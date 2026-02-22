Cobb County Adds 68 New Businesses in Weekly License Report

The business license filings over the past week for unincorporated Cobb County reflect a broad mix of professional services, construction trades, retail establishments and personal service providers.
A significant share of the licenses fall under consulting and administrative categories, including business management offices, education consultants, management consultants and computer and data processing services.
Financial services are also represented, with certified public accountants, bookkeeping services and income tax preparers among the applicants. Health-related services range from health and allied services to optometry and physical fitness training.
The filings also show steady activity in skilled trades and consumer-facing businesses. Contractors licensed in building, painting, hauling, cleaning and door and window installation appear alongside auto repair shops and used car dealers.
Retail operations include clothing stores, furniture stores, tobacco shops, sporting goods retailers, toy and game stores, used merchandise shops and package store-related businesses.
Personal services such as beauty shops, estheticians, hair braiders and health clubs are included, as are restaurants, cottage food operations and wholesale food distributors.
The range of licenses suggests continued diversification across both service-oriented and brick-and-mortar sectors.
Here are the 68 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday,, 2025.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Mailing Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC043233
|A BRIGHTER ALTERNATIVE
|AVRAHAM AMINOV
|02/19/2026
|BH
|D/B/A A BRIGHTER
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|A BRIGHTER ALTERNATIVE
|ALTERNATIVE BH
|BH LLC
|ATTN: AVRAHAM AMINOV
|A BRIGHTER ALTERNATIVE
|BH LLC
|5743 SW 57TH WAY
|DAVIE, FL 33314
|OCC043232
|AERA’S COLLECTIBLES
|JONI VAN ORDEN
|02/19/2026
|D/B/A AERA’S COLLECTIBLES
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|ATTN: JODI VANORDEN
|4290 BELLS FERRY RD, STE
|134-2126
|KENNESAW, GA 30144
|OCC043235
|ALL GONE JUNK REMOVAL
|NILSON MORAES
|02/19/2026
|SOLUTIONS
|D/B/A ALL GONE JUNK
|HAULING CONTRACTOR
|ALL GONE JUNK REMOVAL
|REMOVAL SOLUTIONS
|SOLUTIONS LLC
|ATTN: ACCOUNTING
|ALL GONE JUNK REMOVAL
|SOLUTIONS LLC
|2201 ANDY DR
|MARIETTA, GA 30066
|OCC043225
|ALL-IN LICENSING
|JONATHAN CRUMLY
|02/19/2026
|ALL-IN LICENSING LLC
|D/B/A ALL-IN LICENSING
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|ATTN: JONATHAN CRUMLY
|ALL-IN LICENSING LLC
|1100 CIRCLE 75 PKWY, STE
|210
|ATLANTA, GA 30339
|OCC043218
|APEX INSTALLATIONS
|NOLLIS MALCOLM
|02/20/2026
|APEX INSTALLATIONS
|D/B/A APEX INSTALLATIONS
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|ATTN: NOLLIS MALCOLM
|APEX INSTALLATIONS
|1755 BRIDGESTONE CT
|MARIETTA, GA 30066
|OCC043246
|ARKINDS
|AVINASH KOPALLY
|02/20/2026
|ARKINDS LLC
|D/B/A ARKINDS
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|ATTN: AVINASH REDDY
|KOPALLY
|ARKINDS LLC
|4789 RAPIDS CIR NW
|ACWORTH, GA 30102
|OCC043222
|ARTURO ALFONSO SESENA
|ARTURO SESENA
|02/20/2026
|EXPERT PAINTING &
|D/B/A ARTURO ALFONSO
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|RENOVATIONS LLC
|SESENA
|ATTN: ARTURO SESENA
|EXPERT PAINTING &
|RENOVATIONS LLC
|5955 BURNT HICKORY RD
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|ALC003601
|ATAMI GRILL & SUSHI
|FENGHUI ZHENG
|02/17/2026
|ASAHI STEAK & SUSHI INC
|D/B/A ATAMI GRILL & SUSHI
|RESTAURANT
|ATTN: FENGHUI ZHENG
|ASAHI STEAK & SUSHI INC
|2960 SHALLOWFORD RD,
|SUITE 311
|MARIETTA, GA 30066
|OCC043217
|ATKINSREALIS USA INC.
|ROSININ RODRIGUEZ
|02/20/2026
|ATKINSREALIS USA INC.
|D/B/A ATKINSREALIS USA
|ENGINEERING SERVICES – NOT A
|INC.
|CERTIFIED ENGINEER
|ATTN: ROSININ RODRIGUEZ
|ATKINSREALIS USA INC.
|4030 W BOY SCOUT BLVD, 700
|TAMPA, FL 33607
|OCC043231
|AUSTIN WOMACK
|AUSTIN WOMACK
|02/20/2026
|VIVID ENLIGHTENMENT LLC
|D/B/A AUSTIN WOMACK
|BEAUTICIAN
|ATTN: AUSTIN WOMACK
|VIVID ENLIGHTENMENT LLC
|1796 CAVESPRING RD SW
|ROME, GA 30161
|OCC043211
|BAYANI’S BAKERY
|MIXINE SOGUECO
|02/19/2026
|BAYANI’S BAKERY LLC
|D/B/A BAYANI’S BAKERY
|COTTAGE FOOD
|ATTN: MIXINE SOGUECO
|BAYANI’S BAKERY LLC
|4810 ROUNDWOOD CT SW
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC043238
|BD SENSORS
|ARTHUR HARRIS
|02/19/2026
|BD SENSORS LP
|D/B/A BD SENSORS
|WHOLESALE – ELECTRONIC PARTS AND
|ATTN: KIMBERLY FALCH
|EQUIPMENT
|BD SENSORS LP
|5150 STILESBORO RD NW,
|STE 430
|KENNESAW, GA 30152
|OCC043237
|BLOOMSIDE BUSINESS
|EMILY HECKLER
|02/19/2026
|SERVICES
|D/B/A BLOOMSIDE BUSINESS
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|BLOOMSIDE BUSINESS
|SERVICES
|SERVICES LLC
|ATTN: EMILY HECKLER
|BLOOMSIDE BUSINESS
|SERVICES LLC
|5451 MALONE CT
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC043199
|BLVKHEART
|TERRANCE GILBERT
|02/18/2026
|BLVKHEART
|D/B/A BLVKHEART
|CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
|ATTN: TERRANCE GILBERT
|BLVKHEART
|4725 N COBB PKWY, 61
|ACWORTH, GA 30101
|OCC043205
|BRAME LANDSCAPE
|THOMAS BRAME
|02/19/2026
|ARCHITECTURE LLC
|D/B/A BRAME LANDSCAPE
|DRAFTING & DESIGN SERVICE
|BRAME LANDSCAPE
|ARCHITECTURE LLC
|ARCHITECTURE LLC
|ATTN: THOMAS BRAME
|BRAME LANDSCAPE
|ARCHITECTURE LLC
|517 SHERITAN WAY SW
|SMYRNA, GA 30082
|OCC043208
|CHELSEA DINEGAN DAVIS
|CHELSEA DAVIS
|02/19/2026
|ELEOS SIMULATION LLC
|D/B/A CHELSEA DINEGAN
|TALENT REGISTRY – ENTERTAINMENT
|DAVIS
|ATTN: CHELSEA DAVIS
|ELEOS SIMULATION LLC
|2611 BRANSON PL SW
|MARIETTA, GA 30064
|OCC043227
|CHRISTOPHER M BAILEY
|CHRISTOPHER BAILEY
|02/19/2026
|CPA
|D/B/A CHRISTOPHER M
|CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT
|BAILEY CPA
|(OCCUPATIONAL TAX)
|2332 STARR LAKE DR NW
|ACWORTH, GA 30101
|OCC043206
|CODEA LOGISTICS LLC
|AARON HOLLOWAY
|02/19/2026
|CODEA LOGISTICS LLC
|D/B/A CODEA LOGISTICS LLC
|DELIVERY SERVICE – NONFOOD ITEMS
|ATTN: AARON HOLLOWAY
|ONLY
|CODEA LOGISTICS LLC
|4234 SORRELLS BLVD
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC043183
|FIBRENEW MARIETTA
|STEVE NUTTING
|02/16/2026
|FIBRE RENEWAL
|D/B/A FIBRENEW MARIETTA
|UPHOLSTERY SHOP
|STRATEGIES INC
|ATTN: STEVE NUTTING
|FIBRE RENEWAL STRATEGIES
|INC
|3600 DALLAS HWY, 230 PMB
|176
|MARIETTA, GA 30064
|OCC043214
|GEORGIA ANGER
|GERALD CAMBOR
|02/19/2026
|MANAGEMENT SOLUTIONS
|D/B/A GEORGIA ANGER
|CONSULTANT – EDUCATION
|LLC
|MANAGEMENT SOLUTIONS
|GEORGIA ANGER
|LLC
|MANAGEMENT SOLUTIONS
|ATTN: GERALD CAMBOR
|LLC
|GEORGIA ANGER
|MANAGEMENT SOLUTIONS
|LLC
|1635 OLD 41 HWY, 112-119
|KENNESAW, GA 30152
|OCC043245
|GEORGIA AUTO SOLUTIONS
|RICHARD REARDON
|02/20/2026
|GEORGIA AUTO SOLUTIONS
|D/B/A GEORGIA AUTO
|AUTO REPAIR SHOP
|I LLC
|SOLUTIONS
|ATTN: RICHARD REARDON
|GEORGIA AUTO SOLUTIONS I
|LLC
|2850 ESTUARY DR
|ACWORTH, GA 30101
|OCC043191
|GRADUAL BEHAVIORAL
|MEAGHAN TIMKO
|02/16/2026
|HEALTH
|D/B/A GRADUAL BEHAVIORAL
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|GRADUAL BEHAVIORAL
|HEALTH
|HEALTH LLC
|ATTN: MEAGHAN TIMKO
|GRADUAL BEHAVIORAL
|HEALTH LLC
|275 INTERSTATE NORTH CIR,
|STE 200
|ATLANTA, GA 30339
|OCC043234
|ICE CREAM WAREHOUSE
|KIM REYNOLDS
|02/19/2026
|DAVIS ICE CREAM GEORGIA
|D/B/A ICE CREAM
|WHOLESALE – PACKAGED FROZEN FOODS
|LLC
|WAREHOUSE
|ATTN: KIM REYNOLDS
|DAVIS ICE CREAM GEORGIA
|LLC
|12850 US HWY 90, STE 363
|GRAND BAY, AL 36541
|OCC043210
|ICONIC GROUP
|NORMAN HANDY
|02/19/2026
|CONSULTING LLC
|D/B/A ICONIC GROUP
|CONSULTANT – COMPUTER & DATA
|ICONIC GROUP
|CONSULTING LLC
|PROCESSING
|CONSULTING LLC
|ATTN: NORMAN HANDY
|ICONIC GROUP CONSULTING
|LLC
|3274 FRUITWOOD LN
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|BLR003600
|JIL MASSAGE
|LING JIN
|02/20/2026
|JIL MASSAGE INC
|D/B/A JIL MASSAGE
|HEALTH CLUB OR SPA – REGULATED
|ATTN: LING JIN
|JIL MASSAGE INC
|3535 ROSWELL RD, BLDG 1
|/UNIT 2
|MARIETTA, GA 30062
|OCC043197
|JOYFUL DESIGNZ
|SHAVONNA DORSEY
|02/18/2026
|JOYFUL DESIGNZ LLC
|D/B/A JOYFUL DESIGNZ
|HAIR BRAIDING
|ATTN: SHAVONNA DORSEY
|JOYFUL DESIGNZ LLC
|8 SOUTHFORK DR
|ROME, GA 30165
|OCC043202
|KAJUN SEAFOOD & WINGS
|MAHFUZUR RAHMAN
|02/18/2026
|KENNESAW
|D/B/A KAJUN SEAFOOD &
|RESTAURANT
|MAALISHA19 LLC
|WINGS KENNESAW
|ATTN: MAHFUZUR RAHMAN
|MAALISHA19 LLC
|4627 HOWEL FARM DR
|ACWORTH, GA 30144
|OCC043195
|KEE AFFORDABLE &
|LAKEE BANDA
|02/18/2026
|RELIABLE AUTO SALES LLC
|D/B/A KEE AFFORDABLE &
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|KEE AFFORDABLE &
|RELIABLE AUTO SALES LLC
|RELIABLE AUTO SALES LLC
|ATTN: LAKEE BANDA
|KEE AFFORDABLE &
|RELIABLE AUTO SALES LLC
|2711 ELOQUENT LN
|AUSTELL, GA 30106
|OCC043192
|KEENAN SHAW COACHING
|KEENAN SHAW
|02/16/2026
|D/B/A KEENAN SHAW
|TENNIS INSTRUCTION
|COACHING
|ATTN: KEENAN SHAW
|5580 HEDGE BROOKE DR
|ACWORTH, GA 30101
|OCC043200
|LA SURIANITA
|RIFFAT ALI
|02/18/2026
|PATEMLL GENERAL
|D/B/A LA SURIANITA
|TOBACCO & CIGAR STORE
|MANAGEMENT LLC
|ATTN: RIFFAT ALI
|PATEMLL GENERAL
|MANAGEMENT LLC
|371 PAT MELL RD SE, 165
|MARIETTA, GA 30060
|OCC043230
|LG POOLE
|LINDSAY POOLE
|02/19/2026
|LG POOLE LLC
|D/B/A LG POOLE
|ACCOUNTING, AUDITING, AND
|ATTN: LINDSAY POOLE
|BOOKEEPING – NOT A CPA
|LG POOLE LLC
|3091 WYNFORD GABLES SW
|MARIETTA, GA 30064
|OCC043219
|LIBERTY TAX
|RAJA MASSOD
|02/19/2026
|M & R ASSOCIATES LLC
|D/B/A LIBERTY TAX
|INCOME TAX SERVICE
|ATTN: RAJA MASOOD
|M & R ASSOCIATES LLC
|2575 WHITEHAVEN DR, STE
|130
|MARIETTA, GA 30064
|OCC043223
|LIMA-TANGO SURVIVAL
|WILLIAM PEIT
|02/19/2026
|LIMA-TANGO SURVIVAL LLC
|D/B/A LIMA-TANGO SURVIVAL
|SPORTING GOODS
|ATTN: WILLIAM PETIT
|LIMA-TANGO SURVIVAL LLC
|4221 BRADEN LN
|KENNESAW, GA 30144
|OCC043249
|LINDA MESSING
|MESSING LINDA
|02/20/2026
|D/B/A LINDA MESSING
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|ATTN: MESSING LINDA
|491 LITTLE RD SE
|MARIETTA, GA 30067
|OCC043215
|LUCID VISION ENDEAVORS
|KAITLIN HAYWOOD
|02/19/2026
|LLC
|D/B/A LUCID VISION
|OPTOMETRIST (OCCUPATIONAL TAX)
|LUCID VISION ENDEAVORS
|ENDEAVORS LLC
|LLC
|ATTN: KAITLIN HAYWOOD
|LUCID VISION ENDEAVORS
|LLC
|8735 DUNWOODY PL, STE N
|ATLANTA, GA 30350
|OCC043194
|MACK DADDY HOME
|PATRICK CAMERON
|02/18/2026
|MACK DADDY HOME LLC
|D/B/A MACK DADDY HOME
|FURNITURE STORE
|ATTN: PATRICK CAMERON
|MACK DADDY HOME LLC
|1640 POWERS FERRY RD,
|STE 200
|MARIETTA, GA 30067
|OCC043213
|MADRID RENOVATIONS
|FRANCISCO JIMENEZ
|02/19/2026
|D/B/A MADRID RENOVATIONS
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|ATTN: FRANCISCO JIMENEZ
|2905 CHASTAIN MEADOWS
|PKWY, 1101
|MARIETTA, GA 30066
|ALC003579
|MARIETTA LIQUOR
|SUKHVINDAR KAUR
|02/20/2026
|MARIETTA LIQUOR LLC
|D/B/A MARIETTA LIQUOR
|PACKAGE STORE RELATED ITEMS
|ATTN: SUKHVINDAR KAUR
|MARIETTA LIQUOR LLC
|205 BARRETT SPRINGS WAY
|CANTON, GA 30115
|OCC043221
|MERIT CONSULTIVE
|SALLY LYNCH
|02/19/2026
|MERIT CONSULTIVE LLC
|D/B/A MERIT CONSULTIVE
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|ATTN: SALLY LYNCH
|MERIT CONSULTIVE LLC
|255 POWERS COVE NE
|MARIETTA, GA 30067
|CON001676
|MODIFY DESIGN / BUILD
|JACK MATTERN
|02/16/2026
|COMPLETE REMODELING
|D/B/A MODIFY DESIGN /
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|SOLUTIONS INC
|BUILD
|REQUIRED
|ATTN: JACK MATTERN
|COMPLETE REMODELING
|SOLUTIONS INC
|4229 DEMERE RD NW
|MARIETTA, GA 30064
|OCC043228
|NIKKA CORPORATION
|TREVOR BARNETT
|02/19/2026
|D/B/A NIKKA CORPORATION
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|ATTN: TREVOR BARNETT
|2427 CANTON RD
|MARIETTA, GA 30066
|OCC043216
|OBYNAJAS HOME CARE
|MARIAN STELLA
|02/19/2026
|AGENCY INC
|D/B/A OBYNAJAS HOME
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|OBYNAJAS HOME CARE
|CARE AGENCY INC
|AGENCY INC
|ATTN: MARIAN STELLA ARAKA
|OBYNAJAS HOME CARE
|AGENCY INC
|1165 ALAN LN
|MARIETTA, GA 30062
|OCC043193
|ON TIME MOBILE DETAIL &
|HOWARD BLALOCK
|02/16/2026
|POWER WASH
|D/B/A ON TIME MOBILE
|CLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS
|DETAIL & POWER WASH
|AFTER CONSTRUCTION
|ATTN: HOWARD BLALOCK
|1634 WILDWOOD RD
|MARIETTA, GA 30062
|ALC003593
|ONE ATLANTA SPORTS
|ONE ATLANTA SPORTS
|02/20/2026
|LOUNGE
|LOUNGE LLC
|RESTAURANT
|ONE ATLANTA SPORTS
|D/B/A ONE ATLANTA SPORTS
|LOUNGE LLC
|LOUNGE
|ATTN: JACK SMITH JR
|ONE ATLANTA SPORTS
|LOUNGE LLC
|2122 TAYSIDE CROSSING NW
|KENNESAW, GA 30152
|OCC043187
|PEACHTREE CONTENT
|JENNIFER BROWN
|02/16/2026
|PEACHTREE CONTENT LLC
|D/B/A PEACHTREE CONTENT
|WRITER
|ATTN: JENNIFER BROWN
|PEACHTREE CONTENT LLC
|1541 BLACKJACK DR
|MARIETTA, GA 30062
|CON001677
|PEACHTREE RENOVATIONS
|CHRIS SMILEY
|02/18/2026
|AND REMODELING LLC
|D/B/A PEACHTREE
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|PEACHTREE RENOVATIONS
|RENOVATIONS AND
|REQUIRED
|AND REMODELING LLC
|REMODELING LLC
|ATTN: CHRIS SMILEY
|PEACHTREE RENOVATIONS
|AND REMODELING LLC
|2400 HERODIAN WAY, STE
|220
|SMYRNA, GA 30080
|OCC043203
|PREM HOMES LLC
|ANDRES RANGEL
|02/19/2026
|PREM HOMES LLC
|D/B/A PREM HOMES LLC
|REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
|PREM HOMES LLC
|PO BOX 674712
|MARIETTA, GA 30006
|OCC043220
|PRETTY AS A PENNY
|REANNA TAYLOR
|02/20/2026
|BEAUTY SPA
|D/B/A PRETTY AS A PENNY
|ESTHETICIAN
|PRETTY AS A PENNY
|BEAUTY SPA
|BEAUTY SPA LLC
|ATTN: REANNA TAYLOR
|PRETTY AS A PENNY BEAUTY
|SPA LLC
|62 BERWICK WAY
|DALLAS, GA 30157
|OCC043226
|PROPERTY SELLWISE OF
|TIMOTHY PAIGE
|02/20/2026
|NORTHWEST ATLANTA
|D/B/A PROPERTY SELLWISE
|REAL ESTATE INVESTMENTS
|PREMIER PAIGE FRANCHISE
|OF NORTHWEST ATLANTA
|HOLDINGS INC
|ATTN: TIMOTHY PAIGE
|PREMIER PAIGE FRANCHISE
|HOLDINGS INC
|1445 HILLTOP OVERLOOK DR
|MARIETTA, GA 30062
|OCC043188
|ROCK STEP FITNESS
|JENNIFER BROWN
|02/16/2026
|ROCK STEP FITNESS LLC
|D/B/A ROCK STEP FITNESS
|PHYSICAL FITNESS TRAINER
|ATTN: JENNIFER BROWN
|ROCK STEP FITNESS LLC
|1541 BLACKJACK DR
|MARIETTA, GA 30062
|ALT003605
|SAFEPATH CHILDRENS
|SAFEPATH CHILDRENS
|02/16/2026
|ADVOCACY CENTER
|ADVOCACY CENTER INC
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|SAFEPATH CHILDRENS
|D/B/A SAFEPATH CHILDRENS
|PROFIT)
|ADVOCACY CENTER INC
|ADVOCACY CENTER
|ATTN: TIFFANY WEBB
|SAFEPATH CHILDRENS
|ADVOCACY CENTER INC
|736 WHITLOCK AVE, SUITE
|600
|MARIETTA, GA 30064
|OCC043244
|SASQUATCH BIKE FITTING
|MARK GIBSON
|02/20/2026
|SASQUATCH BIKE FITTING
|D/B/A SASQUATCH BIKE
|CONSULTANT – EDUCATION
|LLC
|FITTING
|ATTN: MARK GIBSON
|SASQUATCH BIKE FITTING
|LLC
|1803 WICKSLEY WAY
|MARIETTA, GA 30062
|OCC043239
|SAVERS
|J KENNEDY
|02/19/2026
|TVI INC
|D/B/A SAVERS
|USED MERCHANDISE – RETAIL
|ATTN: J KENNEDY
|TVI INC
|11400 SE 6TH ST, STE 125
|BELLEVUE, WA 98004
|OCC043243
|SEOUL SOLUTIONS &
|MIKUKI YOUNG
|02/20/2026
|SERVICES
|D/B/A SEOUL SOLUTIONS &
|ACCOUNTING, AUDITING, AND
|SEOUL SOLUTIONS &
|SERVICES
|BOOKEEPING – NOT A CPA
|SERVICES LLC
|ATTN: MIYUKI YOUNG
|SEOUL SOLUTIONS &
|SERVICES LLC
|2501 E PIEDMONT RD, STE
|228
|MARIETTA, GA 30062
|BLR003606
|SEVEN TITLE
|VALTER RODRIGUES
|02/17/2026
|SEVEN COMPANY USA LLC
|MARTINEZ
|PAWN SHOP
|D/B/A SEVEN TITLE
|ATTN: VALTER MARTINEZ
|SEVEN COMPANY USA LLC
|24 HARRIS DR SE, SUITE 108
|MARIETTA, GA 30067
|OCC043189
|SOLID ROCK SOLUTIONS
|MARISSA MANN
|02/16/2026
|SOLID ROCK SOLUTIONS OF
|D/B/A SOLID ROCK
|PAINTING CONTRACTOR AND PAPER
|GEORGIA LLC
|SOLUTIONS
|HANGING
|ATTN: MARISSA MANN
|SOLID ROCK SOLUTIONS OF
|GEORGIA LLC
|2500 DALLAS HWY, 202-1016
|MARIETTA, GA 30064
|OCC043196
|SUNSHINE AND GOOD
|JULIE DEMENKOW
|02/18/2026
|VIBES LLC
|D/B/A SUNSHINE AND GOOD
|CONSULTANT – EDUCATION
|SUNSHINE AND GOOD
|VIBES LLC
|VIBES LLC
|ATTN: JULIE DEMENKOW
|SUNSHINE AND GOOD VIBES
|LLC
|2360 OBERON WALK
|SMYRNA, GA 30080
|OCC043236
|SURE DOO CLEANUP CREW
|ALEXANDER HECKLER
|02/19/2026
|SURE DOO CLEANUP CREW
|D/B/A SURE DOO CLEANUP
|YARD MAINTENANCE
|LLC
|CREW
|ATTN: ALEXANDER HECKLER
|SURE DOO CLEANUP CREW
|LLC
|5451 MALONE CT
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC043185
|SUTTLE AUTOMOTIVE
|FRANK SUTTLE
|02/16/2026
|SUTTLE AUTOMOTIVE LLC
|D/B/A SUTTLE AUTOMOTIVE
|AUTO REPAIR SHOP
|ATTN: FRANK SUTTLE
|SUTTLE AUTOMOTIVE LLC
|119 MILL POINT DR
|DALLAS, GA 30157
|OCC043229
|TDM & CO LLC
|TRACEY DEL MORAL
|02/19/2026
|D/B/A TDM & CO LLC
|CONSULTANT SERVICE – MARKETING
|ATTN: TRACEY DEL MORAL
|8735 DUNWOODY PLACE, STE
|N
|ATLANTA, GA 30350
|CON001678
|TEAM HOSPITALITY GROUP
|BRENTNEY VON FORTNER
|02/19/2026
|TEAM HOSPITALITY GROUP
|D/B/A TEAM HOSPITALITY
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|LLC
|GROUP
|REQUIRED
|TEAM HOSPITALITY GROUP
|LLC
|4072 US HIGHWAY 62
|CALVERT CITY, KY 42029
|OCC043184
|THE BEAUTY PARLOUR
|PATRICE BEARD
|02/16/2026
|D/B/A THE BEAUTY PARLOUR
|BEAUTY SHOP
|ATTN: PATRICE BEARD
|3699 LENOX RD, APT 634
|ATLANTA, GA 30305
|OCC043212
|THE GARDEN SCHOOL
|ASHLEY ORIO
|02/18/2026
|GARDEN SCHOOL
|D/B/A THE GARDEN SCHOOL
|PRIVATE SCHOOL – NON-PROFIT
|CORPORATION
|ATTN: ASHLEY ORIO
|GARDEN SCHOOL
|CORPORATION
|4010 CARTON RD
|MARIETTA, GA 30066
|OCC043198
|THE LOST ZONE TCG
|ANTHONY COSTA
|02/18/2026
|LOST ZONE ENTERPRISES
|D/B/A THE LOST ZONE TCG
|TOYS AND GAME STORE
|LLC
|ATTN: ANTHONY COSTA
|LOST ZONE ENTERPRISES
|LLC
|1450 LOGAN CIRCLE
|MARIETTA, GA 30062
|OCC043224
|THE WELL FINANCIAL
|SARAH FISHER
|02/20/2026
|SARAH FISHER CPA LLC
|D/B/A THE WELL FINANCIAL
|CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT
|SARAH FISHER CPA LLC
|(OCCUPATIONAL TAX)
|4343 SPRUCEBOUGH DR
|MARIETTA, GA 30062
|OCC043248
|TOTAL HOME SERVICES OF
|CAMERON SOCKWELL
|02/20/2026
|GEORGIA
|D/B/A TOTAL HOME
|DOOR & WINDOW INSTALLATION & REPAIR
|TOTAL HOME SERVICES OF
|SERVICES OF GEORGIA
|CONTRACTOR
|GEORGIA LLC
|ATTN: CAMERON SOCKWELL
|TOTAL HOME SERVICES OF
|GEORGIA LLC
|4676 BISHOP LAKE ROAD
|MARIETTA, GA 30062
|OCC043204
|VIRIDIAN STUDIOS INC
|KRISTIN LAROSE
|02/18/2026
|VIRIDIAN STUDIOS INC
|D/B/A VIRIDIAN STUDIOS INC
|ARCHITECTURAL SERVICES
|ATTN: KRISTIN LAROSE
|VIRIDIAN STUDIOS INC
|PO BOX 870136
|STONE MOUNTAIN, GA 30087
|OCC043207
|WELL-PREPARED
|CORENDIS HARDY
|02/19/2026
|TEACHERS
|D/B/A WELL-PREPARED
|CONSULTANT – EDUCATION
|TEACHERS
|ATTN: CORENDIS HARDY
|PO BOX 566
|MABLETON, GA 30126
Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.
