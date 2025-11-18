18 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, November 14

TOPICS:
Three people gathered around a wall-board with various business and industry symbols including gears and charts

Posted By: Larry Felton Johnson November 15, 2025

Here are the 18 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, November 14, 2025.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
OCC042515A CARING TOUCHCHARITY BURNSIDE11/12/2025
TRANSPORTATION LLCD/B/A A CARING TOUCHHEALTH AND ALLIED SERVICES
A CARING TOUCHTRANSPORTATION LLC
TRANSPORTATION LLCATTN: CHAIRTY BURNSIDE
A CARING TOUCH
TRANSPORTATION LLC
2625 SANDY PLAINS RD
MARIETTA, GA 30066
OCC042512AHA ROOFINGEUWAN AGNEW11/12/2025
AHA CONTRACTING LLCD/B/A AHA ROOFINGROOFING & SIDING CONTRACTOR
ATTN: EUWAN AGNEW
AHA CONTRACTING LLC
1734 NORTH HADAWAY RD
KENNESAW, GA 30152
OCC042507ATL FITNESS 24/7ERIC BOXER11/12/2025
CENTERLINE KENNESAWD/B/A ATL FITNESS 24/7FITNESS CENTER
3895 INCATTN: ERIC BOXER
CENTERLINE KENNESAW
3895 INC
239 MCAFFEE ST
WOODSTOCK, GA 30188
OCC042511ATLANTA AUTISM CENTERGEORGE KATSITADZE11/12/2025
INCD/B/A ATLANTA AUTISMHEALTH AND ALLIED SERVICES
ATLANTA AUTISM CENTERCENTER INC
INCATTN: GEORGE KATSITADZE
ATLANTA AUTISM CENTER
INC
833 HURRICANNE SHOALS RD
NE
LAWRENCEVILLE, GA 30043
OCC042497ATLANTA HAND THERAPYVIRGINIA PATEL11/14/2025
ATLANTA HAND THERAPYD/B/A ATLANTA HANDPHYSICAL THERAPIST (OCCUPATIONAL
(770)333-7888THERAPYTAX)
ATLANTA HAND THERAPY
3968 FELTON HILL RD, STE
100
SMYRNA, GA 30082
OCC042529BLACKWOOD CABINETSBRANDON DRUM11/14/2025
BLACKWOOD CABINETSD/B/A BLACKWOODMANUFACTURER – CABINETS
CABINETS
ATTN: BRANDON DRUM
BLACKWOOD CABINETS
3095 CHASTAIN MEADOWS
PKWY, 200
KENNESAW, GA 30144
OCC042510CLOUDY SMOKEVIKRANT TUPDALE11/12/2025
CLOUDY SMOKE 2 USA INCD/B/A CLOUDY SMOKETOBACCO & CIGAR STORE
ATTN: VIKRANT TUPDALE
CLOUDY SMOKE 2 USA INC
3190 CANTON RD, B
MARIETTA, GA 30066
OCC042527IBRYO RECRUITY FIRMRYAN ROGERS11/13/2025
D/B/A IBRYO RECRUITY FIRMEMPLOYMENT AGENCY
ATTN: RYAN ROGERS
4550 FOREST PEAK CIR
MARIETTA, GA 30066
OCC042514KIDS LIL TOWNADIL BENSAID11/12/2025
KIDS LIL TOWN LLCD/B/A KIDS LIL TOWNOTHER AMUSEMENT & RECREATION
ATTN: ADIL BENSAIDINDUSTRIES
KIDS LIL TOWN LLC
PO BOX 681794
MARIETTA, GA 30068
OCC042524KL PRIDECATINA ANDERSON11/14/2025
KL BOTANICALD/B/A KL PRIDEMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
FORMULATIONS LLCATTN: CATINA ANDERSON
KL BOTANICAL
FORMULATIONS LLC
2900 DELK ROAD, 700
MARIETTA, GA 30067
ALC003572MONARCA ALTA COCINAMARIA CECILIA CEDRES11/10/2025
SABOR DE MEXICO DF LLCRODRIGUEZRESTAURANT
D/B/A MONARCA ALTA
COCINA
ATTN: MARIA RODRIGUEZ
SABOR DE MEXICO DF LLC
3085 CANTON RD
MARIETTA, GA 30066
OCC042518MONESAS UNIQUE LOANMONESA HILL11/13/2025
SIGNING SERVICE & MOBILED/B/A MONESAS UNIQUECONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
NOTARY SERVICE LLCLOAN SIGNING SERVICE &
MONESAS UNIQUE LOANMOBILE NOTARY SERVICE
SIGNING SERVICE & MOBILELLC
NOTARY SERVICE LLCATTN: MONESA HILL
MONESAS UNIQUE LOAN
SIGNING SERVICE & MOBILE
NOTARY SERVICE LLC
3335 MACEDONIA RD
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC042506OAK FOREST CAPITALTHOMAS RICH IIIREAL EST11/12/2025
PARTNERS LLCD/B/A OAK FOREST CAPITALREAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
OAK FOREST CAPITALPARTNERS LLC
PARTNERS LLCATTN: EVA A RICH
OAK FOREST CAPITAL
PARTNERS LLC
4060 OAK FOREST CIR
MARIETTA, GA 30062
ALC003570PDS VININGS LLCDAVID YOUSEUNG KWON11/10/2025
PDS VININGS LLCD/B/A PDS VININGS LLCCONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL
ATTN: DAVID KWON
PDS VININGS LLC
3340 COBB PKWY SE
ATLANTA, GA 30339
OCC042519RHOADES JOELJOEL RHOADES11/13/2025
D/B/A RHOADES JOELTENNIS INSTRUCTION
ATTN: JOEL RHOADES
1291 WOODLEIGH RD
MARIETTA, GA 30008
OCC042526SUR MEDSPASWETA PATEL11/14/2025
DRASI MEDICAL SPA LLCD/B/A SUR MEDSPAMEDICAL CLINIC
ATTN: RAXIT PATEL
DRASI MEDICAL SPA LLC
3315 GEORGETOWN PL
MARIETTA, GA 30066
OCC042528WHITE HATJOEL BELL11/14/2025
WHITE HAT LLCD/B/A WHITE HATROOFING CONTRACTOR
ATTN: JOEL BELL
WHITE HAT LLC
826 DISTRIBUTION DR
BEAVERCREEK, OH 45434
OCC042508WINDHAM WOODWORKSMICHAEL WINDHAM11/12/2025
WINDHAM WOODWORKSD/B/A WINDHAMCARPENTRY CONTRACTOR
LLCWOODWORKS
ATTN: MICHAEL WINDHAM
WINDHAM WOODWORKS LLC
270 IVY MANOR DR NW
MARIETTA, GA 30064

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.

Be the first to comment on "18 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, November 14"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.