Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food services from June 5 to June 11

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The "Star of Life" symbol represents medicine and health care. Three rectangles are arranged in a radial pattern to form a sort of abstract star shape, with a snake coiled around a staff superimposed on the center.

Posted By: Nor June 16, 2026

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotels, and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health.

For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.

WHITE WATER – WAVE POOL SLURPEE

  • 250 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-002407
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 06-11-2026

WHITE WATER – ACTIVITY POOL CART

  • 250 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062-3503
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-001365
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 06-11-2026

WHITE WATER – GRANNY’S SLURPEE

  • 250 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062-3503
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: .1-8977
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 06-11-2026

WHITE WATER – PRIMO’S PIZZERIA

  • 250 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: .1-5432
  • Last Inspection Score: 99
  • Last Inspection Date: 06-11-2026

WHITE WATER – BEACHSIDE SMOOTHIES

  • 250 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062-3503
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: .1-5433
  • Last Inspection Score: 96
  • Last Inspection Date: 06-11-2026

WHITE WATER – SEASIDE FRIES

  • 250 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062-3505
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: .1-5434
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 06-11-2026

WHITE WATER – DIPPIN’ DOTS #1

  • 250 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062-3503
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: .1-5427
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 06-11-2026

WHITE WATER – DIPPIN’ DOTS #2

  • 250 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062-3503
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: .1-5428
  • Last Inspection Score: 96
  • Last Inspection Date: 06-11-2026

WHITE WATER – DIPPIN’ DOTS #3

  • 250 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062-3503
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: .1-5429
  • Last Inspection Score: 96
  • Last Inspection Date: 06-11-2026

WHITE WATER – GRANNY’S FUNNEL CAKES

  • 250 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062-3503
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: .1-5430
  • Last Inspection Score: 97
  • Last Inspection Date: 06-11-2026

WHITE WATER – STERNWHEELER RESTAURANT

  • 250 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062-3503
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: .1-5431
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 06-11-2026

WHITE WATER – TOTALLY KICKIN’ CHICKEN

  • 250 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: .1-5426
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 06-11-2026

WHITE WATER – TEAM MEMBER CAFE

  • 250 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-000553
  • Last Inspection Score: 91
  • Last Inspection Date: 06-11-2026

WAFFLE HOUSE #2168

  • 1176 ROSWELL RD MARIETTA, GA 30062-3608
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-001785
  • Last Inspection Score: 91
  • Last Inspection Date: 06-11-2026

GOLDBERGS BAGEL CO. & DELI

  • 1062 JOHNSON FERRY RD STE A110 MARIETTA, GA 30068-5521
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-22047C
  • Last Inspection Score: 87
  • Last Inspection Date: 06-11-2026

HOYLE’S KITCHEN & BAR

  • 1440 ROSWELL RD STE A MARIETTA, GA 30062
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-000182
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 06-11-2026

WHITE WATER – JB’S SMOKEHOUSE EXPRESS

  • 250 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-001991
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 06-11-2026

MR DIDDY’S

  • 2200 POWDER SPRINGS RD SW STE 186 MARIETTA, GA 30064-4366
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-003599
  • Last Inspection Score: 90
  • Last Inspection Date: 06-11-2026

CARIBBEAN SPICE

  • 2325 POWDER SPRINGS RD SW STE 100 MARIETTA, GA 30064-4444
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-003800
  • Last Inspection Score: 71
  • Last Inspection Date: 06-11-2026

WHITE WATER – BUCCANEER SNACKS

  • 250 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062-3503
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-003926
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 06-11-2026

DUNKIN DONUTS #355732

  • 4100 MACLAND RD POWDER SPRINGS, GA 30127-1202
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004217
  • Last Inspection Score: 97
  • Last Inspection Date: 06-11-2026

MARIETTA BURGER BAR

  • 1392 ROSWELL RD STE B MARIETTA, GA 30062-9065
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004219
  • Last Inspection Score: 89
  • Last Inspection Date: 06-11-2026

HIMALAYAN KITCHEN

  • 1651 ROSWELL ST STE C SMYRNA, GA 30080
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004258
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 06-11-2026

GURSHA ETHIO CATERING

  • 1651 ROSWELL ST STE F SMYRNA, GA 30080-2220
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004701
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 06-11-2026

A TASTE OF ASIA

  • 2667 POWDER SPRINGS RD SW STE 112 MARIETTA, GA 30064-4556
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004705
  • Last Inspection Score: 81
  • Last Inspection Date: 06-11-2026

HOUSE OF LU III

  • 1690 POWDER SPRINGS RD SW STE 108 MARIETTA, GA 30064-4868
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004775
  • Last Inspection Score: 90
  • Last Inspection Date: 06-11-2026

ALTITUDE TRAMPOLINE PARK – AUSTELL

  • 3999 AUSTELL RD STE 601 AUSTELL, GA 30106-1100
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006045
  • Last Inspection Score: 94
  • Last Inspection Date: 06-11-2026

MCDONALDS

  • 2371 DELK RD MARIETTA, GA 30067-6309
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006754
  • Last Inspection Score: 87
  • Last Inspection Date: 06-11-2026

!!COURTYARD BY MARRIOTT ATLANTA/I-75-FOOD

  • 2455 DELK RD SE MARIETTA, GA 30067-6311
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007624
  • Last Inspection Score: 87
  • Last Inspection Date: 06-11-2026

HOBOKEN BREAD & BAGEL COMPANY

  • 1033 SANDY PLAINS RD STE G MARIETTA, GA 30066-6584
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: .1-4920
  • Last Inspection Score: 94
  • Last Inspection Date: 06-09-2026

HYATT PLACE – FOOD

  • 2876 SPRING HILL PKWY SE SMYRNA, GA 30080-3003
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-13597C
  • Last Inspection Score: 87
  • Last Inspection Date: 06-09-2026

FAB GIFTS & TEA, INC.

  • 21 W PARK SQ NE MARIETTA, GA 30060-1923
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-001815
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 06-09-2026

CARZELL’S KITCHEN

  • 3217 NEW MACLAND RD STE 140 POWDER SPRINGS, GA 30127-1794
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-001132
  • Last Inspection Score: 99
  • Last Inspection Date: 06-09-2026

CHOPSTIX SUSHI HOUSE AND ASIAN FUSION

  • 4651 WOODSTOCK RD STE 301 ROSWELL, GA 30075
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-001346
  • Last Inspection Score: 90
  • Last Inspection Date: 06-09-2026

J. CHRISTOPHER’S RESTAURANT

  • 2100 ROSWELL RD STE 500 MARIETTA, GA 30062
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-001070
  • Last Inspection Score: 82
  • Last Inspection Date: 06-09-2026

TWO BIRDS TAP HOUSE

  • 52 POWDER SPRINGS ST STE A MARIETTA, GA 30064-3261
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-002194
  • Last Inspection Score: 91
  • Last Inspection Date: 06-09-2026

THAICOON & SUSHI BAR

  • 34 MILL ST NE MARIETTA, GA 30060-1967
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-10283
  • Last Inspection Score: 85
  • Last Inspection Date: 06-09-2026

CHICK-FIL-A AT THE VILLAGE AT TOWN PARK #2146

  • 600 CHASTAIN RD NW STE 100 KENNESAW, GA 30144
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-20100C
  • Last Inspection Score: 86
  • Last Inspection Date: 06-09-2026

LA PARRILLA MEXICAN RESTAURANT

  • 4090 POWDER SPRINGS RD POWDER SPRINGS, GA 30127
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: .1-4781
  • Last Inspection Score: 91
  • Last Inspection Date: 06-09-2026

CHEROKEE CATTLE COMPANY

  • 2710 CANTON RD MARIETTA, GA 30066-5371
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-21289C
  • Last Inspection Score: 91
  • Last Inspection Date: 06-09-2026

SUBWAY

  • 3079 HIDDEN FOREST CT STE 110 MARIETTA, GA 30066-7324
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005707
  • Last Inspection Score: 92
  • Last Inspection Date: 06-09-2026

BITES SLIDERS AND FRIES

  • 4750 ALABAMA RD STE 110 ROSWELL, GA 30075
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006258
  • Last Inspection Score: 91
  • Last Inspection Date: 06-09-2026

PEACH STATE COFFEE COMPANY-BASE

  • 1592 ATLANTA RD STE 130-9 MARIETTA, GA 30060-4331
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007243
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 06-09-2026

GRANNY’S SOUTHERN KITCHEN

  • 2014 POWERS FERRY RD SE STE 450 ATLANTA, GA 30339-5089
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007341
  • Last Inspection Score: 91
  • Last Inspection Date: 06-09-2026

TOKYO SUSHI & HIBACHI

  • 1000 WHITLOCK AVE NW UNIT 360 MARIETTA, GA 30064-5449
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007457
  • Last Inspection Score: 94
  • Last Inspection Date: 06-09-2026

!!COFFEE SNOBS

  • 5000 AUSTELL POWDER SPRINGS RD STE 121 AUSTELL, GA 30106-2405
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007598
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 06-09-2026

LA CUBANA

  • 45 S MARIETTA PKWY SW MARIETTA, GA 30064-3288
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-002518
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 06-08-2026

MUSS & TURNER’S

  • 1675 CUMBERLAND PKWY SE STE 309 SMYRNA, GA 30080-6361
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-14744
  • Last Inspection Score: 91
  • Last Inspection Date: 06-08-2026

DAIRY QUEEN STORE #12030

  • 3721 LARGENT WAY MARIETTA, GA 30064
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: .1-4572
  • Last Inspection Score: 96
  • Last Inspection Date: 06-08-2026

POPEYES #11090

  • 3350 S COBB DR SE SMYRNA, GA 30080-4174
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-002907
  • Last Inspection Score: 76
  • Last Inspection Date: 06-08-2026

HAMPTON INN ATLANTA KENNESAW – FOOD

  • 3405 BUSBEE DR NW KENNESAW, GA 30144-5595
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-003018
  • Last Inspection Score: 96
  • Last Inspection Date: 06-08-2026

PANDA EXPRESS

  • 3460 SANDY PLAINS RD STE 210 MARIETTA, GA 30066-4704
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004075
  • Last Inspection Score: 99
  • Last Inspection Date: 06-08-2026

TAQUERIA EL GUERO

  • 1135 POWDER SPRINGS ST MARIETTA, GA 30064-4139
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004125
  • Last Inspection Score: 91
  • Last Inspection Date: 06-08-2026

PEACHTREE CREEK MEMORY CARE

  • 4375 BEECH HAVEN TRL SE ATLANTA, GA 30339-1301
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004933
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 06-08-2026

JUICY’S JERK

  • 1115 POWDER SPRINGS ST STE A MARIETTA, GA 30064-5277
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005292
  • Last Inspection Score: 84
  • Last Inspection Date: 06-08-2026

SNOOZE AN A.M. EATERY

  • 2973 COBB PKWY STE 200 ATLANTA, GA 30339-3556
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005629
  • Last Inspection Score: 86
  • Last Inspection Date: 06-08-2026

MEZZA LUNA PASTA & SEAFOOD

  • 2100 ROSWELL RD STE 2198 MARIETTA, GA 30062-0878
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006051
  • Last Inspection Score: 96
  • Last Inspection Date: 06-08-2026

ZAXBY’S – DALLAS HWY

  • 3405 DALLAS HWY SW STE 100 MARIETTA, GA 30064-6426
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006929
  • Last Inspection Score: 96
  • Last Inspection Date: 06-08-2026

!!AXIA CHINESE BISTRO

  • 1401 JOHNSON FERRY RD STE 128 MARIETTA, GA 30062-6495
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007299
  • Last Inspection Score: 99
  • Last Inspection Date: 06-08-2026

STARBUCKS COFFEE #10555

  • 4069 CHEROKEE ST NW STE A KENNESAW, GA 30144-1278
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-18104
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 06-05-2026

TOFU VILLAGE

  • 700 SANDY PLAINS RD STE B1 MARIETTA, GA 30066-6370
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-001766
  • Last Inspection Score: 92
  • Last Inspection Date: 06-05-2026

CHEF ADVANTAGE

  • 975 COBB PLACE BLVD STE 305 KENNESAW, GA 30144
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-001160
  • Last Inspection Score: 91
  • Last Inspection Date: 06-05-2026

SUBURBAN TAP

  • 1318 JOHNSON FERRY RD MARIETTA, GA 30068-2724
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: .1-3394
  • Last Inspection Score: 96
  • Last Inspection Date: 06-05-2026

PINETREE COUNTRY CLUB – MAIN KITCHEN

  • 3400 MCCOLLUM PKWY NW KENNESAW, GA 30144-2996
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: 1-505C
  • Last Inspection Score: 90
  • Last Inspection Date: 06-05-2026

CHUY’S

  • 585 ERNEST BARRETT PKWY NW KENNESAW, GA 30144-4920
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-001276
  • Last Inspection Score: 87
  • Last Inspection Date: 06-05-2026

575 BISTRO

  • 840 ERNEST BARRETT PKWY NW STE 466 KENNESAW, GA 30144-4827
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-001887
  • Last Inspection Score: 97
  • Last Inspection Date: 06-05-2026

NACHOS TAQUERIA GRILL

  • 4240 JILES RD NW STE C KENNESAW, GA 30144-6435
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004163
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 06-05-2026

PHENOMENAL SEAFOOD

  • 2495 EAST WEST CONNECTOR STE 10 AUSTELL, GA 30106-6816
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004534
  • Last Inspection Score: 91
  • Last Inspection Date: 06-05-2026

4 SEASON WINGS

  • 2769 CHASTAIN MEADOWS PKWY STE 60 MARIETTA, GA 30066-3368
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004751
  • Last Inspection Score: 96
  • Last Inspection Date: 06-05-2026

POWDER SPRINGS CENTER FOR NURSING & HEALING

  • 3460 POWDER SPRINGS RD POWDER SPRINGS, GA 30127-2322
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-004802
  • Last Inspection Score: 94
  • Last Inspection Date: 06-05-2026

SGC CHICKEN & SEAFOOD

  • 3886 BROAD ST STE C POWDER SPRINGS, GA 30127-2767
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-005365
  • Last Inspection Score: 96
  • Last Inspection Date: 06-05-2026

CHIPOTLE MEXICAN GRILL

  • 4194 JILES RD KENNESAW, GA 30144
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006247
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 06-05-2026

OLIVE GARDEN ITALIAN KITCHEN

  • 1350 EAST WEST CONNECTOR AUSTELL, GA 30106
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006350
  • Last Inspection Score: 91
  • Last Inspection Date: 06-05-2026

GOLDEN LOUNGE 2

  • 1869 COBB PKWY S MARIETTA, GA 30060-9305
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006413
  • Last Inspection Score: 96
  • Last Inspection Date: 06-05-2026

JERSEY MIKE’S

  • 3895 CHEROKEE ST NW STE 624 KENNESAW, GA 30144-6704
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006463
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 06-05-2026

LA DELICIA PALETERIA Y NEVERIA

  • 1869 COBB PKWY SE STE 875 MARIETTA, GA 30060-9316
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006630
  • Last Inspection Score: 100
  • Last Inspection Date: 06-05-2026

WASABI SUSHI & STEAK BAR

  • 2744 GEORGE BUSBEE PKWY NW KENNESAW, GA 30144-6803
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006898
  • Last Inspection Score: 62
  • Last Inspection Date: 06-05-2026

BUFFALO BAR

  • 2580 WINDY HILL RD STE 400 MARIETTA, GA 30067-8642
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-006954
  • Last Inspection Score: 71
  • Last Inspection Date: 06-05-2026

!!JIMMY JOHNS#2182

  • 3100 HIGHLAND PKWY SE STE 8 SMYRNA, GA 30082-3734
  • Permit Type: Food Service
  • Permit Number: FSP-033-007587
  • Last Inspection Score: 93
  • Last Inspection Date: 06-05-2026

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