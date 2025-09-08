Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food services from August 29 to September 4

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotels, and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health.
For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.
LITTLE CAESARS PIZZA
- 1727 MARS HILL RD NW STE 7 ACWORTH, GA 30101-8065
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-27075
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 09-04-2025
STARBUCKS COFFEE #8530
- 3103 COBB PKWY NW STE 101 KENNESAW, GA 30152-1005
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-8641
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 09-04-2025
HONG KONG CHINESE RESTAURANT
- 2774 COBB PKWY NW STE 104 KENNESAW, GA 30152-3437
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-6875
- Last Inspection Score: 88
- Last Inspection Date: 09-04-2025
MINT LEAF INDIAN CUISINE
- 2350 SPRING RD STE 800 SMYRNA, GA 30080
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002308
- Last Inspection Score: 85
- Last Inspection Date: 09-04-2025
DRAGON 168 CHINESE RESTAURANT
- 1750 POWDER SPRINGS RD SW STE 240 MARIETTA, GA 30064-4848
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002923
- Last Inspection Score: 82
- Last Inspection Date: 09-04-2025
POSITANO PIZZA NAPOLETANA
- 4409 FLOYD RD SW MABLETON, GA 30126
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006245
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 09-04-2025
JOHNNY’S NEW YORK STYLE PIZZA
- 1355 EAST WEST CONNECTOR STE 201 AUSTELL, GA 30106-1351
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006395
- Last Inspection Score: 94
- Last Inspection Date: 09-04-2025
!!EL VELERO MEXICAN RESTAURANT
- 768 SANDTOWN RD SW MARIETTA, GA 30008-3046
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007244
- Last Inspection Score: 92
- Last Inspection Date: 09-04-2025
LUNA MAYA MEXICAN RESTAURANT
- 4320 EAST WEST CONNECTOR SE STE 300 SMYRNA, GA 30082-4834
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002026
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 09-03-2025
BURGER KING #4004
- 650 S MARIETTA PKWY SE MARIETTA, GA 30060-2720
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-000849
- Last Inspection Score: 85
- Last Inspection Date: 09-03-2025
DAIRY QUEEN BRAZIER #10727
- 3913 AUSTELL-POWDER SPRINGS RD POWDER SPRINGS, GA 30127-2942
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-1127C
- Last Inspection Score: 82
- Last Inspection Date: 09-03-2025
TEASLEY ELEMENTARY SCHOOL
- 3640 SPRING HILL PKWY SE SMYRNA, GA 30080-4677
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-1500C
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 09-03-2025
FAIR OAKS ELEMENTARY SCHOOL
- 407 BARBER RD MARIETTA, GA 30060
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-1474C
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 09-03-2025
MICHIRU CHINESE & JAPANESE RESTAURANT
- 4585 S COBB DR SE STE 100 SMYRNA, GA 30080-6976
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003092
- Last Inspection Score: 85
- Last Inspection Date: 09-03-2025
EMBASSY SUITES – BREW HOUND RESTAURANT AND BAR
- 2815 AKERS MILL RD SE ATLANTA, GA 30339-3104
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003393
- Last Inspection Score: 83
- Last Inspection Date: 09-03-2025
SENOR TEQUILA GRILL & BAR 2
- 3599 ATLANTA RD STE A-11 SMYRNA, GA 30080-5984
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004522
- Last Inspection Score: 97
- Last Inspection Date: 09-03-2025
DEL TACO
- 4300 EAST-WEST CONNECTOR SMYRNA, GA 30082-4821
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006653
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 09-03-2025
TEA LEAF & CREAMERY
- 2769 CHASTAIN MEADOWS PKWY STE 30 MARIETTA, GA 30066-3368
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006901
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 09-03-2025
MACAW ACAITERIA
- 2145 ROSWELL RD STE 110 MARIETTA, GA 30062-0819
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007071
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 09-03-2025
STARBUCKS COFFEE #8215
- 31 JOHNSON FERRY RD STE A MARIETTA, GA 30068-4666
- Phone Number: (770) 226-0087
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-4447
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 09-02-2025
CHEF ADVANTAGE
- 975 COBB PLACE BLVD STE 305 KENNESAW, GA 30144
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-001160
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 09-02-2025
WILLY’S MEXICANA GRILL #3
- 2900 DELK RD SE STE 8 MARIETTA, GA 30067-5320
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-5270
- Last Inspection Score: 84
- Last Inspection Date: 09-02-2025
LABELLE SCHOOL
- 230 CRESSON DR MARIETTA, GA 30060
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-1483C
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 09-02-2025
THE THIRD DOOR
- 131 CHURCH ST NE MARIETTA, GA 30060-1601
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004523
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 09-02-2025
WHATABURGER
- 840 ERNEST W BARRETT PKWY NW STE 50 KENNESAW, GA 30144-4998
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006084
- Last Inspection Score: 97
- Last Inspection Date: 09-02-2025
CLEAN EATZ
- 3450 COBB PKWY ACWORTH, GA 30101-8352
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006116
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 09-02-2025
GIMME THAT SUGAR
- 4680 S MAIN ST ACWORTH, GA 30101-5464
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007228
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 09-02-2025
GIMME THAT SUGAR – BASE
- 4680 S MAIN ST ACWORTH, GA 30101-5465
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007229
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 09-02-2025
HOLIDAY INN EXPRESS ATLANTA NW GALLERIA AREA – FOOD
- 2855 SPRING HILL PKWY SE SMYRNA, GA 30080-3002
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-000528
- Last Inspection Score: 90
- Last Inspection Date: 08-29-2025
PRESBYTERIAN VILLAGE CAFE
- 2000 EAST WEST CONNECTOR AUSTELL, GA 30106-1194
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-4345
- Last Inspection Score: 99
- Last Inspection Date: 08-29-2025
ST. ANGELOS PIZZA
- 4687 S ATLANTA RD SE STE B ATLANTA, GA 30339-1580
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-22265
- Last Inspection Score: 85
- Last Inspection Date: 08-29-2025
PRESBYTERIAN VILLAGE RETIREMENT SERVICES
- 2000 EAST WEST CONNECTOR AUSTELL, GA 30106-1194
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-3698
- Last Inspection Score: 92
- Last Inspection Date: 08-29-2025
PRESBYTERIAN VILLAGE HEALTH SERVICES
- 2000 EAST WEST CONNECTOR AUSTELL, GA 30106-1194
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-1350C
- Last Inspection Score: 93
- Last Inspection Date: 08-29-2025
AUSTELL WINGS & MORE
- 3687 AUSTELL RD SW MARIETTA, GA 30008-5763
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-14392C
- Last Inspection Score: 92
- Last Inspection Date: 08-29-2025
BIG SHANTY ELEMENTARY SCHOOL
- 1575 BEN KING RD KENNESAW, GA 30144
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-59
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 08-29-2025
KENNESAW COFFEE COMPANY
- 3070 N MAIN ST NW KENNESAW, GA 30144-2756
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003104
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 08-29-2025
FLAMES INDIAN GRILL
- 3000 WINDY HILL RD SE STE 128 MARIETTA, GA 30067-8430
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003343
- Last Inspection Score: 82
- Last Inspection Date: 08-29-2025
NORTH COBB SENIOR CENTER
- 3900 S MAIN ST ACWORTH, GA 30101-5663
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004790
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 08-29-2025
SCOOPS
- 4839 N MAIN ST ACWORTH, GA 30101-5344
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005138
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 08-29-2025
CIGAR GALLERY CLUB
- 3600 CHEROKEE ST NW STE 102 KENNESAW, GA 30144-2027
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006567
- Last Inspection Score: 97
- Last Inspection Date: 08-29-2025
WHITCHER ST CAFE
- 55 WHITCHER ST NE STE 100 MARIETTA, GA 30060-1156
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006619
- Last Inspection Score: 85
- Last Inspection Date: 08-29-2025
CLUCK N MOOH
- 3894 DUE WEST RD NW STE 280 MARIETTA, GA 30064-1076
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006879
- Last Inspection Score: 81
- Last Inspection Date: 08-29-2025
Be the first to comment on "Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food services from August 29 to September 4"