Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food services from February 13 to February 19

The "Star of Life" symbol represents medicine and health care. Three rectangles are arranged in a radial pattern to form a sort of abstract star shape, with a snake coiled around a staff superimposed on the center.

Posted By: Nor February 23, 2026

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotels, and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health.

For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.

MELLOW MUSHROOM PIZZA

  • 3805 DALLAS HWY SW STE 800 MARIETTA, GA 30064-1620
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-002760
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 02-19-2026

POBLANOS MEXICAN GRILL

  • 3344 COBB PKWY NW STE 600 ACWORTH, GA 30101-8348
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-26183C
  • Last Inspection Score: 85
  • Last Inspection Date: 02-19-2026

CHINA MOON

  • 3960 MARY ELIZA TRCE STE 700 MARIETTA, GA 30064
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-000899
  • Last Inspection Score: 88
  • Last Inspection Date: 02-19-2026

LA PARRILLA MEXICAN RESTAURANT

  • 2500 DALLAS HWY SW STE 100 MARIETTA, GA 30064-2572
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: .1-4272
  • Last Inspection Score: 99
  • Last Inspection Date: 02-19-2026

POPEYES #5656

  • 1830 EAST WEST CONNECTOR AUSTELL, GA 30106-1246
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-003181
  • Last Inspection Score: 88
  • Last Inspection Date: 02-19-2026

BRICKMONT WEST COBB ASSISTED LIVING

  • 2782 DALLAS HWY SW MARIETTA, GA 30064
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004139
  • Last Inspection Score: 90
  • Last Inspection Date: 02-19-2026

FIVE GUYS BURGERS AND FRIES

  • 4500 WEST VILLAGE PL SE STE 1007 SMYRNA, GA 30080-9239
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004291
  • Last Inspection Score: 94
  • Last Inspection Date: 02-19-2026

CHICK-FIL-A WEST COBB

  • 2555 DALLAS HWY SW MARIETTA, GA 30064-2543
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004605
  • Last Inspection Score: 91
  • Last Inspection Date: 02-19-2026

KALE ME CRAZY – SMYRNA

  • 4500 WEST VILLAGE PL SE STE 1003 SMYRNA, GA 30080-9239
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004814
  • Last Inspection Score: 99
  • Last Inspection Date: 02-19-2026

JERSEY MIKE’S SUBS

  • 3721 NEW MACLAND RD STE 560 POWDER SPRINGS, GA 30127-1795
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006149
  • Last Inspection Score: 95
  • Last Inspection Date: 02-19-2026

SEASON

  • 301 LEMON ST NE STE A MARIETTA, GA 30060-0907
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006648
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 02-19-2026

COCINA DE LA TIA

  • 301 LEMON ST NE STE B MARIETTA, GA 30060-0907
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006806
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 02-19-2026

EINSTEIN BROS. BAGELS

  • 4105 ROSWELL RD STE 801 MARIETTA, GA 30062
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006826
  • Last Inspection Score: 88
  • Last Inspection Date: 02-19-2026

AROMA INDIAN KITCHEN

  • 4750 ALABAMA RD NE STE 114 ROSWELL, GA 30075-1696
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007116
  • Last Inspection Score: 80
  • Last Inspection Date: 02-19-2026

JERSEY MIKE’S

  • 3139 COBB PKWY NW STE 120 KENNESAW, GA 30152-1010
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007120
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 02-19-2026

!!JOLE WINGS BURGERS AND MEXICAN

  • 1812 POWDER SPRINGS RD STE 2123 MARIETTA, GA 30064-4385
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007347
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 02-19-2026

CHINA KITCHEN

  • 470 FRANKLIN GTWY SE STE 102 MARIETTA, GA 30067-7739
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-23040C
  • Last Inspection Score: 96
  • Last Inspection Date: 02-18-2026

MARTIN’S RESTAURANT – POWDER SPRINGS LOCATION

  • 4088 AUSTELL POWDER SPRINGS RD POWDER SPRINGS, GA 30127-2943
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-1274C
  • Last Inspection Score: 82
  • Last Inspection Date: 02-18-2026

WAFFLE HOUSE #614

  • 1811 WILLIAMS DR MARIETTA, GA 30066-7018
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-894C
  • Last Inspection Score: 83
  • Last Inspection Date: 02-18-2026

HILTON ATLANTA/MARIETTA HOTEL & CONFERENCE CENTER – FOOD

  • 500 POWDER SPRINGS ST MARIETTA, GA 30064-3523
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: .1-4296
  • Last Inspection Score: 89
  • Last Inspection Date: 02-18-2026

ZAXBY’S

  • 4410 BROWNSVILLE RD POWDER SPRINGS, GA 30127-3143
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-12055
  • Last Inspection Score: 91
  • Last Inspection Date: 02-18-2026

READ BY THE MERCHANT THE

  • 4300 PACES FERRY RD SE STE 125 ATLANTA, GA 30339-5713
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-002782
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 02-18-2026

SPORTS FOUNTAIN (INSIDE LA FITNESS)

  • 2995 COBB PKWY ATLANTA, GA 30339
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-003801
  • Last Inspection Score: 96
  • Last Inspection Date: 02-18-2026

KEEGAN’S PUBLIC HOUSE

  • 1625 RIDENOUR BLVD NW STE 301 KENNESAW, GA 30152-4467
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004239
  • Last Inspection Score: 96
  • Last Inspection Date: 02-18-2026

RISE COFFEE & TEA

  • 4651 SANDY PLAINS RD STE 108 ROSWELL, GA 30075-5737
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004359
  • Last Inspection Score: 91
  • Last Inspection Date: 02-18-2026

ROUND ONE BOWLING & AMUSEMENT

  • 2860 CUMBERLAND MALL SE STE 0280 ATLANTA, GA 30339-5120
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004413
  • Last Inspection Score: 82
  • Last Inspection Date: 02-18-2026

POPEYES

  • 1101 POWDER SPRINGS ST MARIETTA, GA 30064-5285
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004465
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 02-18-2026

PANERA BREAD

  • 964 ERNEST BARRETT PKWY NW KENNESAW, GA 30144-4530
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005472
  • Last Inspection Score: 99
  • Last Inspection Date: 02-18-2026

SIDELINES SPORTS GRILLE

  • 840 ERNEST W BARRETT PKWY NW STE 544 KENNESAW, GA 30144-4829
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005755
  • Last Inspection Score: 90
  • Last Inspection Date: 02-18-2026

BONNINS BAKERY

  • 4200 WADE GREEN RD STE 136 KENNESAW, GA 30144-1808
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006313
  • Last Inspection Score: 96
  • Last Inspection Date: 02-18-2026

DOC GREEN’S GOURMET SALAD AND SANDWICH BAR

  • 2955 COBB PKWY SE STE 240 ATLANTA, GA 30339-3525
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006534
  • Last Inspection Score: 96
  • Last Inspection Date: 02-18-2026

DUMPLING GARDEN

  • 2731 SANDY PLAINS RD MARIETTA, GA 30066-4344
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006829
  • Last Inspection Score: 51
  • Last Inspection Date: 02-18-2026

LITTLE CAESARS PIZZA

  • 603 S MARIETTA PKWY SE STE 104 MARIETTA, GA 30060-2737
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-001891
  • Last Inspection Score: 82
  • Last Inspection Date: 02-17-2026

ARBOR TERRACE OF BURNT HICKORY

  • 920 BURNT HICKORY RD NW MARIETTA, GA 30064-2011
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-002497
  • Last Inspection Score: 87
  • Last Inspection Date: 02-17-2026

COOK OUT RESTAURANT

  • 9 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062-3627
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-002523
  • Last Inspection Score: 76
  • Last Inspection Date: 02-17-2026

DAIRY QUEEN BRAZIER #10727

  • 3913 AUSTELL-POWDER SPRINGS RD POWDER SPRINGS, GA 30127-2942
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-1127C
  • Last Inspection Score: 85
  • Last Inspection Date: 02-17-2026

TED’S MONTANA GRILL #10

  • 2500 COBB PLACE LN NW STE 210 KENNESAW, GA 30144-7521
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-10456C
  • Last Inspection Score: 85
  • Last Inspection Date: 02-17-2026

SCHLOTZSKY’S DELI

  • 3000 WINDY HILL RD SE STE A10 MARIETTA, GA 30067-8474
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004312
  • Last Inspection Score: 83
  • Last Inspection Date: 02-17-2026

WENDY’S OF BIG CHICKEN

  • 1123 ROSWELL RD MARIETTA, GA 30062-3607
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004394
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 02-17-2026

FLYING BISCUIT CAFE

  • 1450 ERNEST BARRETT PKWY NW STE 410 KENNESAW, GA 30152-5025
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004627
  • Last Inspection Score: 73
  • Last Inspection Date: 02-17-2026

PRICKLY PEAR

  • 2022 POWERS FERRY RD SE STE 270 ATLANTA, GA 30339-7210
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004718
  • Last Inspection Score: 83
  • Last Inspection Date: 02-17-2026

THREE DOLLAR CAFE

  • 3000 WINDY HILL RD SE STE 132 MARIETTA, GA 30067-8430
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005506
  • Last Inspection Score: 87
  • Last Inspection Date: 02-17-2026

DUCKS BURGER BAR

  • 2100 ROSWELL RD STE 2114 MARIETTA, GA 30062-0872
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007281
  • Last Inspection Score: 95
  • Last Inspection Date: 02-17-2026

!!SONESTA SELECT ATLANTA CUMBERLAND – FOOD

  • 3000 CUMBERLAND BLVD SE ATLANTA, GA 30339-3123
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007371
  • Last Inspection Score: 92
  • Last Inspection Date: 02-17-2026

!!CHECKERS

  • 3745 AUSTELL RD MARIETTA, GA 30008-5870
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007374
  • Last Inspection Score: 83
  • Last Inspection Date: 02-17-2026

DAILY GRIND COFFEE HOUSE

  • 3960 MARY ELIZA TRACE STE 1200 MARIETTA, GA 30064
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-19111C
  • Last Inspection Score: 91
  • Last Inspection Date: 02-16-2026

HARRY’S PIZZA & SUBS

  • 2150 POWERS FERRY RD SE STE C ATLANTA, GA 30339-5028
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: .1-1280
  • Last Inspection Score: 89
  • Last Inspection Date: 02-16-2026

MOXIE BURGER

  • 2421 SHALLOWFORD RD STE 158 MARIETTA, GA 30066-2013
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-002129
  • Last Inspection Score: 51
  • Last Inspection Date: 02-16-2026

RED ELEPHANT THAI CUISINE

  • 3000 WINDY HILL RD SE STE 152 MARIETTA, GA 30067-8430
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-22809
  • Last Inspection Score: 81
  • Last Inspection Date: 02-16-2026

MARIETTA PIZZA COMPANY

  • 3901 MARY ELIZA TRCE NW STE 100 MARIETTA, GA 30064
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-000053
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 02-16-2026

MOE’S SOUTHWEST GRILL

  • 280 COBB PKWY S STE 30 MARIETTA, GA 30060-6530
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-003308
  • Last Inspection Score: 91
  • Last Inspection Date: 02-16-2026

SMOOTHIE KING #850

  • 2022 POWERS FERRY RD SE STE 120 ATLANTA, GA 30339-7211
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004308
  • Last Inspection Score: 94
  • Last Inspection Date: 02-16-2026

MARIETTA FUSION PIZZA (HALAL)

  • 3000 WINDY HILL RD SE STE 124 MARIETTA, GA 30067-8430
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006575
  • Last Inspection Score: 70
  • Last Inspection Date: 02-16-2026

AMERICAN DELI

  • 1651 POWDER SPRINGS RD SW STE 8 MARIETTA, GA 30062-4847
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007119
  • Last Inspection Score: 82
  • Last Inspection Date: 02-16-2026

ATLANTA ICE HOUSE

  • 2600 PRADO LN MARIETTA, GA 30066-3333
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007123
  • Last Inspection Score: 97
  • Last Inspection Date: 02-16-2026

AUGGIE’S STREET TACOS

  • 1951 CANTON RD STE 340 MARIETTA, GA 30066-6356
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007343
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 02-16-2026

PAPA JOHN’S PIZZA #185

  • 1325 POWERS FERRY RD SE MARIETTA, GA 30067-5409
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: .1-7116
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 02-13-2026

MEDITERRANEAN GRILL

  • 1255 JOHNSON FERRY RD STE 15 MARIETTA, GA 30068-2728
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-23345
  • Last Inspection Score: 80
  • Last Inspection Date: 02-13-2026

WENDY’S

  • 3035 CANTON RD MARIETTA, GA 30066-3845
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-000008
  • Last Inspection Score: 91
  • Last Inspection Date: 02-13-2026

BOJANGLES

  • 5220 S COBB DR SE SMYRNA, GA 30080
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-003293
  • Last Inspection Score: 93
  • Last Inspection Date: 02-13-2026

POLLO CAMPERO

  • 260 COBB PKWY S MARIETTA, GA 30060-6509
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-003749
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 02-13-2026

WENDY’S OF DUE WEST

  • 3315 COBB PKWY NW ACWORTH, GA 30101-8325
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004388
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 02-13-2026

ATLANTIC BUFFET OF AUSTELL

  • 3845 AUSTELL RD AUSTELL, GA 30106
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005448
  • Last Inspection Score: 86
  • Last Inspection Date: 02-13-2026

EGGS UP GRILL

  • 1355 EAST WEST CONNECTOR STE 227-229 AUSTELL, GA 30106-1351
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005775
  • Last Inspection Score: 82
  • Last Inspection Date: 02-13-2026

ASIAN FOODIE & BUBBLE DRINK

  • 3349 CANTON RD STE 201 MARIETTA, GA 30066-7679
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006842
  • Last Inspection Score: 90
  • Last Inspection Date: 02-13-2026

YUMMI YAKI

  • 3329 COBB PKWY NW STE 400 ACWORTH, GA 30101-8325
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006926
  • Last Inspection Score: 83
  • Last Inspection Date: 02-13-2026

VAQUERO KITCHEN

  • 605 COBB PKWY S MARIETTA, GA 30060-9220
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007322
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 02-13-2026

