST FREEWAY
HOUSTON, TX 77040
OCC041090VAPE CITYALI SHEIKHANI04/11/2025
S & H RETAIL TX INCD/B/A  VAPE CITYRADIO, TV, AND CONSUMER ELECTRONICS
S & H RETAIL TX INCSALE AND SERVICE
7478 HARWIN DR
HOUSTON, TX 77036
OCC041076VENEFICUS PRODUCTIONMICHELLE NESMITH04/09/2025
LLCD/B/A  VENEFICUSMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
VENEFICUS PRODUCTIONPRODUCTION LLC
LLCATTN: MICHELLE NESMITH
VENEFICUS PRODUCTION
LLC
5821 FAIRWOOD WALK NW
ACWORTH, GA 30101
OCC041082VIERON PSYCHOTHERAPYMATTHEW VIERON04/10/2025
LLCD/B/A  VIERONFAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
VIERON PSYCHOTHERAPYPSYCHOTHERAPY LLC
LLCATTN: MATTHEW VIERON
VIERON PSYCHOTHERAPY
LLC
171 VILLAGE PKWY NE,
BLDG/U 8A
MARIETTA, GA 30067

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.

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