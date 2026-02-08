Real Estate, Health Care, and Retail drive latest business license activity for unincorporated Cobb

Posted By: Larry Felton Johnson February 8, 2026

Eighty-five new business licenses were issued for unincorporated Cobb County during the week ending Friday, February 8, 2026.

The new business listings were dominated by professional, administrative, and property-related services

Real estate and property management accounted for a significant share of the listings, including office space rentals, commercial building ownership entities, self-storage facilities, and investment holding companies. 

Professional services were also well represented, with multiple licenses issued for management consulting, marketing and advertising services, education consulting, staffing, accounting, tax preparation, engineering, and design-related firms, reflecting continued demand for business-to-business services

Licenses were also issued across a broad range of health care, retail, food service, and trade occupations

Health-related businesses included home care providers, counseling and therapy practices, occupational therapy, psychologists, and medical clinics. 

Consumer-facing businesses ranged from restaurants, bakeries, convenience stores, clothing and jewelry retailers, and smoke and vape shops to personal services such as nail salons, hair stylists, and instructional services. 

Construction and skilled trades—including general contractors, roofing, painting, landscaping, hauling, and mobile auto repair—made up another notable portion of the list, indicating continued activity in residential and commercial services

Here are the 85 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday,, 2025.

These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.

We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.

License #D.B.A / Business NameMailing AddressIssue Date / SIC Description
OCC0431291990 VAUGHN RD BLDG 100JOHN LOUD02/06/2026
OWNERD/B/A 1990 VAUGHN RD BLDGOFFICE SPACE RENTAL
1990 GETLOUD LLC100 OWNER
ATTN: JOHN LOUD
1990 GETLOUD LLC
1990N VAUGHN RD, BLDG 100
KENNESAW, GA 30144
OCC0430932440 SANDY PLAINS RDTERESA EPPLE02/02/2026
SANDY SELBORNED/B/A 2440 SANDY PLAINS RDREAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
HOLDINGS LLCATTN: TERESA EPPLE
SANDY SELBORNE HOLDINGS
LLC
2440 SANDY PLAINS RD, STE
A
MARIETTA, GA 30066
OCC0431232548 AUSTELL RD BLDGPAMELA KIRKLAND02/06/2026
OWNERD/B/A 2548 AUSTELL RDOFFICE SPACE RENTAL
PJK PROPERTIES LLCBLDG OWNER
ATTN: PAMELA KIRKLAND
PJK PROPERTIES LLC
2971 COUNTRYSIDE LANE
JACKSON, MI 49203
OCC0430994674 SANDY PLAINS RDCHARLES HENDON02/02/2026
BLDG OWNERD/B/A 4674 SANDY PLAINS RDREAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
HENDON SANDY PLAINSBLDG OWNER
LLCATTN: CHARLES HENDON
HENDON SANDY PLAINS LLC
3445 PEACHTREE RD NE, 465
ATLANTA, GA 30326
OCC0431004705 WOODSTOCK RD BLDGCHARLES HENDON02/02/2026
OWNERD/B/A 4705 WOODSTOCK RDREAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
HENDON SP OUTLOT LLCBLDG OWNER
ATTN: CHARLES HENDON
HENDON SP OUTLOT LLC
3445 PEACHTREE RD NE, 465
ATLANTA, GA 30326
OCC043138945 ERNEST BARRETTTAYSIR HAMMOUD02/06/2026
PKWY NW BLDG OWNERD/B/A 945 ERNEST BARRETTOFFICE SPACE RENTAL
YTM LLCPKWY NW BLDG OWNER
ATTN: TAYSIR HAMMOUD
YTM LLC
18800 HUBBARD DR, STE 200
DEARBORN, MI 48126
OCC043107ABLEST HOME CARE LLCCRYSTAL GASKIN02/04/2026
ABLEST HOME CARE LLCD/B/A ABLEST HOME CAREHEALTH AND ALLIED SERVICES
LLC
ATTN: CRYSTAL GASKIN
ABLEST HOME CARE LLC
5590 MABLETON PKWY, 138
MABLETON, GA 30126
OCC043091ACCESS CARE AND CASECHINYERE NWAGBO02/03/2026
MANAGEMENTD/B/A ACCESS CARE ANDBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
ACCESS CARE AND CASECASE MANAGEMENT
MANAGEMENTACCESS CARE AND CASE
MANAGEMENT
4621 WATERS EDGE LN NW
ACWORTH, GA 30101
OCC043089ACCESSION MOBILE LLCTIM HERRICK02/03/2026
ACCESSION MOBILE LLCD/B/A ACCESSION MOBILEUTILITY TRAILERS
LLC
ATTN: TIM HERRICK
ACCESSION MOBILE LLC
1640 POWERS FERRY RD SE,
BLDG 11 STE 200
MARIETTA, GA 30067
CON001665ALEXANDER GRACEALEXANDER GRACE02/03/2026
GCC CONSTRUCTION LLCD/B/A ALEXANDER GRACEBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
ATTN: PERMITSREQUIRED
GCC CONSTRUCTION LLC
5726 MARLIN RD, STE 200
CHATTANOOGA, TN 37411
OCC043112ALSTON CONSTRUCTIONPAUL D LITTLE02/04/2026
COMPANY LLCD/B/A ALSTONBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
ALSTON CONSTRUCTIONCONSTRUCTION COMPANY
COMPANY LLCLLC
(470)312-2385ATTN: J. BLAKE TURNER
ALSTON CONSTRUCTION
COMPANY LLC
3560 LENOX RD NE, 1400
ATLANTA, GA 30326
OCC043090ARCZIS WEBMARK PRINGLE02/03/2026
TECHNOLOGIES INCD/B/A ARCZIS WEBCONSULTANT SERVICE – MARKETING
ARCZIS WEBTECHNOLOGIES INC
TECHNOLOGIES INCATTN: MARK PRINGLE
ARCZIS WEB TECHNOLOGIES
INC
1463 SEAFOAM CT
MARIETTA, GA 30066
OCC043130BARRY-WEHMILLER DESIGNLICENSING02/06/2026
GROUPD/B/A BARRY-WEHMILLERENGINEERING SERVICES – NOT A
BARRY-WEHMILLER DESIGNDESIGN GROUPCERTIFIED ENGINEER
GROUP INCATTN: LICENSING
BARRY-WEHMILLER DESIGN
GROUP INC
8027 FORSYTH BLVD, STE 800
ST LOUIS, MO 63105
OCC043111BIG CHICKEN MEDIA LLCROSS CAVITT02/04/2026
BIG CHICKEN MEDIA LLCD/B/A BIG CHICKEN MEDIABUSINESS MANAGEMENT OFFICE
LLC
ATTN: ROSS CAVITT
BIG CHICKEN MEDIA LLC
2360 WILLEO RILL RD
MARIETTA, GA 30062
OCC043082BLU-ELIMINATION HAULINGCAMERON DUFF02/02/2026
AND REMOVAL SERVICESD/B/A BLU-ELIMINATIONHAULING CONTRACTOR
BLU-ELIMINATION HAULINGHAULING AND REMOVAL
AND REMOVAL SERVICESSERVICES
LLCATTN: BUSINESS LICENSE
BLU-ELIMINATION HAULING
AND REMOVAL SERVICES LLC
5207 MEADOWS LAKE PT
POWDER SPRINGS, GA 30127
OCC043056BLU-PRESS DESIGNS LLCRODERICK DUFF02/02/2026
BLU-PRESS DESIGNS LLCD/B/A BLU-PRESS DESIGNSCLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
LLC
ATTN: RODERICK W DUFF
BLU-PRESS DESIGNS LLC
5207 MEADOWS LAKE PT
POWDER SPRINGS, GA 30127
CON001672BLUE SPRUCEMICHAEL MCGAHEY02/06/2026
CONSTRUCTION LLCD/B/A BLUE SPRUCEBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
BLUE SPRUCECONSTRUCTION LLCREQUIRED
CONSTRUCTION LLCATTN: MICHAEL MCGAHEY
BLUE SPRUCE
CONSTRUCTION LLC
2200 AL HIGHWAY 68
COLLINSVILLE, AL 35961
OCC043052BMR AUTO SALES LLCMIGUEL BRITO02/03/2026
BMR AUTO SALES LLCD/B/A BMR AUTO SALES LLCAUTO DEALER – USED CARS ONLY
ATTN: MIGUEL BRITO
BMR AUTO SALES LLC
100 SCOTT RD NE
MARIETTA, GA 30067
OCC043115BRAZIL FASHION BOUTIQUEGIOVANNA FIORAVANTE02/06/2026
BRAZIL FASHION BOUTIQUED/B/A BRAZIL FASHIONCLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
LLCBOUTIQUE
BRAZIL FASHION BOUTIQUE
LLC
1475 TERRELL MILL RD, STE
107
MARIETTA, GA 30067
OCC043114BULLSEYE MOVERS LLCCAMPBELL HOLMES02/05/2026
BULLSEYE MOVERS LLCD/B/A BULLSEYE MOVERSMOVING COMPANY
LLC
ATTN: CAMPBELL HOLMES
BULLSEYE MOVERS LLC
311 MARK AVE
MARIETTA, GA 30066
OCC043121CA CUE GLOBALCHRISTIANA NIMAKO02/05/2026
CONSULTINGD/B/A CA CUE GLOBALCONSULTANT – EDUCATION
CA CUE GLOBALCONSULTING
CONSULTING LLCATTN: CHRISTIANA NIMAKO
CA CUE GLOBAL
CONSULTING LLC
3290 COBB GALLERIA PKWY,
STE 15003
ATLANTA, GA 30339
OCC043072CARSHEILD LLCTAMIKA ECHOLS02/02/2026
CARSHEILD LLCD/B/A CARSHEILD LLCROOFING CONTRACTOR
ATTN: TAMIKA ECHOLS
CARSHEILD LLC
2400 HERODIAN WAY, STE
220
SMYRNA, GA 30080
OCC043124CIMPLYADMIT LLCPANKAJ NAIN02/06/2026
CIMPLYADMIT LLCD/B/A CIMPLYADMIT LLCCONSULTANT – EDUCATION
ATTN: PANKAJ NAIN
CIMPLYADMIT LLC
1870 THE EXCHANGE SE, STE
220#393262
ATLANTA, GA 303390
OCC043058CLOUD CASTLE SMOKE ANDROSHAN BILLAWALA02/02/2026
VAPED/B/A CLOUD CASTLE SMOKETOBACCO & CIGAR STORE
CLOUD CASTLE IMPORTSAND VAPE
LLCCLOUD CASTLE IMPORTS LLC
1812 POWDER SPRINGS RD
SW, STE 2105
MARIETTA, GA 30064
ALC003598COBB MARKETHUSSAIN FARISTA02/02/2026
FARISTA BROTHERS INCD/B/A COBB MARKETCONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL
ATTN: HUSSAIN FARISTA
FARISTA BROTHERS INC
1890 SOUTH COBB DR
MARIETTA, GA 30060
OCC043057CONCEPTUAL LIFECONRAD VALCY02/02/2026
COUNSELING &D/B/A CONCEPTUAL LIFEPSYCHOLOGIST (OCCUPATIONAL TAX)
CONSULTING, LLCCOUNSELING & CONSULTING,
CONCEPTUAL LIFELLC
COUNSELING &CONCEPTUAL LIFE
CONSULTING, LLCCOUNSELING & CONSULTING,
LLC
PO BOX 105 4915 N MAIN ST
ACWORTH, GA 30101
OCC043087CORE HEALTH PROVIDERAUGUSTA WILLIAMS02/03/2026
SERVICES INCD/B/A CORE HEALTHSITTING SERVICE
CORE HEALTH PROVIDERPROVIDER SERVICES INC
SERVICES INCATTN: AUGUSTA WILLIAMS
CORE HEALTH PROVIDER
SERVICES INC
174 THORNCLIFF WAY
ACWORTH, GA 30101
OCC043068CRUMBL – EAST COBBPOOJA GAMBHIR02/02/2026
VASUDAH VENTURES LLCD/B/A CRUMBL – EAST COBBBAKERY – RETAIL
VASUDAH VENTURES LLC
1938 BARRETT KNOLL CIR NW
KENNESAW, GA 30152
CON001671CRYSTAL HOSPITALITYVICTOR GEREGA02/06/2026
GROUP INCD/B/A CRYSTAL HOSPITALITYBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
CRYSTAL HOSPITALITYGROUP INCREQUIRED
GROUPATTN: VICTOR GEREGA
CRYSTAL HOSPITALITY
GROUP
3680 LASSITER RD
MARIETTA, GA 30062
OCC043109DARBY KENNEDY TEACHESBRETT KENNEDY02/04/2026
BRETT E. KENNEDY,D/B/A DARBY KENNEDYCONSULTANT – EDUCATION
COLLEGE COUNCELOR LLCTEACHES
ATTN: BRETT KENNEDY
BRETT E. KENNEDY,
COLLEGE COUNCELOR LLC
5693 BROOKSTONE WALK NW
ACWORTH, GA 30101
OCC043105DICKERSON SHEENASHEENA DICKERSON02/04/2026
D/B/A DICKERSON SHEENAART STUDIO/CLASSES
ATTN: SHEENA DICKERSON
2097 CLEARVISTA DR
ACWORTH, GA 30101
OCC043104DOCTOR BIRD HOME CARERUSHELL WILSON02/03/2026
DOCTOR BIRD HOME CARED/B/A DOCTOR BIRD HOMEHEALTH AND ALLIED SERVICES
SERVICES LLCCARE
ATTN: RUSHELL WILSON
DOCTOR BIRD HOME CARE
SERVICES LLC
3330 CUMBERLAND BLVD,
STE 500
ATLANTA, GA 30339
OCC043054DOVE MARANDAMARANDA DOVE02/02/2026
D/B/A DOVE MARANDATENNIS INSTRUCTION
ATTN: MARANDA DOVE
2653 SHALLOWFORD RD
MARIETTA, GA 30066
OCC043118DR LULU’S PRIDE CORNERUCHENNA UMEH02/05/2026
LLCD/B/A DR LULU’S PRIDECONSULTANT – EDUCATION
DR LULU’S PRIDE CORNERCORNER LLC
LLCATTN: UCHENNA UMEH
DR LULU’S PRIDE CORNER
LLC
925B PEACHTREE RD, STE
129
ATLANTA, GA 30309
OCC043125DR. CB THERAPYDR. ANNA BAKER02/06/2026
DR. CB THERAPY LLCD/B/A DR. CB THERAPYFAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
DR. CB THERAPY LLC
1640 POWERS FERRY BLDG
29, 300
MARIETTA, GA 30067
OCC043086ELLIE ROSE HAIRELLIE LITTERAL02/03/2026
ELLIE ROSE HAIR LLCD/B/A ELLIE ROSE HAIRBEAUTICIAN
ATTN: ELLIE LITTERAL
ELLIE ROSE HAIR LLC
1478 SPRINGLEAF CIR SE,
APT D
SMYRNA, GA 30080
OCC043062EMILY HOWEEMILY HOWE02/02/2026
D/B/A EMILY HOWEJANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
3650 HOGAN DR. NW& CONSTRUCTION RELATED
KENNESAW, GA 30152
OCC043110ERIN PRESLEYERIN PRESLEY02/04/2026
OCCUPATIONAL THERAPYD/B/A ERIN PRESLEYOCCUPATIONAL THERAPIST
OCCUPATIONAL THERAPY
ATTN: ERIN PRESLEY
2027 CHELTON WAY
SMYRNA, GA 30080
OCC043071FREEDOM ARCHRICHARD SCHAKER02/02/2026
MOVERS & SHAKERS LLCD/B/A FREEDOM ARCHCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
ATTN: RICHARD SCHAKER
MOVERS & SHAKERS LLC
369 STAFFORD ST SW
MARIETTA, GA 30064
OCC043070FUMEX LLCKEVIN EAST02/02/2026
FUMEX LLCD/B/A FUMEX LLCMANUFACTURER – INDUSTRIAL MACHINES
ATTN: KEVIN EAST& CUTTING MACHINES & EQUIPMENT
FUMEX LLC
55 CHASTAIN RD, 100
KENNESAW, GA 30144
OCC043142HANDLER STAFFINGERIC HANDLER02/06/2026
HANDLER STAFFING LLCD/B/A HANDLER STAFFINGCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
ATTN: ERIC HANDLER
HANDLER STAFFING LLC
2255 CUMBERLAND PKWY,
STE 1400
ATLANTA, GA 30339
OCC043095HIGHGROUND OFFICESTEPHEN RHODEN02/02/2026
HIGHGROUND OFFICE LLCD/B/A HIGHGROUND OFFICEREAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
HIGHGROUND OFFICE LLC
1985 N PARK PL SE
ATLANTA, GA 30339
OCC043120INVESINGH BROTHERS LLCJAY SINGH02/06/2026
INVESINGH BROTHERS LLCD/B/A INVESINGH BROTHERSHOLDING COMPANY
LLC
ATTN: JAY SINGH
INVESINGH BROTHERS LLC
4223 STERLING SHIRE
ROSWELL, GA 30075
OCC043127JETTS WAY LLCJEANETTE HAINES02/06/2026
JETTS WAY LLCD/B/A JETTS WAY LLCHEALTH AND ALLIED SERVICES
JETTS WAY LLC
1570 DOUBLE BRANCHES LN
DALLAS, GA 30132
OCC043131JOBSEEKERS USAERIC HANDLER02/06/2026
JOBSEEKERS USA INCD/B/A JOBSEEKERS USACONSULTANT – EDUCATION
ATTN: ERIC HANDLER
JOBSEEKERS USA INC
2255 CUMBERLAND PKWY,
STE 1400
ATLANTA, GA 30339
CON001669JOHN ELWOOD VEZOLLESJOHN VEZOLLES02/03/2026
D/B/A JOHN ELWOODBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
VEZOLLESREQUIRED
2780 BANKSTONE DR, STE
145
MARIETTA, GA 30064
OCC043079KISA MLELA SANTIAGOSANTIAGO KISA MLELA02/02/2026
D/B/A KISA MLELA SANTIAGOCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
ATTN: SANTIAGO KISA MLELA
2075 STONE POINT DR NW
KENNESAW, GA 30152
OCC043073LLEWELLYN RACHELLLEWELLYN RACHEL02/02/2026
DELSARTEDELSARTEMEDICAL CLINIC
NUVIDALS LLCD/B/A LLEWELLYN RACHEL
DELSARTE
ATTN: L. RACHEL DELSARTE
NUVIDALS LLC
3097 MAPLE DR NE, 257
ATLANTA, GA 30305
OCC043113LUSH NAIL BAR SALONHUNG NGUYEN02/05/2026
LUSH NAILS & SPAD/B/A LUSH NAIL BAR SALONMANICURIST
PIEDMONT LLCLUSH NAILS & SPA PIEDMONT
LLC
3805 DALLAS HWY, 104
MARIETTA, GA 30064
OCC043128MCKENZIE GLOBALSHAWN MCKENZIE02/06/2026
MARKETINGD/B/A MCKENZIE GLOBALCONSULTANT SERVICE – MARKETING
MCKENZIE GLOBALMARKETING
MARKETING LLCATTN: SHAWN MCKENZIE
MCKENZIE GLOBAL
MARKETING LLC
3101 COBB PKWY SE, STE 124
ATLANTA, GA 30339
OCC043108MDCT AUTO RENTALS LLCERIC WELLS02/04/2026
MDCT AUTO RENTALS LLCD/B/A MDCT AUTO RENTALSBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
LLC
ATTN: ERIC WELLS
MDCT AUTO RENTALS LLC
565 CALOOSA COVE SW
MARIETTA, GA 30008
OCC043083MEIRELLES CPAMATHEUS MEIRELLES02/02/2026
MEIRELLES CPA LLCD/B/A MEIRELLES CPACERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT
ATTN: BUSINESS LICENSE(OCCUPATIONAL TAX)
MEIRELLES CPA LLC
2172 MAJOR LORING WAY
MARIETTA, GA 30064
OCC043076MILLIE & MAE PROVISIONSRITA SMITH02/02/2026
REWS24 LLCD/B/A MILLIE & MAEBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
PROVISIONS
ATTN: RITA SMITH
REWS24 LLC
PO BOX 431
SMYRNA, GA 30081
OCC043077NEXTGEN UPFITTERS LLCCRAIG BROWN02/02/2026
NEXTGEN UPFITTERS LLCD/B/A NEXTGEN UPFITTERSAUTO REPAIR – MOBILE
LLC
ATTN: CRAIG BROWN
NEXTGEN UPFITTERS LLC
2050 WENLOK TRL
MARIETTA, GA 30066
OCC042596ORCHID EVENT VENUEVERONICA STARK02/02/2026
ORCHID EVENT VENUE LLCD/B/A ORCHID EVENT VENUEENTERTAINMENT, MEETING, & SPECIAL
ATTN: VERONICA STARKEVENT ORGANIZER
ORCHID EVENT VENUE LLC
PO BOX 472
MABLETON, GA 30126
OCC043106PARKER PROPERTYDANIEL WHITTAKER02/04/2026
SOLUTIONSD/B/A PARKER PROPERTYPAINTING CONTRACTOR AND PAPER
PARKER PROP SOLUTIONSSOLUTIONSHANGING
LLCATTN: DANIEL PARKER
WHITTAKER
PARKER PROP SOLUTIONS
LLC
103 MIDWAY RD
MARIETTA, GA 30064
OCC043116PERCISION INNOVATIONCLINTON SMITH02/05/2026
SOLUTIONS LLCD/B/A PERCISIONINVENTOR
PERCISION INNOVATIONINNOVATION SOLUTIONS LLC
SOLUTIONS LLCATTN: CLINTON SMITH
PERCISION INNOVATION
SOLUTIONS LLC
2271 CAMDEN DR SW
MARIETTA, GA 30064
OCC043146PERRIN REAL ESTATECHARLES PERRIN02/06/2026
INVESTMENTS LLCD/B/A PERRIN REAL ESTATEREAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
PERRIN REAL ESTATEINVESTMENTS LLC
INVESTMENTS LLCATTN: CHARLES PERRIN
PERRIN REAL ESTATE
INVESTMENTS LLC
2111 BARRETT LAKES BLVD
KENNESAW, GA 30144
OCC043097PIEDMONT URGENT CARELEE RESNICK02/02/2026
PIEDMONT URGENT CARED/B/A PIEDMONT URGENTPHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX)
BY WELLSTREET LLCCARE
ATTN: ACCOUNTING
PIEDMONT URGENT CARE BY
WELLSTREET LLC
3350 RIVERWOOD PKWY, STE
1550
ATLANTA, GA 30339
OCC043098PIEDMONT URGENT CAREACCOUNTING02/02/2026
PIEDMONT URGENT CARED/B/A PIEDMONT URGENTBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
BY WELLSTREET LLCCARE
ATTN: ACCOUNTING
PIEDMONT URGENT CARE BY
WELLSTREET LLC
3350 RIVERWOOD PKWY, STE
1550
ATLANTA, GA 30339
OCC043084PRIME LANE AUTO GROUPEDGAR TRUJILLO02/03/2026
PRIME LANE AUTO GROUPD/B/A PRIME LANE AUTOAUTO DEALER – USED CARS ONLY
INCGROUP
ATTN: EDGAR EDUARDO
FERNANDEZ TRUJILLO
PRIME LANE AUTO GROUP
INC
527 MILL CREEK RD
WOODSTOCK, GA 30188
OCC043119PROTRACE ENGINEERINGSHAKEEM MITCHELL02/06/2026
LLCD/B/A PROTRACESTRIPE PAINTING CONTRACTOR
PROTRACE ENGINEERINGENGINEERING LLC
LLCATTN: SHAKEEM MITCHELL
PROTRACE ENGINEERING
LLC
4680 DOGWOOD FARMS DR
DECATUR, GA 30034
CON001668RAMP LLCROBERT KANE02/03/2026
RENOVATION AND MOBILITYD/B/A RAMP LLCBUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
PROFESSIONALSRENOVATION AND MOBILITYREQUIRED
PROFESSIONALS
42 BROOKCREST DRIVE
MARIETTA, GA 30068
OCC043074REW DESIGNS LLCRITA SMITH02/02/2026
REW DESIGNS LLCD/B/A REW DESIGNS LLCALTERATIONS
ATTN: RITA SMITH
REW DESIGNS LLC
PO BOX 431
SMYRNA, GA 30081
OCC043080REWS CONSULTATIONSRITA SMITH02/02/2026
REWS24 LLCD/B/A REWSCONSULTANT – EDUCATION
CONSULTATIONS
ATTN: RITA SMITH
REWS24 LLC
PO BOX 431
SMYRNA, GA 300081
OCC043078REWS LAWNCARERITA SMITH02/02/2026
REWS24 LLCD/B/A REWS LAWNCARELANDSCAPING CONTRACTOR
ATTN: RITA SMITH
REWS24 LLC
PO BOX 431
SMYRNA, GA 30081
OCC043102RIVALSERICA PACOLD02/04/2026
TAMARACK CAPITAL LLCD/B/A RIVALSENTERTAINMENT SERVICE
TAMARACK CAPITAL LLC
PO BOX 18162
ATLANTA, GA 30316
OCC043136ROMA WHITAKERROMA1113@ATT.NET02/06/2026
ROMA WHITAKER LLCD/B/A ROMA WHITAKERFAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
ROMA WHITAKER LLC
4402 BRANDON CT NW
MARIETTA, GA 30066
OCC043055SECOND DRAFT WORKSKIMBERLY CREAGH02/02/2026
LLCD/B/A SECOND DRAFTWRITER
SECOND DRAFT WORKSWORKS LLC
LLCATTN: KIMBERLY CREAGH
SECOND DRAFT WORKS LLC
2441 TUXEDO DR
MARIETTA, GA 30067
OCC043117SPACE SHOP SELFBENTON LEACH02/06/2026
STORAGED/B/A SPACE SHOP SELFMINIWAREHOUSE & SELF-STORAGE
HICKORY GROVE SELFSTORAGE
STORAGE LLCATTN: BENTON LEACH
HICKORY GROVE SELF
STORAGE LLC
5607 GLENRIDGE DR, 200
ATLANTA, GA 30342
OCC043059SPY CONNECTIONS, LLCSOL YBARRA02/02/2026
SPY CONNECTIONS, LLCD/B/A SPY CONNECTIONS,CONSULTANT SERVICE – MARKETING
LLC
SPY CONNECTIONS, LLC
2626 SHADOW WOODS CIR.
NE
MARIETTA, GA 30062
OCC043094TAQUERIA EL GUEROISRAEL MENALOZA02/03/2026
LOS GUEROS TAQUERIASD/B/A TAQUERIA EL GUERORESTAURANT
LLCATTN: ISRAEL MENALOZA
LOS GUEROS TAQUERIAS
LLC
326 CHESTNUT HILL RD SW
MARIETTA, GA 30064
OCC043140TAX ASSOCIATES OFJONATHAN ROVETO02/06/2026
GEORGIAD/B/A TAX ASSOCIATES OFINCOME TAX SERVICE
TAX ASSOCIATES OFGEORGIA
GEORGIA LLCATTN: JONATHAN ROVETO
TAX ASSOCIATES OF
GEORGIA LLC
30 SHADOWLAWN RD SE
MARIETTA, GA 30067
ALT003599TEAM HIDITHE GIVING KITCHEN02/03/2026
THE GIVING KITCHENINITIATIVE INCCHARITABLE ORGANIZATION (NON
INITIATIVE INCD/B/A TEAM HIDIPROFIT)
ATTN: BENOIT SABOURIN
THE GIVING KITCHEN
INITIATIVE INC
970 JEFFERSON ST NW,
SUITE 8
ATLANTA, GA 30318
OCC043122THE APPOINTMENT GROUPJULIA EMELTCHENKO02/06/2026
THE APPOINTMENT GROUPD/B/A THE APPOINTMENTTRAVEL AGENCY
LLCGROUP
ATTN: JULIA EMELTCHENKO
THE APPOINTMENT GROUP
LLC
10940 WILSHIRE BLVD, STE
1000
LOS ANGELES, CA 90024
OCC043126THE BAOBABFOFIE AKOTO02/06/2026
THE ADAMA KEMBA LEGACYD/B/A THE BAOBABBUSINESS MANAGEMENT OFFICE
ENDOWMENT INCATTN: FOFIE AKOTO
THE ADAMA KEMBA LEGACY
ENDOWMENT INC
1870 THE EXCHANGE SE, STE
220
ATLANTA, GA 30339
OCC043103THE BUMPER PAINTERKENDRICK COOPER02/04/2026
THE BUMPER PAINTER LLCD/B/A THE BUMPER PAINTERAUTO REPAIR – MOBILE
ATTN: KENDRICK COOPER
THE BUMPER PAINTER LLC
2936 MONTVIEW DR SW
MARIETTA, GA 30060
OCC043081THE WHITE OAK GROUPELIZABETH MELTON02/02/2026
THE WHITE OAK GROUP INCD/B/A THE WHITE OAKINVESTMENT FIRM GENERAL BROKERAGE
GROUP
ATTN: ELIZABETH MELTON
THE WHITE OAK GROUP INC
3350 RIVERWOOD PKWY,
1900
ATLANTA, GA 30339
ALC003595THREE STAR FOOD MARTANUJ BHANDARI02/02/2026
NAMASTE NEPAL LLCD/B/A THREE STAR FOODCONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL
MART
ATTN: ANUJ BHANDARI
NAMASTE NEPAL LLC
1860 ATLANTA RD SE, SUITE
100
SMYRNA, GA 30080
OCC043063TIMELY GIFT SHOPDONALD E DOOLIN02/02/2026
D/B/A TIMELY GIFT SHOPMERCHANDISE AND SERVICE BROKER
2204 CLOUD LAND DR.
KENNESAW, GA 30152
OCC043075TOASTIQUETOASTIQUE02/02/2026
EC ONE 26 LLCD/B/A TOASTIQUERESTAURANT
ATTN: TOM CHUNG
EC ONE 26 LLC
4871 HANALEI HOLLOW
SUWANEE, GA 30024
OCC043061TORRE PROTHRO WILEYTORRE PROTHRO WILEY02/02/2026
TORRE PROTHRO WILEYD/B/A TORRE PROTHROPSYCHOTHERAPIST (OCCUPATIONAL TAX)
LLCWILEY
TORRE PROTHRO WILEY LLC
7614 BIRDSVIEW DR
FAIRBURN, GA 30213
OCC043069TRUE NORTH PHYSICIANSABDUL KHAN02/02/2026
TRUE NORTH PHYSICIANSD/B/A TRUE NORTHMEDICAL CLINIC
PHYSICIANS
ATTN: ABDUL KAHN
TRUE NORTH PHYSICIANS
100 ASHER DRIVE
CARROLLTON, GA 30116
OCC043096VIRTUAL DESIGNOBINAMUNI DE SILVA02/03/2026
CREATORS LLCD/B/A VIRTUAL DESIGNCONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
VIRTUAL DESIGNCREATORS LLC
CREATORS LLCATTN: OBINAMUNI DE SILVA
VIRTUAL DESIGN CREATORS
LLC
2207 SNUG HARBOR NE
MARIETTA, GA 30066
OCC043065WYATT WORKSHOPS LLCCHERYL WYATT02/02/2026
WYATT WORKSHOPS LLCD/B/A WYATT WORKSHOPSJEWELRY SALES
LLC
WYATT WORKSHOPS LLC
2361 CAJUN DR
MARIETTA, GA 30066

Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.

