Cobb County Issues 48 New Business Licenses for Week Ending February 27

Posted By: Larry Felton Johnson February 28, 2026

Cobb County’s newest business licenses, for the week ending Friday, February 27, 2026, reflect a mix of restaurants, personal services and professional offices, with food and beauty services leading the way.

Several eateries were licensed during the period, including a vegan restaurant, a sushi and hibachi bar, a coffee shop and additional restaurant concepts.

Personal care businesses were also prominent, with multiple beauty shops, a wig shop and a retail cosmetics supplier opening across the county. Specialty food operations, such as a cottage food business and a grocery wholesaler, add to the county’s growing small-scale food economy.

The list also shows steady activity in construction and home services, including electrical, plumbing and building contractors, home improvement firms and a mobile auto repair operation.

Professional and administrative services made up a significant share of the new licenses as well, ranging from business management and consulting firms to financial services, recruitment, computer repair and data processing.

Health-related services, including home healthcare and wellness coaching, appear alongside real estate and property management operations. Altogether, the 48 newly issued licenses point to continued growth in small service-oriented enterprises, with a noticeable concentration in food, beauty and contractor-driven trades.

License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
OCC0432874938 S ATLANTA RD SEM VALDES02/26/2026
BLDG OWNERD/B/A 4938 S ATLANTA RD SEOFFICE SPACE RENTAL
ATLANTA 4938 PROPERTIESBLDG OWNER
BK7 LLCATTN: M VALDES
ATLANTA 4938 PROPERTIES
BK7 LLC
1701 QUAIL ST, STE 100
NEWPORT BEACH, CA 922660
OCC043289ABC PERMIT PROCESSINGTERRI DIXON02/26/2026
& NOTARY SERVICESD/B/A ABC PERMITBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
ABC PERMIT PROCESSINGPROCESSING & NOTARY
& NOTARY SERVICES LLCSERVICES
ATTN: TERRI DIXON
ABC PERMIT PROCESSING &
NOTARY SERVICES LLC
1631 WHITE CIR, APT 6113
MARIETTA, GA 30066
OCC043292AMENDED LABOR LLCTYLER HOWEY02/27/2026
AMENDED LABOR LLCD/B/A AMENDED LABOR LLCBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
ATTN: TYLER HOWEY
AMENDED LABOR LLC
2666 DEERFIELD CIR
MARIETTA, GA 30064
OCC043275BEDENBAUGH CARLYCARLY BEDENBAUGH02/26/2026
HAIRWITHCARLY LLCD/B/A BEDENBAUGH CARLYBEAUTY SHOP
ATTN: CARLY BEDENBAUGH
HAIRWITHCARLY LLC
3330 SPINDLETOP DRIVE
KENNESAW, GA 30144
OCC043290BIG FAT VEGANIYONNA POAGS02/27/2026
BIG FAT VEGAN CO LLCD/B/A BIG FAT VEGANRESTAURANT
ATTN: IYONNA POAGS
BIG FAT VEGAN CO LLC
2110 POWERS FERRY RD,
STE 120
ATLANTA, GA 30339
OCC043255CAFE AT PHARRKUO PIN CHENG02/24/2026
DALIN 2 INCD/B/A CAFE AT PHARRRESTAURANT
ATTN: KUO PIN CHENG
DALIN 2 INC
4300 PACES FERRY RD SE,
244
ATLANTA, GA 30339
OCC043281CAPTURE SETANDREW DENEAU02/27/2026
CAPTURE SET LLCD/B/A CAPTURE SETPHOTOGRAPHIC SUPPLY AND EQUIPMENT
ATTN: ANDREW DENEAU
CAPTURE SET LLC
4149 LYNETTE CT
KENNESAW, GA 30144
CON001679CARRIER ELECTRIC LLCMATTHEW CARRIER02/23/2026
CARRIER ELECTRIC LLCD/B/A CARRIER ELECTRICELECTRICAL CONTRACTOR
LLC
ATTN: MATTHEW CARRIER
CARRIER ELECTRIC LLC
1935 PITNER RD
ACWORTH, GA 30101
OCC043242CASTEEL HEATING ANDCAGNEY CHAPPELL02/23/2026
COOLING LLCD/B/A CASTEEL HEATINGWAREHOUSE
CASTEEL HEATING ANDAND COOLING LLC
COOLING LLCATTN: CAGNEY CHAPPELL
CASTEEL HEATING AND
COOLING LLC
2218 CANTON RD
MARIETTA, GA 30066
OCC043269CROWNSTONEJOE EDWARDS02/26/2026
RESTORATIOND/B/A CROWNSTONEHANDY MAN – NO STATE LICENSE
AEGIS IMPERATORIS LLCRESTORATION
ATTN: JOE EDWARDS
AEGIS IMPERATORIS LLC
375 CONCORD WOODS DR
SMYRNA, GA 30082
OCC043262D A T VENTURESDEBORAH GITTENS02/24/2026
SORREL SIPS LLCD/B/A D A T VENTURESCOTTAGE FOOD
ATTN: DEBORAH GITTENS
SORREL SIPS LLC
3044 CALORMEN WAY SW
MARIETTA, GA 30064
OCC043271DOROTECH LLCDOMINICK RODRIQUEZ02/26/2026
DOROTECH LLCD/B/A DOROTECH LLCCOMPUTER SERVICE & REPAIR
ATTN: DOMINICK RODRIQUEZ
DOROTECH LLC
1620 ALEXANDRIA CT
MARIETTA, GA 30067
OCC043250DUNKIN DONUTSPETER WILPS02/26/2026
FAC 431 BELLS FERRY LLCD/B/A DUNKIN DONUTSCOFFEE AND TEA STORE
ATTN: PETER WILPS
FAC 431 BELLS FERRY LLC
68 MAIN ST
TUCKAHOE, NY 10707
OCC043254ELEVATE COLLECTIVEHARLIE ALLS02/24/2026
LOUNGED/B/A ELEVATE COLLECTIVEBEAUTY SHOP
ELEVATE COLLECTIVELOUNGE
LOUNGE LLCATTN: HARLIE ALLS
ELEVATE COLLECTIVE
LOUNGE LLC
110 FIELDSTONE LN
DALLAS, GA 30132
OCC043260FINEGIRLWLDWIDE LLCLAVENDAR JOHNSON02/24/2026
FINEGIRLWLDWIDE LLCD/B/A FINEGIRLWLDWIDE LLCCOSMETIC & BEAUTY SUPPLYS – RETAIL
ATTN: LAVENDAR JOHNSON
FINEGIRLWLDWIDE LLC
2000 POWERS FERRY RD,
STE 2001 #112
MARIETTA, GA 30067
OCC043257GARCIA DOMINICKDOMINICK GARCIA02/24/2026
D/B/A GARCIA DOMINICKTENNIS INSTRUCTION
ATTN: DOMINICK GARCIA
5476 RIVERCHASE DR
FLOWERY BRANCH, GA 30542
OCC043241GEORGIA LEGAL MEDIAAMANDA MIGLIACCIO02/23/2026
AM MEDIA LLCD/B/A GEORGIA LEGALPHOTOGRAPHER FREE LANCE
MEDIA
ATTN: AMANDA MIGLIACCIO
AM MEDIA LLC
5124 BEDFORD OAKS
MARIETTA, GA 30068
OCC043276HYPERBARICDAVID SCHWEGMAN02/25/2026
ADMINISTRATIVE SERVICESD/B/A HYPERBARICBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
REGENERATIVE &ADMINISTRATIVE SERVICES
HYPERBARIC MEDICINE INCATTN: DAVID SCHWEGMAN
REGENERATIVE &
HYPERBARIC MEDICINE INC
250 CHASTAIN RD, STE 210
KENNESAW, GA 30144
OCC043268K AND J AUTOMOTIVEKEITH HALL02/25/2026
K AND J AUTOMOTIVE LLCD/B/A K AND J AUTOMOTIVEAUTO REPAIR – MOBILE
ATTN: KEITH A HALL
K AND J AUTOMOTIVE LLC
4608 GAYDON RD
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC043256KEARBY MOTORCARSCOREY KEARBY02/24/2026
KEARBY MOTORCARS LLCD/B/A KEARBY MOTORCARSAUTO DEALER – USED CARS ONLY
ATTN: COREY KEARBY
KEARBY MOTORCARS LLC
6230 VICKERY CREEK RD
CUMMING, GA 30040
OCC043264LA TORTILLA GROCERY LLCJHON MONCADA02/25/2026
LA TORTILLA GROCERY LLCD/B/A LA TORTILLAWHOLESALE – GENERAL LINE OF
GROCERY LLCGROCERIES
ATTN: JHON MONCADA
LA TORTILLA GROCERY LLC
3939 ROYAL DR, STE 105
KENNESAW, GA 30144
OCC043261LANDON WELLNESSBRITTANY LANDON02/24/2026
COACHING LLCD/B/A LANDON WELLNESSCONSULTANT – EDUCATION
LANDON WELLNESSCOACHING LLC
COACHING LLCATTN: BRITTANY LANDON
LANDON WELLNESS
COACHING LLC
3230 SANTA FE TRL
MARIETTA, GA 30060
OCC043286LIMERSTON HOLDINGSNIGEL WRIGHT02/26/2026
LIMERSTON HOLDINGS LLCD/B/A LIMERSTON HOLDINGSBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
ATTN: NIITEL WRIGHT
LIMERSTON HOLDINGS LLC
4409 NORTH ELIZABETH LN
ATLANTA, GA 30339
OCC043272LIONS VAPEPUSHMEET BANGA02/25/2026
WAYMARK GROUP LLCD/B/A LIONS VAPETOBACCO & CIGAR STORE
ATTN: PUSHMEET BANGA
WAYMARK GROUP LLC
4750 ALABAMA RD, STE 113
ROSWELL, GA 30075
OCC043283METRO GRAPHIC DESIGNPAUL LUCAS02/27/2026
D/B/A METRO GRAPHICGRAPHICS ARTS & DESIGN
DESIGN
ATTN: PAUL LUCAS
5233 HAYDEN FARMS DR
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC043274MICHAEL TYVIAN NALLS IIIMICHAEL NALLS III02/26/2026
D/B/A MICHAEL TYVIANAUTO WASHING – DETAILING
NALLS III
ATTN: MICHAEL NALLS III
5387 SWAN LN
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC043277MOUNTAIN MOTORSPORTSACCOUNTING02/25/2026
MMS MOTORSPORTS LLCD/B/A MOUNTAINBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
MOTORSPORTS
ATTN: ACCOUNTING
MMS MOTORSPORTS LLC
1686 WHITE CIR
MARIETTA, GA 30066
OCC043263MRBK LLCMARK RUTHERFORD02/25/2026
MRBK LLCD/B/A MRBK LLCREAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
ATTN: MARK RUTHERFORD
MRBK LLC
1232 SANDTOWN RD SW
MARIETTA, GA 30008
OCC043265NEILS 11 SERVICES LLCNADIA SYLVESTRE02/25/2026
NEILS 11 SERVICES LLCD/B/A NEILS 11 SERVICESHEALTH AND ALLIED SERVICES
LLC
ATTN: NADIA E SYLVESTRE
NEILS 11 SERVICES LLC
3979 POCONO WAY
MARIETTA, GA 30064
OCC043288NORTH GEORGIA FAMILYRACHEL HOWELL02/26/2026
DOULASD/B/A NORTH GEORGIACONSULTANT – EDUCATION
NORTH GEORGIA FMAILYFAMILY DOULAS
DOULAS LLCATTN: RACHEL HOWELL
NORTH GEORGIA FMAILY
DOULAS LLC
3790 WESTWICK CT
KENNESAW, GA 30152
OCC043252ORGANIZED HARMONY BYLEAH GRAVISS02/24/2026
LEAHD/B/A ORGANIZED HARMONYBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
ORGANIZED HARMONY BYBY LEAH
LEAH LLCATTN: LEAH GRAVISS
ORGANIZED HARMONY BY
LEAH LLC
3525 NETTLE LN NE
ROSWELL, GA 30075
CON001681OSEAN CONSTRUCTION LLCSEAN FARNON02/27/2026
OSEAN CONSTRUCTION LLCD/B/A OSEANBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
CONSTRUCTION LLCREQUIRED
ATTN: SEAN FARNON
OSEAN CONSTRUCTION LLC
3290 NORMANDY CIR NE
MARIETTA, GA 30062
OCC043240PARLOR B SALONBRITTANY AARON02/23/2026
D/B/A PARLOR B SALONBEAUTY SHOP
ATTN: BRITTANY AARON
1300 BELMONT DR
DALTON, GA 30720
OCC043270PHOENIX PARKINGJEFFREY PATTERSON02/26/2026
SOLUTIONS GA LLCD/B/A PHOENIX PARKINGBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
PHOENIX PARKINGSOLUTIONS GA LLC
SOLUTIONS GA LLCATTN: JEFFREY PATTERSON
PHOENIX PARKING
SOLUTIONS GA LLC
3101 W SOMERSET CT
MARIETTA, GA 30067
OCC043247PLAYA BOWLSMICHAEL ODONNELL02/23/2026
ODPBGA LLCD/B/A PLAYA BOWLSRESTAURANT
ATTN: MICHAEL ODONNELL
ODPBGA LLC
1060 GRESHAMS FT
GREENSBORO, GA 30642
OCC043251RITA’S VODKA LLCMARGARITA BEKK02/24/2026
RITA’S VODKA LLCD/B/A RITA’S VODKA LLCALCOHOLIC BEVERAGE INDEPENDENT
ATTN: MARGARITA BEKKREPRESENTATIVE
RITA’S VODKA LLC
4139 LAKE MIST DR
KENNESAW, GA 30144
OCC043285ROCKRIDGE FINANCIALSTEPHEN CAIN02/26/2026
GROUPD/B/A ROCKRIDGE FINANCIALCONSULTANT – FINANCIAL
ROCKRIDGE FINANCIALGROUP
GROUP LLCATTN: STEPHEN CAIN
ROCKRIDGE FINANCIAL
GROUP LLC
255 VILLAGE PKWY, STE 210
MARIETTA, GA 30067
OCC043284SCENIC BUILDERSMICHAEL COLCOMBE02/27/2026
SCENIC BUILDERS LLCD/B/A SCENIC BUILDERSCONSTRUCTION MANAGEMENT
ATTN: MICHAEL COLCOMBE
SCENIC BUILDERS LLC
2835 TANNER LAKE TRL NW
MARIETTA, GA 30064
OCC043258SCHAEFER-PROCESS-MIKE VOLBEDING02/24/2026
SOLUTIONS MIKED/B/A SCHAEFER-PROCESS-CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
VOLBEDINGSOLUTIONS MIKE VOLBEDING
SCHAEFER-PROCESS-ATTN: MIKE VOLBEDING
SOLUTIONS LLCSCHAEFER-PROCESS-
SOLUTIONS LLC
903 OLD FARM WALK
MARIETTA, GA 30066
OCC043273SHUNAS CONSULTINGLOREN TAMAS02/26/2026
SHUNAS CONSULTING LLCD/B/A SHUNAS CONSULTINGCONSULTANT – COMPUTER & DATA
ATTN: LOREN TAMASPROCESSING
SHUNAS CONSULTING LLC
3338 SIR LANCELOT PL SW
MARIETTA, GA 30008
OCC043259SOFT SERVE HAIRSHARINA CURTIS02/24/2026
D/B/A SOFT SERVE HAIRWIG SHOP
ATTN: SHARINA CURTIS
1315 NORTHWEST DR NW,
APT 6103
ATLANTA, GA 30318
CON001682SR HOME IMPROVEMENTRENATO SCHWENCK02/27/2026
INCD/B/A SR HOMEBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
SR HOME IMPROVEMENTIMPROVEMENT INCREQUIRED
INCATTN: RENATO SCHWENCK
SR HOME IMPROVEMENT INC
1860 SANDY PLAINS RD, STE
204-124
MARIETTA, GA 30066
OCC043253TDLC RECRUITMENTERIN BRADLEY02/25/2026
TDLC RECRUITMENT LLCD/B/A TDLC RECRUITMENTEMPLOYMENT AGENCY
ATTN: ERIN BRADLEY
TDLC RECRUITMENT LLC
3267 DEER VALLEY DR NW
ACWORTH, GA 30101
OCC043280TOLLEA AMERICA LLCDAVID LU02/27/2026
TOLLEA AMERICA LLCD/B/A TOLLEA AMERICA LLCWHOLESALE – ELECTRICAL EQUIPMENT &
ATTN: DAVID LUSUPPLIES
TOLLEA AMERICA LLC
1590 N ROBERTS RD, STE 110
KENNESAW, GA 30144
CON001680UNITED PLUMBING SERVICEDEWAYNE ALDRIDGE02/24/2026
D/B/A UNITED PLUMBINGPLUMBING CONTRACTOR
(770)880-1250SERVICE
ATTN: DEWAYNE ALDRIDGE
PO BOX 151
BREMEN, GA 30110
CON001683VULCAN INDUSTRIALDAVID KILLION02/26/2026
CONTRACTORS COD/B/A VULCAN INDUSTRIALBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
VULCAN INDUSTRIALCONTRACTORS COREQUIRED
CONTRACTORS CO LLCATTN: DAVID KILLION
VULCAN INDUSTRIAL
CONTRACTORS CO LLC
3755 CORPORATE WOODS DR
VESTAVIA, AL 35242
ALC003604WASABI SUSHI HIBACHI BARHAISHAN LIU02/24/2026
DWH LTDD/B/A WASABI SUSHI HIBACHIRESTAURANT
BAR
ATTN: HAISHAN LIU
DWH LTD
2744 GEORGE BUSBEE PKWY
NW
KENNESAW, GA 30144
OCC043278WELLNEST HOMEISOKEN YUGBOVWRE02/26/2026
HEALTHCARE LLCD/B/A WELLNEST HOMEHEALTH AND ALLIED SERVICES
WELLNEST HOMEHEALTHCARE LLC
HEALTHCARE LLCATTN: ISOKEN J YUGBOVWRE
WELLNEST HOME
HEALTHCARE LLC
1870 THE EXCHANGE, STE
200
ATLANTA, GA 30339

Here are the 48 new businesses issued licenses byCobb County on the week ending Friday, February 27, 2026.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.

