Cobb County Issues 48 New Business Licenses for Week Ending February 27

Cobb County’s newest business licenses, for the week ending Friday, February 27, 2026, reflect a mix of restaurants, personal services and professional offices, with food and beauty services leading the way.
Several eateries were licensed during the period, including a vegan restaurant, a sushi and hibachi bar, a coffee shop and additional restaurant concepts.
Personal care businesses were also prominent, with multiple beauty shops, a wig shop and a retail cosmetics supplier opening across the county. Specialty food operations, such as a cottage food business and a grocery wholesaler, add to the county’s growing small-scale food economy.
The list also shows steady activity in construction and home services, including electrical, plumbing and building contractors, home improvement firms and a mobile auto repair operation.
Professional and administrative services made up a significant share of the new licenses as well, ranging from business management and consulting firms to financial services, recruitment, computer repair and data processing.
Health-related services, including home healthcare and wellness coaching, appear alongside real estate and property management operations. Altogether, the 48 newly issued licenses point to continued growth in small service-oriented enterprises, with a noticeable concentration in food, beauty and contractor-driven trades.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Mailing Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC043287
|4938 S ATLANTA RD SE
|M VALDES
|02/26/2026
|BLDG OWNER
|D/B/A 4938 S ATLANTA RD SE
|OFFICE SPACE RENTAL
|ATLANTA 4938 PROPERTIES
|BLDG OWNER
|BK7 LLC
|ATTN: M VALDES
|ATLANTA 4938 PROPERTIES
|BK7 LLC
|1701 QUAIL ST, STE 100
|NEWPORT BEACH, CA 922660
|OCC043289
|ABC PERMIT PROCESSING
|TERRI DIXON
|02/26/2026
|& NOTARY SERVICES
|D/B/A ABC PERMIT
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|ABC PERMIT PROCESSING
|PROCESSING & NOTARY
|& NOTARY SERVICES LLC
|SERVICES
|ATTN: TERRI DIXON
|ABC PERMIT PROCESSING &
|NOTARY SERVICES LLC
|1631 WHITE CIR, APT 6113
|MARIETTA, GA 30066
|OCC043292
|AMENDED LABOR LLC
|TYLER HOWEY
|02/27/2026
|AMENDED LABOR LLC
|D/B/A AMENDED LABOR LLC
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|ATTN: TYLER HOWEY
|AMENDED LABOR LLC
|2666 DEERFIELD CIR
|MARIETTA, GA 30064
|OCC043275
|BEDENBAUGH CARLY
|CARLY BEDENBAUGH
|02/26/2026
|HAIRWITHCARLY LLC
|D/B/A BEDENBAUGH CARLY
|BEAUTY SHOP
|ATTN: CARLY BEDENBAUGH
|HAIRWITHCARLY LLC
|3330 SPINDLETOP DRIVE
|KENNESAW, GA 30144
|OCC043290
|BIG FAT VEGAN
|IYONNA POAGS
|02/27/2026
|BIG FAT VEGAN CO LLC
|D/B/A BIG FAT VEGAN
|RESTAURANT
|ATTN: IYONNA POAGS
|BIG FAT VEGAN CO LLC
|2110 POWERS FERRY RD,
|STE 120
|ATLANTA, GA 30339
|OCC043255
|CAFE AT PHARR
|KUO PIN CHENG
|02/24/2026
|DALIN 2 INC
|D/B/A CAFE AT PHARR
|RESTAURANT
|ATTN: KUO PIN CHENG
|DALIN 2 INC
|4300 PACES FERRY RD SE,
|244
|ATLANTA, GA 30339
|OCC043281
|CAPTURE SET
|ANDREW DENEAU
|02/27/2026
|CAPTURE SET LLC
|D/B/A CAPTURE SET
|PHOTOGRAPHIC SUPPLY AND EQUIPMENT
|ATTN: ANDREW DENEAU
|CAPTURE SET LLC
|4149 LYNETTE CT
|KENNESAW, GA 30144
|CON001679
|CARRIER ELECTRIC LLC
|MATTHEW CARRIER
|02/23/2026
|CARRIER ELECTRIC LLC
|D/B/A CARRIER ELECTRIC
|ELECTRICAL CONTRACTOR
|LLC
|ATTN: MATTHEW CARRIER
|CARRIER ELECTRIC LLC
|1935 PITNER RD
|ACWORTH, GA 30101
|OCC043242
|CASTEEL HEATING AND
|CAGNEY CHAPPELL
|02/23/2026
|COOLING LLC
|D/B/A CASTEEL HEATING
|WAREHOUSE
|CASTEEL HEATING AND
|AND COOLING LLC
|COOLING LLC
|ATTN: CAGNEY CHAPPELL
|CASTEEL HEATING AND
|COOLING LLC
|2218 CANTON RD
|MARIETTA, GA 30066
|OCC043269
|CROWNSTONE
|JOE EDWARDS
|02/26/2026
|RESTORATION
|D/B/A CROWNSTONE
|HANDY MAN – NO STATE LICENSE
|AEGIS IMPERATORIS LLC
|RESTORATION
|ATTN: JOE EDWARDS
|AEGIS IMPERATORIS LLC
|375 CONCORD WOODS DR
|SMYRNA, GA 30082
|OCC043262
|D A T VENTURES
|DEBORAH GITTENS
|02/24/2026
|SORREL SIPS LLC
|D/B/A D A T VENTURES
|COTTAGE FOOD
|ATTN: DEBORAH GITTENS
|SORREL SIPS LLC
|3044 CALORMEN WAY SW
|MARIETTA, GA 30064
|OCC043271
|DOROTECH LLC
|DOMINICK RODRIQUEZ
|02/26/2026
|DOROTECH LLC
|D/B/A DOROTECH LLC
|COMPUTER SERVICE & REPAIR
|ATTN: DOMINICK RODRIQUEZ
|DOROTECH LLC
|1620 ALEXANDRIA CT
|MARIETTA, GA 30067
|OCC043250
|DUNKIN DONUTS
|PETER WILPS
|02/26/2026
|FAC 431 BELLS FERRY LLC
|D/B/A DUNKIN DONUTS
|COFFEE AND TEA STORE
|ATTN: PETER WILPS
|FAC 431 BELLS FERRY LLC
|68 MAIN ST
|TUCKAHOE, NY 10707
|OCC043254
|ELEVATE COLLECTIVE
|HARLIE ALLS
|02/24/2026
|LOUNGE
|D/B/A ELEVATE COLLECTIVE
|BEAUTY SHOP
|ELEVATE COLLECTIVE
|LOUNGE
|LOUNGE LLC
|ATTN: HARLIE ALLS
|ELEVATE COLLECTIVE
|LOUNGE LLC
|110 FIELDSTONE LN
|DALLAS, GA 30132
|OCC043260
|FINEGIRLWLDWIDE LLC
|LAVENDAR JOHNSON
|02/24/2026
|FINEGIRLWLDWIDE LLC
|D/B/A FINEGIRLWLDWIDE LLC
|COSMETIC & BEAUTY SUPPLYS – RETAIL
|ATTN: LAVENDAR JOHNSON
|FINEGIRLWLDWIDE LLC
|2000 POWERS FERRY RD,
|STE 2001 #112
|MARIETTA, GA 30067
|OCC043257
|GARCIA DOMINICK
|DOMINICK GARCIA
|02/24/2026
|D/B/A GARCIA DOMINICK
|TENNIS INSTRUCTION
|ATTN: DOMINICK GARCIA
|5476 RIVERCHASE DR
|FLOWERY BRANCH, GA 30542
|OCC043241
|GEORGIA LEGAL MEDIA
|AMANDA MIGLIACCIO
|02/23/2026
|AM MEDIA LLC
|D/B/A GEORGIA LEGAL
|PHOTOGRAPHER FREE LANCE
|MEDIA
|ATTN: AMANDA MIGLIACCIO
|AM MEDIA LLC
|5124 BEDFORD OAKS
|MARIETTA, GA 30068
|OCC043276
|HYPERBARIC
|DAVID SCHWEGMAN
|02/25/2026
|ADMINISTRATIVE SERVICES
|D/B/A HYPERBARIC
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|REGENERATIVE &
|ADMINISTRATIVE SERVICES
|HYPERBARIC MEDICINE INC
|ATTN: DAVID SCHWEGMAN
|REGENERATIVE &
|HYPERBARIC MEDICINE INC
|250 CHASTAIN RD, STE 210
|KENNESAW, GA 30144
|OCC043268
|K AND J AUTOMOTIVE
|KEITH HALL
|02/25/2026
|K AND J AUTOMOTIVE LLC
|D/B/A K AND J AUTOMOTIVE
|AUTO REPAIR – MOBILE
|ATTN: KEITH A HALL
|K AND J AUTOMOTIVE LLC
|4608 GAYDON RD
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC043256
|KEARBY MOTORCARS
|COREY KEARBY
|02/24/2026
|KEARBY MOTORCARS LLC
|D/B/A KEARBY MOTORCARS
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|ATTN: COREY KEARBY
|KEARBY MOTORCARS LLC
|6230 VICKERY CREEK RD
|CUMMING, GA 30040
|OCC043264
|LA TORTILLA GROCERY LLC
|JHON MONCADA
|02/25/2026
|LA TORTILLA GROCERY LLC
|D/B/A LA TORTILLA
|WHOLESALE – GENERAL LINE OF
|GROCERY LLC
|GROCERIES
|ATTN: JHON MONCADA
|LA TORTILLA GROCERY LLC
|3939 ROYAL DR, STE 105
|KENNESAW, GA 30144
|OCC043261
|LANDON WELLNESS
|BRITTANY LANDON
|02/24/2026
|COACHING LLC
|D/B/A LANDON WELLNESS
|CONSULTANT – EDUCATION
|LANDON WELLNESS
|COACHING LLC
|COACHING LLC
|ATTN: BRITTANY LANDON
|LANDON WELLNESS
|COACHING LLC
|3230 SANTA FE TRL
|MARIETTA, GA 30060
|OCC043286
|LIMERSTON HOLDINGS
|NIGEL WRIGHT
|02/26/2026
|LIMERSTON HOLDINGS LLC
|D/B/A LIMERSTON HOLDINGS
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|ATTN: NIITEL WRIGHT
|LIMERSTON HOLDINGS LLC
|4409 NORTH ELIZABETH LN
|ATLANTA, GA 30339
|OCC043272
|LIONS VAPE
|PUSHMEET BANGA
|02/25/2026
|WAYMARK GROUP LLC
|D/B/A LIONS VAPE
|TOBACCO & CIGAR STORE
|ATTN: PUSHMEET BANGA
|WAYMARK GROUP LLC
|4750 ALABAMA RD, STE 113
|ROSWELL, GA 30075
|OCC043283
|METRO GRAPHIC DESIGN
|PAUL LUCAS
|02/27/2026
|D/B/A METRO GRAPHIC
|GRAPHICS ARTS & DESIGN
|DESIGN
|ATTN: PAUL LUCAS
|5233 HAYDEN FARMS DR
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC043274
|MICHAEL TYVIAN NALLS III
|MICHAEL NALLS III
|02/26/2026
|D/B/A MICHAEL TYVIAN
|AUTO WASHING – DETAILING
|NALLS III
|ATTN: MICHAEL NALLS III
|5387 SWAN LN
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC043277
|MOUNTAIN MOTORSPORTS
|ACCOUNTING
|02/25/2026
|MMS MOTORSPORTS LLC
|D/B/A MOUNTAIN
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|MOTORSPORTS
|ATTN: ACCOUNTING
|MMS MOTORSPORTS LLC
|1686 WHITE CIR
|MARIETTA, GA 30066
|OCC043263
|MRBK LLC
|MARK RUTHERFORD
|02/25/2026
|MRBK LLC
|D/B/A MRBK LLC
|REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
|ATTN: MARK RUTHERFORD
|MRBK LLC
|1232 SANDTOWN RD SW
|MARIETTA, GA 30008
|OCC043265
|NEILS 11 SERVICES LLC
|NADIA SYLVESTRE
|02/25/2026
|NEILS 11 SERVICES LLC
|D/B/A NEILS 11 SERVICES
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|LLC
|ATTN: NADIA E SYLVESTRE
|NEILS 11 SERVICES LLC
|3979 POCONO WAY
|MARIETTA, GA 30064
|OCC043288
|NORTH GEORGIA FAMILY
|RACHEL HOWELL
|02/26/2026
|DOULAS
|D/B/A NORTH GEORGIA
|CONSULTANT – EDUCATION
|NORTH GEORGIA FMAILY
|FAMILY DOULAS
|DOULAS LLC
|ATTN: RACHEL HOWELL
|NORTH GEORGIA FMAILY
|DOULAS LLC
|3790 WESTWICK CT
|KENNESAW, GA 30152
|OCC043252
|ORGANIZED HARMONY BY
|LEAH GRAVISS
|02/24/2026
|LEAH
|D/B/A ORGANIZED HARMONY
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|ORGANIZED HARMONY BY
|BY LEAH
|LEAH LLC
|ATTN: LEAH GRAVISS
|ORGANIZED HARMONY BY
|LEAH LLC
|3525 NETTLE LN NE
|ROSWELL, GA 30075
|CON001681
|OSEAN CONSTRUCTION LLC
|SEAN FARNON
|02/27/2026
|OSEAN CONSTRUCTION LLC
|D/B/A OSEAN
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|CONSTRUCTION LLC
|REQUIRED
|ATTN: SEAN FARNON
|OSEAN CONSTRUCTION LLC
|3290 NORMANDY CIR NE
|MARIETTA, GA 30062
|OCC043240
|PARLOR B SALON
|BRITTANY AARON
|02/23/2026
|D/B/A PARLOR B SALON
|BEAUTY SHOP
|ATTN: BRITTANY AARON
|1300 BELMONT DR
|DALTON, GA 30720
|OCC043270
|PHOENIX PARKING
|JEFFREY PATTERSON
|02/26/2026
|SOLUTIONS GA LLC
|D/B/A PHOENIX PARKING
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|PHOENIX PARKING
|SOLUTIONS GA LLC
|SOLUTIONS GA LLC
|ATTN: JEFFREY PATTERSON
|PHOENIX PARKING
|SOLUTIONS GA LLC
|3101 W SOMERSET CT
|MARIETTA, GA 30067
|OCC043247
|PLAYA BOWLS
|MICHAEL ODONNELL
|02/23/2026
|ODPBGA LLC
|D/B/A PLAYA BOWLS
|RESTAURANT
|ATTN: MICHAEL ODONNELL
|ODPBGA LLC
|1060 GRESHAMS FT
|GREENSBORO, GA 30642
|OCC043251
|RITA’S VODKA LLC
|MARGARITA BEKK
|02/24/2026
|RITA’S VODKA LLC
|D/B/A RITA’S VODKA LLC
|ALCOHOLIC BEVERAGE INDEPENDENT
|ATTN: MARGARITA BEKK
|REPRESENTATIVE
|RITA’S VODKA LLC
|4139 LAKE MIST DR
|KENNESAW, GA 30144
|OCC043285
|ROCKRIDGE FINANCIAL
|STEPHEN CAIN
|02/26/2026
|GROUP
|D/B/A ROCKRIDGE FINANCIAL
|CONSULTANT – FINANCIAL
|ROCKRIDGE FINANCIAL
|GROUP
|GROUP LLC
|ATTN: STEPHEN CAIN
|ROCKRIDGE FINANCIAL
|GROUP LLC
|255 VILLAGE PKWY, STE 210
|MARIETTA, GA 30067
|OCC043284
|SCENIC BUILDERS
|MICHAEL COLCOMBE
|02/27/2026
|SCENIC BUILDERS LLC
|D/B/A SCENIC BUILDERS
|CONSTRUCTION MANAGEMENT
|ATTN: MICHAEL COLCOMBE
|SCENIC BUILDERS LLC
|2835 TANNER LAKE TRL NW
|MARIETTA, GA 30064
|OCC043258
|SCHAEFER-PROCESS-
|MIKE VOLBEDING
|02/24/2026
|SOLUTIONS MIKE
|D/B/A SCHAEFER-PROCESS-
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|VOLBEDING
|SOLUTIONS MIKE VOLBEDING
|SCHAEFER-PROCESS-
|ATTN: MIKE VOLBEDING
|SOLUTIONS LLC
|SCHAEFER-PROCESS-
|SOLUTIONS LLC
|903 OLD FARM WALK
|MARIETTA, GA 30066
|OCC043273
|SHUNAS CONSULTING
|LOREN TAMAS
|02/26/2026
|SHUNAS CONSULTING LLC
|D/B/A SHUNAS CONSULTING
|CONSULTANT – COMPUTER & DATA
|ATTN: LOREN TAMAS
|PROCESSING
|SHUNAS CONSULTING LLC
|3338 SIR LANCELOT PL SW
|MARIETTA, GA 30008
|OCC043259
|SOFT SERVE HAIR
|SHARINA CURTIS
|02/24/2026
|D/B/A SOFT SERVE HAIR
|WIG SHOP
|ATTN: SHARINA CURTIS
|1315 NORTHWEST DR NW,
|APT 6103
|ATLANTA, GA 30318
|CON001682
|SR HOME IMPROVEMENT
|RENATO SCHWENCK
|02/27/2026
|INC
|D/B/A SR HOME
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|SR HOME IMPROVEMENT
|IMPROVEMENT INC
|REQUIRED
|INC
|ATTN: RENATO SCHWENCK
|SR HOME IMPROVEMENT INC
|1860 SANDY PLAINS RD, STE
|204-124
|MARIETTA, GA 30066
|OCC043253
|TDLC RECRUITMENT
|ERIN BRADLEY
|02/25/2026
|TDLC RECRUITMENT LLC
|D/B/A TDLC RECRUITMENT
|EMPLOYMENT AGENCY
|ATTN: ERIN BRADLEY
|TDLC RECRUITMENT LLC
|3267 DEER VALLEY DR NW
|ACWORTH, GA 30101
|OCC043280
|TOLLEA AMERICA LLC
|DAVID LU
|02/27/2026
|TOLLEA AMERICA LLC
|D/B/A TOLLEA AMERICA LLC
|WHOLESALE – ELECTRICAL EQUIPMENT &
|ATTN: DAVID LU
|SUPPLIES
|TOLLEA AMERICA LLC
|1590 N ROBERTS RD, STE 110
|KENNESAW, GA 30144
|CON001680
|UNITED PLUMBING SERVICE
|DEWAYNE ALDRIDGE
|02/24/2026
|D/B/A UNITED PLUMBING
|PLUMBING CONTRACTOR
|(770)880-1250
|SERVICE
|ATTN: DEWAYNE ALDRIDGE
|PO BOX 151
|BREMEN, GA 30110
|CON001683
|VULCAN INDUSTRIAL
|DAVID KILLION
|02/26/2026
|CONTRACTORS CO
|D/B/A VULCAN INDUSTRIAL
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|VULCAN INDUSTRIAL
|CONTRACTORS CO
|REQUIRED
|CONTRACTORS CO LLC
|ATTN: DAVID KILLION
|VULCAN INDUSTRIAL
|CONTRACTORS CO LLC
|3755 CORPORATE WOODS DR
|VESTAVIA, AL 35242
|ALC003604
|WASABI SUSHI HIBACHI BAR
|HAISHAN LIU
|02/24/2026
|DWH LTD
|D/B/A WASABI SUSHI HIBACHI
|RESTAURANT
|BAR
|ATTN: HAISHAN LIU
|DWH LTD
|2744 GEORGE BUSBEE PKWY
|NW
|KENNESAW, GA 30144
|OCC043278
|WELLNEST HOME
|ISOKEN YUGBOVWRE
|02/26/2026
|HEALTHCARE LLC
|D/B/A WELLNEST HOME
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|WELLNEST HOME
|HEALTHCARE LLC
|HEALTHCARE LLC
|ATTN: ISOKEN J YUGBOVWRE
|WELLNEST HOME
|HEALTHCARE LLC
|1870 THE EXCHANGE, STE
|200
|ATLANTA, GA 30339
Here are the 48 new businesses issued licenses byCobb County on the week ending Friday, February 27, 2026.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.
Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.
