Restaurant and other food service inspection scores in Cobb County: Saturday September 10- Friday September 16

The following are scores for the past week for restaurants, school cafeterias, hotel and other food service facilities in Cobb County from the Georgia Department of Public Health.

For more information visit the inspection page at the Georgia Department of Public Health where you can find more information about why each facility received the score it was given.

SHOGUN JAPANESE STEAKHOUSE & SEAFOOD

2744 GEORGE BUSBEE PKWY NW KENNESAW, GA 30144-6803

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 82

Last Inspection Date: 09-15-2022

For More Information Call: (770) 435-7815

WAFFLE HOUSE #960

2661 POWDER SPRINGS RD SW MARIETTA, GA 30064

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 88

Last Inspection Date: 09-15-2022

For More Information Call: (770) 435-7815

HENDRICKS ELEMENTARY SCHOOL

5243 MEADOWS RD POWDER SPRINGS, GA 30127

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-15-2022

For More Information Call: (770) 435-7815

FIRST WATCH RESTAURANT

3460 SANDY PLAINS RD STE 130 MARIETTA, GA 30066-4747

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 88

Last Inspection Date: 09-15-2022

For More Information Call: (770) 435-7815

BAD DADDY’S BURGER BAR

3460 SANDY PLAINS RD STE 110 MARIETTA, GA 30062-4702

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 09-15-2022

For More Information Call: (770) 435-7815

!!LEMON BUTTER SEAFOOD RESTAURANT

1854 TERRELL MILL RD SE STE 113 MARIETTA, GA 30062-3323

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 95

Last Inspection Date: 09-15-2022

For More Information Call: (770) 435-7815

TACO CANTINA

2517 SPRING RD STE 101 SMYRNA, GA 30080

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 93

Last Inspection Date: 09-14-2022

For More Information Call: (770) 435-7815

EGGS UP GRILL

4401 SHALLOWFORD RD STE 126 ROSWELL, GA 30075-3175

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 09-14-2022

For More Information Call: (770) 435-7815

PROVIDENT VILLAGE AT CREEKSIDE

4838 S COBB DR SE SMYRNA, GA 30080-7121

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 90

Last Inspection Date: 09-14-2022

For More Information Call: (770) 435-7815

SMOKEHOUSE Q

4401 SHALLOWFORD RD STE 168 ROSWELL, GA 30075-3180

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 09-14-2022

For More Information Call: (770) 435-7815

DELMAR GARDENS OF SMYRNA – FOOD

404 KING SPRINGS VILLAGE PKWY SMYRNA, GA 30082

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 09-14-2022

For More Information Call: (770) 435-7815

EINSTEIN BROS. BAGELS #3159

2460 CUMBERLAND PKWY SE STE 170 ATLANTA, GA 30339-5038

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 94

Last Inspection Date: 09-14-2022

For More Information Call: (770) 435-7815

CHINA DYNASTY

3605 SANDY PLAINS RD STE 105 MARIETTA, GA 30066

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 09-14-2022

For More Information Call: (770) 435-7815

SMITTY’S LOCKDOWN BBQ

2900 CANTON RD MARIETTA, GA 30066-3879

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 73

Last Inspection Date: 09-14-2022

For More Information Call: (770) 435-7815

!!FIVE STAR FOOD SERVICES

5521 COLLINS BLVD AUSTELL, GA 30106

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-14-2022

For More Information Call: (770) 435-7815

VINEYARD CAFE & WINE BAR, THE

1295 W SPRING ST SE STE 100 SMYRNA, GA 30080-3669

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 09-14-2022

For More Information Call: (770) 435-7815

LA CHINGADA BAR & GRILL

2074 S COBB DR SE STE 103 MARIETTA, GA 30060-5008

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 65

Last Inspection Date: 09-14-2022

For More Information Call: (770) 435-7815

J BUFFALO WINGS

2580 WINDY HILL RD SE STE 400 MARIETTA, GA 30067-8642

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 81

Last Inspection Date: 09-14-2022

For More Information Call: (770) 435-7815

!!TEA STATION

1200 ERNEST W BARRETT PKWY STE 132 KENNESAW, GA 30144-4513

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-14-2022

For More Information Call: (770) 435-7815

!!MOUTH JARRING EXPERIENCE

696 CONCORD RD STE C SMYRNA, GA 30082

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-14-2022

For More Information Call: (770) 435-7815

SUBWAY

2610 DELK RD SE MARIETTA, GA 30067

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 83

Last Inspection Date: 09-13-2022

For More Information Call: (770) 435-7815

LA BELLA PIZZA

2635 SANDY PLAINS RD STE A-7 MARIETTA, GA 30066-4200

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 94

Last Inspection Date: 09-13-2022

For More Information Call: (770) 435-7815

CHEF LA’S FISH FRY

4924 S COBB DR SE STE M SMYRNA, GA 30080-7111

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-13-2022

For More Information Call: (770) 435-7815

SAN FRANCISCO BANQUET HALL AND RESTAURANT

1977 S COBB DR SE STE 150 MARIETTA, GA 30060-0830

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 80

Last Inspection Date: 09-13-2022

For More Information Call: (770) 435-7815

BANDIDO WINGS

371 PAT MELL RD SE STE 137 MARIETTA, GA 30060-5002

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 93

Last Inspection Date: 09-13-2022

For More Information Call: (770) 435-7815

MOXIE BURGER

2421 SHALLOWFORD RD STE 158 MARIETTA, GA 30066-2013

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 86

Last Inspection Date: 09-13-2022

For More Information Call: (770) 435-7815

STONEY RIVER STEAKHOUSE AND GRILL

2860 CUMBERLAND MALL SE STE 1640 ATLANTA, GA 30339-3998

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 09-13-2022

For More Information Call: (770) 435-7815

P.F. CHANG’S CHINA BISTRO

1624 CUMBERLAND MALL SE SPC LS 108 ATLANTA, GA 30339-3161

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-13-2022

For More Information Call: (770) 435-7815

HOLLYDALE ELEMENTARY SCHOOL

2901 BAY BERRY DR SW MARIETTA, GA 30008-5605

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-13-2022

For More Information Call: (770) 435-7815

BIRNEY ELEMENTARY SCHOOL

775 SMYRNA POWDER SPRINGS RD SW MARIETTA, GA 30060-5111

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-13-2022

For More Information Call: (770) 435-7815

LINDLEY 6TH GRADE ACADEMY SCHOOL

1550 PEBBLEBROOK CIR MABLETON, GA 30126

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 09-13-2022

For More Information Call: (770) 435-7815

HYATT REGENCY SUITES – TOUR

2999 WINDY HILL RD MARIETTA, GA 30067

Permit Type: TA

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 09-13-2022

For More Information Call: (770) 435-7815

SILVER COMET VILLAGE INDEPENDENT LIVING

4900 RICHARD D SAILORS PKWY BLDG 1000 POWDER SPRINGS, GA 30127

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 09-13-2022

For More Information Call: (770) 435-7815

SILVER COMET VILLAGE MC AL LIVING

4900 RICHARD D. SAILORS PKWY POWDER SPRINGS, GA 30127-5222

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 09-13-2022

For More Information Call: (770) 435-7815

MCDONALD’S #35635

3260 S COBB DR SE SMYRNA, GA 30080-4123

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 92

Last Inspection Date: 09-13-2022

For More Information Call: (770) 435-7815

FREDDY’S FROZEN CUSTARD & STEAKBURGERS

2716 SANDY PLAINS RD MARIETTA, GA 30066-4345

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 91

Last Inspection Date: 09-13-2022

For More Information Call: (770) 435-7815

CHEF LA’S FISH FRY – BASE

4924 S COBB DR SE STE M SMYRNA, GA 30080-7111

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 100

Last Inspection Date: 09-13-2022

For More Information Call: (770) 435-7815

HEALTHY SMOOTHIES (INSIDE LA FITNESS)

3999 AUSTELL RD STE 101 AUSTELL, GA 30106-1100

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 09-12-2022

For More Information Call: (770) 435-7815

HOME DEPOT / INTEFOOD

2455 PACES FERRY RD SE ATLANTA, GA 30339-1834

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 09-12-2022

For More Information Call: (770) 435-7815

OSBORNE HIGH SCHOOL

2451 FAVOR RD SW MARIETTA, GA 30060

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 97

Last Inspection Date: 09-12-2022

For More Information Call: (770) 435-7815

26 THAI KITCHEN

925 BATTERY AVE SE STE 1100 ATLANTA, GA 30339-5805

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 80

Last Inspection Date: 09-12-2022

For More Information Call: (770) 435-7815

SUBWAY #36637

6520 ERNEST BARRETT PKWY MARIETTA, GA 30064-4571

Permit Type: FS

Last Inspection Score: 96

Last Inspection Date: 09-12-2022

For More Information Call: (770) 435-7815