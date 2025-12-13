Cobb new business listing for the week ending Friday, December 12, 2025

Here are the 53 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, December 12, 2025.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
OCC042630ALISON DUNCAN ART LLCALISON DUNCAN12/08/2025
ALISON DUNCAN ART LLCD/B/A ALISON DUNCAN ARTARTIST PAINTING
LLC
ATTN: ALISON DUNCAN
ALISON DUNCAN ART LLC
2123 STONE HOLLOW CT
MARIETTA, GA 30062
OCC042674ANA CONNECTIONSJOSE ZAMBRANO CALDERON12/11/2025
ANA CONNECTIONS LLCD/B/A ANA CONNECTIONSCONSULTANT SERVICE – MARKETING
ATTN: JOSE A ZAMBRANO
CALDERON
ANA CONNECTIONS LLC
771 CHANSON DR
MARIETTA, GA 30064
OCC042648AV REMODELING ANDALEJANDRO VARGAS12/09/2025
INVESTMENTS LLCD/B/A AV REMODELING ANDPAINTING CONTRACTOR AND PAPER
AV REMODELING ANDINVESTMENTS LLCHANGING
INVESTMENTS LLCATTN: ALEJANDRO VARGAS
AV REMODELING AND
INVESTMENTS LLC
769 BAYLISS DR
MARIETTA, GA 30068
OCC042627AWM CARS LLCWILLIAM FAJARDO12/08/2025
AWM CARS LLCD/B/A AWM CARS LLCAUTO DEALER – USED CARS ONLY
ATTN: WILLIAM FAJARDO
AWM CARS LLC
1065 ATHENA CT
ACWORTH, GA 30101
OCC042656BIRDIE ESCAPES LLCJEREMY WISOTSKY12/11/2025
BIRDIE ESCAPES LLCD/B/A BIRDIE ESCAPES LLCTRAVEL AGENCY
ATTN: JEREMY WISOTSKY
BIRDIE ESCAPES LLC
3605 SANDY PLAINS RD, 240-
214
MARIETTA, GA 30066
OCC042655BLESSED UP BARBERTAUREAN OVERALL12/11/2025
SHOP LOCATION 2D/B/A BLESSED UP BARBERBARBER SHOP
BLESSED UP BARBER SHOPSHOP LOCATION 2
LLCATTN: TAUREAN OVERALL
BLESSED UP BARBER SHOP
LLC
3205 CANTON ROAD, SUITE
137
MARIETTA, GA 30066
OCC042368BLESSED UP BEAUTY BARTAUREAN OVERALL12/11/2025
BLESSED UP BARBER SHOPD/B/A BLESSED UP BEAUTYBEAUTY SHOP
LLCBAR
ATTN: TAUREAN OVERALL
BLESSED UP BARBER SHOP
LLC
2543 BELLS FERRY ROAD,
STE 7
MARIETTA, GA 30066
OCC042665BLUE ROSE BLOOMSSTEPHANIE LANDRY12/11/2025
BLUE ROSE BLOOMS LLCD/B/A BLUE ROSE BLOOMSBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
ATTN: STEPHANIE LANDRY
BLUE ROSE BLOOMS LLC
3874 STONE HEARTH PL
MARIETTA, GA 30066
OCC042668BRITON VENTURES LLCBELTON HOLDER12/11/2025
BRITON VENTURES LLCD/B/A BRITON VENTURESCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
LLC
ATTN: BELTON HOLDER
BRITON VENTURES LLC
2870 JOHNSON FERRY RD,
STE 100
MARIETTA, GA 30062
OCC042666CARESTREAM DENTALLISA ASHBY12/12/2025
CARESTREAM DENTAL LLCD/B/A CARESTREAM DENTALDENTAL LABORATORY
ATTN: LISA ASHBY
CARESTREAM DENTAL LLC
3625 CUMBERLAND BLVD SE,
STE 700
ATLANTA, GA 30339
OCC042654CHIEF TACTICAL LLCWILLIAM DAVID PRICE SR12/10/2025
CHIEF TACTICAL LLCD/B/A CHIEF TACTICAL LLCGUNSMITH RETAIL
ATTN: WILLIAM DAVID PRICE
SR
CHIEF TACTICAL LLC
5661 FAIRWOOD DR
ACWORTH, GA 30101
OCC042660CP BOHANNON LLCCP BOHANNON LLC12/11/2025
CP BOHANNON LLCD/B/A CP BOHANNON LLCPUBLIC RELATIONS SERVICE
ATTN: CHELSEA BOHAHHON
CP BOHANNON LLC
PO BOX 70082
MARIETTA, GA 30062
OCC042629DENICE IMAGINEPLUMP DENICE12/08/2025
D/B/A DENICE IMAGINEARTS AND CRAFTS RETAIL
ATTN: PLUMP DENICE
2728 BATEMAN ST
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC042641DESIGNED TO HEALSHANNON BAIG12/08/2025
MASSAGE LLCD/B/A DESIGNED TO HEALMASSAGE PRACTITIONER – INDEPENDENT
DESIGNED TO HEALMASSAGE LLCCONTRACTOR – STATE LICENSED
MASSAGE LLCATTN: SHANNON BAIG
DESIGNED TO HEAL
MASSAGE LLC
5001 CLAYTON CIR
KENNESAW, GA 30152
OCC042645FED EX GROUNDZAKIR SYED12/09/2025
A TO Z ROUTE SERVICESD/B/A FED EX GROUNDDELIVERY SERVICE – NONFOOD ITEMS
INCATTN: ZAKIR SYEDONLY
A TO Z ROUTE SERVICES INC
3352 PERRINGTON PT
MARIETTA, GA 30066
OCC042664FRESH N CLEAN LLCRONALD CANNON12/11/2025
FRESH N CLEAN LLCD/B/A FRESH N CLEAN LLCAUTO WASHING – DETAILING
ATTN: RONALD CANNON
FRESH N CLEAN LLC
1350 SURREY LN SW
MARIETTA, GA 30008
OCC042639GBIELIZABETH CHAO12/08/2025
GLOBAL BUSINESSD/B/A GBICOMPUTER PROGRAMMING SERVICES
INFORMATION CORPATTN: ELIZABETH CHAO
GLOBAL BUSINESS
INFORMATION CORP
4774 ELLINGTON CT
MARIETTA, GA 30067
OCC042646GOLDTHINK CORPORATIONKYOUNG OK PARK12/09/2025
GOLDTHINK CORPORATIOND/B/A GOLDTHINKCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
CORPORATION
ATTN: KYOUNG OK PARK
GOLDTHINK CORPORATION
917 BEVINGTON WAY NE
MARIETTA, GA 30068
OCC042670GREATER ATLANTA FAMILYWILLIAM A SMITH12/12/2025
COUNSELING LLCD/B/A GREATER ATLANTASOCIAL WORKER (OCCUPATIONAL TAX)
GREATER ATLANTA FAMILYFAMILY COUNSELING LLC
COUNSELING LLCATTN: WILLIAM A SMITH
GREATER ATLANTA FAMILY
COUNSELING LLC
3113 ROSWELL RD, STE 204
MARIETTA, GA 30062
OCC042638HC 60SALVIA LLCELIZABETH CHAO12/08/2025
HC 60SALVIA LLCD/B/A HC 60SALVIA LLCREAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
ATTN: ELIZABETH CHAO
HC 60SALVIA LLC
4774 ELLINGTON CT
MARIETTA, GA 30067
OCC042643J & E FOOD STOREJOHNSON DUVILLAGE12/09/2025
J & E FOOD STORE LPD/B/A J & E FOOD STOREGROCERY STORE
ATTN: JOHNSON DUVILLAGE
J & E FOOD STORE LP
5542 CLIPPER BAY DRIVE
POWDERSPRINGS, GA 30127
OCC042680JB STEADICAM INC JB STEADICAM INCMICHAEL BROWNED/B/A JB STEADICAM INC ATTN: MICHAEL BROWNE JB STEADICAM INC4230 N ELIZABETH LN ATLANTA, GA 3033912/11/2025VIDEO AND FILM PRODUCTION
OCC042680JB STEADICAM INC JB STEADICAM INCMICHAEL BROWNED/B/A JB STEADICAM INC ATTN: MICHAEL BROWNE JB STEADICAM INC4230 N ELIZABETH LN ATLANTA, GA 3033912/11/2025VIDEO AND FILM PRODUCTION
OCC042672JUICES-4A LLC JUICES-4A LLCRENEE PETERSON D/B/A JUICES-4A LLCATTN: RENEE PETERSON JUICES-4A LLC2650 BENTLEY RD SE, APT140MARIETTA, GA 3006712/12/2025VENDING MACHINES
OCC042653LEGACY ADVISORTAMIKA FELTOND/B/A LEGACY ADVISOR ATTN: TAMIKA FELTON 7286 FAWN LNLITHIA SPRINGS, GA 3012212/10/2025ACCOUNTING, AUDITING, AND BOOKEEPING – NOT A CPA
OCC042678LEGENDS AUTO AND BODY REPAIRJEAN EDOUAZIND/B/A LEGENDS AUTO AND BODY REPAIRATTN: JEAN EDOUAZIN 30 BOOTH ROADMARIETTA, GA 3000812/12/2025AUTO REPAIR SHOP
OCC042631LUX NAILS SALON T LLC LUX NAILS SALON T LLCTHUY NGUYEND/B/A LUX NAILS SALON T LLCATTN: THUY NGUYEN LUX NAILS SALON T LLC2520 SHALLOWFORD RD, G MARIETTA, GA 3006612/08/2025BEAUTY SHOP
OCC042667MARS HILL PET CAREADESEYE SHAROMI12/12/2025
MARS HILL PET CARE INCD/B/A MARS HILL PET CAREVETERINARY CLINIC
ATTN: ADESEYE SHAROMI
MARS HILL PET CARE INC
1720 MARS HILL RD, STE 124-
326
ACWORTH, GA 30152
OCC042659MASTER TIRE WHEELSNWAL ORPHEE12/11/2025
D/B/A MASTER TIRE WHEELSTIRE & TUBE REPAIR & RETREADING
ATTN: NWAL ORPHEE
3011 AUSTELL RD
MARIETTA, GA 30060
OCC042649MEZA FAMILY AGENCY LLCSAHID MEZA12/08/2025
MEZA FAMILY AGENCY LLCD/B/A MEZA FAMILY AGENCYINSURANCE COMPANY – EXEMPT BY
LLCSTATE LAW
ATTN: SAHID MEZA
MEZA FAMILY AGENCY LLC
1350 WOOTEN LAKE ROAD,
STE 106
KENNESAW, GA 30144
OCC042651MEZA FAMILY AGENCY LLCSAHID MEZA12/09/2025
MEZA FAMILY AGENCY LLCD/B/A MEZA FAMILY AGENCYINSURANCE AGENT EXEMPT BY STATE
LLCLAW
ATTN: SAHID MEZA
MEZA FAMILY AGENCY LLC
1350 WOOTEN LAKE ROAD,
STE 106
KENNESAW, GA 30144
OCC042677MISS ASEUNG BAIK12/12/2025
MISS A STORES INCD/B/A MISS ACOSMETIC & BEAUTY SUPPLYS – RETAIL
ATTN: SEUNG BAIK
MISS A STORES INC
10155 TECHNOLOGY BLVD E
DALLAS, TX 75220
OCC042644PEGGY ALCOCKPEGGY ALCOCK12/09/2025
D/B/A PEGGY ALCOCKSWIMMING INSTRUCTION
4547 ASHMORE CIRCLE
MARIETTA, GA 30066
CON001650PORTER HEATING ANDKENNETH PORTER12/11/2025
COOLINGD/B/A PORTER HEATING ANDAIR CONDITIONING & HEATING
PORTER HEATING ANDCOOLINGCONTRACTOR
COOLING LLCATTN: KENNETH PORTER
PORTER HEATING AND
COOLING LLC
PO BOX 3126
CARTERSVILLE, GA 30120
OCC042673PRO POUREDERIC PACHECO12/11/2025
CONSTRUCTIOND/B/A PRO POUREDCONCRETE POURING & FINISHING
PRO POUREDCONSTRUCTION
CONSTRUCTION LLCATTN: ERIC PACHECO
PRO POURED
CONSTRUCTION LLC
160 KIRKLAND RD
TEMPLE, GA 30179
ALC003581RALPHS TAVERNJUSTIN JAMES CROSBY12/11/2025
AUGUST OFF INCD/B/A RALPHS TAVERNRESTAURANT
ATTN: JUSTIN CROSBY
AUGUST OFF INC
4290 BELLS FERRY RD NW,
SUITE 110
KENNESAW, GA 30144
OCC042640REVENUE INSIGHTSFINGER KEITH12/08/2025
D/B/A REVENUE INSIGHTSCONSULTANT SERVICE – MARKETING
ATTN: FINGER KEITH
3940 RIVERLOOK PKWY, UNIT
208
MARIETTA, GA 30067
OCC042642RIAANS DESIGNSRIAAN GARFORTH-VENTER12/08/2025
RIAANS DESIGNS LLCD/B/A RIAANS DESIGNSCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
ATTN: RIAAN K GARFORTH-
VENTER
RIAANS DESIGNS LLC
1190 LITTLE WILLEO RD
MARIETTA, GA 30068
OCC042628RSPS MARIETTA ASCRSPS MARIETTA ASC12/08/2025
RSPS MARIETTA ASC LLCD/B/A RSPS MARIETTA ASCMEDICAL CLINIC
ATTN: TONYA JENKINS
RSPS MARIETTA ASC LLC
874 LANIER AVE W, 250
FAYETTEVILLE, GA 30214
OCC042685SCOTT LABORATORYTIM SCOTT12/12/2025
SOLUTIONSD/B/A SCOTT LABORATORYCONSTRUCTION MANAGEMENT
SCOTT LABORATORYSOLUTIONS
SOLUTIONS LLCATTN: EIRK ELLA
SCOTT LABORATORY
SOLUTIONS LLC
PO BOX 52046
KNOXVILLE, TN 37950
OCC042671SENNEBOGENJOSEPH SENNEBOGEN JR12/12/2025
CHIROPRACTIC LLCD/B/A SENNEBOGENCHIROPRACTOR (OCCUPATIONAL TAX)
SENNEBOGENCHIROPRACTIC LLC
CHIROPRACTIC LLCATTN: JOSEPH SENNEBOGEN
JR
SENNEBOGEN
CHIROPRACTIC LLC
3880 DUE WEST RD NW, STE
100
MARIETTA, GA 30064
OCC042637SILVERCRESTKARA NICHOLS12/08/2025
COMMERCIALD/B/A SILVERCRESTREAL ESTATE BROKERS
SILVERCREST PREMIUMCOMMERCIAL
COMMERCIAL REALTY LLCATTN: KARA NICHOLS
SILVERCREST PREMIUM
COMMERCIAL REALTY LLC
3517 FUSCHIA DR
MARIETTA, GA 30062
OCC042657SMARTER ITJOHN ENCISCO12/11/2025
JUDE TECHNOLOGY INCD/B/A SMARTER ITCOMPUTER SERVICE & REPAIR
ATTN: JOHN ENCISCO
JUDE TECHNOLOGY INC
1640 POWERS FERRY RD SE,
BUILDING 11
SUITE 200, GA 30067
OCC042632SOLAIRE INTEGRATIVEJACKIE BASSONG12/08/2025
HEALTH LLCD/B/A SOLAIRE INTEGRATIVEMEDICAL CLINIC
SOLAIRE INTEGRATIVEHEALTH LLC
HEALTH LLCATTN: JACKIE BASSONG
SOLAIRE INTEGRATIVE
HEALTH LLC
8 PERIMETER CENTER E,
SUITE 1414
ATLANTA, GA 30346
OCC042675ST RUMOR’S COFFEEJOHN LIPPELT12/11/2025
COMPANYD/B/A ST RUMOR’S COFFEEMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
COMPANY
ATTN: JOHN LIPPELT
2890 MAPLE SPRINGS CT
MARIETTA, GA 30064
OCC042647T3 ADVISORSTHOMAS WALSH III12/09/2025
T3 ADVISORS LLCD/B/A T3 ADVISORSCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
ATTN: THOMAS WALSH III
T3 ADVISORS LLC
3125 TWIN LAKES DRIVE
MARIETTA, GA 30062
OCC042663TACOS LA VILLAADOLFO DENIZ12/11/2025
TACOS LA VILLA CANTOND/B/A TACOS LA VILLARESTAURANT
LLCATTN: ADOLFO DENIZ
TACOS LA VILLA CANTON LLC
1034 ALLGOOD ROAD
MARIETTA, GA 30062
OCC042681TEKKI DIGITAL INCELIZABETH LEFELSTEIN12/11/2025
TEKKI DIGITAL INCD/B/A TEKKI DIGITAL INCCONSULTANT SERVICE – MARKETING
ATTN: ELIZABETH
LEFELSTEIN
TEKKI DIGITAL INC
4230 N ELIZABETH LN SE
ATLANTA, GA 30339
OCC042635THE WELL STUDIOSASHA ANDERSON12/08/2025
THERAPYD/B/A THE WELL STUDIOFAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
THE WELL STUDIO LLCTHERAPY
ATTN: SASHA ANDERSON
THE WELL STUDIO LLC
2857 ROSEHILL ST
AUSTELL, GA 30106
OCC042662VERILY VERILYTERRI WHITE12/11/2025
VERILY VERILY LLCD/B/A VERILY VERILYARTIST PAINTING
ATTN: TERRI WHITE
VERILY VERILY LLC
3396 BRIDLE RUN TRL
MARIETTA, GA 30064
OCC042652WALLY’S TRIVIARICHARD THEIN12/10/2025
WALLY’S TRIVIA LLCD/B/A WALLY’S TRIVIAENTERTAINMENT SERVICE
ATTN: RICHARD THEIN
WALLY’S TRIVIA LLC
2093 SADDLE RIDGE LN
MARIETTA, GA 30062
OCC042661WHITE OAK FLOORINGJONAS PARAIBA12/11/2025
WHITE OAK FLOORING LLCD/B/A WHITE OAK FLOORINGFLOOR COVERING CONTRACTOR
ATTN: JONAS D PARAIBA(FLOORING)
WHITE OAK FLOORING LLC
3774 KENSINGTON DR
MARIETTA, GA 30066
OCC042676WILLIAMS HILDRED PESTHILDRED WILLIAMS12/12/2025
SOLUTIONSD/B/A WILLIAMS HILDREDEXTERMINATING AND PEST CONTROL
MARIETTA HILS PESTPEST SOLUTIONSSERVICE
SOLUTIONS INCATTN: HILDRED WILLIAMS
MARIETTA HILS PEST
SOLUTIONS INC
2146 ROSWELL RD, 108-708
MARIETTA, GA 30062

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.

