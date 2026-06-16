Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food services from June 5 to June 11

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotels, and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health.
For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.
WHITE WATER – WAVE POOL SLURPEE
- 250 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002407
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 06-11-2026
WHITE WATER – ACTIVITY POOL CART
- 250 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062-3503
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-001365
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 06-11-2026
WHITE WATER – GRANNY’S SLURPEE
- 250 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062-3503
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-8977
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 06-11-2026
WHITE WATER – PRIMO’S PIZZERIA
- 250 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-5432
- Last Inspection Score: 99
- Last Inspection Date: 06-11-2026
WHITE WATER – BEACHSIDE SMOOTHIES
- 250 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062-3503
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-5433
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 06-11-2026
WHITE WATER – SEASIDE FRIES
- 250 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062-3505
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-5434
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 06-11-2026
WHITE WATER – DIPPIN’ DOTS #1
- 250 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062-3503
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-5427
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 06-11-2026
WHITE WATER – DIPPIN’ DOTS #2
- 250 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062-3503
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-5428
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 06-11-2026
WHITE WATER – DIPPIN’ DOTS #3
- 250 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062-3503
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-5429
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 06-11-2026
WHITE WATER – GRANNY’S FUNNEL CAKES
- 250 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062-3503
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-5430
- Last Inspection Score: 97
- Last Inspection Date: 06-11-2026
WHITE WATER – STERNWHEELER RESTAURANT
- 250 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062-3503
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-5431
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 06-11-2026
WHITE WATER – TOTALLY KICKIN’ CHICKEN
- 250 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-5426
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 06-11-2026
WHITE WATER – TEAM MEMBER CAFE
- 250 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-000553
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 06-11-2026
WAFFLE HOUSE #2168
- 1176 ROSWELL RD MARIETTA, GA 30062-3608
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-001785
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 06-11-2026
GOLDBERGS BAGEL CO. & DELI
- 1062 JOHNSON FERRY RD STE A110 MARIETTA, GA 30068-5521
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-22047C
- Last Inspection Score: 87
- Last Inspection Date: 06-11-2026
HOYLE’S KITCHEN & BAR
- 1440 ROSWELL RD STE A MARIETTA, GA 30062
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-000182
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 06-11-2026
WHITE WATER – JB’S SMOKEHOUSE EXPRESS
- 250 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-001991
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 06-11-2026
MR DIDDY’S
- 2200 POWDER SPRINGS RD SW STE 186 MARIETTA, GA 30064-4366
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003599
- Last Inspection Score: 90
- Last Inspection Date: 06-11-2026
CARIBBEAN SPICE
- 2325 POWDER SPRINGS RD SW STE 100 MARIETTA, GA 30064-4444
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003800
- Last Inspection Score: 71
- Last Inspection Date: 06-11-2026
WHITE WATER – BUCCANEER SNACKS
- 250 COBB PKWY N MARIETTA, GA 30062-3503
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003926
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 06-11-2026
DUNKIN DONUTS #355732
- 4100 MACLAND RD POWDER SPRINGS, GA 30127-1202
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004217
- Last Inspection Score: 97
- Last Inspection Date: 06-11-2026
MARIETTA BURGER BAR
- 1392 ROSWELL RD STE B MARIETTA, GA 30062-9065
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004219
- Last Inspection Score: 89
- Last Inspection Date: 06-11-2026
HIMALAYAN KITCHEN
- 1651 ROSWELL ST STE C SMYRNA, GA 30080
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004258
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 06-11-2026
GURSHA ETHIO CATERING
- 1651 ROSWELL ST STE F SMYRNA, GA 30080-2220
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004701
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 06-11-2026
A TASTE OF ASIA
- 2667 POWDER SPRINGS RD SW STE 112 MARIETTA, GA 30064-4556
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004705
- Last Inspection Score: 81
- Last Inspection Date: 06-11-2026
HOUSE OF LU III
- 1690 POWDER SPRINGS RD SW STE 108 MARIETTA, GA 30064-4868
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004775
- Last Inspection Score: 90
- Last Inspection Date: 06-11-2026
ALTITUDE TRAMPOLINE PARK – AUSTELL
- 3999 AUSTELL RD STE 601 AUSTELL, GA 30106-1100
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006045
- Last Inspection Score: 94
- Last Inspection Date: 06-11-2026
MCDONALDS
- 2371 DELK RD MARIETTA, GA 30067-6309
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006754
- Last Inspection Score: 87
- Last Inspection Date: 06-11-2026
!!COURTYARD BY MARRIOTT ATLANTA/I-75-FOOD
- 2455 DELK RD SE MARIETTA, GA 30067-6311
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007624
- Last Inspection Score: 87
- Last Inspection Date: 06-11-2026
HOBOKEN BREAD & BAGEL COMPANY
- 1033 SANDY PLAINS RD STE G MARIETTA, GA 30066-6584
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-4920
- Last Inspection Score: 94
- Last Inspection Date: 06-09-2026
HYATT PLACE – FOOD
- 2876 SPRING HILL PKWY SE SMYRNA, GA 30080-3003
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-13597C
- Last Inspection Score: 87
- Last Inspection Date: 06-09-2026
FAB GIFTS & TEA, INC.
- 21 W PARK SQ NE MARIETTA, GA 30060-1923
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-001815
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 06-09-2026
CARZELL’S KITCHEN
- 3217 NEW MACLAND RD STE 140 POWDER SPRINGS, GA 30127-1794
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-001132
- Last Inspection Score: 99
- Last Inspection Date: 06-09-2026
CHOPSTIX SUSHI HOUSE AND ASIAN FUSION
- 4651 WOODSTOCK RD STE 301 ROSWELL, GA 30075
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-001346
- Last Inspection Score: 90
- Last Inspection Date: 06-09-2026
J. CHRISTOPHER’S RESTAURANT
- 2100 ROSWELL RD STE 500 MARIETTA, GA 30062
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-001070
- Last Inspection Score: 82
- Last Inspection Date: 06-09-2026
TWO BIRDS TAP HOUSE
- 52 POWDER SPRINGS ST STE A MARIETTA, GA 30064-3261
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002194
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 06-09-2026
THAICOON & SUSHI BAR
- 34 MILL ST NE MARIETTA, GA 30060-1967
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-10283
- Last Inspection Score: 85
- Last Inspection Date: 06-09-2026
CHICK-FIL-A AT THE VILLAGE AT TOWN PARK #2146
- 600 CHASTAIN RD NW STE 100 KENNESAW, GA 30144
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-20100C
- Last Inspection Score: 86
- Last Inspection Date: 06-09-2026
LA PARRILLA MEXICAN RESTAURANT
- 4090 POWDER SPRINGS RD POWDER SPRINGS, GA 30127
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-4781
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 06-09-2026
CHEROKEE CATTLE COMPANY
- 2710 CANTON RD MARIETTA, GA 30066-5371
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-21289C
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 06-09-2026
SUBWAY
- 3079 HIDDEN FOREST CT STE 110 MARIETTA, GA 30066-7324
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005707
- Last Inspection Score: 92
- Last Inspection Date: 06-09-2026
BITES SLIDERS AND FRIES
- 4750 ALABAMA RD STE 110 ROSWELL, GA 30075
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006258
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 06-09-2026
PEACH STATE COFFEE COMPANY-BASE
- 1592 ATLANTA RD STE 130-9 MARIETTA, GA 30060-4331
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007243
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 06-09-2026
GRANNY’S SOUTHERN KITCHEN
- 2014 POWERS FERRY RD SE STE 450 ATLANTA, GA 30339-5089
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007341
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 06-09-2026
TOKYO SUSHI & HIBACHI
- 1000 WHITLOCK AVE NW UNIT 360 MARIETTA, GA 30064-5449
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007457
- Last Inspection Score: 94
- Last Inspection Date: 06-09-2026
!!COFFEE SNOBS
- 5000 AUSTELL POWDER SPRINGS RD STE 121 AUSTELL, GA 30106-2405
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007598
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 06-09-2026
LA CUBANA
- 45 S MARIETTA PKWY SW MARIETTA, GA 30064-3288
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002518
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 06-08-2026
MUSS & TURNER’S
- 1675 CUMBERLAND PKWY SE STE 309 SMYRNA, GA 30080-6361
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-14744
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 06-08-2026
DAIRY QUEEN STORE #12030
- 3721 LARGENT WAY MARIETTA, GA 30064
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-4572
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 06-08-2026
POPEYES #11090
- 3350 S COBB DR SE SMYRNA, GA 30080-4174
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-002907
- Last Inspection Score: 76
- Last Inspection Date: 06-08-2026
HAMPTON INN ATLANTA KENNESAW – FOOD
- 3405 BUSBEE DR NW KENNESAW, GA 30144-5595
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-003018
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 06-08-2026
PANDA EXPRESS
- 3460 SANDY PLAINS RD STE 210 MARIETTA, GA 30066-4704
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004075
- Last Inspection Score: 99
- Last Inspection Date: 06-08-2026
TAQUERIA EL GUERO
- 1135 POWDER SPRINGS ST MARIETTA, GA 30064-4139
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004125
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 06-08-2026
PEACHTREE CREEK MEMORY CARE
- 4375 BEECH HAVEN TRL SE ATLANTA, GA 30339-1301
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004933
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 06-08-2026
JUICY’S JERK
- 1115 POWDER SPRINGS ST STE A MARIETTA, GA 30064-5277
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005292
- Last Inspection Score: 84
- Last Inspection Date: 06-08-2026
SNOOZE AN A.M. EATERY
- 2973 COBB PKWY STE 200 ATLANTA, GA 30339-3556
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005629
- Last Inspection Score: 86
- Last Inspection Date: 06-08-2026
MEZZA LUNA PASTA & SEAFOOD
- 2100 ROSWELL RD STE 2198 MARIETTA, GA 30062-0878
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006051
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 06-08-2026
ZAXBY’S – DALLAS HWY
- 3405 DALLAS HWY SW STE 100 MARIETTA, GA 30064-6426
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006929
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 06-08-2026
!!AXIA CHINESE BISTRO
- 1401 JOHNSON FERRY RD STE 128 MARIETTA, GA 30062-6495
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007299
- Last Inspection Score: 99
- Last Inspection Date: 06-08-2026
STARBUCKS COFFEE #10555
- 4069 CHEROKEE ST NW STE A KENNESAW, GA 30144-1278
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-18104
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 06-05-2026
TOFU VILLAGE
- 700 SANDY PLAINS RD STE B1 MARIETTA, GA 30066-6370
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-001766
- Last Inspection Score: 92
- Last Inspection Date: 06-05-2026
CHEF ADVANTAGE
- 975 COBB PLACE BLVD STE 305 KENNESAW, GA 30144
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-001160
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 06-05-2026
SUBURBAN TAP
- 1318 JOHNSON FERRY RD MARIETTA, GA 30068-2724
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: .1-3394
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 06-05-2026
PINETREE COUNTRY CLUB – MAIN KITCHEN
- 3400 MCCOLLUM PKWY NW KENNESAW, GA 30144-2996
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: 1-505C
- Last Inspection Score: 90
- Last Inspection Date: 06-05-2026
CHUY’S
- 585 ERNEST BARRETT PKWY NW KENNESAW, GA 30144-4920
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-001276
- Last Inspection Score: 87
- Last Inspection Date: 06-05-2026
575 BISTRO
- 840 ERNEST BARRETT PKWY NW STE 466 KENNESAW, GA 30144-4827
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-001887
- Last Inspection Score: 97
- Last Inspection Date: 06-05-2026
NACHOS TAQUERIA GRILL
- 4240 JILES RD NW STE C KENNESAW, GA 30144-6435
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004163
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 06-05-2026
PHENOMENAL SEAFOOD
- 2495 EAST WEST CONNECTOR STE 10 AUSTELL, GA 30106-6816
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004534
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 06-05-2026
4 SEASON WINGS
- 2769 CHASTAIN MEADOWS PKWY STE 60 MARIETTA, GA 30066-3368
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004751
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 06-05-2026
POWDER SPRINGS CENTER FOR NURSING & HEALING
- 3460 POWDER SPRINGS RD POWDER SPRINGS, GA 30127-2322
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-004802
- Last Inspection Score: 94
- Last Inspection Date: 06-05-2026
SGC CHICKEN & SEAFOOD
- 3886 BROAD ST STE C POWDER SPRINGS, GA 30127-2767
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-005365
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 06-05-2026
CHIPOTLE MEXICAN GRILL
- 4194 JILES RD KENNESAW, GA 30144
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006247
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 06-05-2026
OLIVE GARDEN ITALIAN KITCHEN
- 1350 EAST WEST CONNECTOR AUSTELL, GA 30106
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006350
- Last Inspection Score: 91
- Last Inspection Date: 06-05-2026
GOLDEN LOUNGE 2
- 1869 COBB PKWY S MARIETTA, GA 30060-9305
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006413
- Last Inspection Score: 96
- Last Inspection Date: 06-05-2026
JERSEY MIKE’S
- 3895 CHEROKEE ST NW STE 624 KENNESAW, GA 30144-6704
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006463
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 06-05-2026
LA DELICIA PALETERIA Y NEVERIA
- 1869 COBB PKWY SE STE 875 MARIETTA, GA 30060-9316
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006630
- Last Inspection Score: 100
- Last Inspection Date: 06-05-2026
WASABI SUSHI & STEAK BAR
- 2744 GEORGE BUSBEE PKWY NW KENNESAW, GA 30144-6803
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006898
- Last Inspection Score: 62
- Last Inspection Date: 06-05-2026
BUFFALO BAR
- 2580 WINDY HILL RD STE 400 MARIETTA, GA 30067-8642
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-006954
- Last Inspection Score: 71
- Last Inspection Date: 06-05-2026
!!JIMMY JOHNS#2182
- 3100 HIGHLAND PKWY SE STE 8 SMYRNA, GA 30082-3734
- Permit Type: Food Service
- Permit Number: FSP-033-007587
- Last Inspection Score: 93
- Last Inspection Date: 06-05-2026
Be the first to comment on "Health inspection scores for Cobb County restaurants and other food services from June 5 to June 11"