Cobb County Licenses Varied New Businesses to Start New Year

Cobb County began the new year with a wave of entrepreneurial activity, issuing licenses to 36 new businesses during the final week of December and first days of January, according to county records.

The new ventures span a wide array of industries.

Health care and wellness businesses were prominent, with several new clinics, therapy providers, and wellness practitioners setting up operations.

The food and hospitality sector also expanded with several restaurants and cafes opening their doors, alongside new entries in the entertainment and nightlife space. Retail activity remained strong with additions ranging from specialty stores to convenience shops and farmers markets.

Professional services made up a significant portion of the new business licenses, including consultants in management, finance, education, and creative services such as event planning and graphic design. Real estate and construction firms also featured prominently, indicating ongoing development and investment interest in the area.

Here are the 36 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday,, 2025.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
OCC0427742961 OLYMPIC INDUSTRIALDOUGLAS KUNIANSKY12/30/2025
DR BLDG OWNERD/B/A 2961 OLYMPICOFFICE SPACE RENTAL
DSK 2961 LLCINDUSTRIAL DR BLDG
OWNER
ATTN: DOUGLAS KUNIANSKY
DSK 2961 LLC
PO BO 19859
ATLANTA, GA 30325
OCC0427723070 OLYMPIC INDUSTRIALDOUGLAS KUNIANSKY12/30/2025
DR BLDG OWNERD/B/A 3070 OLYMPICOFFICE SPACE RENTAL
DSK 3070 LLCINDUSTRIAL DR BLDG
OWNER
ATTN: DOUGLAS KUNIANSKY
DSK 3070 LLC
PO BOX 19859
ATLANTA, GA 30325
OCC0427604T NAIL BARCUC VU12/30/2025
4T NAIL BAR SALON LLCD/B/A 4T NAIL BARBEAUTY SHOP
ATTN: CUC VU
4T NAIL BAR SALON LLC
3451 ERNEST W BARRETT
PKWY, 130
MARIETTA, GA 30064
OCC042780ANKODARI-1DIGITAL.COMLOIS ANKO-DARI12/31/2025
D/B/ABUSINESS MANAGEMENT OFFICE
ANKODARI-1DIGITAL.COM
4114 SWEETSPRINGS CT SW
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC042769BEACON SERVICES IIJENNIFER PENDARVIS12/30/2025
BEACON SERVICES II INCD/B/A BEACON SERVICES IICERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT
ATTN: JENNIFER PENDARVIS(OCCUPATIONAL TAX)
BEACON SERVICES II INC
2984 WENDWOOD DR
MARIETTA, GA 30062
OCC042762BLISS + BLOSSOM EVENTKIARA SIMMONS12/30/2025
PLANNING ANDD/B/A BLISS + BLOSSOMENTERTAINMENT, MEETING, & SPECIAL
EXPERIENCESEVENT PLANNING ANDEVENT ORGANIZER
BLISS + BLOSSOM LLCEXPERIENCES
ATTN: KIARA SIMMONS
BLISS + BLOSSOM LLC
3300 OVERTON PARK DR SE,
APT 268
ATLANTA, GA 30339
OCC042763BUNTHY ALTERATION INCBUNTHY TAN12/30/2025
BUNTHY ALTERATION INCD/B/A BUNTHY ALTERATIONALTERATIONS
INC
ATTN: BUNTHY TAN
BUNTHY ALTERATION INC
2636 GEORGE BUSBEE PKWY
KENNESAW, GA 30144
OCC042770BVT RESIDENTIALK JAMES12/30/2025
DEVELOPMENTD/B/A BVT RESIDENTIALREAL ESTATE INVESTMENTS
CORPORATION XXDEVELOPMENT
CORPORATION XX
ATTN: K JAMES
400 INTERSTATE NORTH
PKWY, STE 700
ATLANTA, GA 30339
OCC042764C H ROBINSON COMPANYDAVID BOZEMAN12/29/2025
C H ROBINSON COMPANYD/B/A C H ROBINSONFREIGHT BROKERS
INCCOMPANY
ATTN: TAX DEPARTMENT
C H ROBINSON COMPANY INC
14701 CHARLSON RD, STE
1400
EDEN PRAIRIE, MN 55347
OCC042773C&J COPLEY, LLCCHRISTOPHER YARSAWICH12/31/2025
C&J COPLEY, LLCD/B/A C&J COPLEY, LLCCONSULTANT – FINANCIAL
(404)576-5119C&J COPLEY, LLC
4100 RIVERLOOK PKWY SE,
102
MARIETTA, GA 30067
OCC042758CONCITEMICHAEL SOGANICH12/29/2025
CONCITE LLCD/B/A CONCITECONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
ATTN: MICHAEL SOGANICH
CONCITE LLC
4320 BISHOP LAKE RD
MARIETTA, GA 30062
OCC042784ENVIRONMENTALROLAND WINGO01/02/2026
COMPLIANCE SERVICES INCD/B/A ENVIRONMENTALCONSULTANT – GEOLOGY
ENVIRONMENTALCOMPLIANCE SERVICES INC
COMPLIANCE SERVICES INCATTN: ROLAND WINGO
ENVIRONMENTAL
COMPLIANCE SERVICES INC
589 OWL CREEK DR
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC042768EVENT NETWORK # 5169LICENSES12/30/2025
EVENT NETWORK LLCD/B/A EVENT NETWORK #GIFT SHOP
5169
ATTN: LICENSES
EVENT NETWORK LLC
9645 GRANITE RIDGE DR, STE
300
SAN DIEGO, CA 92123
OCC042782EXECUTIVE PRECISIONTHERESA SPLATLING01/02/2026
MKTG LLCD/B/A EXECUTIVE PRECISIONCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
EXECUTIVE PRECISIONMKTG LLC
MKTG LLCATTN: THERESA SPLATING
EXECUTIVE PRECISION MKTG
LLC
1400 PRESTIGE VALLEY DR
MARIETTA, GA 30062
OCC042759GARDEN GYNECOLOGYKEISA ANDERSON12/30/2025
AND WELLNESS GROUP LLCD/B/A GARDENMEDICAL CLINIC
GARDEN GYNECOLOGYGYNECOLOGY AND
AND WELLNESS GROUP LLCWELLNESS GROUP LLC
ATTN: KEISA ANDERSON
GARDEN GYNECOLOGY AND
WELLNESS GROUP LLC
4300 PACES FERRY RD, STE
500
ATLANTA, GA 30339
OCC042776GREEN PONY LLCDANA JOHNSON12/31/2025
GREEN PONY LLCD/B/A GREEN PONY LLCMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
ATTN: DANA KAREN
JOHNSON
GREEN PONY LLC
1226 VILLA RICA RD
MARIETTA, GA 30064
OCC042755HIGHLIGHTS HEALTHCARESTEPHANIE BAHETH12/29/2025
HIGHLIGHTS HEALTHCARED/B/A HIGHLIGHTSHEALTH AND ALLIED SERVICES
OF GEORGIA LLCHEALTHCARE
ATTN: STEPHANIE BAHETH
HIGHLIGHTS HEALTHCARE OF
GEORGIA LLC
647 BRAWLEY ST RD, STE 104
MOORESVILLE, NC 28117
CON001656HOAR CONSTRUCTIONJ KENNEDY12/29/2025
HOAR CONSTRUCTIONSD/B/A HOAR CONSTRUCTIONBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
LLCATTN: J KENNEDYREQUIRED
HOAR CONSTRUCTIONS LLC
1100 CIRCLE 75 PKWY, STE
850
ATLANTA, GA 30339
ALC003580HYATT HOUSE ATLANTAKETANKUMAR MANSUKHLAL12/30/2025
COBB GALLERIAPATELHOTEL OR MOTEL
ROHM GROUP LLCD/B/A HYATT HOUSE
ATLANTA COBB GALLERIA
ATTN: KETANKUMAR PATEL
ROHM GROUP LLC
2868 JOHNSON FERRY RD
MARIETTA, GA 30062
OCC042753MELVIN BALLSHATILLA MCFARLIN MELVIN12/30/2025
CHIROPRACTICBALLCHIROPRACTOR (OCCUPATIONAL TAX)
MELVIN BALLD/B/A MELVIN BALL
CHIROPRACTICCHIROPRACTIC
ATTN: SHATILLA MCFARLIN
MELVIN BALL
MELVIN BALL CHIROPRACTIC
855 RIVER OVERLOOK DR
LAWRENCEVILLE, GA 30043
OCC042608NORTHWEST ENT &CHRISTA RHINEHART01/02/2026
ALLERGY CENTERD/B/A NORTHWEST ENT &MEDICAL CLINIC
NORTHWEST ENTALLERGY CENTER
ASSOCIATES PCATTN: CHRISTA RHINEHART
NORTHWEST ENT
ASSOCIATES PC
500 NORTHRIDGE RD, STE
400
ATLANTA, GA 30350
OCC042754NUEVE CIGAR LOUNGE LLCCHRISTOPHER JONES12/30/2025
NUEVE CIGAR LOUNGE LLCD/B/A NUEVE CIGAR LOUNGEENTERTAINMENT SERVICE
LLC
ATTN: CHRISTOPHER JONES
NUEVE CIGAR LOUNGE LLC
193 HURT RD
SMYRNA, GA 30082
OCC042765ON – POINT ATHLETICS LLCMICHAEL ANTINORI12/30/2025
ON – POINT ATHLETICS LLCD/B/A ON – POINT ATHLETICSFITNESS CENTER
LLC
ATTN: MICHAEL ANTINORI
ON – POINT ATHLETICS LLC
767 CUMBERLAND ROAD NE
ATLANTA, GA 30306
OCC042778PB&J INVENTIVEPAULA JENKINS01/02/2026
PB&J INVENTIVE LLCD/B/A PB&J INVENTIVEGRAPHICS ARTS & DESIGN
ATTN: PAULA JENKINS
PB&J INVENTIVE LLC
2248 GLEN CARA CT
KENNESAW, GA 30152
OCC042749PETAL HOUSE GARDENSELIZABETH SMITH12/30/2025
LLCD/B/A PETAL HOUSEFLORIST
PETAL HOUSE GARDENSGARDENS LLC
LLCPETAL HOUSE GARDENS LLC
3271 CIRCLE OAKS DR SE
ATLANTA, GA 30339
OCC042777POCHINO ITALYJENNIFER ERDMAN12/31/2025
POCHINO ITALY LLCD/B/A POCHINO ITALYRESTAURANT
ATTN: JENNIFER ERDMAN
POCHINO ITALY LLC
600 CHASTAIN RD NW, SUITE
416
KENNESAW, GA 30144
OCC042751POWDER SPRINGS CORNERKHADIJA JACKSON12/29/2025
STORED/B/A POWDER SPRINGSCONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL
POWDER SPRINGS FOODCORNER STORE
MART LLCATTN: KHADIJA JACKSON
POWDER SPRINGS FOOD
MART LLC
4434 AUSTELL POWDER
SPRINGS RD, BLDG 1 STE 200
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC042783REBALANCE HEALTH &TASSJA GHENT01/02/2026
BODY CLINIC LLCD/B/A REBALANCE HEALTH &CONSULTANT – EDUCATION
REBALANCE HEALTH &BODY CLINIC LLC
BODY CLINIC LLCATTN: TASSJA GHENT
REBALANCE HEALTH & BODY
CLINIC LLC
921 THOUSAND OAKS BND
NW
KENNESAW, GA 30152
OCC042752SHINING STAR REALTY LLCALPHONSE OKIBEDI12/29/2025
SHINING STAR REALTY LLCD/B/A SHINING STAR REALTYREAL ESTATE INVESTMENTS
LLC
ATTN: ALPHONSE OKIBEDI
SHINING STAR REALTY LLC
2148 CHASEFORD LN
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC042781SUSHI YUPENG HUA12/31/2025
FASHION SUSHI YU INCD/B/A SUSHI YURESTAURANT
ATTN: PENG HUA
FASHION SUSHI YU INC
2602 ADAMS PARK LN
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC042748TICKET 2 ART, LLCMACHIKO ICHIHARA12/29/2025
TICKET 2 ART, LLCD/B/A TICKET 2 ART, LLCBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
ATTN: MACHIKO ICHIHARA
TICKET 2 ART, LLC
355 CONCORD WOODS DR
SMYRNA, GA 30082
OCC042756TWIGS FARMERS MARKETBOLDRICK WISDOM12/30/2025
TWIGS FARMERS MARKETD/B/A TWIGS FARMERSGROCERY STORE
P.S. LLCMARKET
ATTN: BOLDRICK WISDOM
TWIGS FARMERS MARKET
P.S. LLC
3840 CHASEMONT DR
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC042750UTS SINGLE PROPERTYUTS SINGLE PROPERTY12/29/2025
HOLDING LLCHOLDING LLCREAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
UTS SINGLE PROPERTYD/B/A UTS SINGLE
HOLDING LLCPROPERTY HOLDING LLC
ATTN: UTOPIA SIMPSON
UTS SINGLE PROPERTY
HOLDING LLC
630 FALLS CHURCH RD SE
MARIETTA, GA 30064
OCC042767WHATABURGER 1545TRACIE OPIELA12/30/2025
WHATABURGERD/B/A WHATABURGER 1545RESTAURANT
RESTAURANTS LLCATTN: PERMITS
WHATABURGER
RESTAURANTS LLC
251 LITTLE FALLS DR
WILMINGTON, DE 19808
OCC042779XIAO QUAN LIUXIAO QUAN LIU01/02/2026
XIAO QUAN LIUD/B/A XIAO QUAN LIUMASSAGE PRACTITIONER – INDEPENDENT
XIAO QUAN LIUCONTRACTOR – STATE LICENSED
223 EVERLEIGH WAY
MARIETTA, GA 30064
OCC042761ZENGREEN LAWNS ANDGREGORY MCCLELLAND12/30/2025
BONSAID/B/A ZENGREEN LAWNSYARD MAINTENANCE
AND BONSAI
ATTN: GREGORY
MCCLELLAND
332 RANE LN SW
MARIETTA, GA 30060

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.

