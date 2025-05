59 new businesses licensed in Cobb County last week

Here are the 59 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, May 16, 2025.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License # D.B.A / Business Name Mailing Address Issue Date / SIC Description OCC041338 4405 NEW MCEVER RD BLD CARRIE LEONARDO 05/14/2025 1 SUITE 116 OWNER D/B/A 4405 NEW MCEVER RD OFFICE SPACE RENTAL – NO OFFICE ON BLD 1 SUITE 116 OWNER THIS SITE ATTN: CARRIE LEONARDO 2936 KINGS WALK AVE MARIETTA, GA 30062 OCC041335 4405 NEW MCEVER RD CARRIE LEONARDO 05/14/2025 BLDG 1 SUITE 104 OWNER D/B/A 4405 NEW MCEVER RD OFFICE SPACE RENTAL BLDG 1 SUITE 104 OWNER ATTN: CARRIE LEONARDO 2936 KINGS WALK AVE MARIETTA, GA 30062 OCC041336 4405 NEW MCEVER RD CARRIE LEONARDO 05/14/2025 BLDG 1 SUITE 108 OWNER D/B/A 4405 NEW MCEVER RD OFFICE SPACE RENTAL – NO OFFICE ON BLDG 1 SUITE 108 OWNER THIS SITE ATTN: CARRIE LEONARDO 2936 KINGS WALK AVE MARIETTA, GA 30062 OCC041337 4405 NEW MCEVER RD CARRIE LEONARDO 05/14/2025 BLDG 1 SUITE 112 OWNER D/B/A 4405 NEW MCEVER RD OFFICE SPACE RENTAL BLDG 1 SUITE 112 OWNER ATTN: CARRIE LEONARDO 2936 KINGS WALK AVE MARIETTA, GA 30062 OCC041322 ADM CLEANING SOLUTIONS MARK JENNINGS 05/13/2025 LLC D/B/A ADM CLEANING CLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS ADM CLEANING SOLUTIONS SOLUTIONS LLC AFTER CONSTRUCTION LLC ATTN: MARK JENNINGS ADM CLEANING SOLUTIONS LLC 1827 POWERS FERRY RD, 300 ATLANTA, GA 30339 OCC041332 ALWAYS BEST NANNY LLC PHILIMINAH BROWN 05/15/2025 ALWAYS BEST NANNY LLC D/B/A ALWAYS BEST NANNY SITTING SERVICE LLC ATTN: PHILIMINAH BROWN ALWAYS BEST NANNY LLC 2560 DELK RD, APT G3 MARIETTA, GA 30067 OCC041323 ATLANTA CHINESE JIAN N FU 05/14/2025 ACCOUNTING & TAX D/B/A ATLANTA CHINESE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT SERVICES LLC ACCOUNTING & TAX (OCCUPATIONAL TAX) ATLANTA CHINESE SERVICES LLC ACCOUNTING & TAX ATTN: JIAN N FU SERVICES LLC ATLANTA CHINESE ACCOUNTING & TAX SERVICES LLC 2879 TYNEWICK DR ROSWELL, GA 30075 OCC041305 ATLANTA’S BEST NICHOLAS SHERIDAN 05/12/2025 SOLUTIONS LLC D/B/A ATLANTA’S BEST CLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS ATLANTA’S BEST SOLUTIONS LLC AFTER CONSTRUCTION SOLUTIONS LLC ATTN: NICHOLAS SHERIDAN ATLANTA’S BEST SOLUTIONS LLC 36 SOUTHWIND DR DALLAS, GA 30157 OCC041296 BAILEY THOMAS BOOKS BAILEY THOMAS 05/12/2025 LLC D/B/A BAILEY THOMAS PUBLISHER – BOOKS BAILEY THOMAS BOOKS BOOKS LLC LLC ATTN: BAILEY THOMAS BAILEY THOMAS BOOKS LLC 2395 HERODIAN WAY, APT 2305 SMYRNA, GA 30080 OCC041299 BHL CONSULTING LLC BRONSON HURST LEE 05/13/2025 BHL CONSULTING LLC D/B/A BHL CONSULTING LLC CONSULTANT – EDUCATION ATTN: BRONSON HURST LEE BHL CONSULTING LLC 3381 MEADOWIND CT NE MARIETTA, GA 30062 OCC041302 BIG BLUE SWIM SCHOOL HOWARD ALPERN 05/13/2025 SE SWIM SCHOOL #7 LLC D/B/A BIG BLUE SWIM SWIMMING INSTRUCTION SCHOOL ATTN: HOWARD ALPERN SE SWIM SCHOOL #7 LLC PO BOX 52167 ATLANTA, GA 30355 OCC041301 BIG LOTS #3323 LISA SEIGIES 05/14/2025 VARIETY STORES LLC D/B/A BIG LOTS #3323 VARIETY STORE ATTN: TAX DEPT VARIETY STORES LLC PO DRAWER 947 HENDERSON, NC 27536 CON001587 BUSBY CONSTRUCTION MICHAEL BUSBY 05/15/2025 GROUP LLC D/B/A BUSBY BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE BUSBY CONSTRUCTION CONSTRUCTION GROUP LLC REQUIRED GROUP LLC ATTN: MICHAEL C BUSBY BUSBY CONSTRUCTION GROUP LLC 1430 LOST MOUNTAIN RD POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC041300 CLIMATE TECHNICIANS INC WILLIAM TULLOCH 05/13/2025 CLIMATE TECHNICIANS INC D/B/A CLIMATE TECHNICIANS HANDY MAN – NO STATE LICENSE INC ATTN: WILLIAM TULLOCH CLIMATE TECHNICIANS INC 2569 GREYFIELD CRT MARIETTA, GA 30062 OCC041311 CONTROVERSY EDWARD FOLSON 05/14/2025 PRODUCTION D/B/A CONTROVERSY ENTERTAINMENT SERVICE PRODUCTION ATTN: EDWARD FOLSON 711 HEDGE BROOK DR WOODSTOCK, GA 30188 OCC041331 COREPOINT MARK STORCH 05/14/2025 COREPOINT INC D/B/A COREPOINT REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT ATTN: MARK STORCH COREPOINT INC 1133 READING DR ACWORTH, GA 30102 OCC041309 CRAVETOUCH LLC ANDREW DADA-WILSON 05/13/2025 CRAVETOUCH LLC D/B/A CRAVETOUCH LLC CONSULTANT – COMPUTER & DATA ATTN: ANDREW DADA- PROCESSING WILSON CRAVETOUCH LLC 1714 MCCOOK CT KENNESAW, GA 30144 OCC041313 CROSSROADS PROPERTY GLENN OWEN 05/14/2025 SOLUTIONS LLC D/B/A CROSSROADS REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT CROSSROADS PROPERTY PROPERTY SOLUTIONS LLC SOLUTIONS LLC ATTN: GLENN AUBREY OWEN CROSSROADS PROPERTY SOLUTIONS LLC 2517 CAMATA WAY MARIETTA, GA 30066 OCC041312 DEL RIO ROOFING & CARLOS DEL RIO 05/14/2025 CONSTRUCTION CO INC D/B/A DEL RIO ROOFING & ROOFING CONTRACTOR DEL RIO ROOFING & CONSTRUCTION CO INC CONSTRUCTION CO INC ATTN: CARLOS DEL RIO DEL RIO ROOFING & CONSTRUCTION CO INC 1159 JUSTICE DR KENNESAW, GA 30152 OCC041315 EL RINCONCITO DEL ELOTE JAQUELINE RODRIGUEZ 05/14/2025 D/B/A EL RINCONCITO DEL FOOD SERVICE ELOTE ATTN: JAQUELINE RODRIGUEZ 1310 JOYNER AVE MARIETTA, GA 30060 OCC041320 ELITE WELLNESS SHALONDA PETTIS 05/13/2025 SOLUTIONS D/B/A ELITE WELLNESS PHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX) ELITE WELLNESS SOLUTIONS SOLUTIONS LLC ATTN: SHALONDA PETTIS ELITE WELLNESS SOLUTIONS LLC 8130 RIDGE RD FAIRBURN, GA 30213 OCC041326 FIRST COMMAND BRADY HOOD 05/15/2025 CENTENNIAL FINANCIALS D/B/A FIRST COMMAND CONSULTANT – FINANCIAL PLANNING LLC ATTN: BRADY HOOD CENTENNIAL FINANCIALS PLANNING LLC 1640 POWERS FERRY ROAD, BLDG 24/100 MARIETTA, GA 30067 OCC041314 FLUFFING IT UP CANDACE RHOADES 05/14/2025 D/B/A FLUFFING IT UP FOOD SERVICE ATTN: CANDACE RHOADES 1515 JOYNER AVE MARIETTA, GA 30060 OCC041349 FOREMAN ROOFING AND DEWAYNE FOREMAN 05/16/2025 REPAIR LLC D/B/A FOREMAN ROOFING ROOFING CONTRACTOR FOREMAN ROOFING AND AND REPAIR LLC REPAIR LLC ATTN: DEWAYNE FOREMAN FOREMAN ROOFING AND REPAIR LLC 2810 SCHOOL SIDE WAY LAWRENCEVILLE, GA 30049 OCC041352 GOLD HEADPHONES ROMAN KOTOWSKI 05/16/2025 EVENTS LLC D/B/A GOLD HEADPHONES ENTERTAINMENT SERVICE GOLD HEADPHONES EVENTS LLC EVENTS LLC ATTN: ROMAN KOTOWSKI GOLD HEADPHONES EVENTS LLC 2900 CARRIE DR KENNESAW, GA 30144 OCC041328 GUESTROOM GENIE DAN MURPHY 05/14/2025 VENTURE18 INC D/B/A GUESTROOM GENIE ANSWERING SERVICE ATTN: MELINDA DUPREE VENTURE18 INC 20619 TORRENCE CHAPEL RD, STE 116-1218 CORNELIUS, NC 28031 OCC041344 HART HOME REPAIR LLC DAVID HART 05/16/2025 HART HOME REPAIR LLC D/B/A HART HOME REPAIR HANDY MAN – NO STATE LICENSE LLC ATTN: DAVID HART HART HOME REPAIR LLC 1712 SMITHWOOD DRIVE MARIETTA, GA 30062 OCC041319 HEART OF HOOPS ELITE SYDNEY GARNIGAN 05/14/2025 HEART OF HOOPS ELITE D/B/A HEART OF HOOPS BASKETBALL INSTRUCTION LLC ELITE ATTN: SYDNEY GARNIGAN HEART OF HOOPS ELITE LLC 2650 COBB PLACE LN NW, APT 433 KENNESAW, GA 30144 OCC041341 HERNANDEZ EVELYN EVELYN HERNANDEZ 05/16/2025 HER HVAC SERVICES LLC D/B/A HERNANDEZ EVELYN APPLIANCE REPAIR ATTN: EVELYN HERNANDEZ HER HVAC SERVICES LLC 2407 CHAUNCEY LANE MARIETTA, GA 30064 OCC041327 IMAGINE ORGANIZING RUTH GUERRIER 05/14/2025 IMAGINE ORGANIZING LLC D/B/A IMAGINE ORGANIZING CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT ATTN: RUTH GUERRIER IMAGINE ORGANIZING LLC 1960 SPECTRUM CIR, APT 865 MARIETTA, GA 30067 OCC041292 KEYRENTER PROPERTY ANDREW SISK 05/12/2025 MANAGEMENT MARIETTA D/B/A KEYRENTER REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT THE KABASH COMPANY INC PROPERTY MANAGEMENT MARIETTA ATTN: ANDREW SISK THE KABASH COMPANY INC 1685 TERRELL MILL RD SE, STE 209 MARIETTA, GA 30067 OCC041321 KODIAK THOMAS BABECKA 05/14/2025 KODIAK PRESSURE D/B/A KODIAK YARD MAINTENANCE WASHING LLC ATTN: THOMAS BABECKA KODIAK PRESSURE WASHING LLC 5290 BROWNWOOD DRIVE POWDER SPRINGS, GA 30127 OCC041325 LEBLANC FINANCE LLC VIVIAN LEBLANC 05/15/2025 LEBLANC FINANCE LLC D/B/A LEBLANC FINANCE LLC CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT ATTN: VIVIAN MARIE LEBLANC (OCCUPATIONAL TAX) LEBLANC FINANCE LLC 2961 PAULS WAY MARIETTA, GA 30062 OCC041297 LETSGETCHECKED RONAN RYAN 05/12/2025 LETSGETCHECKED INC D/B/A LETSGETCHECKED BUSINESS MANAGEMENT OFFICE ATTN: MICHELLE OBACH LETSGETCHECKED INC 2300 WINDY RIDGE PKWY SE, SUITE 850S ATLANTA, GA 30339 OCC041318 LULULEMON ALEX GRIEVE 05/15/2025 LULULEMON USA INC D/B/A LULULEMON CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL ATTN: MONE’T D’ANTIGNAC LULULEMON USA INC 250 H STREET PMB 4500 BLAINE, WA 98230 CON001586 METRO PLUMBING AND MARIN KANDILAROV 05/12/2025 DRAINS LLC D/B/A METRO PLUMBING AND PLUMBING CONTRACTOR METRO PLUMBING AND DRAINS LLC DRAINS LLC ATTN: MARIN KANDILAROV METRO PLUMBING AND DRAINS LLC 4659 ARCADIA CT ACWORTH, GA 30101 OCC041339 MICHELLE HADDAD MICHELLE HADDAD 05/14/2025 MICHELLE HADDAD D/B/A MICHELLE HADDAD PSYCHOLOGIST (OCCUPATIONAL TAX) NEUROPSYCHOLOGY LLC MICHELLE HADDAD NEUROPSYCHOLOGY LLC 1827 POWERS FERRY RD, BLDG 22 ATLANTA, GA 30339 OCC041316 NERDFIX ROBERT AGUIRRE 05/14/2025 NERDFIX LLC D/B/A NERDFIX COMPUTER PROGRAMMING SERVICES ATTN: ROBERT AGUIRRE NERDFIX LLC 3327 EBENEZER FARM RD MARIETTA, GA 30066 OCC041298 NIEVES DE GARRAFA ORALIA MERCADO 05/12/2025 D/B/A NIEVES DE GARRAFA CATERING SERVICE ATTN: ORALIA MERCADO 1101 EASTSIDE DR, LOT 387 MARIETTA, GA 30060 OCC041294 PRIMEPATH EXPRESS VALENCIA PURYEAR 05/12/2025 SOLUTIONS D/B/A PRIMEPATH EXPRESS DELIVERY SERVICE – NONFOOD ITEMS HEADS UP INVESTMENTS SOLUTIONS ONLY LLC ATTN: VALENCIA PURYEAR HEADS UP INVESTMENTS LLC 310 MANER TER SE ATLANTA, GA 30339 OCC041307 RAMIREZ ROBERTO ROBERTO RAMIREZ 05/13/2025 BETO’S TRANSPORT LLC D/B/A RAMIREZ ROBERTO TRUCKING COMPANY ATTN: ROBERTO RAMIREZ BETO’S TRANSPORT LLC 2904 HICKS RD MARIETTA, GA 30060 OCC041317 ROYALTY ROOFING USA DARREN ROYALTY 05/13/2025 LLC D/B/A ROYALTY ROOFING ROOFING CONTRACTOR ROYALTY ROOFING USA USA LLC LLC ATTN: DARREN ROYALTY ROYALTY ROOFING USA LLC 2099 E TIPTON ST SEYMOUR, IN 47274 OCC041310 SAGE-PRO PAINTING INC ERIC MARJORAM 05/13/2025 SAGE-PRO PAINTING INC D/B/A SAGE-PRO PAINTING PAINTING CONTRACTOR AND PAPER INC HANGING ATTN: ERIC MARJORAM SAGE-PRO PAINTING INC 198 HIDDEN LAKE CRT MARIETTA, GA 30068 OCC041334 SEVEN GREEN DRAGONS FARMEEN MOTIWALLA 05/15/2025 LLC D/B/A SEVEN GREEN MERCHANDISE AND SERVICE BROKER SEVEN GREEN DRAGONS DRAGONS LLC LLC ATTN: FARMEEN MOTIWALLA SEVEN GREEN DRAGONS LLC 4905 WOODBEND DR ACWORTH, GA 30101 OCC041333 SMILE SOLUTIONS DENTAL ALA ALHAMED 05/14/2025 LABORATORY D/B/A SMILE SOLUTIONS DENTAL LABORATORY SMILE SOLUTINS DENTAL DENTAL LABORATORY LABORATORY INC ATTN: ALA ALHAMED SMILE SOLUTINS DENTAL LABORATORY INC 4901 OLDE TOWN PKWY, STE 100 MARIETTA, GA 30068 OCC041306 SOUTHERN HEALTHCARE MICHAEL SCOTT 05/13/2025 SERVICES INC D/B/A SOUTHERN HEALTH AND ALLIED SERVICES SOUTHERN HEALTHCARE HEALTHCARE SERVICES INC SERVICES INC ATTN: MICHAEL SCOTT SOUTHERN HEALTHCARE SERVICES INC 1400 W PEACHTREE ST NW, SUITE 2315 ATLANTA, GA 30309 OCC041340 SPECTRA CONTRACT JORDAN ZMIJEWSKI 05/15/2025 FLOORING D/B/A SPECTRA CONTRACT FLOOR COVERING CONTRACTOR SPECTRA HOLDINGS INC FLOORING (FLOORING) ATTN: ANDREW KLEVORN SPECTRA HOLDINGS INC 865 W IRVING PARK RD ITASCA, IL 60143 OCC041329 STEEL & STRATEGY JUSTIN BOUCHARD 05/14/2025 STEEL & STRATEGY LLC D/B/A STEEL & STRATEGY LAWYER – FIRST YEAR IN COBB COUNTY STEEL & STRATEGY LLC 976 CALLAWAY RD MARIETTA, GA 30060 OCC041348 STUDIO GUARANA LLC ISABELA DEKOCK 05/16/2025 STUDIO GUARANA LLC D/B/A STUDIO GUARANA LLC CERAMIC CLASSES ATTN: ISABELA DEKOCK STUDIO GUARANA LLC 4984 THORNWOOD COVE ACWORTH, GA 30102 OCC041330 TAD INTERIORS LLC MARIA ARAIZA DAVOTOS 05/15/2025 TAD INTERIORS LLC D/B/A TAD INTERIORS LLC INTERIOR DESIGN ATTN: MARIA ARAIZA DAVOTOS TAD INTERIORS LLC 1837 MALLARD LAKE DR MARIETTA, GA 30068 OCC041303 TAYLORMADE JEFF TAYLOR 05/13/2025 RENOVATIONS LLC D/B/A TAYLORMADE CARPENTRY CONTRACTOR TAYLORMADE RENOVATIONS LLC RENOVATIONS LLC ATTN: JEFF TAYLOR TAYLORMADE RENOVATIONS LLC 5315 TALLGRASS WAY KENNESAW, GA 30152 OCC041304 THE DAILY PILATES – ANGELA WINTERS 05/12/2025 VININGS D/B/A THE DAILY PILATES – PHYSICAL FITNESS TRAINER VITA VENTURES LLC VININGS ATTN: ANGELA WINTERS VITA VENTURES LLC 1424 KATHERINE ROSE LN SMYRNA, GA 30080 OCC041324 VALERIE GARRETT VALERIE GARRETT 05/14/2025 INTERIORS D/B/A VALERIE GARRETT INTERIOR DESIGN VALERIE GARRETT INTERIORS INTERIOR DESIGN LLC ATTN: VALERIE GARRETT VALERIE GARRETT INTERIOR DESIGN LLC 4436 DOBBS CROSSING MARIETTA, GA 30068 OCC041295 VP AROMA BLENDS VALENCIA PURYEAR 05/12/2025 HEADS UP INVESTMENTS D/B/A VP AROMA BLENDS COSMETIC & BEAUTY SUPPLYS – RETAIL LLC ATTN: VALENCIA PURYEAR HEADS UP INVESTMENTS LLC 310 MANER TER SE ATLANTA, GA 30339 OCC041346 WMG CVM WELLNESS WELLSTAR MEDICAL GROUP 05/15/2025 ACWORTH LLC CHARITABLE ORGANIZATION (NON WELLSTAR MEDICAL D/B/A WMG CVM WELLNESS PROFIT) GROUP LLC ACWORTH ATTN: BUSINESS LICENSE WELLSTAR MEDICAL GROUP LLC 1800 PARKWAY PL STE 500 MARIETTA, GA 30067 OCC041347 WMG CVM WELLNESS EAST WELLSTAR MEDICAL GROUP 05/15/2025 COBB LLC CHARITABLE ORGANIZATION (NON WELLSTAR MEDICAL D/B/A WMG CVM WELLNESS PROFIT) GROUP LLC EAST COBB ATTN: BUSINESS LICENSE WELLSTAR MEDICAL GROUP LLC 1800 PARKWAY PL STE 500 MARIETTA, GA 30067 OCC041345 WMG CVM WELLNESS WELLSTAR MEDICAL GROUP 05/15/2025 VININGS LLC CHARITABLE ORGANIZATION (NON WELLSTAR MEDICAL D/B/A WMG CVM WELLNESS PROFIT) GROUP LLC VININGS ATTN: BUSINESS LICENSE WELLSTAR MEDICAL GROUP LLC 1800 PARKWAY PL STE 500 MARIETTA, GA 30067 OCC041343 WMG EAST COBB MEDICAL WELLSTAR MEDICAL GROUP 05/15/2025 CENTER – CBH LLC CHARITABLE ORGANIZATION (NON WELLSTAR MEDICAL D/B/A WMG EAST COBB PROFIT) GROUP LLC MEDICAL CENTER – CBH ATTN: BUSINESS LICENSE WELLSTAR MEDICAL GROUP LLC 1800 PARKWAY PL STE 500 MARIETTA, GA 30067 OCC041342 WMG PODIATRY EAST COBB WELLSTAR MEDICAL GROUP 05/15/2025 WELLSTAR MEDICAL LLC CHARITABLE ORGANIZATION (NON GROUP LLC D/B/A WMG PODIATRY EAST PROFIT) COBB ATTN: BUSINESS LICENSE WELLSTAR MEDICAL GROUP LLC 1800 PARKWAY PL STE 500 MARIETTA, GA 30067

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.