Cobb County Adds 68 New Businesses in Weekly License Report

Posted By: Larry Felton Johnson February 22, 2026

The business license filings over the past week for unincorporated Cobb County reflect a broad mix of professional services, construction trades, retail establishments and personal service providers. 

A significant share of the licenses fall under consulting and administrative categories, including business management offices, education consultants, management consultants and computer and data processing services. 

Financial services are also represented, with certified public accountants, bookkeeping services and income tax preparers among the applicants. Health-related services range from health and allied services to optometry and physical fitness training.

The filings also show steady activity in skilled trades and consumer-facing businesses. Contractors licensed in building, painting, hauling, cleaning and door and window installation appear alongside auto repair shops and used car dealers.

 Retail operations include clothing stores, furniture stores, tobacco shops, sporting goods retailers, toy and game stores, used merchandise shops and package store-related businesses. 

Personal services such as beauty shops, estheticians, hair braiders and health clubs are included, as are restaurants, cottage food operations and wholesale food distributors. 

The range of licenses suggests continued diversification across both service-oriented and brick-and-mortar sectors.

Here are the 68 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday,, 2025.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
OCC043233A BRIGHTER ALTERNATIVEAVRAHAM AMINOV02/19/2026
BHD/B/A A BRIGHTERBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
A BRIGHTER ALTERNATIVEALTERNATIVE BH
BH LLCATTN: AVRAHAM AMINOV
A BRIGHTER ALTERNATIVE
BH LLC
5743 SW 57TH WAY
DAVIE, FL 33314
OCC043232AERA’S COLLECTIBLESJONI VAN ORDEN02/19/2026
D/B/A AERA’S COLLECTIBLESMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
ATTN: JODI VANORDEN
4290 BELLS FERRY RD, STE
134-2126
KENNESAW, GA 30144
OCC043235ALL GONE JUNK REMOVALNILSON MORAES02/19/2026
SOLUTIONSD/B/A ALL GONE JUNKHAULING CONTRACTOR
ALL GONE JUNK REMOVALREMOVAL SOLUTIONS
SOLUTIONS LLCATTN: ACCOUNTING
ALL GONE JUNK REMOVAL
SOLUTIONS LLC
2201 ANDY DR
MARIETTA, GA 30066
OCC043225ALL-IN LICENSINGJONATHAN CRUMLY02/19/2026
ALL-IN LICENSING LLCD/B/A ALL-IN LICENSINGBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
ATTN: JONATHAN CRUMLY
ALL-IN LICENSING LLC
1100 CIRCLE 75 PKWY, STE
210
ATLANTA, GA 30339
OCC043218APEX INSTALLATIONSNOLLIS MALCOLM02/20/2026
APEX INSTALLATIONSD/B/A APEX INSTALLATIONSHANDY MAN – NO STATE LICENSE
ATTN: NOLLIS MALCOLM
APEX INSTALLATIONS
1755 BRIDGESTONE CT
MARIETTA, GA 30066
OCC043246ARKINDSAVINASH KOPALLY02/20/2026
ARKINDS LLCD/B/A ARKINDSCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
ATTN: AVINASH REDDY
KOPALLY
ARKINDS LLC
4789 RAPIDS CIR NW
ACWORTH, GA 30102
OCC043222ARTURO ALFONSO SESENAARTURO SESENA02/20/2026
EXPERT PAINTING &D/B/A ARTURO ALFONSOHANDY MAN – NO STATE LICENSE
RENOVATIONS LLCSESENA
ATTN: ARTURO SESENA
EXPERT PAINTING &
RENOVATIONS LLC
5955 BURNT HICKORY RD
POWDER SPRINGS, GA 30127
ALC003601ATAMI GRILL & SUSHIFENGHUI ZHENG02/17/2026
ASAHI STEAK & SUSHI INCD/B/A ATAMI GRILL & SUSHIRESTAURANT
ATTN: FENGHUI ZHENG
ASAHI STEAK & SUSHI INC
2960 SHALLOWFORD RD,
SUITE 311
MARIETTA, GA 30066
OCC043217ATKINSREALIS USA INC.ROSININ RODRIGUEZ02/20/2026
ATKINSREALIS USA INC.D/B/A ATKINSREALIS USAENGINEERING SERVICES – NOT A
INC.CERTIFIED ENGINEER
ATTN: ROSININ RODRIGUEZ
ATKINSREALIS USA INC.
4030 W BOY SCOUT BLVD, 700
TAMPA, FL 33607
OCC043231AUSTIN WOMACKAUSTIN WOMACK02/20/2026
VIVID ENLIGHTENMENT LLCD/B/A AUSTIN WOMACKBEAUTICIAN
ATTN: AUSTIN WOMACK
VIVID ENLIGHTENMENT LLC
1796 CAVESPRING RD SW
ROME, GA 30161
OCC043211BAYANI’S BAKERYMIXINE SOGUECO02/19/2026
BAYANI’S BAKERY LLCD/B/A BAYANI’S BAKERYCOTTAGE FOOD
ATTN: MIXINE SOGUECO
BAYANI’S BAKERY LLC
4810 ROUNDWOOD CT SW
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC043238BD SENSORSARTHUR HARRIS02/19/2026
BD SENSORS LPD/B/A BD SENSORSWHOLESALE – ELECTRONIC PARTS AND
ATTN: KIMBERLY FALCHEQUIPMENT
BD SENSORS LP
5150 STILESBORO RD NW,
STE 430
KENNESAW, GA 30152
OCC043237BLOOMSIDE BUSINESSEMILY HECKLER02/19/2026
SERVICESD/B/A BLOOMSIDE BUSINESSBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
BLOOMSIDE BUSINESSSERVICES
SERVICES LLCATTN: EMILY HECKLER
BLOOMSIDE BUSINESS
SERVICES LLC
5451 MALONE CT
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC043199BLVKHEARTTERRANCE GILBERT02/18/2026
BLVKHEARTD/B/A BLVKHEARTCLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
ATTN: TERRANCE GILBERT
BLVKHEART
4725 N COBB PKWY, 61
ACWORTH, GA 30101
OCC043205BRAME LANDSCAPETHOMAS BRAME02/19/2026
ARCHITECTURE LLCD/B/A BRAME LANDSCAPEDRAFTING & DESIGN SERVICE
BRAME LANDSCAPEARCHITECTURE LLC
ARCHITECTURE LLCATTN: THOMAS BRAME
BRAME LANDSCAPE
ARCHITECTURE LLC
517 SHERITAN WAY SW
SMYRNA, GA 30082
OCC043208CHELSEA DINEGAN DAVISCHELSEA DAVIS02/19/2026
ELEOS SIMULATION LLCD/B/A CHELSEA DINEGANTALENT REGISTRY – ENTERTAINMENT
DAVIS
ATTN: CHELSEA DAVIS
ELEOS SIMULATION LLC
2611 BRANSON PL SW
MARIETTA, GA 30064
OCC043227CHRISTOPHER M BAILEYCHRISTOPHER BAILEY02/19/2026
CPAD/B/A CHRISTOPHER MCERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT
BAILEY CPA(OCCUPATIONAL TAX)
2332 STARR LAKE DR NW
ACWORTH, GA 30101
OCC043206CODEA LOGISTICS LLCAARON HOLLOWAY02/19/2026
CODEA LOGISTICS LLCD/B/A CODEA LOGISTICS LLCDELIVERY SERVICE – NONFOOD ITEMS
ATTN: AARON HOLLOWAYONLY
CODEA LOGISTICS LLC
4234 SORRELLS BLVD
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC043183FIBRENEW MARIETTASTEVE NUTTING02/16/2026
FIBRE RENEWALD/B/A FIBRENEW MARIETTAUPHOLSTERY SHOP
STRATEGIES INCATTN: STEVE NUTTING
FIBRE RENEWAL STRATEGIES
INC
3600 DALLAS HWY, 230 PMB
176
MARIETTA, GA 30064
OCC043214GEORGIA ANGERGERALD CAMBOR02/19/2026
MANAGEMENT SOLUTIONSD/B/A GEORGIA ANGERCONSULTANT – EDUCATION
LLCMANAGEMENT SOLUTIONS
GEORGIA ANGERLLC
MANAGEMENT SOLUTIONSATTN: GERALD CAMBOR
LLCGEORGIA ANGER
MANAGEMENT SOLUTIONS
LLC
1635 OLD 41 HWY, 112-119
KENNESAW, GA 30152
OCC043245GEORGIA AUTO SOLUTIONSRICHARD REARDON02/20/2026
GEORGIA AUTO SOLUTIONSD/B/A GEORGIA AUTOAUTO REPAIR SHOP
I LLCSOLUTIONS
ATTN: RICHARD REARDON
GEORGIA AUTO SOLUTIONS I
LLC
2850 ESTUARY DR
ACWORTH, GA 30101
OCC043191GRADUAL BEHAVIORALMEAGHAN TIMKO02/16/2026
HEALTHD/B/A GRADUAL BEHAVIORALHEALTH AND ALLIED SERVICES
GRADUAL BEHAVIORALHEALTH
HEALTH LLCATTN: MEAGHAN TIMKO
GRADUAL BEHAVIORAL
HEALTH LLC
275 INTERSTATE NORTH CIR,
STE 200
ATLANTA, GA 30339
OCC043234ICE CREAM WAREHOUSEKIM REYNOLDS02/19/2026
DAVIS ICE CREAM GEORGIAD/B/A ICE CREAMWHOLESALE – PACKAGED FROZEN FOODS
LLCWAREHOUSE
ATTN: KIM REYNOLDS
DAVIS ICE CREAM GEORGIA
LLC
12850 US HWY 90, STE 363
GRAND BAY, AL 36541
OCC043210ICONIC GROUPNORMAN HANDY02/19/2026
CONSULTING LLCD/B/A ICONIC GROUPCONSULTANT – COMPUTER & DATA
ICONIC GROUPCONSULTING LLCPROCESSING
CONSULTING LLCATTN: NORMAN HANDY
ICONIC GROUP CONSULTING
LLC
3274 FRUITWOOD LN
POWDER SPRINGS, GA 30127
BLR003600JIL MASSAGELING JIN02/20/2026
JIL MASSAGE INCD/B/A JIL MASSAGEHEALTH CLUB OR SPA – REGULATED
ATTN: LING JIN
JIL MASSAGE INC
3535 ROSWELL RD, BLDG 1
/UNIT 2
MARIETTA, GA 30062
OCC043197JOYFUL DESIGNZSHAVONNA DORSEY02/18/2026
JOYFUL DESIGNZ LLCD/B/A JOYFUL DESIGNZHAIR BRAIDING
ATTN: SHAVONNA DORSEY
JOYFUL DESIGNZ LLC
8 SOUTHFORK DR
ROME, GA 30165
OCC043202KAJUN SEAFOOD & WINGSMAHFUZUR RAHMAN02/18/2026
KENNESAWD/B/A KAJUN SEAFOOD &RESTAURANT
MAALISHA19 LLCWINGS KENNESAW
ATTN: MAHFUZUR RAHMAN
MAALISHA19 LLC
4627 HOWEL FARM DR
ACWORTH, GA 30144
OCC043195KEE AFFORDABLE &LAKEE BANDA02/18/2026
RELIABLE AUTO SALES LLCD/B/A KEE AFFORDABLE &AUTO DEALER – USED CARS ONLY
KEE AFFORDABLE &RELIABLE AUTO SALES LLC
RELIABLE AUTO SALES LLCATTN: LAKEE BANDA
KEE AFFORDABLE &
RELIABLE AUTO SALES LLC
2711 ELOQUENT LN
AUSTELL, GA 30106
OCC043192KEENAN SHAW COACHINGKEENAN SHAW02/16/2026
D/B/A KEENAN SHAWTENNIS INSTRUCTION
COACHING
ATTN: KEENAN SHAW
5580 HEDGE BROOKE DR
ACWORTH, GA 30101
OCC043200LA SURIANITARIFFAT ALI02/18/2026
PATEMLL GENERALD/B/A LA SURIANITATOBACCO & CIGAR STORE
MANAGEMENT LLCATTN: RIFFAT ALI
PATEMLL GENERAL
MANAGEMENT LLC
371 PAT MELL RD SE, 165
MARIETTA, GA 30060
OCC043230LG POOLELINDSAY POOLE02/19/2026
LG POOLE LLCD/B/A LG POOLEACCOUNTING, AUDITING, AND
ATTN: LINDSAY POOLEBOOKEEPING – NOT A CPA
LG POOLE LLC
3091 WYNFORD GABLES SW
MARIETTA, GA 30064
OCC043219LIBERTY TAXRAJA MASSOD02/19/2026
M & R ASSOCIATES LLCD/B/A LIBERTY TAXINCOME TAX SERVICE
ATTN: RAJA MASOOD
M & R ASSOCIATES LLC
2575 WHITEHAVEN DR, STE
130
MARIETTA, GA 30064
OCC043223LIMA-TANGO SURVIVALWILLIAM PEIT02/19/2026
LIMA-TANGO SURVIVAL LLCD/B/A LIMA-TANGO SURVIVALSPORTING GOODS
ATTN: WILLIAM PETIT
LIMA-TANGO SURVIVAL LLC
4221 BRADEN LN
KENNESAW, GA 30144
OCC043249LINDA MESSINGMESSING LINDA02/20/2026
D/B/A LINDA MESSINGBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
ATTN: MESSING LINDA
491 LITTLE RD SE
MARIETTA, GA 30067
OCC043215LUCID VISION ENDEAVORSKAITLIN HAYWOOD02/19/2026
LLCD/B/A LUCID VISIONOPTOMETRIST (OCCUPATIONAL TAX)
LUCID VISION ENDEAVORSENDEAVORS LLC
LLCATTN: KAITLIN HAYWOOD
LUCID VISION ENDEAVORS
LLC
8735 DUNWOODY PL, STE N
ATLANTA, GA 30350
OCC043194MACK DADDY HOMEPATRICK CAMERON02/18/2026
MACK DADDY HOME LLCD/B/A MACK DADDY HOMEFURNITURE STORE
ATTN: PATRICK CAMERON
MACK DADDY HOME LLC
1640 POWERS FERRY RD,
STE 200
MARIETTA, GA 30067
OCC043213MADRID RENOVATIONSFRANCISCO JIMENEZ02/19/2026
D/B/A MADRID RENOVATIONSHANDY MAN – NO STATE LICENSE
ATTN: FRANCISCO JIMENEZ
2905 CHASTAIN MEADOWS
PKWY, 1101
MARIETTA, GA 30066
ALC003579MARIETTA LIQUORSUKHVINDAR KAUR02/20/2026
MARIETTA LIQUOR LLCD/B/A MARIETTA LIQUORPACKAGE STORE RELATED ITEMS
ATTN: SUKHVINDAR KAUR
MARIETTA LIQUOR LLC
205 BARRETT SPRINGS WAY
CANTON, GA 30115
OCC043221MERIT CONSULTIVESALLY LYNCH02/19/2026
MERIT CONSULTIVE LLCD/B/A MERIT CONSULTIVECONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
ATTN: SALLY LYNCH
MERIT CONSULTIVE LLC
255 POWERS COVE NE
MARIETTA, GA 30067
CON001676MODIFY DESIGN / BUILDJACK MATTERN02/16/2026
COMPLETE REMODELINGD/B/A MODIFY DESIGN /BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
SOLUTIONS INCBUILDREQUIRED
ATTN: JACK MATTERN
COMPLETE REMODELING
SOLUTIONS INC
4229 DEMERE RD NW
MARIETTA, GA 30064
OCC043228NIKKA CORPORATIONTREVOR BARNETT02/19/2026
D/B/A NIKKA CORPORATIONMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
ATTN: TREVOR BARNETT
2427 CANTON RD
MARIETTA, GA 30066
OCC043216OBYNAJAS HOME CAREMARIAN STELLA02/19/2026
AGENCY INCD/B/A OBYNAJAS HOMEHEALTH AND ALLIED SERVICES
OBYNAJAS HOME CARECARE AGENCY INC
AGENCY INCATTN: MARIAN STELLA ARAKA
OBYNAJAS HOME CARE
AGENCY INC
1165 ALAN LN
MARIETTA, GA 30062
OCC043193ON TIME MOBILE DETAIL &HOWARD BLALOCK02/16/2026
POWER WASHD/B/A ON TIME MOBILECLEANING CONTRACTOR – BUILDINGS
DETAIL & POWER WASHAFTER CONSTRUCTION
ATTN: HOWARD BLALOCK
1634 WILDWOOD RD
MARIETTA, GA 30062
ALC003593ONE ATLANTA SPORTSONE ATLANTA SPORTS02/20/2026
LOUNGELOUNGE LLCRESTAURANT
ONE ATLANTA SPORTSD/B/A ONE ATLANTA SPORTS
LOUNGE LLCLOUNGE
ATTN: JACK SMITH JR
ONE ATLANTA SPORTS
LOUNGE LLC
2122 TAYSIDE CROSSING NW
KENNESAW, GA 30152
OCC043187PEACHTREE CONTENTJENNIFER BROWN02/16/2026
PEACHTREE CONTENT LLCD/B/A PEACHTREE CONTENTWRITER
ATTN: JENNIFER BROWN
PEACHTREE CONTENT LLC
1541 BLACKJACK DR
MARIETTA, GA 30062
CON001677PEACHTREE RENOVATIONSCHRIS SMILEY02/18/2026
AND REMODELING LLCD/B/A PEACHTREEBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
PEACHTREE RENOVATIONSRENOVATIONS ANDREQUIRED
AND REMODELING LLCREMODELING LLC
ATTN: CHRIS SMILEY
PEACHTREE RENOVATIONS
AND REMODELING LLC
2400 HERODIAN WAY, STE
220
SMYRNA, GA 30080
OCC043203PREM HOMES LLCANDRES RANGEL02/19/2026
PREM HOMES LLCD/B/A PREM HOMES LLCREAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
PREM HOMES LLC
PO BOX 674712
MARIETTA, GA 30006
OCC043220PRETTY AS A PENNYREANNA TAYLOR02/20/2026
BEAUTY SPAD/B/A PRETTY AS A PENNYESTHETICIAN
PRETTY AS A PENNYBEAUTY SPA
BEAUTY SPA LLCATTN: REANNA TAYLOR
PRETTY AS A PENNY BEAUTY
SPA LLC
62 BERWICK WAY
DALLAS, GA 30157
OCC043226PROPERTY SELLWISE OFTIMOTHY PAIGE02/20/2026
NORTHWEST ATLANTAD/B/A PROPERTY SELLWISEREAL ESTATE INVESTMENTS
PREMIER PAIGE FRANCHISEOF NORTHWEST ATLANTA
HOLDINGS INCATTN: TIMOTHY PAIGE
PREMIER PAIGE FRANCHISE
HOLDINGS INC
1445 HILLTOP OVERLOOK DR
MARIETTA, GA 30062
OCC043188ROCK STEP FITNESSJENNIFER BROWN02/16/2026
ROCK STEP FITNESS LLCD/B/A ROCK STEP FITNESSPHYSICAL FITNESS TRAINER
ATTN: JENNIFER BROWN
ROCK STEP FITNESS LLC
1541 BLACKJACK DR
MARIETTA, GA 30062
ALT003605SAFEPATH CHILDRENSSAFEPATH CHILDRENS02/16/2026
ADVOCACY CENTERADVOCACY CENTER INCCHARITABLE ORGANIZATION (NON
SAFEPATH CHILDRENSD/B/A SAFEPATH CHILDRENSPROFIT)
ADVOCACY CENTER INCADVOCACY CENTER
ATTN: TIFFANY WEBB
SAFEPATH CHILDRENS
ADVOCACY CENTER INC
736 WHITLOCK AVE, SUITE
600
MARIETTA, GA 30064
OCC043244SASQUATCH BIKE FITTINGMARK GIBSON02/20/2026
SASQUATCH BIKE FITTINGD/B/A SASQUATCH BIKECONSULTANT – EDUCATION
LLCFITTING
ATTN: MARK GIBSON
SASQUATCH BIKE FITTING
LLC
1803 WICKSLEY WAY
MARIETTA, GA 30062
OCC043239SAVERSJ KENNEDY02/19/2026
TVI INCD/B/A SAVERSUSED MERCHANDISE – RETAIL
ATTN: J KENNEDY
TVI INC
11400 SE 6TH ST, STE 125
BELLEVUE, WA 98004
OCC043243SEOUL SOLUTIONS &MIKUKI YOUNG02/20/2026
SERVICESD/B/A SEOUL SOLUTIONS &ACCOUNTING, AUDITING, AND
SEOUL SOLUTIONS &SERVICESBOOKEEPING – NOT A CPA
SERVICES LLCATTN: MIYUKI YOUNG
SEOUL SOLUTIONS &
SERVICES LLC
2501 E PIEDMONT RD, STE
228
MARIETTA, GA 30062
BLR003606SEVEN TITLEVALTER RODRIGUES02/17/2026
SEVEN COMPANY USA LLCMARTINEZPAWN SHOP
D/B/A SEVEN TITLE
ATTN: VALTER MARTINEZ
SEVEN COMPANY USA LLC
24 HARRIS DR SE, SUITE 108
MARIETTA, GA 30067
OCC043189SOLID ROCK SOLUTIONSMARISSA MANN02/16/2026
SOLID ROCK SOLUTIONS OFD/B/A SOLID ROCKPAINTING CONTRACTOR AND PAPER
GEORGIA LLCSOLUTIONSHANGING
ATTN: MARISSA MANN
SOLID ROCK SOLUTIONS OF
GEORGIA LLC
2500 DALLAS HWY, 202-1016
MARIETTA, GA 30064
OCC043196SUNSHINE AND GOODJULIE DEMENKOW02/18/2026
VIBES LLCD/B/A SUNSHINE AND GOODCONSULTANT – EDUCATION
SUNSHINE AND GOODVIBES LLC
VIBES LLCATTN: JULIE DEMENKOW
SUNSHINE AND GOOD VIBES
LLC
2360 OBERON WALK
SMYRNA, GA 30080
OCC043236SURE DOO CLEANUP CREWALEXANDER HECKLER02/19/2026
SURE DOO CLEANUP CREWD/B/A SURE DOO CLEANUPYARD MAINTENANCE
LLCCREW
ATTN: ALEXANDER HECKLER
SURE DOO CLEANUP CREW
LLC
5451 MALONE CT
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC043185SUTTLE AUTOMOTIVEFRANK SUTTLE02/16/2026
SUTTLE AUTOMOTIVE LLCD/B/A SUTTLE AUTOMOTIVEAUTO REPAIR SHOP
ATTN: FRANK SUTTLE
SUTTLE AUTOMOTIVE LLC
119 MILL POINT DR
DALLAS, GA 30157
OCC043229TDM & CO LLCTRACEY DEL MORAL02/19/2026
D/B/A TDM & CO LLCCONSULTANT SERVICE – MARKETING
ATTN: TRACEY DEL MORAL
8735 DUNWOODY PLACE, STE
N
ATLANTA, GA 30350
CON001678TEAM HOSPITALITY GROUPBRENTNEY VON FORTNER02/19/2026
TEAM HOSPITALITY GROUPD/B/A TEAM HOSPITALITYBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
LLCGROUPREQUIRED
TEAM HOSPITALITY GROUP
LLC
4072 US HIGHWAY 62
CALVERT CITY, KY 42029
OCC043184THE BEAUTY PARLOURPATRICE BEARD02/16/2026
D/B/A THE BEAUTY PARLOURBEAUTY SHOP
ATTN: PATRICE BEARD
3699 LENOX RD, APT 634
ATLANTA, GA 30305
OCC043212THE GARDEN SCHOOLASHLEY ORIO02/18/2026
GARDEN SCHOOLD/B/A THE GARDEN SCHOOLPRIVATE SCHOOL – NON-PROFIT
CORPORATIONATTN: ASHLEY ORIO
GARDEN SCHOOL
CORPORATION
4010 CARTON RD
MARIETTA, GA 30066
OCC043198THE LOST ZONE TCGANTHONY COSTA02/18/2026
LOST ZONE ENTERPRISESD/B/A THE LOST ZONE TCGTOYS AND GAME STORE
LLCATTN: ANTHONY COSTA
LOST ZONE ENTERPRISES
LLC
1450 LOGAN CIRCLE
MARIETTA, GA 30062
OCC043224THE WELL FINANCIALSARAH FISHER02/20/2026
SARAH FISHER CPA LLCD/B/A THE WELL FINANCIALCERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT
SARAH FISHER CPA LLC(OCCUPATIONAL TAX)
4343 SPRUCEBOUGH DR
MARIETTA, GA 30062
OCC043248TOTAL HOME SERVICES OFCAMERON SOCKWELL02/20/2026
GEORGIAD/B/A TOTAL HOMEDOOR & WINDOW INSTALLATION & REPAIR
TOTAL HOME SERVICES OFSERVICES OF GEORGIACONTRACTOR
GEORGIA LLCATTN: CAMERON SOCKWELL
TOTAL HOME SERVICES OF
GEORGIA LLC
4676 BISHOP LAKE ROAD
MARIETTA, GA 30062
OCC043204VIRIDIAN STUDIOS INCKRISTIN LAROSE02/18/2026
VIRIDIAN STUDIOS INCD/B/A VIRIDIAN STUDIOS INCARCHITECTURAL SERVICES
ATTN: KRISTIN LAROSE
VIRIDIAN STUDIOS INC
PO BOX 870136
STONE MOUNTAIN, GA 30087
OCC043207WELL-PREPAREDCORENDIS HARDY02/19/2026
TEACHERSD/B/A WELL-PREPAREDCONSULTANT – EDUCATION
TEACHERS
ATTN: CORENDIS HARDY
PO BOX 566
MABLETON, GA 30126

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.

