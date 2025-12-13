Cobb new business listing for the week ending Friday, December 12, 2025

Here are the 53 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday, December 12, 2025.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Mailing Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC042630
|ALISON DUNCAN ART LLC
|ALISON DUNCAN
|12/08/2025
|ALISON DUNCAN ART LLC
|D/B/A ALISON DUNCAN ART
|ARTIST PAINTING
|LLC
|ATTN: ALISON DUNCAN
|ALISON DUNCAN ART LLC
|2123 STONE HOLLOW CT
|MARIETTA, GA 30062
|OCC042674
|ANA CONNECTIONS
|JOSE ZAMBRANO CALDERON
|12/11/2025
|ANA CONNECTIONS LLC
|D/B/A ANA CONNECTIONS
|CONSULTANT SERVICE – MARKETING
|ATTN: JOSE A ZAMBRANO
|CALDERON
|ANA CONNECTIONS LLC
|771 CHANSON DR
|MARIETTA, GA 30064
|OCC042648
|AV REMODELING AND
|ALEJANDRO VARGAS
|12/09/2025
|INVESTMENTS LLC
|D/B/A AV REMODELING AND
|PAINTING CONTRACTOR AND PAPER
|AV REMODELING AND
|INVESTMENTS LLC
|HANGING
|INVESTMENTS LLC
|ATTN: ALEJANDRO VARGAS
|AV REMODELING AND
|INVESTMENTS LLC
|769 BAYLISS DR
|MARIETTA, GA 30068
|OCC042627
|AWM CARS LLC
|WILLIAM FAJARDO
|12/08/2025
|AWM CARS LLC
|D/B/A AWM CARS LLC
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|ATTN: WILLIAM FAJARDO
|AWM CARS LLC
|1065 ATHENA CT
|ACWORTH, GA 30101
|OCC042656
|BIRDIE ESCAPES LLC
|JEREMY WISOTSKY
|12/11/2025
|BIRDIE ESCAPES LLC
|D/B/A BIRDIE ESCAPES LLC
|TRAVEL AGENCY
|ATTN: JEREMY WISOTSKY
|BIRDIE ESCAPES LLC
|3605 SANDY PLAINS RD, 240-
|214
|MARIETTA, GA 30066
|OCC042655
|BLESSED UP BARBER
|TAUREAN OVERALL
|12/11/2025
|SHOP LOCATION 2
|D/B/A BLESSED UP BARBER
|BARBER SHOP
|BLESSED UP BARBER SHOP
|SHOP LOCATION 2
|LLC
|ATTN: TAUREAN OVERALL
|BLESSED UP BARBER SHOP
|LLC
|3205 CANTON ROAD, SUITE
|137
|MARIETTA, GA 30066
|OCC042368
|BLESSED UP BEAUTY BAR
|TAUREAN OVERALL
|12/11/2025
|BLESSED UP BARBER SHOP
|D/B/A BLESSED UP BEAUTY
|BEAUTY SHOP
|LLC
|BAR
|ATTN: TAUREAN OVERALL
|BLESSED UP BARBER SHOP
|LLC
|2543 BELLS FERRY ROAD,
|STE 7
|MARIETTA, GA 30066
|OCC042665
|BLUE ROSE BLOOMS
|STEPHANIE LANDRY
|12/11/2025
|BLUE ROSE BLOOMS LLC
|D/B/A BLUE ROSE BLOOMS
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|ATTN: STEPHANIE LANDRY
|BLUE ROSE BLOOMS LLC
|3874 STONE HEARTH PL
|MARIETTA, GA 30066
|OCC042668
|BRITON VENTURES LLC
|BELTON HOLDER
|12/11/2025
|BRITON VENTURES LLC
|D/B/A BRITON VENTURES
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|LLC
|ATTN: BELTON HOLDER
|BRITON VENTURES LLC
|2870 JOHNSON FERRY RD,
|STE 100
|MARIETTA, GA 30062
|OCC042666
|CARESTREAM DENTAL
|LISA ASHBY
|12/12/2025
|CARESTREAM DENTAL LLC
|D/B/A CARESTREAM DENTAL
|DENTAL LABORATORY
|ATTN: LISA ASHBY
|CARESTREAM DENTAL LLC
|3625 CUMBERLAND BLVD SE,
|STE 700
|ATLANTA, GA 30339
|OCC042654
|CHIEF TACTICAL LLC
|WILLIAM DAVID PRICE SR
|12/10/2025
|CHIEF TACTICAL LLC
|D/B/A CHIEF TACTICAL LLC
|GUNSMITH RETAIL
|ATTN: WILLIAM DAVID PRICE
|SR
|CHIEF TACTICAL LLC
|5661 FAIRWOOD DR
|ACWORTH, GA 30101
|OCC042660
|CP BOHANNON LLC
|CP BOHANNON LLC
|12/11/2025
|CP BOHANNON LLC
|D/B/A CP BOHANNON LLC
|PUBLIC RELATIONS SERVICE
|ATTN: CHELSEA BOHAHHON
|CP BOHANNON LLC
|PO BOX 70082
|MARIETTA, GA 30062
|OCC042629
|DENICE IMAGINE
|PLUMP DENICE
|12/08/2025
|D/B/A DENICE IMAGINE
|ARTS AND CRAFTS RETAIL
|ATTN: PLUMP DENICE
|2728 BATEMAN ST
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC042641
|DESIGNED TO HEAL
|SHANNON BAIG
|12/08/2025
|MASSAGE LLC
|D/B/A DESIGNED TO HEAL
|MASSAGE PRACTITIONER – INDEPENDENT
|DESIGNED TO HEAL
|MASSAGE LLC
|CONTRACTOR – STATE LICENSED
|MASSAGE LLC
|ATTN: SHANNON BAIG
|DESIGNED TO HEAL
|MASSAGE LLC
|5001 CLAYTON CIR
|KENNESAW, GA 30152
|OCC042645
|FED EX GROUND
|ZAKIR SYED
|12/09/2025
|A TO Z ROUTE SERVICES
|D/B/A FED EX GROUND
|DELIVERY SERVICE – NONFOOD ITEMS
|INC
|ATTN: ZAKIR SYED
|ONLY
|A TO Z ROUTE SERVICES INC
|3352 PERRINGTON PT
|MARIETTA, GA 30066
|OCC042664
|FRESH N CLEAN LLC
|RONALD CANNON
|12/11/2025
|FRESH N CLEAN LLC
|D/B/A FRESH N CLEAN LLC
|AUTO WASHING – DETAILING
|ATTN: RONALD CANNON
|FRESH N CLEAN LLC
|1350 SURREY LN SW
|MARIETTA, GA 30008
|OCC042639
|GBI
|ELIZABETH CHAO
|12/08/2025
|GLOBAL BUSINESS
|D/B/A GBI
|COMPUTER PROGRAMMING SERVICES
|INFORMATION CORP
|ATTN: ELIZABETH CHAO
|GLOBAL BUSINESS
|INFORMATION CORP
|4774 ELLINGTON CT
|MARIETTA, GA 30067
|OCC042646
|GOLDTHINK CORPORATION
|KYOUNG OK PARK
|12/09/2025
|GOLDTHINK CORPORATION
|D/B/A GOLDTHINK
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|CORPORATION
|ATTN: KYOUNG OK PARK
|GOLDTHINK CORPORATION
|917 BEVINGTON WAY NE
|MARIETTA, GA 30068
|OCC042670
|GREATER ATLANTA FAMILY
|WILLIAM A SMITH
|12/12/2025
|COUNSELING LLC
|D/B/A GREATER ATLANTA
|SOCIAL WORKER (OCCUPATIONAL TAX)
|GREATER ATLANTA FAMILY
|FAMILY COUNSELING LLC
|COUNSELING LLC
|ATTN: WILLIAM A SMITH
|GREATER ATLANTA FAMILY
|COUNSELING LLC
|3113 ROSWELL RD, STE 204
|MARIETTA, GA 30062
|OCC042638
|HC 60SALVIA LLC
|ELIZABETH CHAO
|12/08/2025
|HC 60SALVIA LLC
|D/B/A HC 60SALVIA LLC
|REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
|ATTN: ELIZABETH CHAO
|HC 60SALVIA LLC
|4774 ELLINGTON CT
|MARIETTA, GA 30067
|OCC042643
|J & E FOOD STORE
|JOHNSON DUVILLAGE
|12/09/2025
|J & E FOOD STORE LP
|D/B/A J & E FOOD STORE
|GROCERY STORE
|ATTN: JOHNSON DUVILLAGE
|J & E FOOD STORE LP
|5542 CLIPPER BAY DRIVE
|POWDERSPRINGS, GA 30127
|OCC042680
|JB STEADICAM INC JB STEADICAM INC
|MICHAEL BROWNED/B/A JB STEADICAM INC ATTN: MICHAEL BROWNE JB STEADICAM INC4230 N ELIZABETH LN ATLANTA, GA 30339
|12/11/2025VIDEO AND FILM PRODUCTION
|OCC042672
|JUICES-4A LLC JUICES-4A LLC
|RENEE PETERSON D/B/A JUICES-4A LLCATTN: RENEE PETERSON JUICES-4A LLC2650 BENTLEY RD SE, APT140MARIETTA, GA 30067
|12/12/2025VENDING MACHINES
|OCC042653
|LEGACY ADVISOR
|TAMIKA FELTOND/B/A LEGACY ADVISOR ATTN: TAMIKA FELTON 7286 FAWN LNLITHIA SPRINGS, GA 30122
|12/10/2025ACCOUNTING, AUDITING, AND BOOKEEPING – NOT A CPA
|OCC042678
|LEGENDS AUTO AND BODY REPAIR
|JEAN EDOUAZIND/B/A LEGENDS AUTO AND BODY REPAIRATTN: JEAN EDOUAZIN 30 BOOTH ROADMARIETTA, GA 30008
|12/12/2025AUTO REPAIR SHOP
|OCC042631
|LUX NAILS SALON T LLC LUX NAILS SALON T LLC
|THUY NGUYEND/B/A LUX NAILS SALON T LLCATTN: THUY NGUYEN LUX NAILS SALON T LLC2520 SHALLOWFORD RD, G MARIETTA, GA 30066
|12/08/2025BEAUTY SHOP
|OCC042667
|MARS HILL PET CARE
|ADESEYE SHAROMI
|12/12/2025
|MARS HILL PET CARE INC
|D/B/A MARS HILL PET CARE
|VETERINARY CLINIC
|ATTN: ADESEYE SHAROMI
|MARS HILL PET CARE INC
|1720 MARS HILL RD, STE 124-
|326
|ACWORTH, GA 30152
|OCC042659
|MASTER TIRE WHEELS
|NWAL ORPHEE
|12/11/2025
|D/B/A MASTER TIRE WHEELS
|TIRE & TUBE REPAIR & RETREADING
|ATTN: NWAL ORPHEE
|3011 AUSTELL RD
|MARIETTA, GA 30060
|OCC042649
|MEZA FAMILY AGENCY LLC
|SAHID MEZA
|12/08/2025
|MEZA FAMILY AGENCY LLC
|D/B/A MEZA FAMILY AGENCY
|INSURANCE COMPANY – EXEMPT BY
|LLC
|STATE LAW
|ATTN: SAHID MEZA
|MEZA FAMILY AGENCY LLC
|1350 WOOTEN LAKE ROAD,
|STE 106
|KENNESAW, GA 30144
|OCC042651
|MEZA FAMILY AGENCY LLC
|SAHID MEZA
|12/09/2025
|MEZA FAMILY AGENCY LLC
|D/B/A MEZA FAMILY AGENCY
|INSURANCE AGENT EXEMPT BY STATE
|LLC
|LAW
|ATTN: SAHID MEZA
|MEZA FAMILY AGENCY LLC
|1350 WOOTEN LAKE ROAD,
|STE 106
|KENNESAW, GA 30144
|OCC042677
|MISS A
|SEUNG BAIK
|12/12/2025
|MISS A STORES INC
|D/B/A MISS A
|COSMETIC & BEAUTY SUPPLYS – RETAIL
|ATTN: SEUNG BAIK
|MISS A STORES INC
|10155 TECHNOLOGY BLVD E
|DALLAS, TX 75220
|OCC042644
|PEGGY ALCOCK
|PEGGY ALCOCK
|12/09/2025
|D/B/A PEGGY ALCOCK
|SWIMMING INSTRUCTION
|4547 ASHMORE CIRCLE
|MARIETTA, GA 30066
|CON001650
|PORTER HEATING AND
|KENNETH PORTER
|12/11/2025
|COOLING
|D/B/A PORTER HEATING AND
|AIR CONDITIONING & HEATING
|PORTER HEATING AND
|COOLING
|CONTRACTOR
|COOLING LLC
|ATTN: KENNETH PORTER
|PORTER HEATING AND
|COOLING LLC
|PO BOX 3126
|CARTERSVILLE, GA 30120
|OCC042673
|PRO POURED
|ERIC PACHECO
|12/11/2025
|CONSTRUCTION
|D/B/A PRO POURED
|CONCRETE POURING & FINISHING
|PRO POURED
|CONSTRUCTION
|CONSTRUCTION LLC
|ATTN: ERIC PACHECO
|PRO POURED
|CONSTRUCTION LLC
|160 KIRKLAND RD
|TEMPLE, GA 30179
|ALC003581
|RALPHS TAVERN
|JUSTIN JAMES CROSBY
|12/11/2025
|AUGUST OFF INC
|D/B/A RALPHS TAVERN
|RESTAURANT
|ATTN: JUSTIN CROSBY
|AUGUST OFF INC
|4290 BELLS FERRY RD NW,
|SUITE 110
|KENNESAW, GA 30144
|OCC042640
|REVENUE INSIGHTS
|FINGER KEITH
|12/08/2025
|D/B/A REVENUE INSIGHTS
|CONSULTANT SERVICE – MARKETING
|ATTN: FINGER KEITH
|3940 RIVERLOOK PKWY, UNIT
|208
|MARIETTA, GA 30067
|OCC042642
|RIAANS DESIGNS
|RIAAN GARFORTH-VENTER
|12/08/2025
|RIAANS DESIGNS LLC
|D/B/A RIAANS DESIGNS
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|ATTN: RIAAN K GARFORTH-
|VENTER
|RIAANS DESIGNS LLC
|1190 LITTLE WILLEO RD
|MARIETTA, GA 30068
|OCC042628
|RSPS MARIETTA ASC
|RSPS MARIETTA ASC
|12/08/2025
|RSPS MARIETTA ASC LLC
|D/B/A RSPS MARIETTA ASC
|MEDICAL CLINIC
|ATTN: TONYA JENKINS
|RSPS MARIETTA ASC LLC
|874 LANIER AVE W, 250
|FAYETTEVILLE, GA 30214
|OCC042685
|SCOTT LABORATORY
|TIM SCOTT
|12/12/2025
|SOLUTIONS
|D/B/A SCOTT LABORATORY
|CONSTRUCTION MANAGEMENT
|SCOTT LABORATORY
|SOLUTIONS
|SOLUTIONS LLC
|ATTN: EIRK ELLA
|SCOTT LABORATORY
|SOLUTIONS LLC
|PO BOX 52046
|KNOXVILLE, TN 37950
|OCC042671
|SENNEBOGEN
|JOSEPH SENNEBOGEN JR
|12/12/2025
|CHIROPRACTIC LLC
|D/B/A SENNEBOGEN
|CHIROPRACTOR (OCCUPATIONAL TAX)
|SENNEBOGEN
|CHIROPRACTIC LLC
|CHIROPRACTIC LLC
|ATTN: JOSEPH SENNEBOGEN
|JR
|SENNEBOGEN
|CHIROPRACTIC LLC
|3880 DUE WEST RD NW, STE
|100
|MARIETTA, GA 30064
|OCC042637
|SILVERCREST
|KARA NICHOLS
|12/08/2025
|COMMERCIAL
|D/B/A SILVERCREST
|REAL ESTATE BROKERS
|SILVERCREST PREMIUM
|COMMERCIAL
|COMMERCIAL REALTY LLC
|ATTN: KARA NICHOLS
|SILVERCREST PREMIUM
|COMMERCIAL REALTY LLC
|3517 FUSCHIA DR
|MARIETTA, GA 30062
|OCC042657
|SMARTER IT
|JOHN ENCISCO
|12/11/2025
|JUDE TECHNOLOGY INC
|D/B/A SMARTER IT
|COMPUTER SERVICE & REPAIR
|ATTN: JOHN ENCISCO
|JUDE TECHNOLOGY INC
|1640 POWERS FERRY RD SE,
|BUILDING 11
|SUITE 200, GA 30067
|OCC042632
|SOLAIRE INTEGRATIVE
|JACKIE BASSONG
|12/08/2025
|HEALTH LLC
|D/B/A SOLAIRE INTEGRATIVE
|MEDICAL CLINIC
|SOLAIRE INTEGRATIVE
|HEALTH LLC
|HEALTH LLC
|ATTN: JACKIE BASSONG
|SOLAIRE INTEGRATIVE
|HEALTH LLC
|8 PERIMETER CENTER E,
|SUITE 1414
|ATLANTA, GA 30346
|OCC042675
|ST RUMOR’S COFFEE
|JOHN LIPPELT
|12/11/2025
|COMPANY
|D/B/A ST RUMOR’S COFFEE
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|COMPANY
|ATTN: JOHN LIPPELT
|2890 MAPLE SPRINGS CT
|MARIETTA, GA 30064
|OCC042647
|T3 ADVISORS
|THOMAS WALSH III
|12/09/2025
|T3 ADVISORS LLC
|D/B/A T3 ADVISORS
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|ATTN: THOMAS WALSH III
|T3 ADVISORS LLC
|3125 TWIN LAKES DRIVE
|MARIETTA, GA 30062
|OCC042663
|TACOS LA VILLA
|ADOLFO DENIZ
|12/11/2025
|TACOS LA VILLA CANTON
|D/B/A TACOS LA VILLA
|RESTAURANT
|LLC
|ATTN: ADOLFO DENIZ
|TACOS LA VILLA CANTON LLC
|1034 ALLGOOD ROAD
|MARIETTA, GA 30062
|OCC042681
|TEKKI DIGITAL INC
|ELIZABETH LEFELSTEIN
|12/11/2025
|TEKKI DIGITAL INC
|D/B/A TEKKI DIGITAL INC
|CONSULTANT SERVICE – MARKETING
|ATTN: ELIZABETH
|LEFELSTEIN
|TEKKI DIGITAL INC
|4230 N ELIZABETH LN SE
|ATLANTA, GA 30339
|OCC042635
|THE WELL STUDIO
|SASHA ANDERSON
|12/08/2025
|THERAPY
|D/B/A THE WELL STUDIO
|FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
|THE WELL STUDIO LLC
|THERAPY
|ATTN: SASHA ANDERSON
|THE WELL STUDIO LLC
|2857 ROSEHILL ST
|AUSTELL, GA 30106
|OCC042662
|VERILY VERILY
|TERRI WHITE
|12/11/2025
|VERILY VERILY LLC
|D/B/A VERILY VERILY
|ARTIST PAINTING
|ATTN: TERRI WHITE
|VERILY VERILY LLC
|3396 BRIDLE RUN TRL
|MARIETTA, GA 30064
|OCC042652
|WALLY’S TRIVIA
|RICHARD THEIN
|12/10/2025
|WALLY’S TRIVIA LLC
|D/B/A WALLY’S TRIVIA
|ENTERTAINMENT SERVICE
|ATTN: RICHARD THEIN
|WALLY’S TRIVIA LLC
|2093 SADDLE RIDGE LN
|MARIETTA, GA 30062
|OCC042661
|WHITE OAK FLOORING
|JONAS PARAIBA
|12/11/2025
|WHITE OAK FLOORING LLC
|D/B/A WHITE OAK FLOORING
|FLOOR COVERING CONTRACTOR
|ATTN: JONAS D PARAIBA
|(FLOORING)
|WHITE OAK FLOORING LLC
|3774 KENSINGTON DR
|MARIETTA, GA 30066
|OCC042676
|WILLIAMS HILDRED PEST
|HILDRED WILLIAMS
|12/12/2025
|SOLUTIONS
|D/B/A WILLIAMS HILDRED
|EXTERMINATING AND PEST CONTROL
|MARIETTA HILS PEST
|PEST SOLUTIONS
|SERVICE
|SOLUTIONS INC
|ATTN: HILDRED WILLIAMS
|MARIETTA HILS PEST
|SOLUTIONS INC
|2146 ROSWELL RD, 108-708
|MARIETTA, GA 30062
