Here are the 37 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, September 19, 2025.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Mailing Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC042207
|ALL LIFEHIRE LLC
|TARAJAE DALEY
|09/19/2025
|ALL LIFEHIRE LLC
|D/B/A ALL LIFEHIRE LLC
|COMPUTER PROGRAMMING SERVICES
|ATTN: TAJARAE DALEY
|ALL LIFEHIRE LLC
|1870 THE EXCHANGE SE, STE
|200/1401
|ATLANTA, GA 30339
|OCC042199
|ARMISTICE DIVISION
|LEONTRE ROBERSON
|09/18/2025
|ARMISTICE DIVISION LLC
|D/B/A ARMISTICE DIVISION
|CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
|ATTN: LEONTRE ROBERSON
|ARMISTICE DIVISION LLC
|2373 SCOTNEY CASTLE
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC042201
|ARRIVE VININGS
|MICHAEL EARL
|09/18/2025
|VA 9 DISTRICT VININGS LLC
|D/B/A ARRIVE VININGS
|APARTMENT RENTAL
|ATTN: MICHAEL EARL
|VA 9 DISTRICT VININGS LLC
|2800 PACES FERRY ROAD
|ATLANTA, GA 30339
|OCC042172
|AZZELIA PIPE & GRADING
|CUITLAHUAC M PRADO
|09/16/2025
|AZZELIA PIPE & GRADING
|D/B/A AZZELIA PIPE &
|PIPELINE CONSTRUCTION
|LLC
|GRADING
|ATTN: CUITLAHUAC M PRADO
|AZZELIA PIPE & GRADING LLC
|511 WHITE OAK DR SW
|MARIETTA, GA 30060
|OCC042155
|BIG GIRL COCKTAILS
|JUDY BROWN ALLEN
|09/15/2025
|BIG GIRL COCKTAILS LLC
|D/B/A BIG GIRL COCKTAILS
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|ATTN: JUDY BROWN ALLEN
|BIG GIRL COCKTAILS LLC
|PO BOX 1291
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC042162
|CHICK FIL A BARRETT PKWY
|SANDEEP KAPOOR
|09/15/2025
|& POWDER SPRINGS RD
|D/B/A CHICK FIL A BARRETT
|RESTAURANT
|MKTA CORPORATION
|PKWY & POWDER SPRINGS
|RD
|ATTN: SANDEEP KAPOOR
|MKTA CORPORATION
|6652 ERNEST BARRETT PKWY
|SW
|MARIETTA, GA 30064
|OCC042152
|CURL RHYTHM
|SHANTELLE WILLIAMS
|09/15/2025
|CURL RHYTHM LLC
|D/B/A CURL RHYTHM
|BUSINESS MANAGEMENT SERVICE
|ATTN: SHANTELLE WILLIAMS
|CURL RHYTHM LLC
|2850 DELK ROAD, APT 8D
|MARIETTA, GA 30067
|OCC042174
|DUNLAP AND COMPANY LLC
|PAUL DUNLAP
|09/16/2025
|DUNLAP AND COMPANY LLC
|D/B/A DUNLAP AND
|CONSTRUCTION MANAGEMENT
|COMPANY LLC
|ATTN: PAUL DUNLAP
|DUNLAP AND COMPANY LLC
|3266 ENCLAVE CT
|KENNESAW, GA 30152
|OCC042203
|ENDOCRINE SPECIALIALIST
|ENDOCRINE SPECIALIALIST
|09/19/2025
|OF GEORGIA LLC
|OF GEORGIA LLC
|PHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX)
|ENDOCRINE SPECIALIALIST
|D/B/A ENDOCRINE
|OF GEORGIA LLC
|SPECIALIALIST OF GEORGIA
|LLC
|ATTN: FRANCISCO PUENTES
|ENDOCRINE SPECIALIALIST
|OF GEORGIA LLC
|2241 ELLIS WALK DR
|MARIETTA, GA 30064
|ALC003547
|FOOD MART
|SIRAJ G LALANI
|09/16/2025
|AURORA VENTURES INV INC
|D/B/A FOOD MART
|CONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL
|ATTN: SIRAJ LALANI
|AURORA VENTURES INV INC
|1047 PEARL MIST DR
|LILBURN, GA 30047
|OCC042156
|H & H HOME SOLUTIONS
|NELSON HERNANDEZ
|09/15/2025
|LLC
|D/B/A H & H HOME
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|H & H HOME SOLUTIONS
|SOLUTIONS LLC
|LLC
|ATTN: NELSON HERNANDEZ
|H & H HOME SOLUTIONS LLC
|1463 AUSTELL ROAD
|MARIETTA, GA 30008
|OCC042182
|IGNITE FRACTIONAL &
|SIMA PATEL
|09/17/2025
|CONSULTING SERVICES
|D/B/A IGNITE FRACTIONAL &
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|SIMA PATEL CONSULTING
|CONSULTING SERVICES
|LLC
|ATTN: SIMA PATEL
|SIMA PATEL CONSULTING
|LLC
|3485 COCHRAN SHORE COVE
|NE
|MARIETTA, GA 30062
|OCC042160
|KAPE MATCHA KING
|EDWIN ROCIO
|09/15/2025
|D/B/A KAPE MATCHA KING
|FOOD SERVICE
|ATTN: EDWIN ROCIO
|1935 SHILOH VALLEY TRL
|KENNESAW, GA 30144
|OCC042202
|LIFE TRANSFORMED
|GREG GRIFFIN
|09/19/2025
|CHRISTIAN COUNSELING
|D/B/A LIFE TRANSFORMED
|CONSULTANT – EDUCATION
|GREG GRIFFIN LLC
|CHRISTIAN COUNSELING
|ATTN: GREG GRIFFIN
|GREG GRIFFIN LLC
|3827 ROSWELL ROAD, STE
|104
|MARIETTA, GA 30062
|OCC042200
|LIVING WELL PCH LLC
|EUGENNIE WILLIAMS ROSE
|09/18/2025
|LIVING WELL PCH LLC
|D/B/A LIVING WELL PCH LLC
|PERSONAL CARE HOME
|ATTN: EUGENNIE WILLIAMS
|ROSE
|LIVING WELL PCH LLC
|4855 BROWNSVILLE ROAD
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC042173
|LUXE MOMENT PERMANENT
|RICALYN SANDOVAL
|09/16/2025
|BEAUTY
|D/B/A LUXE MOMENT
|TATTOO PARLOR
|LUXE MOMENT LLC
|PERMANENT BEAUTY
|LUXE MOMENT LLC
|102 HILL SIDE LANE
|DALLAS, GA 30157
|OCC042191
|MINNIE BELLE JEWELS
|DEBORAH PRESCHER
|09/17/2025
|MINNIE BELLE JEWELS INC
|D/B/A MINNIE BELLE JEWELS
|JEWELRY SALES
|ATTN: DEBORAH PRESCHER
|MINNIE BELLE JEWELS INC
|4221 KESSLER RIDGE DRIVE
|MARIETTA, GA 30062
|ALC003557
|OKIBORU RAMEN AND
|JOSEF CHANDRA
|09/16/2025
|TSUKEMEN
|D/B/A OKIBORU RAMEN AND
|RESTAURANT
|NOODLE VENTURE
|TSUKEMEN
|KENNESAW LLC
|ATTN: JOSEF CHANDRA
|NOODLE VENTURE
|KENNESAW LLC
|763 KILARNEY LN
|JOHN CREEK, GA 30097
|OCC042192
|PEACHCROSS HOME
|JAMES HABIA
|09/17/2025
|HEALTH CARE SERVICES
|D/B/A PEACHCROSS HOME
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|PEACHCROSS HOME
|HEALTH CARE SERVICES
|HEALTH CARE SERVICES
|ATTN: JAMES HABIA
|LLC
|PEACHCROSS HOME HEALTH
|CARE SERVICES LLC
|2021 WAYCROSS PASS
|MARIETTA, GA 30064
|OCC042168
|PEAMS GROUP
|THOMAS CONWAY
|09/16/2025
|D/B/A PEAMS GROUP
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|ATTN: THOMAS CONWAY
|4725 COBB PKWY, STE 227
|ACWORTH, GA 30101
|OCC042170
|PIE BAR
|DOMNIE GARCIA
|09/16/2025
|RUSTIC PIE BAR LLC
|D/B/A PIE BAR
|BAKERY – RETAIL WITH PRODUCTS MADE
|ATTN: DOMNIE GARCIA
|ON PREMISES
|RUSTIC PIE BAR LLC
|771 SHALLOWFORD RD,
|SUITE 107
|KENNESAW, GA 30144
|OCC042177
|PORTILLOS
|PORTILLOS HOLDINGS LLC
|09/17/2025
|PORTILLOS HOT DOGS LLC
|D/B/A PORTILLOS
|RESTAURANT
|ATTN: KELLY KAISER
|PORTILLOS HOT DOGS LLC
|2001 SPRING RD, SUITE 400
|OAK BROOK, IL 60523
|OCC042181
|QUICK SHOP
|PRANEETHA NAINI
|09/17/2025
|5445 CHURCH ST USA LLC
|D/B/A QUICK SHOP
|TOBACCO & CIGAR STORE
|ATTN: PRANEETHA NAINI
|5445 CHURCH ST USA LLC
|3045 AUSTELL RD, STE 102
|MARIETTA, GA 30060
|OCC042205
|R&R REMOTE RESOLUTION
|RHONDA ROBINSON
|09/18/2025
|SERVICES
|D/B/A R&R REMOTE
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|R&R REMOTE RESOLUTION
|RESOLUTION SERVICES
|SERVICES LLC
|ATTN: RHONDA ROBINSON
|R&R REMOTE RESOLUTION
|SERVICES LLC
|2500 DALLAS HWY, SUITE 202
|MARIETTA, GA 30064
|OCC042161
|RANDEV INVESTMENTS INC
|RANDEV INVESTMENTS INC
|09/15/2025
|RANDEV INVESTMENTS INC
|D/B/A RANDEV INVESTMENTS
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|INC
|RANDEV INVESTMENTS INC
|2833 COLLETON DR
|MARIETTA, GA 30066
|OCC042165
|RELIABLE GARAGE DOORS
|CONNOR ULRICH
|09/15/2025
|LLC
|D/B/A RELIABLE GARAGE
|GARAGE DOOR INSTALLATION
|RELIABLE GARAGE DOORS
|DOORS LLC
|LLC
|ATTN: CONNOR ULRICH
|RELIABLE GARAGE DOORS
|LLC
|1212 CLARINBRIDGE PKWY
|KENNESAW, GA 30144
|OCC042157
|ROCCOS EUROPEAN
|ROCCOS EUROPEAN
|09/15/2025
|GARAGE – MARIETTA EAST
|GARAGE – MARIETTA EAST
|AUTO REPAIR SHOP
|COBB
|COBB
|NR AUTO STORE 120 LLC
|D/B/A ROCCOS EUROPEAN
|GARAGE – MARIETTA EAST
|COBB
|ATTN: ROBERT COOLEY
|NR AUTO STORE 120 LLC
|191 PEACHTREE ST NE, SUITE
|5000
|ATLANTA, GA 30303
|OCC042158
|ROCCOS EUROPEAN
|ROBERT COOLEY
|09/15/2025
|GARAGE – NORTH
|D/B/A ROCCOS EUROPEAN
|AUTO REPAIR SHOP
|MARIETTA
|GARAGE – NORTH MARIETTA
|NR AUTO STORE 119 LLC
|ATTN: ROBERT COOLEY
|NR AUTO STORE 119 LLC
|191 PEACHTREE ST NE, SUITE
|5000
|ATLANTA, GA 30303
|OCC042154
|SACRED CROWN MASSAGE
|ANDREW DAWES
|09/15/2025
|SACRED CROWN MASSAGE
|D/B/A SACRED CROWN
|MASSAGE PRACTITIONER – INDEPENDENT
|LLC
|MASSAGE
|CONTRACTOR – STATE LICENSED
|ATTN: ANDREW DAWES
|SACRED CROWN MASSAGE
|LLC
|341 WESTOVER DRIVE
|WOODSTOCK, GA 30188
|ALT003561
|SYNERGIES WORK
|AARTI SAHGAL
|09/17/2025
|SYNERGIES WORK INC
|D/B/A SYNERGIES WORK
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|ATTN: AARTI SAHGAL
|PROFIT)
|SYNERGIES WORK INC
|7050 WYCOMBE RD
|ATLANTA, GA 30328
|OCC042211
|THE DOC IS HAUTE LLC
|SOPHIA JORDAN
|09/19/2025
|THE DOC IS HAUTE LLC
|D/B/A THE DOC IS HAUTE LLC
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|ATTN: SOPHIA JORDAN
|THE DOC IS HAUTE LLC
|3208 AVIARY CRT NW
|ACWORTH, GA 30101
|OCC042164
|THE EDGE
|DARIUS THOMAS
|09/15/2025
|THE CENTER AT THE EDGE
|D/B/A THE EDGE
|TUTORING SERVICES
|INC
|ATTN: DARIUS THOMAS
|THE CENTER AT THE EDGE
|INC
|2365 POWDER SPRINGS
|ROAD, STE 1207
|MARIETTA, GA 30008
|OCC042209
|THE LUCKIE EXPERIENCE
|KIARA LUCKIE
|09/19/2025
|LLC
|D/B/A THE LUCKIE
|HAIR BRAIDING
|THE LUCKIE EXPERIENCE
|EXPERIENCE LLC
|LLC
|ATTN: KIARA LUCKIE
|THE LUCKIE EXPERIENCE LLC
|84 BRIDGEMILL DR
|DOUGLASVILLE, GA 30134
|ALC003550
|TOASTIQUE
|REX SHERIDAN
|09/15/2025
|SONORANGE CORP
|D/B/A TOASTIQUE
|RESTAURANT
|ATTN: REX SHERIDAN
|SONORANGE CORP
|5161 WILLOW POINT PKWY
|MARIETTA, GA 30068
|OCC042166
|TTS TECONJA TCI SHIPPING
|WILLIAM PHILLIPS
|09/15/2025
|NORTH AMERICA INC
|D/B/A TTS TECONJA TCI
|FREIGHT BROKERS
|TTS TECONJA TCI SHIPPING
|SHIPPING NORTH AMERICA
|NORTH AMERICA INC
|INC
|ATTN: WILLIAM PHILLIPS
|TTS TECONJA TCI SHIPPING
|NORTH AMERICA INC
|2400 HERODIAN WAY, 135
|SMYRNA, GA 30080
|OCC042189
|UNDER LOCK AND KEY
|NICHOLLE BROCK
|09/17/2025
|GAMING LOUNGE
|D/B/A UNDER LOCK AND KEY
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|THREE THE FLYWAY LLC
|GAMING LOUNGE
|ATTN: NICHOLLE BROCK
|THREE THE FLYWAY LLC
|5833 HILL RD SW
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC042169
|YOGA FOR ANYONE &
|CARMEN GEORGE
|09/16/2025
|EVERYONE
|D/B/A YOGA FOR ANYONE &
|PHYSICAL FITNESS TRAINER
|EVERYONE
|ATTN: CARMEN GEORGE
|675 BOUNTY DR
|MARIETTA, GA 30066
Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.
Be the first to comment on "37 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, September 19"