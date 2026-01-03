Cobb County Licenses Varied New Businesses to Start New Year

Cobb County began the new year with a wave of entrepreneurial activity, issuing licenses to 36 new businesses during the final week of December and first days of January, according to county records.
The new ventures span a wide array of industries.
Health care and wellness businesses were prominent, with several new clinics, therapy providers, and wellness practitioners setting up operations.
The food and hospitality sector also expanded with several restaurants and cafes opening their doors, alongside new entries in the entertainment and nightlife space. Retail activity remained strong with additions ranging from specialty stores to convenience shops and farmers markets.
Professional services made up a significant portion of the new business licenses, including consultants in management, finance, education, and creative services such as event planning and graphic design. Real estate and construction firms also featured prominently, indicating ongoing development and investment interest in the area.
Here are the 36 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday,, 2025.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Mailing Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC042774
|2961 OLYMPIC INDUSTRIAL
|DOUGLAS KUNIANSKY
|12/30/2025
|DR BLDG OWNER
|D/B/A 2961 OLYMPIC
|OFFICE SPACE RENTAL
|DSK 2961 LLC
|INDUSTRIAL DR BLDG
|OWNER
|ATTN: DOUGLAS KUNIANSKY
|DSK 2961 LLC
|PO BO 19859
|ATLANTA, GA 30325
|OCC042772
|3070 OLYMPIC INDUSTRIAL
|DOUGLAS KUNIANSKY
|12/30/2025
|DR BLDG OWNER
|D/B/A 3070 OLYMPIC
|OFFICE SPACE RENTAL
|DSK 3070 LLC
|INDUSTRIAL DR BLDG
|OWNER
|ATTN: DOUGLAS KUNIANSKY
|DSK 3070 LLC
|PO BOX 19859
|ATLANTA, GA 30325
|OCC042760
|4T NAIL BAR
|CUC VU
|12/30/2025
|4T NAIL BAR SALON LLC
|D/B/A 4T NAIL BAR
|BEAUTY SHOP
|ATTN: CUC VU
|4T NAIL BAR SALON LLC
|3451 ERNEST W BARRETT
|PKWY, 130
|MARIETTA, GA 30064
|OCC042780
|ANKODARI-1DIGITAL.COM
|LOIS ANKO-DARI
|12/31/2025
|D/B/A
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|ANKODARI-1DIGITAL.COM
|4114 SWEETSPRINGS CT SW
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC042769
|BEACON SERVICES II
|JENNIFER PENDARVIS
|12/30/2025
|BEACON SERVICES II INC
|D/B/A BEACON SERVICES II
|CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT
|ATTN: JENNIFER PENDARVIS
|(OCCUPATIONAL TAX)
|BEACON SERVICES II INC
|2984 WENDWOOD DR
|MARIETTA, GA 30062
|OCC042762
|BLISS + BLOSSOM EVENT
|KIARA SIMMONS
|12/30/2025
|PLANNING AND
|D/B/A BLISS + BLOSSOM
|ENTERTAINMENT, MEETING, & SPECIAL
|EXPERIENCES
|EVENT PLANNING AND
|EVENT ORGANIZER
|BLISS + BLOSSOM LLC
|EXPERIENCES
|ATTN: KIARA SIMMONS
|BLISS + BLOSSOM LLC
|3300 OVERTON PARK DR SE,
|APT 268
|ATLANTA, GA 30339
|OCC042763
|BUNTHY ALTERATION INC
|BUNTHY TAN
|12/30/2025
|BUNTHY ALTERATION INC
|D/B/A BUNTHY ALTERATION
|ALTERATIONS
|INC
|ATTN: BUNTHY TAN
|BUNTHY ALTERATION INC
|2636 GEORGE BUSBEE PKWY
|KENNESAW, GA 30144
|OCC042770
|BVT RESIDENTIAL
|K JAMES
|12/30/2025
|DEVELOPMENT
|D/B/A BVT RESIDENTIAL
|REAL ESTATE INVESTMENTS
|CORPORATION XX
|DEVELOPMENT
|CORPORATION XX
|ATTN: K JAMES
|400 INTERSTATE NORTH
|PKWY, STE 700
|ATLANTA, GA 30339
|OCC042764
|C H ROBINSON COMPANY
|DAVID BOZEMAN
|12/29/2025
|C H ROBINSON COMPANY
|D/B/A C H ROBINSON
|FREIGHT BROKERS
|INC
|COMPANY
|ATTN: TAX DEPARTMENT
|C H ROBINSON COMPANY INC
|14701 CHARLSON RD, STE
|1400
|EDEN PRAIRIE, MN 55347
|OCC042773
|C&J COPLEY, LLC
|CHRISTOPHER YARSAWICH
|12/31/2025
|C&J COPLEY, LLC
|D/B/A C&J COPLEY, LLC
|CONSULTANT – FINANCIAL
|(404)576-5119
|C&J COPLEY, LLC
|4100 RIVERLOOK PKWY SE,
|102
|MARIETTA, GA 30067
|OCC042758
|CONCITE
|MICHAEL SOGANICH
|12/29/2025
|CONCITE LLC
|D/B/A CONCITE
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|ATTN: MICHAEL SOGANICH
|CONCITE LLC
|4320 BISHOP LAKE RD
|MARIETTA, GA 30062
|OCC042784
|ENVIRONMENTAL
|ROLAND WINGO
|01/02/2026
|COMPLIANCE SERVICES INC
|D/B/A ENVIRONMENTAL
|CONSULTANT – GEOLOGY
|ENVIRONMENTAL
|COMPLIANCE SERVICES INC
|COMPLIANCE SERVICES INC
|ATTN: ROLAND WINGO
|ENVIRONMENTAL
|COMPLIANCE SERVICES INC
|589 OWL CREEK DR
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC042768
|EVENT NETWORK # 5169
|LICENSES
|12/30/2025
|EVENT NETWORK LLC
|D/B/A EVENT NETWORK #
|GIFT SHOP
|5169
|ATTN: LICENSES
|EVENT NETWORK LLC
|9645 GRANITE RIDGE DR, STE
|300
|SAN DIEGO, CA 92123
|OCC042782
|EXECUTIVE PRECISION
|THERESA SPLATLING
|01/02/2026
|MKTG LLC
|D/B/A EXECUTIVE PRECISION
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|EXECUTIVE PRECISION
|MKTG LLC
|MKTG LLC
|ATTN: THERESA SPLATING
|EXECUTIVE PRECISION MKTG
|LLC
|1400 PRESTIGE VALLEY DR
|MARIETTA, GA 30062
|OCC042759
|GARDEN GYNECOLOGY
|KEISA ANDERSON
|12/30/2025
|AND WELLNESS GROUP LLC
|D/B/A GARDEN
|MEDICAL CLINIC
|GARDEN GYNECOLOGY
|GYNECOLOGY AND
|AND WELLNESS GROUP LLC
|WELLNESS GROUP LLC
|ATTN: KEISA ANDERSON
|GARDEN GYNECOLOGY AND
|WELLNESS GROUP LLC
|4300 PACES FERRY RD, STE
|500
|ATLANTA, GA 30339
|OCC042776
|GREEN PONY LLC
|DANA JOHNSON
|12/31/2025
|GREEN PONY LLC
|D/B/A GREEN PONY LLC
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|ATTN: DANA KAREN
|JOHNSON
|GREEN PONY LLC
|1226 VILLA RICA RD
|MARIETTA, GA 30064
|OCC042755
|HIGHLIGHTS HEALTHCARE
|STEPHANIE BAHETH
|12/29/2025
|HIGHLIGHTS HEALTHCARE
|D/B/A HIGHLIGHTS
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|OF GEORGIA LLC
|HEALTHCARE
|ATTN: STEPHANIE BAHETH
|HIGHLIGHTS HEALTHCARE OF
|GEORGIA LLC
|647 BRAWLEY ST RD, STE 104
|MOORESVILLE, NC 28117
|CON001656
|HOAR CONSTRUCTION
|J KENNEDY
|12/29/2025
|HOAR CONSTRUCTIONS
|D/B/A HOAR CONSTRUCTION
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|LLC
|ATTN: J KENNEDY
|REQUIRED
|HOAR CONSTRUCTIONS LLC
|1100 CIRCLE 75 PKWY, STE
|850
|ATLANTA, GA 30339
|ALC003580
|HYATT HOUSE ATLANTA
|KETANKUMAR MANSUKHLAL
|12/30/2025
|COBB GALLERIA
|PATEL
|HOTEL OR MOTEL
|ROHM GROUP LLC
|D/B/A HYATT HOUSE
|ATLANTA COBB GALLERIA
|ATTN: KETANKUMAR PATEL
|ROHM GROUP LLC
|2868 JOHNSON FERRY RD
|MARIETTA, GA 30062
|OCC042753
|MELVIN BALL
|SHATILLA MCFARLIN MELVIN
|12/30/2025
|CHIROPRACTIC
|BALL
|CHIROPRACTOR (OCCUPATIONAL TAX)
|MELVIN BALL
|D/B/A MELVIN BALL
|CHIROPRACTIC
|CHIROPRACTIC
|ATTN: SHATILLA MCFARLIN
|MELVIN BALL
|MELVIN BALL CHIROPRACTIC
|855 RIVER OVERLOOK DR
|LAWRENCEVILLE, GA 30043
|OCC042608
|NORTHWEST ENT &
|CHRISTA RHINEHART
|01/02/2026
|ALLERGY CENTER
|D/B/A NORTHWEST ENT &
|MEDICAL CLINIC
|NORTHWEST ENT
|ALLERGY CENTER
|ASSOCIATES PC
|ATTN: CHRISTA RHINEHART
|NORTHWEST ENT
|ASSOCIATES PC
|500 NORTHRIDGE RD, STE
|400
|ATLANTA, GA 30350
|OCC042754
|NUEVE CIGAR LOUNGE LLC
|CHRISTOPHER JONES
|12/30/2025
|NUEVE CIGAR LOUNGE LLC
|D/B/A NUEVE CIGAR LOUNGE
|ENTERTAINMENT SERVICE
|LLC
|ATTN: CHRISTOPHER JONES
|NUEVE CIGAR LOUNGE LLC
|193 HURT RD
|SMYRNA, GA 30082
|OCC042765
|ON – POINT ATHLETICS LLC
|MICHAEL ANTINORI
|12/30/2025
|ON – POINT ATHLETICS LLC
|D/B/A ON – POINT ATHLETICS
|FITNESS CENTER
|LLC
|ATTN: MICHAEL ANTINORI
|ON – POINT ATHLETICS LLC
|767 CUMBERLAND ROAD NE
|ATLANTA, GA 30306
|OCC042778
|PB&J INVENTIVE
|PAULA JENKINS
|01/02/2026
|PB&J INVENTIVE LLC
|D/B/A PB&J INVENTIVE
|GRAPHICS ARTS & DESIGN
|ATTN: PAULA JENKINS
|PB&J INVENTIVE LLC
|2248 GLEN CARA CT
|KENNESAW, GA 30152
|OCC042749
|PETAL HOUSE GARDENS
|ELIZABETH SMITH
|12/30/2025
|LLC
|D/B/A PETAL HOUSE
|FLORIST
|PETAL HOUSE GARDENS
|GARDENS LLC
|LLC
|PETAL HOUSE GARDENS LLC
|3271 CIRCLE OAKS DR SE
|ATLANTA, GA 30339
|OCC042777
|POCHINO ITALY
|JENNIFER ERDMAN
|12/31/2025
|POCHINO ITALY LLC
|D/B/A POCHINO ITALY
|RESTAURANT
|ATTN: JENNIFER ERDMAN
|POCHINO ITALY LLC
|600 CHASTAIN RD NW, SUITE
|416
|KENNESAW, GA 30144
|OCC042751
|POWDER SPRINGS CORNER
|KHADIJA JACKSON
|12/29/2025
|STORE
|D/B/A POWDER SPRINGS
|CONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL
|POWDER SPRINGS FOOD
|CORNER STORE
|MART LLC
|ATTN: KHADIJA JACKSON
|POWDER SPRINGS FOOD
|MART LLC
|4434 AUSTELL POWDER
|SPRINGS RD, BLDG 1 STE 200
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC042783
|REBALANCE HEALTH &
|TASSJA GHENT
|01/02/2026
|BODY CLINIC LLC
|D/B/A REBALANCE HEALTH &
|CONSULTANT – EDUCATION
|REBALANCE HEALTH &
|BODY CLINIC LLC
|BODY CLINIC LLC
|ATTN: TASSJA GHENT
|REBALANCE HEALTH & BODY
|CLINIC LLC
|921 THOUSAND OAKS BND
|NW
|KENNESAW, GA 30152
|OCC042752
|SHINING STAR REALTY LLC
|ALPHONSE OKIBEDI
|12/29/2025
|SHINING STAR REALTY LLC
|D/B/A SHINING STAR REALTY
|REAL ESTATE INVESTMENTS
|LLC
|ATTN: ALPHONSE OKIBEDI
|SHINING STAR REALTY LLC
|2148 CHASEFORD LN
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC042781
|SUSHI YU
|PENG HUA
|12/31/2025
|FASHION SUSHI YU INC
|D/B/A SUSHI YU
|RESTAURANT
|ATTN: PENG HUA
|FASHION SUSHI YU INC
|2602 ADAMS PARK LN
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC042748
|TICKET 2 ART, LLC
|MACHIKO ICHIHARA
|12/29/2025
|TICKET 2 ART, LLC
|D/B/A TICKET 2 ART, LLC
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|ATTN: MACHIKO ICHIHARA
|TICKET 2 ART, LLC
|355 CONCORD WOODS DR
|SMYRNA, GA 30082
|OCC042756
|TWIGS FARMERS MARKET
|BOLDRICK WISDOM
|12/30/2025
|TWIGS FARMERS MARKET
|D/B/A TWIGS FARMERS
|GROCERY STORE
|P.S. LLC
|MARKET
|ATTN: BOLDRICK WISDOM
|TWIGS FARMERS MARKET
|P.S. LLC
|3840 CHASEMONT DR
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC042750
|UTS SINGLE PROPERTY
|UTS SINGLE PROPERTY
|12/29/2025
|HOLDING LLC
|HOLDING LLC
|REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
|UTS SINGLE PROPERTY
|D/B/A UTS SINGLE
|HOLDING LLC
|PROPERTY HOLDING LLC
|ATTN: UTOPIA SIMPSON
|UTS SINGLE PROPERTY
|HOLDING LLC
|630 FALLS CHURCH RD SE
|MARIETTA, GA 30064
|OCC042767
|WHATABURGER 1545
|TRACIE OPIELA
|12/30/2025
|WHATABURGER
|D/B/A WHATABURGER 1545
|RESTAURANT
|RESTAURANTS LLC
|ATTN: PERMITS
|WHATABURGER
|RESTAURANTS LLC
|251 LITTLE FALLS DR
|WILMINGTON, DE 19808
|OCC042779
|XIAO QUAN LIU
|XIAO QUAN LIU
|01/02/2026
|XIAO QUAN LIU
|D/B/A XIAO QUAN LIU
|MASSAGE PRACTITIONER – INDEPENDENT
|XIAO QUAN LIU
|CONTRACTOR – STATE LICENSED
|223 EVERLEIGH WAY
|MARIETTA, GA 30064
|OCC042761
|ZENGREEN LAWNS AND
|GREGORY MCCLELLAND
|12/30/2025
|BONSAI
|D/B/A ZENGREEN LAWNS
|YARD MAINTENANCE
|AND BONSAI
|ATTN: GREGORY
|MCCLELLAND
|332 RANE LN SW
|MARIETTA, GA 30060
Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.
