Here are the 18 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, November 14, 2025.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Mailing Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC042515
|A CARING TOUCH
|CHARITY BURNSIDE
|11/12/2025
|TRANSPORTATION LLC
|D/B/A A CARING TOUCH
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|A CARING TOUCH
|TRANSPORTATION LLC
|TRANSPORTATION LLC
|ATTN: CHAIRTY BURNSIDE
|A CARING TOUCH
|TRANSPORTATION LLC
|2625 SANDY PLAINS RD
|MARIETTA, GA 30066
|OCC042512
|AHA ROOFING
|EUWAN AGNEW
|11/12/2025
|AHA CONTRACTING LLC
|D/B/A AHA ROOFING
|ROOFING & SIDING CONTRACTOR
|ATTN: EUWAN AGNEW
|AHA CONTRACTING LLC
|1734 NORTH HADAWAY RD
|KENNESAW, GA 30152
|OCC042507
|ATL FITNESS 24/7
|ERIC BOXER
|11/12/2025
|CENTERLINE KENNESAW
|D/B/A ATL FITNESS 24/7
|FITNESS CENTER
|3895 INC
|ATTN: ERIC BOXER
|CENTERLINE KENNESAW
|3895 INC
|239 MCAFFEE ST
|WOODSTOCK, GA 30188
|OCC042511
|ATLANTA AUTISM CENTER
|GEORGE KATSITADZE
|11/12/2025
|INC
|D/B/A ATLANTA AUTISM
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|ATLANTA AUTISM CENTER
|CENTER INC
|INC
|ATTN: GEORGE KATSITADZE
|ATLANTA AUTISM CENTER
|INC
|833 HURRICANNE SHOALS RD
|NE
|LAWRENCEVILLE, GA 30043
|OCC042497
|ATLANTA HAND THERAPY
|VIRGINIA PATEL
|11/14/2025
|ATLANTA HAND THERAPY
|D/B/A ATLANTA HAND
|PHYSICAL THERAPIST (OCCUPATIONAL
|(770)333-7888
|THERAPY
|TAX)
|ATLANTA HAND THERAPY
|3968 FELTON HILL RD, STE
|100
|SMYRNA, GA 30082
|OCC042529
|BLACKWOOD CABINETS
|BRANDON DRUM
|11/14/2025
|BLACKWOOD CABINETS
|D/B/A BLACKWOOD
|MANUFACTURER – CABINETS
|CABINETS
|ATTN: BRANDON DRUM
|BLACKWOOD CABINETS
|3095 CHASTAIN MEADOWS
|PKWY, 200
|KENNESAW, GA 30144
|OCC042510
|CLOUDY SMOKE
|VIKRANT TUPDALE
|11/12/2025
|CLOUDY SMOKE 2 USA INC
|D/B/A CLOUDY SMOKE
|TOBACCO & CIGAR STORE
|ATTN: VIKRANT TUPDALE
|CLOUDY SMOKE 2 USA INC
|3190 CANTON RD, B
|MARIETTA, GA 30066
|OCC042527
|IBRYO RECRUITY FIRM
|RYAN ROGERS
|11/13/2025
|D/B/A IBRYO RECRUITY FIRM
|EMPLOYMENT AGENCY
|ATTN: RYAN ROGERS
|4550 FOREST PEAK CIR
|MARIETTA, GA 30066
|OCC042514
|KIDS LIL TOWN
|ADIL BENSAID
|11/12/2025
|KIDS LIL TOWN LLC
|D/B/A KIDS LIL TOWN
|OTHER AMUSEMENT & RECREATION
|ATTN: ADIL BENSAID
|INDUSTRIES
|KIDS LIL TOWN LLC
|PO BOX 681794
|MARIETTA, GA 30068
|OCC042524
|KL PRIDE
|CATINA ANDERSON
|11/14/2025
|KL BOTANICAL
|D/B/A KL PRIDE
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|FORMULATIONS LLC
|ATTN: CATINA ANDERSON
|KL BOTANICAL
|FORMULATIONS LLC
|2900 DELK ROAD, 700
|MARIETTA, GA 30067
|ALC003572
|MONARCA ALTA COCINA
|MARIA CECILIA CEDRES
|11/10/2025
|SABOR DE MEXICO DF LLC
|RODRIGUEZ
|RESTAURANT
|D/B/A MONARCA ALTA
|COCINA
|ATTN: MARIA RODRIGUEZ
|SABOR DE MEXICO DF LLC
|3085 CANTON RD
|MARIETTA, GA 30066
|OCC042518
|MONESAS UNIQUE LOAN
|MONESA HILL
|11/13/2025
|SIGNING SERVICE & MOBILE
|D/B/A MONESAS UNIQUE
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|NOTARY SERVICE LLC
|LOAN SIGNING SERVICE &
|MONESAS UNIQUE LOAN
|MOBILE NOTARY SERVICE
|SIGNING SERVICE & MOBILE
|LLC
|NOTARY SERVICE LLC
|ATTN: MONESA HILL
|MONESAS UNIQUE LOAN
|SIGNING SERVICE & MOBILE
|NOTARY SERVICE LLC
|3335 MACEDONIA RD
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC042506
|OAK FOREST CAPITAL
|THOMAS RICH IIIREAL EST
|11/12/2025
|PARTNERS LLC
|D/B/A OAK FOREST CAPITAL
|REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
|OAK FOREST CAPITAL
|PARTNERS LLC
|PARTNERS LLC
|ATTN: EVA A RICH
|OAK FOREST CAPITAL
|PARTNERS LLC
|4060 OAK FOREST CIR
|MARIETTA, GA 30062
|ALC003570
|PDS VININGS LLC
|DAVID YOUSEUNG KWON
|11/10/2025
|PDS VININGS LLC
|D/B/A PDS VININGS LLC
|CONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL
|ATTN: DAVID KWON
|PDS VININGS LLC
|3340 COBB PKWY SE
|ATLANTA, GA 30339
|OCC042519
|RHOADES JOEL
|JOEL RHOADES
|11/13/2025
|D/B/A RHOADES JOEL
|TENNIS INSTRUCTION
|ATTN: JOEL RHOADES
|1291 WOODLEIGH RD
|MARIETTA, GA 30008
|OCC042526
|SUR MEDSPA
|SWETA PATEL
|11/14/2025
|DRASI MEDICAL SPA LLC
|D/B/A SUR MEDSPA
|MEDICAL CLINIC
|ATTN: RAXIT PATEL
|DRASI MEDICAL SPA LLC
|3315 GEORGETOWN PL
|MARIETTA, GA 30066
|OCC042528
|WHITE HAT
|JOEL BELL
|11/14/2025
|WHITE HAT LLC
|D/B/A WHITE HAT
|ROOFING CONTRACTOR
|ATTN: JOEL BELL
|WHITE HAT LLC
|826 DISTRIBUTION DR
|BEAVERCREEK, OH 45434
|OCC042508
|WINDHAM WOODWORKS
|MICHAEL WINDHAM
|11/12/2025
|WINDHAM WOODWORKS
|D/B/A WINDHAM
|CARPENTRY CONTRACTOR
|LLC
|WOODWORKS
|ATTN: MICHAEL WINDHAM
|WINDHAM WOODWORKS LLC
|270 IVY MANOR DR NW
|MARIETTA, GA 30064
Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.
