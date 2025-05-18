59 new businesses licensed in Cobb County last week

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Three people gathered around a wall-board with various business and industry symbols including gears and charts

Posted By: Larry Felton Johnson May 18, 2025

Here are the 59 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, May 16, 2025.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
OCC0413384405 NEW MCEVER RD BLDCARRIE LEONARDO05/14/2025
1 SUITE 116 OWNERD/B/A 4405 NEW MCEVER RDOFFICE SPACE RENTAL – NO OFFICE ON
BLD 1 SUITE 116 OWNERTHIS SITE
ATTN: CARRIE LEONARDO
2936 KINGS WALK AVE
MARIETTA, GA 30062
OCC0413354405 NEW MCEVER RDCARRIE LEONARDO05/14/2025
BLDG 1 SUITE 104 OWNERD/B/A 4405 NEW MCEVER RDOFFICE SPACE RENTAL
BLDG 1 SUITE 104 OWNER
ATTN: CARRIE LEONARDO
2936 KINGS WALK AVE
MARIETTA, GA 30062
OCC0413364405 NEW MCEVER RDCARRIE LEONARDO05/14/2025
BLDG 1 SUITE 108 OWNERD/B/A 4405 NEW MCEVER RDOFFICE SPACE RENTAL – NO OFFICE ON
BLDG 1 SUITE 108 OWNERTHIS SITE
ATTN: CARRIE LEONARDO
2936 KINGS WALK AVE
MARIETTA, GA 30062
OCC0413374405 NEW MCEVER RDCARRIE LEONARDO05/14/2025
BLDG 1 SUITE 112 OWNERD/B/A 4405 NEW MCEVER RDOFFICE SPACE RENTAL
BLDG 1 SUITE 112 OWNER
ATTN: CARRIE LEONARDO
2936 KINGS WALK AVE
MARIETTA, GA 30062
OCC041322ADM CLEANING SOLUTIONSMARK JENNINGS05/13/2025
LLCD/B/A ADM CLEANINGCLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS
ADM CLEANING SOLUTIONSSOLUTIONS LLCAFTER CONSTRUCTION
LLCATTN: MARK JENNINGS
ADM CLEANING SOLUTIONS
LLC
1827 POWERS FERRY RD, 300
ATLANTA, GA 30339
OCC041332ALWAYS BEST NANNY LLCPHILIMINAH BROWN05/15/2025
ALWAYS BEST NANNY LLCD/B/A ALWAYS BEST NANNYSITTING SERVICE
LLC
ATTN: PHILIMINAH BROWN
ALWAYS BEST NANNY LLC
2560 DELK RD, APT G3
MARIETTA, GA 30067
OCC041323ATLANTA CHINESEJIAN N FU05/14/2025
ACCOUNTING & TAXD/B/A ATLANTA CHINESECERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT
SERVICES LLCACCOUNTING & TAX(OCCUPATIONAL TAX)
ATLANTA CHINESESERVICES LLC
ACCOUNTING & TAXATTN: JIAN N FU
SERVICES LLCATLANTA CHINESE
ACCOUNTING & TAX
SERVICES LLC
2879 TYNEWICK DR
ROSWELL, GA 30075
OCC041305ATLANTA’S BESTNICHOLAS SHERIDAN05/12/2025
SOLUTIONS LLCD/B/A ATLANTA’S BESTCLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS
ATLANTA’S BESTSOLUTIONS LLCAFTER CONSTRUCTION
SOLUTIONS LLCATTN: NICHOLAS SHERIDAN
ATLANTA’S BEST SOLUTIONS
LLC
36 SOUTHWIND DR
DALLAS, GA 30157
OCC041296BAILEY THOMAS BOOKSBAILEY THOMAS05/12/2025
LLCD/B/A BAILEY THOMASPUBLISHER – BOOKS
BAILEY THOMAS BOOKSBOOKS LLC
LLCATTN: BAILEY THOMAS
BAILEY THOMAS BOOKS LLC
2395 HERODIAN WAY, APT
2305
SMYRNA, GA 30080
OCC041299BHL CONSULTING LLCBRONSON HURST LEE05/13/2025
BHL CONSULTING LLCD/B/A BHL CONSULTING LLCCONSULTANT – EDUCATION
ATTN: BRONSON HURST LEE
BHL CONSULTING LLC
3381 MEADOWIND CT NE
MARIETTA, GA 30062
OCC041302BIG BLUE SWIM SCHOOLHOWARD ALPERN05/13/2025
SE SWIM SCHOOL #7 LLCD/B/A BIG BLUE SWIMSWIMMING INSTRUCTION
SCHOOL
ATTN: HOWARD ALPERN
SE SWIM SCHOOL #7 LLC
PO BOX 52167
ATLANTA, GA 30355
OCC041301BIG LOTS #3323LISA SEIGIES05/14/2025
VARIETY STORES LLCD/B/A BIG LOTS #3323VARIETY STORE
ATTN: TAX DEPT
VARIETY STORES LLC
PO DRAWER 947
HENDERSON, NC 27536
CON001587BUSBY CONSTRUCTIONMICHAEL BUSBY05/15/2025
GROUP LLCD/B/A BUSBYBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
BUSBY CONSTRUCTIONCONSTRUCTION GROUP LLCREQUIRED
GROUP LLCATTN: MICHAEL C BUSBY
BUSBY CONSTRUCTION
GROUP LLC
1430 LOST MOUNTAIN RD
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC041300CLIMATE TECHNICIANS INCWILLIAM TULLOCH05/13/2025
CLIMATE TECHNICIANS INCD/B/A CLIMATE TECHNICIANSHANDY MAN – NO STATE LICENSE
INC
ATTN: WILLIAM TULLOCH
CLIMATE TECHNICIANS INC
2569 GREYFIELD CRT
MARIETTA, GA 30062
OCC041311CONTROVERSYEDWARD FOLSON05/14/2025
PRODUCTIOND/B/A CONTROVERSYENTERTAINMENT SERVICE
PRODUCTION
ATTN: EDWARD FOLSON
711 HEDGE BROOK DR
WOODSTOCK, GA 30188
OCC041331COREPOINTMARK STORCH05/14/2025
COREPOINT INCD/B/A COREPOINTREAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
ATTN: MARK STORCH
COREPOINT INC
1133 READING DR
ACWORTH, GA 30102
OCC041309CRAVETOUCH LLCANDREW DADA-WILSON05/13/2025
CRAVETOUCH LLCD/B/A CRAVETOUCH LLCCONSULTANT – COMPUTER & DATA
ATTN: ANDREW DADA-PROCESSING
WILSON
CRAVETOUCH LLC
1714 MCCOOK CT
KENNESAW, GA 30144
OCC041313CROSSROADS PROPERTYGLENN OWEN05/14/2025
SOLUTIONS LLCD/B/A CROSSROADSREAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
CROSSROADS PROPERTYPROPERTY SOLUTIONS LLC
SOLUTIONS LLCATTN: GLENN AUBREY OWEN
CROSSROADS PROPERTY
SOLUTIONS LLC
2517 CAMATA WAY
MARIETTA, GA 30066
OCC041312DEL RIO ROOFING &CARLOS DEL RIO05/14/2025
CONSTRUCTION CO INCD/B/A DEL RIO ROOFING &ROOFING CONTRACTOR
DEL RIO ROOFING &CONSTRUCTION CO INC
CONSTRUCTION CO INCATTN: CARLOS DEL RIO
DEL RIO ROOFING &
CONSTRUCTION CO INC
1159 JUSTICE DR
KENNESAW, GA 30152
OCC041315EL RINCONCITO DEL ELOTEJAQUELINE RODRIGUEZ05/14/2025
D/B/A EL RINCONCITO DELFOOD SERVICE
ELOTE
ATTN: JAQUELINE
RODRIGUEZ
1310 JOYNER AVE
MARIETTA, GA 30060
OCC041320ELITE WELLNESSSHALONDA PETTIS05/13/2025
SOLUTIONSD/B/A ELITE WELLNESSPHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX)
ELITE WELLNESSSOLUTIONS
SOLUTIONS LLCATTN: SHALONDA PETTIS
ELITE WELLNESS SOLUTIONS
LLC
8130 RIDGE RD
FAIRBURN, GA 30213
OCC041326FIRST COMMANDBRADY HOOD05/15/2025
CENTENNIAL FINANCIALSD/B/A FIRST COMMANDCONSULTANT – FINANCIAL
PLANNING LLCATTN: BRADY HOOD
CENTENNIAL FINANCIALS
PLANNING LLC
1640 POWERS FERRY ROAD,
BLDG 24/100
MARIETTA, GA 30067
OCC041314FLUFFING IT UPCANDACE RHOADES05/14/2025
D/B/A FLUFFING IT UPFOOD SERVICE
ATTN: CANDACE RHOADES
1515 JOYNER AVE
MARIETTA, GA 30060
OCC041349FOREMAN ROOFING ANDDEWAYNE FOREMAN05/16/2025
REPAIR LLCD/B/A FOREMAN ROOFINGROOFING CONTRACTOR
FOREMAN ROOFING ANDAND REPAIR LLC
REPAIR LLCATTN: DEWAYNE FOREMAN
FOREMAN ROOFING AND
REPAIR LLC
2810 SCHOOL SIDE WAY
LAWRENCEVILLE, GA 30049
OCC041352GOLD HEADPHONESROMAN KOTOWSKI05/16/2025
EVENTS LLCD/B/A GOLD HEADPHONESENTERTAINMENT SERVICE
GOLD HEADPHONESEVENTS LLC
EVENTS LLCATTN: ROMAN KOTOWSKI
GOLD HEADPHONES EVENTS
LLC
2900 CARRIE DR
KENNESAW, GA 30144
OCC041328GUESTROOM GENIEDAN MURPHY05/14/2025
VENTURE18 INCD/B/A GUESTROOM GENIEANSWERING SERVICE
ATTN: MELINDA DUPREE
VENTURE18 INC
20619 TORRENCE CHAPEL
RD, STE 116-1218
CORNELIUS, NC 28031
OCC041344HART HOME REPAIR LLCDAVID HART05/16/2025
HART HOME REPAIR LLCD/B/A HART HOME REPAIRHANDY MAN – NO STATE LICENSE
LLC
ATTN: DAVID HART
HART HOME REPAIR LLC
1712 SMITHWOOD DRIVE
MARIETTA, GA 30062
OCC041319HEART OF HOOPS ELITESYDNEY GARNIGAN05/14/2025
HEART OF HOOPS ELITED/B/A HEART OF HOOPSBASKETBALL INSTRUCTION
LLCELITE
ATTN: SYDNEY GARNIGAN
HEART OF HOOPS ELITE LLC
2650 COBB PLACE LN NW,
APT 433
KENNESAW, GA 30144
OCC041341HERNANDEZ EVELYNEVELYN HERNANDEZ05/16/2025
HER HVAC SERVICES LLCD/B/A HERNANDEZ EVELYNAPPLIANCE REPAIR
ATTN: EVELYN HERNANDEZ
HER HVAC SERVICES LLC
2407 CHAUNCEY LANE
MARIETTA, GA 30064
OCC041327IMAGINE ORGANIZINGRUTH GUERRIER05/14/2025
IMAGINE ORGANIZING LLCD/B/A IMAGINE ORGANIZINGCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
ATTN: RUTH GUERRIER
IMAGINE ORGANIZING LLC
1960 SPECTRUM CIR, APT 865
MARIETTA, GA 30067
OCC041292KEYRENTER PROPERTYANDREW SISK05/12/2025
MANAGEMENT MARIETTAD/B/A KEYRENTERREAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
THE KABASH COMPANY INCPROPERTY MANAGEMENT
MARIETTA
ATTN: ANDREW SISK
THE KABASH COMPANY INC
1685 TERRELL MILL RD SE,
STE 209
MARIETTA, GA 30067
OCC041321KODIAKTHOMAS BABECKA05/14/2025
KODIAK PRESSURED/B/A KODIAKYARD MAINTENANCE
WASHING LLCATTN: THOMAS BABECKA
KODIAK PRESSURE WASHING
LLC
5290 BROWNWOOD DRIVE
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC041325LEBLANC FINANCE LLCVIVIAN LEBLANC05/15/2025
LEBLANC FINANCE LLCD/B/A LEBLANC FINANCE LLCCERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT
ATTN: VIVIAN MARIE LEBLANC(OCCUPATIONAL TAX)
LEBLANC FINANCE LLC
2961 PAULS WAY
MARIETTA, GA 30062
OCC041297LETSGETCHECKEDRONAN RYAN05/12/2025
LETSGETCHECKED INCD/B/A LETSGETCHECKEDBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
ATTN: MICHELLE OBACH
LETSGETCHECKED INC
2300 WINDY RIDGE PKWY SE,
SUITE 850S
ATLANTA, GA 30339
OCC041318LULULEMONALEX GRIEVE05/15/2025
LULULEMON USA INCD/B/A LULULEMONCLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
ATTN: MONE’T D’ANTIGNAC
LULULEMON USA INC
250 H STREET PMB 4500
BLAINE, WA 98230
CON001586METRO PLUMBING ANDMARIN KANDILAROV05/12/2025
DRAINS LLCD/B/A METRO PLUMBING ANDPLUMBING CONTRACTOR
METRO PLUMBING ANDDRAINS LLC
DRAINS LLCATTN: MARIN KANDILAROV
METRO PLUMBING AND
DRAINS LLC
4659 ARCADIA CT
ACWORTH, GA 30101
OCC041339MICHELLE HADDADMICHELLE HADDAD05/14/2025
MICHELLE HADDADD/B/A MICHELLE HADDADPSYCHOLOGIST (OCCUPATIONAL TAX)
NEUROPSYCHOLOGY LLCMICHELLE HADDAD
NEUROPSYCHOLOGY LLC
1827 POWERS FERRY RD,
BLDG 22
ATLANTA, GA 30339
OCC041316NERDFIXROBERT AGUIRRE05/14/2025
NERDFIX LLCD/B/A NERDFIXCOMPUTER PROGRAMMING SERVICES
ATTN: ROBERT AGUIRRE
NERDFIX LLC
3327 EBENEZER FARM RD
MARIETTA, GA 30066
OCC041298NIEVES DE GARRAFAORALIA MERCADO05/12/2025
D/B/A NIEVES DE GARRAFACATERING SERVICE
ATTN: ORALIA MERCADO
1101 EASTSIDE DR, LOT 387
MARIETTA, GA 30060
OCC041294PRIMEPATH EXPRESSVALENCIA PURYEAR05/12/2025
SOLUTIONSD/B/A PRIMEPATH EXPRESSDELIVERY SERVICE – NONFOOD ITEMS
HEADS UP INVESTMENTSSOLUTIONSONLY
LLCATTN: VALENCIA PURYEAR
HEADS UP INVESTMENTS LLC
310 MANER TER SE
ATLANTA, GA 30339
OCC041307RAMIREZ ROBERTOROBERTO RAMIREZ05/13/2025
BETO’S TRANSPORT LLCD/B/A RAMIREZ ROBERTOTRUCKING COMPANY
ATTN: ROBERTO RAMIREZ
BETO’S TRANSPORT LLC
2904 HICKS RD
MARIETTA, GA 30060
OCC041317ROYALTY ROOFING USADARREN ROYALTY05/13/2025
LLCD/B/A ROYALTY ROOFINGROOFING CONTRACTOR
ROYALTY ROOFING USAUSA LLC
LLCATTN: DARREN ROYALTY
ROYALTY ROOFING USA LLC
2099 E TIPTON ST
SEYMOUR, IN 47274
OCC041310SAGE-PRO PAINTING INCERIC MARJORAM05/13/2025
SAGE-PRO PAINTING INCD/B/A SAGE-PRO PAINTINGPAINTING CONTRACTOR AND PAPER
INCHANGING
ATTN: ERIC MARJORAM
SAGE-PRO PAINTING INC
198 HIDDEN LAKE CRT
MARIETTA, GA 30068
OCC041334SEVEN GREEN DRAGONSFARMEEN MOTIWALLA05/15/2025
LLCD/B/A SEVEN GREENMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
SEVEN GREEN DRAGONSDRAGONS LLC
LLCATTN: FARMEEN MOTIWALLA
SEVEN GREEN DRAGONS LLC
4905 WOODBEND DR
ACWORTH, GA 30101
OCC041333SMILE SOLUTIONS DENTALALA ALHAMED05/14/2025
LABORATORYD/B/A SMILE SOLUTIONSDENTAL LABORATORY
SMILE SOLUTINS DENTALDENTAL LABORATORY
LABORATORY INCATTN: ALA ALHAMED
SMILE SOLUTINS DENTAL
LABORATORY INC
4901 OLDE TOWN PKWY, STE
100
MARIETTA, GA 30068
OCC041306SOUTHERN HEALTHCAREMICHAEL SCOTT05/13/2025
SERVICES INCD/B/A SOUTHERNHEALTH AND ALLIED SERVICES
SOUTHERN HEALTHCAREHEALTHCARE SERVICES INC
SERVICES INCATTN: MICHAEL SCOTT
SOUTHERN HEALTHCARE
SERVICES INC
1400 W PEACHTREE ST NW,
SUITE 2315
ATLANTA, GA 30309
OCC041340SPECTRA CONTRACTJORDAN ZMIJEWSKI05/15/2025
FLOORINGD/B/A SPECTRA CONTRACTFLOOR COVERING CONTRACTOR
SPECTRA HOLDINGS INCFLOORING(FLOORING)
ATTN: ANDREW KLEVORN
SPECTRA HOLDINGS INC
865 W IRVING PARK RD
ITASCA, IL 60143
OCC041329STEEL & STRATEGYJUSTIN BOUCHARD05/14/2025
STEEL & STRATEGY LLCD/B/A STEEL & STRATEGYLAWYER – FIRST YEAR IN COBB COUNTY
STEEL & STRATEGY LLC
976 CALLAWAY RD
MARIETTA, GA 30060
OCC041348STUDIO GUARANA LLCISABELA DEKOCK05/16/2025
STUDIO GUARANA LLCD/B/A STUDIO GUARANA LLCCERAMIC CLASSES
ATTN: ISABELA DEKOCK
STUDIO GUARANA LLC
4984 THORNWOOD COVE
ACWORTH, GA 30102
OCC041330TAD INTERIORS LLCMARIA ARAIZA DAVOTOS05/15/2025
TAD INTERIORS LLCD/B/A TAD INTERIORS LLCINTERIOR DESIGN
ATTN: MARIA ARAIZA
DAVOTOS
TAD INTERIORS LLC
1837 MALLARD LAKE DR
MARIETTA, GA 30068
OCC041303TAYLORMADEJEFF TAYLOR05/13/2025
RENOVATIONS LLCD/B/A TAYLORMADECARPENTRY CONTRACTOR
TAYLORMADERENOVATIONS LLC
RENOVATIONS LLCATTN: JEFF TAYLOR
TAYLORMADE RENOVATIONS
LLC
5315 TALLGRASS WAY
KENNESAW, GA 30152
OCC041304THE DAILY PILATES –ANGELA WINTERS05/12/2025
VININGSD/B/A THE DAILY PILATES –PHYSICAL FITNESS TRAINER
VITA VENTURES LLCVININGS
ATTN: ANGELA WINTERS
VITA VENTURES LLC
1424 KATHERINE ROSE LN
SMYRNA, GA 30080
OCC041324VALERIE GARRETTVALERIE GARRETT05/14/2025
INTERIORSD/B/A VALERIE GARRETTINTERIOR DESIGN
VALERIE GARRETTINTERIORS
INTERIOR DESIGN LLCATTN: VALERIE GARRETT
VALERIE GARRETT INTERIOR
DESIGN LLC
4436 DOBBS CROSSING
MARIETTA, GA 30068
OCC041295VP AROMA BLENDSVALENCIA PURYEAR05/12/2025
HEADS UP INVESTMENTSD/B/A VP AROMA BLENDSCOSMETIC & BEAUTY SUPPLYS – RETAIL
LLCATTN: VALENCIA PURYEAR
HEADS UP INVESTMENTS LLC
310 MANER TER SE
ATLANTA, GA 30339
OCC041346WMG CVM WELLNESSWELLSTAR MEDICAL GROUP05/15/2025
ACWORTHLLCCHARITABLE ORGANIZATION (NON
WELLSTAR MEDICALD/B/A WMG CVM WELLNESSPROFIT)
GROUP LLCACWORTH
ATTN: BUSINESS LICENSE
WELLSTAR MEDICAL GROUP
LLC
1800 PARKWAY PL STE 500
MARIETTA, GA 30067
OCC041347WMG CVM WELLNESS EASTWELLSTAR MEDICAL GROUP05/15/2025
COBBLLCCHARITABLE ORGANIZATION (NON
WELLSTAR MEDICALD/B/A WMG CVM WELLNESSPROFIT)
GROUP LLCEAST COBB
ATTN: BUSINESS LICENSE
WELLSTAR MEDICAL GROUP
LLC
1800 PARKWAY PL STE 500
MARIETTA, GA 30067
OCC041345WMG CVM WELLNESSWELLSTAR MEDICAL GROUP05/15/2025
VININGSLLCCHARITABLE ORGANIZATION (NON
WELLSTAR MEDICALD/B/A WMG CVM WELLNESSPROFIT)
GROUP LLCVININGS
ATTN: BUSINESS LICENSE
WELLSTAR MEDICAL GROUP
LLC
1800 PARKWAY PL STE 500
MARIETTA, GA 30067
OCC041343WMG EAST COBB MEDICALWELLSTAR MEDICAL GROUP05/15/2025
CENTER – CBHLLCCHARITABLE ORGANIZATION (NON
WELLSTAR MEDICALD/B/A WMG EAST COBBPROFIT)
GROUP LLCMEDICAL CENTER – CBH
ATTN: BUSINESS LICENSE
WELLSTAR MEDICAL GROUP
LLC
1800 PARKWAY PL STE 500
MARIETTA, GA 30067
OCC041342WMG PODIATRY EAST COBBWELLSTAR MEDICAL GROUP05/15/2025
WELLSTAR MEDICALLLCCHARITABLE ORGANIZATION (NON
GROUP LLCD/B/A WMG PODIATRY EASTPROFIT)
COBB
ATTN: BUSINESS LICENSE
WELLSTAR MEDICAL GROUP
LLC
1800 PARKWAY PL STE 500
MARIETTA, GA 30067

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.

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