Real Estate, Health Care, and Retail drive latest business license activity for unincorporated Cobb

Eighty-five new business licenses were issued for unincorporated Cobb County during the week ending Friday, February 8, 2026.
The new business listings were dominated by professional, administrative, and property-related services.
Real estate and property management accounted for a significant share of the listings, including office space rentals, commercial building ownership entities, self-storage facilities, and investment holding companies.
Professional services were also well represented, with multiple licenses issued for management consulting, marketing and advertising services, education consulting, staffing, accounting, tax preparation, engineering, and design-related firms, reflecting continued demand for business-to-business services
Licenses were also issued across a broad range of health care, retail, food service, and trade occupations.
Health-related businesses included home care providers, counseling and therapy practices, occupational therapy, psychologists, and medical clinics.
Consumer-facing businesses ranged from restaurants, bakeries, convenience stores, clothing and jewelry retailers, and smoke and vape shops to personal services such as nail salons, hair stylists, and instructional services.
Construction and skilled trades—including general contractors, roofing, painting, landscaping, hauling, and mobile auto repair—made up another notable portion of the list, indicating continued activity in residential and commercial services
Here are the 85 new businesses issued licenses by Cobb County on the week ending Friday,, 2025.
These are only licenses for businesses in unincorporated Cobb County. Cities issue their own licenses.
We’ve edited out some of the administrative information, but if you want to see the complete table of listings, we’ve included a link to the original PDF at the bottom of this article.
|License #
|D.B.A / Business Name
|Mailing Address
|Issue Date / SIC Description
|OCC043129
|1990 VAUGHN RD BLDG 100
|JOHN LOUD
|02/06/2026
|OWNER
|D/B/A 1990 VAUGHN RD BLDG
|OFFICE SPACE RENTAL
|1990 GETLOUD LLC
|100 OWNER
|ATTN: JOHN LOUD
|1990 GETLOUD LLC
|1990N VAUGHN RD, BLDG 100
|KENNESAW, GA 30144
|OCC043093
|2440 SANDY PLAINS RD
|TERESA EPPLE
|02/02/2026
|SANDY SELBORNE
|D/B/A 2440 SANDY PLAINS RD
|REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
|HOLDINGS LLC
|ATTN: TERESA EPPLE
|SANDY SELBORNE HOLDINGS
|LLC
|2440 SANDY PLAINS RD, STE
|A
|MARIETTA, GA 30066
|OCC043123
|2548 AUSTELL RD BLDG
|PAMELA KIRKLAND
|02/06/2026
|OWNER
|D/B/A 2548 AUSTELL RD
|OFFICE SPACE RENTAL
|PJK PROPERTIES LLC
|BLDG OWNER
|ATTN: PAMELA KIRKLAND
|PJK PROPERTIES LLC
|2971 COUNTRYSIDE LANE
|JACKSON, MI 49203
|OCC043099
|4674 SANDY PLAINS RD
|CHARLES HENDON
|02/02/2026
|BLDG OWNER
|D/B/A 4674 SANDY PLAINS RD
|REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
|HENDON SANDY PLAINS
|BLDG OWNER
|LLC
|ATTN: CHARLES HENDON
|HENDON SANDY PLAINS LLC
|3445 PEACHTREE RD NE, 465
|ATLANTA, GA 30326
|OCC043100
|4705 WOODSTOCK RD BLDG
|CHARLES HENDON
|02/02/2026
|OWNER
|D/B/A 4705 WOODSTOCK RD
|REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
|HENDON SP OUTLOT LLC
|BLDG OWNER
|ATTN: CHARLES HENDON
|HENDON SP OUTLOT LLC
|3445 PEACHTREE RD NE, 465
|ATLANTA, GA 30326
|OCC043138
|945 ERNEST BARRETT
|TAYSIR HAMMOUD
|02/06/2026
|PKWY NW BLDG OWNER
|D/B/A 945 ERNEST BARRETT
|OFFICE SPACE RENTAL
|YTM LLC
|PKWY NW BLDG OWNER
|ATTN: TAYSIR HAMMOUD
|YTM LLC
|18800 HUBBARD DR, STE 200
|DEARBORN, MI 48126
|OCC043107
|ABLEST HOME CARE LLC
|CRYSTAL GASKIN
|02/04/2026
|ABLEST HOME CARE LLC
|D/B/A ABLEST HOME CARE
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|LLC
|ATTN: CRYSTAL GASKIN
|ABLEST HOME CARE LLC
|5590 MABLETON PKWY, 138
|MABLETON, GA 30126
|OCC043091
|ACCESS CARE AND CASE
|CHINYERE NWAGBO
|02/03/2026
|MANAGEMENT
|D/B/A ACCESS CARE AND
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|ACCESS CARE AND CASE
|CASE MANAGEMENT
|MANAGEMENT
|ACCESS CARE AND CASE
|MANAGEMENT
|4621 WATERS EDGE LN NW
|ACWORTH, GA 30101
|OCC043089
|ACCESSION MOBILE LLC
|TIM HERRICK
|02/03/2026
|ACCESSION MOBILE LLC
|D/B/A ACCESSION MOBILE
|UTILITY TRAILERS
|LLC
|ATTN: TIM HERRICK
|ACCESSION MOBILE LLC
|1640 POWERS FERRY RD SE,
|BLDG 11 STE 200
|MARIETTA, GA 30067
|CON001665
|ALEXANDER GRACE
|ALEXANDER GRACE
|02/03/2026
|GCC CONSTRUCTION LLC
|D/B/A ALEXANDER GRACE
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|ATTN: PERMITS
|REQUIRED
|GCC CONSTRUCTION LLC
|5726 MARLIN RD, STE 200
|CHATTANOOGA, TN 37411
|OCC043112
|ALSTON CONSTRUCTION
|PAUL D LITTLE
|02/04/2026
|COMPANY LLC
|D/B/A ALSTON
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|ALSTON CONSTRUCTION
|CONSTRUCTION COMPANY
|COMPANY LLC
|LLC
|(470)312-2385
|ATTN: J. BLAKE TURNER
|ALSTON CONSTRUCTION
|COMPANY LLC
|3560 LENOX RD NE, 1400
|ATLANTA, GA 30326
|OCC043090
|ARCZIS WEB
|MARK PRINGLE
|02/03/2026
|TECHNOLOGIES INC
|D/B/A ARCZIS WEB
|CONSULTANT SERVICE – MARKETING
|ARCZIS WEB
|TECHNOLOGIES INC
|TECHNOLOGIES INC
|ATTN: MARK PRINGLE
|ARCZIS WEB TECHNOLOGIES
|INC
|1463 SEAFOAM CT
|MARIETTA, GA 30066
|OCC043130
|BARRY-WEHMILLER DESIGN
|LICENSING
|02/06/2026
|GROUP
|D/B/A BARRY-WEHMILLER
|ENGINEERING SERVICES – NOT A
|BARRY-WEHMILLER DESIGN
|DESIGN GROUP
|CERTIFIED ENGINEER
|GROUP INC
|ATTN: LICENSING
|BARRY-WEHMILLER DESIGN
|GROUP INC
|8027 FORSYTH BLVD, STE 800
|ST LOUIS, MO 63105
|OCC043111
|BIG CHICKEN MEDIA LLC
|ROSS CAVITT
|02/04/2026
|BIG CHICKEN MEDIA LLC
|D/B/A BIG CHICKEN MEDIA
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|LLC
|ATTN: ROSS CAVITT
|BIG CHICKEN MEDIA LLC
|2360 WILLEO RILL RD
|MARIETTA, GA 30062
|OCC043082
|BLU-ELIMINATION HAULING
|CAMERON DUFF
|02/02/2026
|AND REMOVAL SERVICES
|D/B/A BLU-ELIMINATION
|HAULING CONTRACTOR
|BLU-ELIMINATION HAULING
|HAULING AND REMOVAL
|AND REMOVAL SERVICES
|SERVICES
|LLC
|ATTN: BUSINESS LICENSE
|BLU-ELIMINATION HAULING
|AND REMOVAL SERVICES LLC
|5207 MEADOWS LAKE PT
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|OCC043056
|BLU-PRESS DESIGNS LLC
|RODERICK DUFF
|02/02/2026
|BLU-PRESS DESIGNS LLC
|D/B/A BLU-PRESS DESIGNS
|CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
|LLC
|ATTN: RODERICK W DUFF
|BLU-PRESS DESIGNS LLC
|5207 MEADOWS LAKE PT
|POWDER SPRINGS, GA 30127
|CON001672
|BLUE SPRUCE
|MICHAEL MCGAHEY
|02/06/2026
|CONSTRUCTION LLC
|D/B/A BLUE SPRUCE
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|BLUE SPRUCE
|CONSTRUCTION LLC
|REQUIRED
|CONSTRUCTION LLC
|ATTN: MICHAEL MCGAHEY
|BLUE SPRUCE
|CONSTRUCTION LLC
|2200 AL HIGHWAY 68
|COLLINSVILLE, AL 35961
|OCC043052
|BMR AUTO SALES LLC
|MIGUEL BRITO
|02/03/2026
|BMR AUTO SALES LLC
|D/B/A BMR AUTO SALES LLC
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|ATTN: MIGUEL BRITO
|BMR AUTO SALES LLC
|100 SCOTT RD NE
|MARIETTA, GA 30067
|OCC043115
|BRAZIL FASHION BOUTIQUE
|GIOVANNA FIORAVANTE
|02/06/2026
|BRAZIL FASHION BOUTIQUE
|D/B/A BRAZIL FASHION
|CLOTHING – MISCELLANEOUS RETAIL
|LLC
|BOUTIQUE
|BRAZIL FASHION BOUTIQUE
|LLC
|1475 TERRELL MILL RD, STE
|107
|MARIETTA, GA 30067
|OCC043114
|BULLSEYE MOVERS LLC
|CAMPBELL HOLMES
|02/05/2026
|BULLSEYE MOVERS LLC
|D/B/A BULLSEYE MOVERS
|MOVING COMPANY
|LLC
|ATTN: CAMPBELL HOLMES
|BULLSEYE MOVERS LLC
|311 MARK AVE
|MARIETTA, GA 30066
|OCC043121
|CA CUE GLOBAL
|CHRISTIANA NIMAKO
|02/05/2026
|CONSULTING
|D/B/A CA CUE GLOBAL
|CONSULTANT – EDUCATION
|CA CUE GLOBAL
|CONSULTING
|CONSULTING LLC
|ATTN: CHRISTIANA NIMAKO
|CA CUE GLOBAL
|CONSULTING LLC
|3290 COBB GALLERIA PKWY,
|STE 15003
|ATLANTA, GA 30339
|OCC043072
|CARSHEILD LLC
|TAMIKA ECHOLS
|02/02/2026
|CARSHEILD LLC
|D/B/A CARSHEILD LLC
|ROOFING CONTRACTOR
|ATTN: TAMIKA ECHOLS
|CARSHEILD LLC
|2400 HERODIAN WAY, STE
|220
|SMYRNA, GA 30080
|OCC043124
|CIMPLYADMIT LLC
|PANKAJ NAIN
|02/06/2026
|CIMPLYADMIT LLC
|D/B/A CIMPLYADMIT LLC
|CONSULTANT – EDUCATION
|ATTN: PANKAJ NAIN
|CIMPLYADMIT LLC
|1870 THE EXCHANGE SE, STE
|220#393262
|ATLANTA, GA 303390
|OCC043058
|CLOUD CASTLE SMOKE AND
|ROSHAN BILLAWALA
|02/02/2026
|VAPE
|D/B/A CLOUD CASTLE SMOKE
|TOBACCO & CIGAR STORE
|CLOUD CASTLE IMPORTS
|AND VAPE
|LLC
|CLOUD CASTLE IMPORTS LLC
|1812 POWDER SPRINGS RD
|SW, STE 2105
|MARIETTA, GA 30064
|ALC003598
|COBB MARKET
|HUSSAIN FARISTA
|02/02/2026
|FARISTA BROTHERS INC
|D/B/A COBB MARKET
|CONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL
|ATTN: HUSSAIN FARISTA
|FARISTA BROTHERS INC
|1890 SOUTH COBB DR
|MARIETTA, GA 30060
|OCC043057
|CONCEPTUAL LIFE
|CONRAD VALCY
|02/02/2026
|COUNSELING &
|D/B/A CONCEPTUAL LIFE
|PSYCHOLOGIST (OCCUPATIONAL TAX)
|CONSULTING, LLC
|COUNSELING & CONSULTING,
|CONCEPTUAL LIFE
|LLC
|COUNSELING &
|CONCEPTUAL LIFE
|CONSULTING, LLC
|COUNSELING & CONSULTING,
|LLC
|PO BOX 105 4915 N MAIN ST
|ACWORTH, GA 30101
|OCC043087
|CORE HEALTH PROVIDER
|AUGUSTA WILLIAMS
|02/03/2026
|SERVICES INC
|D/B/A CORE HEALTH
|SITTING SERVICE
|CORE HEALTH PROVIDER
|PROVIDER SERVICES INC
|SERVICES INC
|ATTN: AUGUSTA WILLIAMS
|CORE HEALTH PROVIDER
|SERVICES INC
|174 THORNCLIFF WAY
|ACWORTH, GA 30101
|OCC043068
|CRUMBL – EAST COBB
|POOJA GAMBHIR
|02/02/2026
|VASUDAH VENTURES LLC
|D/B/A CRUMBL – EAST COBB
|BAKERY – RETAIL
|VASUDAH VENTURES LLC
|1938 BARRETT KNOLL CIR NW
|KENNESAW, GA 30152
|CON001671
|CRYSTAL HOSPITALITY
|VICTOR GEREGA
|02/06/2026
|GROUP INC
|D/B/A CRYSTAL HOSPITALITY
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|CRYSTAL HOSPITALITY
|GROUP INC
|REQUIRED
|GROUP
|ATTN: VICTOR GEREGA
|CRYSTAL HOSPITALITY
|GROUP
|3680 LASSITER RD
|MARIETTA, GA 30062
|OCC043109
|DARBY KENNEDY TEACHES
|BRETT KENNEDY
|02/04/2026
|BRETT E. KENNEDY,
|D/B/A DARBY KENNEDY
|CONSULTANT – EDUCATION
|COLLEGE COUNCELOR LLC
|TEACHES
|ATTN: BRETT KENNEDY
|BRETT E. KENNEDY,
|COLLEGE COUNCELOR LLC
|5693 BROOKSTONE WALK NW
|ACWORTH, GA 30101
|OCC043105
|DICKERSON SHEENA
|SHEENA DICKERSON
|02/04/2026
|D/B/A DICKERSON SHEENA
|ART STUDIO/CLASSES
|ATTN: SHEENA DICKERSON
|2097 CLEARVISTA DR
|ACWORTH, GA 30101
|OCC043104
|DOCTOR BIRD HOME CARE
|RUSHELL WILSON
|02/03/2026
|DOCTOR BIRD HOME CARE
|D/B/A DOCTOR BIRD HOME
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|SERVICES LLC
|CARE
|ATTN: RUSHELL WILSON
|DOCTOR BIRD HOME CARE
|SERVICES LLC
|3330 CUMBERLAND BLVD,
|STE 500
|ATLANTA, GA 30339
|OCC043054
|DOVE MARANDA
|MARANDA DOVE
|02/02/2026
|D/B/A DOVE MARANDA
|TENNIS INSTRUCTION
|ATTN: MARANDA DOVE
|2653 SHALLOWFORD RD
|MARIETTA, GA 30066
|OCC043118
|DR LULU’S PRIDE CORNER
|UCHENNA UMEH
|02/05/2026
|LLC
|D/B/A DR LULU’S PRIDE
|CONSULTANT – EDUCATION
|DR LULU’S PRIDE CORNER
|CORNER LLC
|LLC
|ATTN: UCHENNA UMEH
|DR LULU’S PRIDE CORNER
|LLC
|925B PEACHTREE RD, STE
|129
|ATLANTA, GA 30309
|OCC043125
|DR. CB THERAPY
|DR. ANNA BAKER
|02/06/2026
|DR. CB THERAPY LLC
|D/B/A DR. CB THERAPY
|FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
|DR. CB THERAPY LLC
|1640 POWERS FERRY BLDG
|29, 300
|MARIETTA, GA 30067
|OCC043086
|ELLIE ROSE HAIR
|ELLIE LITTERAL
|02/03/2026
|ELLIE ROSE HAIR LLC
|D/B/A ELLIE ROSE HAIR
|BEAUTICIAN
|ATTN: ELLIE LITTERAL
|ELLIE ROSE HAIR LLC
|1478 SPRINGLEAF CIR SE,
|APT D
|SMYRNA, GA 30080
|OCC043062
|EMILY HOWE
|EMILY HOWE
|02/02/2026
|D/B/A EMILY HOWE
|JANITORIAL SERVICE – EXCEPT WINDOWS
|3650 HOGAN DR. NW
|& CONSTRUCTION RELATED
|KENNESAW, GA 30152
|OCC043110
|ERIN PRESLEY
|ERIN PRESLEY
|02/04/2026
|OCCUPATIONAL THERAPY
|D/B/A ERIN PRESLEY
|OCCUPATIONAL THERAPIST
|OCCUPATIONAL THERAPY
|ATTN: ERIN PRESLEY
|2027 CHELTON WAY
|SMYRNA, GA 30080
|OCC043071
|FREEDOM ARCH
|RICHARD SCHAKER
|02/02/2026
|MOVERS & SHAKERS LLC
|D/B/A FREEDOM ARCH
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|ATTN: RICHARD SCHAKER
|MOVERS & SHAKERS LLC
|369 STAFFORD ST SW
|MARIETTA, GA 30064
|OCC043070
|FUMEX LLC
|KEVIN EAST
|02/02/2026
|FUMEX LLC
|D/B/A FUMEX LLC
|MANUFACTURER – INDUSTRIAL MACHINES
|ATTN: KEVIN EAST
|& CUTTING MACHINES & EQUIPMENT
|FUMEX LLC
|55 CHASTAIN RD, 100
|KENNESAW, GA 30144
|OCC043142
|HANDLER STAFFING
|ERIC HANDLER
|02/06/2026
|HANDLER STAFFING LLC
|D/B/A HANDLER STAFFING
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|ATTN: ERIC HANDLER
|HANDLER STAFFING LLC
|2255 CUMBERLAND PKWY,
|STE 1400
|ATLANTA, GA 30339
|OCC043095
|HIGHGROUND OFFICE
|STEPHEN RHODEN
|02/02/2026
|HIGHGROUND OFFICE LLC
|D/B/A HIGHGROUND OFFICE
|REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
|HIGHGROUND OFFICE LLC
|1985 N PARK PL SE
|ATLANTA, GA 30339
|OCC043120
|INVESINGH BROTHERS LLC
|JAY SINGH
|02/06/2026
|INVESINGH BROTHERS LLC
|D/B/A INVESINGH BROTHERS
|HOLDING COMPANY
|LLC
|ATTN: JAY SINGH
|INVESINGH BROTHERS LLC
|4223 STERLING SHIRE
|ROSWELL, GA 30075
|OCC043127
|JETTS WAY LLC
|JEANETTE HAINES
|02/06/2026
|JETTS WAY LLC
|D/B/A JETTS WAY LLC
|HEALTH AND ALLIED SERVICES
|JETTS WAY LLC
|1570 DOUBLE BRANCHES LN
|DALLAS, GA 30132
|OCC043131
|JOBSEEKERS USA
|ERIC HANDLER
|02/06/2026
|JOBSEEKERS USA INC
|D/B/A JOBSEEKERS USA
|CONSULTANT – EDUCATION
|ATTN: ERIC HANDLER
|JOBSEEKERS USA INC
|2255 CUMBERLAND PKWY,
|STE 1400
|ATLANTA, GA 30339
|CON001669
|JOHN ELWOOD VEZOLLES
|JOHN VEZOLLES
|02/03/2026
|D/B/A JOHN ELWOOD
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|VEZOLLES
|REQUIRED
|2780 BANKSTONE DR, STE
|145
|MARIETTA, GA 30064
|OCC043079
|KISA MLELA SANTIAGO
|SANTIAGO KISA MLELA
|02/02/2026
|D/B/A KISA MLELA SANTIAGO
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|ATTN: SANTIAGO KISA MLELA
|2075 STONE POINT DR NW
|KENNESAW, GA 30152
|OCC043073
|LLEWELLYN RACHEL
|LLEWELLYN RACHEL
|02/02/2026
|DELSARTE
|DELSARTE
|MEDICAL CLINIC
|NUVIDALS LLC
|D/B/A LLEWELLYN RACHEL
|DELSARTE
|ATTN: L. RACHEL DELSARTE
|NUVIDALS LLC
|3097 MAPLE DR NE, 257
|ATLANTA, GA 30305
|OCC043113
|LUSH NAIL BAR SALON
|HUNG NGUYEN
|02/05/2026
|LUSH NAILS & SPA
|D/B/A LUSH NAIL BAR SALON
|MANICURIST
|PIEDMONT LLC
|LUSH NAILS & SPA PIEDMONT
|LLC
|3805 DALLAS HWY, 104
|MARIETTA, GA 30064
|OCC043128
|MCKENZIE GLOBAL
|SHAWN MCKENZIE
|02/06/2026
|MARKETING
|D/B/A MCKENZIE GLOBAL
|CONSULTANT SERVICE – MARKETING
|MCKENZIE GLOBAL
|MARKETING
|MARKETING LLC
|ATTN: SHAWN MCKENZIE
|MCKENZIE GLOBAL
|MARKETING LLC
|3101 COBB PKWY SE, STE 124
|ATLANTA, GA 30339
|OCC043108
|MDCT AUTO RENTALS LLC
|ERIC WELLS
|02/04/2026
|MDCT AUTO RENTALS LLC
|D/B/A MDCT AUTO RENTALS
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|LLC
|ATTN: ERIC WELLS
|MDCT AUTO RENTALS LLC
|565 CALOOSA COVE SW
|MARIETTA, GA 30008
|OCC043083
|MEIRELLES CPA
|MATHEUS MEIRELLES
|02/02/2026
|MEIRELLES CPA LLC
|D/B/A MEIRELLES CPA
|CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT
|ATTN: BUSINESS LICENSE
|(OCCUPATIONAL TAX)
|MEIRELLES CPA LLC
|2172 MAJOR LORING WAY
|MARIETTA, GA 30064
|OCC043076
|MILLIE & MAE PROVISIONS
|RITA SMITH
|02/02/2026
|REWS24 LLC
|D/B/A MILLIE & MAE
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|PROVISIONS
|ATTN: RITA SMITH
|REWS24 LLC
|PO BOX 431
|SMYRNA, GA 30081
|OCC043077
|NEXTGEN UPFITTERS LLC
|CRAIG BROWN
|02/02/2026
|NEXTGEN UPFITTERS LLC
|D/B/A NEXTGEN UPFITTERS
|AUTO REPAIR – MOBILE
|LLC
|ATTN: CRAIG BROWN
|NEXTGEN UPFITTERS LLC
|2050 WENLOK TRL
|MARIETTA, GA 30066
|OCC042596
|ORCHID EVENT VENUE
|VERONICA STARK
|02/02/2026
|ORCHID EVENT VENUE LLC
|D/B/A ORCHID EVENT VENUE
|ENTERTAINMENT, MEETING, & SPECIAL
|ATTN: VERONICA STARK
|EVENT ORGANIZER
|ORCHID EVENT VENUE LLC
|PO BOX 472
|MABLETON, GA 30126
|OCC043106
|PARKER PROPERTY
|DANIEL WHITTAKER
|02/04/2026
|SOLUTIONS
|D/B/A PARKER PROPERTY
|PAINTING CONTRACTOR AND PAPER
|PARKER PROP SOLUTIONS
|SOLUTIONS
|HANGING
|LLC
|ATTN: DANIEL PARKER
|WHITTAKER
|PARKER PROP SOLUTIONS
|LLC
|103 MIDWAY RD
|MARIETTA, GA 30064
|OCC043116
|PERCISION INNOVATION
|CLINTON SMITH
|02/05/2026
|SOLUTIONS LLC
|D/B/A PERCISION
|INVENTOR
|PERCISION INNOVATION
|INNOVATION SOLUTIONS LLC
|SOLUTIONS LLC
|ATTN: CLINTON SMITH
|PERCISION INNOVATION
|SOLUTIONS LLC
|2271 CAMDEN DR SW
|MARIETTA, GA 30064
|OCC043146
|PERRIN REAL ESTATE
|CHARLES PERRIN
|02/06/2026
|INVESTMENTS LLC
|D/B/A PERRIN REAL ESTATE
|REAL ESTATE & PROPERTY MANAGEMENT
|PERRIN REAL ESTATE
|INVESTMENTS LLC
|INVESTMENTS LLC
|ATTN: CHARLES PERRIN
|PERRIN REAL ESTATE
|INVESTMENTS LLC
|2111 BARRETT LAKES BLVD
|KENNESAW, GA 30144
|OCC043097
|PIEDMONT URGENT CARE
|LEE RESNICK
|02/02/2026
|PIEDMONT URGENT CARE
|D/B/A PIEDMONT URGENT
|PHYSICIAN (OCCUPATIONAL TAX)
|BY WELLSTREET LLC
|CARE
|ATTN: ACCOUNTING
|PIEDMONT URGENT CARE BY
|WELLSTREET LLC
|3350 RIVERWOOD PKWY, STE
|1550
|ATLANTA, GA 30339
|OCC043098
|PIEDMONT URGENT CARE
|ACCOUNTING
|02/02/2026
|PIEDMONT URGENT CARE
|D/B/A PIEDMONT URGENT
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|BY WELLSTREET LLC
|CARE
|ATTN: ACCOUNTING
|PIEDMONT URGENT CARE BY
|WELLSTREET LLC
|3350 RIVERWOOD PKWY, STE
|1550
|ATLANTA, GA 30339
|OCC043084
|PRIME LANE AUTO GROUP
|EDGAR TRUJILLO
|02/03/2026
|PRIME LANE AUTO GROUP
|D/B/A PRIME LANE AUTO
|AUTO DEALER – USED CARS ONLY
|INC
|GROUP
|ATTN: EDGAR EDUARDO
|FERNANDEZ TRUJILLO
|PRIME LANE AUTO GROUP
|INC
|527 MILL CREEK RD
|WOODSTOCK, GA 30188
|OCC043119
|PROTRACE ENGINEERING
|SHAKEEM MITCHELL
|02/06/2026
|LLC
|D/B/A PROTRACE
|STRIPE PAINTING CONTRACTOR
|PROTRACE ENGINEERING
|ENGINEERING LLC
|LLC
|ATTN: SHAKEEM MITCHELL
|PROTRACE ENGINEERING
|LLC
|4680 DOGWOOD FARMS DR
|DECATUR, GA 30034
|CON001668
|RAMP LLC
|ROBERT KANE
|02/03/2026
|RENOVATION AND MOBILITY
|D/B/A RAMP LLC
|BUILDING CONTRACTOR – STATE LICENSE
|PROFESSIONALS
|RENOVATION AND MOBILITY
|REQUIRED
|PROFESSIONALS
|42 BROOKCREST DRIVE
|MARIETTA, GA 30068
|OCC043074
|REW DESIGNS LLC
|RITA SMITH
|02/02/2026
|REW DESIGNS LLC
|D/B/A REW DESIGNS LLC
|ALTERATIONS
|ATTN: RITA SMITH
|REW DESIGNS LLC
|PO BOX 431
|SMYRNA, GA 30081
|OCC043080
|REWS CONSULTATIONS
|RITA SMITH
|02/02/2026
|REWS24 LLC
|D/B/A REWS
|CONSULTANT – EDUCATION
|CONSULTATIONS
|ATTN: RITA SMITH
|REWS24 LLC
|PO BOX 431
|SMYRNA, GA 300081
|OCC043078
|REWS LAWNCARE
|RITA SMITH
|02/02/2026
|REWS24 LLC
|D/B/A REWS LAWNCARE
|LANDSCAPING CONTRACTOR
|ATTN: RITA SMITH
|REWS24 LLC
|PO BOX 431
|SMYRNA, GA 30081
|OCC043102
|RIVALS
|ERICA PACOLD
|02/04/2026
|TAMARACK CAPITAL LLC
|D/B/A RIVALS
|ENTERTAINMENT SERVICE
|TAMARACK CAPITAL LLC
|PO BOX 18162
|ATLANTA, GA 30316
|OCC043136
|ROMA WHITAKER
|ROMA1113@ATT.NET
|02/06/2026
|ROMA WHITAKER LLC
|D/B/A ROMA WHITAKER
|FAMILY & INDIVIDUAL COUNSELING
|ROMA WHITAKER LLC
|4402 BRANDON CT NW
|MARIETTA, GA 30066
|OCC043055
|SECOND DRAFT WORKS
|KIMBERLY CREAGH
|02/02/2026
|LLC
|D/B/A SECOND DRAFT
|WRITER
|SECOND DRAFT WORKS
|WORKS LLC
|LLC
|ATTN: KIMBERLY CREAGH
|SECOND DRAFT WORKS LLC
|2441 TUXEDO DR
|MARIETTA, GA 30067
|OCC043117
|SPACE SHOP SELF
|BENTON LEACH
|02/06/2026
|STORAGE
|D/B/A SPACE SHOP SELF
|MINIWAREHOUSE & SELF-STORAGE
|HICKORY GROVE SELF
|STORAGE
|STORAGE LLC
|ATTN: BENTON LEACH
|HICKORY GROVE SELF
|STORAGE LLC
|5607 GLENRIDGE DR, 200
|ATLANTA, GA 30342
|OCC043059
|SPY CONNECTIONS, LLC
|SOL YBARRA
|02/02/2026
|SPY CONNECTIONS, LLC
|D/B/A SPY CONNECTIONS,
|CONSULTANT SERVICE – MARKETING
|LLC
|SPY CONNECTIONS, LLC
|2626 SHADOW WOODS CIR.
|NE
|MARIETTA, GA 30062
|OCC043094
|TAQUERIA EL GUERO
|ISRAEL MENALOZA
|02/03/2026
|LOS GUEROS TAQUERIAS
|D/B/A TAQUERIA EL GUERO
|RESTAURANT
|LLC
|ATTN: ISRAEL MENALOZA
|LOS GUEROS TAQUERIAS
|LLC
|326 CHESTNUT HILL RD SW
|MARIETTA, GA 30064
|OCC043140
|TAX ASSOCIATES OF
|JONATHAN ROVETO
|02/06/2026
|GEORGIA
|D/B/A TAX ASSOCIATES OF
|INCOME TAX SERVICE
|TAX ASSOCIATES OF
|GEORGIA
|GEORGIA LLC
|ATTN: JONATHAN ROVETO
|TAX ASSOCIATES OF
|GEORGIA LLC
|30 SHADOWLAWN RD SE
|MARIETTA, GA 30067
|ALT003599
|TEAM HIDI
|THE GIVING KITCHEN
|02/03/2026
|THE GIVING KITCHEN
|INITIATIVE INC
|CHARITABLE ORGANIZATION (NON
|INITIATIVE INC
|D/B/A TEAM HIDI
|PROFIT)
|ATTN: BENOIT SABOURIN
|THE GIVING KITCHEN
|INITIATIVE INC
|970 JEFFERSON ST NW,
|SUITE 8
|ATLANTA, GA 30318
|OCC043122
|THE APPOINTMENT GROUP
|JULIA EMELTCHENKO
|02/06/2026
|THE APPOINTMENT GROUP
|D/B/A THE APPOINTMENT
|TRAVEL AGENCY
|LLC
|GROUP
|ATTN: JULIA EMELTCHENKO
|THE APPOINTMENT GROUP
|LLC
|10940 WILSHIRE BLVD, STE
|1000
|LOS ANGELES, CA 90024
|OCC043126
|THE BAOBAB
|FOFIE AKOTO
|02/06/2026
|THE ADAMA KEMBA LEGACY
|D/B/A THE BAOBAB
|BUSINESS MANAGEMENT OFFICE
|ENDOWMENT INC
|ATTN: FOFIE AKOTO
|THE ADAMA KEMBA LEGACY
|ENDOWMENT INC
|1870 THE EXCHANGE SE, STE
|220
|ATLANTA, GA 30339
|OCC043103
|THE BUMPER PAINTER
|KENDRICK COOPER
|02/04/2026
|THE BUMPER PAINTER LLC
|D/B/A THE BUMPER PAINTER
|AUTO REPAIR – MOBILE
|ATTN: KENDRICK COOPER
|THE BUMPER PAINTER LLC
|2936 MONTVIEW DR SW
|MARIETTA, GA 30060
|OCC043081
|THE WHITE OAK GROUP
|ELIZABETH MELTON
|02/02/2026
|THE WHITE OAK GROUP INC
|D/B/A THE WHITE OAK
|INVESTMENT FIRM GENERAL BROKERAGE
|GROUP
|ATTN: ELIZABETH MELTON
|THE WHITE OAK GROUP INC
|3350 RIVERWOOD PKWY,
|1900
|ATLANTA, GA 30339
|ALC003595
|THREE STAR FOOD MART
|ANUJ BHANDARI
|02/02/2026
|NAMASTE NEPAL LLC
|D/B/A THREE STAR FOOD
|CONVENIENCE FOOD STORES – RETAIL
|MART
|ATTN: ANUJ BHANDARI
|NAMASTE NEPAL LLC
|1860 ATLANTA RD SE, SUITE
|100
|SMYRNA, GA 30080
|OCC043063
|TIMELY GIFT SHOP
|DONALD E DOOLIN
|02/02/2026
|D/B/A TIMELY GIFT SHOP
|MERCHANDISE AND SERVICE BROKER
|2204 CLOUD LAND DR.
|KENNESAW, GA 30152
|OCC043075
|TOASTIQUE
|TOASTIQUE
|02/02/2026
|EC ONE 26 LLC
|D/B/A TOASTIQUE
|RESTAURANT
|ATTN: TOM CHUNG
|EC ONE 26 LLC
|4871 HANALEI HOLLOW
|SUWANEE, GA 30024
|OCC043061
|TORRE PROTHRO WILEY
|TORRE PROTHRO WILEY
|02/02/2026
|TORRE PROTHRO WILEY
|D/B/A TORRE PROTHRO
|PSYCHOTHERAPIST (OCCUPATIONAL TAX)
|LLC
|WILEY
|TORRE PROTHRO WILEY LLC
|7614 BIRDSVIEW DR
|FAIRBURN, GA 30213
|OCC043069
|TRUE NORTH PHYSICIANS
|ABDUL KHAN
|02/02/2026
|TRUE NORTH PHYSICIANS
|D/B/A TRUE NORTH
|MEDICAL CLINIC
|PHYSICIANS
|ATTN: ABDUL KAHN
|TRUE NORTH PHYSICIANS
|100 ASHER DRIVE
|CARROLLTON, GA 30116
|OCC043096
|VIRTUAL DESIGN
|OBINAMUNI DE SILVA
|02/03/2026
|CREATORS LLC
|D/B/A VIRTUAL DESIGN
|CONSULTANT SERVICE – MANAGEMENT
|VIRTUAL DESIGN
|CREATORS LLC
|CREATORS LLC
|ATTN: OBINAMUNI DE SILVA
|VIRTUAL DESIGN CREATORS
|LLC
|2207 SNUG HARBOR NE
|MARIETTA, GA 30066
|OCC043065
|WYATT WORKSHOPS LLC
|CHERYL WYATT
|02/02/2026
|WYATT WORKSHOPS LLC
|D/B/A WYATT WORKSHOPS
|JEWELRY SALES
|LLC
|WYATT WORKSHOPS LLC
|2361 CAJUN DR
|MARIETTA, GA 30066
Follow this link to download the original PDF from which the table above was derived. It includes various industry codes (SIC, NAICS) plus parcel and lot information.
