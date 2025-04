Check out the 47 new businesses licensed by Cobb County last week

Here are the 47 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, April 11, 2025.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License # D.B.A / Business Name Mailing Address Issue Date / SIC Description OCC041095 4031 HR CONSULTING LLC AIMEE WHITE 04/10/2025 4031 HR CONSULTING LLC D/B/A 4031 HR CONSULTING CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT LLC ATTN: AIMEE WHITE 4031 HR CONSULTING LLC 561 SYBIL LANE MARIETTA, GA 30067 OCC041079 ALONDRA PANIAGUA ALONDRA PANIAGUA 04/09/2025 SILO TATTOOS LLC D/B/A ALONDRA PANIAGUA TATTOO PARLOR ATTN: ALONDRA PANIAGUA SILO TATTOOS LLC 2825 S MAIN ST NW, 409 KENNESAW, GA 30144 OCC041092 ASPHALT FLX FWD IRA SILVER 04/10/2025 LOGISTICS D/B/A ASPHALT FLX FWD WHOLESALE – TIRES AND TUBES ASPHALT FLX FWD LOGISTICS LOGISTICS LLC ATTN: SALES TAX ASPHALT FLX FWD LOGISTICS LLC 251 LITTLE FALLS DR WILMINGTON, DE 19808 OCC041056 ASTER PRIME GOODS LAURA PORTILLO 04/07/2025 ASTER PRIME GOODS LLC D/B/A ASTER PRIME GOODS MERCHANDISE AND SERVICE BROKER ATTN: LAURA PORTILLO ASTER PRIME GOODS LLC 1884 BURFORDI DR MARIETTA, GA 30008 OCC041069 ATLANTIC SERVICES JOSEPH MILLER 04/09/2025 GROUP INC D/B/A ATLANTIC SERVICES ACCOUNTING, AUDITING, AND ATLANTIC WORKFORCE INC GROUP INC BOOKEEPING – NOT A CPA ATTN: JOSEPH MILLER ATLANTIC WORKFORCE INC 151 VILLAGE PARKWAY, STE 6E MARIETTA, GA 30067 OCC041058 BELLA MIA LUXURY LISA JORDAN 04/07/2025 CHARCUTERIES LLC D/B/A BELLA MIA LUXURY CATERING SERVICE BELLA MIA LUXURY CHARCUTERIES LLC CHARCUTERIES LLC ATTN: LISA MIA JORDAN BELLA MIA LUXURY CHARCUTERIES LLC 2370 SCOTNEY CASTLE LN POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC041055 BUMBLE BEE BLINDS OF KELSEY DISHAROON 04/07/2025 MARIETTA D/B/A BUMBLE BEE BLINDS DRAPERY & BLIND INSTALLATION SEAHORSE BRANDS LLC OF MARIETTA ATTN: KELSEY DISHAROON SEAHORSE BRANDS LLC 223 LAKESHORE CT MARIETTA, GA 30067 OCC040991 CAROLYN N JOHNSON PHD CAROLYN N JOHNSON PHD 04/10/2025 PC PC PSYCHOLOGIST (OCCUPATIONAL TAX) CAROLYN N JOHNSON PHD D/B/A CAROLYN N JOHNSON PC PHD PC ATTN: MICHAEL JOHNSON CAROLYN N JOHNSON PHD PC PO BOX 913 POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC041066 COBB DENTAL SAMIR ABBAS 04/08/2025 EXPRESSIONS D/B/A COBB DENTAL DENTIST (OCCUPATIONAL TAX) ABBAS DENTISTRY LLC EXPRESSIONS ATTN: SAMIR ABBAS ABBAS DENTISTRY LLC 58 SHAWNEE TRL MARIETTA, GA 30067 OCC041070 CONSTRUCTIVE MOHAMMAD AKMAL 04/09/2025 REMODELING D/B/A CONSTRUCTIVE HANDY MAN – NO STATE LICENSE CONSTRUCTIVE REMODELING REMODELING LLC ATTN: MOHAMMAD AKMAL CONSTRUCTIVE REMODELING LLC 23 MOUNT CAVALRY RD MARIETTA, GA 30064 OCC040956 CORE-MARK US (ATLANTA) CHRISTOPHER HOBSON 04/08/2025 CORE- MARK US LLC D/B/A CORE-MARK US WHOLESALE – TOBACCO PRODUCTS (ATLANTA) ATTN: HELEN HAYES CORE- MARK US LLC 1500 SOLANA BLVD, STE 6150 WESTLAKE, TX 76262 ALC003467 ELITE RESTAURANT & STEPHANIE PAREDES 04/08/2025 LOUNGE OROZCO RESTAURANT BP GROUP INC D/B/A ELITE RESTAURANT & LOUNGE ATTN: RONNETTA LEE CAMPBELL BP GROUP INC 2455 ROCK SPRINGS RD BUFORD, GA 30519 OCC041085 FOX FLOORING OUTLET FAN LIU 04/10/2025 SHOWROOM D/B/A FOX FLOORING FLOOR COVERING SALES – EXCLUDING AMERICAN FAVORITE OUTLET SHOWROOM CARPET FLOORING LLC ATTN: FAN LIU AMERICAN FAVORITE FLOORING LLC 4925 CANTON RD MARIETTA, GA 30066 OCC041091 FRANCIS BUSINESS SABRENN FRANCIS 04/11/2025 CONSULTING LLC D/B/A FRANCIS BUSINESS ACCOUNTING, AUDITING, AND FRANCIS BUSINESS CONSULTING LLC BOOKEEPING – NOT A CPA CONSULTING LLC ATTN: SABRENN FRANCIS FRANCIS BUSINESS CONSULTING LLC 125 TOWNPARK DRIVE, STE 300/87 KENNESAW, GA 30144 OCC041062 GLAMOUR SALON AND BINH NGUYEN 04/08/2025 STUDIO D/B/A GLAMOUR SALON AND BEAUTY SHOP GLAMOUR SALON AND STUDIO STUDIO LLC ATTN: BINH NGUYEN GLAMOUR SALON AND STUDIO LLC 2871 KINJAC DR MARIETTA, GA 30066 ALC003481 GRAND SLAM PIZZA OF CASSANDRA DICKENS 04/08/2025 KENNESAW D/B/A GRAND SLAM PIZZA OF RESTAURANT GRAND SLAM PIZZA OF KENNESAW KENNESAW LLC ATTN: JIMMY DICKENS GRAND SLAM PIZZA OF KENNESAW LLC 2950 GEORGE BUSBEE PKWY KENNESAW, GA 30144 OCC041080 HUFF REALTY SHAWNA HUFF 04/09/2025 HUFF REALTY LLC D/B/A HUFF REALTY REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT ATTN: SHAWNA HUFF HUFF REALTY LLC 2727 PACES FERRY RD, 750 ATLANTA, GA 30339 OCC041083 HUNGRY AF KEVIN EDWARDS 04/10/2025 HUNGRY AF USA INC D/B/A HUNGRY AF RESTAURANT ATTN: KEVIN EDWARDS HUNGRY AF USA INC 5495 OLD NATIONAL HWY, B1 SOUTH FULTON, GA 30349 OCC041071 INTERJAG PUBLISHING LLC JORGE GARCIA 04/09/2025 INTERJAG PUBLISHING LLC D/B/A INTERJAG PUBLISHING PUBLISHER – BOOKS LLC ATTN: JORGE GARCIA INTERJAG PUBLISHING LLC 521 ANTEBELLUM DR MARIETTA, GA 30060 OCC041077 KEELY WEAVER WEAVER KELLY 04/09/2025 D/B/A KEELY WEAVER ENTERTAINMENT, MEETING, & SPECIAL ATTN: WEAVER KELLY EVENT ORGANIZER 4201 BLACKLAND DR MARIETTA, GA 30067 OCC041072 KROHNE ZACH KROHNE ZACH 04/09/2025 KROHNE TANKS AND D/B/A KROHNE ZACH MERCHANDISE AND SERVICE BROKER PONDS LLC ATTN: KROHNE ZACH KROHNE TANKS AND PONDS LLC 3069 MOUNTAIN SHADOW WAY MARIETTA, GA 30064 OCC041086 LILLIES’ KITCHEN LILLIE STARKS 04/10/2025 LILLIES’ KITCHEN LLC D/B/A LILLIES’ KITCHEN CATERING SERVICE ATTN: LILLIE STARKS LILLIES’ KITCHEN LLC 670 SMITHSTONE ROAD SE MARIETTA, GA 30067 OCC041094 MAYAN KITCHEN GABRIELA SALAS GUILLEN 04/11/2025 MAYAN KITCHEN LLC D/B/A MAYAN KITCHEN RESTAURANT ATTN: GABRIELA SALAS GUILLEN MAYAN KITCHEN LLC 2595 SANDY PLAINS RD, SUITE 101 MARIETTA, GA 30066 OCC041075 MICHELL NESMITH #2 MICHELLE NESMITH 04/09/2025 D/B/A MICHELL NESMITH #2 CONSULTANT SERVICE – MARKETING ATTN: MICHELLE NESMITH 5821 FAIRWOOD WALK NW ACWORTH, GA 30101 OCC041074 MICHELLE NESMITH #1 MICHELL NESMITH 04/09/2025 D/B/A MICHELLE NESMITH #1 TRAVEL AGENCY ATTN: MICHELLE NESMITH #1 5821 FAIRWOOD WALK NW ACWORTH, GA 30101 OCC041057 NONI’S MOBILE PET STEPHANIE LOCKHART 04/07/2025 GROOMING LLC D/B/A NONI’S MOBILE PET ANIMAL CLIPPING AND GROOMING NONI’S MOBILE PET GROOMING LLC GROOMING LLC ATTN: STEPHANIE LOCKHART NONI’S MOBILE PET GROOMING LLC 1909 HARMONY ROAD POWDERSPRINGS, GA 30127 OCC041088 NOOKFINITY MARY DAHO 04/10/2025 M&J77 LLC D/B/A NOOKFINITY MERCHANDISE AND SERVICE BROKER ATTN: MARY DAHO M&J77 LLC 4171 SUMMIT WAY MARIETTA, GA 30066 OCC041064 NORTH GEORGIA ADVISORS RYAN HEMNREE 04/08/2025 NORTH GEORGIA ADVISORS D/B/A NORTH GEORGIA CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT LLC ADVISORS ATTN: RYAN HEMNREE NORTH GEORGIA ADVISORS LLC 3569 MEADOW CHASE DR MARIETTA, GA 30062 OCC041060 PALM AND FIZZ STEPHANIE WILLIAMS 04/07/2025 D/B/A PALM AND FIZZ CATERING SERVICE ATTN: STEPHANIE WILLIAMS 4762 HILL RD POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC041067 RIDGEVIEW ROOFING JEFFRY MAFLA 04/09/2025 RENOVATIONS LLC D/B/A RIDGEVIEW ROOFING ROOFING CONTRACTOR RIDGEVIEW ROOFING RENOVATIONS LLC RENOVATIONS LLC ATTN: JEFFRY MAFLA RIDGEVIEW ROOFING RENOVATIONS LLC 3375 SPRING HILL PKWY, SUITE 339 SMYRNA, GA 30080 OCC041098 RNB TENNIS RATHINDRA KAKATI 04/11/2025 RNB TENNIS LLC D/B/A RNB TENNIS TENNIS INSTRUCTION ATTN: RATHINDRA KAKATI RNB TENNIS LLC 5232 SPALDING FOREST CT ATLANTA, GA 30328 OCC041068 ROOTS IN RELICS MOLLY NADOLSKI 04/09/2025 D/B/A ROOTS IN RELICS MERCHANDISE AND SERVICE BROKER ATTN: MOLLY NADOLSKI 111 WESTWOOD DR MARIETTA, GA 30064 OCC041065 RTP CONSTRUCTION DAN PALMER 04/08/2025 RIGHT TWICE PROPERTIES D/B/A RTP CONSTRUCTION REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT LLC ATTN: DAN PALMER RIGHT TWICE PROPERTIES LLC 2650 COBB PLACE LN, APT 215 KENNESAW, GA 30144 OCC041084 S2S AUTO SALES LLC AIMAL NASRULLAH 04/10/2025 S2S AUTO SALES LLC D/B/A S2S AUTO SALES LLC AUTO DEALER – USED CARS ONLY ATTN: AIMAL NASRULLAH S2S AUTO SALES LLC 335 HENSON FARM DR LOGANVILLE, GA 30052 OCC041097 SMART SOLUTIONS PEST JASON VINCENT 04/10/2025 CONTROL D/B/A SMART SOLUTIONS EXTERMINATING AND PEST CONTROL SHARPER SOLUTIONS LLC PEST CONTROL SERVICE ATTN: JASON VINCENT SHARPER SOLUTIONS LLC 1050 NORTHFIELD CT, SUITE 345 ROSWELL, GA 30076 ALC003477 SNAK N SNEAUX MONIQUE YOUNG 04/09/2025 SNAK N SNEAUX LLC D/B/A SNAK N SNEAUX RESTAURANT ATTN: MONIQUE YOUNG SNAK N SNEAUX LLC 1812 POWDER SPRINGS RD SW, SUITE 2123 MARIETTA, GA 30064 OCC041093 SOLVE VANCE HEALTH WILKINS FELICIA 04/11/2025 SOLUTIONS D/B/A SOLVE VANCE HEALTH CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT SOLVE VANCE HEALTH SOLUTIONS SOLUTIONS LLC ATTN: WILKINS FELICIA SOLVE VANCE HEALTH SOLUTIONS LLC 4330 LAURIAN DR KENNESAW, GA 30144 OCC041061 SOUTHERN FENCEWORKS THOMAS WASSON 04/07/2025 LLC D/B/A SOUTHERN FENCING CONTRACTOR SOUTHERN FENCEWORKS FENCEWORKS LLC LLC ATTN: THOMAS WASSON SOUTHERN FENCEWORKS LLC 4129 SANDERS RD POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC041087 STARK’S LEGACY LLC LILLIE STARKS 04/10/2025 STARK’S LEGACY LLC D/B/A STARK’S LEGACY LLC REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT ATTN: LILLIE STARKS STARK’S LEGACY LLC 670 SMITHSTONE ROAD SE MARIETTA, GA 30067 OCC041063 TACOS LOCOS EL CHOLO MIGUEL DELGADO 04/08/2025 PINCHES TACOS LOCOS D/B/A TACOS LOCOS EL RESTAURANT LLC CHOLO ATTN: MIGUEL A DELGADO PINCHES TACOS LOCOS LLC 2420 BROWN DEER TRL ACWORTH, GA 30101 ALC003497 TEXAS ROADHOUSE TEXAS ROADHOUSE 04/07/2025 TEXAS ROADHOUSE OF HOLDINGS LLC RESTAURANT MARIETTA LLC D/B/A TEXAS ROADHOUSE ATTN: BRITTANY BENNETT TEXAS ROADHOUSE OF MARIETTA LLC 6040 DUTCHMANS LANE, SUITE 400 LOUISVILLE, KY 40205 OCC041073 THE ENVIRONMENTAL JOHN CREWSON 04/09/2025 INSPECTOR LLC D/B/A THE ENVIRONMENTAL HOME INSPECTION SERVICE THE ENVIRONMENTAL INSPECTOR LLC INSPECTOR LLC ATTN: JOHN CREWDSON THE ENVIRONMENTAL INSPECTOR LLC 3030 MARY DR MARIETTA, GA 30066 ALT003501 THE GARDEN SCHOOL GARDEN SCHOOL 04/10/2025 GARDEN SCHOOL CORPORATION CHARITABLE ORGANIZATION (NON CORPORATION D/B/A THE GARDEN SCHOOL PROFIT) ATTN: SARA WALSH GARDEN SCHOOL CORPORATION 4010 CANTON RD MARIETTA, GA 30066 OCC041081 TPH HOLDINGS LLC ADAM GREER 04/10/2025 TPH HOLDINGS LLC D/B/A TPH HOLDINGS LLC AUTO PARTS DEALER ATTN: ADAM GREER TPH HOLDINGS LLC 15701 NORTHWEST FREEWAY HOUSTON, TX 77040 OCC041090 VAPE CITY ALI SHEIKHANI 04/11/2025 S & H RETAIL TX INC D/B/A VAPE CITY RADIO, TV, AND CONSUMER ELECTRONICS S & H RETAIL TX INC SALE AND SERVICE 7478 HARWIN DR HOUSTON, TX 77036 OCC041076 VENEFICUS PRODUCTION MICHELLE NESMITH 04/09/2025 LLC D/B/A VENEFICUS MERCHANDISE AND SERVICE BROKER VENEFICUS PRODUCTION PRODUCTION LLC LLC ATTN: MICHELLE NESMITH VENEFICUS PRODUCTION LLC 5821 FAIRWOOD WALK NW ACWORTH, GA 30101 OCC041082 VIERON PSYCHOTHERAPY MATTHEW VIERON 04/10/2025 LLC D/B/A VIERON FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING VIERON PSYCHOTHERAPY PSYCHOTHERAPY LLC LLC ATTN: MATTHEW VIERON VIERON PSYCHOTHERAPY LLC 171 VILLAGE PKWY NE, BLDG/U 8A MARIETTA, GA 30067

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.