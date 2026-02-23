Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food services from February 13 to February 19

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotels, and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health.
For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.
MELLOW MUSHROOM PIZZA
- 3805 DALLAS HWY SW STE 800 MARIETTA, GA 30064-1620
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002760
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 02-19-2026
POBLANOS MEXICAN GRILL
- 3344 COBB PKWY NW STE 600 ACWORTH, GA 30101-8348
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-26183C
- Last Inspection Score: 85
- Last Inspection Date: 02-19-2026
CHINA MOON
- 3960 MARY ELIZA TRCE STE 700 MARIETTA, GA 30064
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-000899
- Last Inspection Score: 88
- Last Inspection Date: 02-19-2026
LA PARRILLA MEXICAN RESTAURANT
- 2500 DALLAS HWY SW STE 100 MARIETTA, GA 30064-2572
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-4272
- Last Inspection Score: 99
- Last Inspection Date: 02-19-2026
POPEYES #5656
- 1830 EAST WEST CONNECTOR AUSTELL, GA 30106-1246
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003181
- Last Inspection Score: 88
- Last Inspection Date: 02-19-2026
BRICKMONT WEST COBB ASSISTED LIVING
- 2782 DALLAS HWY SW MARIETTA, GA 30064
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004139
- Last Inspection Score: 90
- Last Inspection Date: 02-19-2026
FIVE GUYS BURGERS AND FRIES
- 4500 WEST VILLAGE PL SE STE 1007 SMYRNA, GA 30080-9239
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004291
- Last Inspection Score: 94
- Last Inspection Date: 02-19-2026
CHICK-FIL-A WEST COBB
- 2555 DALLAS HWY SW MARIETTA, GA 30064-2543
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004605
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 02-19-2026
KALE ME CRAZY – SMYRNA
- 4500 WEST VILLAGE PL SE STE 1003 SMYRNA, GA 30080-9239
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004814
- Last Inspection Score: 99
- Last Inspection Date: 02-19-2026
JERSEY MIKE’S SUBS
- 3721 NEW MACLAND RD STE 560 POWDER SPRINGS, GA 30127-1795
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006149
- Last Inspection Score: 95
- Last Inspection Date: 02-19-2026
SEASON
- 301 LEMON ST NE STE A MARIETTA, GA 30060-0907
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006648
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 02-19-2026
COCINA DE LA TIA
- 301 LEMON ST NE STE B MARIETTA, GA 30060-0907
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006806
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 02-19-2026
EINSTEIN BROS. BAGELS
- 4105 ROSWELL RD STE 801 MARIETTA, GA 30062
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006826
- Last Inspection Score: 88
- Last Inspection Date: 02-19-2026
AROMA INDIAN KITCHEN
- 4750 ALABAMA RD NE STE 114 ROSWELL, GA 30075-1696
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007116
- Last Inspection Score: 80
- Last Inspection Date: 02-19-2026
JERSEY MIKE’S
- 3139 COBB PKWY NW STE 120 KENNESAW, GA 30152-1010
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007120
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 02-19-2026
!!JOLE WINGS BURGERS AND MEXICAN
- 1812 POWDER SPRINGS RD STE 2123 MARIETTA, GA 30064-4385
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007347
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 02-19-2026
CHINA KITCHEN
- 470 FRANKLIN GTWY SE STE 102 MARIETTA, GA 30067-7739
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-23040C
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 02-18-2026
MARTIN’S RESTAURANT – POWDER SPRINGS LOCATION
- 4088 AUSTELL POWDER SPRINGS RD POWDER SPRINGS, GA 30127-2943
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-1274C
- Last Inspection Score: 82
- Last Inspection Date: 02-18-2026
WAFFLE HOUSE #614
- 1811 WILLIAMS DR MARIETTA, GA 30066-7018
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-894C
- Last Inspection Score: 83
- Last Inspection Date: 02-18-2026
HILTON ATLANTA/MARIETTA HOTEL & CONFERENCE CENTER – FOOD
- 500 POWDER SPRINGS ST MARIETTA, GA 30064-3523
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-4296
- Last Inspection Score: 89
- Last Inspection Date: 02-18-2026
ZAXBY’S
- 4410 BROWNSVILLE RD POWDER SPRINGS, GA 30127-3143
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-12055
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 02-18-2026
READ BY THE MERCHANT THE
- 4300 PACES FERRY RD SE STE 125 ATLANTA, GA 30339-5713
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002782
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 02-18-2026
SPORTS FOUNTAIN (INSIDE LA FITNESS)
- 2995 COBB PKWY ATLANTA, GA 30339
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003801
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 02-18-2026
KEEGAN’S PUBLIC HOUSE
- 1625 RIDENOUR BLVD NW STE 301 KENNESAW, GA 30152-4467
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004239
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 02-18-2026
RISE COFFEE & TEA
- 4651 SANDY PLAINS RD STE 108 ROSWELL, GA 30075-5737
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004359
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 02-18-2026
ROUND ONE BOWLING & AMUSEMENT
- 2860 CUMBERLAND MALL SE STE 0280 ATLANTA, GA 30339-5120
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004413
- Last Inspection Score: 82
- Last Inspection Date: 02-18-2026
POPEYES
- 1101 POWDER SPRINGS ST MARIETTA, GA 30064-5285
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004465
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 02-18-2026
PANERA BREAD
- 964 ERNEST BARRETT PKWY NW KENNESAW, GA 30144-4530
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005472
- Last Inspection Score: 99
- Last Inspection Date: 02-18-2026
SIDELINES SPORTS GRILLE
- 840 ERNEST W BARRETT PKWY NW STE 544 KENNESAW, GA 30144-4829
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005755
- Last Inspection Score: 90
- Last Inspection Date: 02-18-2026
BONNINS BAKERY
- 4200 WADE GREEN RD STE 136 KENNESAW, GA 30144-1808
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006313
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 02-18-2026
DOC GREEN’S GOURMET SALAD AND SANDWICH BAR
- 2955 COBB PKWY SE STE 240 ATLANTA, GA 30339-3525
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006534
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 02-18-2026
DUMPLING GARDEN
- 2731 SANDY PLAINS RD MARIETTA, GA 30066-4344
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006829
- Last Inspection Score: 51
- Last Inspection Date: 02-18-2026
LITTLE CAESARS PIZZA
- 603 S MARIETTA PKWY SE STE 104 MARIETTA, GA 30060-2737
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-001891
- Last Inspection Score: 82
- Last Inspection Date: 02-17-2026
ARBOR TERRACE OF BURNT HICKORY
- 920 BURNT HICKORY RD NW MARIETTA, GA 30064-2011
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002497
- Last Inspection Score: 87
- Last Inspection Date: 02-17-2026
COOK OUT RESTAURANT
- 9 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062-3627
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002523
- Last Inspection Score: 76
- Last Inspection Date: 02-17-2026
DAIRY QUEEN BRAZIER #10727
- 3913 AUSTELL-POWDER SPRINGS RD POWDER SPRINGS, GA 30127-2942
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-1127C
- Last Inspection Score: 85
- Last Inspection Date: 02-17-2026
TED’S MONTANA GRILL #10
- 2500 COBB PLACE LN NW STE 210 KENNESAW, GA 30144-7521
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-10456C
- Last Inspection Score: 85
- Last Inspection Date: 02-17-2026
SCHLOTZSKY’S DELI
- 3000 WINDY HILL RD SE STE A10 MARIETTA, GA 30067-8474
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004312
- Last Inspection Score: 83
- Last Inspection Date: 02-17-2026
WENDY’S OF BIG CHICKEN
- 1123 ROSWELL RD MARIETTA, GA 30062-3607
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004394
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 02-17-2026
FLYING BISCUIT CAFE
- 1450 ERNEST BARRETT PKWY NW STE 410 KENNESAW, GA 30152-5025
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004627
- Last Inspection Score: 73
- Last Inspection Date: 02-17-2026
PRICKLY PEAR
- 2022 POWERS FERRY RD SE STE 270 ATLANTA, GA 30339-7210
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004718
- Last Inspection Score: 83
- Last Inspection Date: 02-17-2026
THREE DOLLAR CAFE
- 3000 WINDY HILL RD SE STE 132 MARIETTA, GA 30067-8430
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005506
- Last Inspection Score: 87
- Last Inspection Date: 02-17-2026
DUCKS BURGER BAR
- 2100 ROSWELL RD STE 2114 MARIETTA, GA 30062-0872
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007281
- Last Inspection Score: 95
- Last Inspection Date: 02-17-2026
!!SONESTA SELECT ATLANTA CUMBERLAND – FOOD
- 3000 CUMBERLAND BLVD SE ATLANTA, GA 30339-3123
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007371
- Last Inspection Score: 92
- Last Inspection Date: 02-17-2026
!!CHECKERS
- 3745 AUSTELL RD MARIETTA, GA 30008-5870
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007374
- Last Inspection Score: 83
- Last Inspection Date: 02-17-2026
DAILY GRIND COFFEE HOUSE
- 3960 MARY ELIZA TRACE STE 1200 MARIETTA, GA 30064
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-19111C
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 02-16-2026
HARRY’S PIZZA & SUBS
- 2150 POWERS FERRY RD SE STE C ATLANTA, GA 30339-5028
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-1280
- Last Inspection Score: 89
- Last Inspection Date: 02-16-2026
MOXIE BURGER
- 2421 SHALLOWFORD RD STE 158 MARIETTA, GA 30066-2013
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002129
- Last Inspection Score: 51
- Last Inspection Date: 02-16-2026
RED ELEPHANT THAI CUISINE
- 3000 WINDY HILL RD SE STE 152 MARIETTA, GA 30067-8430
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-22809
- Last Inspection Score: 81
- Last Inspection Date: 02-16-2026
MARIETTA PIZZA COMPANY
- 3901 MARY ELIZA TRCE NW STE 100 MARIETTA, GA 30064
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-000053
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 02-16-2026
MOE’S SOUTHWEST GRILL
- 280 COBB PKWY S STE 30 MARIETTA, GA 30060-6530
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003308
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 02-16-2026
SMOOTHIE KING #850
- 2022 POWERS FERRY RD SE STE 120 ATLANTA, GA 30339-7211
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004308
- Last Inspection Score: 94
- Last Inspection Date: 02-16-2026
MARIETTA FUSION PIZZA (HALAL)
- 3000 WINDY HILL RD SE STE 124 MARIETTA, GA 30067-8430
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006575
- Last Inspection Score: 70
- Last Inspection Date: 02-16-2026
AMERICAN DELI
- 1651 POWDER SPRINGS RD SW STE 8 MARIETTA, GA 30062-4847
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007119
- Last Inspection Score: 82
- Last Inspection Date: 02-16-2026
ATLANTA ICE HOUSE
- 2600 PRADO LN MARIETTA, GA 30066-3333
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007123
- Last Inspection Score: 97
- Last Inspection Date: 02-16-2026
AUGGIE’S STREET TACOS
- 1951 CANTON RD STE 340 MARIETTA, GA 30066-6356
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007343
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 02-16-2026
PAPA JOHN’S PIZZA #185
- 1325 POWERS FERRY RD SE MARIETTA, GA 30067-5409
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-7116
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 02-13-2026
MEDITERRANEAN GRILL
- 1255 JOHNSON FERRY RD STE 15 MARIETTA, GA 30068-2728
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-23345
- Last Inspection Score: 80
- Last Inspection Date: 02-13-2026
WENDY’S
- 3035 CANTON RD MARIETTA, GA 30066-3845
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-000008
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 02-13-2026
BOJANGLES
- 5220 S COBB DR SE SMYRNA, GA 30080
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003293
- Last Inspection Score: 93
- Last Inspection Date: 02-13-2026
POLLO CAMPERO
- 260 COBB PKWY S MARIETTA, GA 30060-6509
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003749
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 02-13-2026
WENDY’S OF DUE WEST
- 3315 COBB PKWY NW ACWORTH, GA 30101-8325
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004388
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 02-13-2026
ATLANTIC BUFFET OF AUSTELL
- 3845 AUSTELL RD AUSTELL, GA 30106
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005448
- Last Inspection Score: 86
- Last Inspection Date: 02-13-2026
EGGS UP GRILL
- 1355 EAST WEST CONNECTOR STE 227-229 AUSTELL, GA 30106-1351
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005775
- Last Inspection Score: 82
- Last Inspection Date: 02-13-2026
ASIAN FOODIE & BUBBLE DRINK
- 3349 CANTON RD STE 201 MARIETTA, GA 30066-7679
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006842
- Last Inspection Score: 90
- Last Inspection Date: 02-13-2026
YUMMI YAKI
- 3329 COBB PKWY NW STE 400 ACWORTH, GA 30101-8325
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006926
- Last Inspection Score: 83
- Last Inspection Date: 02-13-2026
VAQUERO KITCHEN
- 605 COBB PKWY S MARIETTA, GA 30060-9220
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007322
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 02-13-2026
