59 new businesses licensed in Cobb County last week

Here are the 59 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, May 16, 2025.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Mailing Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC041338
|4405 NEW MCEVER RD BLD
|CARRIE LEONARDO
|05/14/2025
|1 SUITE 116 OWNER
|D/B/A 4405 NEW MCEVER RD
|OFFICE SPACE RENTAL – NO OFFICE ON
|BLD 1 SUITE 116 OWNER
|THIS SITE
|ATTN: CARRIE LEONARDO
|2936 KINGS WALK AVE
|MARIETTA, GA 30062
|OCC041335
|4405 NEW MCEVER RD
|CARRIE LEONARDO
|05/14/2025
|BLDG 1 SUITE 104 OWNER
|D/B/A 4405 NEW MCEVER RD
|OFFICE SPACE RENTAL
|BLDG 1 SUITE 104 OWNER
|ATTN: CARRIE LEONARDO
|2936 KINGS WALK AVE
|MARIETTA, GA 30062
|OCC041336
|4405 NEW MCEVER RD
|CARRIE LEONARDO
|05/14/2025
|BLDG 1 SUITE 108 OWNER
|D/B/A 4405 NEW MCEVER RD
|OFFICE SPACE RENTAL – NO OFFICE ON
|BLDG 1 SUITE 108 OWNER
|THIS SITE
|ATTN: CARRIE LEONARDO
|2936 KINGS WALK AVE
|MARIETTA, GA 30062
|OCC041337
|4405 NEW MCEVER RD
|CARRIE LEONARDO
|05/14/2025
|BLDG 1 SUITE 112 OWNER
|D/B/A 4405 NEW MCEVER RD
|OFFICE SPACE RENTAL
|BLDG 1 SUITE 112 OWNER
|ATTN: CARRIE LEONARDO
|2936 KINGS WALK AVE
|MARIETTA, GA 30062
|OCC041322
|ADM CLEANING SOLUTIONS
|MARK JENNINGS
|05/13/2025
|LLC
|D/B/A ADM CLEANING
|CLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS
|ADM CLEANING SOLUTIONS
|SOLUTIONS LLC
|AFTER CONSTRUCTION
|LLC
|ATTN: MARK JENNINGS
|ADM CLEANING SOLUTIONS
|LLC
|1827 POWERS FERRY RD, 300
|ATLANTA, GA 30339
|OCC041332
|ALWAYS BEST NANNY LLC
|PHILIMINAH BROWN
|05/15/2025
|ALWAYS BEST NANNY LLC
|D/B/A ALWAYS BEST NANNY
|SITTING SERVICE
|LLC
|ATTN: PHILIMINAH BROWN
|ALWAYS BEST NANNY LLC
|2560 DELK RD, APT G3
|MARIETTA, GA 30067
|OCC041323
|ATLANTA CHINESE
|JIAN N FU
|05/14/2025
|ACCOUNTING & TAX
|D/B/A ATLANTA CHINESE
|CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT
|SERVICES LLC
|ACCOUNTING & TAX
|(OCCUPATIONAL TAX)
|ATLANTA CHINESE
|SERVICES LLC
|ACCOUNTING & TAX
|ATTN: JIAN N FU
|SERVICES LLC
|ATLANTA CHINESE
|ACCOUNTING & TAX
|SERVICES LLC
|2879 TYNEWICK DR
|ROSWELL, GA 30075
|OCC041305
|ATLANTA’S BEST
|NICHOLAS SHERIDAN
|05/12/2025
|SOLUTIONS LLC
|D/B/A ATLANTA’S BEST
|CLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS
|ATLANTA’S BEST
|SOLUTIONS LLC
|AFTER CONSTRUCTION
|SOLUTIONS LLC
|ATTN: NICHOLAS SHERIDAN
|ATLANTA’S BEST SOLUTIONS
|LLC
|36 SOUTHWIND DR
|DALLAS, GA 30157
|OCC041296
|BAILEY THOMAS BOOKS
|BAILEY THOMAS
|05/12/2025
|LLC
|D/B/A BAILEY THOMAS
|PUBLISHER – BOOKS
|BAILEY THOMAS BOOKS
|BOOKS LLC
|LLC
|ATTN: BAILEY THOMAS
|BAILEY THOMAS BOOKS LLC
|2395 HERODIAN WAY, APT
|2305
|SMYRNA, GA 30080
|OCC041299
|BHL CONSULTING LLC
|BRONSON HURST LEE
|05/13/2025
|BHL CONSULTING LLC
|D/B/A BHL CONSULTING LLC
|CONSULTANT – EDUCATION
|ATTN: BRONSON HURST LEE
|BHL CONSULTING LLC
|3381 MEADOWIND CT NE
|MARIETTA, GA 30062
|OCC041302
|BIG BLUE SWIM SCHOOL
|HOWARD ALPERN
|05/13/2025
|SE SWIM SCHOOL #7 LLC
|D/B/A BIG BLUE SWIM
|SWIMMING INSTRUCTION
|SCHOOL
|ATTN: HOWARD ALPERN
|SE SWIM SCHOOL #7 LLC
|PO BOX 52167
|ATLANTA, GA 30355
|OCC041301
|BIG LOTS #3323
|LISA SEIGIES
|05/14/2025
|VARIETY STORES LLC
|D/B/A BIG LOTS #3323
|VARIETY STORE
|ATTN: TAX DEPT
|VARIETY STORES LLC
|PO DRAWER 947
|HENDERSON, NC 27536
|CON001587
|BUSBY CONSTRUCTION
|MICHAEL BUSBY
|05/15/2025
|GROUP LLC
|D/B/A BUSBY
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|BUSBY CONSTRUCTION
|CONSTRUCTION GROUP LLC
|REQUIRED
|GROUP LLC
|ATTN: MICHAEL C BUSBY
|BUSBY CONSTRUCTION
|GROUP LLC
|1430 LOST MOUNTAIN RD
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC041300
|CLIMATE TECHNICIANS INC
|WILLIAM TULLOCH
|05/13/2025
|CLIMATE TECHNICIANS INC
|D/B/A CLIMATE TECHNICIANS
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|INC
|ATTN: WILLIAM TULLOCH
|CLIMATE TECHNICIANS INC
|2569 GREYFIELD CRT
|MARIETTA, GA 30062
|OCC041311
|CONTROVERSY
|EDWARD FOLSON
|05/14/2025
|PRODUCTION
|D/B/A CONTROVERSY
|ENTERTAINMENT SERVICE
|PRODUCTION
|ATTN: EDWARD FOLSON
|711 HEDGE BROOK DR
|WOODSTOCK, GA 30188
|OCC041331
|COREPOINT
|MARK STORCH
|05/14/2025
|COREPOINT INC
|D/B/A COREPOINT
|REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
|ATTN: MARK STORCH
|COREPOINT INC
|1133 READING DR
|ACWORTH, GA 30102
|OCC041309
|CRAVETOUCH LLC
|ANDREW DADA-WILSON
|05/13/2025
|CRAVETOUCH LLC
|D/B/A CRAVETOUCH LLC
|CONSULTANT – COMPUTER & DATA
|ATTN: ANDREW DADA-
|PROCESSING
|WILSON
|CRAVETOUCH LLC
|1714 MCCOOK CT
|KENNESAW, GA 30144
|OCC041313
|CROSSROADS PROPERTY
|GLENN OWEN
|05/14/2025
|SOLUTIONS LLC
|D/B/A CROSSROADS
|REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
|CROSSROADS PROPERTY
|PROPERTY SOLUTIONS LLC
|SOLUTIONS LLC
|ATTN: GLENN AUBREY OWEN
|CROSSROADS PROPERTY
|SOLUTIONS LLC
|2517 CAMATA WAY
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041312
|DEL RIO ROOFING &
|CARLOS DEL RIO
|05/14/2025
|CONSTRUCTION CO INC
|D/B/A DEL RIO ROOFING &
|ROOFING CONTRACTOR
|DEL RIO ROOFING &
|CONSTRUCTION CO INC
|CONSTRUCTION CO INC
|ATTN: CARLOS DEL RIO
|DEL RIO ROOFING &
|CONSTRUCTION CO INC
|1159 JUSTICE DR
|KENNESAW, GA 30152
|OCC041315
|EL RINCONCITO DEL ELOTE
|JAQUELINE RODRIGUEZ
|05/14/2025
|D/B/A EL RINCONCITO DEL
|FOOD SERVICE
|ELOTE
|ATTN: JAQUELINE
|RODRIGUEZ
|1310 JOYNER AVE
|MARIETTA, GA 30060
|OCC041320
|ELITE WELLNESS
|SHALONDA PETTIS
|05/13/2025
|SOLUTIONS
|D/B/A ELITE WELLNESS
|PHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX)
|ELITE WELLNESS
|SOLUTIONS
|SOLUTIONS LLC
|ATTN: SHALONDA PETTIS
|ELITE WELLNESS SOLUTIONS
|LLC
|8130 RIDGE RD
|FAIRBURN, GA 30213
|OCC041326
|FIRST COMMAND
|BRADY HOOD
|05/15/2025
|CENTENNIAL FINANCIALS
|D/B/A FIRST COMMAND
|CONSULTANT – FINANCIAL
|PLANNING LLC
|ATTN: BRADY HOOD
|CENTENNIAL FINANCIALS
|PLANNING LLC
|1640 POWERS FERRY ROAD,
|BLDG 24/100
|MARIETTA, GA 30067
|OCC041314
|FLUFFING IT UP
|CANDACE RHOADES
|05/14/2025
|D/B/A FLUFFING IT UP
|FOOD SERVICE
|ATTN: CANDACE RHOADES
|1515 JOYNER AVE
|MARIETTA, GA 30060
|OCC041349
|FOREMAN ROOFING AND
|DEWAYNE FOREMAN
|05/16/2025
|REPAIR LLC
|D/B/A FOREMAN ROOFING
|ROOFING CONTRACTOR
|FOREMAN ROOFING AND
|AND REPAIR LLC
|REPAIR LLC
|ATTN: DEWAYNE FOREMAN
|FOREMAN ROOFING AND
|REPAIR LLC
|2810 SCHOOL SIDE WAY
|LAWRENCEVILLE, GA 30049
|OCC041352
|GOLD HEADPHONES
|ROMAN KOTOWSKI
|05/16/2025
|EVENTS LLC
|D/B/A GOLD HEADPHONES
|ENTERTAINMENT SERVICE
|GOLD HEADPHONES
|EVENTS LLC
|EVENTS LLC
|ATTN: ROMAN KOTOWSKI
|GOLD HEADPHONES EVENTS
|LLC
|2900 CARRIE DR
|KENNESAW, GA 30144
|OCC041328
|GUESTROOM GENIE
|DAN MURPHY
|05/14/2025
|VENTURE18 INC
|D/B/A GUESTROOM GENIE
|ANSWERING SERVICE
|ATTN: MELINDA DUPREE
|VENTURE18 INC
|20619 TORRENCE CHAPEL
|RD, STE 116-1218
|CORNELIUS, NC 28031
|OCC041344
|HART HOME REPAIR LLC
|DAVID HART
|05/16/2025
|HART HOME REPAIR LLC
|D/B/A HART HOME REPAIR
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|LLC
|ATTN: DAVID HART
|HART HOME REPAIR LLC
|1712 SMITHWOOD DRIVE
|MARIETTA, GA 30062
|OCC041319
|HEART OF HOOPS ELITE
|SYDNEY GARNIGAN
|05/14/2025
|HEART OF HOOPS ELITE
|D/B/A HEART OF HOOPS
|BASKETBALL INSTRUCTION
|LLC
|ELITE
|ATTN: SYDNEY GARNIGAN
|HEART OF HOOPS ELITE LLC
|2650 COBB PLACE LN NW,
|APT 433
|KENNESAW, GA 30144
|OCC041341
|HERNANDEZ EVELYN
|EVELYN HERNANDEZ
|05/16/2025
|HER HVAC SERVICES LLC
|D/B/A HERNANDEZ EVELYN
|APPLIANCE REPAIR
|ATTN: EVELYN HERNANDEZ
|HER HVAC SERVICES LLC
|2407 CHAUNCEY LANE
|MARIETTA, GA 30064
|OCC041327
|IMAGINE ORGANIZING
|RUTH GUERRIER
|05/14/2025
|IMAGINE ORGANIZING LLC
|D/B/A IMAGINE ORGANIZING
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|ATTN: RUTH GUERRIER
|IMAGINE ORGANIZING LLC
|1960 SPECTRUM CIR, APT 865
|MARIETTA, GA 30067
|OCC041292
|KEYRENTER PROPERTY
|ANDREW SISK
|05/12/2025
|MANAGEMENT MARIETTA
|D/B/A KEYRENTER
|REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
|THE KABASH COMPANY INC
|PROPERTY MANAGEMENT
|MARIETTA
|ATTN: ANDREW SISK
|THE KABASH COMPANY INC
|1685 TERRELL MILL RD SE,
|STE 209
|MARIETTA, GA 30067
|OCC041321
|KODIAK
|THOMAS BABECKA
|05/14/2025
|KODIAK PRESSURE
|D/B/A KODIAK
|YARD MAINTENANCE
|WASHING LLC
|ATTN: THOMAS BABECKA
|KODIAK PRESSURE WASHING
|LLC
|5290 BROWNWOOD DRIVE
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC041325
|LEBLANC FINANCE LLC
|VIVIAN LEBLANC
|05/15/2025
|LEBLANC FINANCE LLC
|D/B/A LEBLANC FINANCE LLC
|CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT
|ATTN: VIVIAN MARIE LEBLANC
|(OCCUPATIONAL TAX)
|LEBLANC FINANCE LLC
|2961 PAULS WAY
|MARIETTA, GA 30062
|OCC041297
|LETSGETCHECKED
|RONAN RYAN
|05/12/2025
|LETSGETCHECKED INC
|D/B/A LETSGETCHECKED
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|ATTN: MICHELLE OBACH
|LETSGETCHECKED INC
|2300 WINDY RIDGE PKWY SE,
|SUITE 850S
|ATLANTA, GA 30339
|OCC041318
|LULULEMON
|ALEX GRIEVE
|05/15/2025
|LULULEMON USA INC
|D/B/A LULULEMON
|CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
|ATTN: MONE’T D’ANTIGNAC
|LULULEMON USA INC
|250 H STREET PMB 4500
|BLAINE, WA 98230
|CON001586
|METRO PLUMBING AND
|MARIN KANDILAROV
|05/12/2025
|DRAINS LLC
|D/B/A METRO PLUMBING AND
|PLUMBING CONTRACTOR
|METRO PLUMBING AND
|DRAINS LLC
|DRAINS LLC
|ATTN: MARIN KANDILAROV
|METRO PLUMBING AND
|DRAINS LLC
|4659 ARCADIA CT
|ACWORTH, GA 30101
|OCC041339
|MICHELLE HADDAD
|MICHELLE HADDAD
|05/14/2025
|MICHELLE HADDAD
|D/B/A MICHELLE HADDAD
|PSYCHOLOGIST (OCCUPATIONAL TAX)
|NEUROPSYCHOLOGY LLC
|MICHELLE HADDAD
|NEUROPSYCHOLOGY LLC
|1827 POWERS FERRY RD,
|BLDG 22
|ATLANTA, GA 30339
|OCC041316
|NERDFIX
|ROBERT AGUIRRE
|05/14/2025
|NERDFIX LLC
|D/B/A NERDFIX
|COMPUTER PROGRAMMING SERVICES
|ATTN: ROBERT AGUIRRE
|NERDFIX LLC
|3327 EBENEZER FARM RD
|MARIETTA, GA 30066
|OCC041298
|NIEVES DE GARRAFA
|ORALIA MERCADO
|05/12/2025
|D/B/A NIEVES DE GARRAFA
|CATERING SERVICE
|ATTN: ORALIA MERCADO
|1101 EASTSIDE DR, LOT 387
|MARIETTA, GA 30060
|OCC041294
|PRIMEPATH EXPRESS
|VALENCIA PURYEAR
|05/12/2025
|SOLUTIONS
|D/B/A PRIMEPATH EXPRESS
|DELIVERY SERVICE – NONFOOD ITEMS
|HEADS UP INVESTMENTS
|SOLUTIONS
|ONLY
|LLC
|ATTN: VALENCIA PURYEAR
|HEADS UP INVESTMENTS LLC
|310 MANER TER SE
|ATLANTA, GA 30339
|OCC041307
|RAMIREZ ROBERTO
|ROBERTO RAMIREZ
|05/13/2025
|BETO’S TRANSPORT LLC
|D/B/A RAMIREZ ROBERTO
|TRUCKING COMPANY
|ATTN: ROBERTO RAMIREZ
|BETO’S TRANSPORT LLC
|2904 HICKS RD
|MARIETTA, GA 30060
|OCC041317
|ROYALTY ROOFING USA
|DARREN ROYALTY
|05/13/2025
|LLC
|D/B/A ROYALTY ROOFING
|ROOFING CONTRACTOR
|ROYALTY ROOFING USA
|USA LLC
|LLC
|ATTN: DARREN ROYALTY
|ROYALTY ROOFING USA LLC
|2099 E TIPTON ST
|SEYMOUR, IN 47274
|OCC041310
|SAGE-PRO PAINTING INC
|ERIC MARJORAM
|05/13/2025
|SAGE-PRO PAINTING INC
|D/B/A SAGE-PRO PAINTING
|PAINTING CONTRACTOR AND PAPER
|INC
|HANGING
|ATTN: ERIC MARJORAM
|SAGE-PRO PAINTING INC
|198 HIDDEN LAKE CRT
|MARIETTA, GA 30068
|OCC041334
|SEVEN GREEN DRAGONS
|FARMEEN MOTIWALLA
|05/15/2025
|LLC
|D/B/A SEVEN GREEN
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|SEVEN GREEN DRAGONS
|DRAGONS LLC
|LLC
|ATTN: FARMEEN MOTIWALLA
|SEVEN GREEN DRAGONS LLC
|4905 WOODBEND DR
|ACWORTH, GA 30101
|OCC041333
|SMILE SOLUTIONS DENTAL
|ALA ALHAMED
|05/14/2025
|LABORATORY
|D/B/A SMILE SOLUTIONS
|DENTAL LABORATORY
|SMILE SOLUTINS DENTAL
|DENTAL LABORATORY
|LABORATORY INC
|ATTN: ALA ALHAMED
|SMILE SOLUTINS DENTAL
|LABORATORY INC
|4901 OLDE TOWN PKWY, STE
|100
|MARIETTA, GA 30068
|OCC041306
|SOUTHERN HEALTHCARE
|MICHAEL SCOTT
|05/13/2025
|SERVICES INC
|D/B/A SOUTHERN
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|SOUTHERN HEALTHCARE
|HEALTHCARE SERVICES INC
|SERVICES INC
|ATTN: MICHAEL SCOTT
|SOUTHERN HEALTHCARE
|SERVICES INC
|1400 W PEACHTREE ST NW,
|SUITE 2315
|ATLANTA, GA 30309
|OCC041340
|SPECTRA CONTRACT
|JORDAN ZMIJEWSKI
|05/15/2025
|FLOORING
|D/B/A SPECTRA CONTRACT
|FLOOR COVERING CONTRACTOR
|SPECTRA HOLDINGS INC
|FLOORING
|(FLOORING)
|ATTN: ANDREW KLEVORN
|SPECTRA HOLDINGS INC
|865 W IRVING PARK RD
|ITASCA, IL 60143
|OCC041329
|STEEL & STRATEGY
|JUSTIN BOUCHARD
|05/14/2025
|STEEL & STRATEGY LLC
|D/B/A STEEL & STRATEGY
|LAWYER – FIRST YEAR IN COBB COUNTY
|STEEL & STRATEGY LLC
|976 CALLAWAY RD
|MARIETTA, GA 30060
|OCC041348
|STUDIO GUARANA LLC
|ISABELA DEKOCK
|05/16/2025
|STUDIO GUARANA LLC
|D/B/A STUDIO GUARANA LLC
|CERAMIC CLASSES
|ATTN: ISABELA DEKOCK
|STUDIO GUARANA LLC
|4984 THORNWOOD COVE
|ACWORTH, GA 30102
|OCC041330
|TAD INTERIORS LLC
|MARIA ARAIZA DAVOTOS
|05/15/2025
|TAD INTERIORS LLC
|D/B/A TAD INTERIORS LLC
|INTERIOR DESIGN
|ATTN: MARIA ARAIZA
|DAVOTOS
|TAD INTERIORS LLC
|1837 MALLARD LAKE DR
|MARIETTA, GA 30068
|OCC041303
|TAYLORMADE
|JEFF TAYLOR
|05/13/2025
|RENOVATIONS LLC
|D/B/A TAYLORMADE
|CARPENTRY CONTRACTOR
|TAYLORMADE
|RENOVATIONS LLC
|RENOVATIONS LLC
|ATTN: JEFF TAYLOR
|TAYLORMADE RENOVATIONS
|LLC
|5315 TALLGRASS WAY
|KENNESAW, GA 30152
|OCC041304
|THE DAILY PILATES –
|ANGELA WINTERS
|05/12/2025
|VININGS
|D/B/A THE DAILY PILATES –
|PHYSICAL FITNESS TRAINER
|VITA VENTURES LLC
|VININGS
|ATTN: ANGELA WINTERS
|VITA VENTURES LLC
|1424 KATHERINE ROSE LN
|SMYRNA, GA 30080
|OCC041324
|VALERIE GARRETT
|VALERIE GARRETT
|05/14/2025
|INTERIORS
|D/B/A VALERIE GARRETT
|INTERIOR DESIGN
|VALERIE GARRETT
|INTERIORS
|INTERIOR DESIGN LLC
|ATTN: VALERIE GARRETT
|VALERIE GARRETT INTERIOR
|DESIGN LLC
|4436 DOBBS CROSSING
|MARIETTA, GA 30068
|OCC041295
|VP AROMA BLENDS
|VALENCIA PURYEAR
|05/12/2025
|HEADS UP INVESTMENTS
|D/B/A VP AROMA BLENDS
|COSMETIC & BEAUTY SUPPLYS – RETAIL
|LLC
|ATTN: VALENCIA PURYEAR
|HEADS UP INVESTMENTS LLC
|310 MANER TER SE
|ATLANTA, GA 30339
|OCC041346
|WMG CVM WELLNESS
|WELLSTAR MEDICAL GROUP
|05/15/2025
|ACWORTH
|LLC
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|WELLSTAR MEDICAL
|D/B/A WMG CVM WELLNESS
|PROFIT)
|GROUP LLC
|ACWORTH
|ATTN: BUSINESS LICENSE
|WELLSTAR MEDICAL GROUP
|LLC
|1800 PARKWAY PL STE 500
|MARIETTA, GA 30067
|OCC041347
|WMG CVM WELLNESS EAST
|WELLSTAR MEDICAL GROUP
|05/15/2025
|COBB
|LLC
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|WELLSTAR MEDICAL
|D/B/A WMG CVM WELLNESS
|PROFIT)
|GROUP LLC
|EAST COBB
|ATTN: BUSINESS LICENSE
|WELLSTAR MEDICAL GROUP
|LLC
|1800 PARKWAY PL STE 500
|MARIETTA, GA 30067
|OCC041345
|WMG CVM WELLNESS
|WELLSTAR MEDICAL GROUP
|05/15/2025
|VININGS
|LLC
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|WELLSTAR MEDICAL
|D/B/A WMG CVM WELLNESS
|PROFIT)
|GROUP LLC
|VININGS
|ATTN: BUSINESS LICENSE
|WELLSTAR MEDICAL GROUP
|LLC
|1800 PARKWAY PL STE 500
|MARIETTA, GA 30067
|OCC041343
|WMG EAST COBB MEDICAL
|WELLSTAR MEDICAL GROUP
|05/15/2025
|CENTER – CBH
|LLC
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|WELLSTAR MEDICAL
|D/B/A WMG EAST COBB
|PROFIT)
|GROUP LLC
|MEDICAL CENTER – CBH
|ATTN: BUSINESS LICENSE
|WELLSTAR MEDICAL GROUP
|LLC
|1800 PARKWAY PL STE 500
|MARIETTA, GA 30067
|OCC041342
|WMG PODIATRY EAST COBB
|WELLSTAR MEDICAL GROUP
|05/15/2025
|WELLSTAR MEDICAL
|LLC
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|GROUP LLC
|D/B/A WMG PODIATRY EAST
|PROFIT)
|COBB
|ATTN: BUSINESS LICENSE
|WELLSTAR MEDICAL GROUP
|LLC
|1800 PARKWAY PL STE 500
|MARIETTA, GA 30067
Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.
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