Here are the 37 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, September 19, 2025.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
OCC042207ALL LIFEHIRE LLCTARAJAE DALEY09/19/2025
ALL LIFEHIRE LLCD/B/A ALL LIFEHIRE LLCCOMPUTER PROGRAMMING SERVICES
ATTN: TAJARAE DALEY
ALL LIFEHIRE LLC
1870 THE EXCHANGE SE, STE
200/1401
ATLANTA, GA 30339
OCC042199ARMISTICE DIVISIONLEONTRE ROBERSON09/18/2025
ARMISTICE DIVISION LLCD/B/A ARMISTICE DIVISIONCLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
ATTN: LEONTRE ROBERSON
ARMISTICE DIVISION LLC
2373 SCOTNEY CASTLE
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC042201ARRIVE VININGSMICHAEL EARL09/18/2025
VA 9 DISTRICT VININGS LLCD/B/A ARRIVE VININGSAPARTMENT RENTAL
ATTN: MICHAEL EARL
VA 9 DISTRICT VININGS LLC
2800 PACES FERRY ROAD
ATLANTA, GA 30339
OCC042172AZZELIA PIPE & GRADINGCUITLAHUAC M PRADO09/16/2025
AZZELIA PIPE & GRADINGD/B/A AZZELIA PIPE &PIPELINE CONSTRUCTION
LLCGRADING
ATTN: CUITLAHUAC M PRADO
AZZELIA PIPE & GRADING LLC
511 WHITE OAK DR SW
MARIETTA, GA 30060
OCC042155BIG GIRL COCKTAILSJUDY BROWN ALLEN09/15/2025
BIG GIRL COCKTAILS LLCD/B/A BIG GIRL COCKTAILSBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
ATTN: JUDY BROWN ALLEN
BIG GIRL COCKTAILS LLC
PO BOX 1291
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC042162CHICK FIL A BARRETT PKWYSANDEEP KAPOOR09/15/2025
& POWDER SPRINGS RDD/B/A CHICK FIL A BARRETTRESTAURANT
MKTA CORPORATIONPKWY & POWDER SPRINGS
RD
ATTN: SANDEEP KAPOOR
MKTA CORPORATION
6652 ERNEST BARRETT PKWY
SW
MARIETTA, GA 30064
OCC042152CURL RHYTHMSHANTELLE WILLIAMS09/15/2025
CURL RHYTHM LLCD/B/A CURL RHYTHMBUSINESS MANAGEMENT SERVICE
ATTN: SHANTELLE WILLIAMS
CURL RHYTHM LLC
2850 DELK ROAD, APT 8D
MARIETTA, GA 30067
OCC042174DUNLAP AND COMPANY LLCPAUL DUNLAP09/16/2025
DUNLAP AND COMPANY LLCD/B/A DUNLAP ANDCONSTRUCTION MANAGEMENT
COMPANY LLC
ATTN: PAUL DUNLAP
DUNLAP AND COMPANY LLC
3266 ENCLAVE CT
KENNESAW, GA 30152
OCC042203ENDOCRINE SPECIALIALISTENDOCRINE SPECIALIALIST09/19/2025
OF GEORGIA LLCOF GEORGIA LLCPHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX)
ENDOCRINE SPECIALIALISTD/B/A ENDOCRINE
OF GEORGIA LLCSPECIALIALIST OF GEORGIA
LLC
ATTN: FRANCISCO PUENTES
ENDOCRINE SPECIALIALIST
OF GEORGIA LLC
2241 ELLIS WALK DR
MARIETTA, GA 30064
ALC003547FOOD MARTSIRAJ G LALANI09/16/2025
AURORA VENTURES INV INCD/B/A FOOD MARTCONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL
ATTN: SIRAJ LALANI
AURORA VENTURES INV INC
1047 PEARL MIST DR
LILBURN, GA 30047
OCC042156H & H HOME SOLUTIONSNELSON HERNANDEZ09/15/2025
LLCD/B/A H & H HOMEHANDY MAN – NO STATE LICENSE
H & H HOME SOLUTIONSSOLUTIONS LLC
LLCATTN: NELSON HERNANDEZ
H & H HOME SOLUTIONS LLC
1463 AUSTELL ROAD
MARIETTA, GA 30008
OCC042182IGNITE FRACTIONAL &SIMA PATEL09/17/2025
CONSULTING SERVICESD/B/A IGNITE FRACTIONAL &CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
SIMA PATEL CONSULTINGCONSULTING SERVICES
LLCATTN: SIMA PATEL
SIMA PATEL CONSULTING
LLC
3485 COCHRAN SHORE COVE
NE
MARIETTA, GA 30062
OCC042160KAPE MATCHA KINGEDWIN ROCIO09/15/2025
D/B/A KAPE MATCHA KINGFOOD SERVICE
ATTN: EDWIN ROCIO
1935 SHILOH VALLEY TRL
KENNESAW, GA 30144
OCC042202LIFE TRANSFORMEDGREG GRIFFIN09/19/2025
CHRISTIAN COUNSELINGD/B/A LIFE TRANSFORMEDCONSULTANT – EDUCATION
GREG GRIFFIN LLCCHRISTIAN COUNSELING
ATTN: GREG GRIFFIN
GREG GRIFFIN LLC
3827 ROSWELL ROAD, STE
104
MARIETTA, GA 30062
OCC042200LIVING WELL PCH LLCEUGENNIE WILLIAMS ROSE09/18/2025
LIVING WELL PCH LLCD/B/A LIVING WELL PCH LLCPERSONAL CARE HOME
ATTN: EUGENNIE WILLIAMS
ROSE
LIVING WELL PCH LLC
4855 BROWNSVILLE ROAD
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC042173LUXE MOMENT PERMANENTRICALYN SANDOVAL09/16/2025
BEAUTYD/B/A LUXE MOMENTTATTOO PARLOR
LUXE MOMENT LLCPERMANENT BEAUTY
LUXE MOMENT LLC
102 HILL SIDE LANE
DALLAS, GA 30157
OCC042191MINNIE BELLE JEWELSDEBORAH PRESCHER09/17/2025
MINNIE BELLE JEWELS INCD/B/A MINNIE BELLE JEWELSJEWELRY SALES
ATTN: DEBORAH PRESCHER
MINNIE BELLE JEWELS INC
4221 KESSLER RIDGE DRIVE
MARIETTA, GA 30062
ALC003557OKIBORU RAMEN ANDJOSEF CHANDRA09/16/2025
TSUKEMEND/B/A OKIBORU RAMEN ANDRESTAURANT
NOODLE VENTURETSUKEMEN
KENNESAW LLCATTN: JOSEF CHANDRA
NOODLE VENTURE
KENNESAW LLC
763 KILARNEY LN
JOHN CREEK, GA 30097
OCC042192PEACHCROSS HOMEJAMES HABIA09/17/2025
HEALTH CARE SERVICESD/B/A PEACHCROSS HOMEHEALTH AND ALLIED SERVICES
PEACHCROSS HOMEHEALTH CARE SERVICES
HEALTH CARE SERVICESATTN: JAMES HABIA
LLCPEACHCROSS HOME HEALTH
CARE SERVICES LLC
2021 WAYCROSS PASS
MARIETTA, GA 30064
OCC042168PEAMS GROUPTHOMAS CONWAY09/16/2025
D/B/A PEAMS GROUPHANDY MAN – NO STATE LICENSE
ATTN: THOMAS CONWAY
4725 COBB PKWY, STE 227
ACWORTH, GA 30101
OCC042170PIE BARDOMNIE GARCIA09/16/2025
RUSTIC PIE BAR LLCD/B/A PIE BARBAKERY – RETAIL WITH PRODUCTS MADE
ATTN: DOMNIE GARCIAON PREMISES
RUSTIC PIE BAR LLC
771 SHALLOWFORD RD,
SUITE 107
KENNESAW, GA 30144
OCC042177PORTILLOSPORTILLOS HOLDINGS LLC09/17/2025
PORTILLOS HOT DOGS LLCD/B/A PORTILLOSRESTAURANT
ATTN: KELLY KAISER
PORTILLOS HOT DOGS LLC
2001 SPRING RD, SUITE 400
OAK BROOK, IL 60523
OCC042181QUICK SHOPPRANEETHA NAINI09/17/2025
5445 CHURCH ST USA LLCD/B/A QUICK SHOPTOBACCO & CIGAR STORE
ATTN: PRANEETHA NAINI
5445 CHURCH ST USA LLC
3045 AUSTELL RD, STE 102
MARIETTA, GA 30060
OCC042205R&R REMOTE RESOLUTIONRHONDA ROBINSON09/18/2025
SERVICESD/B/A R&R REMOTECONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
R&R REMOTE RESOLUTIONRESOLUTION SERVICES
SERVICES LLCATTN: RHONDA ROBINSON
R&R REMOTE RESOLUTION
SERVICES LLC
2500 DALLAS HWY, SUITE 202
MARIETTA, GA 30064
OCC042161RANDEV INVESTMENTS INCRANDEV INVESTMENTS INC09/15/2025
RANDEV INVESTMENTS INCD/B/A RANDEV INVESTMENTSBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
INC
RANDEV INVESTMENTS INC
2833 COLLETON DR
MARIETTA, GA 30066
OCC042165RELIABLE GARAGE DOORSCONNOR ULRICH09/15/2025
LLCD/B/A RELIABLE GARAGEGARAGE DOOR INSTALLATION
RELIABLE GARAGE DOORSDOORS LLC
LLCATTN: CONNOR ULRICH
RELIABLE GARAGE DOORS
LLC
1212 CLARINBRIDGE PKWY
KENNESAW, GA 30144
OCC042157ROCCOS EUROPEANROCCOS EUROPEAN09/15/2025
GARAGE – MARIETTA EASTGARAGE – MARIETTA EASTAUTO REPAIR SHOP
COBBCOBB
NR AUTO STORE 120 LLCD/B/A ROCCOS EUROPEAN
GARAGE – MARIETTA EAST
COBB
ATTN: ROBERT COOLEY
NR AUTO STORE 120 LLC
191 PEACHTREE ST NE, SUITE
5000
ATLANTA, GA 30303
OCC042158ROCCOS EUROPEANROBERT COOLEY09/15/2025
GARAGE – NORTHD/B/A ROCCOS EUROPEANAUTO REPAIR SHOP
MARIETTAGARAGE – NORTH MARIETTA
NR AUTO STORE 119 LLCATTN: ROBERT COOLEY
NR AUTO STORE 119 LLC
191 PEACHTREE ST NE, SUITE
5000
ATLANTA, GA 30303
OCC042154SACRED CROWN MASSAGEANDREW DAWES09/15/2025
SACRED CROWN MASSAGED/B/A SACRED CROWNMASSAGE PRACTITIONER – INDEPENDENT
LLCMASSAGECONTRACTOR – STATE LICENSED
ATTN: ANDREW DAWES
SACRED CROWN MASSAGE
LLC
341 WESTOVER DRIVE
WOODSTOCK, GA 30188
ALT003561SYNERGIES WORKAARTI SAHGAL09/17/2025
SYNERGIES WORK INCD/B/A SYNERGIES WORKCHARITABLE ORGANIZATION (NON
ATTN: AARTI SAHGALPROFIT)
SYNERGIES WORK INC
7050 WYCOMBE RD
ATLANTA, GA 30328
OCC042211THE DOC IS HAUTE LLCSOPHIA JORDAN09/19/2025
THE DOC IS HAUTE LLCD/B/A THE DOC IS HAUTE LLCMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
ATTN: SOPHIA JORDAN
THE DOC IS HAUTE LLC
3208 AVIARY CRT NW
ACWORTH, GA 30101
OCC042164THE EDGEDARIUS THOMAS09/15/2025
THE CENTER AT THE EDGED/B/A THE EDGETUTORING SERVICES
INCATTN: DARIUS THOMAS
THE CENTER AT THE EDGE
INC
2365 POWDER SPRINGS
ROAD, STE 1207
MARIETTA, GA 30008
OCC042209THE LUCKIE EXPERIENCEKIARA LUCKIE09/19/2025
LLCD/B/A THE LUCKIEHAIR BRAIDING
THE LUCKIE EXPERIENCEEXPERIENCE LLC
LLCATTN: KIARA LUCKIE
THE LUCKIE EXPERIENCE LLC
84 BRIDGEMILL DR
DOUGLASVILLE, GA 30134
ALC003550TOASTIQUEREX SHERIDAN09/15/2025
SONORANGE CORPD/B/A TOASTIQUERESTAURANT
ATTN: REX SHERIDAN
SONORANGE CORP
5161 WILLOW POINT PKWY
MARIETTA, GA 30068
OCC042166TTS TECONJA TCI SHIPPINGWILLIAM PHILLIPS09/15/2025
NORTH AMERICA INCD/B/A TTS TECONJA TCIFREIGHT BROKERS
TTS TECONJA TCI SHIPPINGSHIPPING NORTH AMERICA
NORTH AMERICA INCINC
ATTN: WILLIAM PHILLIPS
TTS TECONJA TCI SHIPPING
NORTH AMERICA INC
2400 HERODIAN WAY, 135
SMYRNA, GA 30080
OCC042189UNDER LOCK AND KEYNICHOLLE BROCK09/17/2025
GAMING LOUNGED/B/A UNDER LOCK AND KEYBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
THREE THE FLYWAY LLCGAMING LOUNGE
ATTN: NICHOLLE BROCK
THREE THE FLYWAY LLC
5833 HILL RD SW
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC042169YOGA FOR ANYONE &CARMEN GEORGE09/16/2025
EVERYONED/B/A YOGA FOR ANYONE &PHYSICAL FITNESS TRAINER
EVERYONE
ATTN: CARMEN GEORGE
675 BOUNTY DR
MARIETTA, GA 30066

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.

